大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第五

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品

是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場，大會眾中有百億菩薩摩訶薩眾，五萬億聲聞、緣覺眾，八萬億比丘、比丘尼、沙彌、式叉四部弟子眾，五萬億龍神八部眾，八千億鬼神夜叉眾、世主、四天王及諸轉輪聖王有七萬億眾，八千億天帝、六欲諸天眾，九萬億大梵天王諸天眾，四萬億人王、世主、小王眾，三萬億善男子善女人眾。爾時釋迦牟尼世尊在大會中據師子座，坐百寶蓮華臺，入金剛三摩地，放金色三昧光，普照一切大千法界，他方諸佛國土微塵數佛剎靡不周遍。是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩，同時盡見金色大光明。見斯光已警覺身心而來集會，向娑婆世界大道場會為作證明。諸大菩薩摩訶薩有百千萬億眾。其時菩薩眾會之中，有一菩薩名曰普眼，稽首頂禮釋迦牟尼如來足而白佛言：「普賢菩薩今何所在？」世尊報言普眼：「普賢菩薩今見在此道場眾會，親近我住，在吾左邊初無動移。」是時普眼及諸菩薩復更觀察道場眾會，周遍求覓不可得見。普眼菩薩而白佛言：「世尊！我等今者猶未能見普賢菩薩其身及於座處。」佛言：「如是普眼。善男子！汝等何故而得不見耶？」世尊語普眼曰：「普賢菩薩住於法性之身，甚深微妙不可說見。是故普賢菩薩獲無邊智慧金剛性身。普賢菩薩在於師子奮迅之定，住首楞嚴三昧，得無上菩提神通自在，同於如來法身清淨，證得無礙實際。普賢菩薩得住如來十種聖性聖力，以得智藏法界為身，一切諸佛如來共所護念。」爾時普賢菩薩對如來前，則現聖性自在神力，於一念頃悉能證入微塵佛剎三千大千世界，三世諸佛無礙無別，智身法身同體一性。是故佛言語普眼：「汝等諸眾不能見爾。」是時普眼菩薩聞如來說普賢菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身，普眼菩薩便則對如來前，證入十千阿僧祇三昧，以三昧力復更遍照觀察渴仰不已，欲得願見普賢菩薩。普眼乃更重觀，亦不能覩。其餘一切諸菩薩大眾等，俱亦不能得見普賢身形相好。是故普眼菩薩從三昧起，向如來前白佛言：「世尊！我已入十千阿僧祇三昧，求欲願見普賢菩薩，而復畢竟不可得見其身相好、普賢之行及是身業語業意業、坐立行住悉皆求覓，都無所見。」佛言：「如是如是。」佛語普眼菩薩：「譬如幻中種種幻相，所幻住處尚不可得見，何況普賢菩薩祕密身相體同虛空，身亦祕密、語亦祕密、意亦祕密。當知普賢聖力自在不可思議，而於法界能入能出、能見能現、能隱能沒。何以故？普賢菩薩境界甚深，不可比度難思難測，惟佛能知，無有量，已過量。舉要言之，普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同一切法性法界，於一切 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來在舍衛國中祇園精舍大道場，大會眾中有百億菩薩摩訶薩眾，五萬億聲聞、緣覺眾，八萬億比丘、比丘尼、沙彌、式叉四部弟子眾，五萬億龍神八部眾，八千億鬼神夜叉眾、世主、四天王及諸轉輪聖王有七萬億眾，八千億天帝、六欲諸天眾，九萬億大梵天王諸天眾，四萬億人王、世主、小王眾，三萬億善男子善女人眾。爾時釋迦牟尼世尊在大會中據師子座，坐百寶蓮華臺，入金剛三摩地，放金色三昧光，普照一切大千法界，他方諸佛國土微塵數佛剎靡不周遍。是時他方淨土諸佛世界諸大菩薩，同時盡見金色大光明。見斯光已警覺身心而來集會，向娑婆世界大道場會為作證明。諸大菩薩摩訶薩有百千萬億眾。其時菩薩眾會之中，有一菩薩名曰普眼，稽首頂禮釋迦牟尼如來足而白佛言：「普賢菩薩今何所在？」世尊報言普眼：「普賢菩薩今見在此道場眾會，親近我住，在吾左邊初無動移。」是時普眼及諸菩薩復更觀察道場眾會，周遍求覓不可得見。普眼菩薩而白佛言：「世尊！我等今者猶未能見普賢菩薩其身及於座處。」佛言：「如是普眼。善男子！汝等何故而得不見耶？」世尊語普眼曰：「普賢菩薩住於法性之身，甚深微妙不可說見。是故普賢菩薩獲無邊智慧金剛性身。普賢菩薩在於師子奮迅之定，住首楞嚴三昧，得無上菩提神通自在，同於如來法身清淨，證得無礙實際。普賢菩薩得住如來十種聖性聖力，以得智藏法界為身，一切諸佛如來共所護念。」爾時普賢菩薩對如來前，則現聖性自在神力，於一念頃悉能證入微塵佛剎三千大千世界，三世諸佛無礙無別，智身法身同體一性。是故佛言語普眼：「汝等諸眾不能見爾。」是時普眼菩薩聞如來說普賢菩薩甚深聖智微妙清淨功德之身，普眼菩薩便則對如來前，證入十千阿僧祇三昧，以三昧力復更遍照觀察渴仰不已，欲得願見普賢菩薩。普眼乃更重觀，亦不能覩。其餘一切諸菩薩大眾等，俱亦不能得見普賢身形相好。是故普眼菩薩從三昧起，向如來前白佛言：「世尊！我已入十千阿僧祇三昧，求欲願見普賢菩薩，而復畢竟不可得見其身相好、普賢之行及是身業語業意業、坐立行住悉皆求覓，都無所見。」佛言：「如是如是。」佛語普眼菩薩：「譬如幻中種種幻相，所幻住處尚不可得見，何況普賢菩薩祕密身相體同虛空，身亦祕密、語亦祕密、意亦祕密。當知普賢聖力自在不可思議，而於法界能入能出、能見能現、能隱能沒。何以故？普賢菩薩境界甚深，不可比度難思難測，惟佛能知，無有量，已過量。舉要言之，普賢菩薩以金剛慧三昧普入聖性同一切法性法界，於一切

世界無所依止。普賢知一切眾生身心皆空，無去無來性同普賢無有差別，無依無作性無動轉，至於法界到究竟處，譬如虛空。虛空之性不可得見，普賢身心亦復如是。」爾時世尊於大眾中告普賢菩薩摩訶薩：「汝乃於過去世來久遠，值遇諸佛如來，微塵數微塵數阿僧祇劫等如虛空供養無數如來菩薩說不可盡。」是故如來問於普賢：「汝當應知往昔已前過於無量佛剎世界空劫之中，汝曾見聞毘盧遮那如來出世之時，遇佛聞法。佛說金剛祕密甚深法藏，是誰為首？與諸佛如來諸大菩薩、緣覺聲聞、四部眾等，及此會中大菩薩摩訶薩者，先世已來是誰為師作於導首，令發菩提之心引化成佛？」普賢菩薩聞如來語，承世尊言，即從座起向佛作禮，右膝著地合掌恭敬而白佛言：「世尊！我曾往昔過去世時得值得遇毘盧遮那如來，說過去世時久遠已前未有佛時，有曼殊室利大士菩薩，出世教化無量微塵數說不可盡一切眾生，令發菩提之心，修金剛三密三摩地盡當成佛。又更爾時曼殊室利其時便於大會眾中，當自發誓廣弘大願：『願我心等虛空遍周法界，如太空中法界無盡。我則當自盡其志力，廣度蒼生無有休歇。』曼殊室利大士菩薩則向大眾之中發大音聲告言：『諸仁者！誰能與我同願同行，能承我願與我為子紹繼我法，我則為說大乘瑜伽金剛祕密聖性三摩地成等正覺無上菩提廣大因緣，令行菩薩道接引有情，更相運度得成佛果。』忽然登時從此眾中出五大仁者大丈夫，來向佛前，頭面禮敬世尊足已，則當其時發大聲言：『我能依此曼殊室利菩薩，能發大願大行廣度眾生，心同虛空亦無休歇。』則當是時曼殊室利菩薩告言：『大士善男子！汝等五仁大丈夫，能共吾發行同願，心等虛空法界無盡，能發廣弘大願之行，救度一切有情眾生得成正覺者，汝則真是吾子。吾即與汝五仁之者同其心故，廣度蒼生盡未來際。』五仁大丈夫答言：『我等五仁總同曼殊願故。』曼殊室利則為與五仁者大丈夫安立名字故。是時五大仁者，依此名號趣入菩提。云何名為五仁者大丈夫安立名號？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界無所依止。普賢知一切眾生身心皆空，無去無來性同普賢無有差別，無依無作性無動轉，至於法界到究竟處，譬如虛空。虛空之性不可得見，普賢身心亦復如是。」爾時世尊於大眾中告普賢菩薩摩訶薩：「汝乃於過去世來久遠，值遇諸佛如來，微塵數微塵數阿僧祇劫等如虛空供養無數如來菩薩說不可盡。」是故如來問於普賢：「汝當應知往昔已前過於無量佛剎世界空劫之中，汝曾見聞毘盧遮那如來出世之時，遇佛聞法。佛說金剛祕密甚深法藏，是誰為首？與諸佛如來諸大菩薩、緣覺聲聞、四部眾等，及此會中大菩薩摩訶薩者，先世已來是誰為師作於導首，令發菩提之心引化成佛？」普賢菩薩聞如來語，承世尊言，即從座起向佛作禮，右膝著地合掌恭敬而白佛言：「世尊！我曾往昔過去世時得值得遇毘盧遮那如來，說過去世時久遠已前未有佛時，有曼殊室利大士菩薩，出世教化無量微塵數說不可盡一切眾生，令發菩提之心，修金剛三密三摩地盡當成佛。又更爾時曼殊室利其時便於大會眾中，當自發誓廣弘大願：『願我心等虛空遍周法界，如太空中法界無盡。我則當自盡其志力，廣度蒼生無有休歇。』曼殊室利大士菩薩則向大眾之中發大音聲告言：『諸仁者！誰能與我同願同行，能承我願與我為子紹繼我法，我則為說大乘瑜伽金剛祕密聖性三摩地成等正覺無上菩提廣大因緣，令行菩薩道接引有情，更相運度得成佛果。』忽然登時從此眾中出五大仁者大丈夫，來向佛前，頭面禮敬世尊足已，則當其時發大聲言：『我能依此曼殊室利菩薩，能發大願大行廣度眾生，心同虛空亦無休歇。』則當是時曼殊室利菩薩告言：『大士善男子！汝等五仁大丈夫，能共吾發行同願，心等虛空法界無盡，能發廣弘大願之行，救度一切有情眾生得成正覺者，汝則真是吾子。吾即與汝五仁之者同其心故，廣度蒼生盡未來際。』五仁大丈夫答言：『我等五仁總同曼殊願故。』曼殊室利則為與五仁者大丈夫安立名字故。是時五大仁者，依此名號趣入菩提。云何名為五仁者大丈夫安立名號？

「一者名曰毘盧遮那、二者名曰阿閦、三者名曰寶生、四者名曰觀自在王、五者名曰不空成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者名曰毘盧遮那、二者名曰阿閦、三者名曰寶生、四者名曰觀自在王、五者名曰不空成就。

「是故五仁者大丈夫立其名號故已。其時五仁者便配五方，各住一處金剛性海三摩地世界，導引有情教化蒼生。是故如此。又五仁者重啟曼殊室利菩薩告言：『大士！仁者與我說一切諸法及說我心，有真如根本清淨自性二種法者，為有為無？』大士仁者曼殊室利答言：『亦有亦無。云何二法亦有亦無？則是第一亦有者，復有二種之義。云何為二種之義？一者我執、二者法執。執法執我者，我執法執二義即於我法之中而能有障有礙，則能於其情性遍計所執及一切處，則是慧性不能明徹自在用故。二者無我執無法執二義。若菩薩不執我法二義，則於我法之中通達無礙，即無遍計所執性，則得慧性明徹自在用故。第二亦無者，復有二種之義。云何為二？一者心真如、二者心有根本自性清淨。云何一者心真如？為執真如作有為相，即自執著我性根本自性垢故不得清淨，於一切處有障有礙，則生煩惱貪瞋癡故，任運繫縛處處生滅我性苦故。云何二者心有根本自性清淨？為自性本來寂靜無障無礙，則真如無為遍一切處，與根本自性清淨性同空故。是以性等真如根本清淨，自性同體聖性空故；無縛無解畢竟清淨，性體寂靜故。』是故五仁者大丈夫見聞說以無上菩提正真妙法，心大歡喜即起作禮，頂戴大士曼殊室利菩薩足。又則五仁者更重諮啟大士曼殊室利菩薩大士：『仁者更亦為我重說，我身之中心性，及與大士菩薩曼殊室利，并與一切眾生心性妙智等同一性不？』大士菩薩曼殊室利答言：『吾與汝五仁者及一切眾生心性，等同一體無有別異，淨如琉璃內外明徹，無有增減悉同清淨。是故善男子汝當諦信，吾今與汝五仁者重再實說，是故汝等心性智慧及一切眾生與吾無異。』又大士曼殊室利言語五仁者：『佛說我心無主，身亦無所，名曰摩訶金剛般若波羅蜜多。為身心性具足一切法，亦等同於如來智身法身。何以故？身如性相同體無別，常住首楞嚴三昧性三摩地，性淨清徹。是故如來說善男子亦復如是。如汝五仁大丈夫便立其名號者，則得隨名解說。於意云何？一者大丈夫名曰毘盧遮那，身心清淨性智菩提得圓滿是。二者大丈夫名曰阿閦，身心無動性亦無相，大圜鏡智菩提圜通是。三者大丈夫名曰寶生，身心平等性智菩提一靜一性是。四者大丈夫名曰觀自在王，身心清淨妙觀察智，聖慧通達金剛菩提是。五者大丈夫名曰不空成就，身心智量性等虛空形同法界，聖性聖慧成所作智，自在神通悉地成就一切菩提解脫是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故五仁者大丈夫立其名號故已。其時五仁者便配五方，各住一處金剛性海三摩地世界，導引有情教化蒼生。是故如此。又五仁者重啟曼殊室利菩薩告言：『大士！仁者與我說一切諸法及說我心，有真如根本清淨自性二種法者，為有為無？』大士仁者曼殊室利答言：『亦有亦無。云何二法亦有亦無？則是第一亦有者，復有二種之義。云何為二種之義？一者我執、二者法執。執法執我者，我執法執二義即於我法之中而能有障有礙，則能於其情性遍計所執及一切處，則是慧性不能明徹自在用故。二者無我執無法執二義。若菩薩不執我法二義，則於我法之中通達無礙，即無遍計所執性，則得慧性明徹自在用故。第二亦無者，復有二種之義。云何為二？一者心真如、二者心有根本自性清淨。云何一者心真如？為執真如作有為相，即自執著我性根本自性垢故不得清淨，於一切處有障有礙，則生煩惱貪瞋癡故，任運繫縛處處生滅我性苦故。云何二者心有根本自性清淨？為自性本來寂靜無障無礙，則真如無為遍一切處，與根本自性清淨性同空故。是以性等真如根本清淨，自性同體聖性空故；無縛無解畢竟清淨，性體寂靜故。』是故五仁者大丈夫見聞說以無上菩提正真妙法，心大歡喜即起作禮，頂戴大士曼殊室利菩薩足。又則五仁者更重諮啟大士曼殊室利菩薩大士：『仁者更亦為我重說，我身之中心性，及與大士菩薩曼殊室利，并與一切眾生心性妙智等同一性不？』大士菩薩曼殊室利答言：『吾與汝五仁者及一切眾生心性，等同一體無有別異，淨如琉璃內外明徹，無有增減悉同清淨。是故善男子汝當諦信，吾今與汝五仁者重再實說，是故汝等心性智慧及一切眾生與吾無異。』又大士曼殊室利言語五仁者：『佛說我心無主，身亦無所，名曰摩訶金剛般若波羅蜜多。為身心性具足一切法，亦等同於如來智身法身。何以故？身如性相同體無別，常住首楞嚴三昧性三摩地，性淨清徹。是故如來說善男子亦復如是。如汝五仁大丈夫便立其名號者，則得隨名解說。於意云何？一者大丈夫名曰毘盧遮那，身心清淨性智菩提得圓滿是。二者大丈夫名曰阿閦，身心無動性亦無相，大圜鏡智菩提圜通是。三者大丈夫名曰寶生，身心平等性智菩提一靜一性是。四者大丈夫名曰觀自在王，身心清淨妙觀察智，聖慧通達金剛菩提是。五者大丈夫名曰不空成就，身心智量性等虛空形同法界，聖性聖慧成所作智，自在神通悉地成就一切菩提解脫是。』

「爾時如來說言：『如五仁大丈夫智性，須假大士曼殊室利菩薩金剛般若慧為身心主，成就一切法聖智性，能與五仁大丈夫身心成熟，慧性圓明法滿成就，乃能證得無上正等阿耨多羅三藐三菩提。所以曼殊室利大士菩薩，能成熟五仁大丈夫五智金剛般若波羅蜜多，同一切諸佛五智性金剛菩提故。』爾時曼殊重啟如來言：『諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一體，亦同聲聞緣覺、四部眾等身心淨智性同一體，亦同諸天大梵王等身心淨智性同一體，亦同龍神八部及一切眾生等身心淨智性同一體，智慧清淨無有別異。猶如水精內外明曉更無有異。本來清淨自性真如寂靜無為，以無所得。』是故釋迦如來告大士曼殊室利言：『善說善解諸佛金剛三摩地法故。善哉善哉！汝今則是吉祥大丈夫，成就一切眾生無上菩提，及一切諸佛菩薩，亦證得阿耨多羅三藐三菩提者。』是時諸大眾等告曼殊室利言：『由習何教、學何法義？』大士曼殊室利稽首如來言：『我今常修習大乘瑜伽大教三密三十支祕密金剛三摩地觀，及一切諸佛菩薩摩訶薩亦同此教修學成就，證得阿耨多羅三藐三菩提。』大士曼殊室利言：『若有一切菩薩摩訶薩四部眾等，及善男子善女人等，於後末世像法之中，得遇此瑜伽大教三密門祕密三摩地法者，其人福德不可稱量不可稱計，算數譬喻所不能及。是人乃於過去世無量佛所種諸善根，得遇此教，速證無上菩提。』『云何之人得遇此法瑜伽祕密三摩地教？』大士曼殊室利言：『於後末世，若有菩薩及四部眾等諸善男子善女人，能除去我相、人相、眾生相、壽者相，於世能忍、忠孝下心，則得遇此瑜伽金剛祕密三摩地法教。如此人者則能棄捨身命為求菩提，是人先世罪業當為消滅，漸漸修學當得成佛。云何眾生不得值遇、不得見佛、不聞正法？若有世間愚癡眾生，或有諸罪宿業障深，或曾往昔過去世來廣造十惡五逆，或曾謗佛或曾謗法或曾謗僧，如此眾生則有三種重障，則不得遇此諸佛正法三摩地教。何者名為三種重障？第一重障者，我慢貢高，邪見執蔽，不能下心賓事一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法。第二重障者，妬賢嫉能，自是非他說人長短，恃勢貪瞋好求名利不勤懈怠，亦不能學得如來正法。第三重障者，多貪多欲嬾惰睡眠惛沈掉舉，破戒者多不勤精進，如此之人則不識因果不敬師長，亦不見良善不護業道。是故麁惡之人，生生世世難值正法，對面不遇大善知識，廣造惡業，死墮阿毘及諸地獄。如此之人則不得遇此三密正法瑜伽祕密三摩地法教。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時如來說言：『如五仁大丈夫智性，須假大士曼殊室利菩薩金剛般若慧為身心主，成就一切法聖智性，能與五仁大丈夫身心成熟，慧性圓明法滿成就，乃能證得無上正等阿耨多羅三藐三菩提。所以曼殊室利大士菩薩，能成熟五仁大丈夫五智金剛般若波羅蜜多，同一切諸佛五智性金剛菩提故。』爾時曼殊重啟如來言：『諸大菩薩摩訶薩身心聖智性同一體，亦同聲聞緣覺、四部眾等身心淨智性同一體，亦同諸天大梵王等身心淨智性同一體，亦同龍神八部及一切眾生等身心淨智性同一體，智慧清淨無有別異。猶如水精內外明曉更無有異。本來清淨自性真如寂靜無為，以無所得。』是故釋迦如來告大士曼殊室利言：『善說善解諸佛金剛三摩地法故。善哉善哉！汝今則是吉祥大丈夫，成就一切眾生無上菩提，及一切諸佛菩薩，亦證得阿耨多羅三藐三菩提者。』是時諸大眾等告曼殊室利言：『由習何教、學何法義？』大士曼殊室利稽首如來言：『我今常修習大乘瑜伽大教三密三十支祕密金剛三摩地觀，及一切諸佛菩薩摩訶薩亦同此教修學成就，證得阿耨多羅三藐三菩提。』大士曼殊室利言：『若有一切菩薩摩訶薩四部眾等，及善男子善女人等，於後末世像法之中，得遇此瑜伽大教三密門祕密三摩地法者，其人福德不可稱量不可稱計，算數譬喻所不能及。是人乃於過去世無量佛所種諸善根，得遇此教，速證無上菩提。』『云何之人得遇此法瑜伽祕密三摩地教？』大士曼殊室利言：『於後末世，若有菩薩及四部眾等諸善男子善女人，能除去我相、人相、眾生相、壽者相，於世能忍、忠孝下心，則得遇此瑜伽金剛祕密三摩地法教。如此人者則能棄捨身命為求菩提，是人先世罪業當為消滅，漸漸修學當得成佛。云何眾生不得值遇、不得見佛、不聞正法？若有世間愚癡眾生，或有諸罪宿業障深，或曾往昔過去世來廣造十惡五逆，或曾謗佛或曾謗法或曾謗僧，如此眾生則有三種重障，則不得遇此諸佛正法三摩地教。何者名為三種重障？第一重障者，我慢貢高，邪見執蔽，不能下心賓事一切諸佛菩薩師僧父母學妙深法。第二重障者，妬賢嫉能，自是非他說人長短，恃勢貪瞋好求名利不勤懈怠，亦不能學得如來正法。第三重障者，多貪多欲嬾惰睡眠惛沈掉舉，破戒者多不勤精進，如此之人則不識因果不敬師長，亦不見良善不護業道。是故麁惡之人，生生世世難值正法，對面不遇大善知識，廣造惡業，死墮阿毘及諸地獄。如此之人則不得遇此三密正法瑜伽祕密三摩地法教。』」

爾時大會之中，有大菩薩摩訶薩眾、有大聲聞眾、有大諸天眾、有大龍神眾、有大鬼神眾，及諸四部眾善男子善女人等，同共啟請如來而白佛言：「我等眾會復更請如來，重說大士曼殊室利往昔修行大乘深法金剛三密三摩地法教，神通自在聖德神力，未曾得聞未曾得見。我等眾會亦隨大士曼殊室利，廣發大願，志學大乘瑜伽祕密三密法教。」是故大眾一時同請世尊：「如來為我眾等，說曼殊深妙德行聖性殊特。」其時釋迦牟尼如來在舍衛國祇園精舍大會之中，如來則為大眾入於金剛三昧。從三昧起，說如來一世三時法教，顯出大士曼殊室利往昔修行三密菩提殊勝聖力神通自在。則於是時釋迦牟尼如來告於大眾言：「吾當為汝分別廣說如來一世之教三時之法，然始得見曼殊室利聖德聖力，作大神通證明此教，導引群品悉令歸趣，修入大乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩地祕密聖性觀。」是時釋迦牟尼如來即於當世之時說三時之教，是故第一時中說有教聲聞律儀，初有小乘，度五俱輪及一切眾生，四聖成就四果人等。第二時中如來說空教，破執有相有情眾生遍計所執，度聲聞弟子四部眾等，及一切地前三賢之人，修行菩提者令歸空無相，不執不著中乘行故，是故名為歸依空教。第三時中如來演說不空不有祕密法教，破執有執空，大乘小乘之中迷惑法教，破執有執無。破執有者，勿令著有；破菩薩執無，勿令著空。所以者何？菩薩修證，令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩地。真如法藏性海法界聖性觀者，無為無相不有不無，名為不空祕密解脫菩提故。是故如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法性三密聖智三摩地聖性觀者，廣度有情，一切菩薩摩訶薩、聲聞緣覺、四部眾等，及諸天龍鬼神夜叉眾，善男子善女人等，悉令迴向大乘，修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀，令得速達本源真如自性本性涅槃無上正等菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大會之中，有大菩薩摩訶薩眾、有大聲聞眾、有大諸天眾、有大龍神眾、有大鬼神眾，及諸四部眾善男子善女人等，同共啟請如來而白佛言：「我等眾會復更請如來，重說大士曼殊室利往昔修行大乘深法金剛三密三摩地法教，神通自在聖德神力，未曾得聞未曾得見。我等眾會亦隨大士曼殊室利，廣發大願，志學大乘瑜伽祕密三密法教。」是故大眾一時同請世尊：「如來為我眾等，說曼殊深妙德行聖性殊特。」其時釋迦牟尼如來在舍衛國祇園精舍大會之中，如來則為大眾入於金剛三昧。從三昧起，說如來一世三時法教，顯出大士曼殊室利往昔修行三密菩提殊勝聖力神通自在。則於是時釋迦牟尼如來告於大眾言：「吾當為汝分別廣說如來一世之教三時之法，然始得見曼殊室利聖德聖力，作大神通證明此教，導引群品悉令歸趣，修入大乘瑜伽大教三十支三密金剛三摩地祕密聖性觀。」是時釋迦牟尼如來即於當世之時說三時之教，是故第一時中說有教聲聞律儀，初有小乘，度五俱輪及一切眾生，四聖成就四果人等。第二時中如來說空教，破執有相有情眾生遍計所執，度聲聞弟子四部眾等，及一切地前三賢之人，修行菩提者令歸空無相，不執不著中乘行故，是故名為歸依空教。第三時中如來演說不空不有祕密法教，破執有執空，大乘小乘之中迷惑法教，破執有執無。破執有者，勿令著有；破菩薩執無，勿令著空。所以者何？菩薩修證，令歸大乘瑜伽大教三密三十支金剛三摩地。真如法藏性海法界聖性觀者，無為無相不有不無，名為不空祕密解脫菩提故。是故如來顯說大士曼殊室利菩薩瑜伽大教法性三密聖智三摩地聖性觀者，廣度有情，一切菩薩摩訶薩、聲聞緣覺、四部眾等，及諸天龍鬼神夜叉眾，善男子善女人等，悉令迴向大乘，修入瑜伽大教三菩提三摩地聖性觀，令得速達本源真如自性本性涅槃無上正等菩提故。

其時大會菩薩摩訶薩，及一切聲聞眾，自恣集會解夏時至。爾時如來告大士曼殊室利菩薩言：「汝於前三月夏安居自恣，往請時日龍宮教化，往去不來自恣解夏。」時節將到曼殊不來，迦葉心念：「若後到時不赴法事自恣解夏，則當擯出。」諸大眾迦葉等咸有疑網。時至不來，大迦葉等心懷作念：「曼殊獨身不合入眾，若後到來必當擯出。」大迦葉等即白佛言：「法事時至。」如來語大迦葉：「若時將至，則當作自恣行於法事。」維那即於眾中當之揵椎。椎聲絕已，大士曼殊當共椎聲一時齊到，所以不闕僧集自恣解夏法事，亦斷聲聞眾疑自恣成就。是時釋迦牟尼如來見此會中法事將畢，其時如來以聖意潛加神力告示，令大士曼殊密意聖受。曼殊室利知世尊聖意，則於自恣眾會之中當現神通聖德之力，應時出現丈六紫磨金色之身，坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座。其曼殊身上著於百寶，種種瓔珞妙寶天衣，頂背圜光頂有五髻，頭上有七寶佛冠，頂戴五佛如來。菩薩身上現其大印手二百二十二，有千臂千手，手中各持吠瑠璃鉢。鉢中各各有一化佛，千釋迦同時出現。爾時釋迦牟尼如來則告之言：「大迦葉！汝應當觀大士曼殊室利菩薩手中吠琉璃鉢內諦看，有何等相？」大迦葉則從坐而起，便於世尊前頭面作禮而去。大迦葉則於曼殊室利前，頭面禮敬訖，便於鉢內觀看。及見鉢中有百億三千大千世界，百億無色界、百億色界、百億六欲界，有百億須彌山、百億四天下、百億南閻浮提、百億娑訶世界、百億釋迦如來、百億千臂千鉢曼殊室利菩薩、百億迦葉。在曼殊鉢內有百億世界，世界中有百億大迦葉，各各向曼殊前請問大乘法義。復有百億五頂山金色淨土，其中亦見百億曼殊室利，有百萬億菩薩眾當自圍繞。時乃出現放大光明，化度蒼生救攝一切。亦乃見百億大迦葉徒眾有大疑網，向大聖曼殊室利菩薩邊求哀悔過。迦葉徒眾發言：「我等小乘之人小智小量，當有疑網，願罪消滅。」當時大迦葉及聲聞等，便於如來前及大士曼殊室利菩薩前，登時發誓廣弘大願，一依大士曼殊室利菩薩教旨，迴向大乘，志學瑜伽三密法門三摩地聖性之觀。大迦葉眾等，爾時則於如來前頭面著地頂禮如來足，復願世尊納受我意，與我等小乘之人，願與發露懺悔疑過，大乘授記。則於眾會之中，其時釋迦如來則與大迦葉眾等懺悔授記令發大乘。迦葉等其時發願後已，如來告言：「汝於來世遇值無量無數諸佛如來，漸次修學瑜伽三密金剛菩提聖性解脫，當成佛果，得阿耨多羅三藐三菩提故。」是時一切菩薩聲聞四部及諸大眾、總皆覩見大士曼殊神力自在聖性無礙 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其時大會菩薩摩訶薩，及一切聲聞眾，自恣集會解夏時至。爾時如來告大士曼殊室利菩薩言：「汝於前三月夏安居自恣，往請時日龍宮教化，往去不來自恣解夏。」時節將到曼殊不來，迦葉心念：「若後到時不赴法事自恣解夏，則當擯出。」諸大眾迦葉等咸有疑網。時至不來，大迦葉等心懷作念：「曼殊獨身不合入眾，若後到來必當擯出。」大迦葉等即白佛言：「法事時至。」如來語大迦葉：「若時將至，則當作自恣行於法事。」維那即於眾中當之揵椎。椎聲絕已，大士曼殊當共椎聲一時齊到，所以不闕僧集自恣解夏法事，亦斷聲聞眾疑自恣成就。是時釋迦牟尼如來見此會中法事將畢，其時如來以聖意潛加神力告示，令大士曼殊密意聖受。曼殊室利知世尊聖意，則於自恣眾會之中當現神通聖德之力，應時出現丈六紫磨金色之身，坐於法界金剛性海百寶蓮臺之座。其曼殊身上著於百寶，種種瓔珞妙寶天衣，頂背圜光頂有五髻，頭上有七寶佛冠，頂戴五佛如來。菩薩身上現其大印手二百二十二，有千臂千手，手中各持吠瑠璃鉢。鉢中各各有一化佛，千釋迦同時出現。爾時釋迦牟尼如來則告之言：「大迦葉！汝應當觀大士曼殊室利菩薩手中吠琉璃鉢內諦看，有何等相？」大迦葉則從坐而起，便於世尊前頭面作禮而去。大迦葉則於曼殊室利前，頭面禮敬訖，便於鉢內觀看。及見鉢中有百億三千大千世界，百億無色界、百億色界、百億六欲界，有百億須彌山、百億四天下、百億南閻浮提、百億娑訶世界、百億釋迦如來、百億千臂千鉢曼殊室利菩薩、百億迦葉。在曼殊鉢內有百億世界，世界中有百億大迦葉，各各向曼殊前請問大乘法義。復有百億五頂山金色淨土，其中亦見百億曼殊室利，有百萬億菩薩眾當自圍繞。時乃出現放大光明，化度蒼生救攝一切。亦乃見百億大迦葉徒眾有大疑網，向大聖曼殊室利菩薩邊求哀悔過。迦葉徒眾發言：「我等小乘之人小智小量，當有疑網，願罪消滅。」當時大迦葉及聲聞等，便於如來前及大士曼殊室利菩薩前，登時發誓廣弘大願，一依大士曼殊室利菩薩教旨，迴向大乘，志學瑜伽三密法門三摩地聖性之觀。大迦葉眾等，爾時則於如來前頭面著地頂禮如來足，復願世尊納受我意，與我等小乘之人，願與發露懺悔疑過，大乘授記。則於眾會之中，其時釋迦如來則與大迦葉眾等懺悔授記令發大乘。迦葉等其時發願後已，如來告言：「汝於來世遇值無量無數諸佛如來，漸次修學瑜伽三密金剛菩提聖性解脫，當成佛果，得阿耨多羅三藐三菩提故。」是時一切菩薩聲聞四部及諸大眾、總皆覩見大士曼殊神力自在聖性無礙

、斷迦葉等一切大疑、當學大乘令速超佛地。是故迦葉眾等同發大願：「復願我等世世值遇諸佛世尊，修行大乘瑜伽三密漸漸習學，當得成佛無上正等阿耨菩提。」則是時釋迦如來為大迦葉聲聞徒眾說修大乘十種無犯解脫性戒，超出三有聖力自在，欲界無定不染欲界，在上二界不住四禪亦不依四空。修此如來祕密三摩地者，在三有界及閻浮提，是故菩薩修學之地能持梵行。若學金剛祕密三摩地者，則得迅疾玄通佛心超出三世，於三摩地不染欲界、不住四禪、不證四空，是名不著三有，名為出世。是故大迦葉聲聞諸眾，同共稽首釋迦如來：「唯願世尊今為我等，說大乘三密不犯十重如來持戒教法。我等聲聞盡皆迴向，修入大乘瑜伽三密金剛菩提如來祕密。」是時世尊則為大迦葉眾演說不犯十重大戒：「汝當諦聽諦聽，吾今為汝分別解說。」佛告迦葉：「如小乘之人持於聲聞十重大戒之者，若犯律儀十重過罪，一一從身口意業而生其罪。於有相之中事上犯失，為不見心，心性寂滅自性性淨。所以見相執持事上漏失，是名小乘犯重過失。執法生罪見取分別，染著心想不能捨離，是故不應生天，墮於地獄。是名小乘事法漏失毘尼律藏。如是大乘菩薩持於十重大戒法者，則是不然。如菩薩持戒，常於大乘心行慈悲喜捨，救護一切有情，照見心性寂然不起，澄心見性畢竟清淨，則名真性無染無著不取不捨，是故名為大乘十重。菩薩大戒亦復如是。」其時大迦葉聲聞眾等見如來說大乘十重大戒之法，心生愧仰，迴向大乘：「唯願如來指授名目，我等徒眾深生信受當自奉持。」「何者名為大乘十重清淨禁戒，得名不犯不破犯戒真性寂靜？於十重性中云何大乘能犯不犯？一者如來一切心法，金剛自性本來清淨畢竟寂滅。菩薩若於大乘性中能持十重戒者，覺心真淨，了見心性無染無著，是故菩薩能持十重戒者，是則名為不壞毘尼。二者如來一切心法，我障自性畢竟不可得，本來無染。菩薩持重戒者，戒性如虛空，不見心性了然寂靜。菩薩持重戒時，證見心體我性空無，是故名為出過一切諸有相體，是則名為無過毘尼。三者如來一切心法，煩惱妄想本來清淨。菩薩持重戒者，於淨識性實無所得，於實無所得之心菩薩持戒，不見於相、不見顛倒、不見菩提、不見實性，名為最勝實性毘尼。四者如來一切心法，如如實際，於實際中不見持戒、不見破戒。菩薩持重戒者，是則應示當觀心地，見實際性心性瑩淨，不見戒性亦無持戒雜染諸見，是故名為心性清淨通達聖性真如毘尼。五者如來一切心法，菩提聖性無來無去，故名如來。菩薩應當持重戒者，得見如來真 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、斷迦葉等一切大疑、當學大乘令速超佛地。是故迦葉眾等同發大願：「復願我等世世值遇諸佛世尊，修行大乘瑜伽三密漸漸習學，當得成佛無上正等阿耨菩提。」則是時釋迦如來為大迦葉聲聞徒眾說修大乘十種無犯解脫性戒，超出三有聖力自在，欲界無定不染欲界，在上二界不住四禪亦不依四空。修此如來祕密三摩地者，在三有界及閻浮提，是故菩薩修學之地能持梵行。若學金剛祕密三摩地者，則得迅疾玄通佛心超出三世，於三摩地不染欲界、不住四禪、不證四空，是名不著三有，名為出世。是故大迦葉聲聞諸眾，同共稽首釋迦如來：「唯願世尊今為我等，說大乘三密不犯十重如來持戒教法。我等聲聞盡皆迴向，修入大乘瑜伽三密金剛菩提如來祕密。」是時世尊則為大迦葉眾演說不犯十重大戒：「汝當諦聽諦聽，吾今為汝分別解說。」佛告迦葉：「如小乘之人持於聲聞十重大戒之者，若犯律儀十重過罪，一一從身口意業而生其罪。於有相之中事上犯失，為不見心，心性寂滅自性性淨。所以見相執持事上漏失，是名小乘犯重過失。執法生罪見取分別，染著心想不能捨離，是故不應生天，墮於地獄。是名小乘事法漏失毘尼律藏。如是大乘菩薩持於十重大戒法者，則是不然。如菩薩持戒，常於大乘心行慈悲喜捨，救護一切有情，照見心性寂然不起，澄心見性畢竟清淨，則名真性無染無著不取不捨，是故名為大乘十重。菩薩大戒亦復如是。」其時大迦葉聲聞眾等見如來說大乘十重大戒之法，心生愧仰，迴向大乘：「唯願如來指授名目，我等徒眾深生信受當自奉持。」「何者名為大乘十重清淨禁戒，得名不犯不破犯戒真性寂靜？於十重性中云何大乘能犯不犯？一者如來一切心法，金剛自性本來清淨畢竟寂滅。菩薩若於大乘性中能持十重戒者，覺心真淨，了見心性無染無著，是故菩薩能持十重戒者，是則名為不壞毘尼。二者如來一切心法，我障自性畢竟不可得，本來無染。菩薩持重戒者，戒性如虛空，不見心性了然寂靜。菩薩持重戒時，證見心體我性空無，是故名為出過一切諸有相體，是則名為無過毘尼。三者如來一切心法，煩惱妄想本來清淨。菩薩持重戒者，於淨識性實無所得，於實無所得之心菩薩持戒，不見於相、不見顛倒、不見菩提、不見實性，名為最勝實性毘尼。四者如來一切心法，如如實際，於實際中不見持戒、不見破戒。菩薩持重戒者，是則應示當觀心地，見實際性心性瑩淨，不見戒性亦無持戒雜染諸見，是故名為心性清淨通達聖性真如毘尼。五者如來一切心法，菩提聖性無來無去，故名如來。菩薩應當持重戒者，得見如來真

實心性，真實性者等如法界，無來無去無為之相。菩薩能持如來淨戒者，見佛心性等於虛空無有別異，是故名為如來法身菩提聖性真實，得名不思議毘尼。六者如來一切心性淨法，本來無住、本來無處、本來無著。菩薩持重戒者，於無住之中不見有犯十重之性。菩薩持此戒時，於無著心性廓周法界，遍於一切如淨琉璃內外明徹，則是名為無自性性淨毘尼。七者如來一切心法，等如空際，離諸相故。菩薩能持重戒者，於心空際不見能有破戒之相，於性戒中證得法眼性淨，是則名為淨諸六識法眼毘尼。八者如來一切心法，法本不生今則無滅。菩薩能持重戒之時，於無生性照見持戒，心心聖性體寂清淨，不生不滅則證佛地，速當成就無上菩提，是則名為三世平等毘尼。九者如來一切心法，則是諸佛真如實智，不見有相一切諸法。何以故？眾生心性本是真如，於真如性中若見持戒，是名有相菩薩，不能解脫。若能不見持戒，不執不著一切諸相，是則名為無染解脫清淨毘尼。十者如來一切心法畢竟無相，離於心想清淨無障。菩薩能持十重戒者，於戒淨性不見有戒、不見無戒，得名證離小乘執縛一切戒相，是則名為究竟毘尼。是故一切諸佛如來一切菩薩，由依止此大乘毘尼，持此十種聖性無相十重大戒，畢竟清淨離一切相，得阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實心性，真實性者等如法界，無來無去無為之相。菩薩能持如來淨戒者，見佛心性等於虛空無有別異，是故名為如來法身菩提聖性真實，得名不思議毘尼。六者如來一切心性淨法，本來無住、本來無處、本來無著。菩薩持重戒者，於無住之中不見有犯十重之性。菩薩持此戒時，於無著心性廓周法界，遍於一切如淨琉璃內外明徹，則是名為無自性性淨毘尼。七者如來一切心法，等如空際，離諸相故。菩薩能持重戒者，於心空際不見能有破戒之相，於性戒中證得法眼性淨，是則名為淨諸六識法眼毘尼。八者如來一切心法，法本不生今則無滅。菩薩能持重戒之時，於無生性照見持戒，心心聖性體寂清淨，不生不滅則證佛地，速當成就無上菩提，是則名為三世平等毘尼。九者如來一切心法，則是諸佛真如實智，不見有相一切諸法。何以故？眾生心性本是真如，於真如性中若見持戒，是名有相菩薩，不能解脫。若能不見持戒，不執不著一切諸相，是則名為無染解脫清淨毘尼。十者如來一切心法畢竟無相，離於心想清淨無障。菩薩能持十重戒者，於戒淨性不見有戒、不見無戒，得名證離小乘執縛一切戒相，是則名為究竟毘尼。是故一切諸佛如來一切菩薩，由依止此大乘毘尼，持此十種聖性無相十重大戒，畢竟清淨離一切相，得阿耨多羅三藐三菩提故。」

則是時大迦葉，復為大眾聲聞四果，及諸天龍八部鬼神、四部弟子、善男子善女人，對於大會，再與大眾復請釋迦牟尼如來，為諸徒眾重開演說，往昔大士曼殊室利菩薩，因何劫中、因何世時而得遇值諸佛世尊，開演此教三密法門三十支三摩地觀大教王經。是時大迦葉等徒眾而白佛言：「唯願世尊更為我等大眾，稱說大士曼殊室利菩薩往昔因緣。」爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉大眾言：「吾當為汝分別說之。曼殊室利菩薩，乃於過往殑伽沙微塵數阿僧祇劫久遠以前世時，曼殊室利菩薩遇值金剛五頂毘盧遮那，五智尊五如來同時出世。其時彼會中有一佛，名曰不空成就如來。又說過去往昔世時，於妙幢世界中，又有佛出世，號名毘盧遮那，五智世尊五如來一時出世，住於虛空金剛法界，說虛空聖性，令為一切有情證入本性涅槃自性相應安立聖智，到於彼岸真如實性。又於金剛法界內，如是五佛如來同聲共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大教瑜伽授法王位金剛祕密三密門三十支三摩地聖性觀。曼殊室利菩薩為於上首，教諸菩薩摩訶薩、四部眾等及諸一切眾生、善男子善女人等。其時令諸人眾入此道場，修持大乘，授瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地聖性觀者，得證三菩提金剛聖性大寂三昧。再令菩薩勤行精進，觀照心地真如實性，證空無相無願法界一性三昧，得入百千陀羅尼門百千金剛門，百千三昧門百千解脫門悉皆具足，當來得佛同成普見如來。是故則當彼世之時，爾時不空成就如來，其時於大會眾中告言大士曼殊室利：『汝乃過往久遠已來，親近世尊供養諸佛，盡於虛空等於法界，微塵數劫不可說劫佛剎之中，見諸佛聞正法。』即爾時佛語曼殊室利菩薩言：『善男子！汝當與諸大菩薩摩訶薩！四部眾等，再請問毘盧遮那等五智尊金剛五頂五如來，演說諸菩薩四部眾等證修心地，入一切如來瑜伽金剛菩提三密門三摩地聖性觀，云何修持得成正覺無上菩提。』是時則曼殊室利菩薩承佛聖旨，與諸大菩薩、四部眾等為於上首，同共啟請毘盧遮那等五智尊五如來，共同演說瑜伽祕密金剛法門云何修證？諸大菩薩及諸四部眾等，修學證入一切法如來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者。是時則毘盧遮那五智尊五如來同聲共說，告言語大士曼殊室利菩薩：『善男子！但有一切眾生及大菩薩摩訶薩四部弟子等，深信此教瑜伽金剛菩提祕密三摩地法者，是人諦受，應當棄捨國城妻子不惜身命，為求無上正等菩提者，則得證入此如來瑜伽金剛菩提祕密三摩地聖性觀，則得速達本源自性空淨金剛聖性，得成佛果無上正等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則是時大迦葉，復為大眾聲聞四果，及諸天龍八部鬼神、四部弟子、善男子善女人，對於大會，再與大眾復請釋迦牟尼如來，為諸徒眾重開演說，往昔大士曼殊室利菩薩，因何劫中、因何世時而得遇值諸佛世尊，開演此教三密法門三十支三摩地觀大教王經。是時大迦葉等徒眾而白佛言：「唯願世尊更為我等大眾，稱說大士曼殊室利菩薩往昔因緣。」爾時釋迦牟尼如來則告大迦葉大眾言：「吾當為汝分別說之。曼殊室利菩薩，乃於過往殑伽沙微塵數阿僧祇劫久遠以前世時，曼殊室利菩薩遇值金剛五頂毘盧遮那，五智尊五如來同時出世。其時彼會中有一佛，名曰不空成就如來。又說過去往昔世時，於妙幢世界中，又有佛出世，號名毘盧遮那，五智世尊五如來一時出世，住於虛空金剛法界，說虛空聖性，令為一切有情證入本性涅槃自性相應安立聖智，到於彼岸真如實性。又於金剛法界內，如是五佛如來同聲共說大乘瑜伽一切如來菩提聖性總攝一切法般若波羅蜜多曼荼羅金剛灌頂大教瑜伽授法王位金剛祕密三密門三十支三摩地聖性觀。曼殊室利菩薩為於上首，教諸菩薩摩訶薩、四部眾等及諸一切眾生、善男子善女人等。其時令諸人眾入此道場，修持大乘，授瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地聖性觀者，得證三菩提金剛聖性大寂三昧。再令菩薩勤行精進，觀照心地真如實性，證空無相無願法界一性三昧，得入百千陀羅尼門百千金剛門，百千三昧門百千解脫門悉皆具足，當來得佛同成普見如來。是故則當彼世之時，爾時不空成就如來，其時於大會眾中告言大士曼殊室利：『汝乃過往久遠已來，親近世尊供養諸佛，盡於虛空等於法界，微塵數劫不可說劫佛剎之中，見諸佛聞正法。』即爾時佛語曼殊室利菩薩言：『善男子！汝當與諸大菩薩摩訶薩！四部眾等，再請問毘盧遮那等五智尊金剛五頂五如來，演說諸菩薩四部眾等證修心地，入一切如來瑜伽金剛菩提三密門三摩地聖性觀，云何修持得成正覺無上菩提。』是時則曼殊室利菩薩承佛聖旨，與諸大菩薩、四部眾等為於上首，同共啟請毘盧遮那等五智尊五如來，共同演說瑜伽祕密金剛法門云何修證？諸大菩薩及諸四部眾等，修學證入一切法如來大乘瑜伽金剛三摩地聖性觀者。是時則毘盧遮那五智尊五如來同聲共說，告言語大士曼殊室利菩薩：『善男子！但有一切眾生及大菩薩摩訶薩四部弟子等，深信此教瑜伽金剛菩提祕密三摩地法者，是人諦受，應當棄捨國城妻子不惜身命，為求無上正等菩提者，則得證入此如來瑜伽金剛菩提祕密三摩地聖性觀，則得速達本源自性空淨金剛聖性，得成佛果無上正等

菩提。』」是時釋迦牟尼如來，則自說過去往昔大士曼殊室利菩薩，同時值遇金剛五頂五智尊五如來出世之時，釋迦牟尼如來其時五世尊中示現出世為佛，名曰不空成就如來。說大士曼殊室利菩薩授五智尊五如來金剛菩提三密門三摩地教，轉授與一切眾生修行菩薩道，其行廣大其願無邊，出生一切菩薩大願功德無有休息。爾時曼殊室利常為無量百千萬億微塵數世界諸佛如來為母，亦常為無量百千萬億微塵數那由他菩薩而為導首，說不可盡無上菩提法門，與諸菩薩為師，教化成就一切眾生，令證三密菩提出於三世。大士曼殊菩薩廣度有情，心等虛空無有休歇，名稱普聞十方世界，常於一切微塵微塵殑伽河數諸佛眾中為說法師，得令一切如來之所讚歎。住甚深智，能以實見如如法性，於空無相一切諸法通達無礙，以無所得解脫究竟。於是同心普賢菩薩，所行諸行悉皆已辦。是故爾時釋迦牟尼如來，於此大會眾中，則當付囑大士曼殊室利菩薩五智尊五如來大乘瑜伽三摩地教，令曼殊室利菩薩傳授此教。世尊告言：「汝當為首，紹隆此教瑜伽三密門三摩地觀，傳授與諸大菩薩摩訶薩四部眾等善男子善女人。若得入此瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧三摩地觀者，則得速超解脫，證無上正等菩提，當得成佛。」是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言：「善男子！汝當善聽，吾當重為與汝大眾分別解說。且待須臾，說諸菩薩自當有證。」如來則說：「往昔過去世時，有佛名為毘婆尸如來。出世之時，諸菩薩等學此教法瑜伽祕密。」如來說已，忽然則有千百億世界金色佛剎殑伽沙菩薩出現，而作證明。是故諸大菩薩等，各各自說修持瑜伽金剛三密門三摩地教法，證無上菩提。則是時諸大菩薩等言：「得遇值曼殊室利引接於我，令發阿耨多羅三藐三菩提心，修行瑜伽金剛祕密得成正覺。」是故一切菩薩眾則當出現，共證此瑜伽三密門教。「其時世界當時有一國大王，名曰淨目天子，於此國內常行正法理化於人。其王當世之時，得值遇灌頂大師說此瑜伽三密三摩地教。聞此教已，遂即便發無上正等菩提之心。登時國大王淨目天子，當時國內勅旨天下處處，令諸沙門建立此三密門三摩地灌頂授法道場。便立道場，每年經于百日修念行道。其王宮中亦當起造授法道場，則阿闍梨教主授法導師，當與天王灌頂，王當後便修學瑜伽聖教三密菩提金剛聖性盡生不歇。乃後應時有感諸佛護念，萬國來朝，令國界清寧萬姓安樂。登時王當受福。漸漸於後，淨目天子得延年益壽五百餘歲，漸次修學得證五波羅蜜，成就四智菩提，六根清淨悉皆具足。後便得遇諸佛如來，世世親 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提。』」是時釋迦牟尼如來，則自說過去往昔大士曼殊室利菩薩，同時值遇金剛五頂五智尊五如來出世之時，釋迦牟尼如來其時五世尊中示現出世為佛，名曰不空成就如來。說大士曼殊室利菩薩授五智尊五如來金剛菩提三密門三摩地教，轉授與一切眾生修行菩薩道，其行廣大其願無邊，出生一切菩薩大願功德無有休息。爾時曼殊室利常為無量百千萬億微塵數世界諸佛如來為母，亦常為無量百千萬億微塵數那由他菩薩而為導首，說不可盡無上菩提法門，與諸菩薩為師，教化成就一切眾生，令證三密菩提出於三世。大士曼殊菩薩廣度有情，心等虛空無有休歇，名稱普聞十方世界，常於一切微塵微塵殑伽河數諸佛眾中為說法師，得令一切如來之所讚歎。住甚深智，能以實見如如法性，於空無相一切諸法通達無礙，以無所得解脫究竟。於是同心普賢菩薩，所行諸行悉皆已辦。是故爾時釋迦牟尼如來，於此大會眾中，則當付囑大士曼殊室利菩薩五智尊五如來大乘瑜伽三摩地教，令曼殊室利菩薩傳授此教。世尊告言：「汝當為首，紹隆此教瑜伽三密門三摩地觀，傳授與諸大菩薩摩訶薩四部眾等善男子善女人。若得入此瑜伽三密門三十支金剛菩提三昧三摩地觀者，則得速超解脫，證無上正等菩提，當得成佛。」是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言：「善男子！汝當善聽，吾當重為與汝大眾分別解說。且待須臾，說諸菩薩自當有證。」如來則說：「往昔過去世時，有佛名為毘婆尸如來。出世之時，諸菩薩等學此教法瑜伽祕密。」如來說已，忽然則有千百億世界金色佛剎殑伽沙菩薩出現，而作證明。是故諸大菩薩等，各各自說修持瑜伽金剛三密門三摩地教法，證無上菩提。則是時諸大菩薩等言：「得遇值曼殊室利引接於我，令發阿耨多羅三藐三菩提心，修行瑜伽金剛祕密得成正覺。」是故一切菩薩眾則當出現，共證此瑜伽三密門教。「其時世界當時有一國大王，名曰淨目天子，於此國內常行正法理化於人。其王當世之時，得值遇灌頂大師說此瑜伽三密三摩地教。聞此教已，遂即便發無上正等菩提之心。登時國大王淨目天子，當時國內勅旨天下處處，令諸沙門建立此三密門三摩地灌頂授法道場。便立道場，每年經于百日修念行道。其王宮中亦當起造授法道場，則阿闍梨教主授法導師，當與天王灌頂，王當後便修學瑜伽聖教三密菩提金剛聖性盡生不歇。乃後應時有感諸佛護念，萬國來朝，令國界清寧萬姓安樂。登時王當受福。漸漸於後，淨目天子得延年益壽五百餘歲，漸次修學得證五波羅蜜，成就四智菩提，六根清淨悉皆具足。後便得遇諸佛如來，世世親

近，王當供養承事無空過者，速當成佛得證菩提。」是時釋迦如來則於大眾中告大士曼殊室利菩薩言：「善男子！若有諸大菩薩摩訶薩四部眾等，發大菩提心，不惜軀命，當以信根真實為求無上菩提者，則得入此瑜伽大教金剛三密三十支三摩地祕密聖性觀。」是故釋迦如來言：「若有菩薩當建道場者，先當揀擇殊勝之處，穿深一丈，無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物，堪為道場者，則向大嚴淨之地，應當建立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場。」是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言：「善男子！世世若有眾生，發廣弘大願，能造此曼荼羅灌頂授法三摩地道場者，其人福德量等法界，福如虛空無有盡期，不可稱量不可稱計。爾時若有國王王子及諸后妃公主宮人婇女等，能與建立此清淨大道場者，令國土安寧，王當長壽、妃后延年，萬方投化，人民安樂風雨順時。是故若有大臣能興建此道場者，福命長遠常得清吉，於國忠孝國安人樂，轉轉興泰福不唐捐。」是時佛告曼殊室利諸大菩薩摩訶薩等：「若有一切眾生遇此瑜伽三密門三摩地教者，乃於過去往昔無量微塵數佛剎中，曾供養無數諸佛，則得遇此如來瑜伽大教三密門三摩地聖性觀，及得遇值授法阿闍梨，生生世世學此大乘瑜伽教法，速當成佛疾證無上正等菩提。是故諸大菩薩摩訶薩四部眾等，則當志求勤學精進實勿退轉，應當諦信諦信發大誓願習學此教。」是時大眾，諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺、諸天龍王八部鬼神、四部弟子、善男子善女人等，咸皆歡喜歎未曾有法，信受奉行。爾時大眾等心皆喜悅，更請大士曼殊室利菩薩：「今對大會如來世尊前，再重請說來劫末法世時修何教法？」曼殊室利言再三辭退：「對如來前，我不敢自說。復願諸人眾同請如來，為大眾等說我後世末劫之時，於像法末劫之中，為何教法而廣度眾生及諸菩薩？」爾時釋迦如來告曼殊室利及諸大眾等：「吾今當為演說分別。如來在世運度眾生，遇著世尊功德無比，是名殊特最勝福田。」佛語曼殊室利：「善男子！如來在日，有福之人乃能遇佛。如來滅後，薄福之人不可得遇。」是故世尊告曼殊言：「若有一切眾生得如來授正法教者，佛有十種威德有畏有敬，作希求之心難遭之想，如此人者授得教法，必證無上正等菩提。何以故？如來住世，一切有情業力最勝，與諸眾生及諸菩薩四部眾等授教法者，一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果。若是如來滅後，薄福之人實難值佛。於末法之中若欲授如來大乘正教法者，須遇大師授法阿闍梨，是名次補佛處紹隆我教，修習大乘瑜伽祕密金剛菩提。是故則令建立殊勝道場，於道場中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 近，王當供養承事無空過者，速當成佛得證菩提。」是時釋迦如來則於大眾中告大士曼殊室利菩薩言：「善男子！若有諸大菩薩摩訶薩四部眾等，發大菩提心，不惜軀命，當以信根真實為求無上菩提者，則得入此瑜伽大教金剛三密三十支三摩地祕密聖性觀。」是故釋迦如來言：「若有菩薩當建道場者，先當揀擇殊勝之處，穿深一丈，無諸瓦礫骨石炭木及諸惡物，堪為道場者，則向大嚴淨之地，應當建立方等安置大曼荼羅灌頂授法道場。」是時釋迦牟尼如來告曼殊室利言：「善男子！世世若有眾生，發廣弘大願，能造此曼荼羅灌頂授法三摩地道場者，其人福德量等法界，福如虛空無有盡期，不可稱量不可稱計。爾時若有國王王子及諸后妃公主宮人婇女等，能與建立此清淨大道場者，令國土安寧，王當長壽、妃后延年，萬方投化，人民安樂風雨順時。是故若有大臣能興建此道場者，福命長遠常得清吉，於國忠孝國安人樂，轉轉興泰福不唐捐。」是時佛告曼殊室利諸大菩薩摩訶薩等：「若有一切眾生遇此瑜伽三密門三摩地教者，乃於過去往昔無量微塵數佛剎中，曾供養無數諸佛，則得遇此如來瑜伽大教三密門三摩地聖性觀，及得遇值授法阿闍梨，生生世世學此大乘瑜伽教法，速當成佛疾證無上正等菩提。是故諸大菩薩摩訶薩四部眾等，則當志求勤學精進實勿退轉，應當諦信諦信發大誓願習學此教。」是時大眾，諸大菩薩摩訶薩及諸聲聞緣覺、諸天龍王八部鬼神、四部弟子、善男子善女人等，咸皆歡喜歎未曾有法，信受奉行。爾時大眾等心皆喜悅，更請大士曼殊室利菩薩：「今對大會如來世尊前，再重請說來劫末法世時修何教法？」曼殊室利言再三辭退：「對如來前，我不敢自說。復願諸人眾同請如來，為大眾等說我後世末劫之時，於像法末劫之中，為何教法而廣度眾生及諸菩薩？」爾時釋迦如來告曼殊室利及諸大眾等：「吾今當為演說分別。如來在世運度眾生，遇著世尊功德無比，是名殊特最勝福田。」佛語曼殊室利：「善男子！如來在日，有福之人乃能遇佛。如來滅後，薄福之人不可得遇。」是故世尊告曼殊言：「若有一切眾生得如來授正法教者，佛有十種威德有畏有敬，作希求之心難遭之想，如此人者授得教法，必證無上正等菩提。何以故？如來住世，一切有情業力最勝，與諸眾生及諸菩薩四部眾等授教法者，一一皆證菩薩佛地無上菩提四聖道果。若是如來滅後，薄福之人實難值佛。於末法之中若欲授如來大乘正教法者，須遇大師授法阿闍梨，是名次補佛處紹隆我教，修習大乘瑜伽祕密金剛菩提。是故則令建立殊勝道場，於道場中

安立本尊如來形像，及諸本尊菩薩形像，一似世尊如佛在日授其正法。是故阿闍梨於道場內，與一切眾生及諸菩薩大乘人者四部眾等，如佛在時依法授教，入瑜伽三密三十支金剛三摩地祕密菩提聖性觀者。是故諸菩薩等及四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷、善男子善女人、若能至誠親受教已、切須久乃堅持修習金剛正法如來祕密法藏，是故則名如來弟子。得授法已勤行精進，六時不闕行道念誦，則須傳授導引蒼生，一一付囑與深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地觀祕密教法者阿闍梨，亦復轉須接引眾生四部眾等，令歸大乘祕密瑜伽三十密門三摩地。則令一切眾生速達本源，證自性清淨瑜伽祕密金剛菩提一性成道，是人疾證阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安立本尊如來形像，及諸本尊菩薩形像，一似世尊如佛在日授其正法。是故阿闍梨於道場內，與一切眾生及諸菩薩大乘人者四部眾等，如佛在時依法授教，入瑜伽三密三十支金剛三摩地祕密菩提聖性觀者。是故諸菩薩等及四部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷、善男子善女人、若能至誠親受教已、切須久乃堅持修習金剛正法如來祕密法藏，是故則名如來弟子。得授法已勤行精進，六時不闕行道念誦，則須傳授導引蒼生，一一付囑與深信善解大乘瑜伽三密三十支三摩地觀祕密教法者阿闍梨，亦復轉須接引眾生四部眾等，令歸大乘祕密瑜伽三十密門三摩地。則令一切眾生速達本源，證自性清淨瑜伽祕密金剛菩提一性成道，是人疾證阿耨多羅三藐三菩提故。

「是時大會眾等，諸大菩薩、聲聞緣覺，及諸天龍鬼神、四部眾等比丘比丘尼優婆塞優婆夷，令阿闍梨若與學教人欲授法者，先須密授教旨三十觀門。其金剛菩提法觀者，在瑜伽祕密三摩地如來聖性品中。是故一切大眾諸大菩薩一切眾生，修學如來聖性觀行祕教者，殷勤三請阿闍梨，於大曼荼羅清淨道場內，准教結印口授祕契。三密三十觀門者，不應顯露唯當密授。若是不依如來言教，稱揚顯露者，不得聖力潛通佛智加被，則被魔著蔽障，所修聖行不可得道。」爾時大眾聞佛所說，咸皆歡喜，大眾渴仰信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時大會眾等，諸大菩薩、聲聞緣覺，及諸天龍鬼神、四部眾等比丘比丘尼優婆塞優婆夷，令阿闍梨若與學教人欲授法者，先須密授教旨三十觀門。其金剛菩提法觀者，在瑜伽祕密三摩地如來聖性品中。是故一切大眾諸大菩薩一切眾生，修學如來聖性觀行祕教者，殷勤三請阿闍梨，於大曼荼羅清淨道場內，准教結印口授祕契。三密三十觀門者，不應顯露唯當密授。若是不依如來言教，稱揚顯露者，不得聖力潛通佛智加被，則被魔著蔽障，所修聖行不可得道。」爾時大眾聞佛所說，咸皆歡喜，大眾渴仰信受奉行。