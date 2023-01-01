金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相
唐 不空譯1卷CBETA T1172少于一千字 10 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
金剛頂超勝三界經說文殊五字真言勝相一卷
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開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯
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爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩，皆於毘盧遮那佛前各自說心真言印。於是曼殊室唎菩薩摩訶薩從座而起，白佛言：「世尊！我今為欲利益未來一切諸有情故，速得成就摩訶般若波羅蜜多。若人纔誦一遍，如誦八萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍，文殊師利、普賢隨逐，四眾圍遶加被，是慈無畏護法善神在其人前。」阿難白文殊師利言：「當說此真言。」時有十萬億佛現，如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩，一一菩薩毛孔各出十萬億龍王，一一龍王毛孔各出十萬億龍女，一一龍女毛孔復出十萬億青象，一一青象毛孔各出十萬億白象，一一白象毛孔各出十萬億香象，一一香象毛孔復出十萬億山象，一一山象毛孔復現十萬億寶院，一一寶院復現十萬億八功德水池，其池四寶合成，一一寶池皆出十萬億閻浮檀金光，復於一一光中皆現十萬億圓光，一一圓光化出十萬億天女，嚴持種種供養。如是殑伽沙數四眾，一時共集大會，同音說此真言，現三摩地三昧。「我今略說少耳，知其功德無量。」即說五字真言曰：
爾時金剛手菩薩摩訶薩等一切菩薩，皆於毘盧遮那佛前各自說心真言印。於是曼殊室唎菩薩摩訶薩從座而起，白佛言：「世尊！我今為欲利益未來一切諸有情故，速得成就摩訶般若波羅蜜多。若人纔誦一遍，如誦八萬四千十二圍陀藏經。若誦兩遍，文殊師利、普賢隨逐，四眾圍遶加被，是慈無畏護法善神在其人前。」阿難白文殊師利言：「當說此真言。」時有十萬億佛現，如是諸佛一一毛孔出十萬億菩薩，一一菩薩毛孔各出十萬億龍王，一一龍王毛孔各出十萬億龍女，一一龍女毛孔復出十萬億青象，一一青象毛孔各出十萬億白象，一一白象毛孔各出十萬億香象，一一香象毛孔復出十萬億山象，一一山象毛孔復現十萬億寶院，一一寶院復現十萬億八功德水池，其池四寶合成，一一寶池皆出十萬億閻浮檀金光，復於一一光中皆現十萬億圓光，一一圓光化出十萬億天女，嚴持種種供養。如是殑伽沙數四眾，一時共集大會，同音說此真言，現三摩地三昧。「我今略說少耳，知其功德無量。」即說五字真言曰：
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「阿囉跛左曩」
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「若善男子善女人有能持此真言，纔誦一遍，即入如來一切法平等，一切文字亦皆平等，速得成就摩訶般若。為諸弟子受此心真言時，令結密印，以二手金剛縛，並建忍願屈上節如劍形，印上承華散壇供養。然應告言：『此心法門，一切如來祕密最勝，慎勿輕爾為愚人說，破汝三昧戒。善諦思惟。』
「若善男子善女人有能持此真言，纔誦一遍，即入如來一切法平等，一切文字亦皆平等，速得成就摩訶般若。為諸弟子受此心真言時，令結密印，以二手金剛縛，並建忍願屈上節如劍形，印上承華散壇供養。然應告言：『此心法門，一切如來祕密最勝，慎勿輕爾為愚人說，破汝三昧戒。善諦思惟。』
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「阿者，是無生義。
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「囉者，清淨無染離塵垢義。
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「跛者，亦無第一義諦諸法平等義。
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「左者，諸法無有諸行義。
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「曩者，諸法無有性相，說言文字皆不可得義。
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「以曩字無有性相故，左字無有諸行。以左字無諸行故，跛字無第一義諦。以跛字無第一義諦故，囉字無有塵垢。以囉字無有塵垢故，阿字法本不生義。善男子！當觀是心本來清淨無所染著，離我我所分別之相。入此門者名三摩地，是真修習。當知是人如來印可，殊勝功德不可思議。若誦一遍，能除行人一切苦難。若誦兩遍，除滅億劫生死重罪。若誦三遍，三昧現前。若誦四遍，總持不忘。若誦五遍，速成無上菩提。若能一心獨處閑靜，梵書五字輪壇，依法念誦滿一月已，曼殊菩薩即現其身，或於空中演說法要。是時行者得宿命智，辯才無礙神足自在，勝願成就福智具足，速能階證如來法身。但心信受，經十六生決成正覺。若力不辦建立壇場、香花供養及畫本尊，以用香泥塗舍利塔，梵寫五字真言，旋遶念誦五十萬遍，文殊菩薩現其人前而為說法。當得宿命辯才，一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖眾常加護念，速滿諸願，疾證菩提。廣如《金剛頂經》說。」
「以曩字無有性相故，左字無有諸行。以左字無諸行故，跛字無第一義諦。以跛字無第一義諦故，囉字無有塵垢。以囉字無有塵垢故，阿字法本不生義。善男子！當觀是心本來清淨無所染著，離我我所分別之相。入此門者名三摩地，是真修習。當知是人如來印可，殊勝功德不可思議。若誦一遍，能除行人一切苦難。若誦兩遍，除滅億劫生死重罪。若誦三遍，三昧現前。若誦四遍，總持不忘。若誦五遍，速成無上菩提。若能一心獨處閑靜，梵書五字輪壇，依法念誦滿一月已，曼殊菩薩即現其身，或於空中演說法要。是時行者得宿命智，辯才無礙神足自在，勝願成就福智具足，速能階證如來法身。但心信受，經十六生決成正覺。若力不辦建立壇場、香花供養及畫本尊，以用香泥塗舍利塔，梵寫五字真言，旋遶念誦五十萬遍，文殊菩薩現其人前而為說法。當得宿命辯才，一切如來諸菩薩等及執金剛恒沙聖眾常加護念，速滿諸願，疾證菩提。廣如《金剛頂經》說。」
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