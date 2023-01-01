大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第七

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦牟尼如來說菩薩修行次位。第四云何次第得入淨土門。一者入左字觀本淨妙行義。觀自在王如來說妙觀理趣淨土門，就此門中說有二品：一者先演不思議法界聖道如來真如法藏自在聖智第七品；二者後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品。如來次第先當且說聖智品法義門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來說菩薩修行次位。第四云何次第得入淨土門。一者入左字觀本淨妙行義。觀自在王如來說妙觀理趣淨土門，就此門中說有二品：一者先演不思議法界聖道如來真如法藏自在聖智第七品；二者後說有三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品。如來次第先當且說聖智品法義門。

是時世尊說一切菩薩修學大乘求無上正等菩提者，入四十二位修證三賢十聖地等覺妙覺佛地者，菩薩於大乘法中廣發大願行菩薩道，修入如來聖行菩提，從地前次第而學。從此修習，凡有二義。云何有二？一者外凡、二者內凡。云何名為外凡？所謂菩薩持五戒十善，修諸業行，學習六波羅蜜，散心修持得生天上亦生人間，成有為福受，有漏快樂故。二者云何內凡？所謂菩薩學習菩提無為無漏福。次第修行位中學有三等。何者為三？一者下賢、二者中賢、三者上賢。且初下賢菩薩入十信者，修學十信行得十住行，相扶接引為信成就故。次有中賢菩薩入十住者，修學十住行得十迴向，相扶接引名為解行成就故。三者上賢菩薩入十迴向者，於加行位中修持十迴向，學耎、頂、忍、世第一法，名為次第修證成就聖胎漸登聖位，進修菩提成就故。已下三賢菩薩位，純在有漏修學故。如來次第說十聖位、等妙二地。菩薩有四等，上、中、下及最上等。云何為四？一者且下等，六地已下位菩薩修學三密三摩地者，名為隨相行。用修行入定，半有漏半無漏，入定即無漏、出定則有漏故。二者次有中等，七地位菩薩修學三密三摩地者，名為無相用。修持入定者住於三昧，則得分證無漏聖道，漸證修行入菩提道，次第成就故。三者上等，八地位菩薩摩訶薩乃至法雲地菩薩修學三密三摩地者，是名無功用定。住是三昧，得名純無漏道，證入金剛聖性運通無為，自在神力無相無功用任運成就，得登佛地進成菩提故。四者次有最上殊勝，等覺、妙覺二位菩薩修入佛地住如來三摩地故，得三種意生身，證金剛法界聖性三昧，與真如同無相無念。一念慧得金剛喻定，同佛不壞金剛性，入無為聖智道聖性相應，則成無上正等菩提智身法身滿足故，名為如來。是故釋迦牟尼如來說一切菩薩及一切眾生修學如來無上菩提者，依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地。云何入聖覺智得入佛地？菩薩修入聖智者則是覺也，覺者佛也。覺諸有情聖智相應，是名眾生本自覺也。覺本心源即名了見煩惱性者，是名菩提性也。菩提性者則是法身佛也。是故世尊言告諸菩薩摩訶薩：「所有一切眾生求於無上菩提者，菩薩常當修持如來一切覺，一切覺者是名一覺，覺諸情識空寂無生。何以故？決定本性本無動搖。」佛言：「一切境界本自是空，一切識識本來空性，一切境識本即是空，如何言見？」佛言：「見即為妄。何以故？一切萬有本自於空，無生無相本來不有、本不自名悉皆空寂。一切法相亦復如是，一切眾生身亦如是。身尚不久，云何有見？」佛言：「本來清淨故是名本覺。覺本淨性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊說一切菩薩修學大乘求無上正等菩提者，入四十二位修證三賢十聖地等覺妙覺佛地者，菩薩於大乘法中廣發大願行菩薩道，修入如來聖行菩提，從地前次第而學。從此修習，凡有二義。云何有二？一者外凡、二者內凡。云何名為外凡？所謂菩薩持五戒十善，修諸業行，學習六波羅蜜，散心修持得生天上亦生人間，成有為福受，有漏快樂故。二者云何內凡？所謂菩薩學習菩提無為無漏福。次第修行位中學有三等。何者為三？一者下賢、二者中賢、三者上賢。且初下賢菩薩入十信者，修學十信行得十住行，相扶接引為信成就故。次有中賢菩薩入十住者，修學十住行得十迴向，相扶接引名為解行成就故。三者上賢菩薩入十迴向者，於加行位中修持十迴向，學耎、頂、忍、世第一法，名為次第修證成就聖胎漸登聖位，進修菩提成就故。已下三賢菩薩位，純在有漏修學故。如來次第說十聖位、等妙二地。菩薩有四等，上、中、下及最上等。云何為四？一者且下等，六地已下位菩薩修學三密三摩地者，名為隨相行。用修行入定，半有漏半無漏，入定即無漏、出定則有漏故。二者次有中等，七地位菩薩修學三密三摩地者，名為無相用。修持入定者住於三昧，則得分證無漏聖道，漸證修行入菩提道，次第成就故。三者上等，八地位菩薩摩訶薩乃至法雲地菩薩修學三密三摩地者，是名無功用定。住是三昧，得名純無漏道，證入金剛聖性運通無為，自在神力無相無功用任運成就，得登佛地進成菩提故。四者次有最上殊勝，等覺、妙覺二位菩薩修入佛地住如來三摩地故，得三種意生身，證金剛法界聖性三昧，與真如同無相無念。一念慧得金剛喻定，同佛不壞金剛性，入無為聖智道聖性相應，則成無上正等菩提智身法身滿足故，名為如來。是故釋迦牟尼如來說一切菩薩及一切眾生修學如來無上菩提者，依一切諸佛金剛聖覺智修行得入佛地。云何入聖覺智得入佛地？菩薩修入聖智者則是覺也，覺者佛也。覺諸有情聖智相應，是名眾生本自覺也。覺本心源即名了見煩惱性者，是名菩提性也。菩提性者則是法身佛也。是故世尊言告諸菩薩摩訶薩：「所有一切眾生求於無上菩提者，菩薩常當修持如來一切覺，一切覺者是名一覺，覺諸情識空寂無生。何以故？決定本性本無動搖。」佛言：「一切境界本自是空，一切識識本來空性，一切境識本即是空，如何言見？」佛言：「見即為妄。何以故？一切萬有本自於空，無生無相本來不有、本不自名悉皆空寂。一切法相亦復如是，一切眾生身亦如是。身尚不久，云何有見？」佛言：「本來清淨故是名本覺。覺本淨性

清徹無處，是故名為法身，智身滿足故。」佛言：「一切眾生當用覺觀覺本心性體靜無生，離眾生垢故。覺本無寂，離涅槃性故。覺應諸法，於一切法無住動故，無動無住如菩提故。譬如毘楞伽寶隨色而應，同為一體無有分別。如來佛性隨情皆有悉應清淨，眾生德感亦復如是。菩薩若證心無所住無有出入，得同唵摩羅清淨佛識故。」佛言告語諸菩薩摩訶薩、四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等：「修行如來金剛三密祕密聖性菩提者，則得迅疾玄入通證如來佛心，速得阿耨多羅三藐三菩提故。是故如來告諸一切大眾菩薩摩訶薩應當修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清徹無處，是故名為法身，智身滿足故。」佛言：「一切眾生當用覺觀覺本心性體靜無生，離眾生垢故。覺本無寂，離涅槃性故。覺應諸法，於一切法無住動故，無動無住如菩提故。譬如毘楞伽寶隨色而應，同為一體無有分別。如來佛性隨情皆有悉應清淨，眾生德感亦復如是。菩薩若證心無所住無有出入，得同唵摩羅清淨佛識故。」佛言告語諸菩薩摩訶薩、四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等：「修行如來金剛三密祕密聖性菩提者，則得迅疾玄入通證如來佛心，速得阿耨多羅三藐三菩提故。是故如來告諸一切大眾菩薩摩訶薩應當修學。」

是時釋迦牟尼如來從此閻浮提世界，爾乃却往去至彼上界。來說往昔在第四禪地中說摩醯首羅天王宮中，與無量不可說不可說百千億阿僧祇微塵數諸大菩薩摩訶薩眾，及與無量大梵天主并諸梵眾於大會之中。爾時釋迦牟尼如來在天王宮，於百寶摩尼殿上，如來坐百寶蓮華寶座。世尊於座上結加趺坐，入諸佛體性界虛空三昧。從三昧起，放千百億金剛真際實性三昧虛空光，光照千百億世界微塵數一切諸佛入金剛菩提真如實際三摩地聖力聖性，令一切諸佛出現相助證明。於是復照蓮華臺藏世界海百萬億紫金剛光明宮中，照見毘盧遮那如來，法身智身法界聖性真如法藏無有內外，同其聖智諸佛金剛菩提一性靡不周遍。是時則釋迦牟尼如來共法性毘盧遮那如來，在千百億蓮華法藏世界金剛光明宮中，同在金剛三摩地住聖力性三昧。則是時釋迦世尊以聖性神力，密啟毘盧遮那如來。如來則向後時請為一切菩薩及一切眾生，為說修證入佛金剛菩提三摩地故。爾時釋迦其時從三昧起，殷勤再重請毘盧遮那如來，與一切菩薩及一切眾生說佛根本自性智道心地法門。則是時毘盧遮那則為釋迦牟尼如來并化千釋迦，及大智通菩薩等一切諸菩薩，并大梵諸天、四部眾等：「諦聽諦聽，吾當為汝重說一切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智，證入心地祕密體性三摩地修行不可思議不可說，修入金剛菩提佛果。」爾時牟尼世尊言說：「毘盧遮那久遠已前初因出世，吾於毘盧如來佛邊。往昔吾與一切菩薩一切眾生修學觀照，同入佛性聖智菩提道達本源自性清淨照用，還入毘盧遮那五智佛地心之根源體性根本真如法界藏，入金剛不壞性，達聖智菩提地速成佛果。」爾時毘盧遮那佛言：「則為說如是過去三世一切諸佛一切菩薩已學當學今學。是故一切菩薩大眾，汝當善思修行。我已百千阿僧祇劫修持是心，入佛三摩地祕密金剛三密法藏，得成菩提佛果。以之為因，初捨凡夫成等正覺，號吾為毘盧遮那，與一切諸佛菩薩立為根本。爾時釋迦世尊，秉演諸佛甚深大法大義五金剛智，在一切有情眾生心性。於意云何？如是一切諸佛、一切菩薩，與毘盧遮那世尊五智五如來同共修行導引蒼生，為一切有情眾生，往昔因地修入菩提道，一時成佛號名千釋迦。及千百億化釋迦、毘盧遮那同共住蓮華臺藏世界海，其臺周遍有千葉，一葉一世界為千世界。毘盧遮那我今化度以為千釋迦，據千世界，後就一葉世界復有百億須彌山、百億日月、百億四天下、百億南閻浮提、百億菩薩、百億釋迦座，佛坐百億菩提樹下，各各說汝所問菩薩。修行菩提薩埵心地法品。其餘九百九十九釋迦，各各 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來從此閻浮提世界，爾乃却往去至彼上界。來說往昔在第四禪地中說摩醯首羅天王宮中，與無量不可說不可說百千億阿僧祇微塵數諸大菩薩摩訶薩眾，及與無量大梵天主并諸梵眾於大會之中。爾時釋迦牟尼如來在天王宮，於百寶摩尼殿上，如來坐百寶蓮華寶座。世尊於座上結加趺坐，入諸佛體性界虛空三昧。從三昧起，放千百億金剛真際實性三昧虛空光，光照千百億世界微塵數一切諸佛入金剛菩提真如實際三摩地聖力聖性，令一切諸佛出現相助證明。於是復照蓮華臺藏世界海百萬億紫金剛光明宮中，照見毘盧遮那如來，法身智身法界聖性真如法藏無有內外，同其聖智諸佛金剛菩提一性靡不周遍。是時則釋迦牟尼如來共法性毘盧遮那如來，在千百億蓮華法藏世界金剛光明宮中，同在金剛三摩地住聖力性三昧。則是時釋迦世尊以聖性神力，密啟毘盧遮那如來。如來則向後時請為一切菩薩及一切眾生，為說修證入佛金剛菩提三摩地故。爾時釋迦其時從三昧起，殷勤再重請毘盧遮那如來，與一切菩薩及一切眾生說佛根本自性智道心地法門。則是時毘盧遮那則為釋迦牟尼如來并化千釋迦，及大智通菩薩等一切諸菩薩，并大梵諸天、四部眾等：「諦聽諦聽，吾當為汝重說一切諸佛一切菩薩往昔修持諸佛五聖智，證入心地祕密體性三摩地修行不可思議不可說，修入金剛菩提佛果。」爾時牟尼世尊言說：「毘盧遮那久遠已前初因出世，吾於毘盧如來佛邊。往昔吾與一切菩薩一切眾生修學觀照，同入佛性聖智菩提道達本源自性清淨照用，還入毘盧遮那五智佛地心之根源體性根本真如法界藏，入金剛不壞性，達聖智菩提地速成佛果。」爾時毘盧遮那佛言：「則為說如是過去三世一切諸佛一切菩薩已學當學今學。是故一切菩薩大眾，汝當善思修行。我已百千阿僧祇劫修持是心，入佛三摩地祕密金剛三密法藏，得成菩提佛果。以之為因，初捨凡夫成等正覺，號吾為毘盧遮那，與一切諸佛菩薩立為根本。爾時釋迦世尊，秉演諸佛甚深大法大義五金剛智，在一切有情眾生心性。於意云何？如是一切諸佛、一切菩薩，與毘盧遮那世尊五智五如來同共修行導引蒼生，為一切有情眾生，往昔因地修入菩提道，一時成佛號名千釋迦。及千百億化釋迦、毘盧遮那同共住蓮華臺藏世界海，其臺周遍有千葉，一葉一世界為千世界。毘盧遮那我今化度以為千釋迦，據千世界，後就一葉世界復有百億須彌山、百億日月、百億四天下、百億南閻浮提、百億菩薩、百億釋迦座，佛坐百億菩提樹下，各各說汝所問菩薩。修行菩提薩埵心地法品。其餘九百九十九釋迦，各各

化度現出千百億釋迦，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化度現出千百億釋迦，亦復如是。」

爾時毘盧遮那佛言：「千華上佛是吾金剛聖性法智化身，千百億釋迦即是千釋迦化身。吾已為本源，名為毘盧遮那佛身，與一切如來菩薩作成真如實性金剛大智菩提法藏為本故。」是時蓮華臺藏金剛座上毘盧遮那如來告言語釋迦牟尼世尊：「吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦作菩薩時修行心地。汝所先問一切金剛聖智菩提聖性種子，往昔從因地之時，一切菩薩摩訶薩修入成佛，從幾劫來我與一切有情眾生開心地法門，入金剛慧智菩提道。以聖力聖智聖性加持一切修學菩薩、一切眾生心地自性聖智，速達本源自性清淨法身智身、金剛菩提、如來佛地，得成阿耨多羅三藐三菩提已。」是故爾時釋迦牟尼如來，再問毘盧遮那金剛薩埵心地三密三菩提，則釋迦牟尼佛言，亦語千百億化釋迦：「我今重啟毘盧遮那世尊，再說一切諸佛根本祕密法藏，說一切菩薩教藏，說一切聲聞法教律藏，說一切大梵諸天行菩薩道智藏，說一切眾生心地法門三密菩提佛性自性海藏。如是一切菩薩、一切有情眾生修行法教者，為何因何緣得入此地四十二菩薩聖位，修證入聖地金剛菩提等覺妙覺地？若得當成佛果，為何等相，菩薩先當修入金剛五忍如如實際本源自性真如聖智佛道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那佛言：「千華上佛是吾金剛聖性法智化身，千百億釋迦即是千釋迦化身。吾已為本源，名為毘盧遮那佛身，與一切如來菩薩作成真如實性金剛大智菩提法藏為本故。」是時蓮華臺藏金剛座上毘盧遮那如來告言語釋迦牟尼世尊：「吾與廣答千釋迦及化千百億釋迦作菩薩時修行心地。汝所先問一切金剛聖智菩提聖性種子，往昔從因地之時，一切菩薩摩訶薩修入成佛，從幾劫來我與一切有情眾生開心地法門，入金剛慧智菩提道。以聖力聖智聖性加持一切修學菩薩、一切眾生心地自性聖智，速達本源自性清淨法身智身、金剛菩提、如來佛地，得成阿耨多羅三藐三菩提已。」是故爾時釋迦牟尼如來，再問毘盧遮那金剛薩埵心地三密三菩提，則釋迦牟尼佛言，亦語千百億化釋迦：「我今重啟毘盧遮那世尊，再說一切諸佛根本祕密法藏，說一切菩薩教藏，說一切聲聞法教律藏，說一切大梵諸天行菩薩道智藏，說一切眾生心地法門三密菩提佛性自性海藏。如是一切菩薩、一切有情眾生修行法教者，為何因何緣得入此地四十二菩薩聖位，修證入聖地金剛菩提等覺妙覺地？若得當成佛果，為何等相，菩薩先當修入金剛五忍如如實際本源自性真如聖智佛道？」

爾時釋迦牟尼如來即當起發聖意，啟陳毘盧如來言：「若菩薩修學根本金剛菩提聖智性種子，令入佛聖性三摩地者，於意云何？」則是時毘盧遮那如來告釋迦牟尼言：「若有一切菩薩摩訶薩，當為一切有情眾生為求阿耨多羅三藐三菩提者，菩薩修學菩提不惜身命應當棄捨，求無上正等菩提，先度一切有情眾生，速當成佛得菩提者，是諸菩薩依止如來大願力故，成就一切金剛解脫，則當同諸佛如來金剛聖地，住佛菩提故。」是時則於金剛性海蓮華臺藏法界大會，於一切菩薩眾會之中有一大智通菩薩摩訶薩從坐而起，稽首合掌：「今對毘盧遮那如來前，更重殷勤發弘誓願。願我心等虛空如金剛堅，成不退菩提。於四十二位次第修行廣度有情。虛空若盡，度眾生則休；虛空不盡，我當度眾生亦未能休。」大智通菩薩發大願已，則是時法界蓮華海藏中忽然涌出微塵數殑伽沙諸大菩薩摩訶薩出現作證。則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言：「今者為如來聖性幽通加被，我等一時見聞大智通菩薩發廣弘願已，皆出能現而作證明。」是故一切菩薩眾言：「我等亦當隨喜，盡皆共大智通菩薩同其願故。心等虛空廣度有情無有休歇。」是時微塵數一切諸大菩薩摩訶薩，則同智通菩薩廣行菩薩道，當發大願：「我等修學，盡未來際志求不退無上菩提者，於四十二位法門之中次第修學。從堅信忍中入十發趣心，修行一切諸佛祕密三十支觀門三摩地金剛菩提向果。」爾時標顯初從十信修行次位，云何修入十發趣心？一者捨心，捨一切物及己身，國城妻子一切捨。二者戒心，持菩薩十無盡戒，及一切諸佛大乘戒。三者忍心，於無生忍中，於一切法盡忍。四者進心，修持如來一切善法，常行精進。五者定心，於一切法常住正定。六者慧心，於一切佛法能行善巧智慧。七者願心，於一切法起大悲心，廣願救度一切有情。八者護心，於一切佛法中常起菩薩大護法心。九者喜心，於一切眾生安樂，常生喜樂心。十者頂心，如人頂高貴不見。觀心正定於佛法中最為上勝，名觀照頂心。則是故名為菩薩修入十發趣心向果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來即當起發聖意，啟陳毘盧如來言：「若菩薩修學根本金剛菩提聖智性種子，令入佛聖性三摩地者，於意云何？」則是時毘盧遮那如來告釋迦牟尼言：「若有一切菩薩摩訶薩，當為一切有情眾生為求阿耨多羅三藐三菩提者，菩薩修學菩提不惜身命應當棄捨，求無上正等菩提，先度一切有情眾生，速當成佛得菩提者，是諸菩薩依止如來大願力故，成就一切金剛解脫，則當同諸佛如來金剛聖地，住佛菩提故。」是時則於金剛性海蓮華臺藏法界大會，於一切菩薩眾會之中有一大智通菩薩摩訶薩從坐而起，稽首合掌：「今對毘盧遮那如來前，更重殷勤發弘誓願。願我心等虛空如金剛堅，成不退菩提。於四十二位次第修行廣度有情。虛空若盡，度眾生則休；虛空不盡，我當度眾生亦未能休。」大智通菩薩發大願已，則是時法界蓮華海藏中忽然涌出微塵數殑伽沙諸大菩薩摩訶薩出現作證。則是時一切諸大菩薩摩訶薩告言：「今者為如來聖性幽通加被，我等一時見聞大智通菩薩發廣弘願已，皆出能現而作證明。」是故一切菩薩眾言：「我等亦當隨喜，盡皆共大智通菩薩同其願故。心等虛空廣度有情無有休歇。」是時微塵數一切諸大菩薩摩訶薩，則同智通菩薩廣行菩薩道，當發大願：「我等修學，盡未來際志求不退無上菩提者，於四十二位法門之中次第修學。從堅信忍中入十發趣心，修行一切諸佛祕密三十支觀門三摩地金剛菩提向果。」爾時標顯初從十信修行次位，云何修入十發趣心？一者捨心，捨一切物及己身，國城妻子一切捨。二者戒心，持菩薩十無盡戒，及一切諸佛大乘戒。三者忍心，於無生忍中，於一切法盡忍。四者進心，修持如來一切善法，常行精進。五者定心，於一切法常住正定。六者慧心，於一切佛法能行善巧智慧。七者願心，於一切法起大悲心，廣願救度一切有情。八者護心，於一切佛法中常起菩薩大護法心。九者喜心，於一切眾生安樂，常生喜樂心。十者頂心，如人頂高貴不見。觀心正定於佛法中最為上勝，名觀照頂心。則是故名為菩薩修入十發趣心向果。

爾時如是體性本源毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知菩薩從初發心志求堅信，從堅信忍行修入十發趣心，入堅法忍中行十長養心，修學菩提心向果。一者慈心，慈能與樂。二者悲心，悲能拔苦。三者喜心，達性無生，菩提智道生喜悅心故。四者捨心，捨一切有為諸物，及國城己身妻子男女一切捨。五者施心，施一切有為身命，男女妻子內外心，國城田宅盡皆一切施。六者好語心，與他人己身於內外一切處，常與一切人好意好語心故。七者益心，菩薩自取其惡，常恒資益一切眾生利益心故。八者同心，共一切有情同入無生心、同入菩提法，是名同法三昧，得同心故。九者定心，得一切如來正見正性正定，一切佛智悉由定力三摩地心成就菩提故。十者慧心，於一切智慧，能生一切佛法，般若波羅蜜多是名慧心故。是則名為菩薩修學十長養心向菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如是體性本源毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知菩薩從初發心志求堅信，從堅信忍行修入十發趣心，入堅法忍中行十長養心，修學菩提心向果。一者慈心，慈能與樂。二者悲心，悲能拔苦。三者喜心，達性無生，菩提智道生喜悅心故。四者捨心，捨一切有為諸物，及國城己身妻子男女一切捨。五者施心，施一切有為身命，男女妻子內外心，國城田宅盡皆一切施。六者好語心，與他人己身於內外一切處，常與一切人好意好語心故。七者益心，菩薩自取其惡，常恒資益一切眾生利益心故。八者同心，共一切有情同入無生心、同入菩提法，是名同法三昧，得同心故。九者定心，得一切如來正見正性正定，一切佛智悉由定力三摩地心成就菩提故。十者慧心，於一切智慧，能生一切佛法，般若波羅蜜多是名慧心故。是則名為菩薩修學十長養心向菩提果。」

是故金剛聖智身毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知如是一切菩薩，從堅法忍行中修十長養心，入堅修忍中進行十金剛心，修學菩提心向果。一者深信心，於一切諸佛大乘甚深法藏，常行大信心永不退轉，名為大深信心故。二者念心，於念不失一切諸佛正智，念大乘甚深妙義戒定慧心是名念心故。三者迴向心，迴向一切大乘法教、如來無上正等金剛菩提，名為迴向大乘心故。四者達心，達如來聖智理趣，達照寂心內外清淨，名為達心故。五者直心，直正聖道正智心性，正無邪曲、無妄見諂諛，真空實性名為直心故。六者不退心，名為進求菩提心無有退，達性不轉是名不退心故。七者大乘心，不入二乘亦不入外道諸惡執見，則名為大乘心故。八者無相心，不入一切有為諸相，不入五塵色像，是名無為無相心故。九者慧心，於一切諸佛智慧悉皆無礙，是名慧心故。十者不壞心，不壞大乘正見菩提正智佛心，名為不壞大乘心故。則是名菩薩次第修學十金剛心向菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故金剛聖智身毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知如是一切菩薩，從堅法忍行中修十長養心，入堅修忍中進行十金剛心，修學菩提心向果。一者深信心，於一切諸佛大乘甚深法藏，常行大信心永不退轉，名為大深信心故。二者念心，於念不失一切諸佛正智，念大乘甚深妙義戒定慧心是名念心故。三者迴向心，迴向一切大乘法教、如來無上正等金剛菩提，名為迴向大乘心故。四者達心，達如來聖智理趣，達照寂心內外清淨，名為達心故。五者直心，直正聖道正智心性，正無邪曲、無妄見諂諛，真空實性名為直心故。六者不退心，名為進求菩提心無有退，達性不轉是名不退心故。七者大乘心，不入二乘亦不入外道諸惡執見，則名為大乘心故。八者無相心，不入一切有為諸相，不入五塵色像，是名無為無相心故。九者慧心，於一切諸佛智慧悉皆無礙，是名慧心故。十者不壞心，不壞大乘正見菩提正智佛心，名為不壞大乘心故。則是名菩薩次第修學十金剛心向菩提果。」

是時聖性身毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知菩薩從堅修忍行中修十金剛心，入堅聖忍中修向十聖地，進入菩提心向果。一者體性平等地；二者體性善慧地；三者體性光明地；四者體性爾焰地；五者體性慧照地；六者體性華光地；七者體性滿足地；八者體性佛吼地；九者體性華嚴地；十者體性入佛地。是故則爾時名為十聖菩薩地修向菩提心向果。」是時法身體毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知菩薩從十金剛心修入堅聖忍中，修十聖地入佛如來地，修向菩提心佛果。一者金剛智定等覺地，量法齊等等於如來，體性實際真如一性一切法，名等覺聖地。二者妙覺地，百千億微妙聖智金剛慧力，入金剛喻定妙覺地。修入此地中，成就如來解脫金剛般若波羅蜜多大智身，法身滿足故，名為聖性妙覺地。是故名為一切諸佛修入如來金剛菩提妙覺地，得成阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時聖性身毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知菩薩從堅修忍行中修十金剛心，入堅聖忍中修向十聖地，進入菩提心向果。一者體性平等地；二者體性善慧地；三者體性光明地；四者體性爾焰地；五者體性慧照地；六者體性華光地；七者體性滿足地；八者體性佛吼地；九者體性華嚴地；十者體性入佛地。是故則爾時名為十聖菩薩地修向菩提心向果。」是時法身體毘盧遮那如來告言一切諸佛：「當知菩薩從十金剛心修入堅聖忍中，修十聖地入佛如來地，修向菩提心佛果。一者金剛智定等覺地，量法齊等等於如來，體性實際真如一性一切法，名等覺聖地。二者妙覺地，百千億微妙聖智金剛慧力，入金剛喻定妙覺地。修入此地中，成就如來解脫金剛般若波羅蜜多大智身，法身滿足故，名為聖性妙覺地。是故名為一切諸佛修入如來金剛菩提妙覺地，得成阿耨多羅三藐三菩提故。」

是時毘盧遮那秉顯五智尊如來同共說一切諸佛如來法身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏法門品。毘盧遮那言：「於我同與五如來、一切諸佛及一切菩薩摩訶薩，從久遠因地往昔先世已來，為菩薩時廣行菩薩道，修入菩提佛果之根源。如是一切菩薩及一切眾生，同修入此十發趣、十長養、十金剛、十地聖道、等覺性地、妙覺佛地，當成佛果無上正等菩提，無為無相大滿清淨常住法身故。」是故如來說已應當次第而演說之，爾時毘盧世尊即當說第八品。八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時毘盧遮那秉顯五智尊如來同共說一切諸佛如來法身體性平等金剛智般若慧四十二位法藏法門品。毘盧遮那言：「於我同與五如來、一切諸佛及一切菩薩摩訶薩，從久遠因地往昔先世已來，為菩薩時廣行菩薩道，修入菩提佛果之根源。如是一切菩薩及一切眾生，同修入此十發趣、十長養、十金剛、十地聖道、等覺性地、妙覺佛地，當成佛果無上正等菩提，無為無相大滿清淨常住法身故。」是故如來說已應當次第而演說之，爾時毘盧世尊即當說第八品。八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提第八品。

是時毘盧遮那如來五智尊金剛聖性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛智性三摩地摩尼寶性法藏中毘盧遮那如來，於此金剛性海三昧三摩地法藏，化現千百億釋迦、千百億諸大菩薩摩訶薩。是時於此菩薩眾會之中，有一菩薩名曰大智通菩薩，從千光王三昧起，重啟諮陳毘盧遮那：「世尊所言如來上說，略開心地道祕教法門，十發趣、十長養、十金剛、十地名相、等覺、妙覺、佛地。其一一義中未可解了，唯願說之，唯願說之。妙極金剛聖性聖力三摩地法性寶藏一切智門、一切佛三摩地門、一切三昧門、一切金剛門、一切總持陀羅尼門、一切神通自在門、一切虛空門、一切無為無相門、一切解脫門。」大智通菩薩請問如來：「是故菩薩云何修持？如何學習？證此法門成就菩提故。」則是時毘盧遮那如來告言：「千佛當知，及一切菩薩、大智通菩薩等。」佛言：「善男子！諦聽諦聽。汝所先問云何義者，修習觀門入十發趣心、十長養心、十金剛心、十聖地心、等妙二位心、佛地聖道中，從初次第云何修行入此法門得成菩提？」佛言告語諸大菩薩、大智通等：「吾今與汝分別解說。先從堅信忍中修入十發趣心向菩提果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時毘盧遮那如來五智尊金剛聖性法海蓮華臺藏世界住清淨金剛智性三摩地摩尼寶性法藏中毘盧遮那如來，於此金剛性海三昧三摩地法藏，化現千百億釋迦、千百億諸大菩薩摩訶薩。是時於此菩薩眾會之中，有一菩薩名曰大智通菩薩，從千光王三昧起，重啟諮陳毘盧遮那：「世尊所言如來上說，略開心地道祕教法門，十發趣、十長養、十金剛、十地名相、等覺、妙覺、佛地。其一一義中未可解了，唯願說之，唯願說之。妙極金剛聖性聖力三摩地法性寶藏一切智門、一切佛三摩地門、一切三昧門、一切金剛門、一切總持陀羅尼門、一切神通自在門、一切虛空門、一切無為無相門、一切解脫門。」大智通菩薩請問如來：「是故菩薩云何修持？如何學習？證此法門成就菩提故。」則是時毘盧遮那如來告言：「千佛當知，及一切菩薩、大智通菩薩等。」佛言：「善男子！諦聽諦聽。汝所先問云何義者，修習觀門入十發趣心、十長養心、十金剛心、十聖地心、等妙二位心、佛地聖道中，從初次第云何修行入此法門得成菩提？」佛言告語諸大菩薩、大智通等：「吾今與汝分別解說。先從堅信忍中修入十發趣心向菩提果。」

爾時毘盧遮那如來便當為眾秉稱勝義：「微妙深邃再當重顯，標舉證修先入十信觀門，從初起首次第修入。一者捨心，若菩薩於一切捨心，行檀度波羅蜜多，發廣大行願，行菩薩道，修持十波羅蜜甚深一切聖行。先捨財物，一切飲食湯藥常恒供養諸佛三寶，心無貯積，非前非後漸漸修行勝行，於後乃為王主捨國土城邑不為主宰。若破慳貪，應當捨棄田宅金銀明珠，不作貴寶之心。次當則捨男女奴婢車馬妻子己身，不以欲愛憶念為心。於一切有為之相及諸珍寶資財，是有諸物一切應捨。爾時次第於己身心，執持見取我人知見假會合成立名主者，造作我見生一切執縛。及有十二因緣，無合無散、無物無捨、無受者，一切應捨，生無為心無相心，作用無生空觀，入心正定，除滅十二入、十八界、五陰、六根、六塵，同一切事為一合相，悉能寂滅，得無我無我所空相。假成諸法，若內一切法、若外一切法，於世出世諸法實性中，不捨不受。是故菩薩常當一切捨，如空性故。是時名為假會幻化合成，觀照性淨現前故，捨心入性證空三昧。二者戒心，若有菩薩能持如來大乘戒者，為一切有情眾生及自己身，能持大乘菩薩十無盡戒者，如是菩薩則能自己及他一切，常能觀見心性戒性如虛空、持者為迷倒。菩薩於自根本自性之中，清淨真如不見有戒，謂戒性如虛空，亦不見他戒。菩薩於持戒心性之中，戒為非戒非非戒、無受者、十善戒，無師說法戒及有欺盜，乃至一切貪瞋邪見無集者無散者，亦無受戒亦無不受戒故，於聖道性悉皆清淨。持戒道性亦復如是。菩薩應當常持清淨禁戒行菩薩道，常與一切眾生同心同性同行同德，常行慈良清直正實正見捨瞋喜等，諸善不善皆應喜悅。是名持十重大戒正性。亦是菩薩持十無盡戒體性制止八倒，於一切聖性離照定心性，真靜現前一道清淨故。三者忍心，得是忍者，於一切眾生本源自性中無有忍相，名無相慧忍。菩薩於忍慧無相性中，令其智慧能照心體，證體自性得心清淨，性淨無物達入一切空，名為空忍。若菩薩於一切眾生能行普願行忍，名為一切處忍。菩薩於一切處忍中入無生忍，常自觀身根本行性不生不滅，證得無生行忍。菩薩行行，更當為一切法界有情修持三種大忍。若被他謗害，不生起念，得耐怨害忍。於一切眾生界行菩薩行，常被他人惱亂障礙不生苦惱，安自己心及一切眾生心，入清淨性心，名為安受苦忍。菩薩於一切境界處，行無量願行無量忍心，於一一行中諦觀行性能證心性，名為諦察法忍。於一切法忍三法忍性之中，不見有忍，是名菩薩無相行忍。次則菩薩於無相行忍性中，用觀無相行忍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那如來便當為眾秉稱勝義：「微妙深邃再當重顯，標舉證修先入十信觀門，從初起首次第修入。一者捨心，若菩薩於一切捨心，行檀度波羅蜜多，發廣大行願，行菩薩道，修持十波羅蜜甚深一切聖行。先捨財物，一切飲食湯藥常恒供養諸佛三寶，心無貯積，非前非後漸漸修行勝行，於後乃為王主捨國土城邑不為主宰。若破慳貪，應當捨棄田宅金銀明珠，不作貴寶之心。次當則捨男女奴婢車馬妻子己身，不以欲愛憶念為心。於一切有為之相及諸珍寶資財，是有諸物一切應捨。爾時次第於己身心，執持見取我人知見假會合成立名主者，造作我見生一切執縛。及有十二因緣，無合無散、無物無捨、無受者，一切應捨，生無為心無相心，作用無生空觀，入心正定，除滅十二入、十八界、五陰、六根、六塵，同一切事為一合相，悉能寂滅，得無我無我所空相。假成諸法，若內一切法、若外一切法，於世出世諸法實性中，不捨不受。是故菩薩常當一切捨，如空性故。是時名為假會幻化合成，觀照性淨現前故，捨心入性證空三昧。二者戒心，若有菩薩能持如來大乘戒者，為一切有情眾生及自己身，能持大乘菩薩十無盡戒者，如是菩薩則能自己及他一切，常能觀見心性戒性如虛空、持者為迷倒。菩薩於自根本自性之中，清淨真如不見有戒，謂戒性如虛空，亦不見他戒。菩薩於持戒心性之中，戒為非戒非非戒、無受者、十善戒，無師說法戒及有欺盜，乃至一切貪瞋邪見無集者無散者，亦無受戒亦無不受戒故，於聖道性悉皆清淨。持戒道性亦復如是。菩薩應當常持清淨禁戒行菩薩道，常與一切眾生同心同性同行同德，常行慈良清直正實正見捨瞋喜等，諸善不善皆應喜悅。是名持十重大戒正性。亦是菩薩持十無盡戒體性制止八倒，於一切聖性離照定心性，真靜現前一道清淨故。三者忍心，得是忍者，於一切眾生本源自性中無有忍相，名無相慧忍。菩薩於忍慧無相性中，令其智慧能照心體，證體自性得心清淨，性淨無物達入一切空，名為空忍。若菩薩於一切眾生能行普願行忍，名為一切處忍。菩薩於一切處忍中入無生忍，常自觀身根本行性不生不滅，證得無生行忍。菩薩行行，更當為一切法界有情修持三種大忍。若被他謗害，不生起念，得耐怨害忍。於一切眾生界行菩薩行，常被他人惱亂障礙不生苦惱，安自己心及一切眾生心，入清淨性心，名為安受苦忍。菩薩於一切境界處，行無量願行無量忍心，於一一行中諦觀行性能證心性，名為諦察法忍。於一切法忍三法忍性之中，不見有忍，是名菩薩無相行忍。次則菩薩於無相行忍性中，用觀無相行忍

無受者相、無起打心、無刀杖心、無殺害心、無瞋恨心，皆悉如如性無有起相。菩薩於心聖性體淨之中，無一無二，於一諦一照觀一性一相，無無無相、有無無相，非非心相、緣無緣相，行住坐立動止我人主宰縛解，於一切諸法悉皆無相，了了分明見性空寂，無自性性相。如如聖道一切空性如是，忍相性空不可得故，一切菩薩應當志勤修學一切法忍無相聖道。四者進心，菩薩於四威儀法，常行摩訶薩大悲願行，為一切眾生求大乘菩提，常行精進自利利他無有空過。菩薩於四威儀法中行住坐臥，常應觀智心性。常於一切時，常入法空聖智定，照心聖性，性淨復空，假合假會。於心法性照見寂靜，登無生山入無為道。而見一切內外之性，諸法性空空無所有。如有如無於四大性空，一切色相亦復如空。於外有為境界，一切色相青黃赤白及一切色，性同空故。菩薩達空而不觀一切色作有為相。菩薩若住四威儀，進修菩提無有空過者，即證入一切三寶智性，真靜體性常得現前者，則得生生值佛見僧見法，世世精進學佛威儀，常入一切信進聖道，名為無相信信。進道空故，不見四威儀，證無生空，無作無用無受、無智無慧，起空定入世諦法，於二法出入亦無二相。心心相續常在空心，進順菩提證心見性，於二法中無相通達進分根本菩提如如一性相故。五者定心，菩薩修一切善法，皆從一切定力而生一切善，得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於一切大乘法中修菩提智，先當觀行澄心照性，令心寂定證性清淨，於無為道性不見有法。菩薩若修一切諸佛菩提者，皆從定力得滅一切罪，而生一切法般若波羅蜜無漏智慧，諸佛菩提三摩地法故，得入如來寂滅觀，證無相性無相慧無量聖行無量智心聖性三昧。一切凡夫聖人菩薩摩訶薩，無不入此佛性菩提三昧正定。是時菩薩證得體性聖性相應，則是皆由一切體性聖智定力故，得見微細我執自性我人主者。眾生執著我見作者受者，一切執縛中取著不解者，見縛體性是障。及一切諸相有為因緣散風動心，不得寂靜定力而滅者，無有是處。是故菩薩摩訶薩諸佛如來，令一切眾生修入滅盡寂定，空空、空八倒，無無因緣，假靜慧觀空空空，照一切幻化假會合成，念念中滅。受想行識一切三界異熟諸果、罪性根本、皆由得定力而滅。得證心體離相了了見性、則滅一切相而生正智、得達聖性證入一切諸佛菩提故。六者慧心，菩薩志求佛法，於心地智眼觀，照本源根本自性中本來空慧，非因非緣，亦非無緣，亦非有因亦非無因。於空慧中道聖力聖性知體名心，是體心心名識分別。一切諸法假會因緣，是一切我人假名主者。菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無受者相、無起打心、無刀杖心、無殺害心、無瞋恨心，皆悉如如性無有起相。菩薩於心聖性體淨之中，無一無二，於一諦一照觀一性一相，無無無相、有無無相，非非心相、緣無緣相，行住坐立動止我人主宰縛解，於一切諸法悉皆無相，了了分明見性空寂，無自性性相。如如聖道一切空性如是，忍相性空不可得故，一切菩薩應當志勤修學一切法忍無相聖道。四者進心，菩薩於四威儀法，常行摩訶薩大悲願行，為一切眾生求大乘菩提，常行精進自利利他無有空過。菩薩於四威儀法中行住坐臥，常應觀智心性。常於一切時，常入法空聖智定，照心聖性，性淨復空，假合假會。於心法性照見寂靜，登無生山入無為道。而見一切內外之性，諸法性空空無所有。如有如無於四大性空，一切色相亦復如空。於外有為境界，一切色相青黃赤白及一切色，性同空故。菩薩達空而不觀一切色作有為相。菩薩若住四威儀，進修菩提無有空過者，即證入一切三寶智性，真靜體性常得現前者，則得生生值佛見僧見法，世世精進學佛威儀，常入一切信進聖道，名為無相信信。進道空故，不見四威儀，證無生空，無作無用無受、無智無慧，起空定入世諦法，於二法出入亦無二相。心心相續常在空心，進順菩提證心見性，於二法中無相通達進分根本菩提如如一性相故。五者定心，菩薩修一切善法，皆從一切定力而生一切善，得阿耨多羅三藐三菩提。菩薩於一切大乘法中修菩提智，先當觀行澄心照性，令心寂定證性清淨，於無為道性不見有法。菩薩若修一切諸佛菩提者，皆從定力得滅一切罪，而生一切法般若波羅蜜無漏智慧，諸佛菩提三摩地法故，得入如來寂滅觀，證無相性無相慧無量聖行無量智心聖性三昧。一切凡夫聖人菩薩摩訶薩，無不入此佛性菩提三昧正定。是時菩薩證得體性聖性相應，則是皆由一切體性聖智定力故，得見微細我執自性我人主者。眾生執著我見作者受者，一切執縛中取著不解者，見縛體性是障。及一切諸相有為因緣散風動心，不得寂靜定力而滅者，無有是處。是故菩薩摩訶薩諸佛如來，令一切眾生修入滅盡寂定，空空、空八倒，無無因緣，假靜慧觀空空空，照一切幻化假會合成，念念中滅。受想行識一切三界異熟諸果、罪性根本、皆由得定力而滅。得證心體離相了了見性、則滅一切相而生正智、得達聖性證入一切諸佛菩提故。六者慧心，菩薩志求佛法，於心地智眼觀，照本源根本自性中本來空慧，非因非緣，亦非無緣，亦非有因亦非無因。於空慧中道聖力聖性知體名心，是體心心名識分別。一切諸法假會因緣，是一切我人假名主者。菩薩

於一切眾生廣行慧智令入菩提，與道通同趣入佛果。諸行因緣入聖捨凡，於一切凡心令盡消滅，性得清淨與佛道同。若菩薩修有漏福則生諸天，若修無漏之業得入菩提無上道果。是故菩薩修一切善法證如來聖智者，是名體性功用。若一切我見者，名為無明縛解功力，如此障礙菩薩修學如來金剛三摩地故。以金剛聖力加持，一切眾生有情煩惱盡皆消滅，得證菩提常樂我淨。是故一切有情眾生，以諸無明煩惱習性為菩提根本，修一切善法是煩惱障，慧功用體性則不明故。於意云何？菩薩若修阿耨菩提者，先當證得體性性空，聖性聖智為首，修不可說修不可說，修入一切金剛佛智觀慧，入中道一諦。其無明障慧開寤，真淨心得清淨。菩薩觀照心性體性之中，澄心見淨了了見性，則非有相則非無相，非非於相，非來非去，非因非緣，非有罪非無罪，非非於罪非於真如，非非八倒，無生無滅。慧光明焰為照樂虛，方便轉變方便善巧，神通自在聖力神用，以智體性所為慧用故，得達菩提速當成就故。七者願心，菩薩至誠不退，發廣弘大願，願心求願心，志求大乘菩提無上道果。與一切菩薩一切眾生，同心同行同願同求，是名大願，亦名大求。以因以緣以行以果，菩薩於微塵數劫，願求菩提不斷不絕。願心連願心，連續百劫，成佛滅罪，大求成就。至求心地，求到無生空空空心一願，觀照多劫入定聖慧，遍照無量心心。心心見縛志求真性，無明隨滅體性解脫，則達無量妙行。實求心故，達至本源心性，成就阿耨菩提。無量功德以求為本，菩薩從初發大願求菩提心時，於其中間廣行菩薩道，行願滿足佛果便成。菩薩於如來藏性中觀一諦中道，不見立一切願，常入寂靜非有陰界，於一切寂性法非沒非出、非生非滅、非見非非見，見非見，要假於慧入如如性，是名一切諸佛菩薩本源如如自性根本真如清淨大願。一切行名體心性無為無相，本源性體聖行願故。八者護心，菩薩發廣弘深願，於過去未來見在世一切佛法，悉當能護不惜身命。菩薩更於三世如來前，重發廣大誓願，行菩薩道聖力淨行，悉求大乘如來聖教，僧寶法寶佛寶功德，莊嚴一切淨土。盛行如來三寶佛事者，或被天魔外道一切顛倒邪見、世魔惡人非謗殺害，嬈亂正信蔽障佛法，除滅三寶如來正法及一切功德者，菩薩誓能不惜身命，至誠荷護如來正法，過去未來見在一切諸佛功德聖教，菩薩亦當為一切眾生誓求無上菩提者，如來則先度成佛。何以故，為菩薩心等虛空，同諸佛慈悲荷護無盡。所以者何？菩薩則能與法界眾生同觀道諦入一切正性真如菩提，常在寂靜聖力加持，自利利他，得滅眾 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切眾生廣行慧智令入菩提，與道通同趣入佛果。諸行因緣入聖捨凡，於一切凡心令盡消滅，性得清淨與佛道同。若菩薩修有漏福則生諸天，若修無漏之業得入菩提無上道果。是故菩薩修一切善法證如來聖智者，是名體性功用。若一切我見者，名為無明縛解功力，如此障礙菩薩修學如來金剛三摩地故。以金剛聖力加持，一切眾生有情煩惱盡皆消滅，得證菩提常樂我淨。是故一切有情眾生，以諸無明煩惱習性為菩提根本，修一切善法是煩惱障，慧功用體性則不明故。於意云何？菩薩若修阿耨菩提者，先當證得體性性空，聖性聖智為首，修不可說修不可說，修入一切金剛佛智觀慧，入中道一諦。其無明障慧開寤，真淨心得清淨。菩薩觀照心性體性之中，澄心見淨了了見性，則非有相則非無相，非非於相，非來非去，非因非緣，非有罪非無罪，非非於罪非於真如，非非八倒，無生無滅。慧光明焰為照樂虛，方便轉變方便善巧，神通自在聖力神用，以智體性所為慧用故，得達菩提速當成就故。七者願心，菩薩至誠不退，發廣弘大願，願心求願心，志求大乘菩提無上道果。與一切菩薩一切眾生，同心同行同願同求，是名大願，亦名大求。以因以緣以行以果，菩薩於微塵數劫，願求菩提不斷不絕。願心連願心，連續百劫，成佛滅罪，大求成就。至求心地，求到無生空空空心一願，觀照多劫入定聖慧，遍照無量心心。心心見縛志求真性，無明隨滅體性解脫，則達無量妙行。實求心故，達至本源心性，成就阿耨菩提。無量功德以求為本，菩薩從初發大願求菩提心時，於其中間廣行菩薩道，行願滿足佛果便成。菩薩於如來藏性中觀一諦中道，不見立一切願，常入寂靜非有陰界，於一切寂性法非沒非出、非生非滅、非見非非見，見非見，要假於慧入如如性，是名一切諸佛菩薩本源如如自性根本真如清淨大願。一切行名體心性無為無相，本源性體聖行願故。八者護心，菩薩發廣弘深願，於過去未來見在世一切佛法，悉當能護不惜身命。菩薩更於三世如來前，重發廣大誓願，行菩薩道聖力淨行，悉求大乘如來聖教，僧寶法寶佛寶功德，莊嚴一切淨土。盛行如來三寶佛事者，或被天魔外道一切顛倒邪見、世魔惡人非謗殺害，嬈亂正信蔽障佛法，除滅三寶如來正法及一切功德者，菩薩誓能不惜身命，至誠荷護如來正法，過去未來見在一切諸佛功德聖教，菩薩亦當為一切眾生誓求無上菩提者，如來則先度成佛。何以故，為菩薩心等虛空，同諸佛慈悲荷護無盡。所以者何？菩薩則能與法界眾生同觀道諦入一切正性真如菩提，常在寂靜聖力加持，自利利他，得滅眾

生自性罪報，亦得除去我人執著法執見縛一切障礙。菩薩則觀照通達入無生心，不見一切法證起二諦，觀心澄定聖性現前，以護根本自性清淨。於本淨性中實無得見，有相無相亦無所護。於無護聖性無作無受，已達正性得心慧連，心慧連達無生空、空空道智聖性菩提，皆悉得入觀照入空空空理心，假空分分幻化，幻化起空入聖智性，證如如性如有如無，如性法體假空集散，不可得不可護，觀一切聖性證一切法，當得解脫亦復如是故。九者喜心，菩薩常住喜樂，於一切法界眾生上廣行善道，濟拔一切有情眾生常得安樂。既濟得已，菩薩恒生喜悅心故，是名菩薩證成喜悅心已，於是得見如來法智性身。菩薩為一切有識眾生，令情性相感入佛知見。是故以諸如來無為聖性神通自在有情法中安立世界，聖性道力假會合成，於一切有為諸物眾生自業，情性相應四大和合，有情之識相感成身。菩薩既得身已，世尊則令菩薩於是身心自性性中，澄心入定照寂見性，假空觀靜而不入有為不入無為，證寂滅大樂自性清淨無合無散，有受而化、有法而變。菩薩證慧空智入玄通佛心，假法道空入法性平等無相，一觀心心行空證，多聞辯才慧照心性，令一切佛性功德海藏等如虛空，證入無相喜智。心心性空無念無生，而常照性入寂滅定，不見有相一切我性，喜樂平等體性恒明，分分證入常樂我淨，則是名為如來菩提涅槃聖性道故。十者頂心，菩薩起高顯心救於一切眾生，常行慈行修持最上佛智，滅我見人見眾生見壽者見。菩薩入靜慮定中，滅無我輪見疑身，滅一切妄想根本煩惱，除貪瞋癡等，觀照心寂澄定見性，名證心頂如頂觀連。如頂觀連、觀連如頂，於心頂法界空性無有因果，如如一道清淨最勝上如頂，如人心頂最為高貴。非非身見如大虛空，不可得見於六十二見，五眾生性中亦爾，不可有見。若菩薩住無漏心證性寂靜，不見有心則滅遍計所執性，神我主者動轉屈申一切相滅。菩薩於心三昧真如性淨中空無所得無捉無縛，是人爾時菩薩得證入十空門，入內外空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。爾時菩薩常住十空門，菩薩即達聖性聖道直心真空，無一眾生性，虛妄心滅，不見緣不見非緣。菩薩住頂三昧照寂，證滅相分、見分，入自證分，達證自證分，得住寂滅心定，發根本聖行趣道實性。菩薩則於我人見縛八倒因緣不二法門無餘滅盡，於世出世永不受八難，於生死海幻化異熟業果畢竟不受。菩薩發大慈大悲心，令一切眾生去來坐立修入如來菩提聖道金剛聖性，消滅一切罪障，除去十惡、生十善 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生自性罪報，亦得除去我人執著法執見縛一切障礙。菩薩則觀照通達入無生心，不見一切法證起二諦，觀心澄定聖性現前，以護根本自性清淨。於本淨性中實無得見，有相無相亦無所護。於無護聖性無作無受，已達正性得心慧連，心慧連達無生空、空空道智聖性菩提，皆悉得入觀照入空空空理心，假空分分幻化，幻化起空入聖智性，證如如性如有如無，如性法體假空集散，不可得不可護，觀一切聖性證一切法，當得解脫亦復如是故。九者喜心，菩薩常住喜樂，於一切法界眾生上廣行善道，濟拔一切有情眾生常得安樂。既濟得已，菩薩恒生喜悅心故，是名菩薩證成喜悅心已，於是得見如來法智性身。菩薩為一切有識眾生，令情性相感入佛知見。是故以諸如來無為聖性神通自在有情法中安立世界，聖性道力假會合成，於一切有為諸物眾生自業，情性相應四大和合，有情之識相感成身。菩薩既得身已，世尊則令菩薩於是身心自性性中，澄心入定照寂見性，假空觀靜而不入有為不入無為，證寂滅大樂自性清淨無合無散，有受而化、有法而變。菩薩證慧空智入玄通佛心，假法道空入法性平等無相，一觀心心行空證，多聞辯才慧照心性，令一切佛性功德海藏等如虛空，證入無相喜智。心心性空無念無生，而常照性入寂滅定，不見有相一切我性，喜樂平等體性恒明，分分證入常樂我淨，則是名為如來菩提涅槃聖性道故。十者頂心，菩薩起高顯心救於一切眾生，常行慈行修持最上佛智，滅我見人見眾生見壽者見。菩薩入靜慮定中，滅無我輪見疑身，滅一切妄想根本煩惱，除貪瞋癡等，觀照心寂澄定見性，名證心頂如頂觀連。如頂觀連、觀連如頂，於心頂法界空性無有因果，如如一道清淨最勝上如頂，如人心頂最為高貴。非非身見如大虛空，不可得見於六十二見，五眾生性中亦爾，不可有見。若菩薩住無漏心證性寂靜，不見有心則滅遍計所執性，神我主者動轉屈申一切相滅。菩薩於心三昧真如性淨中空無所得無捉無縛，是人爾時菩薩得證入十空門，入內外空、無變異空、本性空、自相空、共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空。爾時菩薩常住十空門，菩薩即達聖性聖道直心真空，無一眾生性，虛妄心滅，不見緣不見非緣。菩薩住頂三昧照寂，證滅相分、見分，入自證分，達證自證分，得住寂滅心定，發根本聖行趣道實性。菩薩則於我人見縛八倒因緣不二法門無餘滅盡，於世出世永不受八難，於生死海幻化異熟業果畢竟不受。菩薩發大慈大悲心，令一切眾生去來坐立修入如來菩提聖道金剛聖性，消滅一切罪障，除去十惡、生十善

道，入道正性正智正行。菩薩通達實性觀照現前，永不受生死輪迴六道諸果，畢竟不退無上菩提佛種聖性，於菩提法中生生世世生住佛家入佛性地，得同如來菩提正信正見聖智三摩地故。」是故如是如來說已，諸菩薩眾各各次第修學信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道，入道正性正智正行。菩薩通達實性觀照現前，永不受生死輪迴六道諸果，畢竟不退無上菩提佛種聖性，於菩提法中生生世世生住佛家入佛性地，得同如來菩提正信正見聖智三摩地故。」是故如是如來說已，諸菩薩眾各各次第修學信受奉行。