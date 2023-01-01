大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一(并序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一(并序)

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

敘曰：大唐開元二十一年歲次癸酉正月一日辰時，於薦福寺道場內，金剛三藏與僧慧超授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩祕密菩提三摩地法教。遂於過後受持法已，不離三藏奉事經于八載。後至開元二十八年歲次庚辰四月十五日，聞奏開元聖上皇於薦福寺御道場內。至五月五日，奉詔譯經，卯時焚燒香火起首翻譯。三藏演梵本，慧超筆授大乘瑜伽千臂千鉢曼殊室利經法教，後到十二月十五日翻譯將訖。至天寶一年二月十九日，金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍梨書，並總分付與梵僧目叉難陀婆伽，令送此經梵本并書將與五印度南天竺師子國本師寶覺阿闍梨，經今不迴。後於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敘曰：大唐開元二十一年歲次癸酉正月一日辰時，於薦福寺道場內，金剛三藏與僧慧超授大乘瑜伽金剛五頂五智尊千臂千手千鉢千佛釋迦曼殊室利菩薩祕密菩提三摩地法教。遂於過後受持法已，不離三藏奉事經于八載。後至開元二十八年歲次庚辰四月十五日，聞奏開元聖上皇於薦福寺御道場內。至五月五日，奉詔譯經，卯時焚燒香火起首翻譯。三藏演梵本，慧超筆授大乘瑜伽千臂千鉢曼殊室利經法教，後到十二月十五日翻譯將訖。至天寶一年二月十九日，金剛三藏將此經梵本及五天竺阿闍梨書，並總分付與梵僧目叉難陀婆伽，令送此經梵本并書將與五印度南天竺師子國本師寶覺阿闍梨，經今不迴。後於

唐大曆九年十月，於大興善寺大師大廣智三藏和尚邊更重諮啟決擇大教瑜伽心地祕密法門。後則將千鉢曼殊經本至唐建中元年四月十五日到五臺山乾元菩提寺，遂將得舊翻譯唐言漢音經本在寺。至五月五日，沙門慧超起首再錄，寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門，述經祕義。諸佛出世應物隨形，志求者智鏡玄通、念之者無幽不入，根緣感赴必藉此經。登菩提山、除去邪執，契傳三密，得究瑜伽祕要法門。窮理微妙身口意業，用智修持戒定慧學，顯現通達證如來地，以信為首，乘般若舟速超彼岸。今述曼殊之德，靈跡恒沙，聖覺無方、神力潛運，以多塵劫悲願，不住菩提一主無二尊見。為菩薩自茲金色世界來期忍土之中，於清涼之山導引群品，而即現燈現雲，及萬菩薩信生奇特現光現相之身，皆發正智，為因利益三世蒼生有趣願到菩提。次略舉經都題序目大乘瑜伽金剛性海總攝一切法金剛五頂五智尊現大聖曼殊室利菩薩顯千臂千手千鉢化千釋迦灌頂曼荼羅一切諸佛修證如來金剛菩提，具足一切法，入毘盧遮那五金剛界聖智玄通，入如來佛心三密三十支金剛智鏡聖道性海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐大曆九年十月，於大興善寺大師大廣智三藏和尚邊更重諮啟決擇大教瑜伽心地祕密法門。後則將千鉢曼殊經本至唐建中元年四月十五日到五臺山乾元菩提寺，遂將得舊翻譯唐言漢音經本在寺。至五月五日，沙門慧超起首再錄，寫出一切如來大教王經瑜伽祕密金剛三摩地三密聖教法門，述經祕義。諸佛出世應物隨形，志求者智鏡玄通、念之者無幽不入，根緣感赴必藉此經。登菩提山、除去邪執，契傳三密，得究瑜伽祕要法門。窮理微妙身口意業，用智修持戒定慧學，顯現通達證如來地，以信為首，乘般若舟速超彼岸。今述曼殊之德，靈跡恒沙，聖覺無方、神力潛運，以多塵劫悲願，不住菩提一主無二尊見。為菩薩自茲金色世界來期忍土之中，於清涼之山導引群品，而即現燈現雲，及萬菩薩信生奇特現光現相之身，皆發正智，為因利益三世蒼生有趣願到菩提。次略舉經都題序目大乘瑜伽金剛性海總攝一切法金剛五頂五智尊現大聖曼殊室利菩薩顯千臂千手千鉢化千釋迦灌頂曼荼羅一切諸佛修證如來金剛菩提，具足一切法，入毘盧遮那五金剛界聖智玄通，入如來佛心三密三十支金剛智鏡聖道性海故。

爾時如來說示經教，法本五門，演有九品。云何法本立為五門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說示經教，法本五門，演有九品。云何法本立為五門？

一者無生門、二者無動門、三者平等門、四者淨土門、五者解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者無生門、二者無動門、三者平等門、四者淨土門、五者解脫門。

云何經教說有九品？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何經教說有九品？

一者一切如來金剛祕密根本聖教品、二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝品、三者十方大菩薩出助證悟聖力品、四者一切賢聖入法見道顯教修持品、五者祕密歸止觀照法性決擇心地品、六者一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被品、七者不思議法界聖道如來真如法藏自在聖智品、八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提品、九者十聖菩薩入地等妙二位修學進入聖道成佛菩提解脫品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者一切如來金剛祕密根本聖教品、二者諸佛出現證修金剛菩提殊勝品、三者十方大菩薩出助證悟聖力品、四者一切賢聖入法見道顯教修持品、五者祕密歸止觀照法性決擇心地品、六者一切菩薩修學如來三摩地聖性潛通加被品、七者不思議法界聖道如來真如法藏自在聖智品、八者三賢菩薩入法位次第修行迴向菩提品、九者十聖菩薩入地等妙二位修學進入聖道成佛菩提解脫品。

就此五門之中，從第一門云何次第得入無生門？一者入阿字觀本寂無生義，毘盧遮那如來說根本清淨無生門。就此門中演有二品：一者先說一切如來金剛祕密根本聖教品、二者後演諸佛出現證修金剛菩提殊勝品。次說經頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此五門之中，從第一門云何次第得入無生門？一者入阿字觀本寂無生義，毘盧遮那如來說根本清淨無生門。就此門中演有二品：一者先說一切如來金剛祕密根本聖教品、二者後演諸佛出現證修金剛菩提殊勝品。次說經頌：

稽首如來法性身， 毘盧遮那清淨體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首如來法性身， 毘盧遮那清淨體，

報化應現等如空， 般若無邊得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 報化應現等如空， 般若無邊得自在。

四智神用密加持， 慧海無窮遍一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智神用密加持， 慧海無窮遍一切，

法界真如空無相， 本在有情體性裏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界真如空無相， 本在有情體性裏。

聖智力入識種中， 金剛迅疾同等體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖智力入識種中， 金剛迅疾同等體，

如來法經囑曼殊， 祕密流通無障礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來法經囑曼殊， 祕密流通無障礙。

曼荼灌頂授職位， 一切如來摩頂記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼荼灌頂授職位， 一切如來摩頂記，

瑜伽三密志求成， 速達本源登佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑜伽三密志求成， 速達本源登佛地。

千臂曼殊蓮華會， 金剛等持付一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千臂曼殊蓮華會， 金剛等持付一切，

五智潛通加被心， 出到菩提證實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五智潛通加被心， 出到菩提證實際。

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經卷第一

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時釋迦牟尼如來在摩醯首羅天王宮中於毘楞伽寶摩尼寶殿中。如來在百寶摩尼寶座上，與共毘盧遮那如來，於金剛性海蓮華藏會同說此經，與無量大梵天王等并與微塵數一切菩薩摩訶薩眾說。毘盧遮那如來法界性海祕密金剛界蓮華臺藏世界海，於中有大聖曼殊室利菩薩，現金色身，身上出千臂千手千鉢，鉢中顯現出千釋迦，千釋迦復現出千百億化釋迦。爾時釋迦牟尼世尊，其時在大會眾中於是百寶座上，告普賢等十六大士菩薩，及一切諸大菩薩摩訶薩：「諦聽諦聽！今說毘盧遮那如來往昔聖力加持，令法界有情一切菩薩眾修證曼殊室利祕密金剛心三摩地，所有菩薩及一切眾生令得自智，入佛知見開示寤入。」是時毘盧遮那如來則告牟尼世尊及千釋迦千百億化釋迦言：「吾從往昔修持金剛祕密菩提法教者，是大聖曼殊室利菩薩摩訶薩是吾先師。吾今以說過去往昔師之因緣。吾以為清淨性，號毘盧遮那，與一切眾生作菩提根金剛之性。吾則為本源自性性，金剛聖智種子故。則是時釋迦牟尼如來說此經畢已，是往昔毘盧遮那如來清淨心，出現大聖曼殊室利千臂菩薩金色身，顯現修行加持祕密性海法藏，令一切眾生悉皆得入是瑜伽大教王經，說出顯演毘盧遮那祕要深密法性經三藐三菩提。世尊說此經以為深妙之法金剛祕密海藏大乘瑜伽金剛菩提三摩地經。爾時毘盧遮那如來，說是大聖曼殊室利祕密三摩地教法者與一切有情眾生。從往昔因地之時引發眾生，修習成就無上菩提。今說曼殊承佛五智尊聖性金剛三十支三密三菩提，令一切菩薩及一切眾生修入速疾迅寤玄通，證入佛心金剛聖力聖性菩提如來三摩地故。已前一切成佛者，盡皆修此最上大乘殊勝法教，速成佛果菩提也。」於是世尊次釋說經之根宗本義。是時釋迦牟尼如來，自說往昔過去微塵數劫等如虛空盡於法界不可說不可說久遠已前世時，一切諸佛如來因地之時作菩薩，修行五智尊金剛灌頂大曼荼羅三摩地法五頂金剛界總攝一切法金剛菩提三祕密三十支三摩地法教者，則爾時毘盧遮那如來付囑曼殊室利令傳授，與一切菩薩摩訶薩為師上首，觀照指趣迅疾證入玄通智觀，入一切佛心，證毘盧遮那法身智身清淨聖智法界海性。則是時毘盧遮那如來，流出五智菩提一切法、殊勝總持一切三摩地。根本祕密總有五門，攝一切法大乘修多羅，同一切佛心三藐三菩提玄通勝義祕密法教。云何而行？次第依說聖旨趣求修學觀照，得入此法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時釋迦牟尼如來在摩醯首羅天王宮中於毘楞伽寶摩尼寶殿中。如來在百寶摩尼寶座上，與共毘盧遮那如來，於金剛性海蓮華藏會同說此經，與無量大梵天王等并與微塵數一切菩薩摩訶薩眾說。毘盧遮那如來法界性海祕密金剛界蓮華臺藏世界海，於中有大聖曼殊室利菩薩，現金色身，身上出千臂千手千鉢，鉢中顯現出千釋迦，千釋迦復現出千百億化釋迦。爾時釋迦牟尼世尊，其時在大會眾中於是百寶座上，告普賢等十六大士菩薩，及一切諸大菩薩摩訶薩：「諦聽諦聽！今說毘盧遮那如來往昔聖力加持，令法界有情一切菩薩眾修證曼殊室利祕密金剛心三摩地，所有菩薩及一切眾生令得自智，入佛知見開示寤入。」是時毘盧遮那如來則告牟尼世尊及千釋迦千百億化釋迦言：「吾從往昔修持金剛祕密菩提法教者，是大聖曼殊室利菩薩摩訶薩是吾先師。吾今以說過去往昔師之因緣。吾以為清淨性，號毘盧遮那，與一切眾生作菩提根金剛之性。吾則為本源自性性，金剛聖智種子故。則是時釋迦牟尼如來說此經畢已，是往昔毘盧遮那如來清淨心，出現大聖曼殊室利千臂菩薩金色身，顯現修行加持祕密性海法藏，令一切眾生悉皆得入是瑜伽大教王經，說出顯演毘盧遮那祕要深密法性經三藐三菩提。世尊說此經以為深妙之法金剛祕密海藏大乘瑜伽金剛菩提三摩地經。爾時毘盧遮那如來，說是大聖曼殊室利祕密三摩地教法者與一切有情眾生。從往昔因地之時引發眾生，修習成就無上菩提。今說曼殊承佛五智尊聖性金剛三十支三密三菩提，令一切菩薩及一切眾生修入速疾迅寤玄通，證入佛心金剛聖力聖性菩提如來三摩地故。已前一切成佛者，盡皆修此最上大乘殊勝法教，速成佛果菩提也。」於是世尊次釋說經之根宗本義。是時釋迦牟尼如來，自說往昔過去微塵數劫等如虛空盡於法界不可說不可說久遠已前世時，一切諸佛如來因地之時作菩薩，修行五智尊金剛灌頂大曼荼羅三摩地法五頂金剛界總攝一切法金剛菩提三祕密三十支三摩地法教者，則爾時毘盧遮那如來付囑曼殊室利令傳授，與一切菩薩摩訶薩為師上首，觀照指趣迅疾證入玄通智觀，入一切佛心，證毘盧遮那法身智身清淨聖智法界海性。則是時毘盧遮那如來，流出五智菩提一切法、殊勝總持一切三摩地。根本祕密總有五門，攝一切法大乘修多羅，同一切佛心三藐三菩提玄通勝義祕密法教。云何而行？次第依說聖旨趣求修學觀照，得入此法門。

一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義，是毘盧遮那如來說，為往昔千釋迦千百億化釋迦成道時，此佛因地作菩薩時，如來為與說此阿字觀，修入根本清淨無生門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者牟尼世尊說入阿字觀本寂無生義，是毘盧遮那如來說，為往昔千釋迦千百億化釋迦成道時，此佛因地作菩薩時，如來為與說此阿字觀，修入根本清淨無生門。

二者牟尼世尊說入囉字觀本空離塵義，是阿閦如來說，為往昔千百億降伏魔民無畏超勝自在佛說。是佛成道之時，此佛因地作菩薩時，如來與說此囉字觀，修入圓成實相無動門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者牟尼世尊說入囉字觀本空離塵義，是阿閦如來說，為往昔千百億降伏魔民無畏超勝自在佛說。是佛成道之時，此佛因地作菩薩時，如來與說此囉字觀，修入圓成實相無動門。

三者牟尼世尊說入跛字觀本真無染著離垢義，是寶生如來說，為往昔千百億降伏貪根。普滿常足自在佛說。是佛成道之時，此佛因地作菩薩時，如來與說此跛字觀，修入法界真如平等門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者牟尼世尊說入跛字觀本真無染著離垢義，是寶生如來說，為往昔千百億降伏貪根。普滿常足自在佛說。是佛成道之時，此佛因地作菩薩時，如來與說此跛字觀，修入法界真如平等門。

四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義，是觀自在王如來說，為往昔千百億降伏瞋根無量壽無忍自在佛說。是佛成道時，此佛因地作菩薩時，如來與說此左字觀，修入妙觀理趣淨土門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四者牟尼世尊說入左字觀本淨妙行義，是觀自在王如來說，為往昔千百億降伏瞋根無量壽無忍自在佛說。是佛成道時，此佛因地作菩薩時，如來與說此左字觀，修入妙觀理趣淨土門。

五者牟尼世尊說入曩字觀本空無自性義，是不空成就如來說，為往昔千百億降伏癡根難勝慧明自在佛說。是佛成道之時，此佛因地作菩薩時，如來與說此曩字觀，修入成就金剛菩提解脫門。爾時說如是五如來法教次第說五佛觀已，則是時釋迦牟尼如來說一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖智菩提解脫門，一切諸佛菩薩賢聖之所入處，一切初心菩薩及一切眾生之所修證觀行成佛處，一切大梵諸天、帝釋四天王等及諸聲聞四部弟子眾、善男子善女人等之所修學成就無上正等三藐三菩提處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五者牟尼世尊說入曩字觀本空無自性義，是不空成就如來說，為往昔千百億降伏癡根難勝慧明自在佛說。是佛成道之時，此佛因地作菩薩時，如來與說此曩字觀，修入成就金剛菩提解脫門。爾時說如是五如來法教次第說五佛觀已，則是時釋迦牟尼如來說一切諸佛菩提根本五金剛五頂聖智菩提解脫門，一切諸佛菩薩賢聖之所入處，一切初心菩薩及一切眾生之所修證觀行成佛處，一切大梵諸天、帝釋四天王等及諸聲聞四部弟子眾、善男子善女人等之所修學成就無上正等三藐三菩提處。

佛告大眾諸大菩薩摩訶薩：「若有初發意菩薩及一切四部眾善男子善女人等，若發菩提心者，曼殊室利菩薩當有誓言：『我有十種諸佛無盡甚深大願。所有一切菩薩及一切有情眾生入我願者，則是世尊諸佛之子，亦是我父母。於意云何？我有先誓大願，依我十種大願者，先為父母兄弟姊妹妻子眷屬，得令富貴果報圓滿，兄友弟恭慈心不殺，聽學大乘讀誦尊經，轉教群品願至菩提。我亦作師僧子弟、和尚阿闍梨、同學伴侶，受我法教、學我威儀、取我禮節令發勝願，迴向大乘學習菩提漸成佛道。於是我作他作大臣官長理務世俗一一清正，於國忠孝悉共有緣歸向菩提，得值三寶令發菩提之心。云何名為無盡十種甚深大願？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾諸大菩薩摩訶薩：「若有初發意菩薩及一切四部眾善男子善女人等，若發菩提心者，曼殊室利菩薩當有誓言：『我有十種諸佛無盡甚深大願。所有一切菩薩及一切有情眾生入我願者，則是世尊諸佛之子，亦是我父母。於意云何？我有先誓大願，依我十種大願者，先為父母兄弟姊妹妻子眷屬，得令富貴果報圓滿，兄友弟恭慈心不殺，聽學大乘讀誦尊經，轉教群品願至菩提。我亦作師僧子弟、和尚阿闍梨、同學伴侶，受我法教、學我威儀、取我禮節令發勝願，迴向大乘學習菩提漸成佛道。於是我作他作大臣官長理務世俗一一清正，於國忠孝悉共有緣歸向菩提，得值三寶令發菩提之心。云何名為無盡十種甚深大願？

「『一者大願：若有一切眾生所生三界，或我作他作隨緣受化四空五淨之主、八定四禪之主、梵王六欲之主、帝釋諸天之主、四天四輪之主、諸神龍王之主、八部鬼神之主、守護佛法之主、伽藍宮殿之主、四大持世之主、金剛堅牢之主、護國善神之主、大國小國之主、粟散世王之主、統領諸軍主、都攝所守主，所有水陸四生胎卵濕化，九類蠢動一切含靈，同生三世，願佛知見。或未聞我名，令願得聞。及聞我名，於我法中令一切有情盡發菩提，迴向大乘修無上道。若有眾生以法藥世醫救療諸疾、歷數算計工巧博弈、世典文筆歌詠讚歎、講論戲處導以度人，隨類同事接引世俗，令發菩提正見正授，共我有緣得入佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一者大願：若有一切眾生所生三界，或我作他作隨緣受化四空五淨之主、八定四禪之主、梵王六欲之主、帝釋諸天之主、四天四輪之主、諸神龍王之主、八部鬼神之主、守護佛法之主、伽藍宮殿之主、四大持世之主、金剛堅牢之主、護國善神之主、大國小國之主、粟散世王之主、統領諸軍主、都攝所守主，所有水陸四生胎卵濕化，九類蠢動一切含靈，同生三世，願佛知見。或未聞我名，令願得聞。及聞我名，於我法中令一切有情盡發菩提，迴向大乘修無上道。若有眾生以法藥世醫救療諸疾、歷數算計工巧博弈、世典文筆歌詠讚歎、講論戲處導以度人，隨類同事接引世俗，令發菩提正見正授，共我有緣得入佛道。

「『二者大願：若有眾生，毀謗於我、瞋恚於我、刑害殺我，是人於我自他常生怨恨不能得解。願共我有緣，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『二者大願：若有眾生，毀謗於我、瞋恚於我、刑害殺我，是人於我自他常生怨恨不能得解。願共我有緣，令發菩提之心。

「『三者大願：若有眾生，愛念我身、欲心見我、求得於我，於我身上於他身上，盛行諂曲邪見顛倒，及生淨行不淨行諸惡不善，願共有緣，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三者大願：若有眾生，愛念我身、欲心見我、求得於我，於我身上於他身上，盛行諂曲邪見顛倒，及生淨行不淨行諸惡不善，願共有緣，令發菩提之心。

「『四者大願：若有眾生，輕慢於我、疑慮於我、枉壓於我、誑妄於我，毀謗三寶、憎嫉賢良、欺凌一切常生不善。共我有緣，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『四者大願：若有眾生，輕慢於我、疑慮於我、枉壓於我、誑妄於我，毀謗三寶、憎嫉賢良、欺凌一切常生不善。共我有緣，令發菩提之心。

「『五者大願：若有眾生，賤我薄我慚我愧我、敬重於我不敬於我、妨我不妨我、用我不用我、取我不取我、求我不求我、要我不要我、從我不從我、見我不見我，悉願共我有緣，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五者大願：若有眾生，賤我薄我慚我愧我、敬重於我不敬於我、妨我不妨我、用我不用我、取我不取我、求我不求我、要我不要我、從我不從我、見我不見我，悉願共我有緣，令發菩提之心。

「『六者大願：若有眾生常生殺命，作屠兒魁膾畋獵漁捕，怨命現前更相殺害，無有斷絕世世相報，殺心熾盛不生悔過，賣肉取財自養性命。如此之心者永失人身，不相捨離報對，如是令發菩提之心。若有他人，取我財物、我與財物，或施我財物、我施財物，所得財物及不得者，於我有緣，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『六者大願：若有眾生常生殺命，作屠兒魁膾畋獵漁捕，怨命現前更相殺害，無有斷絕世世相報，殺心熾盛不生悔過，賣肉取財自養性命。如此之心者永失人身，不相捨離報對，如是令發菩提之心。若有他人，取我財物、我與財物，或施我財物、我施財物，所得財物及不得者，於我有緣，令發菩提之心。

「『七者大願：若有眾生，供養我者、我供養他者，或我造他造寺舍僧房伽藍佛塔禪房蘭若獨靜之處，或我造他造一切功德及造菩薩諸佛形像，令他布施修立福祐，遍於法界迴向一切諸佛菩提，令一切有情同霑此福。及有他人自己朋友同伴師長弟子，修行苦行節身斷食，持戒破戒、有行無行，和尚阿闍梨教導稱說，聽受我教、我受他教、同行同業，共我有緣，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『七者大願：若有眾生，供養我者、我供養他者，或我造他造寺舍僧房伽藍佛塔禪房蘭若獨靜之處，或我造他造一切功德及造菩薩諸佛形像，令他布施修立福祐，遍於法界迴向一切諸佛菩提，令一切有情同霑此福。及有他人自己朋友同伴師長弟子，修行苦行節身斷食，持戒破戒、有行無行，和尚阿闍梨教導稱說，聽受我教、我受他教、同行同業，共我有緣，令發菩提之心。

「『八者大願：若有眾生廣造諸罪，墮於地獄無有出期，經無量劫受諸苦惱。從地獄出生於五趣，先作畜生將命還於前生，負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴婢僕從，償他宿債，累劫倍命還他偷盜無有休息。我於五道隨形受化，常生同世教化於人，或作貧窮困苦盲聾瘖瘂最下乞人，於一切眾生眾中同類同緣同事同行同業導引得入佛道，共我有緣，令發菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『八者大願：若有眾生廣造諸罪，墮於地獄無有出期，經無量劫受諸苦惱。從地獄出生於五趣，先作畜生將命還於前生，負物作駝驢猪狗牛羊象馬奴婢僕從，償他宿債，累劫倍命還他偷盜無有休息。我於五道隨形受化，常生同世教化於人，或作貧窮困苦盲聾瘖瘂最下乞人，於一切眾生眾中同類同緣同事同行同業導引得入佛道，共我有緣，令發菩提之心。

「『九者大願：若有眾生，縱恣身心我慢貢高，故於我法中污埿佛法，師長弟子無慚無愧，用僧佛錢菩薩財物，殺生、偷盜、邪行、妄語、綺語、惡口、兩舌、鬪亂、縱恣貪瞋，不揀良善劫奪他財，拒諱謾人不識善惡，廣造十惡一切諸罪，死墮阿鼻入諸地獄。從地獄出輪還六處，入生死海諸趣惡道。願共有緣，同業同道隨緣化變，當以救之令得出離。共我有緣，發菩提心求無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『九者大願：若有眾生，縱恣身心我慢貢高，故於我法中污埿佛法，師長弟子無慚無愧，用僧佛錢菩薩財物，殺生、偷盜、邪行、妄語、綺語、惡口、兩舌、鬪亂、縱恣貪瞋，不揀良善劫奪他財，拒諱謾人不識善惡，廣造十惡一切諸罪，死墮阿鼻入諸地獄。從地獄出輪還六處，入生死海諸趣惡道。願共有緣，同業同道隨緣化變，當以救之令得出離。共我有緣，發菩提心求無上道。

「『十者大願：若有眾生當於我法，若我有緣若我無緣，同我大願則是我身共我無別。行四無量心心等虛空，廣度有情無有休歇，願達菩提登正覺路。』大聖曼殊以聖性願力，不入三界亦不出三界，心如虛空常在如來清淨性海真如藏中安住法界，遍在眾生心識體性。曼殊室利言：『我有大願，以聖性力加持有情，令罪垢消滅，得入菩提諸佛聖果。』則是名菩薩十種大願。」如是曼殊發廣大願已，三千大千世界六種震動，天雨曼陀羅華遍滿虛空。其時大會諸眾盡見其華，同時讚歎曼殊大士：「聖力自在，不可思議、不可言說。」爾時諸大會眾咸皆歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十者大願：若有眾生當於我法，若我有緣若我無緣，同我大願則是我身共我無別。行四無量心心等虛空，廣度有情無有休歇，願達菩提登正覺路。』大聖曼殊以聖性願力，不入三界亦不出三界，心如虛空常在如來清淨性海真如藏中安住法界，遍在眾生心識體性。曼殊室利言：『我有大願，以聖性力加持有情，令罪垢消滅，得入菩提諸佛聖果。』則是名菩薩十種大願。」如是曼殊發廣大願已，三千大千世界六種震動，天雨曼陀羅華遍滿虛空。其時大會諸眾盡見其華，同時讚歎曼殊大士：「聖力自在，不可思議、不可言說。」爾時諸大會眾咸皆歡喜信受奉行。

是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天下降閻浮世界，在舍衛國中祇園精舍，於大道場在大會眾。有百億菩薩摩訶薩眾，有七十億阿羅漢四果眾，有六十億諸大梵王、一切諸天眾，有五十億帝釋、一切三十三天眾，又有四十六億四天王眾，又有四大轉輪王有三十五萬眾，又有修羅龍神、八部鬼神、夜叉二十萬四千眾。又有虛空非天曠野諸神鬼，有十五萬眾。又有山岳川原泉池河海樹林草木華果藥草神，及有一切地水火風神，有百萬億上首眾。復有十六大國王并餘小國主，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部弟子等，善男子善女人一切眾生，有七萬億眾。是時釋迦牟尼如來在大會眾中，據百寶師子之座，入百千金剛三昧，放法界金剛寶焰光明，皆作金色靡不周遍千百億三千大千世界海。世尊復從定而起，安詳熙怡微笑。是時大會眾中有十六大士菩薩摩訶薩，曼殊室利菩薩為於上首，從座而起繞佛三匝，在佛一面長跪叉手合掌向佛，而白世尊：「如來安詳微顏熙怡在三昧時，大眾久未知如來說何因緣演何教法而應廣度一切眾生？」佛告曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等：「吾當為度一切法界無盡眾生等如虛空，示過去未來現在世界三千大千一切剎土、一切菩薩眾、一切聲聞眾、一切大梵諸天眾、一切龍神八部眾、一切諸天鬼神眾、一切帝釋三十三天眾、四天輪王眾、一切四部弟子眾、善男子善女人等。」如來言：「吾當與大眾等說曼殊室利往昔久遠因地已來，共十六大士菩薩摩訶薩，從初元首教諸菩薩及一切有情眾生，修學如來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教，修入證寤諸佛金剛菩提真如觀門。」世尊言：「吾今顯說曼殊等十六大士菩薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力，擬欲令諸一切菩薩修證入金剛三摩地。」佛告大會一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻眾四部弟子等：「如是曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法，無有比度，不可說不可說不可思議如是。」諸大菩薩眾等言：「今復世尊說金剛三摩地無有比量者，有幾種法？」如來言：「法有十等。何者為十？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時釋迦牟尼世尊從摩醯首羅天下降閻浮世界，在舍衛國中祇園精舍，於大道場在大會眾。有百億菩薩摩訶薩眾，有七十億阿羅漢四果眾，有六十億諸大梵王、一切諸天眾，有五十億帝釋、一切三十三天眾，又有四十六億四天王眾，又有四大轉輪王有三十五萬眾，又有修羅龍神、八部鬼神、夜叉二十萬四千眾。又有虛空非天曠野諸神鬼，有十五萬眾。又有山岳川原泉池河海樹林草木華果藥草神，及有一切地水火風神，有百萬億上首眾。復有十六大國王并餘小國主，比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷四部弟子等，善男子善女人一切眾生，有七萬億眾。是時釋迦牟尼如來在大會眾中，據百寶師子之座，入百千金剛三昧，放法界金剛寶焰光明，皆作金色靡不周遍千百億三千大千世界海。世尊復從定而起，安詳熙怡微笑。是時大會眾中有十六大士菩薩摩訶薩，曼殊室利菩薩為於上首，從座而起繞佛三匝，在佛一面長跪叉手合掌向佛，而白世尊：「如來安詳微顏熙怡在三昧時，大眾久未知如來說何因緣演何教法而應廣度一切眾生？」佛告曼殊室利十六大士菩薩摩訶薩等：「吾當為度一切法界無盡眾生等如虛空，示過去未來現在世界三千大千一切剎土、一切菩薩眾、一切聲聞眾、一切大梵諸天眾、一切龍神八部眾、一切諸天鬼神眾、一切帝釋三十三天眾、四天輪王眾、一切四部弟子眾、善男子善女人等。」如來言：「吾當與大眾等說曼殊室利往昔久遠因地已來，共十六大士菩薩摩訶薩，從初元首教諸菩薩及一切有情眾生，修學如來瑜伽金剛菩提三密門三十支三摩地法教，修入證寤諸佛金剛菩提真如觀門。」世尊言：「吾今顯說曼殊等十六大士菩薩摩訶薩往昔因地修持諸佛如來曼荼羅祕密三摩地殊勝金剛菩提三密聖性功德之力，擬欲令諸一切菩薩修證入金剛三摩地。」佛告大會一切菩薩摩訶薩及諸聲聞苾芻眾四部弟子等：「如是曼殊修行一切諸佛如來金剛三摩地法，無有比度，不可說不可說不可思議如是。」諸大菩薩眾等言：「今復世尊說金剛三摩地無有比量者，有幾種法？」如來言：「法有十等。何者為十？

「一者假使如世間劫火起時，燒三千大千世界經于七日，其火洞然猛焰極熾，於世界中洞徹無邊。如來在中安住金剛三摩地，不加功德諸力自在，任運清涼坦然安泰，平等清淨常樂我淨。是故三摩地法甚深奇特，善哉善哉無可比校。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一者假使如世間劫火起時，燒三千大千世界經于七日，其火洞然猛焰極熾，於世界中洞徹無邊。如來在中安住金剛三摩地，不加功德諸力自在，任運清涼坦然安泰，平等清淨常樂我淨。是故三摩地法甚深奇特，善哉善哉無可比校。

「二者如來向洞然猛焰，在大火之中住金剛三摩地者，經行坐立一切行住無有障礙。如來端嚴高顯金色威力之身，光明殊特影蔽一切諸惡趣門，無有雜穢悉皆清淨。是故如來三摩地則有甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二者如來向洞然猛焰，在大火之中住金剛三摩地者，經行坐立一切行住無有障礙。如來端嚴高顯金色威力之身，光明殊特影蔽一切諸惡趣門，無有雜穢悉皆清淨。是故如來三摩地則有甚希奇特之法。

「三者假使如上世界乃至大洞然之火，如來在中入金剛三摩地，得閻浮世界廣博嚴淨譬如自在天宮，以如來自在力盡得清涼。則是世尊住三摩地，甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三者假使如上世界乃至大洞然之火，如來在中入金剛三摩地，得閻浮世界廣博嚴淨譬如自在天宮，以如來自在力盡得清涼。則是世尊住三摩地，甚希奇特之法。

「四者三界火然大地通同洞然熾盛，如來在中住金剛三摩地時，自然得感有流泉浴池，名華軟草細滑青翠，如迦遮隣地觸軟清淨，𣱦氳香氣不可有比。如來在中安住自在，神力甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四者三界火然大地通同洞然熾盛，如來在中住金剛三摩地時，自然得感有流泉浴池，名華軟草細滑青翠，如迦遮隣地觸軟清淨，𣱦氳香氣不可有比。如來在中安住自在，神力甚希奇特之法。

「五者如上大火徹下、下火徹上悉皆洞然，如來在中住金剛三摩地，時自然有八功德水清涼浴池沐浴如來。何者為八？一者心得快樂如入禪定、二者輕安、三者軟滑、四者澄虛性淨、五者無諸穢濁、六者清瑩淨徹、七者常飲安善、八者多飲無患。消除煩惱得常樂清淨，則是如來聖力甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五者如上大火徹下、下火徹上悉皆洞然，如來在中住金剛三摩地，時自然有八功德水清涼浴池沐浴如來。何者為八？一者心得快樂如入禪定、二者輕安、三者軟滑、四者澄虛性淨、五者無諸穢濁、六者清瑩淨徹、七者常飲安善、八者多飲無患。消除煩惱得常樂清淨，則是如來聖力甚希奇特之法。

「六者世間大火洞然不休不息，如來在中住金剛三摩地，坐臥安禪自然快樂，和暢輕安如清涼之風來飄佛身。譬如清淨之水沐浴身心，適性安隱快樂清泰無有譬喻。如人極熱得遇大樹，厚蔭涼風吹體悅意。安樂三昧聖力無比不可思議盡皆清淨，如來聖性甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六者世間大火洞然不休不息，如來在中住金剛三摩地，坐臥安禪自然快樂，和暢輕安如清涼之風來飄佛身。譬如清淨之水沐浴身心，適性安隱快樂清泰無有譬喻。如人極熱得遇大樹，厚蔭涼風吹體悅意。安樂三昧聖力無比不可思議盡皆清淨，如來聖性甚希奇特之法。

「七者假使大千世界大火洞然，如來在中住金剛三摩地，自然涌出清涼池沼出大蓮華，有無量諸華以為眷屬，其華𣱦氳香潔無勝，光彩映發如大日輪晃耀無比。如來在中不可譬喻，覩者悅豫歡喜開寤，進趣菩提不可說盡，則是如來甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七者假使大千世界大火洞然，如來在中住金剛三摩地，自然涌出清涼池沼出大蓮華，有無量諸華以為眷屬，其華𣱦氳香潔無勝，光彩映發如大日輪晃耀無比。如來在中不可譬喻，覩者悅豫歡喜開寤，進趣菩提不可說盡，則是如來甚希奇特之法。

「八者上有大火下徹閻浮，滿中洞然熾焰赫奕，如來在中住金剛三摩地，自在安坐入于三昧，快樂無比量同虛空。自然出現有大香園出妙鮮果，復有五種殊異之華：嗢鉢羅華、芬陀利華、般頭摩華、俱物頭華、摩訶曼陀羅華。五彩映發香潔鮮明，異種殊妙不可稱計，見者歡喜自然證得，三禪適意悅樂無盡。則是如來甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八者上有大火下徹閻浮，滿中洞然熾焰赫奕，如來在中住金剛三摩地，自在安坐入于三昧，快樂無比量同虛空。自然出現有大香園出妙鮮果，復有五種殊異之華：嗢鉢羅華、芬陀利華、般頭摩華、俱物頭華、摩訶曼陀羅華。五彩映發香潔鮮明，異種殊妙不可稱計，見者歡喜自然證得，三禪適意悅樂無盡。則是如來甚希奇特之法。

「九者假使百千世界大火熾焰極盛無邊，如來在中住金剛三摩地，坐立行住安禪在定，自在神用聖力無比。自然現出百千諸佛，百千淨土不可思議，如來聖性令一切菩薩覩現神力，修入寂滅菩提究竟金剛佛地常樂我淨。則是如來神通自在甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九者假使百千世界大火熾焰極盛無邊，如來在中住金剛三摩地，坐立行住安禪在定，自在神用聖力無比。自然現出百千諸佛，百千淨土不可思議，如來聖性令一切菩薩覩現神力，修入寂滅菩提究竟金剛佛地常樂我淨。則是如來神通自在甚希奇特之法。

「十者假使無極劫火熾盛猛焰，無有休歇焰火洞然，如來在中入此金剛三摩地，自然如來現出阿耨大池，於其池中出大蓮華，百寶妙色莊嚴相映，暉曜如日世間無譬不可名說。其大蓮華遍於三千大千，一切法界靡不周遍，其華晃曜放大光色等如虛空。忽有聲言：『如來本所有大誓願，當令無數諸大菩薩一切眾生悉令證入毘盧遮那真如法藏清淨性海金剛三摩地，速證無上正等菩提。』則是如來金剛大智甚希奇特之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十者假使無極劫火熾盛猛焰，無有休歇焰火洞然，如來在中入此金剛三摩地，自然如來現出阿耨大池，於其池中出大蓮華，百寶妙色莊嚴相映，暉曜如日世間無譬不可名說。其大蓮華遍於三千大千，一切法界靡不周遍，其華晃曜放大光色等如虛空。忽有聲言：『如來本所有大誓願，當令無數諸大菩薩一切眾生悉令證入毘盧遮那真如法藏清淨性海金剛三摩地，速證無上正等菩提。』則是如來金剛大智甚希奇特之法。

「是故如是世尊說有十種金剛三摩地甚深殊妙之法，不可校量不可譬喻。」於是爾時佛告一切大會諸大菩薩摩訶薩：「當知如是一切如來異端殊勝甚希奇特勝妙之法，是一切諸佛如來先世修持金剛三摩地祕密三十支三菩提法教，無上果力聖慧大智成就一切諸佛法教阿耨多羅三藐三菩提，令一切有情眾生悉皆證寤得成正覺。」是故如來語曼殊言：「如是佛金剛三摩地者，汝當自為一切眾生應當說之。」曼殊室利辭退聖言，不敢對如來前自說聖教。是時世尊領受曼殊，如來自說，則告之言：「曼殊室利！汝於往昔，當為法界有情一切眾生，令發無上正等菩提之心。云何修持如來金剛三摩地者，其教甚希奇特，不可比喻不可說盡不可校量。」則爾時世尊重語曼殊室利言：「汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生，自說本因大願聖行佛剎功德莊嚴諸佛淨土，成就一切諸大菩薩得菩提時，令諸菩薩從汝聞是甚深妙法殊勝之義。」曼殊室利重啟如來而白佛言：「世尊大慈下顧垂愍。若許我說，我則說之。」世尊告言：「吾當許汝。」是時曼殊室利則對如來前及對大眾前，便入于金剛三昧三摩地，以無礙天眼徹見十方三千大千世界無量微塵數不可說不可說佛剎世界一切諸佛世尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖，如此諸佛菩薩盡皆得是曼殊化度成佛，令得阿耨多羅三藐三菩提。其時大會諸大菩薩及一切眾生亦得一時同見曼殊聖德化度顯現一切諸佛。是時釋迦牟尼如來則告大眾言：「非是吾勸發菩提之心，皆是曼殊室利菩薩往昔勸發菩提，悉令滿足得阿耨多羅三藐三菩提盡皆成佛。」是時大會眾同聲讚言歎大聖曼殊室利久植德本導引群生。大眾等深敬曼殊不可思議不可譬喻。又更其時曼殊室利在大眾中，又當稽首重白世尊言：「我有大願，復願如來加被於我，我今便對世尊前不起于坐，但以化身遍於十方微塵數佛剎世界，為諸有情一切菩薩摩訶薩而為演說如來大乘瑜伽金剛三密門三摩地教。對於大眾我今顯現，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生修入此瑜伽金剛三摩地證無上正等菩提者，當來盡願成佛。」是時曼殊菩薩對如來眾會之中現作神通，廣度他方群品法界眾生，依說先願真實不虛。是故則師子勇猛雷音菩薩則於眾中從坐而起，於世尊前作禮長跪，叉手合掌向佛而白世尊言：「曼殊室利當來總願，一切菩薩及一切有情眾生得成佛者，曼殊室利當來自成佛，名何等佛，令得一切眾生盡成佛果？曼殊室利成佛，名何等字？有何名號？」師子勇猛菩薩則對如來前白曼殊室利：「仁者！汝為於大眾說當來成佛名號之者，於意云何？」曼殊言語師子菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故如是世尊說有十種金剛三摩地甚深殊妙之法，不可校量不可譬喻。」於是爾時佛告一切大會諸大菩薩摩訶薩：「當知如是一切如來異端殊勝甚希奇特勝妙之法，是一切諸佛如來先世修持金剛三摩地祕密三十支三菩提法教，無上果力聖慧大智成就一切諸佛法教阿耨多羅三藐三菩提，令一切有情眾生悉皆證寤得成正覺。」是故如來語曼殊言：「如是佛金剛三摩地者，汝當自為一切眾生應當說之。」曼殊室利辭退聖言，不敢對如來前自說聖教。是時世尊領受曼殊，如來自說，則告之言：「曼殊室利！汝於往昔，當為法界有情一切眾生，令發無上正等菩提之心。云何修持如來金剛三摩地者，其教甚希奇特，不可比喻不可說盡不可校量。」則爾時世尊重語曼殊室利言：「汝當與大會之中一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生，自說本因大願聖行佛剎功德莊嚴諸佛淨土，成就一切諸大菩薩得菩提時，令諸菩薩從汝聞是甚深妙法殊勝之義。」曼殊室利重啟如來而白佛言：「世尊大慈下顧垂愍。若許我說，我則說之。」世尊告言：「吾當許汝。」是時曼殊室利則對如來前及對大眾前，便入于金剛三昧三摩地，以無礙天眼徹見十方三千大千世界無量微塵數不可說不可說佛剎世界一切諸佛世尊諸大菩薩摩訶薩一切賢聖，如此諸佛菩薩盡皆得是曼殊化度成佛，令得阿耨多羅三藐三菩提。其時大會諸大菩薩及一切眾生亦得一時同見曼殊聖德化度顯現一切諸佛。是時釋迦牟尼如來則告大眾言：「非是吾勸發菩提之心，皆是曼殊室利菩薩往昔勸發菩提，悉令滿足得阿耨多羅三藐三菩提盡皆成佛。」是時大會眾同聲讚言歎大聖曼殊室利久植德本導引群生。大眾等深敬曼殊不可思議不可譬喻。又更其時曼殊室利在大眾中，又當稽首重白世尊言：「我有大願，復願如來加被於我，我今便對世尊前不起于坐，但以化身遍於十方微塵數佛剎世界，為諸有情一切菩薩摩訶薩而為演說如來大乘瑜伽金剛三密門三摩地教。對於大眾我今顯現，令一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生修入此瑜伽金剛三摩地證無上正等菩提者，當來盡願成佛。」是時曼殊菩薩對如來眾會之中現作神通，廣度他方群品法界眾生，依說先願真實不虛。是故則師子勇猛雷音菩薩則於眾中從坐而起，於世尊前作禮長跪，叉手合掌向佛而白世尊言：「曼殊室利當來總願，一切菩薩及一切有情眾生得成佛者，曼殊室利當來自成佛，名何等佛，令得一切眾生盡成佛果？曼殊室利成佛，名何等字？有何名號？」師子勇猛菩薩則對如來前白曼殊室利：「仁者！汝為於大眾說當來成佛名號之者，於意云何？」曼殊言語師子菩薩

：「止止不須說。我今不敢對於如來自說當來成佛名號。」曼殊有辭再三，不敢自說。爾時如來則為大眾一切菩薩及一切有情眾生，則告師子勇猛菩薩言：「善男子！吾今與此大眾說曼殊室利當來經無量劫導引群生，後乃成佛之時，號名普見如來。及一切有情眾生當來成佛，亦同彼佛名號。何以故？普見如來自有願力，普使十方微塵數有情眾生憶念我名之者，則得一切普使得見。既得見已，不假功力罪垢自然消滅決定，則得普當成佛，號名普見如來。是故一切善男子菩薩摩訶薩誓當深信勿作疑念，若無疑念則得十方諸佛悉皆助護，手摩其頂修證菩提。」是時如來告言師子勇猛菩薩：「若有一切有情眾生不信是語者，無有是處。則是此人近從地獄而出，先世曾作盲聾瘖瘂之身。何以故？生生世世不得見佛，常墮地獄作畜生之身，輪迴四趣無有停歇。如是之人不可教導亦不忠誨。」是時一切大眾聞如來說普見如來成佛利益，一切眾生功德圓滿福力甚多。大眾等深生慚愧，諦信諦信渴仰信受世尊所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：「止止不須說。我今不敢對於如來自說當來成佛名號。」曼殊有辭再三，不敢自說。爾時如來則為大眾一切菩薩及一切有情眾生，則告師子勇猛菩薩言：「善男子！吾今與此大眾說曼殊室利當來經無量劫導引群生，後乃成佛之時，號名普見如來。及一切有情眾生當來成佛，亦同彼佛名號。何以故？普見如來自有願力，普使十方微塵數有情眾生憶念我名之者，則得一切普使得見。既得見已，不假功力罪垢自然消滅決定，則得普當成佛，號名普見如來。是故一切善男子菩薩摩訶薩誓當深信勿作疑念，若無疑念則得十方諸佛悉皆助護，手摩其頂修證菩提。」是時如來告言師子勇猛菩薩：「若有一切有情眾生不信是語者，無有是處。則是此人近從地獄而出，先世曾作盲聾瘖瘂之身。何以故？生生世世不得見佛，常墮地獄作畜生之身，輪迴四趣無有停歇。如是之人不可教導亦不忠誨。」是時一切大眾聞如來說普見如來成佛利益，一切眾生功德圓滿福力甚多。大眾等深生慚愧，諦信諦信渴仰信受世尊所說。

是時曼殊室利菩薩更對大眾前再白世尊言：「我今本自有願。若我在世及滅度之後，其有眾生及一切菩薩，若稱普見如來名號及念我名者，一切重罪及謗方等經悉皆消滅，無問一闡提罪者亦皆滅盡，總當成佛。」曼殊所說其實不虛，一切大眾咸皆信受。又曼殊室利重白佛言：「今我復有大願。若我共一切眾生修菩提時，於我剎中若諸菩薩及一切有情眾生生我世中，初生之時衣服飲食臥具四事所須之者隨手而出。若出得已，將此衣服飲食臥具先當供養諸佛如來及諸菩薩，然後當自受用。」爾時曼殊室利自說本願已，一切菩薩及一切眾生深生諦信，則當信受歸依奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時曼殊室利菩薩更對大眾前再白世尊言：「我今本自有願。若我在世及滅度之後，其有眾生及一切菩薩，若稱普見如來名號及念我名者，一切重罪及謗方等經悉皆消滅，無問一闡提罪者亦皆滅盡，總當成佛。」曼殊所說其實不虛，一切大眾咸皆信受。又曼殊室利重白佛言：「今我復有大願。若我共一切眾生修菩提時，於我剎中若諸菩薩及一切有情眾生生我世中，初生之時衣服飲食臥具四事所須之者隨手而出。若出得已，將此衣服飲食臥具先當供養諸佛如來及諸菩薩，然後當自受用。」爾時曼殊室利自說本願已，一切菩薩及一切眾生深生諦信，則當信受歸依奉行。

是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩更再重請如來：「世尊說於後世末法之時，依何而行云何修習？」世尊告言師子勇猛：「吾當為汝分別解說。善男子！當來之世閻浮末劫佛法將欲滅盡之時，若有一切菩薩及一切有情眾生，從初供養將七寶珍物飲食幡蓋種種供養七俱胝恒河沙微塵數十方世界諸佛塔廟舍利形像者，經於千劫；若有菩薩及一切眾生學曼殊室利菩薩法教行願者，行經七步，其受福利功德多少不可校量殊特無比，勝前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德，百分不及一乃至算數譬喻所不能及。何以故示以如是？世尊為大眾說修學曼殊室利菩薩行願功德極多，最勝超越無量無邊。所以者何？曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母，所以從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩薩，是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行願功德福力甚多，勝前菩薩供養功德。何以故？供養寶塔者則是名有漏之心，如此功德有限有量。菩薩若修學曼殊室利行願祕密教者，則是修持如來金剛無漏之心，無限無量，是故則得速超佛地諸佛法身。」是時釋迦牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行，教諸菩薩及一切眾生修學大願功德，聖力聖性殊勝無比。其時大眾一切菩薩摩訶薩、四部弟子、善男子善女人等，盡皆歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故師子勇猛雷音菩薩摩訶薩更再重請如來：「世尊說於後世末法之時，依何而行云何修習？」世尊告言師子勇猛：「吾當為汝分別解說。善男子！當來之世閻浮末劫佛法將欲滅盡之時，若有一切菩薩及一切有情眾生，從初供養將七寶珍物飲食幡蓋種種供養七俱胝恒河沙微塵數十方世界諸佛塔廟舍利形像者，經於千劫；若有菩薩及一切眾生學曼殊室利菩薩法教行願者，行經七步，其受福利功德多少不可校量殊特無比，勝前菩薩供養七俱胝諸佛塔廟功德，百分不及一乃至算數譬喻所不能及。何以故示以如是？世尊為大眾說修學曼殊室利菩薩行願功德極多，最勝超越無量無邊。所以者何？曼殊室利是一切諸佛如來金剛本母，所以從曼殊菩薩金剛般若身心生一切諸佛菩薩，是故世尊說一切菩薩修行曼殊室利行願功德福力甚多，勝前菩薩供養功德。何以故？供養寶塔者則是名有漏之心，如此功德有限有量。菩薩若修學曼殊室利行願祕密教者，則是修持如來金剛無漏之心，無限無量，是故則得速超佛地諸佛法身。」是時釋迦牟尼如來說曼殊室利菩薩摩訶薩往昔修行，教諸菩薩及一切眾生修學大願功德，聖力聖性殊勝無比。其時大眾一切菩薩摩訶薩、四部弟子、善男子善女人等，盡皆歡喜信受奉行。

次則當說一切諸佛菩薩修證聖智功德法力故。是時釋迦牟尼如來在祇園精舍大會道場內，告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩：「吾對大眾會中諸菩薩摩訶薩等，付囑如上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩地教法，付與曼殊室利菩薩，當與十六大士菩薩為於上首，傳授與一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生，令證如來聖力加持，進修一切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經教，及修如來聖性觀者。」師子勇猛言：「云何名為實相法性三摩地經教？云何名為如來聖性觀者？」則師子勇猛及諸菩薩同共稽首如來而白世尊：「為我等分別解說。我等諸菩薩及遠世來劫一切有情眾生，依如來言教，進修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛祕密三摩地經教，及修持如來聖性觀者。」佛告師子勇猛等說：「此經是一切諸佛大乘修多羅一切經之根本祕密法性三摩地經教，汝當奉持精進修行。」其時如來與一切大眾及諸菩薩說此修多羅一切經之根本祕密法性經已，登時一切世界及閻浮提忽然廣博嚴淨變為金色，空中百寶旃檀之香，香風吹樹眾鳥和鳴，皆作梵唄之音。是時有此瑞相殊勝奇特，佛世未有。世尊則告師子勇猛等：「汝當奉持如來說此經教。」師子勇猛一切大會眾及諸菩薩等，深生悚愧不可思議，云何奉持修行如說此經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次則當說一切諸佛菩薩修證聖智功德法力故。是時釋迦牟尼如來在祇園精舍大會道場內，告師子勇猛雷音菩薩摩訶薩：「吾對大眾會中諸菩薩摩訶薩等，付囑如上所說過去三世一切諸佛金剛菩提三摩地教法，付與曼殊室利菩薩，當與十六大士菩薩為於上首，傳授與一切菩薩摩訶薩及一切有情眾生，令證如來聖力加持，進修一切如來金剛三密菩提實相法性三摩地經教，及修如來聖性觀者。」師子勇猛言：「云何名為實相法性三摩地經教？云何名為如來聖性觀者？」則師子勇猛及諸菩薩同共稽首如來而白世尊：「為我等分別解說。我等諸菩薩及遠世來劫一切有情眾生，依如來言教，進修奉持一切諸佛聖智法性瑜伽金剛祕密三摩地經教，及修持如來聖性觀者。」佛告師子勇猛等說：「此經是一切諸佛大乘修多羅一切經之根本祕密法性三摩地經教，汝當奉持精進修行。」其時如來與一切大眾及諸菩薩說此修多羅一切經之根本祕密法性經已，登時一切世界及閻浮提忽然廣博嚴淨變為金色，空中百寶旃檀之香，香風吹樹眾鳥和鳴，皆作梵唄之音。是時有此瑞相殊勝奇特，佛世未有。世尊則告師子勇猛等：「汝當奉持如來說此經教。」師子勇猛一切大會眾及諸菩薩等，深生悚愧不可思議，云何奉持修行如說此經？

爾時世尊則為師子勇猛等及一切菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛瑜伽祕密金剛三摩地根本經教：「於此經宗及體，都有二門。云何說此經宗體有二門？一者清淨實相為宗；二者真如法界為體。云何清淨實相為宗？說經之根宗本有三：一者毘盧遮那法身本性清淨，出一切法金剛三摩地為宗。二者盧舍那報身，出聖性普賢願行力為宗。三者千釋迦化現千百億釋迦顯現聖慧身，流出曼殊室利身作般若母為宗。次第即當說。二者云何說此經體？如來真如法界為體。於意云何？根本聖體有五：一者本源自性清淨聖智金剛聖性為體；二者無動大圓性鏡金剛菩提為體；三者平等性金剛法界為體；四者如性觀察理趣金剛聖力智用為體；五者成就菩提聖性金剛慧劍為體。如上所說，若一切菩薩應當志誠修學速證佛地。是故如來說宗體已，即當云何名為如來一切聖性之觀。菩薩若修如來一切聖性觀者，世尊說一切菩薩及一切有情眾生有十種纏縛身心大難障故，若能修持聖性觀者，先須當識心地體性無明纏縛。若應不識，即被蔽覆心性，聖慧道眼則不能開故。其纏縛性者，甚能微細障於菩提。先當識心十種纏縛，身心障蔽大難之者。云何則得通達進修無上菩提？若菩薩現修觀行者，須於大師受法阿闍梨邊，決擇十種纏縛身心，速達聖性悟入菩提，則當修得如來聖智聖性力，觀達證菩提金剛解脫如來法身。云何名為十種纏縛？一者由性慳嫉，常網其心纏縛蔽障，令心邪見不得正悟，是名纏縛障礙。二者由無明影蔽之所障礙，慧眼難開妄惑覆翳，是名纏縛障礙。三者煩惱迷悶貪瞋邪見，處處計著不能信正，墮愚癡坎深著世網，名為纏縛障礙。四者貪愛五欲駛水常流，惑障迷心垢重纏縛，無明漂沒無有歇期，是名纏縛障礙。五者味魔死節相續無休，邪箭所中盛年夭喪，名為纏縛障礙。六者忿恨密煙之所熏㶿，於心眼中被所翳障，是名纏縛障礙。七者貪欲熾火恒所燒然，虎狼之心四向叉撮，名為身心纏縛無明障礙。八者飲惡魔悶酒醉蓋心，喫過失毒藥惑亂狂走，是名纏縛蔽障身心。九者五蓋惱害常被遮礙，覆正智心難可解脫，名為纏縛不得開悟。十者苦海大河六道四生，輪迴五趣無能間斷，慳貪在心常受飢饉，出生入死墮於地獄無有絕期，是名纏縛不得解脫。是故十種纏縛者，蔽覆身心障難修持，不得證入菩提佛果。如是此教令一切菩薩摩訶薩及諸有情眾生，修入如來菩提聖性觀。云何證得聖性觀者？菩薩志誠修持心地三性三無性，除去惑障十纏蔽覆而得解脫。如來則當具說修證開通心地總有三義：一者三性三無性；二者智起即慧用；三者心動則心眼見。云何名為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊則為師子勇猛等及一切菩薩摩訶薩說此大乘一切諸佛瑜伽祕密金剛三摩地根本經教：「於此經宗及體，都有二門。云何說此經宗體有二門？一者清淨實相為宗；二者真如法界為體。云何清淨實相為宗？說經之根宗本有三：一者毘盧遮那法身本性清淨，出一切法金剛三摩地為宗。二者盧舍那報身，出聖性普賢願行力為宗。三者千釋迦化現千百億釋迦顯現聖慧身，流出曼殊室利身作般若母為宗。次第即當說。二者云何說此經體？如來真如法界為體。於意云何？根本聖體有五：一者本源自性清淨聖智金剛聖性為體；二者無動大圓性鏡金剛菩提為體；三者平等性金剛法界為體；四者如性觀察理趣金剛聖力智用為體；五者成就菩提聖性金剛慧劍為體。如上所說，若一切菩薩應當志誠修學速證佛地。是故如來說宗體已，即當云何名為如來一切聖性之觀。菩薩若修如來一切聖性觀者，世尊說一切菩薩及一切有情眾生有十種纏縛身心大難障故，若能修持聖性觀者，先須當識心地體性無明纏縛。若應不識，即被蔽覆心性，聖慧道眼則不能開故。其纏縛性者，甚能微細障於菩提。先當識心十種纏縛，身心障蔽大難之者。云何則得通達進修無上菩提？若菩薩現修觀行者，須於大師受法阿闍梨邊，決擇十種纏縛身心，速達聖性悟入菩提，則當修得如來聖智聖性力，觀達證菩提金剛解脫如來法身。云何名為十種纏縛？一者由性慳嫉，常網其心纏縛蔽障，令心邪見不得正悟，是名纏縛障礙。二者由無明影蔽之所障礙，慧眼難開妄惑覆翳，是名纏縛障礙。三者煩惱迷悶貪瞋邪見，處處計著不能信正，墮愚癡坎深著世網，名為纏縛障礙。四者貪愛五欲駛水常流，惑障迷心垢重纏縛，無明漂沒無有歇期，是名纏縛障礙。五者味魔死節相續無休，邪箭所中盛年夭喪，名為纏縛障礙。六者忿恨密煙之所熏㶿，於心眼中被所翳障，是名纏縛障礙。七者貪欲熾火恒所燒然，虎狼之心四向叉撮，名為身心纏縛無明障礙。八者飲惡魔悶酒醉蓋心，喫過失毒藥惑亂狂走，是名纏縛蔽障身心。九者五蓋惱害常被遮礙，覆正智心難可解脫，名為纏縛不得開悟。十者苦海大河六道四生，輪迴五趣無能間斷，慳貪在心常受飢饉，出生入死墮於地獄無有絕期，是名纏縛不得解脫。是故十種纏縛者，蔽覆身心障難修持，不得證入菩提佛果。如是此教令一切菩薩摩訶薩及諸有情眾生，修入如來菩提聖性觀。云何證得聖性觀者？菩薩志誠修持心地三性三無性，除去惑障十纏蔽覆而得解脫。如來則當具說修證開通心地總有三義：一者三性三無性；二者智起即慧用；三者心動則心眼見。云何名為

三種之義？一者於遍計所執性者，向淨識性中微覺智起則是慧用。遍計所執於慧用照寂，則智用寂照證慧用寂滅。如何得滅遍計所執？若覺智無起相名了證，慧用寂靜則滅遍計所執，其性清淨。如何證依他圓成實性？依他起性者，心皆依色而起。圓成實性者，無有所依，心性無託、諦觀無用，心性瑩徹寂靜無動，性如瑠璃內外明淨，則是名為見性無動心證寂靜。名為三性三無性。菩薩若修證，得如來三無性。聖性觀者，則是除去十種纏縛適然解脫，則速達本源自性清淨菩提涅槃故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種之義？一者於遍計所執性者，向淨識性中微覺智起則是慧用。遍計所執於慧用照寂，則智用寂照證慧用寂滅。如何得滅遍計所執？若覺智無起相名了證，慧用寂靜則滅遍計所執，其性清淨。如何證依他圓成實性？依他起性者，心皆依色而起。圓成實性者，無有所依，心性無託、諦觀無用，心性瑩徹寂靜無動，性如瑠璃內外明淨，則是名為見性無動心證寂靜。名為三性三無性。菩薩若修證，得如來三無性。聖性觀者，則是除去十種纏縛適然解脫，則速達本源自性清淨菩提涅槃故。」

是故如是一切大眾，諸大菩薩摩訶薩、四部弟子、善男子善女人等，聞佛所說歡喜踊躍，得未曾有，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故如是一切大眾，諸大菩薩摩訶薩、四部弟子、善男子善女人等，聞佛所說歡喜踊躍，得未曾有，信受奉行。