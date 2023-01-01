大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第六

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時釋迦如來當與大眾一切諸大菩薩摩訶薩埵，次第則說如來金剛聖性平等觀門。第三云何次第得入平等門？一者入跛字觀本真無染著離垢義。寶生如來說法界真如平等門，就此門中演有二品：一者說祕密歸止觀照法性決擇心地第五品。已上一品教法，於此教法觀照決擇心地品者，合於道場內祕授心地法，不應於此經顯說，合在瑜伽聖性品中別說密授觀門。二者後演有一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六品。如來次第當且應說潛通加被品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦如來當與大眾一切諸大菩薩摩訶薩埵，次第則說如來金剛聖性平等觀門。第三云何次第得入平等門？一者入跛字觀本真無染著離垢義。寶生如來說法界真如平等門，就此門中演有二品：一者說祕密歸止觀照法性決擇心地第五品。已上一品教法，於此教法觀照決擇心地品者，合於道場內祕授心地法，不應於此經顯說，合在瑜伽聖性品中別說密授觀門。二者後演有一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被第六品。如來次第當且應說潛通加被品。

是時釋迦牟尼如來在大會道場，一切大眾諸天等，菩薩摩訶薩、四部眾等、大梵諸天等、龍神八部等、善男子善女人等，見如來入於真如實際清淨法界三摩地，放聖性三昧金色光，照普賢菩薩法界性體身心相好支節身分，一一毛孔中皆有不可思議、不可說不可說佛剎海藏，一一海藏有微塵數諸佛出興于世，有諸大菩薩眾所共圍繞，諸佛世尊教導蒼生及一切諸大菩薩摩訶薩等。又見如來入無依止毘盧遮那清淨法身等如虛空，以智慧身現無量身。普賢菩薩從如來無量智身出現，遍往十方淨土承事諸佛，入於諸佛法界，出無量無邊不可思議自在神通法性智身，住於無量一切智門，以智光明善了諸法，於諸法中得無所畏，隨所演說窮未來際辯才無盡。以大智慧開總持門，慧眼清徹法眼無際，入深法界達智慧境，無有障礙亦無邊際，究竟寂靜猶若虛空。如是諸佛菩薩世界及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩，亦見普賢菩薩神通自在化現之相，亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩。如此諸佛菩薩，皆與毘盧遮那如來於往昔時同種善根，修菩薩道行普賢行願，悉已寤入諸佛自在甚深解脫，得無差別法性之身，等入一切諸佛淨土聖性海藏而依所住，皆是如來自在聖力，聖性法界神力無邊，功德無量不可思議。是時釋迦牟尼如來在大會中，告諸菩薩摩訶薩、四部眾等，及諸比丘比丘尼、善男子善女人，并及一切眾生：「是故若有菩薩修於身密勤行觀照者，往昔普賢發廣大行願，入於眾生三密體性，證修金剛三密門三十支三摩地觀者，於一一支觀中入在眾生根本自性、法界心性真如理智，奮迅速疾加被安住，證寤金剛三摩地。是時普賢菩薩本願聖性金剛力智，令一切眾生證得菩提解脫門故。」是時釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩：「汝常在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深祕密三摩地方便法海之中，同一切如來聖性功德菩提海藏真如法界。所謂有情眾生修行加持，速達三密解脫法身，證身印三昧祕密三摩地，都有幾種門？」普賢菩薩言：「比來承佛聖旨言教，修持三十祕密觀門。」世尊語普賢：「如是如是。」爾時釋迦如來自言：「有三十祕密觀門者，且就第一身密十支觀門，如來一一分析令修此觀。」則普賢菩薩與十大士菩薩，重當稽首如來言：「云何有十種金剛聖性祕契身密十支菩提觀修證聖性三摩地門？」佛言告語摩訶普賢：「當與十大士菩薩為於上首，同願修證聖性聖力加被入一切眾生心性身中，與諸菩薩當為上首，引接有情寤入菩提。云何名為十種身密契印菩提三摩地觀解脫門？一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩，入毘盧遮那大寂清淨智。從清淨智 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來在大會道場，一切大眾諸天等，菩薩摩訶薩、四部眾等、大梵諸天等、龍神八部等、善男子善女人等，見如來入於真如實際清淨法界三摩地，放聖性三昧金色光，照普賢菩薩法界性體身心相好支節身分，一一毛孔中皆有不可思議、不可說不可說佛剎海藏，一一海藏有微塵數諸佛出興于世，有諸大菩薩眾所共圍繞，諸佛世尊教導蒼生及一切諸大菩薩摩訶薩等。又見如來入無依止毘盧遮那清淨法身等如虛空，以智慧身現無量身。普賢菩薩從如來無量智身出現，遍往十方淨土承事諸佛，入於諸佛法界，出無量無邊不可思議自在神通法性智身，住於無量一切智門，以智光明善了諸法，於諸法中得無所畏，隨所演說窮未來際辯才無盡。以大智慧開總持門，慧眼清徹法眼無際，入深法界達智慧境，無有障礙亦無邊際，究竟寂靜猶若虛空。如是諸佛菩薩世界及兜率天宮諸大菩薩摩訶薩，亦見普賢菩薩神通自在化現之相，亦見彼一切佛淨土一切如來神變神通及諸菩薩。如此諸佛菩薩，皆與毘盧遮那如來於往昔時同種善根，修菩薩道行普賢行願，悉已寤入諸佛自在甚深解脫，得無差別法性之身，等入一切諸佛淨土聖性海藏而依所住，皆是如來自在聖力，聖性法界神力無邊，功德無量不可思議。是時釋迦牟尼如來在大會中，告諸菩薩摩訶薩、四部眾等，及諸比丘比丘尼、善男子善女人，并及一切眾生：「是故若有菩薩修於身密勤行觀照者，往昔普賢發廣大行願，入於眾生三密體性，證修金剛三密門三十支三摩地觀者，於一一支觀中入在眾生根本自性、法界心性真如理智，奮迅速疾加被安住，證寤金剛三摩地。是時普賢菩薩本願聖性金剛力智，令一切眾生證得菩提解脫門故。」是時釋迦牟尼世尊告言普賢菩薩：「汝常在金剛聖性法界諸佛法身不思議甚深祕密三摩地方便法海之中，同一切如來聖性功德菩提海藏真如法界。所謂有情眾生修行加持，速達三密解脫法身，證身印三昧祕密三摩地，都有幾種門？」普賢菩薩言：「比來承佛聖旨言教，修持三十祕密觀門。」世尊語普賢：「如是如是。」爾時釋迦如來自言：「有三十祕密觀門者，且就第一身密十支觀門，如來一一分析令修此觀。」則普賢菩薩與十大士菩薩，重當稽首如來言：「云何有十種金剛聖性祕契身密十支菩提觀修證聖性三摩地門？」佛言告語摩訶普賢：「當與十大士菩薩為於上首，同願修證聖性聖力加被入一切眾生心性身中，與諸菩薩當為上首，引接有情寤入菩提。云何名為十種身密契印菩提三摩地觀解脫門？一者名普吉祥威力菩薩摩訶薩，入毘盧遮那大寂清淨智。從清淨智

出，還入眾生自性三密識智。有情心地同如來一切法界聖性諸佛菩提，調伏眾生心聖性加持身印，令速證得究竟出離生死苦海智身解脫門。二者名為殊勝道場髻王菩薩摩訶薩，入佛聖力，一一境界悉見諸佛如來性海淨土三昧，普詣一切如來諮受所修大乘祕密三摩地功德勝境，法界加持入身密三摩地印，成就法身無變異故得解脫門。三者名大精進金剛臍菩薩摩訶薩，入知一切如來究竟寂滅三昧，令入眾生性身密菩提得安立，位一切菩薩地加持身印，入三密門金剛三摩地，普遍萬行諸大願故，證法海如性解脫門。四者名青蓮華眼菩薩摩訶薩，入一切佛心成正等覺三昧，於三昧中普現微塵數法界如來無量妙法加持身印，化現法身入眾生性，成菩提種無障礙解脫門。五者名菩提幢菩薩摩訶薩，證入如月瑩明清淨光相，普現一切法界，以無礙音開演寤入眾生智性得入三昧，演說解釋微細祕密之義，加持身印達令遍知法界聖性，證見一切諸佛國土悉現清淨不可思議無差別智自在無障解脫門。六者名無垢藏菩薩摩訶薩，入諸佛智光明如來境界不動不轉真如智性三昧，入一切諸佛微塵剎土中，悉見無邊諸大菩薩，盡能加持入於身印，達眾生體性，迅速疾證成就菩提神通自在境界解脫門。七者名為現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶薩，入法界一相無差別慧光明三昧，一念聖智加持身印，現過去未來見在三世劫數成壞微塵數善惡之事悉皆平等真如清淨解脫門。八者名寂靜光菩薩摩訶薩，入如來金剛慧，種種加助眾生進分菩提聖道三昧，入加持身印，令入一切菩薩諸根自性性海，各入自智三昧境界神力不可說解脫門。九者名為聖智速疾自在王菩薩摩訶薩，入無盡法界虛空界大神通法身無相三昧，能以加持身印令聖力化現種種智身應現無量聖智，入一切眾生性，遍於一切諸佛國土，現諸佛如來無邊法界性海聖智解脫門。十者名為法海雷音王菩薩摩訶薩，入三摩地令得一切菩薩諸地成正覺力入佛解脫三昧，顯示一切菩薩修行普賢法門行持願力，次第修行本願祕密三摩地觀加持身印，入一切菩薩性智菩提三摩地廣大聖行方便願力，令一切眾生速證無上菩提解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出，還入眾生自性三密識智。有情心地同如來一切法界聖性諸佛菩提，調伏眾生心聖性加持身印，令速證得究竟出離生死苦海智身解脫門。二者名為殊勝道場髻王菩薩摩訶薩，入佛聖力，一一境界悉見諸佛如來性海淨土三昧，普詣一切如來諮受所修大乘祕密三摩地功德勝境，法界加持入身密三摩地印，成就法身無變異故得解脫門。三者名大精進金剛臍菩薩摩訶薩，入知一切如來究竟寂滅三昧，令入眾生性身密菩提得安立，位一切菩薩地加持身印，入三密門金剛三摩地，普遍萬行諸大願故，證法海如性解脫門。四者名青蓮華眼菩薩摩訶薩，入一切佛心成正等覺三昧，於三昧中普現微塵數法界如來無量妙法加持身印，化現法身入眾生性，成菩提種無障礙解脫門。五者名菩提幢菩薩摩訶薩，證入如月瑩明清淨光相，普現一切法界，以無礙音開演寤入眾生智性得入三昧，演說解釋微細祕密之義，加持身印達令遍知法界聖性，證見一切諸佛國土悉現清淨不可思議無差別智自在無障解脫門。六者名無垢藏菩薩摩訶薩，入諸佛智光明如來境界不動不轉真如智性三昧，入一切諸佛微塵剎土中，悉見無邊諸大菩薩，盡能加持入於身印，達眾生體性，迅速疾證成就菩提神通自在境界解脫門。七者名為現一切如來神變摩尼王幢網垂覆髻菩薩摩訶薩，入法界一相無差別慧光明三昧，一念聖智加持身印，現過去未來見在三世劫數成壞微塵數善惡之事悉皆平等真如清淨解脫門。八者名寂靜光菩薩摩訶薩，入如來金剛慧，種種加助眾生進分菩提聖道三昧，入加持身印，令入一切菩薩諸根自性性海，各入自智三昧境界神力不可說解脫門。九者名為聖智速疾自在王菩薩摩訶薩，入無盡法界虛空界大神通法身無相三昧，能以加持身印令聖力化現種種智身應現無量聖智，入一切眾生性，遍於一切諸佛國土，現諸佛如來無邊法界性海聖智解脫門。十者名為法海雷音王菩薩摩訶薩，入三摩地令得一切菩薩諸地成正覺力入佛解脫三昧，顯示一切菩薩修行普賢法門行持願力，次第修行本願祕密三摩地觀加持身印，入一切菩薩性智菩提三摩地廣大聖行方便願力，令一切眾生速證無上菩提解脫門。」

爾時普賢菩薩於如來前廣發大願已，入于三昧，與十大士菩薩為於上首，誓當行持大願安立菩提，同在一切眾生身量佛性之中，與真如性海同為一體，加持一切菩薩摩訶薩入身印增進菩提。是故普賢菩薩應時對如來前，便入金剛法界性三昧海，自於法性身量海中現微塵數佛性世界，諸大菩薩及微塵數一切眾生而教導之。復現如來在菩提樹下坐師子之座，量等虛空遍周法界金剛法海大寶蓮華，如如性海之內當現示相，總在普賢菩薩身中，法性聖德慧智之中無有障礙，殊勝聖力神通自在。是時如來讚歎普賢大士菩薩：「善哉善哉！能示現諸佛境界不思議力甚深微妙，發無盡廣大行願諸佛功德性海三摩地。如來大願故不可思議，無有比量，甚深金剛聖性海不可說不可說故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩於如來前廣發大願已，入于三昧，與十大士菩薩為於上首，誓當行持大願安立菩提，同在一切眾生身量佛性之中，與真如性海同為一體，加持一切菩薩摩訶薩入身印增進菩提。是故普賢菩薩應時對如來前，便入金剛法界性三昧海，自於法性身量海中現微塵數佛性世界，諸大菩薩及微塵數一切眾生而教導之。復現如來在菩提樹下坐師子之座，量等虛空遍周法界金剛法海大寶蓮華，如如性海之內當現示相，總在普賢菩薩身中，法性聖德慧智之中無有障礙，殊勝聖力神通自在。是時如來讚歎普賢大士菩薩：「善哉善哉！能示現諸佛境界不思議力甚深微妙，發無盡廣大行願諸佛功德性海三摩地。如來大願故不可思議，無有比量，甚深金剛聖性海不可說不可說故。」

是時如來告淨德妙光菩薩摩訶薩：「汝當遍往諸佛法界性海菩提聖德道場，諮授一切如來祕密法門口密三摩地教法。」淨德妙光即與諸十大士菩薩摩訶薩為於上首，發廣大願行普賢行，得入一切眾生種性身心性中，聖力加持口密，證於心地慧辯無礙大智辯才口密真言印，入十支三摩地觀者有幾種門，淨德妙光大士菩薩摩訶薩則為十大士菩薩稽首如來言：「有一切十方諸佛同聲共說口密真言印契三摩地觀，加持修行有十種解脫門。云何名為十種法門？得證入眾生體性，疾得無上正等菩提。何者為十？一者名廣演三世一切名字音髻菩薩摩訶薩，入三摩地聖力加持口密印契，入一切眾生清淨性中，證普德最勝燈光焰照三昧，得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地，速得成等正覺解脫門。二者名說一切眾生菩提音菩薩摩訶薩，入三摩地聖智加持口密印契，入微塵數總持殊勝三昧，得證教化阿僧祇劫微塵數眾生成熟不思議三摩地觀甚深祕密解脫門。三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩，入三摩地聖慧加持口密印契，入普光師子王奮迅金剛幢三昧，證得金剛聖性加持，令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土，出生一切微塵數諸佛國土，出殑伽沙諸佛如來成就眾生解脫門。四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩，入三摩地聖性加持口密印契，證入普妙寶焰妙光三昧，得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門。五者名智慧幢菩薩摩訶薩，入三摩地聖德加持口密印契，證入普勝功德海幢三昧，得入於一切微塵佛剎蓮華海藏菩薩眾會法界道場中示現不思議神力清淨聖性，入一切眾生心，令證入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門。六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩，入三摩地聖道加持口密印契，證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧，入一切諸大菩薩摩訶薩聖性心地，證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義入廣大法界藏真如實性解脫門。七者名遍一切法界音菩薩摩訶薩，入三摩地聖行加持口密印契，證入普見清淨無盡福威德光三昧，得普入一切世間出世間自在力，出生加持一切諸大菩薩摩訶薩成就普賢大願無邊行門法界虛空解脫門。八者名梵音海量菩薩摩訶薩，入三摩地聖通加持口密印契，證入普門最勝三昧，於有相無相二種義一性平等，於法界中加被一切菩薩證得一切諸佛如來神境通自性涅槃解脫門。九者名說法無盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩，入三摩地聖境神力加持口密印契，證入普門字輪無礙智用三昧，加被一切菩薩摩訶薩，得入一切法門如來祕藏不可說，入一切眾生識性無礙慧，皆得寤解辯才無有窮盡解脫門。十者名轉法輪音 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來告淨德妙光菩薩摩訶薩：「汝當遍往諸佛法界性海菩提聖德道場，諮授一切如來祕密法門口密三摩地教法。」淨德妙光即與諸十大士菩薩摩訶薩為於上首，發廣大願行普賢行，得入一切眾生種性身心性中，聖力加持口密，證於心地慧辯無礙大智辯才口密真言印，入十支三摩地觀者有幾種門，淨德妙光大士菩薩摩訶薩則為十大士菩薩稽首如來言：「有一切十方諸佛同聲共說口密真言印契三摩地觀，加持修行有十種解脫門。云何名為十種法門？得證入眾生體性，疾得無上正等菩提。何者為十？一者名廣演三世一切名字音髻菩薩摩訶薩，入三摩地聖力加持口密印契，入一切眾生清淨性中，證普德最勝燈光焰照三昧，得入一念中現無盡法界金剛慧照普勝佛性海三摩地，速得成等正覺解脫門。二者名說一切眾生菩提音菩薩摩訶薩，入三摩地聖智加持口密印契，入微塵數總持殊勝三昧，得證教化阿僧祇劫微塵數眾生成熟不思議三摩地觀甚深祕密解脫門。三者名金剛智威力王菩薩摩訶薩，入三摩地聖慧加持口密印契，入普光師子王奮迅金剛幢三昧，證得金剛聖性加持，令修習菩薩勝福莊嚴諸佛淨土，出生一切微塵數諸佛國土，出殑伽沙諸佛如來成就眾生解脫門。四者名一切願海音寶王髻菩薩摩訶薩，入三摩地聖性加持口密印契，證入普妙寶焰妙光三昧，得觀察諸佛神通自在無礙境界清淨法性正見正智無迷惑解脫門。五者名智慧幢菩薩摩訶薩，入三摩地聖德加持口密印契，證入普勝功德海幢三昧，得入於一切微塵佛剎蓮華海藏菩薩眾會法界道場中示現不思議神力清淨聖性，入一切眾生心，令證入如來法性淨土得諸佛慧海解脫門。六者名佛種智最勝上行菩薩摩訶薩，入三摩地聖道加持口密印契，證入普智光三摩地光明照如來佛性聖智身三昧，入一切諸大菩薩摩訶薩聖性心地，證得自在神力隨逐如來觀照甚深法義入廣大法界藏真如實性解脫門。七者名遍一切法界音菩薩摩訶薩，入三摩地聖行加持口密印契，證入普見清淨無盡福威德光三昧，得普入一切世間出世間自在力，出生加持一切諸大菩薩摩訶薩成就普賢大願無邊行門法界虛空解脫門。八者名梵音海量菩薩摩訶薩，入三摩地聖通加持口密印契，證入普門最勝三昧，於有相無相二種義一性平等，於法界中加被一切菩薩證得一切諸佛如來神境通自性涅槃解脫門。九者名說法無盡清淨辯才無礙智菩薩摩訶薩，入三摩地聖境神力加持口密印契，證入普門字輪無礙智用三昧，加被一切菩薩摩訶薩，得入一切法門如來祕藏不可說，入一切眾生識性無礙慧，皆得寤解辯才無有窮盡解脫門。十者名轉法輪音

髻菩薩摩訶薩，入三摩地聖智言音加持口密印契，證入金剛頂三昧，加被一切菩薩摩訶薩得入隨順菩提八聖道。是諸菩薩所謂行正見聖道，遠離一切諸邪見故。起正思惟捨妄分別，心常隨順一切正智故。常行正語離語四過，順聖言故。常修正業教化眾生，令調伏故。安住正命頭陀知足，威儀聖行審正隨順，菩提道行四智聖種，入佛知見同如來佛心，世間十惡一切過失皆悉永離故。起眾生心令正精進，勤修一切菩薩苦行，入佛十力無罣礙故。心常正念，悉能憶持一切正語聖智言音，除滅世間邪行世間邪命散動心故。心常正定，得三種意生身，善入諸佛菩薩不思議解脫門。是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮，向如來前入于三昧。即普入一切諸佛平等性法界海，同於如來虛空聖性，普能包納微塵數十方法界三世諸佛一切菩薩摩訶薩同入三昧，入於眾生體性加持慧力悉令解脫故。」是時十方諸如來共歎淨德妙光大士菩薩：「善哉善哉！能善加被聖力聖性，入一切眾生身心清淨智性，進分菩提速成佛果故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 髻菩薩摩訶薩，入三摩地聖智言音加持口密印契，證入金剛頂三昧，加被一切菩薩摩訶薩得入隨順菩提八聖道。是諸菩薩所謂行正見聖道，遠離一切諸邪見故。起正思惟捨妄分別，心常隨順一切正智故。常行正語離語四過，順聖言故。常修正業教化眾生，令調伏故。安住正命頭陀知足，威儀聖行審正隨順，菩提道行四智聖種，入佛知見同如來佛心，世間十惡一切過失皆悉永離故。起眾生心令正精進，勤修一切菩薩苦行，入佛十力無罣礙故。心常正念，悉能憶持一切正語聖智言音，除滅世間邪行世間邪命散動心故。心常正定，得三種意生身，善入諸佛菩薩不思議解脫門。是時淨德妙光菩薩摩訶薩大士稽首作禮，向如來前入于三昧。即普入一切諸佛平等性法界海，同於如來虛空聖性，普能包納微塵數十方法界三世諸佛一切菩薩摩訶薩同入三昧，入於眾生體性加持慧力悉令解脫故。」是時十方諸如來共歎淨德妙光大士菩薩：「善哉善哉！能善加被聖力聖性，入一切眾生身心清淨智性，進分菩提速成佛果故。」

是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩：「汝當為十大士菩薩摩訶薩為於上首，同令運度一切眾生，入毘盧遮那如來體性法界海。如來於法界性海中現百寶蓮華臺藏世界，其臺座上周遍有千葉，一葉一世界為千世界，我化為千釋迦據千世界。復就一葉世界，復有百億須彌山、百億日月、百億四天下、百億南閻浮提、百億菩薩釋迦座佛在蓮華藏世界寶座上坐寶蓮華。」爾時釋迦如來共海月光大明慧十大士菩薩，同共證入毘盧遮那蓮華海藏法界體性三昧，復令千百億世界中微塵微塵數阿僧祇殑伽沙眾生，達證真如法性三摩地佛性海中。如來令聖力加被增益一切眾生根本自體聖性聖慧，用入三摩地，般若聖慧加持，速疾證得無上正等菩提。是時一切大眾共十大士、海月光大明慧菩薩摩訶薩，同共稽首世尊如來。海月光等菩薩言：「入佛三摩地體性三昧者，一切眾生得入此三摩地觀不？」佛語海月光大明慧：「善男子！若有一切眾生，能棄捨身命深信大乘，則於此教門深當信受，則得入此金剛三密觀門教法。」即是時十大士、海月光大明慧菩薩等，聖力潛加開寤意密，令聖性聖力入一切菩薩摩訶薩意識淨性中，速超佛地疾證菩提。「云何名為入瑜伽意密印契十支佛三摩地觀解脫門？一者名曰現一切大願普智光照如來境菩薩摩訶薩，入意密印契，證入三摩地觀者，令此菩薩摩訶薩廣修福德聖力加持，入大圓鏡智明月淨性三昧，證得出生大明智，入一切諸大菩薩佛地，除去煩惱，三毒大病悉皆消滅，證大智波羅蜜多，能教化一切眾生，莊嚴一切佛國淨土，菩薩淨行善巧慧辯方便解脫門。二者名為法雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖德加被速疾增益善進巧便意密印契，令聖力性入一切菩薩摩訶薩，證入勝慧雲音海光聖慧法藏三昧，得入一念聖性中，普入一切眾生體性種智方便般若無礙智性解脫門。三者名須彌光覺菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖力加持意密印契，速入一切性寂滅三昧，令一切菩薩摩訶薩證入大智光明，照啟其心思惟觀察見諸法性，得了寤一切言音陀羅尼門，得受持意密一切大寂靜解脫門。四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖性加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證迅疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海，得入一切菩薩疾寤證入諸法如虛空性，入如來智日三昧常照其心，於一切法無有分別，了一切佛智悉皆平等，於一切法中自在清淨解脫門。五者名離染著覺菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖道加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證清淨性聖智心量，疾得如來印契三昧，達寤灌頂法性三摩地，速達自體真如本源自性如如解脫門。六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告海月光大明慧菩薩摩訶薩：「汝當為十大士菩薩摩訶薩為於上首，同令運度一切眾生，入毘盧遮那如來體性法界海。如來於法界性海中現百寶蓮華臺藏世界，其臺座上周遍有千葉，一葉一世界為千世界，我化為千釋迦據千世界。復就一葉世界，復有百億須彌山、百億日月、百億四天下、百億南閻浮提、百億菩薩釋迦座佛在蓮華藏世界寶座上坐寶蓮華。」爾時釋迦如來共海月光大明慧十大士菩薩，同共證入毘盧遮那蓮華海藏法界體性三昧，復令千百億世界中微塵微塵數阿僧祇殑伽沙眾生，達證真如法性三摩地佛性海中。如來令聖力加被增益一切眾生根本自體聖性聖慧，用入三摩地，般若聖慧加持，速疾證得無上正等菩提。是時一切大眾共十大士、海月光大明慧菩薩摩訶薩，同共稽首世尊如來。海月光等菩薩言：「入佛三摩地體性三昧者，一切眾生得入此三摩地觀不？」佛語海月光大明慧：「善男子！若有一切眾生，能棄捨身命深信大乘，則於此教門深當信受，則得入此金剛三密觀門教法。」即是時十大士、海月光大明慧菩薩等，聖力潛加開寤意密，令聖性聖力入一切菩薩摩訶薩意識淨性中，速超佛地疾證菩提。「云何名為入瑜伽意密印契十支佛三摩地觀解脫門？一者名曰現一切大願普智光照如來境菩薩摩訶薩，入意密印契，證入三摩地觀者，令此菩薩摩訶薩廣修福德聖力加持，入大圓鏡智明月淨性三昧，證得出生大明智，入一切諸大菩薩佛地，除去煩惱，三毒大病悉皆消滅，證大智波羅蜜多，能教化一切眾生，莊嚴一切佛國淨土，菩薩淨行善巧慧辯方便解脫門。二者名為法雲音海光無垢藏菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖德加被速疾增益善進巧便意密印契，令聖力性入一切菩薩摩訶薩，證入勝慧雲音海光聖慧法藏三昧，得入一念聖性中，普入一切眾生體性種智方便般若無礙智性解脫門。三者名須彌光覺菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖力加持意密印契，速入一切性寂滅三昧，令一切菩薩摩訶薩證入大智光明，照啟其心思惟觀察見諸法性，得了寤一切言音陀羅尼門，得受持意密一切大寂靜解脫門。四者名虛空寶藏無礙大慧菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖性加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證迅疾入法界聖智性開敷蓮華三昧海，得入一切菩薩疾寤證入諸法如虛空性，入如來智日三昧常照其心，於一切法無有分別，了一切佛智悉皆平等，於一切法中自在清淨解脫門。五者名離染著覺菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖道加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證清淨性聖智心量，疾得如來印契三昧，達寤灌頂法性三摩地，速達自體真如本源自性如如解脫門。六

者名無礙覺菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖性加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證入三密法門，令心速疾量等三摩地，達寤入一切法界性海三昧，入普賢妙行相續現前，大願深心圓滿清淨，勤求佛道得大智海，攝諸眾生運度成佛，能行大悲大慈大願解脫門。七者名普覺悅意聲菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖德聖性加持入意密印契三摩地，令一切菩薩摩訶薩證入聖智迅疾入無生觀門，成就福德藏三昧，得入一切諸佛境界無障礙慧，令一切菩薩普得證一切佛功德海，能入諸法實相增進聖性聖智聖慧觀照諸佛法性解脫門。八者名普照三世等覺智菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖智加持入意密印契，心性真如實相迅疾證知一切眾生心意，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生得入菩提心聖行廣大殊勝之願，得神通智三昧，證入佛界、入菩薩界、入四聖界、入大梵天王界、入諸天帝釋界、入天龍八部界、入四部弟子界、入一切眾生九類有情界，入為一體。如上所說一切有情賢聖法界諸菩薩等，達寤通同一性得證入無障無礙，入佛心智慧神用自在解脫門。九者名廣大力妙覺大量殊勝菩薩摩訶薩，入三摩地觀照聖行加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證入金剛智性疾入一性之中，其身聖意遍證法界金剛慧焰三昧空無所得，普入如來一切法界性海身意，等於虛空無依無處，速達救攝一切眾生體性本源自性海藏，令速超佛地神通聖力疾證菩提解脫門。十者名法界光明普覺聖智菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖慧力加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證入真如實相，速疾智證一切如來祕密法藏三昧海性，得一念中能憶無量劫事，於一念中悉知微塵數三世一切諸眾生根量智慧，令速入一切陀羅尼門一切三昧門，演說無邊諸佛深妙海藏諸法祕密常轉不退清淨法輪，令一切菩薩及諸眾生皆證得入諸佛境界聖性智慧光明三摩地，入於殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三昧解脫門。」是時海月光大明慧大士菩薩摩訶薩稽首頂禮如來足，承佛神力對世尊前，入一切諸佛毘盧遮那如來海藏身性三昧，普得入於一切諸佛平等聖性普賢行願。於法界中示現一切菩薩摩訶薩真際法性身相無形狀，心同法界量、體性等虛空，得同如來法身性海，五眼顯照一切諸佛大願大行無盡法海功德解脫門。爾時釋迦如來讚歎海月光大明慧菩薩摩訶薩：「善哉善哉！普能示現證入毘盧遮那諸佛甚深微妙祕密法藏性海三昧，無盡殊勝神通自在入眾生體性令得解脫，殊特最勝不思議故。」是時釋迦牟尼如來則告大士曼殊室利言：「善男子！若有行人求一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，是故諸菩薩摩訶薩及諸聲聞眾、四部弟子等、善男 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者名無礙覺菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖性加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證入三密法門，令心速疾量等三摩地，達寤入一切法界性海三昧，入普賢妙行相續現前，大願深心圓滿清淨，勤求佛道得大智海，攝諸眾生運度成佛，能行大悲大慈大願解脫門。七者名普覺悅意聲菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖德聖性加持入意密印契三摩地，令一切菩薩摩訶薩證入聖智迅疾入無生觀門，成就福德藏三昧，得入一切諸佛境界無障礙慧，令一切菩薩普得證一切佛功德海，能入諸法實相增進聖性聖智聖慧觀照諸佛法性解脫門。八者名普照三世等覺智菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖智加持入意密印契，心性真如實相迅疾證知一切眾生心意，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生得入菩提心聖行廣大殊勝之願，得神通智三昧，證入佛界、入菩薩界、入四聖界、入大梵天王界、入諸天帝釋界、入天龍八部界、入四部弟子界、入一切眾生九類有情界，入為一體。如上所說一切有情賢聖法界諸菩薩等，達寤通同一性得證入無障無礙，入佛心智慧神用自在解脫門。九者名廣大力妙覺大量殊勝菩薩摩訶薩，入三摩地觀照聖行加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證入金剛智性疾入一性之中，其身聖意遍證法界金剛慧焰三昧空無所得，普入如來一切法界性海身意，等於虛空無依無處，速達救攝一切眾生體性本源自性海藏，令速超佛地神通聖力疾證菩提解脫門。十者名法界光明普覺聖智菩薩摩訶薩，入三摩地觀聖慧力加持意密印契，令一切菩薩摩訶薩證入真如實相，速疾智證一切如來祕密法藏三昧海性，得一念中能憶無量劫事，於一念中悉知微塵數三世一切諸眾生根量智慧，令速入一切陀羅尼門一切三昧門，演說無邊諸佛深妙海藏諸法祕密常轉不退清淨法輪，令一切菩薩及諸眾生皆證得入諸佛境界聖性智慧光明三摩地，入於殊勝聖慧甚深法藏祕密性海三昧解脫門。」是時海月光大明慧大士菩薩摩訶薩稽首頂禮如來足，承佛神力對世尊前，入一切諸佛毘盧遮那如來海藏身性三昧，普得入於一切諸佛平等聖性普賢行願。於法界中示現一切菩薩摩訶薩真際法性身相無形狀，心同法界量、體性等虛空，得同如來法身性海，五眼顯照一切諸佛大願大行無盡法海功德解脫門。爾時釋迦如來讚歎海月光大明慧菩薩摩訶薩：「善哉善哉！普能示現證入毘盧遮那諸佛甚深微妙祕密法藏性海三昧，無盡殊勝神通自在入眾生體性令得解脫，殊特最勝不思議故。」是時釋迦牟尼如來則告大士曼殊室利言：「善男子！若有行人求一切諸佛阿耨多羅三藐三菩提者，是故諸菩薩摩訶薩及諸聲聞眾、四部弟子等、善男

子善女人，應當入瑜伽三摩地，有前方便，毘盧遮那五智五頂金剛界道場，除滅五蓋十纏障蔽心眼諸惡之罪者，此人則令入是道場，行道觀行六時禮懺大方等佛名經不休不歇，阿闍黎與三時開決心地疑網，行道禮念晝夜六時無有休息者，其人入觀七日一食，得證曼殊大智普賢行願。若有行人被著魔障昏沈纏縛，於道場內暫時迷悶休歇魔障蔽心者，其人則不成菩提道果，更不得入此道場，待後別期方應得入。」世尊殷勤切當告示語諸修學菩薩行人等：「勿使空過徒遣罷勞。其行道行人晝夜六時不眠不睡，過滿三七日者，阿闍梨則與日日三時決擇心地，得見心性清淨現前，則得除去身心之中五蓋十纏煩惱重障，則能堪與授法，便得入於灌頂大清淨曼荼羅大道場，授大乘瑜伽三密門金剛三摩地真如法性觀。然後授法已，則不得離阿闍梨。何以故？是人學道者，日日須三時漸次決擇，然得成就金剛三摩地無上正等菩提聖道。」如來說言：「是故諸菩薩眾、四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等，末法之代佛教難聞亦難值遇，今時見聞，早曾多劫修學所修。行人一授以後，更不得退轉離別阿闍梨，常須親近供養。」如來言語諸菩薩：「是故應知，道場教授有四種義：時處相應、行相應、說法相應。其起造道場者，當欲建立，應須有五重院。若是地窄不堪，三重亦得。安置四門，各有四天神王作為護界。其道場中安本尊，其壇四角置遏伽香水瓶，并置四門香案及置香鑪，亦安寶幢幡蓋，四門燒香然酥香油燈，上置道場幔天寶蓋，作八葉蓮華。其道場內先須日日造新飲食，於壇場內供養不絕。其供養食、入道場人眾僧等并授法教主阿闍梨，並不得取食，其食與不入道場人食即得。」是時釋迦如來告曼殊室利言：「善男子！如來祕密之法實難值遇，末法之世難遇難聞。若有教主阿闍梨不在受法道場內，與人妄說如來祕密三摩地觀祕教法藏者，此人好求名利諂諛妄說，其人說者得四重之罪。其聽者生生得障道罪，墮入地獄，永不聞正教之法。是故四部眾等比丘比丘尼善男子善女人，不應妄說如來祕密之教。若有一切菩薩四部眾等授得如來祕密妙法已，則須常應四時不闕供養，行道念誦坐觀，常行精勤勿令懈怠。」是時如來說諸天魔幻惑種種相貌，障修學人心眼聖道。「若有諸菩薩及四部眾等比丘比丘尼善男子善女人，學此瑜伽三摩地教法者，如是人等常當節食，七日一喰則得無畏，不被天魔鬼神得便、頻那夜迦入行人身心而作障難，或對人目前出現種種相貌，及夜夢境界現作佛形，或作菩薩諸天梵釋形像，或是龍神惡鬼形童男童女形、諸天鬼神女形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子善女人，應當入瑜伽三摩地，有前方便，毘盧遮那五智五頂金剛界道場，除滅五蓋十纏障蔽心眼諸惡之罪者，此人則令入是道場，行道觀行六時禮懺大方等佛名經不休不歇，阿闍黎與三時開決心地疑網，行道禮念晝夜六時無有休息者，其人入觀七日一食，得證曼殊大智普賢行願。若有行人被著魔障昏沈纏縛，於道場內暫時迷悶休歇魔障蔽心者，其人則不成菩提道果，更不得入此道場，待後別期方應得入。」世尊殷勤切當告示語諸修學菩薩行人等：「勿使空過徒遣罷勞。其行道行人晝夜六時不眠不睡，過滿三七日者，阿闍梨則與日日三時決擇心地，得見心性清淨現前，則得除去身心之中五蓋十纏煩惱重障，則能堪與授法，便得入於灌頂大清淨曼荼羅大道場，授大乘瑜伽三密門金剛三摩地真如法性觀。然後授法已，則不得離阿闍梨。何以故？是人學道者，日日須三時漸次決擇，然得成就金剛三摩地無上正等菩提聖道。」如來說言：「是故諸菩薩眾、四部弟子比丘比丘尼善男子善女人等，末法之代佛教難聞亦難值遇，今時見聞，早曾多劫修學所修。行人一授以後，更不得退轉離別阿闍梨，常須親近供養。」如來言語諸菩薩：「是故應知，道場教授有四種義：時處相應、行相應、說法相應。其起造道場者，當欲建立，應須有五重院。若是地窄不堪，三重亦得。安置四門，各有四天神王作為護界。其道場中安本尊，其壇四角置遏伽香水瓶，并置四門香案及置香鑪，亦安寶幢幡蓋，四門燒香然酥香油燈，上置道場幔天寶蓋，作八葉蓮華。其道場內先須日日造新飲食，於壇場內供養不絕。其供養食、入道場人眾僧等并授法教主阿闍梨，並不得取食，其食與不入道場人食即得。」是時釋迦如來告曼殊室利言：「善男子！如來祕密之法實難值遇，末法之世難遇難聞。若有教主阿闍梨不在受法道場內，與人妄說如來祕密三摩地觀祕教法藏者，此人好求名利諂諛妄說，其人說者得四重之罪。其聽者生生得障道罪，墮入地獄，永不聞正教之法。是故四部眾等比丘比丘尼善男子善女人，不應妄說如來祕密之教。若有一切菩薩四部眾等授得如來祕密妙法已，則須常應四時不闕供養，行道念誦坐觀，常行精勤勿令懈怠。」是時如來說諸天魔幻惑種種相貌，障修學人心眼聖道。「若有諸菩薩及四部眾等比丘比丘尼善男子善女人，學此瑜伽三摩地教法者，如是人等常當節食，七日一喰則得無畏，不被天魔鬼神得便、頻那夜迦入行人身心而作障難，或對人目前出現種種相貌，及夜夢境界現作佛形，或作菩薩諸天梵釋形像，或是龍神惡鬼形童男童女形、諸天鬼神女形，

或聞空中異香，或聞念陀羅尼、或聞念佛念法讚歎音聲、或聞歌唱巧妙之聲、或聞念佛音樂之聲，爾時炳顯重當演說，或令行者癡定不動，或瞋或喜愛染見取分別執著，或得口中美味如蜜，或於闇室現明如日，或現白光赤光諸惡蟲輩，或令人足睡或令人無睡，或令人聰明或令人闇鈍。如此變異並是天魔鬼神入心，與行人而作障道境界因緣，令遣行人有進有退不成道果，死入魔宮令為眷屬。是故如來說顯切摽魔幻，變轉動念不得正定，亦復入其人心妄作聰辯詐知宿命，令見一切幻相前後生死之事，善惡諸相魔作幻惑非關正智，唯心示變莫取外緣。修學行人必不得於夢境界及現眼前取相執著，動轉人心恐畏怕怖，則被天魔鬼神之所障礙。行人正見，須常諦觀心性，見性寂靜心性無物，是相莫取，則無境界妄想因緣。是故行人勤行精進，實勿退轉懈怠懶墮，則得速證無上正等菩提。」是時釋迦牟尼如來於舍衛國中祇園精舍大道場會中，告諸大菩薩摩訶薩、一切大梵諸天王帝釋天眾、龍神八部修羅鬼神夜叉眾、四部弟子比丘比丘尼善男子善女人眾。爾時釋迦如來在大眾中，入金剛寂智無心定三摩地三昧。從三昧起，放大慈大悲法性神光，遍照三千大千世界大梵諸天眾、菩薩摩訶薩四部眾等比丘比丘尼，及諸天龍修羅鬼神眾，及一切眾生等。如來告示普令志求無上正等菩提者，是故世尊告語諸大菩薩：「應是修學如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法教。行人更須入此道場，修入一切佛心金剛大智祕密法門觀。如是一切修行菩薩、四部眾等比丘比丘尼等，先當持鉢乞食。於四威儀詳序而行次第乞已，於施主家供養食訖，還至本處澡浴清淨，復入道場，不得懶墮睡眠懈怠不勤斷絕休廢。如是菩薩及四部眾等，不依此法受師教戒者，則不得成無上菩提諸佛道果故。」是時釋迦牟尼如來在大眾會中，告諸菩薩言：「吾今說諸佛如來瑜伽金剛祕密聖性菩提三摩地法教者，如來起大悲智救攝有情，令一切菩薩修習聖性金剛菩提法觀。」是時一切大眾諸大菩薩、四部人眾、天龍八部等，聞佛所說踊躍歡喜，讚歎如來演不思議教法，深生慚愧得未曾有，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或聞空中異香，或聞念陀羅尼、或聞念佛念法讚歎音聲、或聞歌唱巧妙之聲、或聞念佛音樂之聲，爾時炳顯重當演說，或令行者癡定不動，或瞋或喜愛染見取分別執著，或得口中美味如蜜，或於闇室現明如日，或現白光赤光諸惡蟲輩，或令人足睡或令人無睡，或令人聰明或令人闇鈍。如此變異並是天魔鬼神入心，與行人而作障道境界因緣，令遣行人有進有退不成道果，死入魔宮令為眷屬。是故如來說顯切摽魔幻，變轉動念不得正定，亦復入其人心妄作聰辯詐知宿命，令見一切幻相前後生死之事，善惡諸相魔作幻惑非關正智，唯心示變莫取外緣。修學行人必不得於夢境界及現眼前取相執著，動轉人心恐畏怕怖，則被天魔鬼神之所障礙。行人正見，須常諦觀心性，見性寂靜心性無物，是相莫取，則無境界妄想因緣。是故行人勤行精進，實勿退轉懈怠懶墮，則得速證無上正等菩提。」是時釋迦牟尼如來於舍衛國中祇園精舍大道場會中，告諸大菩薩摩訶薩、一切大梵諸天王帝釋天眾、龍神八部修羅鬼神夜叉眾、四部弟子比丘比丘尼善男子善女人眾。爾時釋迦如來在大眾中，入金剛寂智無心定三摩地三昧。從三昧起，放大慈大悲法性神光，遍照三千大千世界大梵諸天眾、菩薩摩訶薩四部眾等比丘比丘尼，及諸天龍修羅鬼神眾，及一切眾生等。如來告示普令志求無上正等菩提者，是故世尊告語諸大菩薩：「應是修學如來大乘瑜伽祕密金剛三摩地法教。行人更須入此道場，修入一切佛心金剛大智祕密法門觀。如是一切修行菩薩、四部眾等比丘比丘尼等，先當持鉢乞食。於四威儀詳序而行次第乞已，於施主家供養食訖，還至本處澡浴清淨，復入道場，不得懶墮睡眠懈怠不勤斷絕休廢。如是菩薩及四部眾等，不依此法受師教戒者，則不得成無上菩提諸佛道果故。」是時釋迦牟尼如來在大眾會中，告諸菩薩言：「吾今說諸佛如來瑜伽金剛祕密聖性菩提三摩地法教者，如來起大悲智救攝有情，令一切菩薩修習聖性金剛菩提法觀。」是時一切大眾諸大菩薩、四部人眾、天龍八部等，聞佛所說踊躍歡喜，讚歎如來演不思議教法，深生慚愧得未曾有，信受奉行。