文殊菩薩獻佛陀羅尼名烏蘇吒

「右誦呪三遍，結縷作七結繫脚。是呪能令諸失心者還得正念，滅婬慾火、除我慢結，三毒垢盡，自然清涼。若有精神沈在無明重淵之下，久溺生死不得出要。嗚呼！深可傷。若人心得醒悟，極自厭污，此是凡夫愚下、鬼神畜生之所行處，非梵行所宜、非聖人所願。如此之人方可受與此陀羅尼。勿傳矯俗、疑謗少信，縱持無驗即轉退墮。若至誠誦者，慾火漸盡，結使滅已，心得解脫。心解脫已，則得道果。是則神力功用誠諦不虛。行此法者，斷酒、五辛、血食。男子唯用九九八十一日，女子唯用七七四十九日，晝夜六時勤心讀誦，燒沈水白檀香、散花，供養十方諸佛，晝三夜三慎勿廢忘。日數未滿餘時之中，獨處山窟精舍若聚落(即淨室)，四向遠人。當深生欣躍自發慶幸：『今我遭遇大聖神力，此身宜至佛身，不懼淪溺。』如是淨心念念信向，斷諸惡作、轉雜言論離間之語，不念名利。如是日數足已，決定解脫，其心泰然無復欲慢。」

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