大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第八

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

是時毘盧遮那如來在一切法界聖性中現千百億世界海，入一切諸佛聖智金剛三摩地百寶蓮華海藏法性三昧。世尊從三昧安詳而起，坐寶蓮華千光王座。毘盧遮那如來告語一切諸佛：「一切菩薩當知，諦聽諦聽。汝先問長養十心者，於此大會眾中，吾今為大智通菩薩等請問，從是十發趣心修入堅法忍中，修行十長養心向菩提果。是故如來即當為說。云何十長養心？一者慈心，菩薩依如來慈，於一切有情眾生上不作十惡因緣，常觀自性生慈正心，行菩薩道當救有情，廣引群品不造惡緣，常於無我智中照見我性清淨入聖智法，與我淨常樂聖性相應，證五蘊空、色受想行識空、無所得空，分分入佛大寂性中，無生無住、無有生相無有滅相、如幻如化如如一相，無一無二故。菩薩發志大願起大慈心，於六道生死海中救度一切眾生，速令離苦達至菩提。菩薩為一切有情，歷劫導引修行菩薩道，不見有苦不見有惱，成就菩提如來一切法金剛法輪。菩薩當轉大慈樂，化度一切眾生，令生正信得慈善智入薩婆若海。大慈空慧不由魔教，證慈樂果入無生道，於金剛輪善慈實性中，不見有惡果亦不見有善果，亦不見有我性生死之罪。於一切如來聖智法性之中，證解行空得無礙聖智性，入體性虛空三昧，達如來金剛三摩地故。如是說已，次第而演則當應說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時毘盧遮那如來在一切法界聖性中現千百億世界海，入一切諸佛聖智金剛三摩地百寶蓮華海藏法性三昧。世尊從三昧安詳而起，坐寶蓮華千光王座。毘盧遮那如來告語一切諸佛：「一切菩薩當知，諦聽諦聽。汝先問長養十心者，於此大會眾中，吾今為大智通菩薩等請問，從是十發趣心修入堅法忍中，修行十長養心向菩提果。是故如來即當為說。云何十長養心？一者慈心，菩薩依如來慈，於一切有情眾生上不作十惡因緣，常觀自性生慈正心，行菩薩道當救有情，廣引群品不造惡緣，常於無我智中照見我性清淨入聖智法，與我淨常樂聖性相應，證五蘊空、色受想行識空、無所得空，分分入佛大寂性中，無生無住、無有生相無有滅相、如幻如化如如一相，無一無二故。菩薩發志大願起大慈心，於六道生死海中救度一切眾生，速令離苦達至菩提。菩薩為一切有情，歷劫導引修行菩薩道，不見有苦不見有惱，成就菩提如來一切法金剛法輪。菩薩當轉大慈樂，化度一切眾生，令生正信得慈善智入薩婆若海。大慈空慧不由魔教，證慈樂果入無生道，於金剛輪善慈實性中，不見有惡果亦不見有善果，亦不見有我性生死之罪。於一切如來聖智法性之中，證解行空得無礙聖智性，入體性虛空三昧，達如來金剛三摩地故。如是說已，次第而演則當應說之。

「二者悲心，菩薩誓當救拔，修行諸佛悲智。其悲心者，是如來本性自有真淨大悲。如是大悲空性中，空空寂空無相無生。根本悲緣於空行智性聖道之中，自滅一切苦因，名為苦諦滅，亦滅他人一切有情苦緣。菩薩於一切眾生無量苦因中生大悲智，不殺法緣、不著我緣故，常行不殺不盜不婬，而於一切有情眾生不惱不障發菩提心者，菩薩諦察於淨心性空見之道，觀照本種性，於識行中見一切煩惱法如實相本自種性清淨，證道智心，於六親六惡親惡三品中與上樂慈悲空智相應，不見有惡，於上惡緣中九品得樂果空常現在前行，而自身他身於一切眾生平等一樂一性，起大悲三摩地故。如是說已次第而演。則當應說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者悲心，菩薩誓當救拔，修行諸佛悲智。其悲心者，是如來本性自有真淨大悲。如是大悲空性中，空空寂空無相無生。根本悲緣於空行智性聖道之中，自滅一切苦因，名為苦諦滅，亦滅他人一切有情苦緣。菩薩於一切眾生無量苦因中生大悲智，不殺法緣、不著我緣故，常行不殺不盜不婬，而於一切有情眾生不惱不障發菩提心者，菩薩諦察於淨心性空見之道，觀照本種性，於識行中見一切煩惱法如實相本自種性清淨，證道智心，於六親六惡親惡三品中與上樂慈悲空智相應，不見有惡，於上惡緣中九品得樂果空常現在前行，而自身他身於一切眾生平等一樂一性，起大悲三摩地故。如是說已次第而演。則當應說之。

「三者喜心，菩薩修行般若波羅蜜多時，勤行一切諸佛菩提道，觀佛性中無有悅喜。何以故？本體清淨。於淨性相中照見一切眾生種性體相及自體性，證入道智清淨佛性，空空空喜心，不著我所緣，出沒三世自在神用，知一切因一切果，苦苦苦集諦一切入盡滅苦因，照達佛性空觀照實性，成等悅喜同佛菩提。菩薩摩訶薩發至誠心，令一切有情眾生證菩提喜悅空，入如來聖智道性，捨惡知識求善知識，示我好道，令諸有情生佛法家，入佛法中常起歡喜得法王位，亦令一切眾生入正信正智，捨一切諸惡邪見，輪迴生死皆六道苦集故。證得佛性悅喜三昧故，令一切眾生亦同入是法得菩提故。如是說已，應當次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者喜心，菩薩修行般若波羅蜜多時，勤行一切諸佛菩提道，觀佛性中無有悅喜。何以故？本體清淨。於淨性相中照見一切眾生種性體相及自體性，證入道智清淨佛性，空空空喜心，不著我所緣，出沒三世自在神用，知一切因一切果，苦苦苦集諦一切入盡滅苦因，照達佛性空觀照實性，成等悅喜同佛菩提。菩薩摩訶薩發至誠心，令一切有情眾生證菩提喜悅空，入如來聖智道性，捨惡知識求善知識，示我好道，令諸有情生佛法家，入佛法中常起歡喜得法王位，亦令一切眾生入正信正智，捨一切諸惡邪見，輪迴生死皆六道苦集故。證得佛性悅喜三昧故，令一切眾生亦同入是法得菩提故。如是說已，應當次第而演說之。

「四者捨心，菩薩發大願行，於世世修持行菩薩道，廣度有情。常當觀照身心，修學如來聖智聖慧，於實際性中空無所有，如太虛空無有一切相，亦無捨相亦無造作。於無相空法實際性中，不見善惡有見無見，罪福二中平等一觀，照見實際。於真如性中無有我相無有人相，亦無我見我所執縛，而自他體性都不可得，真如實性亦不可得，無計屬故猶如虛空，名為大空捨相。菩薩摩訶薩於多劫修行大捨空相中，并自己身及是他身，令一切有情眾生志求菩提，於真如空性發廣弘大願，行菩薩道，誓捨身肉手足男女妻子國城田宅，如幻如化如水流燈焰，內外諸相一切物大捨，名無為捨，名為無相捨。菩薩於無為捨中，無滅無生。於實際性中不見有捨，是名大捨，與不捨一切捨等，得同聖性菩提。菩薩常修真捨故，名為無相大捨，則是如來根本自性，菩提性空本無捨相故。如是如來說已次第應當而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者捨心，菩薩發大願行，於世世修持行菩薩道，廣度有情。常當觀照身心，修學如來聖智聖慧，於實際性中空無所有，如太虛空無有一切相，亦無捨相亦無造作。於無相空法實際性中，不見善惡有見無見，罪福二中平等一觀，照見實際。於真如性中無有我相無有人相，亦無我見我所執縛，而自他體性都不可得，真如實性亦不可得，無計屬故猶如虛空，名為大空捨相。菩薩摩訶薩於多劫修行大捨空相中，并自己身及是他身，令一切有情眾生志求菩提，於真如空性發廣弘大願，行菩薩道，誓捨身肉手足男女妻子國城田宅，如幻如化如水流燈焰，內外諸相一切物大捨，名無為捨，名為無相捨。菩薩於無為捨中，無滅無生。於實際性中不見有捨，是名大捨，與不捨一切捨等，得同聖性菩提。菩薩常修真捨故，名為無相大捨，則是如來根本自性，菩提性空本無捨相故。如是如來說已次第應當而演說之。

「五者施心。菩薩求菩提，以身施、口施、意施、財施、法施、教導施。如上所說其施有六，合為三種。云何為三？一者自發心施、二者被他求乞施、三者教導施。若菩薩自發心施者，觀本真如本來自性無有於施，名為無相施。次則菩薩被他求乞施者，若菩薩為一切有情眾生求乞布施者，名為有相施。是故次後則當教導施者，菩薩發心我當誓度有情，供養布施一切眾生，無有休息其心無歇等法界，令一切眾生志願志求無上正等菩提者，是則名為無為無漏施。若菩薩為一切有情普能自發心施者，名為無相施。則於內身外身國城男女妻子田宅一切有為諸物，盡皆布施，名得無礙無為施。是故菩薩達無為性，諦觀如如性中無念財物亦無受者，其施如空亦無內外，無合無散亦無心行。菩薩於自心源觀本自性性，不見有施，名達理達施，是名無願無相施。菩薩則常行無相施者，常住心源，自性淨土現行在前故。如是說已應當次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者施心。菩薩求菩提，以身施、口施、意施、財施、法施、教導施。如上所說其施有六，合為三種。云何為三？一者自發心施、二者被他求乞施、三者教導施。若菩薩自發心施者，觀本真如本來自性無有於施，名為無相施。次則菩薩被他求乞施者，若菩薩為一切有情眾生求乞布施者，名為有相施。是故次後則當教導施者，菩薩發心我當誓度有情，供養布施一切眾生，無有休息其心無歇等法界，令一切眾生志願志求無上正等菩提者，是則名為無為無漏施。若菩薩為一切有情普能自發心施者，名為無相施。則於內身外身國城男女妻子田宅一切有為諸物，盡皆布施，名得無礙無為施。是故菩薩達無為性，諦觀如如性中無念財物亦無受者，其施如空亦無內外，無合無散亦無心行。菩薩於自心源觀本自性性，不見有施，名達理達施，是名無願無相施。菩薩則常行無相施者，常住心源，自性淨土現行在前故。如是說已應當次第而演說之。

「六者好語心，菩薩修習如來善巧體性，常生好意真語實語、金剛祕密三摩地語，成就佛三密菩提法。云何成就如來三密？一者令證一切眾生心地祕密，得成身密體性菩提，愛語三昧最上義諦文字般若菩提成就故。二者令修心地祕密，證成口密體性菩提，修行如來一切三藏法教密觀語義，諦證口密辯才通達，觀照般若菩提金剛大智成就故。三者令修心地祕密，證成意密體性菩提，入諸佛三摩地聖行實相般若菩提，觀照得見一切如來體性金剛真際實語勝義諦，證成實相般若金剛菩提成就故。是故爾時則是菩薩，於一切有情眾生上修行聖智聖性聖行聖道菩提，常行實語言，正順一語調和一切智，令有情眾生及諸菩薩無瞋恨心亦無鬪諍忿惱之性，常於實相般若中諦觀心性證法空智一相實性，無因無緣法性清淨，菩薩常修樂說，入愛語性三昧，為一切眾生起大慈大悲常生愛順，一言一語行順佛意，亦與一切他人言義好語。菩薩以聖智力法語，救護教導一切有情眾生常行好語正意如如，發起善根令入菩提無上道智，住佛淨土入金剛三摩地故。是時如來說已次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者好語心，菩薩修習如來善巧體性，常生好意真語實語、金剛祕密三摩地語，成就佛三密菩提法。云何成就如來三密？一者令證一切眾生心地祕密，得成身密體性菩提，愛語三昧最上義諦文字般若菩提成就故。二者令修心地祕密，證成口密體性菩提，修行如來一切三藏法教密觀語義，諦證口密辯才通達，觀照般若菩提金剛大智成就故。三者令修心地祕密，證成意密體性菩提，入諸佛三摩地聖行實相般若菩提，觀照得見一切如來體性金剛真際實語勝義諦，證成實相般若金剛菩提成就故。是故爾時則是菩薩，於一切有情眾生上修行聖智聖性聖行聖道菩提，常行實語言，正順一語調和一切智，令有情眾生及諸菩薩無瞋恨心亦無鬪諍忿惱之性，常於實相般若中諦觀心性證法空智一相實性，無因無緣法性清淨，菩薩常修樂說，入愛語性三昧，為一切眾生起大慈大悲常生愛順，一言一語行順佛意，亦與一切他人言義好語。菩薩以聖智力法語，救護教導一切有情眾生常行好語正意如如，發起善根令入菩提無上道智，住佛淨土入金剛三摩地故。是時如來說已次第而演說之。

「七者益心，菩薩修薩埵行，入如來智身三摩地，利益安樂一切有情眾生，令以實智體性聖慧廣行智道，以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧，一切明焰總持法門，觀照體性聖行七財，以資前人得利益故。菩薩發大智心，廣為益受一切自他身命，得七財聖行福智具足，而入利益三昧。菩薩修證佛聖性，加持一切有情眾生身口意，入如來法種性，達空寂種性、聖行種性、證道種性，入如來三摩地得三昧已，忽然六種震動大千世界。菩薩則入六道中，救度一切有情眾生，令得安樂速證菩提。而菩薩入於六道，同事同法現無量形身色相，濟拔苦惱眾生不以為患，但益人為利，菩薩常住利益三昧故。如是說已次第而演之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者益心，菩薩修薩埵行，入如來智身三摩地，利益安樂一切有情眾生，令以實智體性聖慧廣行智道，以聖行力成就聖道無上菩提金剛三昧，一切明焰總持法門，觀照體性聖行七財，以資前人得利益故。菩薩發大智心，廣為益受一切自他身命，得七財聖行福智具足，而入利益三昧。菩薩修證佛聖性，加持一切有情眾生身口意，入如來法種性，達空寂種性、聖行種性、證道種性，入如來三摩地得三昧已，忽然六種震動大千世界。菩薩則入六道中，救度一切有情眾生，令得安樂速證菩提。而菩薩入於六道，同事同法現無量形身色相，濟拔苦惱眾生不以為患，但益人為利，菩薩常住利益三昧故。如是說已次第而演之。

「八者同心，菩薩同令眾生入如來真實體，證自性道聖智同體空性三昧。入無生法中，見無我智同無生性空平等無二同本體性，自他源境一切有情諸法同體自性性如如相。菩薩於生住異滅中，自在神智聖慧力用，得證無礙清淨大智，常生常住常寂常滅，出沒自在通同一性。於過去未來世法，般若慧相續流轉，無數無量劫無盡無斷。菩薩重當發起大悲聖行智心大護大救，顯現無量無邊變化同體三昧，入諸有情形身色心六根等業，及入諸六道同於一切事類。菩薩以聖行力神用，加持一切眾生，同空無生性空無物，證祕密金剛心神我智用，而分身散形常住寂滅。起心救護，廣度一切眾生，令諸有情入同法三昧，住如來金剛三摩地故。是時如來說已，次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者同心，菩薩同令眾生入如來真實體，證自性道聖智同體空性三昧。入無生法中，見無我智同無生性空平等無二同本體性，自他源境一切有情諸法同體自性性如如相。菩薩於生住異滅中，自在神智聖慧力用，得證無礙清淨大智，常生常住常寂常滅，出沒自在通同一性。於過去未來世法，般若慧相續流轉，無數無量劫無盡無斷。菩薩重當發起大悲聖行智心大護大救，顯現無量無邊變化同體三昧，入諸有情形身色心六根等業，及入諸六道同於一切事類。菩薩以聖行力神用，加持一切眾生，同空無生性空無物，證祕密金剛心神我智用，而分身散形常住寂滅。起心救護，廣度一切眾生，令諸有情入同法三昧，住如來金剛三摩地故。是時如來說已，次第而演說之。

「九者定心，菩薩常入如來三摩地金剛定聖智體性，觀照一切自他有情眾生心心體靜，分證寂滅無緣無因。於我自體自性性中，識界色界空、無色界滅盡清淨。菩薩以聖性智慧，反照心源識色空界，了覺心地三界智性，而見性不動，出沒逆順神用自在，常入寂靜住十禪支，以一念智照見我人主者及心染著遍計所執性，若內若外一切眾生自心他心，聖智種子本性清淨，而無所得無合無散。菩薩重觀一切眾生智心體性，集成起造而不可得，一切有情習氣種子亦復如是。若有菩薩一切眾生修證菩提入聖道性者，無明煩惱則永滅盡故。菩薩起於大願恒在三昧入出自在，示現神通三界運轉一切有情，苦惱眾生得度苦海，令證如來金剛菩提聖慧大智，入諸佛性海三摩地故。如是說已，應當次第而說演之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者定心，菩薩常入如來三摩地金剛定聖智體性，觀照一切自他有情眾生心心體靜，分證寂滅無緣無因。於我自體自性性中，識界色界空、無色界滅盡清淨。菩薩以聖性智慧，反照心源識色空界，了覺心地三界智性，而見性不動，出沒逆順神用自在，常入寂靜住十禪支，以一念智照見我人主者及心染著遍計所執性，若內若外一切眾生自心他心，聖智種子本性清淨，而無所得無合無散。菩薩重觀一切眾生智心體性，集成起造而不可得，一切有情習氣種子亦復如是。若有菩薩一切眾生修證菩提入聖道性者，無明煩惱則永滅盡故。菩薩起於大願恒在三昧入出自在，示現神通三界運轉一切有情，苦惱眾生得度苦海，令證如來金剛菩提聖慧大智，入諸佛性海三摩地故。如是說已，應當次第而說演之。

「十者慧心，菩薩入如來金剛祕密菩提體性佛三摩地定證慧光三昧海，照見一切有情心，自他體性貪瞋癡邪見結縛等患，如實了知故無決定性。何以故？煩惱者則是菩提性，以煩惱性修進真如得到菩提。是故菩薩於一切有情上，教化引發一切眾生自利利他，令行如來真如實性順忍空故。於一切法性中，非陰非界、非入非不入、非眾生亦不非眾生、非一非二、非我人三世因果，達實性故。菩薩常為法界眾生修證寂滅菩提，入一切法性空聖性觀行，達自體性起聖智力，遍於一切放金剛慧，光照佛體性同如來三昧。盡於法界光，光光一照一焰明明，明見一切菩薩及一切有情眾生，疾令修入法界慧海實性三摩地，速到菩提三昧解脫。其慧方便生長養心，達一切法性令心證空，空空慧眼證入無生空金剛法界，悟入千海眼王三昧百法明門如來祕密金剛三摩地故。」如是如來說已，次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者慧心，菩薩入如來金剛祕密菩提體性佛三摩地定證慧光三昧海，照見一切有情心，自他體性貪瞋癡邪見結縛等患，如實了知故無決定性。何以故？煩惱者則是菩提性，以煩惱性修進真如得到菩提。是故菩薩於一切有情上，教化引發一切眾生自利利他，令行如來真如實性順忍空故。於一切法性中，非陰非界、非入非不入、非眾生亦不非眾生、非一非二、非我人三世因果，達實性故。菩薩常為法界眾生修證寂滅菩提，入一切法性空聖性觀行，達自體性起聖智力，遍於一切放金剛慧，光照佛體性同如來三昧。盡於法界光，光光一照一焰明明，明見一切菩薩及一切有情眾生，疾令修入法界慧海實性三摩地，速到菩提三昧解脫。其慧方便生長養心，達一切法性令心證空，空空慧眼證入無生空金剛法界，悟入千海眼王三昧百法明門如來祕密金剛三摩地故。」如是如來說已，次第而演說之。

是時毘盧遮那如來住真如法界實性海藏中，顯現千百億蓮華海藏法性世界，出千百億一切諸佛、一切菩薩摩訶薩，現千光王百寶蓮華寶座。毘盧遮那如來在於千光王金剛寶座上坐，放紫金剛金色光明，遍照微塵數法界海藏悉皆清淨盡為金色。如來告言一切諸佛：「一切菩薩當知，諦聽諦聽。汝當先問金剛十心種子，吾今當為此大會眾解釋大智通菩薩等諸問。從是十長養心入堅修忍中，說入十金剛心向菩提果。菩薩云何修行觀智修入十金剛心？何者為十？一者信心，菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地法教，以深智信修念行持一切菩薩密行學，諸佛如來金剛祕密菩提教旨，廣度有情一切眾生。以信為首，修成無上菩提。聖德根本正見正受，不起外道邪見生死之心、諸魔怨恨之行。菩薩恒常澄心照性，得見根本煩惱計蔽，我執諸見名著結有，造業畢竟不受，證入性空三昧。菩薩於無為法中修入寂靜，不見有生住異滅，三相離染無無無生，無生無住，住無住住滅無滅滅。菩薩於聖行道性中分證寂滅智，無有一切法有為法相，於世諦第一義諦二諦智中證滅盡行，行滅則無明滅。若菩薩於本心性無為無相中，觀法無有異相性同法性，空空色空證入細心，心心心細、心心心空，故名為深信。深入根本性寂滅，無體無相和合一性亦無依然。主者我人神用三界結縛，假會假合假我我所，無得無集盡皆總滅，一切諸相入如如聖性。如此菩薩得名無為無相信，是名深信。是時如來說是無相信菩薩修證，分分得入佛體寂三昧金剛一性聖行一相三摩地故。如來說已，應當次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時毘盧遮那如來住真如法界實性海藏中，顯現千百億蓮華海藏法性世界，出千百億一切諸佛、一切菩薩摩訶薩，現千光王百寶蓮華寶座。毘盧遮那如來在於千光王金剛寶座上坐，放紫金剛金色光明，遍照微塵數法界海藏悉皆清淨盡為金色。如來告言一切諸佛：「一切菩薩當知，諦聽諦聽。汝當先問金剛十心種子，吾今當為此大會眾解釋大智通菩薩等諸問。從是十長養心入堅修忍中，說入十金剛心向菩提果。菩薩云何修行觀智修入十金剛心？何者為十？一者信心，菩薩至誠修學一切如來大乘修多羅祕密三摩地法教，以深智信修念行持一切菩薩密行學，諸佛如來金剛祕密菩提教旨，廣度有情一切眾生。以信為首，修成無上菩提。聖德根本正見正受，不起外道邪見生死之心、諸魔怨恨之行。菩薩恒常澄心照性，得見根本煩惱計蔽，我執諸見名著結有，造業畢竟不受，證入性空三昧。菩薩於無為法中修入寂靜，不見有生住異滅，三相離染無無無生，無生無住，住無住住滅無滅滅。菩薩於聖行道性中分證寂滅智，無有一切法有為法相，於世諦第一義諦二諦智中證滅盡行，行滅則無明滅。若菩薩於本心性無為無相中，觀法無有異相性同法性，空空色空證入細心，心心心細、心心心空，故名為深信。深入根本性寂滅，無體無相和合一性亦無依然。主者我人神用三界結縛，假會假合假我我所，無得無集盡皆總滅，一切諸相入如如聖性。如此菩薩得名無為無相信，是名深信。是時如來說是無相信菩薩修證，分分得入佛體寂三昧金剛一性聖行一相三摩地故。如來說已，應當次第而演說之。

「二者念心，菩薩志勤精進修學如來大乘一切法三摩地，觀照意識心性，思念六念思覺常覺，乃至一念起心布施恒常思施。菩薩修一切法第一義諦空無所著，無染無縛無執無散。菩薩證入寂滅智，同共在於生住異滅相中，不見有動不見無動、不見有到不見無到，而於去來諸業受者為一合相。一切諸法諸行道業修成福智，菩薩盡以迴向入金剛法界聖性聖智。菩薩發願成就一切眾生及自己身入無相慧，慧相乘乘、乘乘寂滅，焰焰照性照寂、光光光達無生，不起轉易別異空道，變前轉後、變後轉前，變變轉化、化化轉變，轉轉變變同時同住。焰焰光照一相一靜聖性加持一時，已變未變、變變化化，變亦同一時。滅盡得分入分證金剛一性，心心體性心體離念，離念相者等虛空界，法界一相無所不遍，入如如性體寂金剛三摩地故。如是說已，應當次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者念心，菩薩志勤精進修學如來大乘一切法三摩地，觀照意識心性，思念六念思覺常覺，乃至一念起心布施恒常思施。菩薩修一切法第一義諦空無所著，無染無縛無執無散。菩薩證入寂滅智，同共在於生住異滅相中，不見有動不見無動、不見有到不見無到，而於去來諸業受者為一合相。一切諸法諸行道業修成福智，菩薩盡以迴向入金剛法界聖性聖智。菩薩發願成就一切眾生及自己身入無相慧，慧相乘乘、乘乘寂滅，焰焰照性照寂、光光光達無生，不起轉易別異空道，變前轉後、變後轉前，變變轉化、化化轉變，轉轉變變同時同住。焰焰光照一相一靜聖性加持一時，已變未變、變變化化，變亦同一時。滅盡得分入分證金剛一性，心心體性心體離念，離念相者等虛空界，法界一相無所不遍，入如如性體寂金剛三摩地故。如是說已，應當次第而演說之。

「三者迴向心，菩薩修持如來祕密三摩地，發弘誓願廣度有情，於自深心常行菩提正智自利利他，令一切有情眾生同願同行，修最上義諦空，於實法實智三摩地中觀照空性，分分證入實諦聖性善業成就，菩提因果相續不絕殊勝聖道，名為最上真諦。於道諦中，同合世間假名諸法，合會因果我人主者，名為真諦。菩薩於此苦集二有之諦，用當迴向入如來金剛菩提薩婆若海，深深深入般若波羅蜜多，證成菩提法空智性，而無去來幻化異熟，諸類受業畢竟永滅，不入生死世諦諸業因緣。於祕密聖性金剛聖地，無有我人壽者亦無世間，是名深入心性菩提聖智解脫三摩地。故如來說如是教已，次當應學說而行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者迴向心，菩薩修持如來祕密三摩地，發弘誓願廣度有情，於自深心常行菩提正智自利利他，令一切有情眾生同願同行，修最上義諦空，於實法實智三摩地中觀照空性，分分證入實諦聖性善業成就，菩提因果相續不絕殊勝聖道，名為最上真諦。於道諦中，同合世間假名諸法，合會因果我人主者，名為真諦。菩薩於此苦集二有之諦，用當迴向入如來金剛菩提薩婆若海，深深深入般若波羅蜜多，證成菩提法空智性，而無去來幻化異熟，諸類受業畢竟永滅，不入生死世諦諸業因緣。於祕密聖性金剛聖地，無有我人壽者亦無世間，是名深入心性菩提聖智解脫三摩地。故如來說如是教已，次當應學說而行之。

「四者達心，菩薩達佛法性，修入金剛菩提祕密三摩地，證法性聖智三昧。於此三昧聖智實性中，達空照性忍順一切聖教諸法，證入如來聖智實性，一切菩提金剛聖智。菩薩於菩提一切聖智法性之中，無縛無解，證達法界聖行空，入無礙聖性。達義達辭達教化，達三世因果眾生根行同一如如性。菩薩起精勤心，則觀照聖性神用自在，無障無礙不合不散，遍覺真如實性菩提無實用故，用無用用、用無名用。無相用故，用用觀慧入一切空，空空空照，達空名為聖性，通達一切法空。空空如如，相空不可得，成就金剛聖智菩提故。爾時如來說已，次第當應而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者達心，菩薩達佛法性，修入金剛菩提祕密三摩地，證法性聖智三昧。於此三昧聖智實性中，達空照性忍順一切聖教諸法，證入如來聖智實性，一切菩提金剛聖智。菩薩於菩提一切聖智法性之中，無縛無解，證達法界聖行空，入無礙聖性。達義達辭達教化，達三世因果眾生根行同一如如性。菩薩起精勤心，則觀照聖性神用自在，無障無礙不合不散，遍覺真如實性菩提無實用故，用無用用、用無名用。無相用故，用用觀慧入一切空，空空空照，達空名為聖性，通達一切法空。空空如如，相空不可得，成就金剛聖智菩提故。爾時如來說已，次第當應而演說之。

「五者直心，常行直直。直者，真如法性無邪曲故。菩薩觀照自他心體，得見真如實性無邪性故，名為直照。見性不變不異，菩薩證入真如實性三昧者，照見生死世諦有見有執取著妄緣，神我主宰同一清淨，入體性真如無生智中，澄心見淨滅盡無明神我主者。空空空理心在有在無，名為達空金剛祕密聖性菩提，而不壞聖道金剛種子。菩薩於無漏聖性中，一觀一照入如來金剛菩提三摩地者，而教化教化一切十方微塵數有情眾生，皆悉能轉入薩婆若海，證入聖智道真性。直直直性直性直行於空空空，無三界染習神我主者，有漏結縛永滅不受故。是時名為直心直性如來金剛祕密聖性聖行三摩地故。如是說已，次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者直心，常行直直。直者，真如法性無邪曲故。菩薩觀照自他心體，得見真如實性無邪性故，名為直照。見性不變不異，菩薩證入真如實性三昧者，照見生死世諦有見有執取著妄緣，神我主宰同一清淨，入體性真如無生智中，澄心見淨滅盡無明神我主者。空空空理心在有在無，名為達空金剛祕密聖性菩提，而不壞聖道金剛種子。菩薩於無漏聖性中，一觀一照入如來金剛菩提三摩地者，而教化教化一切十方微塵數有情眾生，皆悉能轉入薩婆若海，證入聖智道真性。直直直性直性直行於空空空，無三界染習神我主者，有漏結縛永滅不受故。是時名為直心直性如來金剛祕密聖性聖行三摩地故。如是說已，次第而演說之。

「六者不退心，菩薩發精勤志，令自心他心救攝一切有情眾生，廣行菩薩道修持苦行，習學諸佛聖智法藏祕密三摩地，入如來實性三昧金剛真際三密地，得不退心，永不入一切凡夫地，不作諸惡不起諸見新長養心三業生死之罪，亦不復再習苦因相似我人，永不入三界異熟業果，分分證入金剛菩提三密行空，不進不退於第一中道，分入祕密聖性解脫門一合行故，亦無退轉。於是菩提真際本性性中，無一義性，無二相故，而無一念亦無退屈，無轉無動於無為無相觀，入無生空寂，照如如金剛慧性相續乘乘心，入二諦空，一道一淨性智寂滅，永不入三世生死。於寂靜聖道中，不見有退亦不見有進，則是名為證佛金剛真際祕密菩提三摩地故。如是說已，次當如教而敷演之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者不退心，菩薩發精勤志，令自心他心救攝一切有情眾生，廣行菩薩道修持苦行，習學諸佛聖智法藏祕密三摩地，入如來實性三昧金剛真際三密地，得不退心，永不入一切凡夫地，不作諸惡不起諸見新長養心三業生死之罪，亦不復再習苦因相似我人，永不入三界異熟業果，分分證入金剛菩提三密行空，不進不退於第一中道，分入祕密聖性解脫門一合行故，亦無退轉。於是菩提真際本性性中，無一義性，無二相故，而無一念亦無退屈，無轉無動於無為無相觀，入無生空寂，照如如金剛慧性相續乘乘心，入二諦空，一道一淨性智寂滅，永不入三世生死。於寂靜聖道中，不見有退亦不見有進，則是名為證佛金剛真際祕密菩提三摩地故。如是說已，次當如教而敷演之。

「七者大乘心，此菩薩發大志願，不學二乘之心，而教導蒼生，惟願修行如來殊勝最上第一乘，而接引有情。菩薩習學大乘祕密金剛心地，修行一乘三摩地，教導引眾生，令入最上殊特如來聖性體寂法界性空三昧，分分證入一切諸佛菩提聖行法空，心心寂滅名一乘乘，一性空智智乘行乘，乘乘乘智心，心心任載任用，用任一切有情眾生度三界生死大河。云何如是三界大河？一者欲界煩惱流轉，沈沒苦海生死大河。二者色界修禪，見定繫蔽執靜生禪，出入偃滯無究大河。三者無色界壽報量盡，輪迴六道三有六欲，色界四空染著習定，諸天靜慮不斷生滅，愛定受樂非想。大菩薩於三界生死大河之中，坐菩提道場，最上第一乘任載任用，聖智運通趣入佛果故。是時菩薩起大慈心，若有一切眾生未達菩提道場者，令證一乘三摩地菩提道場故。若未得證空智道場者，任行任用不名為大乘第一義故，但名為乘。則是菩薩及一切有情眾生，先須修行如來最上第一乘行，進修菩提道場，入金剛三摩地者得度苦海，是故名為如來大乘成就殊勝金剛菩提一乘故。如是說已，應當次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者大乘心，此菩薩發大志願，不學二乘之心，而教導蒼生，惟願修行如來殊勝最上第一乘，而接引有情。菩薩習學大乘祕密金剛心地，修行一乘三摩地，教導引眾生，令入最上殊特如來聖性體寂法界性空三昧，分分證入一切諸佛菩提聖行法空，心心寂滅名一乘乘，一性空智智乘行乘，乘乘乘智心，心心任載任用，用任一切有情眾生度三界生死大河。云何如是三界大河？一者欲界煩惱流轉，沈沒苦海生死大河。二者色界修禪，見定繫蔽執靜生禪，出入偃滯無究大河。三者無色界壽報量盡，輪迴六道三有六欲，色界四空染著習定，諸天靜慮不斷生滅，愛定受樂非想。大菩薩於三界生死大河之中，坐菩提道場，最上第一乘任載任用，聖智運通趣入佛果故。是時菩薩起大慈心，若有一切眾生未達菩提道場者，令證一乘三摩地菩提道場故。若未得證空智道場者，任行任用不名為大乘第一義故，但名為乘。則是菩薩及一切有情眾生，先須修行如來最上第一乘行，進修菩提道場，入金剛三摩地者得度苦海，是故名為如來大乘成就殊勝金剛菩提一乘故。如是說已，應當次第而演說之。

「八者無相心，菩薩修持如來無相心一切法菩提三摩地者，分分證入真如實性無緣無相三昧，於心體性如如實際中，澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顛倒性一時消滅，唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性不滅，無一無二故。三世一切諸法結業異熟生滅諸類盡同無為，得入如如一諦諸佛聖性空無願無相，得證如來無生法智空實性三摩地，自知得成佛故。一切諸佛是我等者，一切賢聖是我同學，皆同如來一切無生空金剛菩提真如法性故。如是說已，次第應當而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者無相心，菩薩修持如來無相心一切法菩提三摩地者，分分證入真如實性無緣無相三昧，於心體性如如實際中，澄淨心眼照見貪瞋癡妄想顛倒性一時消滅，唯有解脫菩提聖智般若波羅蜜慧性不滅，無一無二故。三世一切諸法結業異熟生滅諸類盡同無為，得入如如一諦諸佛聖性空無願無相，得證如來無生法智空實性三摩地，自知得成佛故。一切諸佛是我等者，一切賢聖是我同學，皆同如來一切無生空金剛菩提真如法性故。如是說已，次第應當而演說之。

「九者慧心，菩薩恒常觀佛聖慧，於微塵數劫修持如來金剛菩提祕密三摩地，得入聖智如如金剛聖性聖慧通同一境，等於真如無邊法界無量神用一性金剛三摩地。於此聖性金剛地中，無集無受者無生者、無無無生。於無生性中，無有無明，無明滅盡無煩惱性而不縛不解。於一切般若波羅蜜法門、一切賢聖是所行道、一切菩薩聖所觀法，所有菩提一切聖道亦如如性。菩薩發願同我體智聖慧自性。如是一切諸佛教化方便法智，我皆集在一心中，同金剛菩提聖性三摩地故。一切外道邪見邪論邪定功用幻化，一切魔說一切佛說，分別數論深義淺義，皆入二諦一性清淨無有諸相，非一非二非有陰界，入無為無相一道通同，證如來金剛慧光明。光明照性本性寂靜，一境一性金剛三昧，入一切法如來聖性三摩地金剛菩提故。如是演已，應當次第而演說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者慧心，菩薩恒常觀佛聖慧，於微塵數劫修持如來金剛菩提祕密三摩地，得入聖智如如金剛聖性聖慧通同一境，等於真如無邊法界無量神用一性金剛三摩地。於此聖性金剛地中，無集無受者無生者、無無無生。於無生性中，無有無明，無明滅盡無煩惱性而不縛不解。於一切般若波羅蜜法門、一切賢聖是所行道、一切菩薩聖所觀法，所有菩提一切聖道亦如如性。菩薩發願同我體智聖慧自性。如是一切諸佛教化方便法智，我皆集在一心中，同金剛菩提聖性三摩地故。一切外道邪見邪論邪定功用幻化，一切魔說一切佛說，分別數論深義淺義，皆入二諦一性清淨無有諸相，非一非二非有陰界，入無為無相一道通同，證如來金剛慧光明。光明照性本性寂靜，一境一性金剛三昧，入一切法如來聖性三摩地金剛菩提故。如是演已，應當次第而演說之。

「十者不壞心，菩薩於一大阿僧祇微塵數劫，修學如來金剛菩提深妙微細祕密聖智三密聖性三摩地者，入聖地性隣解脫位，入佛境界，得道正智明菩提心，伏忍順空八魔不壞，眾聖摩頂諸佛勸發，入如來摩頂金剛三昧自在神力。菩薩則放身光，光光照十方諸佛一切淨土，諸佛菩薩一切賢聖來證我故。我當誓於有情世界，於一大阿僧祇劫學佛威儀神通出沒，自在動用聖力運行，動大千界成熟一切眾生。菩提聖性與平等性地同為一體成金剛慧智，無二無一無別無異、無入無出而非中觀。於聖智道入聖性中，以三昧力故，光中現百千億殑伽沙諸佛世界，化微塵數無量國土中有如來出世，現為說法教導眾生。爾時菩薩發大慈心，則證頂三昧，登虛空法界菩提地，總持祕密聖行滿足，心心行空空空慧中道，無為無相一照一淨，一切有為諸相盡皆消滅，證入金剛三密菩提三昧門。一切行門、一切法門、一切陀羅尼門，菩薩一時成就，亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海藏金剛祕密三摩地故。如是世尊演已，是故一切菩薩摩訶薩。次第修學信受奉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者不壞心，菩薩於一大阿僧祇微塵數劫，修學如來金剛菩提深妙微細祕密聖智三密聖性三摩地者，入聖地性隣解脫位，入佛境界，得道正智明菩提心，伏忍順空八魔不壞，眾聖摩頂諸佛勸發，入如來摩頂金剛三昧自在神力。菩薩則放身光，光光照十方諸佛一切淨土，諸佛菩薩一切賢聖來證我故。我當誓於有情世界，於一大阿僧祇劫學佛威儀神通出沒，自在動用聖力運行，動大千界成熟一切眾生。菩提聖性與平等性地同為一體成金剛慧智，無二無一無別無異、無入無出而非中觀。於聖智道入聖性中，以三昧力故，光中現百千億殑伽沙諸佛世界，化微塵數無量國土中有如來出世，現為說法教導眾生。爾時菩薩發大慈心，則證頂三昧，登虛空法界菩提地，總持祕密聖行滿足，心心行空空空慧中道，無為無相一照一淨，一切有為諸相盡皆消滅，證入金剛三密菩提三昧門。一切行門、一切法門、一切陀羅尼門，菩薩一時成就，亦證得一切如來平等虛空聖性華嚴海藏金剛祕密三摩地故。如是世尊演已，是故一切菩薩摩訶薩。次第修學信受奉行。」