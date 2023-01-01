大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第二

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

二者說諸佛出現證修金剛菩提殊勝第二品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者說諸佛出現證修金剛菩提殊勝第二品

是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩薩言：「吾今啟請諸佛如來，令聖力加持一切菩薩摩訶薩，進修一切如來金剛三密三菩提法三摩地觀，令諸菩薩心等虛空性如法界，廣度有情無盡眾生。又令曼殊室利菩薩摩訶薩，與一切菩薩一切眾生作為導首。」是故曼殊室利菩薩對世尊、大眾菩薩前告言：「若有一切菩薩及一切有情眾生，志求無上菩提，修持真實佛金剛聖性三摩地一切法者，一切法即是一切有情心是也，為有情眾生心地法藏有煩惱種性。煩惱種性則是菩提性者，有情心處本性真淨，空無所得，是故有情心是大圓鏡智心處是也。菩薩於圓鏡智心作志求，用功觀照大圓鏡智，心性覺證寂滅，即得了寤心鏡瑩淨。瑩淨達空，即心證平等性智。證平等性智者，通寤達性本性實空，證入空中心。心心性如，如性體地，名入如如智，則證妙觀察智也。得入如如性清淨聖智，獲得金剛成所作智者，證菩提性成就聖智也。是故則名四智菩提玄通觀智，入一切佛心金剛三摩地。聖智相應則名瑜伽三密門三十支契印。加持身密十支三摩地，令身根清淨，證身體性智；聖力加持口密十支三摩地，心念觀智清淨；則聖力加持意密寂靜十支三摩地。則意密地清淨。則如性真淨，證性印三昧不空聖智金剛喻定三摩地如來法身。成就如是祕密教者，是故令一切諸大菩薩摩訶薩及一切眾生修學教旨，入瑜伽一切法修持佛金剛三摩地三密菩提法教，入聖性海無邊三昧法界三摩地故。」其時大眾會諸菩薩眾中，唯有大士十六仁大菩薩摩訶薩，共曼殊室利菩薩同願同行，修證大乘瑜伽金剛三密菩提三摩地；餘諸一切十信颰陀婆羅菩薩等，聲聞人眾舍利弗等，不同曼殊心等虛空性如法界廣度有情，自諸菩薩聲聞人等心量小智不廣有限志願下劣，過八十億俱胝那庾多百千劫修行菩薩道始滿五波羅蜜。是時曼殊室利共大士十六仁菩薩摩訶薩，對於如來大眾前，再三重發廣大弘願：「願我等共十六仁普賢大士菩薩等，心同於虛空，廣度有情等若空界。復願一切眾生，同我無盡大願，我當救之無有休息。復有大願，願我等諸菩薩及我身心，通於法界同太虛空無有障礙。智身報身常願現於六道四生胎卵濕化九類有情，眾生之前常現此身，願見我形適然障滅，令一切眾生發菩提心，歸向大乘瑜伽祕密，修習菩提速超佛地。」是故師子勇猛菩薩稽首如來而白世尊：「向者如來所說，令曼殊室利與一切菩薩及一切眾生皆為上首，接引修習無上菩提。云何修持瑜伽三密門金剛三摩地觀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼如來告曼殊室利菩薩言：「吾今啟請諸佛如來，令聖力加持一切菩薩摩訶薩，進修一切如來金剛三密三菩提法三摩地觀，令諸菩薩心等虛空性如法界，廣度有情無盡眾生。又令曼殊室利菩薩摩訶薩，與一切菩薩一切眾生作為導首。」是故曼殊室利菩薩對世尊、大眾菩薩前告言：「若有一切菩薩及一切有情眾生，志求無上菩提，修持真實佛金剛聖性三摩地一切法者，一切法即是一切有情心是也，為有情眾生心地法藏有煩惱種性。煩惱種性則是菩提性者，有情心處本性真淨，空無所得，是故有情心是大圓鏡智心處是也。菩薩於圓鏡智心作志求，用功觀照大圓鏡智，心性覺證寂滅，即得了寤心鏡瑩淨。瑩淨達空，即心證平等性智。證平等性智者，通寤達性本性實空，證入空中心。心心性如，如性體地，名入如如智，則證妙觀察智也。得入如如性清淨聖智，獲得金剛成所作智者，證菩提性成就聖智也。是故則名四智菩提玄通觀智，入一切佛心金剛三摩地。聖智相應則名瑜伽三密門三十支契印。加持身密十支三摩地，令身根清淨，證身體性智；聖力加持口密十支三摩地，心念觀智清淨；則聖力加持意密寂靜十支三摩地。則意密地清淨。則如性真淨，證性印三昧不空聖智金剛喻定三摩地如來法身。成就如是祕密教者，是故令一切諸大菩薩摩訶薩及一切眾生修學教旨，入瑜伽一切法修持佛金剛三摩地三密菩提法教，入聖性海無邊三昧法界三摩地故。」其時大眾會諸菩薩眾中，唯有大士十六仁大菩薩摩訶薩，共曼殊室利菩薩同願同行，修證大乘瑜伽金剛三密菩提三摩地；餘諸一切十信颰陀婆羅菩薩等，聲聞人眾舍利弗等，不同曼殊心等虛空性如法界廣度有情，自諸菩薩聲聞人等心量小智不廣有限志願下劣，過八十億俱胝那庾多百千劫修行菩薩道始滿五波羅蜜。是時曼殊室利共大士十六仁菩薩摩訶薩，對於如來大眾前，再三重發廣大弘願：「願我等共十六仁普賢大士菩薩等，心同於虛空，廣度有情等若空界。復願一切眾生，同我無盡大願，我當救之無有休息。復有大願，願我等諸菩薩及我身心，通於法界同太虛空無有障礙。智身報身常願現於六道四生胎卵濕化九類有情，眾生之前常現此身，願見我形適然障滅，令一切眾生發菩提心，歸向大乘瑜伽祕密，修習菩提速超佛地。」是故師子勇猛菩薩稽首如來而白世尊：「向者如來所說，令曼殊室利與一切菩薩及一切眾生皆為上首，接引修習無上菩提。云何修持瑜伽三密門金剛三摩地觀？」

爾時曼殊室利菩薩則為師子菩薩等十六大士說次第修行如來祕密成就一切金剛菩提觀。「如何十六大士修行加持菩提觀者？云何亦得見聞十六菩薩曼殊普賢等？本有金剛殊勝名號祕密菩提行持傳授加被，修學一切菩薩有情眾生盡皆成佛。何者本是次第名號？云何聞覩十六菩薩殊勝名故，如何名大士十六菩薩？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊室利菩薩則為師子菩薩等十六大士說次第修行如來祕密成就一切金剛菩提觀。「如何十六大士修行加持菩提觀者？云何亦得見聞十六菩薩曼殊普賢等？本有金剛殊勝名號祕密菩提行持傳授加被，修學一切菩薩有情眾生盡皆成佛。何者本是次第名號？云何聞覩十六菩薩殊勝名故，如何名大士十六菩薩？

「一者東方第一普賢菩薩摩訶薩，名號金剛手。為一切有情稽首毘盧遮那如來，加持一切眾生，令入一切金剛薩埵三摩地妙堅牢故，證修入一切如來清淨法身金剛實性中，轉戒定慧解脫解脫知見成金剛法輪，利益一切有情眾生，令一切菩薩摩訶薩修入佛心觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者東方第一普賢菩薩摩訶薩，名號金剛手。為一切有情稽首毘盧遮那如來，加持一切眾生，令入一切金剛薩埵三摩地妙堅牢故，證修入一切如來清淨法身金剛實性中，轉戒定慧解脫解脫知見成金剛法輪，利益一切有情眾生，令一切菩薩摩訶薩修入佛心觀。

「二者不空王菩薩摩訶薩，號金剛鉤召。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出一切如來大鉤召印，召請一切如來作神通力。從金剛大鉤形，出現加持一切世界菩薩摩訶薩，入微塵數諸佛如來法身菩提，令一切菩薩修入菩提真如觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者不空王菩薩摩訶薩，號金剛鉤召。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出一切如來大鉤召印，召請一切如來作神通力。從金剛大鉤形，出現加持一切世界菩薩摩訶薩，入微塵數諸佛如來法身菩提，令一切菩薩修入菩提真如觀。

「三者摩羅大菩薩摩訶薩，號名金剛弓。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，住如來摩羅大清淨業最勝悉地，成就金剛菩提箭，迅疾速入如來聖性聖力，加持一切菩薩身心性智，除去諸障，入迅疾金剛菩提實性觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者摩羅大菩薩摩訶薩，號名金剛弓。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，住如來摩羅大清淨業最勝悉地，成就金剛菩提箭，迅疾速入如來聖性聖力，加持一切菩薩身心性智，除去諸障，入迅疾金剛菩提實性觀。

「四者極喜王大菩薩摩訶薩，號名金剛喜波羅。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，同為一體，出微塵數歡喜波羅形狀，加持一切菩薩入金剛菩提薩埵無我體性智空觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者極喜王大菩薩摩訶薩，號名金剛喜波羅。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，同為一體，出微塵數歡喜波羅形狀，加持一切菩薩入金剛菩提薩埵無我體性智空觀。

「五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩，號名金剛藏王。自入三昧，證入毘盧遮那佛心金剛藏性，出一切如來虛空法界寶藏。生金剛妙寶形。出微塵數一切諸佛如來三昧光明照耀，加持一切菩薩摩訶薩修入金剛菩提輪三摩地法空觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者南方第一虛空藏大菩薩摩訶薩，號名金剛藏王。自入三昧，證入毘盧遮那佛心金剛藏性，出一切如來虛空法界寶藏。生金剛妙寶形。出微塵數一切諸佛如來三昧光明照耀，加持一切菩薩摩訶薩修入金剛菩提輪三摩地法空觀。

「六者大威德光大菩薩摩訶薩，號名金剛光明。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出一切如來金剛日輪三昧，加持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三密佛三摩地，得證日輪菩提一性觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者大威德光大菩薩摩訶薩，號名金剛光明。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出一切如來金剛日輪三昧，加持一切菩薩摩訶薩令修入金剛三密佛三摩地，得證日輪菩提一性觀。

「七者寶幢摩尼大菩薩摩訶薩，號名金剛幢。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出一切如來金剛祕密法藏聖力，加持一切菩薩摩訶薩，令入金剛勝幢寶藏三摩地，令證一切菩薩入無動地涅槃佛性無心觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者寶幢摩尼大菩薩摩訶薩，號名金剛幢。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出一切如來金剛祕密法藏聖力，加持一切菩薩摩訶薩，令入金剛勝幢寶藏三摩地，令證一切菩薩入無動地涅槃佛性無心觀。

「八者常喜悅大菩薩摩訶薩，號名金剛喜智。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出金剛微笑喜形，加持一切菩薩摩訶薩，修證入一切如來金剛歡悅實性三摩地，令一切菩薩證入悅意性清淨金剛實際觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者常喜悅大菩薩摩訶薩，號名金剛喜智。自入三昧，證入毘盧遮那佛心，出金剛微笑喜形，加持一切菩薩摩訶薩，修證入一切如來金剛歡悅實性三摩地，令一切菩薩證入悅意性清淨金剛實際觀。

「九者西方第一觀自在王大菩薩摩訶薩，號名金剛眼。自入三昧已，證入毘盧遮那佛心自性清淨身，出一切微塵數諸佛如來，令一切眾生住三摩地性，同為一體量等法界遍盡虛空，生大蓮華金剛寶形如空法界。從彼金剛蓮華形，出生一切如來金剛自性聖智三摩地神境通自在聖力，加持一切微塵數佛剎中一切菩薩摩訶薩，令入聖性自在神用諸佛慈心淨土觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者西方第一觀自在王大菩薩摩訶薩，號名金剛眼。自入三昧已，證入毘盧遮那佛心自性清淨身，出一切微塵數諸佛如來，令一切眾生住三摩地性，同為一體量等法界遍盡虛空，生大蓮華金剛寶形如空法界。從彼金剛蓮華形，出生一切如來金剛自性聖智三摩地神境通自在聖力，加持一切微塵數佛剎中一切菩薩摩訶薩，令入聖性自在神用諸佛慈心淨土觀。

「十者曼殊室利大菩薩摩訶薩，號名灌頂王金剛慧。自入首楞嚴三昧，證入毘盧遮那如來佛心同為一體自在聖性，生微塵數般若波羅蜜慧智，出生殑伽河沙金剛慧劍般若形，證入一切如來金剛智慧劍同為一性，加持微塵數佛剎世界諸大菩薩摩訶薩，修入一切如來金剛三摩地，證金剛慧劍，揮滅一切眾生煩惱罪障，成就一切有情眾生修證無上正等菩提觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者曼殊室利大菩薩摩訶薩，號名灌頂王金剛慧。自入首楞嚴三昧，證入毘盧遮那如來佛心同為一體自在聖性，生微塵數般若波羅蜜慧智，出生殑伽河沙金剛慧劍般若形，證入一切如來金剛智慧劍同為一性，加持微塵數佛剎世界諸大菩薩摩訶薩，修入一切如來金剛三摩地，證金剛慧劍，揮滅一切眾生煩惱罪障，成就一切有情眾生修證無上正等菩提觀。

「十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩，號名金剛場。自入法性輪三昧，證入毘盧遮那佛心法輪性海三摩地，同一切如來金剛聖性一體法輪智法界金剛界三摩地，出一切佛剎微塵數微塵數諸佛如來，加持一切菩薩摩訶薩，令入大曼荼羅灌頂，證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等神通自在聖力，修證法性法輪三摩地觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十一者妙慧法輪大菩薩摩訶薩，號名金剛場。自入法性輪三昧，證入毘盧遮那佛心法輪性海三摩地，同一切如來金剛聖性一體法輪智法界金剛界三摩地，出一切佛剎微塵數微塵數諸佛如來，加持一切菩薩摩訶薩，令入大曼荼羅灌頂，證得瑜伽三密三摩地聖性相應同等神通自在聖力，修證法性法輪三摩地觀。

「十二者聖意無言大菩薩摩訶薩，號名金剛聖語。自入一切文字般若無相三昧，證入毘盧遮那佛心金剛法性同為一體，出一切如來祕密三摩地念誦狀形，出生一切微塵數如來金剛法性身，加持一切諸大菩薩摩訶薩，令自勤修證三密三摩地，入法界佛性法身聖性觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十二者聖意無言大菩薩摩訶薩，號名金剛聖語。自入一切文字般若無相三昧，證入毘盧遮那佛心金剛法性同為一體，出一切如來祕密三摩地念誦狀形，出生一切微塵數如來金剛法性身，加持一切諸大菩薩摩訶薩，令自勤修證三密三摩地，入法界佛性法身聖性觀。

「十三者北方第一毘首羯磨大菩薩摩訶薩，號名金剛毘首羯磨轉法輪王。自入三昧已，證入一切如來毘盧遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏，出生微塵數佛剎世界一切羯磨如來世尊，同為一切諸佛毘盧遮那如來性海真如法藏，生一切金剛薩埵毘首羯磨，成就一切菩薩摩訶薩阿耨菩提，令諸菩薩當自觀照自性心地，修入證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛三摩地觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十三者北方第一毘首羯磨大菩薩摩訶薩，號名金剛毘首羯磨轉法輪王。自入三昧已，證入一切如來毘盧遮那佛心一切清淨摩羅大寂諸佛菩提法藏，出生微塵數佛剎世界一切羯磨如來世尊，同為一切諸佛毘盧遮那如來性海真如法藏，生一切金剛薩埵毘首羯磨，成就一切菩薩摩訶薩阿耨菩提，令諸菩薩當自觀照自性心地，修入證得諸佛智鏡金剛瑜伽三密三菩提圓通一切金剛三摩地觀。

「十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩，號名金剛慈力迅疾灌頂。自入金剛智地三昧，證入毘盧遮那佛心，住如來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲冑性海同為一體，出百千大金剛甲冑形，住佛手掌中。從金剛甲冑形，生一切世界微塵數諸佛國土如來守護一切儀範軌則廣大事業，同一切如來神通自在聖力，加持一切菩薩摩訶薩，得難敵聖力精進道行，速證疾入如來金剛甲冑體性三菩提觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十四者難敵精進力大菩薩摩訶薩，號名金剛慈力迅疾灌頂。自入金剛智地三昧，證入毘盧遮那佛心，住如來大金剛祕跡三密性三摩地佛堅牢甲冑性海同為一體，出百千大金剛甲冑形，住佛手掌中。從金剛甲冑形，生一切世界微塵數諸佛國土如來守護一切儀範軌則廣大事業，同一切如來神通自在聖力，加持一切菩薩摩訶薩，得難敵聖力精進道行，速證疾入如來金剛甲冑體性三菩提觀。

「十五者摧一切魔怨大菩薩摩訶薩，號名金剛暴怒。自入三昧，證入毘盧遮那如來佛心同為一體一性，出金剛大牙器仗金剛狀形，住佛掌中。從彼金剛牙形，生一切佛世界微塵數如來金剛身，作一切降伏暴怒等，為一切佛神通聖力，加持一切菩薩摩訶薩，成就金剛牙器仗安立世界中，暴怒恐怖攞伏一切天魔及一切自性煩惱魔，令一切菩薩得無礙修證如來三摩地，令入聖智自性三密迅疾金剛觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十五者摧一切魔怨大菩薩摩訶薩，號名金剛暴怒。自入三昧，證入毘盧遮那如來佛心同為一體一性，出金剛大牙器仗金剛狀形，住佛掌中。從彼金剛牙形，生一切佛世界微塵數如來金剛身，作一切降伏暴怒等，為一切佛神通聖力，加持一切菩薩摩訶薩，成就金剛牙器仗安立世界中，暴怒恐怖攞伏一切天魔及一切自性煩惱魔，令一切菩薩得無礙修證如來三摩地，令入聖智自性三密迅疾金剛觀。

「十六者金剛拳法界王大菩薩摩訶薩，號名堅跡金剛界。自入月輪心瑩淨自性智鏡三昧，入一切佛心如來金剛薩埵菩提地，出一切佛世界微塵數佛土一切如來，加持一切菩薩摩訶薩，令修證入一切平等性智三摩地，證金剛甚深一切法義成就菩提，速超入一切如來毘盧遮那法身智鏡性，則見我身同如來形，證入金剛界性，成就一切如來法智身佛五眼觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十六者金剛拳法界王大菩薩摩訶薩，號名堅跡金剛界。自入月輪心瑩淨自性智鏡三昧，入一切佛心如來金剛薩埵菩提地，出一切佛世界微塵數佛土一切如來，加持一切菩薩摩訶薩，令修證入一切平等性智三摩地，證金剛甚深一切法義成就菩提，速超入一切如來毘盧遮那法身智鏡性，則見我身同如來形，證入金剛界性，成就一切如來法智身佛五眼觀。」

則是時十六大士菩薩摩訶薩，各各自說觀門諸佛如來金剛悉地，成就阿耨多羅三藐三菩提，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生，修證入瑜伽三密門三十支三摩地金剛菩提觀已。其時閻浮提世界忽然廣博嚴淨，現為金色世界廓清。即有微塵數千百億佛剎世界一切諸佛如來，同時出現為作證明，總共讚歎曼殊室利為於上首，與普賢等十六大士菩薩摩訶薩，願為一切有情眾生疾令修證，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則是時十六大士菩薩摩訶薩，各各自說觀門諸佛如來金剛悉地，成就阿耨多羅三藐三菩提，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生，修證入瑜伽三密門三十支三摩地金剛菩提觀已。其時閻浮提世界忽然廣博嚴淨，現為金色世界廓清。即有微塵數千百億佛剎世界一切諸佛如來，同時出現為作證明，總共讚歎曼殊室利為於上首，與普賢等十六大士菩薩摩訶薩，願為一切有情眾生疾令修證，速得成就阿耨多羅三藐三菩提。

爾時則是一切如來出現讚歎而作證明，諸佛如來同聲共說：「曼殊室利當為菩薩上首，普賢十六大士等，得諸佛唱言歎深行德。善哉善哉！曼殊、普賢十六大士菩薩！能從往昔因地無量劫來發弘大願而度有情，心等虛空無有休歇。此是十六大士行菩薩行，甚深無盡之德。如來證明不可校量無有比度，殊勝之願不可說不可說不可思議。」如來說已，其時忽然出現六大金剛，亦當同聲讚歎曼殊、普賢十六大士深德之行而作證明。金剛力士言：「曼殊、普賢等不可說，皆得無礙辯才，證大法忍成就菩提，降伏魔怨制諸外道，到於如來聖性金剛智地，一生補處，得陀羅尼金剛聖力，實無所畏自在神通，證如來法身一切功德一切諸佛之地。無盡大智皆悉具足，不可思議不可說盡。何者守護？云何名為六大力士金剛助護佛法？一者大樂、二者大笑、三者一髻尊、四者降三世、五者四足尊、六者閻曼德六足尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時則是一切如來出現讚歎而作證明，諸佛如來同聲共說：「曼殊室利當為菩薩上首，普賢十六大士等，得諸佛唱言歎深行德。善哉善哉！曼殊、普賢十六大士菩薩！能從往昔因地無量劫來發弘大願而度有情，心等虛空無有休歇。此是十六大士行菩薩行，甚深無盡之德。如來證明不可校量無有比度，殊勝之願不可說不可說不可思議。」如來說已，其時忽然出現六大金剛，亦當同聲讚歎曼殊、普賢十六大士深德之行而作證明。金剛力士言：「曼殊、普賢等不可說，皆得無礙辯才，證大法忍成就菩提，降伏魔怨制諸外道，到於如來聖性金剛智地，一生補處，得陀羅尼金剛聖力，實無所畏自在神通，證如來法身一切功德一切諸佛之地。無盡大智皆悉具足，不可思議不可說盡。何者守護？云何名為六大力士金剛助護佛法？一者大樂、二者大笑、三者一髻尊、四者降三世、五者四足尊、六者閻曼德六足尊。」

爾時佛告師子勇猛：「汝當至信。」如是六力士大金剛同聲唱言：「我等六大金剛發大誓願，亦當同共曼殊普賢往昔同行同願，奉如來教令佛法常當守護，勿令天魔諸惡外道惱亂攪擾。當願盡於未來之際，心等法界常當荷護，令一切眾生願到菩提成無上道。」則是時大會於是菩薩眾中，師子勇猛雷音菩薩從座而起，長跪合掌而白佛言：「向來所說微塵數諸佛如來，從何處所來而作證明？」佛告師子勇猛菩薩：「如是十六大士曼殊等，往昔因地教導有情令發大乘阿耨多羅三藐三菩提，早得成佛，亦當出現微塵數一切諸佛。往昔有因，是故當與曼殊普賢十六菩薩而作證明。」是時師子勇猛菩薩在大會眾中，慇懃稽首而白世尊言：「我曾往昔久遠已前因地之時，早共曼殊室利菩薩，於袈裟幢世界，有佛號袈裟寶幢如來，與諸菩薩同共作聲聞中出家。何故今得微塵數諸佛出現來作證明？我等大會實亦難信。」是時釋迦牟尼世尊告言：「則為大會眾諸、大菩薩摩訶薩、師子勇猛等，說曼殊室利因地往昔諸佛因緣，證明成就阿耨菩提。亦說曼殊久遠已前，住佛世界作大乘菩薩，早已發無上菩提之心，經無量劫漸次修學。其時於寶幢如來佛出世時，於聲聞眾中出家而作沙門，方便接引聲聞之眾，令發無上菩提之心，歸依大乘漸漸次第當自修學，其心廣大等若虛空。曼殊大士志誠接引，復發大願，幽冥靈聖神道與我證明，令我誓願成就有情一切眾生，次第修學如來聖性金剛菩提。曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛剎世世修行，乃值佛土劫名淨光，其時世界號名須彌德。於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居，然且國土眾寶所成，清淨嚴飾無諸穢惡，有百億四天下百億世界。其中有一四天下佛剎世界，號名師子臆世界，於其世界中有八十億王城。就八十億王城中，有一王城名曰自在幢城。於其城中有一轉輪聖王，號名大威德王。其次彼王城北有一菩提道場，名曰滿月光明道場。於其處所，有一守護菩提道場之神號名慈德。其時於世界中有一菩薩，名曰離垢幢菩薩摩訶薩，坐於菩提道場欲成正覺。是故其時於此世界中有一大國惡魔徒眾，於其眾中有一最大惡魔王名曰金色光，與其眷屬無量徒眾俱來至到菩薩處所，皆欲惱亂離垢菩薩，勿遣成道。其時之世於自在幢城，有一大威德轉輪聖王，以獲得菩薩聖性智力神通自在，化作兵眾其數甚多，圍遶菩提道場，諸魔惶怖悉皆奔散。其時離垢幢菩薩摩訶薩遂則得成正覺無上正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告師子勇猛：「汝當至信。」如是六力士大金剛同聲唱言：「我等六大金剛發大誓願，亦當同共曼殊普賢往昔同行同願，奉如來教令佛法常當守護，勿令天魔諸惡外道惱亂攪擾。當願盡於未來之際，心等法界常當荷護，令一切眾生願到菩提成無上道。」則是時大會於是菩薩眾中，師子勇猛雷音菩薩從座而起，長跪合掌而白佛言：「向來所說微塵數諸佛如來，從何處所來而作證明？」佛告師子勇猛菩薩：「如是十六大士曼殊等，往昔因地教導有情令發大乘阿耨多羅三藐三菩提，早得成佛，亦當出現微塵數一切諸佛。往昔有因，是故當與曼殊普賢十六菩薩而作證明。」是時師子勇猛菩薩在大會眾中，慇懃稽首而白世尊言：「我曾往昔久遠已前因地之時，早共曼殊室利菩薩，於袈裟幢世界，有佛號袈裟寶幢如來，與諸菩薩同共作聲聞中出家。何故今得微塵數諸佛出現來作證明？我等大會實亦難信。」是時釋迦牟尼世尊告言：「則為大會眾諸、大菩薩摩訶薩、師子勇猛等，說曼殊室利因地往昔諸佛因緣，證明成就阿耨菩提。亦說曼殊久遠已前，住佛世界作大乘菩薩，早已發無上菩提之心，經無量劫漸次修學。其時於寶幢如來佛出世時，於聲聞眾中出家而作沙門，方便接引聲聞之眾，令發無上菩提之心，歸依大乘漸漸次第當自修學，其心廣大等若虛空。曼殊大士志誠接引，復發大願，幽冥靈聖神道與我證明，令我誓願成就有情一切眾生，次第修學如來聖性金剛菩提。曼殊室利菩薩後經無量賢劫佛剎世世修行，乃值佛土劫名淨光，其時世界號名須彌德。於其世中雖有諸山濁惡五趣諸類雜居，然且國土眾寶所成，清淨嚴飾無諸穢惡，有百億四天下百億世界。其中有一四天下佛剎世界，號名師子臆世界，於其世界中有八十億王城。就八十億王城中，有一王城名曰自在幢城。於其城中有一轉輪聖王，號名大威德王。其次彼王城北有一菩提道場，名曰滿月光明道場。於其處所，有一守護菩提道場之神號名慈德。其時於世界中有一菩薩，名曰離垢幢菩薩摩訶薩，坐於菩提道場欲成正覺。是故其時於此世界中有一大國惡魔徒眾，於其眾中有一最大惡魔王名曰金色光，與其眷屬無量徒眾俱來至到菩薩處所，皆欲惱亂離垢菩薩，勿遣成道。其時之世於自在幢城，有一大威德轉輪聖王，以獲得菩薩聖性智力神通自在，化作兵眾其數甚多，圍遶菩提道場，諸魔惶怖悉皆奔散。其時離垢幢菩薩摩訶薩遂則得成正覺無上正等菩提。

「爾時菩提道場神慈德，見菩薩成道已，慚愧無量歡喜無盡，將何報願無處思量，便於彼大威德王邊發大深願而生子想。其時菩提道場神慈德，則便頂禮離垢幢如來足，作是願言：『願我與此大威德轉輪聖王世世生生同願同行，常願修持金剛菩提聖性佛道，接引有情。在在處處於世所生之時，乃至成佛，願我常與此王為所生之母。』作是願已，其大威德轉輪聖王於此道場後更增加道場，廣行供養嚴加守護。經於無數劫，供養道場十那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩等。」其時曼殊室利向眾會之中告言：「諸菩薩摩訶薩！於意云何？彼菩提道場神慈德者，則我身是也。轉輪威德王者，今毘盧遮那如來身是也。於是曼殊室利，其時我從往昔於彼威德轉輪聖王邊先世曾發諸佛深誓廣大弘願。則爾時毘盧遮那於後向十方剎土，於一切諸佛法界之中，處處生世行菩薩道，發引有情令種善根，修行菩提教化成就阿耨多羅三藐三菩提。於最後身成等正覺，出生示現世世成佛，號名毘盧遮那。」是故曼殊室利菩薩言：「如是此佛本意成道，願當與我為子，我則常為其母。發大願已，於後我則常行菩薩道，化度有情一切眾生，遂經七十萬億阿僧企耶百千殑伽沙微塵數劫修行菩提，喻令大千世界末成微塵，一一塵數作為眾生盡皆成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時菩提道場神慈德，見菩薩成道已，慚愧無量歡喜無盡，將何報願無處思量，便於彼大威德王邊發大深願而生子想。其時菩提道場神慈德，則便頂禮離垢幢如來足，作是願言：『願我與此大威德轉輪聖王世世生生同願同行，常願修持金剛菩提聖性佛道，接引有情。在在處處於世所生之時，乃至成佛，願我常與此王為所生之母。』作是願已，其大威德轉輪聖王於此道場後更增加道場，廣行供養嚴加守護。經於無數劫，供養道場十那由他微塵數諸佛如來菩薩摩訶薩等。」其時曼殊室利向眾會之中告言：「諸菩薩摩訶薩！於意云何？彼菩提道場神慈德者，則我身是也。轉輪威德王者，今毘盧遮那如來身是也。於是曼殊室利，其時我從往昔於彼威德轉輪聖王邊先世曾發諸佛深誓廣大弘願。則爾時毘盧遮那於後向十方剎土，於一切諸佛法界之中，處處生世行菩薩道，發引有情令種善根，修行菩提教化成就阿耨多羅三藐三菩提。於最後身成等正覺，出生示現世世成佛，號名毘盧遮那。」是故曼殊室利菩薩言：「如是此佛本意成道，願當與我為子，我則常為其母。發大願已，於後我則常行菩薩道，化度有情一切眾生，遂經七十萬億阿僧企耶百千殑伽沙微塵數劫修行菩提，喻令大千世界末成微塵，一一塵數作為眾生盡皆成佛。」

「爾時大聖曼殊菩薩。後更乃值香雲優鉢羅世界，遇眾香雷音王如來出世之時，於佛世界作轉輪聖王，號曰名虛空王。云何得為虛空王？其王往昔因地之時，向諸佛如來前發大廣願當度有情願：『我心等虛空，無有休歇。伏願諸佛覆護加被，虛空幽冥靈聖助我，我則於此優鉢羅世界生，遂則虛空靈聖證我為虛空王。』其王隨心所念應聖有感，王當壽命八萬四千劫。其王親族中宮婇女王子大臣，同心發願常務供養餘無所作，常以種種樂具衣服床臥飲食湯藥房舍堂殿，四事供侍諸佛如來一切菩薩，經滿八萬四千劫。其王是時後乃獨居安坐無侶為伴，作是思惟：欲『求帝釋梵王邪？聲聞緣覺邪？』虛空王作是念已，空中諸天告聲言曰：『大王！止止。勿起如是下劣小願之心。大王所集福聚甚多無有比量。』王聞是語，『我今決定不退無上菩提之心。何以故？天來告我。』爾時虛空王則共諸國人民及自眷屬，有八十億俱胝那庾多恒河沙徒侶及一切眾生，往詣眾香雷音王如來邊，同共向佛發廣大深願，更相供養諸佛菩薩，心等虛空無有窮盡。虛空王重發誓言：『復願徒眾於當來之世歡喜相見，導引有情一切眾生，同我先願，廣開供養總當成佛。』」是故師子勇猛菩薩及諸大眾，見如來說曼殊室利往昔因緣之法，慚愧無量。其師子勇猛菩薩及一切大會眾等咸斷疑網。師子勇猛言：「我等大眾亦當依隨曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等，同發大願，當來接引廣度有情一切蒼生，盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大聖曼殊菩薩。後更乃值香雲優鉢羅世界，遇眾香雷音王如來出世之時，於佛世界作轉輪聖王，號曰名虛空王。云何得為虛空王？其王往昔因地之時，向諸佛如來前發大廣願當度有情願：『我心等虛空，無有休歇。伏願諸佛覆護加被，虛空幽冥靈聖助我，我則於此優鉢羅世界生，遂則虛空靈聖證我為虛空王。』其王隨心所念應聖有感，王當壽命八萬四千劫。其王親族中宮婇女王子大臣，同心發願常務供養餘無所作，常以種種樂具衣服床臥飲食湯藥房舍堂殿，四事供侍諸佛如來一切菩薩，經滿八萬四千劫。其王是時後乃獨居安坐無侶為伴，作是思惟：欲『求帝釋梵王邪？聲聞緣覺邪？』虛空王作是念已，空中諸天告聲言曰：『大王！止止。勿起如是下劣小願之心。大王所集福聚甚多無有比量。』王聞是語，『我今決定不退無上菩提之心。何以故？天來告我。』爾時虛空王則共諸國人民及自眷屬，有八十億俱胝那庾多恒河沙徒侶及一切眾生，往詣眾香雷音王如來邊，同共向佛發廣大深願，更相供養諸佛菩薩，心等虛空無有窮盡。虛空王重發誓言：『復願徒眾於當來之世歡喜相見，導引有情一切眾生，同我先願，廣開供養總當成佛。』」是故師子勇猛菩薩及諸大眾，見如來說曼殊室利往昔因緣之法，慚愧無量。其師子勇猛菩薩及一切大會眾等咸斷疑網。師子勇猛言：「我等大眾亦當依隨曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等，同發大願，當來接引廣度有情一切蒼生，盡皆成佛得阿耨多羅三藐三菩提故。」