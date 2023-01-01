金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相

爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩，皆於毘盧遮那佛前各自說心真言印。於是曼殊室唎菩薩摩訶薩從座而起，白佛言：「世尊！我今為欲利益未來一切諸有情故，速得成就摩訶般若波羅蜜多。若人纔誦一遍，如誦八萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍，文殊師利、普賢隨逐，四眾圍遶加被，是慈無畏護法善神在其人前。」阿難白文殊師利言：「當說此真言。」時有十萬億佛現，如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩，一一菩薩毛孔各出十萬億龍王，一一龍王毛孔各出十萬億龍女，一一龍女毛孔復出十萬億青象，一一青象毛孔各出十萬億白象，一一白象毛孔各出十萬億香象，一一香象毛孔復出十萬億山象，一一山象毛孔復現十萬億寶院，一一寶院復現十萬億八功德水池，其池四寶合成，一一寶池皆出十萬億閻浮檀金光，復於一一光中皆現十萬億圓光，一一圓光化出十萬億天女，嚴持種種供養。如是殑伽沙數四眾，一時共集大會，同音說此真言，現三摩地三昧。「我今略說少耳，知其功德無量。」即說五字真言曰：

爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩，皆於毘盧遮那佛前各自說心真言印。於是曼殊室唎菩薩摩訶薩從座而起，白佛言：「世尊！我今為欲利益未來一切諸有情故，速得成就摩訶般若波羅蜜多。若人纔誦一遍，如誦八萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍，文殊師利、普賢隨逐，四眾圍遶加被，是慈無畏護法善神在其人前。」阿難白文殊師利言：「當說此真言。」時有十萬億佛現，如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩，一一菩薩毛孔各出十萬億龍王，一一龍王毛孔各出十萬億龍女，一一龍女毛孔復出十萬億青象，一一青象毛孔各出十萬億白象，一一白象毛孔各出十萬億香象，一一香象毛孔復出十萬億山象，一一山象毛孔復現十萬億寶院，一一寶院復現十萬億八功德水池，其池四寶合成，一一寶池皆出十萬億閻浮檀金光，復於一一光中皆現十萬億圓光，一一圓光化出十萬億天女，嚴持種種供養。如是殑伽沙數四眾，一時共集大會，同音說此真言，現三摩地三昧。「我今略說少耳，知其功德無量。」即說五字真言曰：

「以曩字無有性相故，左字無有諸行。以左字無諸行故，跛字無第一義諦。以跛字無第一義諦故，囉字無有塵垢。以囉字無有塵垢故，阿字法本不生義。善男子！當觀是心本來清淨無所染著，離我我所分別之相。入此門者名三摩地，是真修習。當知是人如來印可，殊勝功德不可思議。若誦一遍，能除行人一切苦難。若誦兩遍，除滅億劫生死重罪。若誦三遍，三昧現前。若誦四遍，總持不忘。若誦五遍，速成無上菩提。若能一心獨處閑靜，梵書五字輪壇，依法念誦滿一月已，曼殊菩薩即現其身，或於空中演說法要。是時行者得宿命智，辯才無礙神足自在，勝願成就福智具足，速能階證如來法身。但心信受，經十六生決成正覺。若力不辦建立壇場、香花供養及畫本尊，以用香泥塗舍利塔，梵寫五字真言，旋遶念誦五十萬遍，文殊菩薩現其人前而為說法。當得宿命辯才，一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖眾常加護念，速滿諸願，疾證菩提。廣如《金剛頂經》說。」