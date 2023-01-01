大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第十

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅天王宮下，至南閻浮提來往說法，在舍衛國中祇園精舍大道場會。如來在於百寶蓮華臺，於寶座上入師子奮迅金剛三昧。從三昧起，光明遍照千百億微塵世界佛剎淨土一切三世法界，有頂、非想非非想天、一切有情大梵諸天、六欲天主、帝釋諸天、四王大神、轉輪四聖王等、百億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執所守一切人民，世尊放大慈光明悉皆普照靡不周遍。一切菩薩一切眾生攝入法海，令修菩提聖性聖行，善法增長災障不侵，一切諸罪及一闡提、謗方等經盡皆消滅。爾時如來從三昧起，告諸菩薩大會眾等，普賢曼殊二大士為眾上首，及一切菩薩摩訶薩等：「吾今見於來世，諸佛聖教法欲將末劫濁亂時，於此世界中鬼神繚亂，於意云何？今正是時。若有國王大臣統領宰執，不信佛法不敬師長，則令國界善神不歡、龍王不喜、五穀不熟、風雨不時。如此不敬佛法之人，則不信造福、不修道業、貪生受樂、不覺不知者，則被諸惡鬼神惱亂其心，是人則當貪欲熾盛積聚財寶不知厭足。是故應知如是人等，當自思察火急悔責，發菩提心廣造修福，當救其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來復從摩醯首羅天王宮下，至南閻浮提來往說法，在舍衛國中祇園精舍大道場會。如來在於百寶蓮華臺，於寶座上入師子奮迅金剛三昧。從三昧起，光明遍照千百億微塵世界佛剎淨土一切三世法界，有頂、非想非非想天、一切有情大梵諸天、六欲天主、帝釋諸天、四王大神、轉輪四聖王等、百億閻浮提粟散國王大臣諸軍統領宰執所守一切人民，世尊放大慈光明悉皆普照靡不周遍。一切菩薩一切眾生攝入法海，令修菩提聖性聖行，善法增長災障不侵，一切諸罪及一闡提、謗方等經盡皆消滅。爾時如來從三昧起，告諸菩薩大會眾等，普賢曼殊二大士為眾上首，及一切菩薩摩訶薩等：「吾今見於來世，諸佛聖教法欲將末劫濁亂時，於此世界中鬼神繚亂，於意云何？今正是時。若有國王大臣統領宰執，不信佛法不敬師長，則令國界善神不歡、龍王不喜、五穀不熟、風雨不時。如此不敬佛法之人，則不信造福、不修道業、貪生受樂、不覺不知者，則被諸惡鬼神惱亂其心，是人則當貪欲熾盛積聚財寶不知厭足。是故應知如是人等，當自思察火急悔責，發菩提心廣造修福，當救其身。

「又有世間凡夫之人，不敬三寶不信佛法者，亦被鬼神惑亂入其人心，當作鬪競惱害賢良。如此魔人被鬼入心，能出異端邪執是非，說策密謀破壞良善國王大臣諸軍頭領，迷惑心亂勿令所覺，盛行顛倒逆亂之心。所以者何？是故世人應知，切須覺察當發信心，造諸福祐。是故善男子若欲迴心敬崇修福者，法有三種。云何為三？一者佛寶、二者法寶、三者僧寶。云何依此三寶如何修持有福無福？若供養僧其福百倍，若供養法其福千倍，若供養佛其福萬倍。則是歸依佛法僧三寶無限之福，是故應知。諸善男子！若損僧寶，鬼神入心，失却人身大臣之位，永入地獄無有出期。若滅法寶，鬼神入心，損却福祿，受盲聾瘖瘂愚癡之報，常墮畜生作駝驢猪狗。若除佛寶，鬼神入心，多婬多欲多瞋少喜，心常暗昧被人惑亂，失却王位人身難得，死墮阿毘，不得生天，永沈苦海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又有世間凡夫之人，不敬三寶不信佛法者，亦被鬼神惑亂入其人心，當作鬪競惱害賢良。如此魔人被鬼入心，能出異端邪執是非，說策密謀破壞良善國王大臣諸軍頭領，迷惑心亂勿令所覺，盛行顛倒逆亂之心。所以者何？是故世人應知，切須覺察當發信心，造諸福祐。是故善男子若欲迴心敬崇修福者，法有三種。云何為三？一者佛寶、二者法寶、三者僧寶。云何依此三寶如何修持有福無福？若供養僧其福百倍，若供養法其福千倍，若供養佛其福萬倍。則是歸依佛法僧三寶無限之福，是故應知。諸善男子！若損僧寶，鬼神入心，失却人身大臣之位，永入地獄無有出期。若滅法寶，鬼神入心，損却福祿，受盲聾瘖瘂愚癡之報，常墮畜生作駝驢猪狗。若除佛寶，鬼神入心，多婬多欲多瞋少喜，心常暗昧被人惑亂，失却王位人身難得，死墮阿毘，不得生天，永沈苦海。」

爾時世尊語諸眾生善男子等：「殷勤告汝，吾今不忍見於地獄惡業眾生，不信三寶消除福祿，廣造諸罪墮於四趣輪迴五道，或得人身還造諸罪，入於地獄無有出時。是故當知善男子等，欲得福祿欲得長壽、福慶增盛果報圓滿者，應當作善，莫損僧寶、不滅法寶、不除佛寶。所得王位亦不動搖，所作大臣亦不損壞，所得人身延年益壽。國王大臣統領宰執，諸佛加被善神衛護，吉慶常樂常得清淨。」是時世尊告諸菩薩摩訶薩等：「當來於世混亂之時，欲得清吉欲得善福集在身中延命長遠者，誓當信敬一切三寶，歸依如來，供養於佛、供養於法、供養於僧。生生世世常得人身，不失王位、不失大臣之位、不失統領諸軍宰執職位、不失福祿延年長壽。死得生天受勝快樂，不墮地獄，不生四趣，常得人身遇佛聞法，正見正信漸次修學如來正智聖行滿足，速證菩提成聖解脫是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊語諸眾生善男子等：「殷勤告汝，吾今不忍見於地獄惡業眾生，不信三寶消除福祿，廣造諸罪墮於四趣輪迴五道，或得人身還造諸罪，入於地獄無有出時。是故當知善男子等，欲得福祿欲得長壽、福慶增盛果報圓滿者，應當作善，莫損僧寶、不滅法寶、不除佛寶。所得王位亦不動搖，所作大臣亦不損壞，所得人身延年益壽。國王大臣統領宰執，諸佛加被善神衛護，吉慶常樂常得清淨。」是時世尊告諸菩薩摩訶薩等：「當來於世混亂之時，欲得清吉欲得善福集在身中延命長遠者，誓當信敬一切三寶，歸依如來，供養於佛、供養於法、供養於僧。生生世世常得人身，不失王位、不失大臣之位、不失統領諸軍宰執職位、不失福祿延年長壽。死得生天受勝快樂，不墮地獄，不生四趣，常得人身遇佛聞法，正見正信漸次修學如來正智聖行滿足，速證菩提成聖解脫是。」

時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場處，有外道六師尼乾子等九十五種邪見之法。外道頭首須颰陀羅，將諸徒眾五百餘人，投佛出家。須颰陀羅啟言世尊：「我為年老，多時幻惑，志求天眼將為出離，如今覺寤乃是邪見，不可得值如來正法聖性天眼。惟願如來大慈大悲納受我意。」其時釋迦如來告言：「善來須颰陀羅！受我教者，於吾法中當得正見聖性天眼。」爾時自諸外道尼乾子等共佛諍義，外道答世尊言：「我本教中志求法者則得天眼。」外道徒眾啟世尊言：「今者眾中實得天眼。」世尊報言：「外道癡人！汝常誑惑邪見惡業。汝從父母顛倒中生，不淨神識心常惑亂，何得自言我證天眼？」如來告言愚人外道：「今遇正法諸佛如來，如是大師是汝真大善知識。於吾法中得生正見，不墮邪網，證聖天眼。外道何故自言得道我證天眼。」如來報言尼乾子等：「汝是迷人。譬如有人患其眼根，得遇良醫治差眼目，便得淨眼得見日月。既得見已，眾色俱覩。緣此正見，得福如是。」是故世尊語言外道：「若有眾生不具信根、不識正法，難遇難值。若見大善知識故，為是無信邪惑在心，對面不識。若有眾生實有深信善根之者，千里亦通，則得遇見大善知識，邪惑消滅無有罪障，肉眼得淨。以得淨眼則證天眼，既證天眼則識諸佛，遇大善知識正信正見，不入邪網。是故汝等諸外道輩，汝等晝夜執持邪論誑惑世間，邪箭入心，未能拔出，而作異見諂曲邪命，於其非法執著，作不善不可解脫，當墮阿毘無間地獄。從地獄出，先作畜生駝驢猪狗將命還他，先世供養累劫倍償無有休歇。是相當知，從畜生沒得生人間，作其人身貧窮下賤，盲聾瘖瘂受業如是，見者無喜。汝作不善，先世報力。」世尊語言外道癡人尼乾子等：「今生受邪，劫劫不正，常行邪法自壞已身亦壞他人。如此自盲復語餘盲：『我將汝去。』總墮深坑。智者當知如此二盲，於其非路必有墮落遭其幸苦。外道盲人亦復如是。」是故世尊在大眾會告語菩薩一切眾生言：「如是外道六師尼乾子等，九十五種根本邪教不正之法總有六宗。云何名為邪教六宗根部之法？一者尼乾子，修習自然之法名為天生，本自無因無緣長生不死之法。二者毘羅胝子，修習著空為道，滅身無體歸死不生再來之法，名為得道。三者鳩馱迦旃延，修習五熱炙身編掾臥棘名為苦行，焚身祭天擬求得道歸空不生之法。四者富蘭那迦葉末伽梨，修習不淨之行，嚴持狗戒猪戒裸形塗灰，於糞土中臥不解羞恥。若能識羞之者名為正道。是故外道常持不淨狗戒，擬求解脫成自得果。五者拘賒梨子，修習自餓忍飢不食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場處，有外道六師尼乾子等九十五種邪見之法。外道頭首須颰陀羅，將諸徒眾五百餘人，投佛出家。須颰陀羅啟言世尊：「我為年老，多時幻惑，志求天眼將為出離，如今覺寤乃是邪見，不可得值如來正法聖性天眼。惟願如來大慈大悲納受我意。」其時釋迦如來告言：「善來須颰陀羅！受我教者，於吾法中當得正見聖性天眼。」爾時自諸外道尼乾子等共佛諍義，外道答世尊言：「我本教中志求法者則得天眼。」外道徒眾啟世尊言：「今者眾中實得天眼。」世尊報言：「外道癡人！汝常誑惑邪見惡業。汝從父母顛倒中生，不淨神識心常惑亂，何得自言我證天眼？」如來告言愚人外道：「今遇正法諸佛如來，如是大師是汝真大善知識。於吾法中得生正見，不墮邪網，證聖天眼。外道何故自言得道我證天眼。」如來報言尼乾子等：「汝是迷人。譬如有人患其眼根，得遇良醫治差眼目，便得淨眼得見日月。既得見已，眾色俱覩。緣此正見，得福如是。」是故世尊語言外道：「若有眾生不具信根、不識正法，難遇難值。若見大善知識故，為是無信邪惑在心，對面不識。若有眾生實有深信善根之者，千里亦通，則得遇見大善知識，邪惑消滅無有罪障，肉眼得淨。以得淨眼則證天眼，既證天眼則識諸佛，遇大善知識正信正見，不入邪網。是故汝等諸外道輩，汝等晝夜執持邪論誑惑世間，邪箭入心，未能拔出，而作異見諂曲邪命，於其非法執著，作不善不可解脫，當墮阿毘無間地獄。從地獄出，先作畜生駝驢猪狗將命還他，先世供養累劫倍償無有休歇。是相當知，從畜生沒得生人間，作其人身貧窮下賤，盲聾瘖瘂受業如是，見者無喜。汝作不善，先世報力。」世尊語言外道癡人尼乾子等：「今生受邪，劫劫不正，常行邪法自壞已身亦壞他人。如此自盲復語餘盲：『我將汝去。』總墮深坑。智者當知如此二盲，於其非路必有墮落遭其幸苦。外道盲人亦復如是。」是故世尊在大眾會告語菩薩一切眾生言：「如是外道六師尼乾子等，九十五種根本邪教不正之法總有六宗。云何名為邪教六宗根部之法？一者尼乾子，修習自然之法名為天生，本自無因無緣長生不死之法。二者毘羅胝子，修習著空為道，滅身無體歸死不生再來之法，名為得道。三者鳩馱迦旃延，修習五熱炙身編掾臥棘名為苦行，焚身祭天擬求得道歸空不生之法。四者富蘭那迦葉末伽梨，修習不淨之行，嚴持狗戒猪戒裸形塗灰，於糞土中臥不解羞恥。若能識羞之者名為正道。是故外道常持不淨狗戒，擬求解脫成自得果。五者拘賒梨子，修習自餓忍飢不食。

外道口言告人自稱得道不饑不渴，是名自餓外道不食之法。六者尼健陀若提子等，修習邪見求天祠神，敬日敬月恭事於火，取相取夢夜看境界。口云自言求者得道，我得天眼見前後生死之事。常樂祭祠鬼神，意擬求財求錢，令神靈祐助意言必得稱遂，於邪道中祈求果報。如此外道六師徒黨，俱行邪教，都總不知是邪外道，口言自唱我得聖道，亦向他人所說：『若修我教，不久當得聖道之果。』如此外道之言不可有信。」是故世尊語此外道：「如是邪見不正之教，實非可信，敗壞眾生本性正見。外道邪諂，強為道首與人作師，實非正覺，我稱正覺；實非能知出世之道，我言能知；實非聖見，我稱聖見；實作能為眾生之師，我言能為。如是外道非但自殃善道福果，亦失他人善道生路。是故外道實非正師，總墮邪道。彼師亦墮，汝亦隨墮。」是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情眾生四部眾等：「諦聽諦聽，善思念之，吾今為說當受因果。見存有相生長其身，舉動施為皆有習氣，是故外道不信如來說有因果先世業緣，云何說言當有是相？是故應知彼人若從地獄中出，來生於人間，當有見相，智者應知。其聲𤺊破驢騾之音，聲大怱怱吼喚捩急，心常少信多饒誑妄，不令所信無人親友，不人醜陋，不敬師長不信佛法，不孝不義無慚無愧，好行殺生常造諸惡，此人短命不得長壽，見善不發菩提之心，死墮諸趣常沒三塗。」爾時如來世尊語言外道癡人：「是相當知。從畜生終沒來生人中，當有是相。其人闇鈍處事多愚，少智無方懈怠懶墮，多貪多食不揀麁細，其性拗捩出語直突。此人力壯常當負重，常共癡人常為知友，好喜踡脚，隨時臥地不避穢污，欲得裸形不羞不恥，心常虛詐異言誑語，妄說他人諂曲不實，取他財物常愛牴債。此人見善不能發心，不信正法，常造不善十惡之罪，流浪生死難得人身，死沒苦海還墮畜生。以此思之，須當發覺。是故當知，外道愚人非汝能知，非愚所測。彼人若從餓鬼終沒來生世間，當有是相。其人黑瘦面無光色，頭髮短惡黃赤蒼浪，褰鼻怒目眼白直視，而常饑渴多思飲食，慳貪嫉妬怯怖於官，執著邪見迴背說人，道他長短貪婬積聚，不能割捨布放眾生，不樂見善惟愛信邪，所見財物其心欲取，恒常貪盜不知厭足，得人少財便生喜悅，若貪不得便生妬害。如此之人不肯發心，信邪倒見諂曲邪命，不修善法不敬佛法，純信鬼神愛嚮祭祠。如此之人還沒地獄，從地獄出却作鬼身，輪還生死入於苦海，無有歇時。」是故世尊告語外道：「汝是邪命愚迷癡人，不知因果不識良善。」如來告言：「吾向汝道，是事難信無量眾相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外道口言告人自稱得道不饑不渴，是名自餓外道不食之法。六者尼健陀若提子等，修習邪見求天祠神，敬日敬月恭事於火，取相取夢夜看境界。口云自言求者得道，我得天眼見前後生死之事。常樂祭祠鬼神，意擬求財求錢，令神靈祐助意言必得稱遂，於邪道中祈求果報。如此外道六師徒黨，俱行邪教，都總不知是邪外道，口言自唱我得聖道，亦向他人所說：『若修我教，不久當得聖道之果。』如此外道之言不可有信。」是故世尊語此外道：「如是邪見不正之教，實非可信，敗壞眾生本性正見。外道邪諂，強為道首與人作師，實非正覺，我稱正覺；實非能知出世之道，我言能知；實非聖見，我稱聖見；實作能為眾生之師，我言能為。如是外道非但自殃善道福果，亦失他人善道生路。是故外道實非正師，總墮邪道。彼師亦墮，汝亦隨墮。」是時如來告諸菩薩摩訶薩一切有情眾生四部眾等：「諦聽諦聽，善思念之，吾今為說當受因果。見存有相生長其身，舉動施為皆有習氣，是故外道不信如來說有因果先世業緣，云何說言當有是相？是故應知彼人若從地獄中出，來生於人間，當有見相，智者應知。其聲𤺊破驢騾之音，聲大怱怱吼喚捩急，心常少信多饒誑妄，不令所信無人親友，不人醜陋，不敬師長不信佛法，不孝不義無慚無愧，好行殺生常造諸惡，此人短命不得長壽，見善不發菩提之心，死墮諸趣常沒三塗。」爾時如來世尊語言外道癡人：「是相當知。從畜生終沒來生人中，當有是相。其人闇鈍處事多愚，少智無方懈怠懶墮，多貪多食不揀麁細，其性拗捩出語直突。此人力壯常當負重，常共癡人常為知友，好喜踡脚，隨時臥地不避穢污，欲得裸形不羞不恥，心常虛詐異言誑語，妄說他人諂曲不實，取他財物常愛牴債。此人見善不能發心，不信正法，常造不善十惡之罪，流浪生死難得人身，死沒苦海還墮畜生。以此思之，須當發覺。是故當知，外道愚人非汝能知，非愚所測。彼人若從餓鬼終沒來生世間，當有是相。其人黑瘦面無光色，頭髮短惡黃赤蒼浪，褰鼻怒目眼白直視，而常饑渴多思飲食，慳貪嫉妬怯怖於官，執著邪見迴背說人，道他長短貪婬積聚，不能割捨布放眾生，不樂見善惟愛信邪，所見財物其心欲取，恒常貪盜不知厭足，得人少財便生喜悅，若貪不得便生妬害。如此之人不肯發心，信邪倒見諂曲邪命，不修善法不敬佛法，純信鬼神愛嚮祭祠。如此之人還沒地獄，從地獄出却作鬼身，輪還生死入於苦海，無有歇時。」是故世尊告語外道：「汝是邪命愚迷癡人，不知因果不識良善。」如來告言：「吾向汝道，是事難信無量眾相

，外道邪見不可得知，如此之理非愚能測。是故當知，若從非人修羅之身，聞佛少信，沒生人間，當有是相。高心我慢，常樂忿怒好行鬪諍，挾怨記恨憎嫉起惡，諂曲不實純行虛詐抵債謾人，身長洪壯，眼白圓怒齒疎包露，勇猛有力心懷戰陣，常好鬪打瞋勵不休，兩舌破和間拆良善，輕蔑賢士，說他長短毀謗好人。雖向人間常行不善，如此之行死墮地獄無有出時，隨業諸趣還生本身阿脩羅道。」佛語外道：「諦聽諦聽。是故當知，若從人終還生世間，當有是相。其人賢直親近善友，性常有信有忠有孝。若有惡人漫行非謗毀呰其人，終不與前人反相報惡。何以故？此人常為好惜門望，識羞識恥篤厚守信，樂好名聞及以稱譽，受性工巧敬重智者，具慚具愧心性柔軟，識知恩蔭有願相報，於善知識心順無違，有慈有悲孝養父母，師僧和上小心敬上，知人欵急處事有方，善能和合常樂信佛，好行布施常生供養，不耐於債不負他人少許財物，好習善事接引於人，悉令安樂不令有苦。如此之人行如是行，死得生天不入地獄，還生人間受大快樂不受眾苦，生生世世常獲人身。是故如來語諸外道及是無智不善惡人，亦非愚癡之所見解，非凡所測非意挍量。若有眾生持五戒十善，得生天上受勝妙樂，從天退沒生於世間，為人端嚴正信正見相好殊妙。其人聰慧樂好清淨，憙著華鬘熏香塗身，常愛鮮潔好擇賢良，常樂音聲歌舞讚歎，常樂高樓不應在下，為人作首含笑不瞋，有行有德吐言柔美，善巧方便出言誠諦，盡皆歡喜不傷前人。有大智慧，常樂好衣嚴身之具。此人有善樂欲出家，若得為師精進修持清淨律行，學習佛道志求菩提。如是之人有智有慧，多劫修行難可籌量，非心所測非眼所觀。此是賢良見生受福。若修淨戒，不久當得無上正等菩提。」是時釋迦牟尼如來告諸菩薩四部眾等善男子善女人：「當知如此外道尼乾子等六師頭首邪見惡法，九十五種異見別部，都有六宗根本之法。」六師徒黨尼乾子等，拘賒梨子、毘羅胝子、鳩馱迦旃延、富蘭那迦葉、末伽梨、尼健陀若提子等，外道六師都有九千五百徒黨皆執邪教，九千外道深著邪見毒箭入心，不歸如來聖道正教。唯有一人徒黨外道，都首眾中第一須颰陀羅，將諸外道五百徒眾，歸依如來投佛出家，而披法服修佛聖道正行正智。自諸外道尼乾子若提子等，深著邪見，不信正教退坐而去。是時如來在大眾中，告諸菩薩摩訶薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等：「如此外道，實是愚人不善之者，宿承過去惡業之因，墮於地獄未出邪見。是故若是今時不發出露之心，必還流浪。」是時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，外道邪見不可得知，如此之理非愚能測。是故當知，若從非人修羅之身，聞佛少信，沒生人間，當有是相。高心我慢，常樂忿怒好行鬪諍，挾怨記恨憎嫉起惡，諂曲不實純行虛詐抵債謾人，身長洪壯，眼白圓怒齒疎包露，勇猛有力心懷戰陣，常好鬪打瞋勵不休，兩舌破和間拆良善，輕蔑賢士，說他長短毀謗好人。雖向人間常行不善，如此之行死墮地獄無有出時，隨業諸趣還生本身阿脩羅道。」佛語外道：「諦聽諦聽。是故當知，若從人終還生世間，當有是相。其人賢直親近善友，性常有信有忠有孝。若有惡人漫行非謗毀呰其人，終不與前人反相報惡。何以故？此人常為好惜門望，識羞識恥篤厚守信，樂好名聞及以稱譽，受性工巧敬重智者，具慚具愧心性柔軟，識知恩蔭有願相報，於善知識心順無違，有慈有悲孝養父母，師僧和上小心敬上，知人欵急處事有方，善能和合常樂信佛，好行布施常生供養，不耐於債不負他人少許財物，好習善事接引於人，悉令安樂不令有苦。如此之人行如是行，死得生天不入地獄，還生人間受大快樂不受眾苦，生生世世常獲人身。是故如來語諸外道及是無智不善惡人，亦非愚癡之所見解，非凡所測非意挍量。若有眾生持五戒十善，得生天上受勝妙樂，從天退沒生於世間，為人端嚴正信正見相好殊妙。其人聰慧樂好清淨，憙著華鬘熏香塗身，常愛鮮潔好擇賢良，常樂音聲歌舞讚歎，常樂高樓不應在下，為人作首含笑不瞋，有行有德吐言柔美，善巧方便出言誠諦，盡皆歡喜不傷前人。有大智慧，常樂好衣嚴身之具。此人有善樂欲出家，若得為師精進修持清淨律行，學習佛道志求菩提。如是之人有智有慧，多劫修行難可籌量，非心所測非眼所觀。此是賢良見生受福。若修淨戒，不久當得無上正等菩提。」是時釋迦牟尼如來告諸菩薩四部眾等善男子善女人：「當知如此外道尼乾子等六師頭首邪見惡法，九十五種異見別部，都有六宗根本之法。」六師徒黨尼乾子等，拘賒梨子、毘羅胝子、鳩馱迦旃延、富蘭那迦葉、末伽梨、尼健陀若提子等，外道六師都有九千五百徒黨皆執邪教，九千外道深著邪見毒箭入心，不歸如來聖道正教。唯有一人徒黨外道，都首眾中第一須颰陀羅，將諸外道五百徒眾，歸依如來投佛出家，而披法服修佛聖道正行正智。自諸外道尼乾子若提子等，深著邪見，不信正教退坐而去。是時如來在大眾中，告諸菩薩摩訶薩及諸四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等：「如此外道，實是愚人不善之者，宿承過去惡業之因，墮於地獄未出邪見。是故若是今時不發出露之心，必還流浪。」是時

四部弟子善男子善女人等，至誠發心歸依如來，修持十善，受於諸佛祕密正教清淨禁戒，不入地獄不作畜生，不生餓鬼不生諸趣，不生外道邪見之家，生生世世得值諸佛聞說正法，漸次修學如來聖教聖智聖行，成就菩提當來成佛，得阿耨多羅三藐三菩提故。是時釋迦牟尼如來言：「吾於過去無量劫來，修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四部弟子善男子善女人等，至誠發心歸依如來，修持十善，受於諸佛祕密正教清淨禁戒，不入地獄不作畜生，不生餓鬼不生諸趣，不生外道邪見之家，生生世世得值諸佛聞說正法，漸次修學如來聖教聖智聖行，成就菩提當來成佛，得阿耨多羅三藐三菩提故。是時釋迦牟尼如來言：「吾於過去無量劫來，修行如是瑜伽聖智諸佛金剛三摩地法祕密菩提甚深三密如來法教。」

爾時世尊於祇園精舍，向大道場眾會之中，告諸菩薩摩訶薩眾，及諸聲聞、大梵天王，并諸天梵眾、龍神八部、四眾弟子諸善男子善女人等：「吾從往昔於毘盧遮那世尊，聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教。曼殊室利導引於吾及諸菩薩，為於上首，令成佛道得阿耨菩提。」是故世尊釋迦如來告示一切菩薩、一切諸天大梵王等、一切天龍八部諸神鬼眾、一切聲聞四部弟子眾。釋迦牟尼言：「吾曾因地往昔以前，向於曼殊室利菩薩初發菩提之心，修行三摩地金剛菩提三密之行，今得成佛號為釋迦牟尼如來。如是大會諸大菩薩眾、一切梵王諸天梵釋等、龍王八部四眾人等，同共啟請曼殊室利菩薩與汝大眾為師上首，當引大眾總皆成佛。吾於當來末世之時，亦助曼殊廣化群品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於祇園精舍，向大道場眾會之中，告諸菩薩摩訶薩眾，及諸聲聞、大梵天王，并諸天梵眾、龍神八部、四眾弟子諸善男子善女人等：「吾從往昔於毘盧遮那世尊，聽受瑜伽祕密金剛菩提三密三摩地法聖性之教。曼殊室利導引於吾及諸菩薩，為於上首，令成佛道得阿耨菩提。」是故世尊釋迦如來告示一切菩薩、一切諸天大梵王等、一切天龍八部諸神鬼眾、一切聲聞四部弟子眾。釋迦牟尼言：「吾曾因地往昔以前，向於曼殊室利菩薩初發菩提之心，修行三摩地金剛菩提三密之行，今得成佛號為釋迦牟尼如來。如是大會諸大菩薩眾、一切梵王諸天梵釋等、龍王八部四眾人等，同共啟請曼殊室利菩薩與汝大眾為師上首，當引大眾總皆成佛。吾於當來末世之時，亦助曼殊廣化群品。」

爾時大會諸菩薩等，即依如來教命，禮敬曼殊稱為師首。是時曼殊室利菩薩從坐而起，稽首如來，長跪合掌叉手向佛而白世尊：「聽許於我，我則敢依如來指示，不敢違越世尊教命。惟願世尊加被於我，我當敢受。」佛言：「許之。」是故四眾諸大菩薩摩訶薩、一切諸天梵釋龍神八部大會諸眾，咸皆歡喜，總依世尊指授言教：「當來之世修習菩提，總願得值大聖曼殊引接於我，惟願大聖曼殊室利菩薩，劫劫生生得遇相值，與我大會四部眾等作為導師不相捨離，漸次修學證成佛果。當來願得阿耨多羅三藐三菩提故。」是時大眾咸皆信受歎美如來：「與我眾等指受曼殊得為導首。是我眾會深生慚愧，譬喻無比不可校量。惟願如來加被眾等。」是時於此大眾諸菩薩摩訶薩，不敢違於世尊指示：「我等大會一切菩薩、一切聲聞、一切龍神八部諸眾、一切四部弟子善男子善女人等，深信此經。」佛言：「若有人發菩薩心，至誠書寫此經受持讀誦，見世此生獲得聰明利智辯才無礙，福德增盛智慧如海，所求稱遂悉皆圓滿。何以故？諸佛聖智加益行者，便能精勤進修如來所說曼殊室利千臂千鉢大教王祕密經，至誠修學聖行聖智三密祕契金剛菩提三摩地聖性法教，超勝疾成過於阿僧祇殑伽沙微塵數劫向前成佛，速證無上正等菩提。是故菩薩精進修行如來觀照性寂者，成就金剛無漏功德，其福甚多不可稱計。若算師算師弟子不可籌量，算數比喻所不能及，唯有如來應正等覺乃可知盡。」是時於此大道場會，有千百億三千大千佛剎世界中一切微塵數諸佛、一切諸大菩薩摩訶薩、一切聲聞緣覺、一切大梵諸天四禪八定六欲天帝、三十三天四大天王、轉輪四聖、諸龍鬼神、二十八部夜叉之眾、一切諸四天下閻浮提大國小國粟散大小王等、四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等，深發慚悚愧仰如來，演說妙法歎未曾有，咸皆歡喜信受奉行，當來總得成佛速超彼岸，證成阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大會諸菩薩等，即依如來教命，禮敬曼殊稱為師首。是時曼殊室利菩薩從坐而起，稽首如來，長跪合掌叉手向佛而白世尊：「聽許於我，我則敢依如來指示，不敢違越世尊教命。惟願世尊加被於我，我當敢受。」佛言：「許之。」是故四眾諸大菩薩摩訶薩、一切諸天梵釋龍神八部大會諸眾，咸皆歡喜，總依世尊指授言教：「當來之世修習菩提，總願得值大聖曼殊引接於我，惟願大聖曼殊室利菩薩，劫劫生生得遇相值，與我大會四部眾等作為導師不相捨離，漸次修學證成佛果。當來願得阿耨多羅三藐三菩提故。」是時大眾咸皆信受歎美如來：「與我眾等指受曼殊得為導首。是我眾會深生慚愧，譬喻無比不可校量。惟願如來加被眾等。」是時於此大眾諸菩薩摩訶薩，不敢違於世尊指示：「我等大會一切菩薩、一切聲聞、一切龍神八部諸眾、一切四部弟子善男子善女人等，深信此經。」佛言：「若有人發菩薩心，至誠書寫此經受持讀誦，見世此生獲得聰明利智辯才無礙，福德增盛智慧如海，所求稱遂悉皆圓滿。何以故？諸佛聖智加益行者，便能精勤進修如來所說曼殊室利千臂千鉢大教王祕密經，至誠修學聖行聖智三密祕契金剛菩提三摩地聖性法教，超勝疾成過於阿僧祇殑伽沙微塵數劫向前成佛，速證無上正等菩提。是故菩薩精進修行如來觀照性寂者，成就金剛無漏功德，其福甚多不可稱計。若算師算師弟子不可籌量，算數比喻所不能及，唯有如來應正等覺乃可知盡。」是時於此大道場會，有千百億三千大千佛剎世界中一切微塵數諸佛、一切諸大菩薩摩訶薩、一切聲聞緣覺、一切大梵諸天四禪八定六欲天帝、三十三天四大天王、轉輪四聖、諸龍鬼神、二十八部夜叉之眾、一切諸四天下閻浮提大國小國粟散大小王等、四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人等，深發慚悚愧仰如來，演說妙法歎未曾有，咸皆歡喜信受奉行，當來總得成佛速超彼岸，證成阿耨多羅三藐三菩提故。