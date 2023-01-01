大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第三

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時如來次說無動門。就此五門之中，第二門，云何次第得入無動門？一者入羅字觀本空離塵義，阿閦如來說圓成實相無動門。就此門中說有二品：一者先說十方大菩薩出助證寤聖力第三品；二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品。今者就此無動二門中，當從第一先說十方大菩薩出助證寤聖力品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來次說無動門。就此五門之中，第二門，云何次第得入無動門？一者入羅字觀本空離塵義，阿閦如來說圓成實相無動門。就此門中說有二品：一者先說十方大菩薩出助證寤聖力第三品；二者後演一切賢聖入法見道顯教修持第四品。今者就此無動二門中，當從第一先說十方大菩薩出助證寤聖力品。

是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之中，世尊釋迦牟尼如來告師子勇猛菩薩等：「於往昔久遠已前世時，有師子臆世界之中，作滿月光明菩提道場神者，名為慈德。是曼殊室利身是也。於其世中作轉輪聖王者，大威德王身是也。其時大威德王供養滿月光明道場諸佛菩薩摩訶薩眾，經無量劫。於此道場菩薩眾會之中，有十大士上意菩薩等，後與毘盧遮那為十方世界作十方菩薩主，教化修持皆經無量微塵數劫，承事諸佛世尊，為度有情修持如來祕密三摩地觀。後乃值於眾香雷音王如來出世，爾時十大菩薩上意等摩訶薩在佛道場大會之中，更同共虛空轉輪聖王發大誓願，向世尊前，共十大菩薩言：『於後末世有佛出時，世世我等菩薩當來。但有佛出，十大士上意菩薩等誓言，則當出現來此佛土而作證明，聖力加持十大菩薩。我有本願所學如來祕密法教殊勝聖性觀門三摩地者，我則自當有誓，唯願如來納受我願。我則各各自向世尊說其本學觀門，唯願如來印可此教，我當修行助佛揚化，廣度有情一切菩薩。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之中，世尊釋迦牟尼如來告師子勇猛菩薩等：「於往昔久遠已前世時，有師子臆世界之中，作滿月光明菩提道場神者，名為慈德。是曼殊室利身是也。於其世中作轉輪聖王者，大威德王身是也。其時大威德王供養滿月光明道場諸佛菩薩摩訶薩眾，經無量劫。於此道場菩薩眾會之中，有十大士上意菩薩等，後與毘盧遮那為十方世界作十方菩薩主，教化修持皆經無量微塵數劫，承事諸佛世尊，為度有情修持如來祕密三摩地觀。後乃值於眾香雷音王如來出世，爾時十大菩薩上意等摩訶薩在佛道場大會之中，更同共虛空轉輪聖王發大誓願，向世尊前，共十大菩薩言：『於後末世有佛出時，世世我等菩薩當來。但有佛出，十大士上意菩薩等誓言，則當出現來此佛土而作證明，聖力加持十大菩薩。我有本願所學如來祕密法教殊勝聖性觀門三摩地者，我則自當有誓，唯願如來納受我願。我則各各自向世尊說其本學觀門，唯願如來印可此教，我當修行助佛揚化，廣度有情一切菩薩。』」

是時師子勇猛菩薩及諸一切菩薩等，啟如來言而白世尊：「為我等菩薩及有當來一切有情眾生，與說十大士菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教。亦同此願，我當奉持，來世修行廣度群品。」是時世尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩：「各各則向師子勇猛菩薩等及大會眾，說本自修行觀門學如來修持祕密瑜伽法教。當自說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時師子勇猛菩薩及諸一切菩薩等，啟如來言而白世尊：「為我等菩薩及有當來一切有情眾生，與說十大士菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教。亦同此願，我當奉持，來世修行廣度群品。」是時世尊告十方大菩薩上意等菩薩摩訶薩：「各各則向師子勇猛菩薩等及大會眾，說本自修行觀門學如來修持祕密瑜伽法教。當自說之。」

是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

則有西北方殊妙紅色世界益音菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有西北方殊妙紅色世界益音菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵。

則有東北方金色世界賢護菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則有東北方金色世界賢護菩薩菩提薩埵大摩訶薩埵等。

爾時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛等諸大菩薩摩訶薩：「如來所言，如上所說十方大菩薩摩訶薩，因地先世俱同一行廣弘大願故，修行毘盧遮那如來本行大願祕密法教，亦同修普賢本行願故，是故亦同修曼殊室利本大行願已。是時若有一切菩薩摩訶薩求證無上菩提者，先當修入一切法如來大慈心觀。云何名為修持證入如來大慈心十種觀門？何者為十？云何修入？一者入三摩地觀，照無邊十方等如虛空心性無礙量等法界，是名本性大慈。能自護身亦護他身，自利利他，名為大慈觀。二者入三摩地，觀察根本自性本源最勝第一義自性慈心，能除斷忿恨瞋恚煩惱根本，一切妄想永盡亦無過失，是即名為根本大慈觀。三者入三摩地時，名為觀照慈。於此大慈心自性性中，不見一切眾生得失過患，常作一切清淨勝相而悉能知，不見三世眾生彼有諸愆犯禁之名，是故名為見性清淨入佛大慈觀。四者入三摩地，照見心性平等慈，能令自身暴惡之性能忍能受，亦令他一切有情眾生能忍能受，是故名為心性清淨內外無忍，名為見性平等慈忍性。忍力達空，不見本性內外諸忍，是故名為入性大慈心觀。五者入三摩地時，觀心見靜慈，得生大慈心故。能濟拔諸眾生苦，令得安樂趣向菩提。菩薩證得寂靜慈者，於寂靜中不見苦惱，能導引蒼生令入淨土得我淨故，則是名為如來大悲寂靜大慈觀。六者入三摩地時，照見五蘊皆空，無所得慈故，能自滅貪瞋愚癡諸惡顛倒，亦能令他一切眾生除滅內外不善諸惡，皆悉遠離諸見誹謗詐偽諂諛憍慢我執，不求恭敬名聞利養。如是等過一切不造，是故名為無所得大慈心觀。七者入三摩地證入聖智三摩地時，觀察心性證法性慈。以法力慈故，得梵釋天龍之所禮敬。菩薩常自觀身，嚴持威儀戒網不以為喜，威德自在人所稱讚，能防護一切凡愚之心，則得自然翻惡作善見者歡喜，則是名法性聖智大慈觀。八者菩薩入三摩地時，澄心證淨證定證聖，了見寂靜，名為殊勝寂性慈。具此慈力者，超過欲界空色二世，是名不染三界菩薩。若證入寂性慈者，能莊嚴報身三十二相八十種好。何以故？名為菩薩證得心性寂滅慈，是故則名殊勝寂性大慈觀。九者菩薩入三摩地時，證真如慈本體無變實性清淨。菩薩若修行此慈者，則得離一切相證無生三摩地，成就一切無上菩提，自利利他皆悉圓滿，是故名為真如大慈觀。十者菩薩入三摩地時，證得法界慈。具是慈者，能普覆一切遍含有情總得解脫，令證菩提聖力加持，無不成就一切菩薩摩訶薩，是故名為法界大慈觀。爾時如上所說十方大士菩薩，入一切如來佛心觀者，是名一切諸佛十大慈觀教法也 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼世尊言告師子勇猛等諸大菩薩摩訶薩：「如來所言，如上所說十方大菩薩摩訶薩，因地先世俱同一行廣弘大願故，修行毘盧遮那如來本行大願祕密法教，亦同修普賢本行願故，是故亦同修曼殊室利本大行願已。是時若有一切菩薩摩訶薩求證無上菩提者，先當修入一切法如來大慈心觀。云何名為修持證入如來大慈心十種觀門？何者為十？云何修入？一者入三摩地觀，照無邊十方等如虛空心性無礙量等法界，是名本性大慈。能自護身亦護他身，自利利他，名為大慈觀。二者入三摩地，觀察根本自性本源最勝第一義自性慈心，能除斷忿恨瞋恚煩惱根本，一切妄想永盡亦無過失，是即名為根本大慈觀。三者入三摩地時，名為觀照慈。於此大慈心自性性中，不見一切眾生得失過患，常作一切清淨勝相而悉能知，不見三世眾生彼有諸愆犯禁之名，是故名為見性清淨入佛大慈觀。四者入三摩地，照見心性平等慈，能令自身暴惡之性能忍能受，亦令他一切有情眾生能忍能受，是故名為心性清淨內外無忍，名為見性平等慈忍性。忍力達空，不見本性內外諸忍，是故名為入性大慈心觀。五者入三摩地時，觀心見靜慈，得生大慈心故。能濟拔諸眾生苦，令得安樂趣向菩提。菩薩證得寂靜慈者，於寂靜中不見苦惱，能導引蒼生令入淨土得我淨故，則是名為如來大悲寂靜大慈觀。六者入三摩地時，照見五蘊皆空，無所得慈故，能自滅貪瞋愚癡諸惡顛倒，亦能令他一切眾生除滅內外不善諸惡，皆悉遠離諸見誹謗詐偽諂諛憍慢我執，不求恭敬名聞利養。如是等過一切不造，是故名為無所得大慈心觀。七者入三摩地證入聖智三摩地時，觀察心性證法性慈。以法力慈故，得梵釋天龍之所禮敬。菩薩常自觀身，嚴持威儀戒網不以為喜，威德自在人所稱讚，能防護一切凡愚之心，則得自然翻惡作善見者歡喜，則是名法性聖智大慈觀。八者菩薩入三摩地時，澄心證淨證定證聖，了見寂靜，名為殊勝寂性慈。具此慈力者，超過欲界空色二世，是名不染三界菩薩。若證入寂性慈者，能莊嚴報身三十二相八十種好。何以故？名為菩薩證得心性寂滅慈，是故則名殊勝寂性大慈觀。九者菩薩入三摩地時，證真如慈本體無變實性清淨。菩薩若修行此慈者，則得離一切相證無生三摩地，成就一切無上菩提，自利利他皆悉圓滿，是故名為真如大慈觀。十者菩薩入三摩地時，證得法界慈。具是慈者，能普覆一切遍含有情總得解脫，令證菩提聖力加持，無不成就一切菩薩摩訶薩，是故名為法界大慈觀。爾時如上所說十方大士菩薩，入一切如來佛心觀者，是名一切諸佛十大慈觀教法也

。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。」

是時則師子勇猛菩薩摩訶薩等，重啟如來而白世尊言：「云何名為十方大士菩薩？」如來告師子勇猛：「如是十方十大士菩薩，往昔因地同得毘盧遮那如來一切諸佛十大慈心觀，是故普賢、曼殊菩薩聖性道力加持而相助護神通感應。」「未知此二大士菩薩殊勝道力云何感應？」則是時釋迦牟尼世尊在大會眾中重告師子勇猛菩薩等：「如是十方十大士菩薩，從往昔因地之時，同共得毘盧遮那修大慈十心，亦修證普賢行願曼殊聖性道力神通自在聖智，運度一切眾生，是故感應。是時則得一切諸佛助護，毘盧遮那聖性感會。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時則師子勇猛菩薩摩訶薩等，重啟如來而白世尊言：「云何名為十方大士菩薩？」如來告師子勇猛：「如是十方十大士菩薩，往昔因地同得毘盧遮那如來一切諸佛十大慈心觀，是故普賢、曼殊菩薩聖性道力加持而相助護神通感應。」「未知此二大士菩薩殊勝道力云何感應？」則是時釋迦牟尼世尊在大會眾中重告師子勇猛菩薩等：「如是十方十大士菩薩，從往昔因地之時，同共得毘盧遮那修大慈十心，亦修證普賢行願曼殊聖性道力神通自在聖智，運度一切眾生，是故感應。是時則得一切諸佛助護，毘盧遮那聖性感會。」

爾時眾中一切菩薩摩訶薩、一切有情眾生，同修行普賢曼殊行願，則證入毘盧遮那如來十大慈佛心觀已。是時釋迦牟尼又重啟請毘盧遮那如來，與大會眾一切菩薩摩訶薩說一切諸佛菩提金剛三密、普賢智日、曼殊慧劍、六足四足尊等金剛陀羅尼，普賢、大笑、大樂、一髻、降三世等金剛陀羅尼，千臂千鉢曼殊陀羅尼，金剛慧劍契印，如來法輪一切總持祕密菩提三摩地大樂金剛真言，六足金剛真言，曼殊真言，增用加持一切菩薩聖性神用菩提聖智。爾時說諸佛如來十大慈已，從毘盧遮那佛心流出金剛三密千臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼，用加持一切修學菩薩摩訶薩，速證神力聖性菩提心。如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩金剛三摩地祕密根本菩提真言陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中一切菩薩摩訶薩、一切有情眾生，同修行普賢曼殊行願，則證入毘盧遮那如來十大慈佛心觀已。是時釋迦牟尼又重啟請毘盧遮那如來，與大會眾一切菩薩摩訶薩說一切諸佛菩提金剛三密、普賢智日、曼殊慧劍、六足四足尊等金剛陀羅尼，普賢、大笑、大樂、一髻、降三世等金剛陀羅尼，千臂千鉢曼殊陀羅尼，金剛慧劍契印，如來法輪一切總持祕密菩提三摩地大樂金剛真言，六足金剛真言，曼殊真言，增用加持一切菩薩聖性神用菩提聖智。爾時說諸佛如來十大慈已，從毘盧遮那佛心流出金剛三密千臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼，用加持一切修學菩薩摩訶薩，速證神力聖性菩提心。如來則說千臂千鉢曼殊室利菩薩金剛三摩地祕密根本菩提真言陀羅尼曰：

「娜莫三漫多吉抳夜(二合引)勢灑塞頗(二合)囉拏尾秫馱沒地毘喻(二合引)娜捨匿(徐翼反)薩嚩怛他(引)誐諦毘喻(二合)囉賀(二合)毘藥(二合)三藐糝沒第毘藥(二合)娜謨(引)曼儒(粗上聲)室唎(二合)曳薩迦攞麼攞迦覽迦(引)蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏楞訖哩(二合)哆也阿麼囉曩囉蘇(上)囉步惹誐尾儞也(二合引)馱囉惹吒(引)麼矩吒儞迦篩哆播娜臂姹(引)母惹(引)也娜謨(引)曼儒(粗去聲)具(引)沙(引)也摩訶(引)帽地薩怛嚩(二合)也尾尾馱(引)播(引)也訥𦾨底尾娜(引)囉拏(引)也怛儞也(二合)他(引)唵(引)暴麼抳嚕質囉迦攞(引)播尾質怛囉(二合)母(木)訖哆(二合)娜麼楞訖哩(二合)哆捨哩(引)囉跛囉麼薩怛嚩(二合)暮左迦怛他(引)誐哆達麼句(引)捨馱落鉢囉(二合)嚩囉達麼(引)臘馱尾惹也素囉哆參抱虞(引)跛捺捨迦羯麗(二合)商(去引)誐(引)囉鉢囉(二合)捨麼迦戍儞也(二合)多(引)娑嚩(二合)皤(引)嚩(引)弩娑(引)哩(引)摩訶(引)帽地薩怛嚩(二合)嚩𠸪嚩囕娜諾唵(引)摩訶(引)播(引)捨鉢囉(二合)娑囉鉢囉(二合)娑囉阿(上)娑(上)麼娑麼難(去)哆娑莫糝漫哆跋捺落(二合)三漫哆遜娜落糝漫哆(引)迦落糝漫哆鉢囉(二合)娑落娑囉娑囉係係曼儒(粗上聲)嚩囉嚩日囉(二合)渴誐親娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹羯麼(引)跋誐麼迦素佉娜娜矩嚕矩嚕度嚕度嚕馱馱馱馱摩訶(引)麼訶暮(引)訶也暮(引)訶也暴暴(引)鼻(引)麼鼻麼曩(引)娜曩(引)娜娑囉娑囉摩訶薩怛嚩(二合)慕(引)左也麼(引)麼曩(引)他麼弩塞里(二合)惹哆(引)播(引)也褥佉素欠娜娜摩訶(引)迦(引)嚕抳(寧)迦阿曩(引)葂(引)憾耨棄姤(引)憾娑嚕儒(粗引)憾鄔跛訥嚕(二合)妒憾阿尾尾訖妒(二合)憾矩枲(引)弩(引)憾娑囉拏達慕(引)憾怛梵(二合)婆誐梵褥棄跢(引)南(引)素欠娜娜阿(上)曩(引)他南(去)薩曩(引)他迦囉娑嚕惹(引)南(引)儞嚕惹娑迦(二合)囉鄔跛訥嚕(二合)跢(引)南(引)薩帽(引)鉢㮈囉薩嚩(二合)耨佉捨麼迦尾尾訖哆(二合引)南(引)矩捨攞達摩糝婆(上)囉跛哩布囉以哆(去引)矩徙(引)娜(引)南(引)尾(引)哩也(二合)娜跢(引)娑囉拏鼻達弭喃(引)麼麼卑婆誐鑁曩(引)葂(引)婆嚩捨囉南跛囉(引)也拏薩怛囉(二合)跢(引)薩嚩耨佉儞冥(引)捨麼也薩嚩訖麗(二合)捨囉暫悉弭(引)阿跛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「娜莫三漫多吉抳夜(二合引)勢灑塞頗(二合)囉拏尾秫馱沒地毘喻(二合引)娜捨匿(徐翼反)薩嚩怛他(引)誐諦毘喻(二合)囉賀(二合)毘藥(二合)三藐糝沒第毘藥(二合)娜謨(引)曼儒(粗上聲)室唎(二合)曳薩迦攞麼攞迦覽迦(引)蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏楞訖哩(二合)哆也阿麼囉曩囉蘇(上)囉步惹誐尾儞也(二合引)馱囉惹吒(引)麼矩吒儞迦篩哆播娜臂姹(引)母惹(引)也娜謨(引)曼儒(粗去聲)具(引)沙(引)也摩訶(引)帽地薩怛嚩(二合)也尾尾馱(引)播(引)也訥𦾨底尾娜(引)囉拏(引)也怛儞也(二合)他(引)唵(引)暴麼抳嚕質囉迦攞(引)播尾質怛囉(二合)母(木)訖哆(二合)娜麼楞訖哩(二合)哆捨哩(引)囉跛囉麼薩怛嚩(二合)暮左迦怛他(引)誐哆達麼句(引)捨馱落鉢囉(二合)嚩囉達麼(引)臘馱尾惹也素囉哆參抱虞(引)跛捺捨迦羯麗(二合)商(去引)誐(引)囉鉢囉(二合)捨麼迦戍儞也(二合)多(引)娑嚩(二合)皤(引)嚩(引)弩娑(引)哩(引)摩訶(引)帽地薩怛嚩(二合)嚩𠸪嚩囕娜諾唵(引)摩訶(引)播(引)捨鉢囉(二合)娑囉鉢囉(二合)娑囉阿(上)娑(上)麼娑麼難(去)哆娑莫糝漫哆跋捺落(二合)三漫哆遜娜落糝漫哆(引)迦落糝漫哆鉢囉(二合)娑落娑囉娑囉係係曼儒(粗上聲)嚩囉嚩日囉(二合)渴誐親娜親娜頻娜頻娜尾囉惹尾囉惹羯麼(引)跋誐麼迦素佉娜娜矩嚕矩嚕度嚕度嚕馱馱馱馱摩訶(引)麼訶暮(引)訶也暮(引)訶也暴暴(引)鼻(引)麼鼻麼曩(引)娜曩(引)娜娑囉娑囉摩訶薩怛嚩(二合)慕(引)左也麼(引)麼曩(引)他麼弩塞里(二合)惹哆(引)播(引)也褥佉素欠娜娜摩訶(引)迦(引)嚕抳(寧)迦阿曩(引)葂(引)憾耨棄姤(引)憾娑嚕儒(粗引)憾鄔跛訥嚕(二合)妒憾阿尾尾訖妒(二合)憾矩枲(引)弩(引)憾娑囉拏達慕(引)憾怛梵(二合)婆誐梵褥棄跢(引)南(引)素欠娜娜阿(上)曩(引)他南(去)薩曩(引)他迦囉娑嚕惹(引)南(引)儞嚕惹娑迦(二合)囉鄔跛訥嚕(二合)跢(引)南(引)薩帽(引)鉢㮈囉薩嚩(二合)耨佉捨麼迦尾尾訖哆(二合引)南(引)矩捨攞達摩糝婆(上)囉跛哩布囉以哆(去引)矩徙(引)娜(引)南(引)尾(引)哩也(二合)娜跢(引)娑囉拏鼻達弭喃(引)麼麼卑婆誐鑁曩(引)葂(引)婆嚩捨囉南跛囉(引)也拏薩怛囉(二合)跢(引)薩嚩耨佉儞冥(引)捨麼也薩嚩訖麗(二合)捨囉暫悉弭(引)阿跛

曩(引)也薩嚩僧(引)娑(引)嚕(引)跛㮈囉(二合)薩嚩耨佉(引)儞銘(引)曩(引)捨也矩捨攞達磨跛哩布囉拏(二合)銘矩嚕薩嚩羯麼(引)嚩囉拏鉢嚩跢(引)儞銘(去引)尾枳囉摩訶(引)帽(引)地薩怛嚩(二合)細(引)尾哆尾(引)哩也(二合)播(引)囉弭跢(引)喻(引)儼銘(引)僧(去散)儞喻(引)惹也阿囉拏達磨尾囉(引)誐尾囉惹僧(去散)惹訶鉢囉(二合)惹訶(引)馱囉抳(寧)娑麼佉娑麼惹(引)攞儞地冥(引)嚕娑麼摩訶(引)帽(引)地薩怛嚩(二合)嚩囉娜娑嚩(二合引)訶(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩(引)也薩嚩僧(引)娑(引)嚕(引)跛㮈囉(二合)薩嚩耨佉(引)儞銘(引)曩(引)捨也矩捨攞達磨跛哩布囉拏(二合)銘矩嚕薩嚩羯麼(引)嚩囉拏鉢嚩跢(引)儞銘(去引)尾枳囉摩訶(引)帽(引)地薩怛嚩(二合)細(引)尾哆尾(引)哩也(二合)播(引)囉弭跢(引)喻(引)儼銘(引)僧(去散)儞喻(引)惹也阿囉拏達磨尾囉(引)誐尾囉惹僧(去散)惹訶鉢囉(二合)惹訶(引)馱囉抳(寧)娑麼佉娑麼惹(引)攞儞地冥(引)嚕娑麼摩訶(引)帽(引)地薩怛嚩(二合)嚩囉娜娑嚩(二合引)訶(引)」

千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力陀羅尼曰：

「曩莫薩嚩怛他(引)𦾨帝瓢(毘臾反一引)囉訶(二合)瓢(毘藥反)唵俱麼囉嚕比抳(寧)尾濕嚩(二合)糝娑嚩(二合二) 阿𦾨縒阿(引)𦾨縒洛戶洛戶𠷺哢(二合)𠷺哢(二合引)吽吽爾曩職(之力反)曼袒室哩(二合)曳素失唎野哆(引)囉野𤚥薩嚩耨契瓢(毘藥反)發吒(半音，下同)發吒(去)捨麼野捨麼野阿蜜哩(二合)妒納婆舞納婆嚩播半冥(引)曩(引)捨野唵嚩(引)計曳(二合)囉體惹野唵嚩(引)計曳(二合)勢篩娑嚩唵嚩(引)計曳(二合)騫惹野唵嚩(引)計曳(二合)𩕳瑟癡(咤曳二合)野唵嚩(引)計曳(二合)麼曩(引)娑唵嚩(引)計曳(二合)娜曩莫唵渴誐薩怛嚩(二合)嚩計曳(二合)吽娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩莫薩嚩怛他(引)𦾨帝瓢(毘臾反一引)囉訶(二合)瓢(毘藥反)唵俱麼囉嚕比抳(寧)尾濕嚩(二合)糝娑嚩(二合二) 阿𦾨縒阿(引)𦾨縒洛戶洛戶𠷺哢(二合)𠷺哢(二合引)吽吽爾曩職(之力反)曼袒室哩(二合)曳素失唎野哆(引)囉野𤚥薩嚩耨契瓢(毘藥反)發吒(半音，下同)發吒(去)捨麼野捨麼野阿蜜哩(二合)妒納婆舞納婆嚩播半冥(引)曩(引)捨野唵嚩(引)計曳(二合)囉體惹野唵嚩(引)計曳(二合)勢篩娑嚩唵嚩(引)計曳(二合)騫惹野唵嚩(引)計曳(二合)𩕳瑟癡(咤曳二合)野唵嚩(引)計曳(二合)麼曩(引)娑唵嚩(引)計曳(二合)娜曩莫唵渴誐薩怛嚩(二合)嚩計曳(二合)吽娑嚩(二合引)賀(引)」

曼荼羅結界真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼荼羅結界真言：

梵云思(四) 摩畔馱馱囉尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云思(四) 摩畔馱馱囉尼。

「唵阿蜜㗚(二合)哆(上)尾盧(路)吉儞𦾨㗚婆(二合)僧洛叉(上)抳阿(引)迦哩沙(二合)抳吽吽泮泮吒吒吽吒娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿蜜㗚(二合)哆(上)尾盧(路)吉儞𦾨㗚婆(二合)僧洛叉(上)抳阿(引)迦哩沙(二合)抳吽吽泮泮吒吒吽吒娑嚩(二合引)賀(引)」

曼荼羅大灌頂密言陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼荼羅大灌頂密言陀羅尼：

梵云阿毘曬罽迦真言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云阿毘曬罽迦真言。

「唵阿蜜㗚(二合)哆嚩㘑嚩囉嚩囉鉢囉(二合)嚩囉尾秫悌吽吽泮泮吒吒吽泮吒(上)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿蜜㗚(二合)哆嚩㘑嚩囉嚩囉鉢囉(二合)嚩囉尾秫悌吽吽泮泮吒吒吽泮吒(上)娑嚩(二合引)賀(引)」

灌頂結契印真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 灌頂結契印真言：

梵云阿毘曬罽母㮈囉(二合)陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云阿毘曬罽母㮈囉(二合)陀羅尼。

「唵母儜母儜母儜嚩(上)㘑阿毘(重)詵者茗(二合)薩㗚麼(二合)怛他(引)𦾨哆(引)薩㗚麼(二合)尾儜也(二合引)毘曬罽㗚莽(二合)賀麼日囉(二合)迦嚩者母㮈囉(二合)母怛哩(二合)帶薩㗚麼(二合)怛他𦾨哆(上)紇哩(二合)那夜(引)地瑟恥(二合)哆麼日㘑(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵母儜母儜母儜嚩(上)㘑阿毘(重)詵者茗(二合)薩㗚麼(二合)怛他(引)𦾨哆(引)薩㗚麼(二合)尾儜也(二合引)毘曬罽㗚莽(二合)賀麼日囉(二合)迦嚩者母㮈囉(二合)母怛哩(二合)帶薩㗚麼(二合)怛他𦾨哆(上)紇哩(二合)那夜(引)地瑟恥(二合)哆麼日㘑(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」

如是次第，如來即說金剛十大慈觀者及陀羅尼已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是次第，如來即說金剛十大慈觀者及陀羅尼已。

是時世尊如上所說十大慈觀諸佛法教及說陀羅尼者，如來具說加持僧勝聖力福德，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生修入速證諸佛無上正等菩提。是故師子勇猛及一切菩薩：「我等深信誓當奉持。」云何名為十方十大士菩薩上意等？同得如來印可法教修行菩薩道。則各各對世尊向大會眾前，與諸菩薩眾自說修證法教祕密觀門。當來亦與一切菩薩，同當救度有情一切眾生。是故云何名為此祕密金剛十大士法觀。是時釋迦牟尼如來次第說上方上意菩薩十大士摩訶薩等。世尊令十大士菩薩，一一自說觀門而為開演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊如上所說十大慈觀諸佛法教及說陀羅尼者，如來具說加持僧勝聖力福德，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生修入速證諸佛無上正等菩提。是故師子勇猛及一切菩薩：「我等深信誓當奉持。」云何名為十方十大士菩薩上意等？同得如來印可法教修行菩薩道。則各各對世尊向大會眾前，與諸菩薩眾自說修證法教祕密觀門。當來亦與一切菩薩，同當救度有情一切眾生。是故云何名為此祕密金剛十大士法觀。是時釋迦牟尼如來次第說上方上意菩薩十大士摩訶薩等。世尊令十大士菩薩，一一自說觀門而為開演。

一者上方妙樂歡喜世界上意大菩薩摩訶薩埵菩提薩埵，當自陳說對如來前，令當來一切諸菩薩修入菩提聖性聖智，證如來金剛三密三摩地照見自性，入無動涅槃無性觀者。上意菩薩摩訶薩則入一切如來自在法界三摩地，菩薩於自聖智眼觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界金剛三摩地。上意菩薩自見身中性意生身，於一一毛孔中入出神用自在聖力，運通深證不思議法界三昧，以聖性智知三世一切佛法不可說法可說法。佛剎微塵數一切菩薩摩訶薩，修行教導化度蒼生，行菩薩行常不休息，令一切有情眾生速入涅槃無性觀法界聖力菩提悉地，成就菩薩，令一切眾生先修證，入十種成就金剛菩提三密大法觀。「云何名為十種菩提金剛三密大法？一者能令證入百千陀羅尼祕法光明，成就菩提金剛聖性三密行道大法。二者能令證入百千諸根智慧圓滿成就菩提神境通，證入百千三昧佛三摩地大法。三者能令證入百千神力，成就長養百千金剛三昧耶，成就聖力菩提圓滿故大法。四者能令證入百千虛空門，入一切如來三摩聖性地運動成就菩提，自在神通遊歷十方，入佛淨土見佛報身大法。五者能令證入百千佛三摩地門，聖性通達，具足成就菩提殊勝祕密諸波羅蜜門，入一切性智菩提無礙圓滿大法。六者能令證入百千聖智神通，修入妙行理趣體性功德，積集聖道成就菩提，入一切諸佛法藏大法。七者能令證入百千辯才智慧方便，演說成就如來聖行菩提，深入祕密一切法義大法。八者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行，成就菩提佛行圓滿大法。九者能令證入如來百千聖智金剛性道，得佛灌頂入法王位成就菩提、諸佛智身大明遍照金剛菩提，成就法身令得解脫大法。十者能令證入百千諸佛解脫地成就菩提，獲一切如來速入百千祕密金剛菩提佛性海藏真如三摩地，滿足一切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法。是故上意菩薩摩訶薩埵，先自能說識之妄想、如來聖性二義和合，成熟金剛聖智菩提大法者，則是名為菩薩修學如來聖性解行齊行，則能證得自體法界菩提十種大法，然後修入證得無動涅槃無性觀。云何方便而得證入無性觀者？菩薩先須當心觀照本性寂靜，寤入滅盡定，得心識性證見清淨。惟清惟淨證見聖性，自性如如一道寂淨，悟達本源反照見靜。惟照惟瑩，惟瑩惟淨，惟寂惟聖，則是名為菩薩得入無動涅槃無性觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者上方妙樂歡喜世界上意大菩薩摩訶薩埵菩提薩埵，當自陳說對如來前，令當來一切諸菩薩修入菩提聖性聖智，證如來金剛三密三摩地照見自性，入無動涅槃無性觀者。上意菩薩摩訶薩則入一切如來自在法界三摩地，菩薩於自聖智眼觀照意識界處入是涅槃無自性觀法界金剛三摩地。上意菩薩自見身中性意生身，於一一毛孔中入出神用自在聖力，運通深證不思議法界三昧，以聖性智知三世一切佛法不可說法可說法。佛剎微塵數一切菩薩摩訶薩，修行教導化度蒼生，行菩薩行常不休息，令一切有情眾生速入涅槃無性觀法界聖力菩提悉地，成就菩薩，令一切眾生先修證，入十種成就金剛菩提三密大法觀。「云何名為十種菩提金剛三密大法？一者能令證入百千陀羅尼祕法光明，成就菩提金剛聖性三密行道大法。二者能令證入百千諸根智慧圓滿成就菩提神境通，證入百千三昧佛三摩地大法。三者能令證入百千神力，成就長養百千金剛三昧耶，成就聖力菩提圓滿故大法。四者能令證入百千虛空門，入一切如來三摩聖性地運動成就菩提，自在神通遊歷十方，入佛淨土見佛報身大法。五者能令證入百千佛三摩地門，聖性通達，具足成就菩提殊勝祕密諸波羅蜜門，入一切性智菩提無礙圓滿大法。六者能令證入百千聖智神通，修入妙行理趣體性功德，積集聖道成就菩提，入一切諸佛法藏大法。七者能令證入百千辯才智慧方便，演說成就如來聖行菩提，深入祕密一切法義大法。八者能令證入百千諸佛甚深大慈聖行，成就菩提佛行圓滿大法。九者能令證入如來百千聖智金剛性道，得佛灌頂入法王位成就菩提、諸佛智身大明遍照金剛菩提，成就法身令得解脫大法。十者能令證入百千諸佛解脫地成就菩提，獲一切如來速入百千祕密金剛菩提佛性海藏真如三摩地，滿足一切法如來聖性無盡金剛智菩提一切大法。是故上意菩薩摩訶薩埵，先自能說識之妄想、如來聖性二義和合，成熟金剛聖智菩提大法者，則是名為菩薩修學如來聖性解行齊行，則能證得自體法界菩提十種大法，然後修入證得無動涅槃無性觀。云何方便而得證入無性觀者？菩薩先須當心觀照本性寂靜，寤入滅盡定，得心識性證見清淨。惟清惟淨證見聖性，自性如如一道寂淨，悟達本源反照見靜。惟照惟瑩，惟瑩惟淨，惟寂惟聖，則是名為菩薩得入無動涅槃無性觀。」

若有一切菩薩，依此上意菩薩摩訶薩埵修學此法門者，則得速證佛無上正等菩提。故上意菩薩摩訶薩，為三世一切法界有情眾生，顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動涅槃無性觀，令未來遠世一切菩薩一切眾生修證速入如來聖性三摩地無性觀者，得佛阿耨多羅三藐三菩提故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有一切菩薩，依此上意菩薩摩訶薩埵修學此法門者，則得速證佛無上正等菩提。故上意菩薩摩訶薩，為三世一切法界有情眾生，顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動涅槃無性觀，令未來遠世一切菩薩一切眾生修證速入如來聖性三摩地無性觀者，得佛阿耨多羅三藐三菩提故。

是時如來則次第而令持世菩薩自說修習觀行門。二者下方金剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩埵，自對如來前，則為現在一切菩薩陳說祕密法觀，亦令當來一切菩薩及一切眾生，修入薩婆若海三摩地，學諸佛金剛菩提一切祕密甚深法忍波羅蜜多實性觀。「若菩薩依此觀門，由行證得如來金剛無邊性海三昧，依此三昧得入祕密菩提金剛持地世海性三摩地。從此持世海性金剛願力置金剛界地建立，所依金剛海性堅牢法藏相生世界，無有障礙等如虛空無差別相，皆是本源毘盧遮那如來金剛體性堅固祕密法性海中安立萬像，大地世界形色相好、主宰神通靈應化變，一切總依毘盧遮那如來先世大願聖力加持一切菩薩，及一切有情修習菩提解脫聖道成就，於此世界一切眾生合同一性，助佛成熟自在神力，達一切如來三摩地聖智相應，令一切有情無不快樂，同入菩提悉得圓滿。皆是毘盧遮那如來往昔之時，於劫海之中有大願力。修菩薩行時，以四攝法及行八大供養而曾攝受一一諸佛諸大菩薩因地之時所種善根，皆已相攝種種方便教化成就，令一切菩薩安立一切智慧道、一切聖種道、一切金剛道、一切解脫道，是名一切如來菩提海藏大善福利方便成就願海般若波羅蜜多。諸佛菩薩往昔因時所行之行，具足清淨解脫聖道，以能善入諸佛三摩地，令其菩薩及一切眾生常見諸佛報身分明了了，以勝解力入於如來功德性海，得成諸佛菩薩解脫之門。遊戲神通合同本願力故，起大悲心誓度有情，悉歸諸佛金剛菩提性海圓滿成就故。是故如示持世菩薩摩訶薩，令諸一切菩薩修入金剛三摩地行甚深法忍，住波羅蜜多實性觀。云何疾得入此方便而證此觀？是時持世菩薩即當自心眼應當觀照，入自心性性體法界，得見自性心體，證於如來金剛聖性，洞達法空無邊覺智，大寂慧空觀其大智，入心心空證空復空，心如虛空同於法界，了了見性名證自性聖智。法體是本，心性神用自在清虛一靜，法同法性真如實際。若達此性，則名本源自性真實聖智無性。是故持世菩薩摩訶薩，往昔因地當本大願，共毘盧遮那如來，令度一切菩薩及一切眾生同入此願，諸佛聖性金剛菩提大願，修行佛三藐三摩地甚深法忍波羅蜜多住於清淨法身實性觀者，速成正覺無上正等菩提，當得阿耨多羅疾當成佛。」是故釋迦牟尼如來深歎持世菩薩摩訶薩：「汝曾久遠供養諸佛菩薩，今說如來金剛祕密甚深菩提不可思議。」是時諸大菩薩見如來歎持世菩薩摩訶薩，大眾歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來則次第而令持世菩薩自說修習觀行門。二者下方金剛界地天世界持世菩薩摩訶薩埵菩提薩埵，自對如來前，則為現在一切菩薩陳說祕密法觀，亦令當來一切菩薩及一切眾生，修入薩婆若海三摩地，學諸佛金剛菩提一切祕密甚深法忍波羅蜜多實性觀。「若菩薩依此觀門，由行證得如來金剛無邊性海三昧，依此三昧得入祕密菩提金剛持地世海性三摩地。從此持世海性金剛願力置金剛界地建立，所依金剛海性堅牢法藏相生世界，無有障礙等如虛空無差別相，皆是本源毘盧遮那如來金剛體性堅固祕密法性海中安立萬像，大地世界形色相好、主宰神通靈應化變，一切總依毘盧遮那如來先世大願聖力加持一切菩薩，及一切有情修習菩提解脫聖道成就，於此世界一切眾生合同一性，助佛成熟自在神力，達一切如來三摩地聖智相應，令一切有情無不快樂，同入菩提悉得圓滿。皆是毘盧遮那如來往昔之時，於劫海之中有大願力。修菩薩行時，以四攝法及行八大供養而曾攝受一一諸佛諸大菩薩因地之時所種善根，皆已相攝種種方便教化成就，令一切菩薩安立一切智慧道、一切聖種道、一切金剛道、一切解脫道，是名一切如來菩提海藏大善福利方便成就願海般若波羅蜜多。諸佛菩薩往昔因時所行之行，具足清淨解脫聖道，以能善入諸佛三摩地，令其菩薩及一切眾生常見諸佛報身分明了了，以勝解力入於如來功德性海，得成諸佛菩薩解脫之門。遊戲神通合同本願力故，起大悲心誓度有情，悉歸諸佛金剛菩提性海圓滿成就故。是故如示持世菩薩摩訶薩，令諸一切菩薩修入金剛三摩地行甚深法忍，住波羅蜜多實性觀。云何疾得入此方便而證此觀？是時持世菩薩即當自心眼應當觀照，入自心性性體法界，得見自性心體，證於如來金剛聖性，洞達法空無邊覺智，大寂慧空觀其大智，入心心空證空復空，心如虛空同於法界，了了見性名證自性聖智。法體是本，心性神用自在清虛一靜，法同法性真如實際。若達此性，則名本源自性真實聖智無性。是故持世菩薩摩訶薩，往昔因地當本大願，共毘盧遮那如來，令度一切菩薩及一切眾生同入此願，諸佛聖性金剛菩提大願，修行佛三藐三摩地甚深法忍波羅蜜多住於清淨法身實性觀者，速成正覺無上正等菩提，當得阿耨多羅疾當成佛。」是故釋迦牟尼如來深歎持世菩薩摩訶薩：「汝曾久遠供養諸佛菩薩，今說如來金剛祕密甚深菩提不可思議。」是時諸大菩薩見如來歎持世菩薩摩訶薩，大眾歡喜信受奉行。