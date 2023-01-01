大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第四

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

是時如來令普明菩薩說無盡法藏真際觀門。三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩訶薩菩提薩埵，對於如來大眾前，復為現在一切諸大菩薩摩訶薩，陳說祕密真如性淨法藏真際觀，亦令當來一切菩薩及一切眾生，修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地。爾時普明菩薩同共一切諸佛說殑伽沙世界十方剎土一切菩薩摩訶薩及一切眾生，於世世生生行菩薩道修持功德時，不如於此娑訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行願功德。何以故？此人則為能於閻浮提忍土之中修行忍行曼殊菩薩行願功德，是故超過諸佛淨土，則得聖力加被速當成佛。爾時釋迦牟尼如來告諸菩薩摩訶薩言：「普明菩薩乃能發廣弘誓願當度有情者。」是時世尊對大會之眾歎普明菩薩不可思議，是以能共諸佛如來說曼殊菩薩行願功德，能令一切眾生得為忍土修行菩薩道。是時釋迦牟尼如來則為一切菩薩及一切有情眾生說毘盧遮那佛金剛三摩地，令諸大菩薩修持一切如來金剛三密三摩地故，住清淨真如法藏真際觀。是故普明菩薩承佛如來教命傳授，共一切菩薩摩訶薩，再向如來前重白世尊言：「我等菩薩誓當依如來所說，修入此三摩地金剛三密三菩提真際觀門。」如是普明菩薩等稽首如來言：「願佛加被，則得入於毘盧遮那如來三昧性海法藏法身之中。我等諸菩薩依如來言，則入觀門，亦同得見自身中平等體性法界虛空，示現於我自性法界平等體性中，廓周法界自在無礙，出入神用無邊性海，普皆包納十方三世一切世界。法界眾生悉皆顯現，復現諸佛三昧大智光明無相性海。皆從此三昧出現十方所有諸安立法海，悉能含藏一切諸佛智力解脫聖性菩提及諸菩薩智願，能令一切國土微塵數佛剎互相隱沒，普能容受無邊法界而無障礙，成就一切諸佛功德法藏，顯示如來諸大願海故。及諸菩薩摩訶薩行願，一切諸佛法輪流出無盡般若波羅蜜，令諸菩薩演說護持使不斷絕。」則於如此世界之中，普明菩薩摩訶薩對世尊前更入于三昧，證法界三摩地佛微細無礙聖智，得一切如來大明慧佛眼所照。普明菩薩聖性智力加持入諸佛法界身，現一切諸佛國土。於此國土復顯出微塵佛剎，所有微塵佛剎一一微塵中復有諸佛淨土，於佛淨土中有微塵數諸佛，一一諸佛前復有普明菩薩摩訶薩住如來前。普明則對如來前啟白世尊言：「復願如來加被於我，我則得入此諸佛金剛三摩地。」是時普明菩薩則證入毘盧遮那如來金剛法藏三摩地，令一切菩薩及一切有情眾生同願修持入此性淨真如法藏三昧真際觀。云何應得修入此觀？菩薩則當觀照心地覺用心智。惟照心性細細觀覺，覺照心體見性無動，證覺不動即能常用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來令普明菩薩說無盡法藏真際觀門。三者有東方無極日耀世界普明菩薩摩訶薩菩提薩埵，對於如來大眾前，復為現在一切諸大菩薩摩訶薩，陳說祕密真如性淨法藏真際觀，亦令當來一切菩薩及一切眾生，修入諸佛一切般若波羅蜜海藏三摩地。爾時普明菩薩同共一切諸佛說殑伽沙世界十方剎土一切菩薩摩訶薩及一切眾生，於世世生生行菩薩道修持功德時，不如於此娑訶世界一日一夜修持曼殊菩薩行願功德。何以故？此人則為能於閻浮提忍土之中修行忍行曼殊菩薩行願功德，是故超過諸佛淨土，則得聖力加被速當成佛。爾時釋迦牟尼如來告諸菩薩摩訶薩言：「普明菩薩乃能發廣弘誓願當度有情者。」是時世尊對大會之眾歎普明菩薩不可思議，是以能共諸佛如來說曼殊菩薩行願功德，能令一切眾生得為忍土修行菩薩道。是時釋迦牟尼如來則為一切菩薩及一切有情眾生說毘盧遮那佛金剛三摩地，令諸大菩薩修持一切如來金剛三密三摩地故，住清淨真如法藏真際觀。是故普明菩薩承佛如來教命傳授，共一切菩薩摩訶薩，再向如來前重白世尊言：「我等菩薩誓當依如來所說，修入此三摩地金剛三密三菩提真際觀門。」如是普明菩薩等稽首如來言：「願佛加被，則得入於毘盧遮那如來三昧性海法藏法身之中。我等諸菩薩依如來言，則入觀門，亦同得見自身中平等體性法界虛空，示現於我自性法界平等體性中，廓周法界自在無礙，出入神用無邊性海，普皆包納十方三世一切世界。法界眾生悉皆顯現，復現諸佛三昧大智光明無相性海。皆從此三昧出現十方所有諸安立法海，悉能含藏一切諸佛智力解脫聖性菩提及諸菩薩智願，能令一切國土微塵數佛剎互相隱沒，普能容受無邊法界而無障礙，成就一切諸佛功德法藏，顯示如來諸大願海故。及諸菩薩摩訶薩行願，一切諸佛法輪流出無盡般若波羅蜜，令諸菩薩演說護持使不斷絕。」則於如此世界之中，普明菩薩摩訶薩對世尊前更入于三昧，證法界三摩地佛微細無礙聖智，得一切如來大明慧佛眼所照。普明菩薩聖性智力加持入諸佛法界身，現一切諸佛國土。於此國土復顯出微塵佛剎，所有微塵佛剎一一微塵中復有諸佛淨土，於佛淨土中有微塵數諸佛，一一諸佛前復有普明菩薩摩訶薩住如來前。普明則對如來前啟白世尊言：「復願如來加被於我，我則得入此諸佛金剛三摩地。」是時普明菩薩則證入毘盧遮那如來金剛法藏三摩地，令一切菩薩及一切有情眾生同願修持入此性淨真如法藏三昧真際觀。云何應得修入此觀？菩薩則當觀照心地覺用心智。惟照心性細細觀覺，覺照心體見性無動，證覺不動即能常用，

用觀體智見性清淨，性自離念離念無物，心等虛空即證聖智。如如聖性二俱澄寂，空同無體性體虛靜，則是名為菩薩證入真如法界性印法藏真際觀門。是故一切諸大菩薩摩訶薩、四部弟子、善男子善女人，聞普明菩薩摩訶薩為大眾等及當來菩薩說佛真如法藏真際觀已，咸皆愧仰信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用觀體智見性清淨，性自離念離念無物，心等虛空即證聖智。如如聖性二俱澄寂，空同無體性體虛靜，則是名為菩薩證入真如法界性印法藏真際觀門。是故一切諸大菩薩摩訶薩、四部弟子、善男子善女人，聞普明菩薩摩訶薩為大眾等及當來菩薩說佛真如法藏真際觀已，咸皆愧仰信受奉行。

是時釋迦如來次第令不思議菩薩，當為一切菩薩及當來有情一切眾生自說觀門。四者是故如來則令東南方青色瑠璃世界不思議菩提薩埵菩薩摩訶薩，則當如來前，為現在一切菩薩，自當陳說觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦如來次第令不思議菩薩，當為一切菩薩及當來有情一切眾生自說觀門。四者是故如來則令東南方青色瑠璃世界不思議菩提薩埵菩薩摩訶薩，則當如來前，為現在一切菩薩，自當陳說觀門。

如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界三摩地無漏聖性，令一切諸大菩薩證入五眼無障觀。亦令當來一切菩薩及一切眾生，入如來大菩提金剛智薩婆若海。是故不思議菩薩摩訶薩言：「若有一切諸大菩薩摩訶薩及一切有情眾生，欲令速成無上菩提者，光修此金剛三摩地五眼無障觀。云何得修入此觀門？先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心，則得修入此五眼無障觀門，證諸佛心三摩般底法界性海三昧，入如來無邊等持、無邊祕密性、無邊金剛智、無邊平等慧、無邊四智海、無邊真實聖性三摩地。菩薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩般底者，善能曉知一切諸法如來深密明智，知諸佛法性自在聖智法界空性無動無轉，開示一切無邊法輪無邊功德，令諸菩薩入一切諸佛海雲三昧金剛三菩提，疾得入如來十種性海三摩地。云何名為十種性海三摩地？一者所證入此佛性海三摩地者，令自心他心綺言妄語意三業行一切諸罪盡皆消滅，悉皆得證性淨真聖，咸覩得見諸佛智身。二者得證入此佛性智海三摩地，能使自身他身消滅行殺盜婬，悔過先罪悉令消滅，自能調伏諸見，身心得住三昧故。三者修證入此佛性海三摩地者，能令自口他口消滅四種口過諸罪不善，既得滅已，能以慧眼照見五陰空故。四者修證入諸法性海三摩地，能令自意他意消滅三毒一切意業之罪，得意地清淨，入無生心無動慧智，神用自在，達諸佛如來法界聖性法門。五者修證入此無盡法性功德無邊性海三摩地，能令自識他識了別法相，入第一義觀照諦察，修入菩提聖性，佛智悉皆圓滿故。六者修證入此神用自在性海三摩地，能令自智他智廣行菩薩行，示現聖智法力，加持一切菩薩，開通寤入諸佛菩提性地故。七者修證入此諸佛根本金剛智性法海三摩地，得見種種因緣差別不同，能令善知如來諸法一切義故。八者修證入此如來法力智性藏海三摩地，能令自慧他慧得寤廣通諸佛智慧，入法聖地般若性海，達佛聖慧菩提聖道故。九者修證入此一切智性法海三摩地者，行諸佛甚深菩提行，能令自心他心寤入百法明門，速令具足一切諸佛智故。十者修證入此諸佛本願無邊性海三摩地者，令自身他身修入無上正等地，悉使成就諸佛聖行，如來法身菩提法藏故。」是時不思議菩薩摩訶薩，令一切菩薩及一切有情眾生修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀。云何得入修此觀門者？菩薩將自心眼反照見用，自心智眼內觀澄寂，智眼照見五蘊性空。智眼寂靜寂智同體，觀見意淨靜照無見名見肉眼。觀用心眼智見相應，用照寂體心眼無礙，智眼明淨名見天眼。諦觀識用了別體靜，識用智明慧觀照性，了見法性名見慧眼。諦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來祕密金剛佛眼清淨無邊法界三摩地無漏聖性，令一切諸大菩薩證入五眼無障觀。亦令當來一切菩薩及一切眾生，入如來大菩提金剛智薩婆若海。是故不思議菩薩摩訶薩言：「若有一切諸大菩薩摩訶薩及一切有情眾生，欲令速成無上菩提者，光修此金剛三摩地五眼無障觀。云何得修入此觀門？先當發菩薩廣弘無盡大願四無量心，則得修入此五眼無障觀門，證諸佛心三摩般底法界性海三昧，入如來無邊等持、無邊祕密性、無邊金剛智、無邊平等慧、無邊四智海、無邊真實聖性三摩地。菩薩摩訶薩住此金剛三摩地三摩般底者，善能曉知一切諸法如來深密明智，知諸佛法性自在聖智法界空性無動無轉，開示一切無邊法輪無邊功德，令諸菩薩入一切諸佛海雲三昧金剛三菩提，疾得入如來十種性海三摩地。云何名為十種性海三摩地？一者所證入此佛性海三摩地者，令自心他心綺言妄語意三業行一切諸罪盡皆消滅，悉皆得證性淨真聖，咸覩得見諸佛智身。二者得證入此佛性智海三摩地，能使自身他身消滅行殺盜婬，悔過先罪悉令消滅，自能調伏諸見，身心得住三昧故。三者修證入此佛性海三摩地者，能令自口他口消滅四種口過諸罪不善，既得滅已，能以慧眼照見五陰空故。四者修證入諸法性海三摩地，能令自意他意消滅三毒一切意業之罪，得意地清淨，入無生心無動慧智，神用自在，達諸佛如來法界聖性法門。五者修證入此無盡法性功德無邊性海三摩地，能令自識他識了別法相，入第一義觀照諦察，修入菩提聖性，佛智悉皆圓滿故。六者修證入此神用自在性海三摩地，能令自智他智廣行菩薩行，示現聖智法力，加持一切菩薩，開通寤入諸佛菩提性地故。七者修證入此諸佛根本金剛智性法海三摩地，得見種種因緣差別不同，能令善知如來諸法一切義故。八者修證入此如來法力智性藏海三摩地，能令自慧他慧得寤廣通諸佛智慧，入法聖地般若性海，達佛聖慧菩提聖道故。九者修證入此一切智性法海三摩地者，行諸佛甚深菩提行，能令自心他心寤入百法明門，速令具足一切諸佛智故。十者修證入此諸佛本願無邊性海三摩地者，令自身他身修入無上正等地，悉使成就諸佛聖行，如來法身菩提法藏故。」是時不思議菩薩摩訶薩，令一切菩薩及一切有情眾生修入此佛眼清淨無邊法界五眼無障觀。云何得入修此觀門者？菩薩將自心眼反照見用，自心智眼內觀澄寂，智眼照見五蘊性空。智眼寂靜寂智同體，觀見意淨靜照無見名見肉眼。觀用心眼智見相應，用照寂體心眼無礙，智眼明淨名見天眼。諦觀識用了別體靜，識用智明慧觀照性，了見法性名見慧眼。諦

觀法智所知，了見法義無邊聖性，能見自性慧體名見法眼。觀照寂滅覺了寂靜，性同法界法性無體，覺即真淨無覺實際，了了見性名見佛眼。是故不思議菩薩摩訶薩，則自證寤入此如來金剛三摩地五眼無障觀，令一切諸菩薩及一切有情眾生修入此三摩地五眼聖性無障觀者，亦令當來一切菩薩及一切有情眾生修學此觀門，速登無上道，疾得阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀法智所知，了見法義無邊聖性，能見自性慧體名見法眼。觀照寂滅覺了寂靜，性同法界法性無體，覺即真淨無覺實際，了了見性名見佛眼。是故不思議菩薩摩訶薩，則自證寤入此如來金剛三摩地五眼無障觀，令一切諸菩薩及一切有情眾生修入此三摩地五眼聖性無障觀者，亦令當來一切菩薩及一切有情眾生修學此觀門，速登無上道，疾得阿耨多羅三藐三菩提故。

是故釋迦牟尼如來，次第令廣意菩薩自說觀門。五者爾時南方無垢世界廣意菩薩摩訶薩菩提薩埵，對如來前，我為現在一切諸大菩薩，亦為當來末世五百劫歲之中菩薩摩訶薩及一切有情眾生，是諸四部弟子等比丘、比丘尼、式叉彌尼、沙彌師、大比丘僧等，陳說一切如來金剛祕密三密三摩地首楞嚴三昧。於此三昧，是一切三昧王。廣意菩薩言：「我今令一切菩薩及四部弟子等，修持入此首楞嚴三昧，速超成佛。於意云何？若有一切菩薩、一切眾生、四部弟子等。」廣意菩薩告言：「若住是世界，勿得行於狗法。時有比丘常行狗法，自稱我是菩薩。於意云何？譬如有狗前至他家，於是他家便作為主。見後來狗，心生瞋妬嘊喍嘷吠，內心起想畏來爭食。佛教將盡法欲末時，有此比丘修行狗法，先至他舍作為主想，住施主家悋惜資財為自己物，見後來比丘慰瞋怒目，作物主宰生嫉恚心，種種謗讟說他長短。如此比丘，親近惡友常生貪想，雖讀經典志求名利不識良善，常於世間詐行精進，內懷腐爛顯異惑眾，將諸幡像種種香華行向人家彊行供養，密行諂曲意在求財。佛言語諸比丘，亦不應恃官挾勢、畜積生計、假託息利、推步盈虛呪術醫藥曆算卜筮。如此出家僧尼之人，是佛弟子，常當精進勿行此行。無智比丘誑他迷惑，非言自墮亦墮他人。」是故廣意菩薩摩訶薩重白世尊言：「唯願如來印受我願，加護於我。我當則發弘誓大願，不忍見於來世末劫，不善比丘及一切眾生作斯業行。」是時釋迦牟尼如來告言廣意：「許汝說之。」爾時廣意菩薩入此三昧安詳性定，起佛大慈，當救來世一切眾生、師僧、父母、比丘、比丘尼、善男子善女人等令修此觀。廣意菩薩則對如來及諸大眾，說令修入金剛祕密首楞嚴三摩地三昧性海。「其首楞嚴三昧者，譬如虛空無有內外，一切無礙亦無動搖。云何？首楞嚴三昧者，體有五種名：一者微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧故，一體金剛三摩地。二者百千諸佛金剛三昧入楞嚴三昧，同為一性故。三者師子吼千三昧同一楞嚴，在中一體故。四者一切如來、一切波羅蜜多，同一金剛般若楞嚴三昧故。五者諸百千祕密聖性菩提三摩地，同入首楞嚴故。是名為一。是故諸佛一切神通自在法性聖智慧海，總是首楞嚴金剛三昧王攝。所以者何？是故一切有情眾生，根本賴邪含藏之識，三世一切法、八萬四千塵勞種子、無量無邊智慧法性，是首楞嚴菩提種性。云何得入諸佛如來菩提種性薩婆若海？楞嚴三昧滅除塵勞業力種子，如是妄想惡種識性猶如微塵，甚深密細幽小微妙，能含能藏難可得見。如何相捨而得出離？」廣意菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故釋迦牟尼如來，次第令廣意菩薩自說觀門。五者爾時南方無垢世界廣意菩薩摩訶薩菩提薩埵，對如來前，我為現在一切諸大菩薩，亦為當來末世五百劫歲之中菩薩摩訶薩及一切有情眾生，是諸四部弟子等比丘、比丘尼、式叉彌尼、沙彌師、大比丘僧等，陳說一切如來金剛祕密三密三摩地首楞嚴三昧。於此三昧，是一切三昧王。廣意菩薩言：「我今令一切菩薩及四部弟子等，修持入此首楞嚴三昧，速超成佛。於意云何？若有一切菩薩、一切眾生、四部弟子等。」廣意菩薩告言：「若住是世界，勿得行於狗法。時有比丘常行狗法，自稱我是菩薩。於意云何？譬如有狗前至他家，於是他家便作為主。見後來狗，心生瞋妬嘊喍嘷吠，內心起想畏來爭食。佛教將盡法欲末時，有此比丘修行狗法，先至他舍作為主想，住施主家悋惜資財為自己物，見後來比丘慰瞋怒目，作物主宰生嫉恚心，種種謗讟說他長短。如此比丘，親近惡友常生貪想，雖讀經典志求名利不識良善，常於世間詐行精進，內懷腐爛顯異惑眾，將諸幡像種種香華行向人家彊行供養，密行諂曲意在求財。佛言語諸比丘，亦不應恃官挾勢、畜積生計、假託息利、推步盈虛呪術醫藥曆算卜筮。如此出家僧尼之人，是佛弟子，常當精進勿行此行。無智比丘誑他迷惑，非言自墮亦墮他人。」是故廣意菩薩摩訶薩重白世尊言：「唯願如來印受我願，加護於我。我當則發弘誓大願，不忍見於來世末劫，不善比丘及一切眾生作斯業行。」是時釋迦牟尼如來告言廣意：「許汝說之。」爾時廣意菩薩入此三昧安詳性定，起佛大慈，當救來世一切眾生、師僧、父母、比丘、比丘尼、善男子善女人等令修此觀。廣意菩薩則對如來及諸大眾，說令修入金剛祕密首楞嚴三摩地三昧性海。「其首楞嚴三昧者，譬如虛空無有內外，一切無礙亦無動搖。云何？首楞嚴三昧者，體有五種名：一者微塵數諸佛三昧同一首楞嚴三昧故，一體金剛三摩地。二者百千諸佛金剛三昧入楞嚴三昧，同為一性故。三者師子吼千三昧同一楞嚴，在中一體故。四者一切如來、一切波羅蜜多，同一金剛般若楞嚴三昧故。五者諸百千祕密聖性菩提三摩地，同入首楞嚴故。是名為一。是故諸佛一切神通自在法性聖智慧海，總是首楞嚴金剛三昧王攝。所以者何？是故一切有情眾生，根本賴邪含藏之識，三世一切法、八萬四千塵勞種子、無量無邊智慧法性，是首楞嚴菩提種性。云何得入諸佛如來菩提種性薩婆若海？楞嚴三昧滅除塵勞業力種子，如是妄想惡種識性猶如微塵，甚深密細幽小微妙，能含能藏難可得見。如何相捨而得出離？」廣意菩薩

告諸菩薩言：「若修金剛首楞嚴三昧者，則得出離。於意云何？不假功力諦觀本心玄入心地，到於法藏真如性海，當自消滅。如何修此楞嚴三昧？」一切菩薩言：「云何而自修習？」是時廣意菩薩言：「當心照看細細觀性，用慧方便智燈，照入如毛頭許事，一微塵性極微無性，即見心定如如不動，智性寂靜空無有性。是名修入楞嚴三昧真淨體性。體用反照用慧細觀，澄心見性本源體淨，證性清淨唯靜唯正，唯寂唯靜了了見性，是名正定楞嚴本靜。如此用功不入邪定，永到菩提同佛聖性，證法身如如得名究竟。」是故廣意菩薩摩訶薩，令一切菩薩及當來有情眾生，修入首楞嚴三昧故，速證阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告諸菩薩言：「若修金剛首楞嚴三昧者，則得出離。於意云何？不假功力諦觀本心玄入心地，到於法藏真如性海，當自消滅。如何修此楞嚴三昧？」一切菩薩言：「云何而自修習？」是時廣意菩薩言：「當心照看細細觀性，用慧方便智燈，照入如毛頭許事，一微塵性極微無性，即見心定如如不動，智性寂靜空無有性。是名修入楞嚴三昧真淨體性。體用反照用慧細觀，澄心見性本源體淨，證性清淨唯靜唯正，唯寂唯靜了了見性，是名正定楞嚴本靜。如此用功不入邪定，永到菩提同佛聖性，證法身如如得名究竟。」是故廣意菩薩摩訶薩，令一切菩薩及當來有情眾生，修入首楞嚴三昧故，速證阿耨多羅三藐三菩提。

是故釋迦如來，次第令無邊智菩薩，當為一切菩薩有情眾生自說觀門。六者西南方白色頗瓈世界無邊智菩薩摩訶薩菩提薩埵，對如來前稽首世尊而白佛言：「我為現在一切菩薩，及為來世劫濁亂世法欲末時一切眾生有情命者，我為陳說如來金剛祕密三密菩提觀，令現在一切菩薩及當來有情眾生速疾修入覺證平等性智金剛三摩地現證菩提觀。」爾時眾中有一覺慧菩薩，問無邊智：「於此觀門有幾種法？」無邊智答言：「當有七種秉說修學。」「云何證得？有何因緣證菩提心？何者是菩提心？於是菩提心者有所得不。」無邊智菩薩答覺慧菩薩言：「仁者！若菩提心有所得，無有是處。現在心不可得、未來心不可得、過去心不可得，若離菩提心亦不可得。菩提心者不屬因亦不屬緣，不可名言，似有為法而可立相。非是造作亦非不造作，亦不可得見亦不可得知。」無邊智菩薩告覺慧菩薩言：「如是菩提無量功德微妙事業無有形相。菩提心者不可名心，亦不可說名無為心。不可說名為色，亦不可說名為無色。如是菩提菩提功德微妙清淨永不可得。一切有情心亦不可得。何以故？菩提及心同於法界。」是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言：「菩提及心都無可得者，云何修入平等性智三摩地現證菩提觀，得無上智正等菩提？」是時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言：「若有一切菩薩，當發如來四無量心。如來四無量心者同於法界，聖性金剛等若虛空，靈聖加被者則得證菩提。云何修入於此止觀？菩薩諦察當照本心，觀貪覺性遍行心起，則住法界性空正定，入三摩地證心寂靜，不動不見入菩提心，得名現證菩提心觀。又照見瞋心遍行五處，於自他人見有情性，證法無性不起有相，意根正定入三摩地意靜寂性，識性不動入菩提心，則名現證菩提心觀。又照眼識根遍計所執，疑妄心生染著諸色。住正定心色塵不起，眼見色等無相寂靜，證聖智心入菩提性，則名現證菩提心觀。又照鼻識根心著諸香氣，染入識智同於性體，觀自體性香界識界，通為一體識嗅心起，不染香界鼻根清淨，證五分香體入三摩地，達菩提心同佛實際，則名現證菩提心觀。又照見耳根響應聲聽，苦樂悲喜心著情性，住佛音聲法樂自在聲塵不起，三昧正性入三摩地，耳識根靜入菩提心，是名現證菩提心觀。又照見舌識深入味界，味根微妙染著性體，觀自性心入自佛性，證識正定不染塵味，舌識界中味性寂靜，入菩提心同佛聖性，則是名為現證菩提心觀。又照見身根身觸細滑遍證諸識，受觸身根心性快樂，觸塵微妙染著五慾。當觀五慾心識為主，貪愛為母，無明為父，身亦為根生長邪執。是故菩薩應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故釋迦如來，次第令無邊智菩薩，當為一切菩薩有情眾生自說觀門。六者西南方白色頗瓈世界無邊智菩薩摩訶薩菩提薩埵，對如來前稽首世尊而白佛言：「我為現在一切菩薩，及為來世劫濁亂世法欲末時一切眾生有情命者，我為陳說如來金剛祕密三密菩提觀，令現在一切菩薩及當來有情眾生速疾修入覺證平等性智金剛三摩地現證菩提觀。」爾時眾中有一覺慧菩薩，問無邊智：「於此觀門有幾種法？」無邊智答言：「當有七種秉說修學。」「云何證得？有何因緣證菩提心？何者是菩提心？於是菩提心者有所得不。」無邊智菩薩答覺慧菩薩言：「仁者！若菩提心有所得，無有是處。現在心不可得、未來心不可得、過去心不可得，若離菩提心亦不可得。菩提心者不屬因亦不屬緣，不可名言，似有為法而可立相。非是造作亦非不造作，亦不可得見亦不可得知。」無邊智菩薩告覺慧菩薩言：「如是菩提無量功德微妙事業無有形相。菩提心者不可名心，亦不可說名無為心。不可說名為色，亦不可說名為無色。如是菩提菩提功德微妙清淨永不可得。一切有情心亦不可得。何以故？菩提及心同於法界。」是時覺慧菩薩語無邊智菩薩言：「菩提及心都無可得者，云何修入平等性智三摩地現證菩提觀，得無上智正等菩提？」是時則無邊智菩薩語覺慧菩薩言：「若有一切菩薩，當發如來四無量心。如來四無量心者同於法界，聖性金剛等若虛空，靈聖加被者則得證菩提。云何修入於此止觀？菩薩諦察當照本心，觀貪覺性遍行心起，則住法界性空正定，入三摩地證心寂靜，不動不見入菩提心，得名現證菩提心觀。又照見瞋心遍行五處，於自他人見有情性，證法無性不起有相，意根正定入三摩地意靜寂性，識性不動入菩提心，則名現證菩提心觀。又照眼識根遍計所執，疑妄心生染著諸色。住正定心色塵不起，眼見色等無相寂靜，證聖智心入菩提性，則名現證菩提心觀。又照鼻識根心著諸香氣，染入識智同於性體，觀自體性香界識界，通為一體識嗅心起，不染香界鼻根清淨，證五分香體入三摩地，達菩提心同佛實際，則名現證菩提心觀。又照見耳根響應聲聽，苦樂悲喜心著情性，住佛音聲法樂自在聲塵不起，三昧正性入三摩地，耳識根靜入菩提心，是名現證菩提心觀。又照見舌識深入味界，味根微妙染著性體，觀自性心入自佛性，證識正定不染塵味，舌識界中味性寂靜，入菩提心同佛聖性，則是名為現證菩提心觀。又照見身根身觸細滑遍證諸識，受觸身根心性快樂，觸塵微妙染著五慾。當觀五慾心識為主，貪愛為母，無明為父，身亦為根生長邪執。是故菩薩應

當細照諦觀心性，入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜，心無掉舉不造諸惡，身恒清淨不染六塵，是真梵行無有所著。如是修者入菩提心，則名現證菩提心觀。」是故覺慧菩薩言：「云何修入疾證菩提？」無邊智菩薩答言：「一切菩薩若修七種極難難入祕密金剛現證菩提觀者，則當速疾證入此觀。若得證入，云何而作方便更修心地？入是觀門有何次第？如何修持？若菩薩修證迅成重觀心地，當用其心觀心見心，心眼見性了了分明見性無見，心淨意寂識用性靜，寂照靜無見塵滅定，俱等身中澄寂澄靜，不見身根與觸同性。」是故覺慧菩薩聞無邊智菩薩摩訶薩說是菩提心觀已，對如來大眾前，踊身虛空高七多羅樹，作諸神通踊躍歡喜。於此會中諸大菩薩摩訶薩，同聲讚言甚希奇特得未曾有。是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩摩訶薩，修此現證菩提觀門，得證無生法忍。後當來世一切菩薩一切眾生，亦同此願修是觀門，得阿耨多羅三藐三菩提故。一切大眾聞見說已，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當細照諦觀心性，入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜，心無掉舉不造諸惡，身恒清淨不染六塵，是真梵行無有所著。如是修者入菩提心，則名現證菩提心觀。」是故覺慧菩薩言：「云何修入疾證菩提？」無邊智菩薩答言：「一切菩薩若修七種極難難入祕密金剛現證菩提觀者，則當速疾證入此觀。若得證入，云何而作方便更修心地？入是觀門有何次第？如何修持？若菩薩修證迅成重觀心地，當用其心觀心見心，心眼見性了了分明見性無見，心淨意寂識用性靜，寂照靜無見塵滅定，俱等身中澄寂澄靜，不見身根與觸同性。」是故覺慧菩薩聞無邊智菩薩摩訶薩說是菩提心觀已，對如來大眾前，踊身虛空高七多羅樹，作諸神通踊躍歡喜。於此會中諸大菩薩摩訶薩，同聲讚言甚希奇特得未曾有。是故會中同時得有八萬四千億諸大菩薩摩訶薩，修此現證菩提觀門，得證無生法忍。後當來世一切菩薩一切眾生，亦同此願修是觀門，得阿耨多羅三藐三菩提故。一切大眾聞見說已，信受奉行。

是時釋迦如來，次第令無邊音聲吼手菩薩，當為一切菩薩有情眾生，應當而演自說觀門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦如來，次第令無邊音聲吼手菩薩，當為一切菩薩有情眾生，應當而演自說觀門。

七者西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵，對如來前啟白世尊：「復願如來護念於我。我當如來前，說一切菩薩令修入一切諸佛祕密金剛菩提三摩地甚深殊特淨土觀，亦令當來一切有情眾生修入此觀。」是時會中諸大菩薩眾，對如來前啟白吼手菩薩：「云何而得修持入此觀門？」吼手菩薩答言：「若有菩薩，當須如實知見，令受心法入心意念則名受法。已受得法則是受者。心即無念、意即無思，名心無動。於心無動，是真念佛，得入淨土真實殊特淨土之觀。是故則名菩薩真實志誠修入。」「云何修持得入此觀？」吼手菩薩言：「若菩薩先當重入如來十種諸佛了覺心地清淨解脫真如法觀聖智理性法性淨土。云何名為十種法性淨土？一者得受法者觀極樂淨土，受念法已法本無執，受教念者智行無念，法智無受即是真受，法本無生法相亦然，則是了覺是名淨土。二者受得法已若作無相，能觀所觀念無思想，得證性土無身無受，非觀法相發起聖行，了覺見性證入淨土。三者若受得法，觀法無著、觀念無處，不見光華亦無形像。佛體無相猶如虛空無有處所，無念三昧亦復如是。如此修念，是名覺了真入淨土。四者得受法時，觀佛毫相等於法界無有色象，唯見清淨不見體相，同佛法身無有別異，淨如瑠璃內外明徹。了覺心性性靜無物是名淨土。五者若受得法，觀自心地照見心性，現佛世界無量淨土，諸佛如來一切菩薩，及見自身亦在其中，覺了分明得入淨土。六者受是法已，自身他身觀見生死無量劫來，輪還六趣受諸苦樂，從生死界得出煩惱，證自心境蓮華化生，見佛報身晃耀明朗，猶如千日熾盛無比，了覺自身在於佛前，入如如觀是名淨土。七者受得法已，諦觀心性入佛三昧，當見自身無明有愛，等同體性不相捨離，深著纏縛未有出期。是故菩薩當發大悲，適然清淨住佛三昧。得此三昧，了見身心根本自性，淨如瑠璃瑩徹無障，名入淨土。八者受得心法，當自觀行覺心境界，妄取諸見顛倒心生，執著我心迷感邪見，障蔽體性不能明了。誓當精進，為諸有情勤修淨土。惟願如來覆護我者，今對世尊則入三昧。乃見自性心如水精，映徹內外悉皆清淨。明性了見諸佛淨剎，同我體性無有別異，是名覺了自體清淨得入淨土。九者當受得法，觀照心體唯見自性不見心礙，重觀自性深入法體，即見起滅生死變易無有能定。則當重發大慈大願，再觀心性勤加功力，其心入定經無量劫不出三昧，志願在定常入三昧，教化蒼生令證菩提，明慧實際覺了心體入於寂靜，得名淨土。十者受得法教，依受教已諦觀心鏡，照見心性唯照唯清唯照唯淨。遍觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七者西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵，對如來前啟白世尊：「復願如來護念於我。我當如來前，說一切菩薩令修入一切諸佛祕密金剛菩提三摩地甚深殊特淨土觀，亦令當來一切有情眾生修入此觀。」是時會中諸大菩薩眾，對如來前啟白吼手菩薩：「云何而得修持入此觀門？」吼手菩薩答言：「若有菩薩，當須如實知見，令受心法入心意念則名受法。已受得法則是受者。心即無念、意即無思，名心無動。於心無動，是真念佛，得入淨土真實殊特淨土之觀。是故則名菩薩真實志誠修入。」「云何修持得入此觀？」吼手菩薩言：「若菩薩先當重入如來十種諸佛了覺心地清淨解脫真如法觀聖智理性法性淨土。云何名為十種法性淨土？一者得受法者觀極樂淨土，受念法已法本無執，受教念者智行無念，法智無受即是真受，法本無生法相亦然，則是了覺是名淨土。二者受得法已若作無相，能觀所觀念無思想，得證性土無身無受，非觀法相發起聖行，了覺見性證入淨土。三者若受得法，觀法無著、觀念無處，不見光華亦無形像。佛體無相猶如虛空無有處所，無念三昧亦復如是。如此修念，是名覺了真入淨土。四者得受法時，觀佛毫相等於法界無有色象，唯見清淨不見體相，同佛法身無有別異，淨如瑠璃內外明徹。了覺心性性靜無物是名淨土。五者若受得法，觀自心地照見心性，現佛世界無量淨土，諸佛如來一切菩薩，及見自身亦在其中，覺了分明得入淨土。六者受是法已，自身他身觀見生死無量劫來，輪還六趣受諸苦樂，從生死界得出煩惱，證自心境蓮華化生，見佛報身晃耀明朗，猶如千日熾盛無比，了覺自身在於佛前，入如如觀是名淨土。七者受得法已，諦觀心性入佛三昧，當見自身無明有愛，等同體性不相捨離，深著纏縛未有出期。是故菩薩當發大悲，適然清淨住佛三昧。得此三昧，了見身心根本自性，淨如瑠璃瑩徹無障，名入淨土。八者受得心法，當自觀行覺心境界，妄取諸見顛倒心生，執著我心迷感邪見，障蔽體性不能明了。誓當精進，為諸有情勤修淨土。惟願如來覆護我者，今對世尊則入三昧。乃見自性心如水精，映徹內外悉皆清淨。明性了見諸佛淨剎，同我體性無有別異，是名覺了自體清淨得入淨土。九者當受得法，觀照心體唯見自性不見心礙，重觀自性深入法體，即見起滅生死變易無有能定。則當重發大慈大願，再觀心性勤加功力，其心入定經無量劫不出三昧，志願在定常入三昧，教化蒼生令證菩提，明慧實際覺了心體入於寂靜，得名淨土。十者受得法教，依受教已諦觀心鏡，照見心性唯照唯清唯照唯淨。遍觀

十方廓周法界，朗然寂靜無有障礙性如虛空，同彼彌陀法身淨土。於此淨土發弘誓願，當救有情悉令解脫。覺了心鏡，得入淨國、同佛聖性，是名淨土。如是菩薩入此淨土。云何當來教諸菩薩，修入觀門證得法性諸佛淨土？是故菩薩先當自心觀本覺體，照見心性內心外緣。內覺心起，即覺外緣。但觀內心心寂無始，圓照寂滅覺悟無物。細觀心性六識俱泯，五蘊自空覺證寂靜，得心心空滅盡癡定，三毒一體覺了同性，唯真唯正法身寂定。是故無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵，令一切菩薩、當來及一切有情眾生同證入十方一切諸佛、阿彌陀、觀自在王如來法身聖性淨土觀。」是時吼手菩薩成就一切諸佛金剛祕密十種淨土，令一切菩薩及當來眾生同修觀行入佛三摩地，得阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方廓周法界，朗然寂靜無有障礙性如虛空，同彼彌陀法身淨土。於此淨土發弘誓願，當救有情悉令解脫。覺了心鏡，得入淨國、同佛聖性，是名淨土。如是菩薩入此淨土。云何當來教諸菩薩，修入觀門證得法性諸佛淨土？是故菩薩先當自心觀本覺體，照見心性內心外緣。內覺心起，即覺外緣。但觀內心心寂無始，圓照寂滅覺悟無物。細觀心性六識俱泯，五蘊自空覺證寂靜，得心心空滅盡癡定，三毒一體覺了同性，唯真唯正法身寂定。是故無邊音聲吼手菩薩摩訶薩菩提薩埵，令一切菩薩、當來及一切有情眾生同證入十方一切諸佛、阿彌陀、觀自在王如來法身聖性淨土觀。」是時吼手菩薩成就一切諸佛金剛祕密十種淨土，令一切菩薩及當來眾生同修觀行入佛三摩地，得阿耨多羅三藐三菩提故。

是時釋迦如來，次第令殊勝益意菩薩摩訶薩，當為一切菩薩有情眾生自說觀門。八者西北方紅色摩尼世界殊勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵，對大眾會向如來前，為現在一切菩薩、當來惡世有佛無佛有情一切眾生，陳說如來金剛三摩地自在無礙觀。啟白世尊：「願佛許我。惟願如來納受我願。」世尊則告益意菩薩：「吾今許之。」益意菩薩摩訶薩則入三昧，從定而起，當發諸佛大慈大悲深密大願：「我為來世有佛無佛一切諸天、有情眾生及諸菩薩生於三世，我當救之。復願我心等如虛空，無有休歇，盡未來際同於眾生等類之身，盡受無量生死出沒作諸同類，接引群品饒益有情，令出輪迴四生苦海，修入菩提金剛佛地。」益意菩薩言：「若違誓願起於五欲貪著之心，及慳貪嫉妬怨恨等情者，我則誑於十方一切菩薩諸佛如來，我願則不成。惟願如來照知我心，我當發願從今以後乃至成佛，常當護持諸佛大願，修行梵行隨順淨戒、遠離諸惡過咎不善惡業之愆。唯佛證明我等大願，惟願世尊慈悲覆護。我今復有更發大願，願我身相及我名號，未聞我名願得聞之，若得聞者便證菩提。未見我者願令得見，若得見已疾證菩提。未得見我相好之者願令得見，既得見已便證菩提速令解脫。未得佛法願令得法，未受得法願令受得。既受得已，心開大悟達證菩提。惟願世尊惟願如來，與我印可我之名號及我身相，十方普聞法界證知。惟願如來與我授記，令一切眾生決定成佛。」益意菩薩復對世尊慇懃重啟：「諸佛賢聖虛空幽顯，我有大願志求如來清淨佛眼神通自在，遊歷十方得見諸佛。復願加被於我，願我身心遍於十方等如法界四維上下，皆能等入諸佛性海金剛三摩地。八聖道力加被於我。云何為八？一者復願悉見諸佛如來出興，教導有情諸大菩薩一切眾生同我願故。二者亦見諸佛如來放大光明，照耀千界靡不周遍，照觸我身入八聖道，證見自身神通自在，聖力加持開悟佛道。三者亦見自心在佛法界，住三摩地安隱快樂。四者亦見自身普入聖智，住佛聖性速達菩提。五者亦見自身普證諸義，辯才無礙教導眾生。六者亦見自身普入諸地，登菩提道漸當成佛。七者亦見自身頓悟諸法，住如來地。八者亦見自身普遍法性，住佛法界成佛法身。是故名為證八聖道，入自性聖智同一真如。如來法身遍周法界同太虛空，等入菩提如如實際。」是時益意菩薩摩訶薩：「我今普為法界眾生、一切菩薩，對如來前重演諸佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀。惟願如來印受我教。」爾時釋迦牟尼世尊如來告言：「誰當開說，吾許演之。」是時益意菩薩承佛聖旨，告一切大眾：「若 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦如來，次第令殊勝益意菩薩摩訶薩，當為一切菩薩有情眾生自說觀門。八者西北方紅色摩尼世界殊勝益意菩薩摩訶薩菩提薩埵，對大眾會向如來前，為現在一切菩薩、當來惡世有佛無佛有情一切眾生，陳說如來金剛三摩地自在無礙觀。啟白世尊：「願佛許我。惟願如來納受我願。」世尊則告益意菩薩：「吾今許之。」益意菩薩摩訶薩則入三昧，從定而起，當發諸佛大慈大悲深密大願：「我為來世有佛無佛一切諸天、有情眾生及諸菩薩生於三世，我當救之。復願我心等如虛空，無有休歇，盡未來際同於眾生等類之身，盡受無量生死出沒作諸同類，接引群品饒益有情，令出輪迴四生苦海，修入菩提金剛佛地。」益意菩薩言：「若違誓願起於五欲貪著之心，及慳貪嫉妬怨恨等情者，我則誑於十方一切菩薩諸佛如來，我願則不成。惟願如來照知我心，我當發願從今以後乃至成佛，常當護持諸佛大願，修行梵行隨順淨戒、遠離諸惡過咎不善惡業之愆。唯佛證明我等大願，惟願世尊慈悲覆護。我今復有更發大願，願我身相及我名號，未聞我名願得聞之，若得聞者便證菩提。未見我者願令得見，若得見已疾證菩提。未得見我相好之者願令得見，既得見已便證菩提速令解脫。未得佛法願令得法，未受得法願令受得。既受得已，心開大悟達證菩提。惟願世尊惟願如來，與我印可我之名號及我身相，十方普聞法界證知。惟願如來與我授記，令一切眾生決定成佛。」益意菩薩復對世尊慇懃重啟：「諸佛賢聖虛空幽顯，我有大願志求如來清淨佛眼神通自在，遊歷十方得見諸佛。復願加被於我，願我身心遍於十方等如法界四維上下，皆能等入諸佛性海金剛三摩地。八聖道力加被於我。云何為八？一者復願悉見諸佛如來出興，教導有情諸大菩薩一切眾生同我願故。二者亦見諸佛如來放大光明，照耀千界靡不周遍，照觸我身入八聖道，證見自身神通自在，聖力加持開悟佛道。三者亦見自心在佛法界，住三摩地安隱快樂。四者亦見自身普入聖智，住佛聖性速達菩提。五者亦見自身普證諸義，辯才無礙教導眾生。六者亦見自身普入諸地，登菩提道漸當成佛。七者亦見自身頓悟諸法，住如來地。八者亦見自身普遍法性，住佛法界成佛法身。是故名為證八聖道，入自性聖智同一真如。如來法身遍周法界同太虛空，等入菩提如如實際。」是時益意菩薩摩訶薩：「我今普為法界眾生、一切菩薩，對如來前重演諸佛金剛祕密菩提三摩地無礙法性觀。惟願如來印受我教。」爾時釋迦牟尼世尊如來告言：「誰當開說，吾許演之。」是時益意菩薩承佛聖旨，告一切大眾：「若

有菩薩求菩提時，修持無礙法性觀者，若能修習先當發願起大悲心，依我大願修入此觀。」「云何修學？復願指示。」「總當信受，依教奉行。」諸菩薩言：「如何修入？云何觀照？」益意菩薩答言語諸菩薩：「當心照用，諦觀心性清淨無物，用覺證定見性寂靜。唯照唯寂唯用唯靜，照見心靈虛朗瑩淨，廓然明達無有邊際，如月在空清徹法界，神用聖性等空無礙。」是故益意菩薩摩訶薩，勸發諸菩薩修入如來金剛菩提無礙法性之觀。「法性無礙觀者，法本不生今則無滅。菩提不增、波羅蜜多不減。若菩薩住此法性觀門，修學無上正等菩提者，速超法界疾證菩提，得阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有菩薩求菩提時，修持無礙法性觀者，若能修習先當發願起大悲心，依我大願修入此觀。」「云何修學？復願指示。」「總當信受，依教奉行。」諸菩薩言：「如何修入？云何觀照？」益意菩薩答言語諸菩薩：「當心照用，諦觀心性清淨無物，用覺證定見性寂靜。唯照唯寂唯用唯靜，照見心靈虛朗瑩淨，廓然明達無有邊際，如月在空清徹法界，神用聖性等空無礙。」是故益意菩薩摩訶薩，勸發諸菩薩修入如來金剛菩提無礙法性之觀。「法性無礙觀者，法本不生今則無滅。菩提不增、波羅蜜多不減。若菩薩住此法性觀門，修學無上正等菩提者，速超法界疾證菩提，得阿耨多羅三藐三菩提故。」

是時釋迦如來，次第令無盡慧眼菩薩，當為一切菩薩有情眾生自說觀門。九者北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩摩訶薩菩提薩埵，向大眾會中從座而起，合掌向佛長跪叉手而白佛言：「惟願如來納受我願，我當說之。我則當發如來大願十種聖性心，證入祕密金剛解脫法門。」世尊告言語慧眼菩薩：「吾當許汝，惟聽演說。」是時無盡慧眼菩薩則入三昧，以三昧力慧眼明徹，菩薩得見過去未來現在一切諸佛、一切菩薩、一切諸天、一切眾生。親對如來，自說三昧聖性之力金剛解脫如來祕法，盡皆信受。依我大願修集菩提祕密金剛無二觀門，當證金剛解脫。是時無盡慧眼菩薩摩訶薩：「復願世尊加被於我，願我心性入於聖智，同為一體當證清淨。心性淨者則是如來菩提性也。菩提之性，體無染污亦無色象。菩提之性與空俱等，菩提之性同於法界，法界性者等同平等。平等性者則同究竟。心性寂靜同為一體，是故菩提聖性無一無二亦無別異。如此證者，真同法性無入無出。言法性者，不執於入不執於出，法性無相。如來聖性無出入處，法智聖慧明達無障，神用寂滅無相無境。云何名為無相無境？不取眼識名為無相，不觀色塵名為無境。乃至不隨意識了別名為無相，不觀外緣心無妄想名為無境。法性本如，相境亦靜，二相無別同體一性。何以故？入佛三昧性同等至，菩提性境等無有異。是故菩薩一切眾生，勤加修入十種聖性，則得證成祕密金剛菩提無二法性觀三密解脫門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦如來，次第令無盡慧眼菩薩，當為一切菩薩有情眾生自說觀門。九者北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩摩訶薩菩提薩埵，向大眾會中從座而起，合掌向佛長跪叉手而白佛言：「惟願如來納受我願，我當說之。我則當發如來大願十種聖性心，證入祕密金剛解脫法門。」世尊告言語慧眼菩薩：「吾當許汝，惟聽演說。」是時無盡慧眼菩薩則入三昧，以三昧力慧眼明徹，菩薩得見過去未來現在一切諸佛、一切菩薩、一切諸天、一切眾生。親對如來，自說三昧聖性之力金剛解脫如來祕法，盡皆信受。依我大願修集菩提祕密金剛無二觀門，當證金剛解脫。是時無盡慧眼菩薩摩訶薩：「復願世尊加被於我，願我心性入於聖智，同為一體當證清淨。心性淨者則是如來菩提性也。菩提之性，體無染污亦無色象。菩提之性與空俱等，菩提之性同於法界，法界性者等同平等。平等性者則同究竟。心性寂靜同為一體，是故菩提聖性無一無二亦無別異。如此證者，真同法性無入無出。言法性者，不執於入不執於出，法性無相。如來聖性無出入處，法智聖慧明達無障，神用寂滅無相無境。云何名為無相無境？不取眼識名為無相，不觀色塵名為無境。乃至不隨意識了別名為無相，不觀外緣心無妄想名為無境。法性本如，相境亦靜，二相無別同體一性。何以故？入佛三昧性同等至，菩提性境等無有異。是故菩薩一切眾生，勤加修入十種聖性，則得證成祕密金剛菩提無二法性觀三密解脫門。」

爾時大會眾中是諸菩薩當自有言：「云何修習法性觀者，當學聖智十種聖性解脫觀門？何者次第？如何修入？」無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言：「當自於心諦觀心月，處空靜明體性清淨通徹無翳。心同明月，朗瑩清虛性如白雪。」於是如上所說聖性祕密法性金剛菩提寂靜，如何得至達到菩提速證成佛？是故大會諸大菩薩眾，同聲啟白無盡慧眼大士菩薩：「仁者！云何名為十種法性祕密聖智無二解脫法性觀門？」「一者世尊說方便智，修入如來金剛功德法性聖智三摩地，證成聖行無二境相金剛菩提解脫門。二者如來嚴淨一切諸佛國土，調伏眾生令入菩提，究竟出離三界，自證聖智金剛三密法性解脫門。三者入諸三昧遊歷十方，普詣一切如來所修菩提，成就無漏一切功德，令一切菩薩證入金剛性智解脫門。四者安住三摩地，令一切菩薩速得進入十聖佛地，達般若海聖慧法性，證入金剛解脫門。五者於三昧中得見諸佛，普入法界如來淨土，見諸菩薩在如來前受教而聽，入金剛身證解脫門。六者在於三昧，自見如來宣說祕密深妙法義，遍諸國土悉皆得聞，甚深微妙聖智法教，達證菩提不可思議，令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門。七者住是三昧，見過去未來三世佛剎，當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法，是即修入菩提法觀解脫門。八者入於三昧，一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事，久遠已來修持聖智成就菩提故。於一時一刻一念，證金剛定解脫門。九者入三昧聖性，見一切諸佛三摩地，證見自身亦見他身、一切菩薩諸根性智心量深淺，令同諸佛大悲本願同修梵行，行菩薩道更相運度，證金剛慧入解脫門。十者入三昧定運大悲心，令諸有情志誠發行諸佛大願，共一切菩薩及諸眾生常修戒定如來聖道，學佛威儀修持密行，得六神通智慧如海，不住涅槃導引群品，令證菩提金剛聖智三密法性解脫觀門。」是故無盡慧眼菩薩摩訶薩，故能顯說法性聖行解脫觀者，令一切菩薩一切眾生如說修行，願令習學如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如來祕密法性解脫觀門，次第修行，令證諸佛一切種智聖力方便如來加持成就菩提速得圓滿。是故釋迦牟尼如來，深讚無盡慧眼菩薩：「善哉善哉！汝能快說如來一切諸佛金剛祕密法性解脫法門。」其時大會一切眾中有十六萬億菩薩摩訶薩，證法眼淨入佛三摩地，同修入此法性解脫觀，得證阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大會眾中是諸菩薩當自有言：「云何修習法性觀者，當學聖智十種聖性解脫觀門？何者次第？如何修入？」無盡慧眼大士告諸菩薩摩訶薩言：「當自於心諦觀心月，處空靜明體性清淨通徹無翳。心同明月，朗瑩清虛性如白雪。」於是如上所說聖性祕密法性金剛菩提寂靜，如何得至達到菩提速證成佛？是故大會諸大菩薩眾，同聲啟白無盡慧眼大士菩薩：「仁者！云何名為十種法性祕密聖智無二解脫法性觀門？」「一者世尊說方便智，修入如來金剛功德法性聖智三摩地，證成聖行無二境相金剛菩提解脫門。二者如來嚴淨一切諸佛國土，調伏眾生令入菩提，究竟出離三界，自證聖智金剛三密法性解脫門。三者入諸三昧遊歷十方，普詣一切如來所修菩提，成就無漏一切功德，令一切菩薩證入金剛性智解脫門。四者安住三摩地，令一切菩薩速得進入十聖佛地，達般若海聖慧法性，證入金剛解脫門。五者於三昧中得見諸佛，普入法界如來淨土，見諸菩薩在如來前受教而聽，入金剛身證解脫門。六者在於三昧，自見如來宣說祕密深妙法義，遍諸國土悉皆得聞，甚深微妙聖智法教，達證菩提不可思議，令諸菩薩證入金剛聖性辯才智慧解脫門。七者住是三昧，見過去未來三世佛剎，當見微塵數一切諸佛一切菩薩如來教法，是即修入菩提法觀解脫門。八者入於三昧，一念之中見三千大千世界成劫壞劫成壞之事，久遠已來修持聖智成就菩提故。於一時一刻一念，證金剛定解脫門。九者入三昧聖性，見一切諸佛三摩地，證見自身亦見他身、一切菩薩諸根性智心量深淺，令同諸佛大悲本願同修梵行，行菩薩道更相運度，證金剛慧入解脫門。十者入三昧定運大悲心，令諸有情志誠發行諸佛大願，共一切菩薩及諸眾生常修戒定如來聖道，學佛威儀修持密行，得六神通智慧如海，不住涅槃導引群品，令證菩提金剛聖智三密法性解脫觀門。」是故無盡慧眼菩薩摩訶薩，故能顯說法性聖行解脫觀者，令一切菩薩一切眾生如說修行，願令習學如來聖行聖性三密金剛菩提正智正見如來祕密法性解脫觀門，次第修行，令證諸佛一切種智聖力方便如來加持成就菩提速得圓滿。是故釋迦牟尼如來，深讚無盡慧眼菩薩：「善哉善哉！汝能快說如來一切諸佛金剛祕密法性解脫法門。」其時大會一切眾中有十六萬億菩薩摩訶薩，證法眼淨入佛三摩地，同修入此法性解脫觀，得證阿耨多羅三藐三菩提故。

爾時釋迦牟尼如來，次第令賢護菩薩，當為現在一切菩薩及當來有情一切眾生自說觀門。十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵，對大會眾啟白世尊：「我當來世第四五百年劫濁亂世，如來聖教將欲末時，所有一切諸大菩薩、所有一切有情眾生，令修正見令行正教，勿行邪命勿行眩惑。如是一輩諸惡比丘有癡眾生，不信聖教詐作賢良詐現聖相，誑惑世間癡闇之人，詐明假聖口言：『我見前世後世生死之事。』詐解佛法倒說經律，迷惑眾人令生信我，圖取財物貪著邪見。如此之人是魔伴黨破滅正法，猶如狂人言義失敘，不依次第不識好惡，猶若猿猴心無定止。」是故賢護菩薩重白如來：「稽首世尊！不忍觀於當來苦世惡業眾生作如斯幻，今則如此正是其時，盛行邪諂不依教典。」是時賢護菩薩：「我有大願誓當救之，惟願如來納受我願。」是時世尊告言賢護菩薩：「汝曾久事供養恭敬微塵數劫諸佛如來，得深祕密金剛法藏。如來護念，今正是時，汝當演說。」「世尊若許，惟願如來加被於我，我則敢說。」爾時釋迦牟尼如來言：「吾今許說，汝當演之。」是時賢護菩薩則對大眾世尊如來前，不起于座入於三昧，名為如幻三摩地如幻三昧。從三昧起，則說一切如來無盡不壞金剛福田聖性聖慧自在神通如幻三昧。「若欲修持聖性聖慧如幻三昧者，先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行，然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧。云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧？何者名為難勝聖行？云何名為甚深聖性潛加八識？云何而行修持身心智行俱證十種聖行如幻三昧？一者修行達悟菩提，心證虛空無意識想自性清淨，如如真靜無相無願，心同法性自性本空，體性寂靜如幻三昧。二者修持得入法位修進菩提，智見四諦超入聖地，是名殊特如幻三昧聖性聖慧，超越二諦一體真如，同於如來智海佛性如幻三昧。三者如說修行入於聖性金剛三摩地，不住佛法亦不住菩提，不證道果亦不見於罪行八邪道，入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧。四者修習不捨三業證三脫門，入於世諦行菩薩道。從是三昧起聲聞心，入聲香界不著三世，性同真如如幻三昧。五者修持而行空法，示現住於聲聞形相威儀，盛行非道見行非行，於非行中持淨梵行接引眾生，能行非相得達菩提入於佛道，是名聖行如幻三昧。六者修行無相，而隨音聲不著聲相，入十二緣證聖心量，不習二諦緣覺斷妄，住煩惱性不入有障，盛行有為不著法相，現辟支身作世尊像引歸大乘，成就無上阿耨菩提一切迴向，是故名為迴向菩提如幻三昧。七者修學常觀無礙智慧辯才，說法導引有情眾生入佛法性，遍於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來，次第令賢護菩薩，當為現在一切菩薩及當來有情一切眾生自說觀門。十者東北方金色世界賢護菩薩摩訶薩菩提薩埵，對大會眾啟白世尊：「我當來世第四五百年劫濁亂世，如來聖教將欲末時，所有一切諸大菩薩、所有一切有情眾生，令修正見令行正教，勿行邪命勿行眩惑。如是一輩諸惡比丘有癡眾生，不信聖教詐作賢良詐現聖相，誑惑世間癡闇之人，詐明假聖口言：『我見前世後世生死之事。』詐解佛法倒說經律，迷惑眾人令生信我，圖取財物貪著邪見。如此之人是魔伴黨破滅正法，猶如狂人言義失敘，不依次第不識好惡，猶若猿猴心無定止。」是故賢護菩薩重白如來：「稽首世尊！不忍觀於當來苦世惡業眾生作如斯幻，今則如此正是其時，盛行邪諂不依教典。」是時賢護菩薩：「我有大願誓當救之，惟願如來納受我願。」是時世尊告言賢護菩薩：「汝曾久事供養恭敬微塵數劫諸佛如來，得深祕密金剛法藏。如來護念，今正是時，汝當演說。」「世尊若許，惟願如來加被於我，我則敢說。」爾時釋迦牟尼如來言：「吾今許說，汝當演之。」是時賢護菩薩則對大眾世尊如來前，不起于座入於三昧，名為如幻三摩地如幻三昧。從三昧起，則說一切如來無盡不壞金剛福田聖性聖慧自在神通如幻三昧。「若欲修持聖性聖慧如幻三昧者，先當修入十種殊特甚深難勝諸佛聖行，然後乃當修得聖性聖慧如幻三昧。云何修入十種殊特聖行聖性如幻三昧？何者名為難勝聖行？云何名為甚深聖性潛加八識？云何而行修持身心智行俱證十種聖行如幻三昧？一者修行達悟菩提，心證虛空無意識想自性清淨，如如真靜無相無願，心同法性自性本空，體性寂靜如幻三昧。二者修持得入法位修進菩提，智見四諦超入聖地，是名殊特如幻三昧聖性聖慧，超越二諦一體真如，同於如來智海佛性如幻三昧。三者如說修行入於聖性金剛三摩地，不住佛法亦不住菩提，不證道果亦不見於罪行八邪道，入佛聖行性同一體法身聖性如幻三昧。四者修習不捨三業證三脫門，入於世諦行菩薩道。從是三昧起聲聞心，入聲香界不著三世，性同真如如幻三昧。五者修持而行空法，示現住於聲聞形相威儀，盛行非道見行非行，於非行中持淨梵行接引眾生，能行非相得達菩提入於佛道，是名聖行如幻三昧。六者修行無相，而隨音聲不著聲相，入十二緣證聖心量，不習二諦緣覺斷妄，住煩惱性不入有障，盛行有為不著法相，現辟支身作世尊像引歸大乘，成就無上阿耨菩提一切迴向，是故名為迴向菩提如幻三昧。七者修學常觀無礙智慧辯才，說法導引有情眾生入佛法性，遍於

一切不染世間，入涅槃靜恒住苦海。常在禪定不入於定，住於三昧不在三摩地，名為如幻三昧。八者修行能現有相住於非相，而入諸欲不染於行，離眾生見執著結縛，同世間心住淨常樂出三界心，名為如幻三昧是如幻樂。九者修行而現凡夫事不著三界，入於邪道不染貪愛，住世諦中離癡五蓋，入三毒根不住五欲，證於空性法滿具足，在陰界心智慧如燭，證解脫門出離五欲，名為無著如幻三昧。十者修學而現愚癡，入諸煩惱不壞世法而住涅槃，於生死海不犯八難，住於三界不得無難，如是住者當證無見，於五欲法實無所犯不著世諦，是則名為如幻三昧。」是故賢護菩薩說演如來聖性十法如幻三昧，殊特難勝真實聖行無盡福田者。是故若有一切菩薩，次第修行如幻三昧者，先當證悟諸佛三密聖行無盡聖性金剛聖力三摩地，然後得證如幻三昧，迅疾玄悟入一切諸佛金剛聖性實際三摩地觀。「云何習學當見是義，了了分明如說修行？是故一切如來聖行諸法祕密一切三昧者，實無可得如幻無定。自性真如諸法寂靜，證寂體性空無所有，是故如來一切諸法皆悉如幻，三世眾生悉亦如幻，有情無情及諸賢聖皆當如幻。何以故？為由於業，隨業流轉之所化故。」佛言：「我身亦爾。一切事相無有定法，一切聖化聖如幻故。三千大千一切世界，假會和合亦皆是幻，諸法亦然。菩薩比丘皆作如是，一切事業共如幻故。凡所有法無非是幻，因緣假合之所成故。」是時賢護菩薩令諸菩薩及諸賢聖，修入菩提如來聖行，聖性無盡殊特功德，不壞金剛聖力福田，自在神用如幻三昧。「智海清淨聖性之觀，云何受持？云何修入？」賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切眾生：「先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性，然後修習無上正等菩提觀門悉地成就。若欲修者，菩薩先應用慧，當心照性見圓鏡智。心眼處觀見心體性，唯觀唯定唯定唯正，聖智圓明唯寂唯靜，入自真如同佛體性，達金剛際神用自聖。作如是用功，證金剛喻定，速得成佛同如來聖。」是故賢護菩薩摩訶薩，令於當來一切菩薩及一切有情眾生，同修此教如幻菩提三昧正觀，更相運度速超彼岸。是時賢護菩薩當發大願已，閻浮世界及千國土諸佛淨剎忽然明朗變為金色，六種震動，天雨諸華繽紛亂下，香氣芬馥滿於法界。其時舍衛國中祇園精舍大會道場內，六百萬億菩薩摩訶薩得證四聖眼，肉眼、天眼、慧眼、法眼，神用自在智慧辯才。總皆一時當自發弘誓願：「悉同賢護大士菩薩摩訶薩，修此如幻三昧聖性觀門，當來同救一切眾生盡皆成佛。」是時釋迦牟尼世尊及諸佛如來，共一切賢聖諸大菩薩摩訶薩眾，同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切不染世間，入涅槃靜恒住苦海。常在禪定不入於定，住於三昧不在三摩地，名為如幻三昧。八者修行能現有相住於非相，而入諸欲不染於行，離眾生見執著結縛，同世間心住淨常樂出三界心，名為如幻三昧是如幻樂。九者修行而現凡夫事不著三界，入於邪道不染貪愛，住世諦中離癡五蓋，入三毒根不住五欲，證於空性法滿具足，在陰界心智慧如燭，證解脫門出離五欲，名為無著如幻三昧。十者修學而現愚癡，入諸煩惱不壞世法而住涅槃，於生死海不犯八難，住於三界不得無難，如是住者當證無見，於五欲法實無所犯不著世諦，是則名為如幻三昧。」是故賢護菩薩說演如來聖性十法如幻三昧，殊特難勝真實聖行無盡福田者。是故若有一切菩薩，次第修行如幻三昧者，先當證悟諸佛三密聖行無盡聖性金剛聖力三摩地，然後得證如幻三昧，迅疾玄悟入一切諸佛金剛聖性實際三摩地觀。「云何習學當見是義，了了分明如說修行？是故一切如來聖行諸法祕密一切三昧者，實無可得如幻無定。自性真如諸法寂靜，證寂體性空無所有，是故如來一切諸法皆悉如幻，三世眾生悉亦如幻，有情無情及諸賢聖皆當如幻。何以故？為由於業，隨業流轉之所化故。」佛言：「我身亦爾。一切事相無有定法，一切聖化聖如幻故。三千大千一切世界，假會和合亦皆是幻，諸法亦然。菩薩比丘皆作如是，一切事業共如幻故。凡所有法無非是幻，因緣假合之所成故。」是時賢護菩薩令諸菩薩及諸賢聖，修入菩提如來聖行，聖性無盡殊特功德，不壞金剛聖力福田，自在神用如幻三昧。「智海清淨聖性之觀，云何受持？云何修入？」賢護菩薩大士告諸菩薩言及一切眾生：「先發如來大慈大悲大願大行如幻聖性，然後修習無上正等菩提觀門悉地成就。若欲修者，菩薩先應用慧，當心照性見圓鏡智。心眼處觀見心體性，唯觀唯定唯定唯正，聖智圓明唯寂唯靜，入自真如同佛體性，達金剛際神用自聖。作如是用功，證金剛喻定，速得成佛同如來聖。」是故賢護菩薩摩訶薩，令於當來一切菩薩及一切有情眾生，同修此教如幻菩提三昧正觀，更相運度速超彼岸。是時賢護菩薩當發大願已，閻浮世界及千國土諸佛淨剎忽然明朗變為金色，六種震動，天雨諸華繽紛亂下，香氣芬馥滿於法界。其時舍衛國中祇園精舍大會道場內，六百萬億菩薩摩訶薩得證四聖眼，肉眼、天眼、慧眼、法眼，神用自在智慧辯才。總皆一時當自發弘誓願：「悉同賢護大士菩薩摩訶薩，修此如幻三昧聖性觀門，當來同救一切眾生盡皆成佛。」是時釋迦牟尼世尊及諸佛如來，共一切賢聖諸大菩薩摩訶薩眾，同

聲讚歎賢護菩薩：「善哉善哉！能以真實無漏慧智說演諸佛如來金剛聖性殊特微妙甚深如幻三昧觀者。」大眾齊聲唱言：「賢護菩薩！不可說盡不可思議，善能演說如來一切祕密教故。」是時舍衛國大會諸眾，一切菩薩、一切聲聞、一切諸天、一切四部弟子、善男子善女人、一切龍神八部、一切鬼神等，同聲稱讚歎未曾有，咸皆悟解，歡喜無盡，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲讚歎賢護菩薩：「善哉善哉！能以真實無漏慧智說演諸佛如來金剛聖性殊特微妙甚深如幻三昧觀者。」大眾齊聲唱言：「賢護菩薩！不可說盡不可思議，善能演說如來一切祕密教故。」是時舍衛國大會諸眾，一切菩薩、一切聲聞、一切諸天、一切四部弟子、善男子善女人、一切龍神八部、一切鬼神等，同聲稱讚歎未曾有，咸皆悟解，歡喜無盡，信受奉行。