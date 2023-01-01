大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第九

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

第五云何次第得入解脫門？一者入曩字觀本無無性自性義。不空成就如來說成就金剛菩提解脫門，就此門中說有一品。一者十聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛菩提第九品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五云何次第得入解脫門？一者入曩字觀本無無性自性義。不空成就如來說成就金剛菩提解脫門，就此門中說有一品。一者十聖菩薩入地等妙二位修學進趣聖道成佛菩提第九品。

是時毘盧遮那如來，在一切諸佛千百億法界清淨海性祕密三摩地，如來顯現千百億微塵數蓮華海藏世界。一一世界復現千百億微塵數化釋迦佛，復出現微塵數化菩薩於海藏世界中，復出千光王百寶蓮華座。毘盧遮那如來於千光王金剛大寶蓮華臺座，座上如來放海印三摩地紫金剛金色光明，遍照微塵數法界盡為金色悉皆清淨。如來告言一切諸佛一切菩薩：「諸佛當知，諦聽諦聽。今當啟問十聖地有何義趣。吾今為此大眾會諸佛及大智通菩薩等先請問，從是十金剛心修入堅聖忍中，說入十聖地心向菩提果。如是說已，應當次第而演說之。云何修入十聖地？一者體性平等地。」毘盧遮那如來告言：「千佛諦聽諦聽。今先問地者，為一切菩薩修證菩提有何義趣？若聖子菩提薩埵摩訶薩埵，往因修持毘盧遮那五智真如法藏金剛祕密三菩提，入三密三摩地平等慧體性地。真如法界菩提智是真實法，令自心他心廣行薩埵行，教化一切智有情眾生，自利利他行菩薩道，華光滿足四天果乘，用任自在化無方理，任化任用神通自在，十力十號十八不共行法，住佛淨土無量大願，辯才無畏，一切法、一切輪、一切行門，菩薩我皆得入。生出佛家，坐佛性地，一切煩惱諸有障礙、凡夫因果畢竟不受，大樂歡喜。菩薩爾時從一佛土入無量佛土，從一劫入無量劫，不可說法為可說法，及一智知一切智，慧觀照一切法，逆見一切法、順見一切法，常入二諦而在第一義中。以一智知十地次第，一一義理一一事相，示現一切有情眾生，而令常住心心心中道。以一智知一切佛土殊品及佛所說法，而身心不變不異。以一智知十二因緣十惡種性，而常住菩提聖道。以一智知見無有二相，以一智知入十禪支行三十七道品，而於六道示現一切色身出沒自在。以一智知十方色色分分了起，入一切有情受色果報，而心心無縛無有障礙。證平等慧空三昧光，光光照一切佛淨土。是故菩薩證無生慧空信，信忍空慧常現在前，從一地二地乃至佛界地，於其中間入諸佛如來一切法門一時而行。是故略說出平等地法門功德海藏三摩地，菩提行願如海一滴毛頭許事。如是說已，應次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時毘盧遮那如來，在一切諸佛千百億法界清淨海性祕密三摩地，如來顯現千百億微塵數蓮華海藏世界。一一世界復現千百億微塵數化釋迦佛，復出現微塵數化菩薩於海藏世界中，復出千光王百寶蓮華座。毘盧遮那如來於千光王金剛大寶蓮華臺座，座上如來放海印三摩地紫金剛金色光明，遍照微塵數法界盡為金色悉皆清淨。如來告言一切諸佛一切菩薩：「諸佛當知，諦聽諦聽。今當啟問十聖地有何義趣。吾今為此大眾會諸佛及大智通菩薩等先請問，從是十金剛心修入堅聖忍中，說入十聖地心向菩提果。如是說已，應當次第而演說之。云何修入十聖地？一者體性平等地。」毘盧遮那如來告言：「千佛諦聽諦聽。今先問地者，為一切菩薩修證菩提有何義趣？若聖子菩提薩埵摩訶薩埵，往因修持毘盧遮那五智真如法藏金剛祕密三菩提，入三密三摩地平等慧體性地。真如法界菩提智是真實法，令自心他心廣行薩埵行，教化一切智有情眾生，自利利他行菩薩道，華光滿足四天果乘，用任自在化無方理，任化任用神通自在，十力十號十八不共行法，住佛淨土無量大願，辯才無畏，一切法、一切輪、一切行門，菩薩我皆得入。生出佛家，坐佛性地，一切煩惱諸有障礙、凡夫因果畢竟不受，大樂歡喜。菩薩爾時從一佛土入無量佛土，從一劫入無量劫，不可說法為可說法，及一智知一切智，慧觀照一切法，逆見一切法、順見一切法，常入二諦而在第一義中。以一智知十地次第，一一義理一一事相，示現一切有情眾生，而令常住心心心中道。以一智知一切佛土殊品及佛所說法，而身心不變不異。以一智知十二因緣十惡種性，而常住菩提聖道。以一智知見無有二相，以一智知入十禪支行三十七道品，而於六道示現一切色身出沒自在。以一智知十方色色分分了起，入一切有情受色果報，而心心無縛無有障礙。證平等慧空三昧光，光光照一切佛淨土。是故菩薩證無生慧空信，信忍空慧常現在前，從一地二地乃至佛界地，於其中間入諸佛如來一切法門一時而行。是故略說出平等地法門功德海藏三摩地，菩提行願如海一滴毛頭許事。如是說已，應次第而演說之。」

二者體性善慧地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修行毘盧世尊五智法藏金剛菩提三密三摩地者，入善慧體性地，真際法界清淨明達，自利利他廣行菩薩道，救攝有情一切異類有形眾生善根成就，令入四聖諦達至菩提。菩薩起大願心，先所發起聖行修入無為慈悲喜捨四無量慧，一切功德本從薩埵心觀入大空慧方便道智中，見諸眾生無非苦諦，皆有識心，於三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名為苦諦。三苦相者，如身初覺，從刀杖身色陰二緣中生覺，為行苦緣。次意地覺，緣身覺苦重所緣，得刀杖及身瘡腫等法，故覺苦苦，苦苦緣重故苦苦。次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故，名為壞苦緣。是以三覺次第生三心故，為苦苦苦。若一切法，有心眾生見是三苦，起無量苦惱因緣故，菩薩發願我於一切苦因緣中，入教化導三昧神力，現一切色身，於六道中作師，現化度一切眾生。菩薩於如來前廣發大願已，證十種辯，說佛一切諸法教門，所謂眾生苦，識苦緣、刀杖緣具苦識行，身瘡腫發壞內外解中，或具、不具、具二緣中，生識識作識作受觸識，名為苦識，行二緣故。心心緣色，心觸觸惱，受煩毒時為苦苦。苦苦心緣識，初在根覺苦緣，名為苦覺。心心作心作受觸時，識覺識觸未受煩毒時，是名行苦。逼窄生覺，如斵石火於身心中念念生滅，身散壞滅轉變化識，入壞識緣，緣集集散心、苦心、惱心、受心、念心、念後緣保著，心心不捨是為壞苦。爾時菩薩觀三界一切苦諦，復觀無明集無量心，作一切業相續相連，習因集因名為集諦。菩薩於菩提心正見正受解脫空空道智心心，名為智道，得名道諦。盡有果報，盡有無漏，微妙功德盡有清淨般若深慧。菩薩諦觀一照體性，妙智寂滅名為滅諦。於一諦慧品具足名根。一切菩提慧性證空，入觀第一是初善根。第二菩薩觀捨，捨一切貪著瞋癡等諸行結縛，入一切平等空、一切大捨空，無因無緣而觀諸法實性空際一性一相。我觀一切十方地土，皆吾昔身、是吾所用故土。四大海水，是吾所用故水。一切劫火，是吾昔身所用故火。一切風輪，是吾所用故氣。我今入此地中，法身滿足，捨吾故身，畢竟永不受四大分段不淨之身，是名捨品具足。第三菩薩次觀所化教導一切有情眾生，悉令安樂與人天樂、十地果樂、離十惡畏樂、得妙華三昧樂，乃至佛菩提及涅槃樂，如是觀者名為慈品具足。於是菩薩爾時住是地中，盡無障礙，亦無貪著無瞋無癡。菩薩觀入平等體性一諦實性真如法藏，入一切聖道本源聖性，聖智聖力神通自在，遊歷十方一切諸佛法性淨土微塵數佛剎世界。一一世界中化現無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者體性善慧地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修行毘盧世尊五智法藏金剛菩提三密三摩地者，入善慧體性地，真際法界清淨明達，自利利他廣行菩薩道，救攝有情一切異類有形眾生善根成就，令入四聖諦達至菩提。菩薩起大願心，先所發起聖行修入無為慈悲喜捨四無量慧，一切功德本從薩埵心觀入大空慧方便道智中，見諸眾生無非苦諦，皆有識心，於三惡道刀杖一切苦惱緣中生識名為苦諦。三苦相者，如身初覺，從刀杖身色陰二緣中生覺，為行苦緣。次意地覺，緣身覺苦重所緣，得刀杖及身瘡腫等法，故覺苦苦，苦苦緣重故苦苦。次受行覺二心緣向身色陰壞瘡中生苦覺故，名為壞苦緣。是以三覺次第生三心故，為苦苦苦。若一切法，有心眾生見是三苦，起無量苦惱因緣故，菩薩發願我於一切苦因緣中，入教化導三昧神力，現一切色身，於六道中作師，現化度一切眾生。菩薩於如來前廣發大願已，證十種辯，說佛一切諸法教門，所謂眾生苦，識苦緣、刀杖緣具苦識行，身瘡腫發壞內外解中，或具、不具、具二緣中，生識識作識作受觸識，名為苦識，行二緣故。心心緣色，心觸觸惱，受煩毒時為苦苦。苦苦心緣識，初在根覺苦緣，名為苦覺。心心作心作受觸時，識覺識觸未受煩毒時，是名行苦。逼窄生覺，如斵石火於身心中念念生滅，身散壞滅轉變化識，入壞識緣，緣集集散心、苦心、惱心、受心、念心、念後緣保著，心心不捨是為壞苦。爾時菩薩觀三界一切苦諦，復觀無明集無量心，作一切業相續相連，習因集因名為集諦。菩薩於菩提心正見正受解脫空空道智心心，名為智道，得名道諦。盡有果報，盡有無漏，微妙功德盡有清淨般若深慧。菩薩諦觀一照體性，妙智寂滅名為滅諦。於一諦慧品具足名根。一切菩提慧性證空，入觀第一是初善根。第二菩薩觀捨，捨一切貪著瞋癡等諸行結縛，入一切平等空、一切大捨空，無因無緣而觀諸法實性空際一性一相。我觀一切十方地土，皆吾昔身、是吾所用故土。四大海水，是吾所用故水。一切劫火，是吾昔身所用故火。一切風輪，是吾所用故氣。我今入此地中，法身滿足，捨吾故身，畢竟永不受四大分段不淨之身，是名捨品具足。第三菩薩次觀所化教導一切有情眾生，悉令安樂與人天樂、十地果樂、離十惡畏樂、得妙華三昧樂，乃至佛菩提及涅槃樂，如是觀者名為慈品具足。於是菩薩爾時住是地中，盡無障礙，亦無貪著無瞋無癡。菩薩觀入平等體性一諦實性真如法藏，入一切聖道本源聖性，聖智聖力神通自在，遊歷十方一切諸佛法性淨土微塵數佛剎世界。一一世界中化現無

量法身無量色身，現形教化一切有情眾生，皆悉安樂速登佛果。如來祕教無上菩提，於天花光明品中說如是法教。是故如來說已，應當次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量法身無量色身，現形教化一切有情眾生，皆悉安樂速登佛果。如來祕教無上菩提，於天花光明品中說如是法教。是故如來說已，應當次第而演說之。」

三者體性光明地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修學毘盧遮那如來五佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者，入光明體性地真際法界三昧，於一切聖行法教，自利利他廣行菩薩行。以三昧力聖性解了智，知三世一切諸佛法門十二部經義理法品名句味句、重誦、記別、直語偈、不請說、律儀戒、譬喻、佛界昔事、方正、未曾有談說、是法體性名一義別。是名味句中，說一切有為法分分受生，初入識胎，四大增長色心名六住地。於根中起實覺，未別苦樂名觸。識又覺苦樂識，名三受。連連連覺，著受苦苦，苦識無窮，以欲我見取善惡有識，初名生識，終名死識。是名十品現在苦苦苦因緣果。觀是行相中道，我久已離故。菩薩久已修念寂照，見無自體性，入光明三昧神通自在，總持辯才心心行空，而十方佛土中現劫化轉，轉化百劫千劫。於國土中長養神道，通達聖性禮敬如來，於佛世尊前諮受法言。復現於一切六道身，一音中說無量法品，而救度有情一切眾生，各自分分得聞心中所欲之法，苦空無常無我一諦之音。國土不同身心別化，是名妙華光明地中如來略開一毛頭許法。如是法品解觀法門，金剛千海藏三昧佛三摩地品說菩薩修持菩提祕密深妙法義道。如是說已，應當次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者體性光明地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修學毘盧遮那如來五佛五智海藏金剛菩提三密三摩地觀者，入光明體性地真際法界三昧，於一切聖行法教，自利利他廣行菩薩行。以三昧力聖性解了智，知三世一切諸佛法門十二部經義理法品名句味句、重誦、記別、直語偈、不請說、律儀戒、譬喻、佛界昔事、方正、未曾有談說、是法體性名一義別。是名味句中，說一切有為法分分受生，初入識胎，四大增長色心名六住地。於根中起實覺，未別苦樂名觸。識又覺苦樂識，名三受。連連連覺，著受苦苦，苦識無窮，以欲我見取善惡有識，初名生識，終名死識。是名十品現在苦苦苦因緣果。觀是行相中道，我久已離故。菩薩久已修念寂照，見無自體性，入光明三昧神通自在，總持辯才心心行空，而十方佛土中現劫化轉，轉化百劫千劫。於國土中長養神道，通達聖性禮敬如來，於佛世尊前諮受法言。復現於一切六道身，一音中說無量法品，而救度有情一切眾生，各自分分得聞心中所欲之法，苦空無常無我一諦之音。國土不同身心別化，是名妙華光明地中如來略開一毛頭許法。如是法品解觀法門，金剛千海藏三昧佛三摩地品說菩薩修持菩提祕密深妙法義道。如是說已，應當次第而演說之。」

四者體性爾焰地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修習毘盧世尊五智體性法藏金剛菩提三密三摩地者，觀照入爾焰體性地真如法界，以一切法教、以聖行救度一切眾生。於爾焰真俗，真諦俗諦無二故，不斷不常、即生即住、即異即滅，一劫一世一時一念有種種異，異化異現故。因緣中道非一非二、非善非惡、非凡非聖、非佛亦不非佛，佛界凡界及一切凡聖二行諸有為法，是故總名為世諦。菩薩摩訶薩神用聖性自在慧力，入一切有情眾生本源體性發起善根。菩薩從本自性性中，劫入毘盧遮那如來體性真如法界性，證入眾生佛性同為一體，是故名為同一世諦。菩薩觀照密行如來聖行聖道聖性，諦觀照見體性聖智，聖行寂滅聖道之中無一無二，證清淨一性，入玄通聖定品，所謂說佛聖性聖智心行。習學初覺定時，因信覺、思覺、靜覺、上覺、念覺、慧覺、觀覺、猗覺、樂覺、捨覺，是名品品方便智道心心入定果。是人住定中，焰焰見性法行空空。若起念定入心空定，生愛順聖道聖智聖性，諸法無相法本不生，名無生忍、法樂忍、住忍、證忍、寂滅忍。由五忍，菩薩證入諸佛淨土，於光光光華三昧中，現無量佛以手摩頂。如來以一法音說百千起發聖教，而不出於定、住定、味樂定、著定、貪定、正定。一劫百劫千劫多劫中住定，於三昧中見佛蓮華會菩提金剛座上如來，說百法明門。是人供養經無量劫，如是聽法百劫住定。是時菩薩於諸佛光中，摩頂發起定品，出相進相去向相故，不沒不出不退不墮不落，住頂三昧諸佛聖性法中，得上樂忍永盡無餘。菩薩觀照即入一切諸佛淨土，修持無量功德品行，行道光明入善權方便教化一切眾生，能使得見證佛體性常樂我淨。是故菩薩生住如此地中，教道行化修習法門，漸漸深入妙華觀智，入三密體性中道一切法三摩地門。法品滿足，猶如百千金剛上日月晃曜。聖性道品如來說演成就百千金剛三昧佛三摩地故。菩提智門品已明斯義。如是說已，應當次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者體性爾焰地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修習毘盧世尊五智體性法藏金剛菩提三密三摩地者，觀照入爾焰體性地真如法界，以一切法教、以聖行救度一切眾生。於爾焰真俗，真諦俗諦無二故，不斷不常、即生即住、即異即滅，一劫一世一時一念有種種異，異化異現故。因緣中道非一非二、非善非惡、非凡非聖、非佛亦不非佛，佛界凡界及一切凡聖二行諸有為法，是故總名為世諦。菩薩摩訶薩神用聖性自在慧力，入一切有情眾生本源體性發起善根。菩薩從本自性性中，劫入毘盧遮那如來體性真如法界性，證入眾生佛性同為一體，是故名為同一世諦。菩薩觀照密行如來聖行聖道聖性，諦觀照見體性聖智，聖行寂滅聖道之中無一無二，證清淨一性，入玄通聖定品，所謂說佛聖性聖智心行。習學初覺定時，因信覺、思覺、靜覺、上覺、念覺、慧覺、觀覺、猗覺、樂覺、捨覺，是名品品方便智道心心入定果。是人住定中，焰焰見性法行空空。若起念定入心空定，生愛順聖道聖智聖性，諸法無相法本不生，名無生忍、法樂忍、住忍、證忍、寂滅忍。由五忍，菩薩證入諸佛淨土，於光光光華三昧中，現無量佛以手摩頂。如來以一法音說百千起發聖教，而不出於定、住定、味樂定、著定、貪定、正定。一劫百劫千劫多劫中住定，於三昧中見佛蓮華會菩提金剛座上如來，說百法明門。是人供養經無量劫，如是聽法百劫住定。是時菩薩於諸佛光中，摩頂發起定品，出相進相去向相故，不沒不出不退不墮不落，住頂三昧諸佛聖性法中，得上樂忍永盡無餘。菩薩觀照即入一切諸佛淨土，修持無量功德品行，行道光明入善權方便教化一切眾生，能使得見證佛體性常樂我淨。是故菩薩生住如此地中，教道行化修習法門，漸漸深入妙華觀智，入三密體性中道一切法三摩地門。法品滿足，猶如百千金剛上日月晃曜。聖性道品如來說演成就百千金剛三昧佛三摩地故。菩提智門品已明斯義。如是說已，應當次第而演說之。」

五者體性慧照地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修進毘盧世尊五智寶金剛藏菩提三密三摩地者，觀入慧照體性地真空法界，以聖道力一切智法自利利他廣濟有情眾生，於如來聖行十種法力觀門，達一切菩薩心地，令入聖行地，及一切蒼生速超菩提。於十力聖智道品，菩薩觀行入地，起發一切功德。從諸佛法行有十力觀。一切智一切慧方便智，知善惡二業別行處力品。惡作善、善作惡，名作業智力品。以一切作善欲求果報求好大願，於六道現化作善，生生修善果，名欲力品。於此六道善性惡性、好性異性，分別不同，名性力品。以一切善惡根力一一不同，名根力品。以邪定癡定、正定不定，是名定力品。以一切因果相乘，果乘因乘，是惡果至惡果、是善果至善果，果處乘處力乘、因乘果乘、聖乘道乘，是道力品。以五眼知一切法，見一切受生，故名天眼力品。於百劫千劫事，一一知宿世世，名世力品。以一切眾生修菩薩行，如來以聖道力加持，一切煩惱無明生死滅盡，名為解脫力品。是故名為十種觀力品。菩薩以自智力，知自修因果，亦知一切有情眾生因果，名為殊品。菩薩聖智分別善惡，而以身口意分別任用智力自在，以淨國土為惡國土、以惡國土為妙樂國土、能轉善作惡、能轉惡作善，色為非色、非色為色，轉男為女、轉女為男，轉六道為非六道、轉非六道而作六道，乃至一切諸法及地水火風非地水火風，一切亦如是。是故菩薩以大方便聖智力，於一切有情眾生身口意加持，以聖性聖力進分菩提，無量功德不可校量不可思議，非下地一切諸菩薩所能知覺。舉足下足一一聖道，是故菩薩摩訶薩觀行入大明慧，漸漸進道分分達入聖智菩提，證百三昧，光光光照無量無邊諸佛淨土法界。菩薩教化無量有情不可說不可說，以一切大智般若波羅蜜法，常現在前行故。如是說已，應當次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者體性慧照地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修進毘盧世尊五智寶金剛藏菩提三密三摩地者，觀入慧照體性地真空法界，以聖道力一切智法自利利他廣濟有情眾生，於如來聖行十種法力觀門，達一切菩薩心地，令入聖行地，及一切蒼生速超菩提。於十力聖智道品，菩薩觀行入地，起發一切功德。從諸佛法行有十力觀。一切智一切慧方便智，知善惡二業別行處力品。惡作善、善作惡，名作業智力品。以一切作善欲求果報求好大願，於六道現化作善，生生修善果，名欲力品。於此六道善性惡性、好性異性，分別不同，名性力品。以一切善惡根力一一不同，名根力品。以邪定癡定、正定不定，是名定力品。以一切因果相乘，果乘因乘，是惡果至惡果、是善果至善果，果處乘處力乘、因乘果乘、聖乘道乘，是道力品。以五眼知一切法，見一切受生，故名天眼力品。於百劫千劫事，一一知宿世世，名世力品。以一切眾生修菩薩行，如來以聖道力加持，一切煩惱無明生死滅盡，名為解脫力品。是故名為十種觀力品。菩薩以自智力，知自修因果，亦知一切有情眾生因果，名為殊品。菩薩聖智分別善惡，而以身口意分別任用智力自在，以淨國土為惡國土、以惡國土為妙樂國土、能轉善作惡、能轉惡作善，色為非色、非色為色，轉男為女、轉女為男，轉六道為非六道、轉非六道而作六道，乃至一切諸法及地水火風非地水火風，一切亦如是。是故菩薩以大方便聖智力，於一切有情眾生身口意加持，以聖性聖力進分菩提，無量功德不可校量不可思議，非下地一切諸菩薩所能知覺。舉足下足一一聖道，是故菩薩摩訶薩觀行入大明慧，漸漸進道分分達入聖智菩提，證百三昧，光光光照無量無邊諸佛淨土法界。菩薩教化無量有情不可說不可說，以一切大智般若波羅蜜法，常現在前行故。如是說已，應當次第而演說之。」

六者體性華光地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毘盧世尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者，觀照入體性華光地真淨法界，菩薩乘乘如來十種神通聖智法教，導引一切蒼生自利利他，以無盡願行攝度有情，達進菩提成無上道。菩薩起問云何於一切世界中以神通明智品中如來教授諸菩薩及指示一切眾生令修菩提。是故如來答說此地菩薩觀行入華光體性地，以十神通智知種種自在聖力變化，以觀天眼明智知三世國土中微塵等一切色，分分成六道眾生身，一一身微細色成大色，分分以智知。觀天耳明智，知十方三世微塵數六道眾生苦樂音聲、非非音非非聲及一切法聲。以觀天身明智，知一切色色非色，非男形非女形，以一念中遍知十方三世國土劫量大小，國土中微塵數量一切身。以觀天他心明智，知三世有情眾生心量中所行，微塵數麁行細行神用變化盡知。以觀天聖智，知十方六道中一切眾生，心心所念苦樂善惡等事，有為無為一切諸法盡以得知。以觀天人明智，知十方三世一切國土中，一切眾生宿世苦樂壽命因果，長命短命生死相續，經於百劫千劫一一盡知。以觀天解脫明智，知十方三世一切眾生，解脫斷除一切微塵數無明重障，若多若少，從一地修證乃至十地等覺妙覺地，滅滅滅有漏微細煩惱，所知有為一切有相盡令消滅，滅盡無餘皆悉寂靜，得證如來金剛菩提解脫聖道。以觀天定心明智，知十方三世國土中眾生，心定不定、非定有定、不定非不定、起定方法方便有所攝受，入如來三密性金剛三昧，證此三昧三摩地故。以觀天覺明智，知一切有情眾生微塵數劫，修持入地次第，已成佛未成佛，乃至知三世一切六道眾生，心心分分別異壽生出沒多少，亦能具知一切三世諸佛如來，盡知所說深妙之法。以觀天念明智，知前後三世、百劫千劫萬劫、大小劫中一切有情蒼生，有福無福壽命數量久近久遠。菩薩發大誓力，以觀大願明智，知一切眾生小願大願，求成菩提願，願修學如來一切佛法，入賢聖位三十心十地等覺妙覺地。其一一心地中所行行願至佛果處，若苦若樂若法若非法，菩薩發大誓願盡皆入之，救拔一切有情當來成佛，令一切眾生同其十大願，入菩薩百千大願品具足。是人菩薩住是地中十神通明智知中，現無量身口意，如來說地品量功德。不可說不可說，百劫千劫說此地微妙善法聖智不可窮盡。爾時毘盧遮那如來略開神通明智知聖地品不可盡不可思議。如是聖行觀，十二因緣品中如來說一微塵許事。如是說已，是故應當次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六者體性華光地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毘盧世尊五智菩提智藏金剛三密三摩地者，觀照入體性華光地真淨法界，菩薩乘乘如來十種神通聖智法教，導引一切蒼生自利利他，以無盡願行攝度有情，達進菩提成無上道。菩薩起問云何於一切世界中以神通明智品中如來教授諸菩薩及指示一切眾生令修菩提。是故如來答說此地菩薩觀行入華光體性地，以十神通智知種種自在聖力變化，以觀天眼明智知三世國土中微塵等一切色，分分成六道眾生身，一一身微細色成大色，分分以智知。觀天耳明智，知十方三世微塵數六道眾生苦樂音聲、非非音非非聲及一切法聲。以觀天身明智，知一切色色非色，非男形非女形，以一念中遍知十方三世國土劫量大小，國土中微塵數量一切身。以觀天他心明智，知三世有情眾生心量中所行，微塵數麁行細行神用變化盡知。以觀天聖智，知十方六道中一切眾生，心心所念苦樂善惡等事，有為無為一切諸法盡以得知。以觀天人明智，知十方三世一切國土中，一切眾生宿世苦樂壽命因果，長命短命生死相續，經於百劫千劫一一盡知。以觀天解脫明智，知十方三世一切眾生，解脫斷除一切微塵數無明重障，若多若少，從一地修證乃至十地等覺妙覺地，滅滅滅有漏微細煩惱，所知有為一切有相盡令消滅，滅盡無餘皆悉寂靜，得證如來金剛菩提解脫聖道。以觀天定心明智，知十方三世國土中眾生，心定不定、非定有定、不定非不定、起定方法方便有所攝受，入如來三密性金剛三昧，證此三昧三摩地故。以觀天覺明智，知一切有情眾生微塵數劫，修持入地次第，已成佛未成佛，乃至知三世一切六道眾生，心心分分別異壽生出沒多少，亦能具知一切三世諸佛如來，盡知所說深妙之法。以觀天念明智，知前後三世、百劫千劫萬劫、大小劫中一切有情蒼生，有福無福壽命數量久近久遠。菩薩發大誓力，以觀大願明智，知一切眾生小願大願，求成菩提願，願修學如來一切佛法，入賢聖位三十心十地等覺妙覺地。其一一心地中所行行願至佛果處，若苦若樂若法若非法，菩薩發大誓願盡皆入之，救拔一切有情當來成佛，令一切眾生同其十大願，入菩薩百千大願品具足。是人菩薩住是地中十神通明智知中，現無量身口意，如來說地品量功德。不可說不可說，百劫千劫說此地微妙善法聖智不可窮盡。爾時毘盧遮那如來略開神通明智知聖地品不可盡不可思議。如是聖行觀，十二因緣品中如來說一微塵許事。如是說已，是故應當次第而演說之。」

七者觀照體性滿足地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修入毘盧世尊五智真藏法界金剛祕密三摩地者，入是法中於此體性滿足地真實法界性。菩薩觀行，以自性智假如來聖智力進修一切有情眾生，令入菩提法教聖行，修入十八聖仁智品，下地一切菩薩所不得共。菩薩所證身無漏過，口無語罪，意無失念，離八法於一切諸法常住捨性空，常入三密在三昧中，是名入地六品足。菩薩復從是智生六足智，起六門觀行，有三界結縛熏染習氣畢竟不受故。欲力具足，於一切功德、一切法門、一切福智所求滿足故，是名進心足。一切三世事法、一切劫中諸相因果，及一切眾生有為之事，以一心中一念一時知，故名為念心足。是故二諦法、六道眾生心法，以一智知一切法故，名智慧足。以一智知從十發趣賢仁，乃至十聖地佛地等妙二覺地。以一智知一切如來三摩地性，無結無習三身清淨，名為解足。以如來金剛聖性聖智，以一智知見微塵劫數一切眾生三世有情，生死流轉善惡因果，微塵數顛倒之性，我人知見執著妄想，煩惱我相染著習氣，善不善有漏無漏種子，盡成菩提，是故名為知他身解脫足。是仁名為入六滿足。菩薩觀照於明智知，便起智身現化，隨六道眾生心心願行，口辯說無量法門品，教示現一切有情故。隨一切眾生心行，體性常住三昧正定，而現十方大地震動，證華光光體性三摩地故。能令一切眾生心心得入大明智具足，乃見過去一切無量劫中諸佛出世，亦令得一切眾生心心無著聖智圓通，亦見三世十方一切國土中一切諸佛教導說法，令一切眾生心心進修所行。以神通聖智道見未來一切劫中一切諸佛出世，教導接引一切有情眾生，依是如來受教聽法故，令證入住是十八聖仁位中聖心心聖性，入信如來三摩地。菩薩重當諦觀觀照三界微塵等色是我故身，是身流轉出沒等，如三世虛空微塵法界無盡一切眾生，是我父母兄弟姊妹。而今入此地中，證一切功德，一切神通，一切三昧光明福力，以一切諸佛所行教導，乃至八地九地十地等覺妙覺地一切如來諸佛法門品，我皆已得入故。於微塵微塵數佛國土中，示現作佛成道、轉法輪，神通自在，住如來金剛性，不生不死常住法界。亦當示現入涅槃滅度，轉化他方於過去未來今，常入於一切微塵數佛國土中教化有情一切眾生，一一得成無上正等菩提亦如是。是故世尊說已，後當如來次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者觀照體性滿足地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修入毘盧世尊五智真藏法界金剛祕密三摩地者，入是法中於此體性滿足地真實法界性。菩薩觀行，以自性智假如來聖智力進修一切有情眾生，令入菩提法教聖行，修入十八聖仁智品，下地一切菩薩所不得共。菩薩所證身無漏過，口無語罪，意無失念，離八法於一切諸法常住捨性空，常入三密在三昧中，是名入地六品足。菩薩復從是智生六足智，起六門觀行，有三界結縛熏染習氣畢竟不受故。欲力具足，於一切功德、一切法門、一切福智所求滿足故，是名進心足。一切三世事法、一切劫中諸相因果，及一切眾生有為之事，以一心中一念一時知，故名為念心足。是故二諦法、六道眾生心法，以一智知一切法故，名智慧足。以一智知從十發趣賢仁，乃至十聖地佛地等妙二覺地。以一智知一切如來三摩地性，無結無習三身清淨，名為解足。以如來金剛聖性聖智，以一智知見微塵劫數一切眾生三世有情，生死流轉善惡因果，微塵數顛倒之性，我人知見執著妄想，煩惱我相染著習氣，善不善有漏無漏種子，盡成菩提，是故名為知他身解脫足。是仁名為入六滿足。菩薩觀照於明智知，便起智身現化，隨六道眾生心心願行，口辯說無量法門品，教示現一切有情故。隨一切眾生心行，體性常住三昧正定，而現十方大地震動，證華光光體性三摩地故。能令一切眾生心心得入大明智具足，乃見過去一切無量劫中諸佛出世，亦令得一切眾生心心無著聖智圓通，亦見三世十方一切國土中一切諸佛教導說法，令一切眾生心心進修所行。以神通聖智道見未來一切劫中一切諸佛出世，教導接引一切有情眾生，依是如來受教聽法故，令證入住是十八聖仁位中聖心心聖性，入信如來三摩地。菩薩重當諦觀觀照三界微塵等色是我故身，是身流轉出沒等，如三世虛空微塵法界無盡一切眾生，是我父母兄弟姊妹。而今入此地中，證一切功德，一切神通，一切三昧光明福力，以一切諸佛所行教導，乃至八地九地十地等覺妙覺地一切如來諸佛法門品，我皆已得入故。於微塵微塵數佛國土中，示現作佛成道、轉法輪，神通自在，住如來金剛性，不生不死常住法界。亦當示現入涅槃滅度，轉化他方於過去未來今，常入於一切微塵數佛國土中教化有情一切眾生，一一得成無上正等菩提亦如是。是故世尊說已，後當如來次第而演說之。」

八者觀照佛吼體性地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毘盧世尊五智實際真藏法界聖性金剛祕地細密微妙三摩地者，觀行入體性佛吼地如如實性。菩薩得入法王位，證體性三昧樂，其智如佛，名佛吼三摩地故。入十品大明智，空寂定門常現在前，華光音入心三昧。其空慧者，謂入內空慧門、外空慧門、有為空慧門、無為空慧門、性空慧門、無始空慧門、第一義空慧門、空空慧門、空空復空慧門、大空空復空空慧門。如是如來十金剛性空慧門，下地一切菩薩所不能知。是故如此佛吼菩薩，入十空平等性金剛聖性慧空門，不壞不變虛空體性地。菩薩觀照以智知一切聖性聖慧，等如虛空不可說不可說神通道智力，以一念智知一切佛法，分分殊妙甚深義理，而入無量微塵數佛國土中，於一一如來前諮授法藥，轉轉教導一切有情。令諸菩薩傳法度人，與一切眾生而以法藥廣施之，是名為大法師，亦得名為大導師。破壞四魔，法身化化入佛境界，是諸佛數，入等覺妙覺成諸佛菩提數，入性智身證金剛聖慧法身，成就百千陀羅尼門，證百千三昧門，入百千金剛門、入百千神通門、入百千解脫門、入百千虛空平等性門，入如來不空金剛菩提成就門中。而大自在聖智神力，一切一念凡行聖行一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地。盡知一切法深要殊品說諸妙道，劫說非劫、非劫說劫，說道非道、非道說道，說六道眾生、說非六道，非六道說眾生、非眾生說六道，非佛說佛、佛說非佛。而出入自在神用聖性，證毘盧遮那聖智三摩地，達入諸佛體性三昧中亦如是。菩薩觀行以自性聖智，用慧反照順照逆照、前照後照、因照果照、空照不空照、第一中道照義諦照、寂照虛空三摩地照。是故菩提聖智三昧，唯此八地已上所證，一切已下諸地菩薩所不能及。是以聖性地金剛菩提，不動不搖、不入不出、不生不滅、不沒不盡。如是此地法門品，有無量無邊殊勝妙理，佛言如是法門於微塵數劫說不可盡不可說不可說。如來今以演說略開少分祕密聖性金剛微妙功德，百千萬億微塵數分說一毛頭許事。大乘菩薩羅漢聖行聖道品中已明。如是說已，應當次第而敷演之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八者觀照佛吼體性地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵大摩訶薩埵修證毘盧世尊五智實際真藏法界聖性金剛祕地細密微妙三摩地者，觀行入體性佛吼地如如實性。菩薩得入法王位，證體性三昧樂，其智如佛，名佛吼三摩地故。入十品大明智，空寂定門常現在前，華光音入心三昧。其空慧者，謂入內空慧門、外空慧門、有為空慧門、無為空慧門、性空慧門、無始空慧門、第一義空慧門、空空慧門、空空復空慧門、大空空復空空慧門。如是如來十金剛性空慧門，下地一切菩薩所不能知。是故如此佛吼菩薩，入十空平等性金剛聖性慧空門，不壞不變虛空體性地。菩薩觀照以智知一切聖性聖慧，等如虛空不可說不可說神通道智力，以一念智知一切佛法，分分殊妙甚深義理，而入無量微塵數佛國土中，於一一如來前諮授法藥，轉轉教導一切有情。令諸菩薩傳法度人，與一切眾生而以法藥廣施之，是名為大法師，亦得名為大導師。破壞四魔，法身化化入佛境界，是諸佛數，入等覺妙覺成諸佛菩提數，入性智身證金剛聖慧法身，成就百千陀羅尼門，證百千三昧門，入百千金剛門、入百千神通門、入百千解脫門、入百千虛空平等性門，入如來不空金剛菩提成就門中。而大自在聖智神力，一切一念凡行聖行一時入佛金剛菩提聖性如如三摩地。盡知一切法深要殊品說諸妙道，劫說非劫、非劫說劫，說道非道、非道說道，說六道眾生、說非六道，非六道說眾生、非眾生說六道，非佛說佛、佛說非佛。而出入自在神用聖性，證毘盧遮那聖智三摩地，達入諸佛體性三昧中亦如是。菩薩觀行以自性聖智，用慧反照順照逆照、前照後照、因照果照、空照不空照、第一中道照義諦照、寂照虛空三摩地照。是故菩提聖智三昧，唯此八地已上所證，一切已下諸地菩薩所不能及。是以聖性地金剛菩提，不動不搖、不入不出、不生不滅、不沒不盡。如是此地法門品，有無量無邊殊勝妙理，佛言如是法門於微塵數劫說不可盡不可說不可說。如來今以演說略開少分祕密聖性金剛微妙功德，百千萬億微塵數分說一毛頭許事。大乘菩薩羅漢聖行聖道品中已明。如是說已，應當次第而敷演之。」

九者觀照體性華嚴地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毘盧世尊五智聖性道海金剛密跡堅性幽密祕細妙慧三摩地者，觀行證入體性華嚴地，令一切菩薩得入如來法界佛性同為一體，成就金剛菩提聖智，入佛威儀如來金剛三昧自在王三摩地定，入出無時，於十方法海三千大千世界中，百億日月、百億須彌山、四百億四天下，一切菩薩修行菩提，一時成佛轉大法輪乃至滅度，一切佛事成就菩提故。菩薩觀照以一心中，一念一時示現一切眾生金剛聖力三摩地三密菩提祕性智身法身，現形相好妙色身，八十種好三十二相，自在聖力住佛金剛不壞性地。自在三昧照樂虛同如來無量大慈千三昧光明光明相相莊嚴，非天非人非世間非六道，出一切三世法界外亦如是。菩薩摩訶薩而常觀行，入六道現無量身現無量口現無量意說無量法門，而能轉魔界入佛界、轉佛界入魔界，復轉外道一切執見入諸佛如來正見、轉諸佛見入一切外道見，復見佛性轉入眾生性、見眾生性轉入佛性。其聖智性，光光光照慧慧慧照，明焰明焰照寂聖性，不壞金剛功德，十力、十八不共行法、解脫涅槃，無為無相一道清淨。菩薩觀入有情界救攝一切，而以一切有情眾生生生作父母兄弟，謂其說法盡一切劫而得道果。又現三世一切國土，謂一切眾生相視如父、恩念如母。亦於天魔外道，相視如父、愛及如母。如是菩薩住此地中，從生死際起至金剛際，以一念心中而能轉入無量眾生界，亦現如是事。爾時如來於華藏品中略說，如海一渧如一微塵許事，不可說不可說盡。如是說已，應當次第而演說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九者觀照體性華嚴地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毘盧世尊五智聖性道海金剛密跡堅性幽密祕細妙慧三摩地者，觀行證入體性華嚴地，令一切菩薩得入如來法界佛性同為一體，成就金剛菩提聖智，入佛威儀如來金剛三昧自在王三摩地定，入出無時，於十方法海三千大千世界中，百億日月、百億須彌山、四百億四天下，一切菩薩修行菩提，一時成佛轉大法輪乃至滅度，一切佛事成就菩提故。菩薩觀照以一心中，一念一時示現一切眾生金剛聖力三摩地三密菩提祕性智身法身，現形相好妙色身，八十種好三十二相，自在聖力住佛金剛不壞性地。自在三昧照樂虛同如來無量大慈千三昧光明光明相相莊嚴，非天非人非世間非六道，出一切三世法界外亦如是。菩薩摩訶薩而常觀行，入六道現無量身現無量口現無量意說無量法門，而能轉魔界入佛界、轉佛界入魔界，復轉外道一切執見入諸佛如來正見、轉諸佛見入一切外道見，復見佛性轉入眾生性、見眾生性轉入佛性。其聖智性，光光光照慧慧慧照，明焰明焰照寂聖性，不壞金剛功德，十力、十八不共行法、解脫涅槃，無為無相一道清淨。菩薩觀入有情界救攝一切，而以一切有情眾生生生作父母兄弟，謂其說法盡一切劫而得道果。又現三世一切國土，謂一切眾生相視如父、恩念如母。亦於天魔外道，相視如父、愛及如母。如是菩薩住此地中，從生死際起至金剛際，以一念心中而能轉入無量眾生界，亦現如是事。爾時如來於華藏品中略說，如海一渧如一微塵許事，不可說不可說盡。如是說已，應當次第而演說之。」

十者觀照體性入佛界地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毘盧世尊五聖智華光王三昧海同一聖性金剛三密三摩地微細堅密幽祕般若智者，入金剛慧性，證千百億三昧，入佛界體性金剛三摩地，而同一切諸佛如來金剛般若法性智身法身。以佛菩提一切法波羅蜜多成就大摩訶薩，證入大慧空空聖地，性空復空、空聖智慧復空，如虛空性平等智。菩薩證十號，如來金剛真如法性，有十種殊勝功德品，具足一切法空。同一性一相體性無為，神虛體一法同法性者，名為如來應順四諦二諦，盡一切法界生死輪際，法養法身無二故，是名應供如來。無一有情悉皆感應，遍覆一切微塵世界所有眾生，修持菩提道如來聖行，入正性正智聖解脫智，知一切法非有非無，亦以聖智知一切眾生根性差別故，是名正遍知。明明明行修行佛果時具足故，名為明行足。善逝者，三世佛法法同先佛，聖性法佛去時善善來時善善，是名善逝。是人行佛聖行，是名最勝上行。聖德滿足入於世間，教化眾生令聖力潛通，證成解脫入佛大寂門，知一切無明結縛盡皆銷滅更無遺餘，是名世間解。是人證一切如來聖解最勝一切法上，入佛威儀神通形相，體同一性如佛無異，如佛大人如來大士行處聖德圓備，名為無上士。調順法者，調一切有情眾生故，得法滿具足，是名調御丈夫。於天人中教導一切眾生，諮受法言故，是名天人師。法本無一妙本無二，佛性幽微玄通覺道，常樂我淨大滿清淨，以一切眾生禮敬尊重，是故名為佛世尊。三界一切菩薩、一切賢聖、一切諸天、一切龍神、有情世人，依如來教法信受奉行，得入如來地。如是佛地中一切聖人之所入處故，名為佛界地。成就等覺、妙覺二位地，得佛菩提金剛不壞，證成阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十者觀照體性入佛界地。毘盧遮那如來告言：「若聖子菩提薩埵摩訶薩埵修證毘盧世尊五聖智華光王三昧海同一聖性金剛三密三摩地微細堅密幽祕般若智者，入金剛慧性，證千百億三昧，入佛界體性金剛三摩地，而同一切諸佛如來金剛般若法性智身法身。以佛菩提一切法波羅蜜多成就大摩訶薩，證入大慧空空聖地，性空復空、空聖智慧復空，如虛空性平等智。菩薩證十號，如來金剛真如法性，有十種殊勝功德品，具足一切法空。同一性一相體性無為，神虛體一法同法性者，名為如來應順四諦二諦，盡一切法界生死輪際，法養法身無二故，是名應供如來。無一有情悉皆感應，遍覆一切微塵世界所有眾生，修持菩提道如來聖行，入正性正智聖解脫智，知一切法非有非無，亦以聖智知一切眾生根性差別故，是名正遍知。明明明行修行佛果時具足故，名為明行足。善逝者，三世佛法法同先佛，聖性法佛去時善善來時善善，是名善逝。是人行佛聖行，是名最勝上行。聖德滿足入於世間，教化眾生令聖力潛通，證成解脫入佛大寂門，知一切無明結縛盡皆銷滅更無遺餘，是名世間解。是人證一切如來聖解最勝一切法上，入佛威儀神通形相，體同一性如佛無異，如佛大人如來大士行處聖德圓備，名為無上士。調順法者，調一切有情眾生故，得法滿具足，是名調御丈夫。於天人中教導一切眾生，諮受法言故，是名天人師。法本無一妙本無二，佛性幽微玄通覺道，常樂我淨大滿清淨，以一切眾生禮敬尊重，是故名為佛世尊。三界一切菩薩、一切賢聖、一切諸天、一切龍神、有情世人，依如來教法信受奉行，得入如來地。如是佛地中一切聖人之所入處故，名為佛界地。成就等覺、妙覺二位地，得佛菩提金剛不壞，證成阿耨多羅三藐三菩提故。」

爾時毘盧遮那如來於千百億金剛祕密無邊性海三摩地大華藏世界海，坐百寶大蓮華座。世尊於座上坐，放紫金剛暉曜金色光明，如百千日。金光上赫奕三昧，遍照三千大千世界靡不周遍。其光光中無數微塵化釋迦佛，無數諸大菩薩摩訶薩皆來集會，與共同心悉皆受記，歡喜快樂。以如來現智身金色手，摩其菩薩頂，同見同學、同行同道。如是一切諸佛一切菩薩，異口同音讚歎無二，入如來殊勝妙法，歡樂不已盡皆適悅。又有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一切菩薩摩訶薩，來期出現而作證明，一時雲集請轉法教聖道法輪不可說法、可說法。佛謂說聖性等如虛空、同於法界，是故此法有不可說奇妙殊勝法門，奇妙殊特三昧三明門，有奇妙奇特總持陀羅尼門、一切金剛門、一切神通門、一切虛空平等性門、一切解脫門。如上此殊勝法門，彼一切下地諸菩薩摩訶薩所不能知解，及一切諸天心識亦不能知，唯佛世尊殊勝聖性身口意所知。一切法可盡根源不可說不可說法門中，如來說諸佛金剛三摩地無量三昧光音天華品中說，十無盡無畏聖性與佛道同。是故如上佛說十聖地，次入等覺地妙覺地，一切菩薩摩訶薩次第修學觀照，入如來地金剛菩提，得成佛果。是時諸大菩薩摩訶薩，聞世尊說十聖殊勝等妙地已，深敬如來信受依行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那如來於千百億金剛祕密無邊性海三摩地大華藏世界海，坐百寶大蓮華座。世尊於座上坐，放紫金剛暉曜金色光明，如百千日。金光上赫奕三昧，遍照三千大千世界靡不周遍。其光光中無數微塵化釋迦佛，無數諸大菩薩摩訶薩皆來集會，與共同心悉皆受記，歡喜快樂。以如來現智身金色手，摩其菩薩頂，同見同學、同行同道。如是一切諸佛一切菩薩，異口同音讚歎無二，入如來殊勝妙法，歡樂不已盡皆適悅。又有他方百千億世界中微塵數一切諸佛一切菩薩摩訶薩，來期出現而作證明，一時雲集請轉法教聖道法輪不可說法、可說法。佛謂說聖性等如虛空、同於法界，是故此法有不可說奇妙殊勝法門，奇妙殊特三昧三明門，有奇妙奇特總持陀羅尼門、一切金剛門、一切神通門、一切虛空平等性門、一切解脫門。如上此殊勝法門，彼一切下地諸菩薩摩訶薩所不能知解，及一切諸天心識亦不能知，唯佛世尊殊勝聖性身口意所知。一切法可盡根源不可說不可說法門中，如來說諸佛金剛三摩地無量三昧光音天華品中說，十無盡無畏聖性與佛道同。是故如上佛說十聖地，次入等覺地妙覺地，一切菩薩摩訶薩次第修學觀照，入如來地金剛菩提，得成佛果。是時諸大菩薩摩訶薩，聞世尊說十聖殊勝等妙地已，深敬如來信受依行。

爾時毘盧遮那如來自入百千金剛聖性三昧，入百千虛平等性三摩地門，令一切菩薩觀照達入真如實際金剛堅密微妙慧聖性不壞聖智地，證入金剛等覺妙覺地，一念頃迅疾入金剛喻定三密菩提性，證成妙覺地，得金剛聖性定，成就法身佛如來果。如是一切菩薩摩訶薩修持觀行如來三摩地者，盡入此佛金剛菩提三密聖道真如實性金剛聖智不壞地，證成無上正等菩提佛果，成就阿耨多羅三藐三菩提故。是時毘盧遮那如來告言：「諸佛當知，諦聽諦聽。吾今先為菩薩時，修入如來所說金剛祕密菩提三摩地已，佛果之根源，如是一切有情眾生修成佛者，皆悉修入十發趣、十長養、十金剛、十聖地、等覺、妙覺地，登入無生山，證金剛菩提如來解脫聖地道，當成佛身，同菩提無為無相大滿常住，十力十八不共行法智身法身滿足。是故毘盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性，有大願力，與一切有情同生聖性。吾今當當常住法身，在於一切眾生性中，住一切菩薩心中，同等法界為身心體性，亦為聖力加持一切菩薩及一切有情蒼生，證得常樂我淨涅槃佛性，速成無上正等菩提故。」是故一切諸大菩薩摩訶薩，深敬如來說已，各各信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那如來自入百千金剛聖性三昧，入百千虛平等性三摩地門，令一切菩薩觀照達入真如實際金剛堅密微妙慧聖性不壞聖智地，證入金剛等覺妙覺地，一念頃迅疾入金剛喻定三密菩提性，證成妙覺地，得金剛聖性定，成就法身佛如來果。如是一切菩薩摩訶薩修持觀行如來三摩地者，盡入此佛金剛菩提三密聖道真如實性金剛聖智不壞地，證成無上正等菩提佛果，成就阿耨多羅三藐三菩提故。是時毘盧遮那如來告言：「諸佛當知，諦聽諦聽。吾今先為菩薩時，修入如來所說金剛祕密菩提三摩地已，佛果之根源，如是一切有情眾生修成佛者，皆悉修入十發趣、十長養、十金剛、十聖地、等覺、妙覺地，登入無生山，證金剛菩提如來解脫聖地道，當成佛身，同菩提無為無相大滿常住，十力十八不共行法智身法身滿足。是故毘盧遮那如來心體根本菩提金剛聖性，有大願力，與一切有情同生聖性。吾今當當常住法身，在於一切眾生性中，住一切菩薩心中，同等法界為身心體性，亦為聖力加持一切菩薩及一切有情蒼生，證得常樂我淨涅槃佛性，速成無上正等菩提故。」是故一切諸大菩薩摩訶薩，深敬如來說已，各各信受奉行。