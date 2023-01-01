佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷中

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

「復次作禁伏法。先畫金剛香菩薩，作圓滿相，身黃色，放大光明照虛空界，住大山頂，足踏冤家像。行者於此像前作觀想，得現前已，一切冤家皆悉禁縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作禁伏法。先畫金剛香菩薩，作圓滿相，身黃色，放大光明照虛空界，住大山頂，足踏冤家像。行者於此像前作觀想，得現前已，一切冤家皆悉禁縛。

「又法於㡧上，同前畫金剛香菩薩，以上妙香花而作供養。用雌黃及淨土與水和埿，作冤家像。行者於菩薩㡧前，手執五股金剛杵，作忿怒相起踏冤家，誦大明一千遍，一切冤家皆悉禁伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於㡧上，同前畫金剛香菩薩，以上妙香花而作供養。用雌黃及淨土與水和埿，作冤家像。行者於菩薩㡧前，手執五股金剛杵，作忿怒相起踏冤家，誦大明一千遍，一切冤家皆悉禁伏。

「又法用黃臘作冤家像，行者以左足踏，復作觀想彼冤家在百千由旬內，復觀聖賢遍滿虛空。得此觀現前已，彼冤自然如癡不能為害。此成就法，若向諸佛作者，諸佛亦不欲違，何況一切聖賢及人非人等。即說降伏大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用黃臘作冤家像，行者以左足踏，復作觀想彼冤家在百千由旬內，復觀聖賢遍滿虛空。得此觀現前已，彼冤自然如癡不能為害。此成就法，若向諸佛作者，諸佛亦不欲違，何況一切聖賢及人非人等。即說降伏大明曰：

「唵(引)(一句) 曩謨婆誐嚩帝(引)(二) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩摩賀(引)末攞(三) 塞儞也(二合)娑擔(二合)婆儞(引)(四) 攞攞攞攞娑擔(二合)婆野薩哩嚩(二合)設咄𭍌(二合)(五) 曩(引)舍薩野(六) 娑普(二合引)吒野(七) 尾捺囉(二合引)鉢野(八) 薩哩嚩(二合)曩(引)舍野(九) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)儞伽(引)怛野(十) 摩摩薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合)抳(十一) 矩嚕(十二) 矩嚕(十三) 虎盧(十四) 虎盧(十五) 祖盧(十六) 祖盧(十七) 母盧(十八) 母盧(十九) 達摩(二十) 達摩(二十一) 囕誐(二十二) 囕誐(二十三) 尾捺囉(二合引)鉢野(二十四) 尾捺囉(二合引)鉢野(二十五) 薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合引)抳彌(引)(二十六) 禰哩(二合引)茶矩嚕(二十七) 薩哩嚩(二合)悉地孕(二合)彌(引)(二十八) 鉢囉(二合)野蹉(二十九) 伊呬曳(二合引)呬婆誐嚩帝(引)(三十) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(三十一) 郝(入)郝郝郝吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)(一句) 曩謨婆誐嚩帝(引)(二) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩摩賀(引)末攞(三) 塞儞也(二合)娑擔(二合)婆儞(引)(四) 攞攞攞攞娑擔(二合)婆野薩哩嚩(二合)設咄𭍌(二合)(五) 曩(引)舍薩野(六) 娑普(二合引)吒野(七) 尾捺囉(二合引)鉢野(八) 薩哩嚩(二合)曩(引)舍野(九) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)儞伽(引)怛野(十) 摩摩薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合)抳(十一) 矩嚕(十二) 矩嚕(十三) 虎盧(十四) 虎盧(十五) 祖盧(十六) 祖盧(十七) 母盧(十八) 母盧(十九) 達摩(二十) 達摩(二十一) 囕誐(二十二) 囕誐(二十三) 尾捺囉(二合引)鉢野(二十四) 尾捺囉(二合引)鉢野(二十五) 薩哩嚩(二合)迦(引)哩也(二合引)抳彌(引)(二十六) 禰哩(二合引)茶矩嚕(二十七) 薩哩嚩(二合)悉地孕(二合)彌(引)(二十八) 鉢囉(二合)野蹉(二十九) 伊呬曳(二合引)呬婆誐嚩帝(引)(三十) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(三十一) 郝(入)郝郝郝吽(引)發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(三十二)」

「由誦此明，能成就一切事，能破一切冤家。復說成就法。於月一日或初七日初八日，行者食赤色食，著潔淨衣，誦大明千遍或百遍。若得身毛喜竪，或於夜分得見種種吉夢已，此後當依金剛香菩薩作法，一切皆得成就。欲令婆羅門敬愛者，用生酥作婆羅門像，然誦大明八百遍加持白芥子，稱婆羅門名，以白芥子打像，彼則敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由誦此明，能成就一切事，能破一切冤家。復說成就法。於月一日或初七日初八日，行者食赤色食，著潔淨衣，誦大明千遍或百遍。若得身毛喜竪，或於夜分得見種種吉夢已，此後當依金剛香菩薩作法，一切皆得成就。欲令婆羅門敬愛者，用生酥作婆羅門像，然誦大明八百遍加持白芥子，稱婆羅門名，以白芥子打像，彼則敬愛。

「又法用鹽加持八百遍，當稱毘舍名，每一稱名一誦大明，用鹽一打彼像，彼毘舍則敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用鹽加持八百遍，當稱毘舍名，每一稱名一誦大明，用鹽一打彼像，彼毘舍則敬愛。

「又法用黑豆誦大明加持八百遍，用炭灰作首陀像，然後一誦大明一稱彼名以豆一擲彼像，滿八百遍，彼自來敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用黑豆誦大明加持八百遍，用炭灰作首陀像，然後一誦大明一稱彼名以豆一擲彼像，滿八百遍，彼自來敬愛。

「復次說金剛香菩薩成就根本大明印。以二手各作金剛拳，二小指相交，二頭指相交如鉤，二拇指展舒成印。此印有大威力，能成就一切最上事，能破一切冤家，一切天人乃至宿曜見此印已驚怖欲死，唯稱念佛以求覆護。」即說根本大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說金剛香菩薩成就根本大明印。以二手各作金剛拳，二小指相交，二頭指相交如鉤，二拇指展舒成印。此印有大威力，能成就一切最上事，能破一切冤家，一切天人乃至宿曜見此印已驚怖欲死，唯稱念佛以求覆護。」即說根本大明曰：

「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(引)(一句) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 入嚩(二合)攞(三) 入嚩(二合)攞(四) 阿(引)迦哩沙(二合)野(五) 阿(引)迦哩沙(二合)野(引)(六) 娑擔(二合)婆野(七) 娑擔(二合)婆野(八) 悉馱路左𩕳(引)(九) 吽(引)發吒(半音)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(引)(一句) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 入嚩(二合)攞(三) 入嚩(二合)攞(四) 阿(引)迦哩沙(二合)野(五) 阿(引)迦哩沙(二合)野(引)(六) 娑擔(二合)婆野(七) 娑擔(二合)婆野(八) 悉馱路左𩕳(引)(九) 吽(引)發吒(半音)(十)」

「復說句召印。不解前印，以二頭指如鉤動搖成印。此印能句召一切天、龍、藥叉、囉叉娑及一切鬼神并宿曜等皆來，可為僮僕。乃至或有諸菩薩，聞此大明句召之者，於剎那之間即至。」即說句召大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說句召印。不解前印，以二頭指如鉤動搖成印。此印能句召一切天、龍、藥叉、囉叉娑及一切鬼神并宿曜等皆來，可為僮僕。乃至或有諸菩薩，聞此大明句召之者，於剎那之間即至。」即說句召大明曰：

「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(引)(一句) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 伊呬曳(引二合)呬阿(引)誐蹉(二合)(三) 阿(引)誐蹉(四) 摩摩三摩野(五) 摩耨播(引)攞野(六) 悉馱室贊(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)抳(引)(七) 囉(引)倪鉢野底(八) 紇哩(二合引)(九) 郝郝郝郝郝(十) 攞攞攞攞斛(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨婆誐嚩帝(引)(一句) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 伊呬曳(引二合)呬阿(引)誐蹉(二合)(三) 阿(引)誐蹉(四) 摩摩三摩野(五) 摩耨播(引)攞野(六) 悉馱室贊(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)抳(引)(七) 囉(引)倪鉢野底(八) 紇哩(二合引)(九) 郝郝郝郝郝(十) 攞攞攞攞斛(十一)」

「若有行人為作種種饒益之事，作曼拏羅已，欲請本尊金剛香菩薩者，當誦此明結印句召菩薩。行人復於曼拏羅前，瞑目作觀，想菩薩於剎那頃菩薩即來。菩薩來時現忿怒相，而有六面，利牙外出，種種嚴身光焰熾盛如日初出。而有百臂，手中各各執於器仗，欲破一切冤家之相。行人審知菩薩來已，即想奉上眾寶蓮華之座。菩薩坐已，觀知行人具真實意，即時為說諸佛微妙三昧。行人聞已歡喜禮謝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有行人為作種種饒益之事，作曼拏羅已，欲請本尊金剛香菩薩者，當誦此明結印句召菩薩。行人復於曼拏羅前，瞑目作觀，想菩薩於剎那頃菩薩即來。菩薩來時現忿怒相，而有六面，利牙外出，種種嚴身光焰熾盛如日初出。而有百臂，手中各各執於器仗，欲破一切冤家之相。行人審知菩薩來已，即想奉上眾寶蓮華之座。菩薩坐已，觀知行人具真實意，即時為說諸佛微妙三昧。行人聞已歡喜禮謝。

「復次說三昧印。以二手作金剛合掌，舒二拇指，二小指相交二頭指如環成印。若結此印，三昧現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說三昧印。以二手作金剛合掌，舒二拇指，二小指相交二頭指如環成印。若結此印，三昧現前。

「復說沐浴印。以二手合掌，屈二頭指，以二拇指捻二頭指甲如環成印。每沐浴諸佛賢聖，結此印，即誦明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說沐浴印。以二手合掌，屈二頭指，以二拇指捻二頭指甲如環成印。每沐浴諸佛賢聖，結此印，即誦明曰：

「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 蘇嚕(二) 蘇嚕(三) 捺囉(二合)嚩(四) 捺囉(二合)嚩(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 蘇嚕(二) 蘇嚕(三) 捺囉(二合)嚩(四) 捺囉(二合)嚩(五) 娑嚩(二合)賀(引)(六)」

「復說獻香印。二手合掌，屈二頭指如月，竪二拇指成印。每獻香時結此印，即誦明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說獻香印。二手合掌，屈二頭指如月，竪二拇指成印。每獻香時結此印，即誦明曰：

「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 娑囉(三) 娑囉(四) 尾娑囉(五) 尾娑囉(六) 尾捺踰(二合引)多野(七) 尾捺踰(二合引)多野(八) 娑摩(引)迦(引)舍嚩底娑嚩(二合引)賀(引)(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 娑囉(三) 娑囉(四) 尾娑囉(五) 尾娑囉(六) 尾捺踰(二合引)多野(七) 尾捺踰(二合引)多野(八) 娑摩(引)迦(引)舍嚩底娑嚩(二合引)賀(引)(九)」

「復說獻花印。以二手合掌，舒二拇指，倒舒二無名指如針成印。每獻花時結此印，復誦明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說獻花印。以二手合掌，舒二拇指，倒舒二無名指如針成印。每獻花時結此印，復誦明曰：

「曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 虎盧(三) 虎盧(四) 祖盧(五) 祖盧(六) 母盧(七) 母盧(八) 補瑟波(二合)嚩底娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 虎盧(三) 虎盧(四) 祖盧(五) 祖盧(六) 母盧(七) 母盧(八) 補瑟波(二合)嚩底娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說獻燈印。以二手並作拳，竪二拇指成印。每獻燈時結此印，誦此明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說獻燈印。以二手並作拳，竪二拇指成印。每獻燈時結此印，誦此明曰：

「唵曩謨(引)婆誐嚩帝(引)摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅唧致唧致娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵曩謨(引)婆誐嚩帝(引)摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅唧致唧致娑嚩(二合)賀(引)」

「復說塗香印。以二手作堅固合掌，二頭指二中指中節相交，以二拇指按二頭指節成印。每獻塗香結此印，復誦明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說塗香印。以二手作堅固合掌，二頭指二中指中節相交，以二拇指按二頭指節成印。每獻塗香結此印，復誦明曰：

「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 三滿多巘馱娑嚩(二合)賀(引)(二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 三滿多巘馱娑嚩(二合)賀(引)(二)」

「復說出生印。以二手作金剛縛，二中指竪如針，屈二頭指，以二拇指相按，二頭指附中指成印。每出生時結此印，復誦明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說出生印。以二手作金剛縛，二中指竪如針，屈二頭指，以二拇指相按，二頭指附中指成印。每出生時結此印，復誦明曰：

「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘馱(引)哩(引)(二) 娑囉(三) 娑囉(四) 尾娑囉(五) 尾娑囉(六) 佉(引)捺(七) 佉(引)捺(八) 婆(入)乞叉(引二合)鉢野(九) 婆(入)乞叉(引二合)鉢野(十) 嘮捺囉(二合引)(十一) 嘮捺囉(二合引)(十二) 曩(入)曩(入)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘馱(引)哩(引)(二) 娑囉(三) 娑囉(四) 尾娑囉(五) 尾娑囉(六) 佉(引)捺(七) 佉(引)捺(八) 婆(入)乞叉(引二合)鉢野(九) 婆(入)乞叉(引二合)鉢野(十) 嘮捺囉(二合引)(十一) 嘮捺囉(二合引)(十二) 曩(入)曩(入)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說大金剛香菩薩成就大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說大金剛香菩薩成就大明曰：

「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 阿儞迦囉濕彌(二合)(三) 設多薩賀娑囉(二合)(四) 鉢囉(二合)入嚩隷多(五) 禰(去)鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(引)(六) 沃誐囉(二合)鼻摩(七) 跋野(引)曩迦(引)曳(引)(八) 鼻澁摩(二合)跋野(引)儞(引)迦(引)曳(引)(九) 摩賀(引)踰藝濕嚩(二合)哩(引)曳(引)(十) 沙吒目(二合)佉(引)曳(引)(十一) 訥嚩(二合引)捺舍部惹(引)曳(引)(十二) 訥嚩(二合引)捺舍儞(引)怛囉(二合引)曳(引)(十三) 尾枳(引)蘭拏(二合)計(引)舍(引)曳(引)(十四) 阿儞(引)迦嚕(引)波(十五) 尾尾馱吠(武每切)沙馱(引)哩尼(引)曳(引)(十六) 曀呬曳(二合引)呬婆誐嚩底(十七) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(十八) 怛囉(二合)夜(引)郝(引)囉怛曩(二合引)喃(引)(十九) 薩帝曳(二合引)曩(二十) 怛儞也(二合引)他(引)(二十一) 唵(引)阿(引)羯荼(二十二) 阿羯荼(二十三) 末朗禰(去)鑁(二十四) 摩呬(引)濕嚩(二合)囕(二十五) 誐嚕噥(女江切)(二十六) 尾瑟穠(女功切)(二十七) 俱摩(引)囕(二十八) 沒囉(二合引)憾摩(二合引)𧹞(二十九) 印捺囕(二合)(三十) 贊捺囕(二合)(三十一) 阿(引)禰怛樣(二合)(三十二) 藥羼(三十三) 囉(陵覺切)乞叉(二合)僧(三十四) 巘達哩挽(二合)(三十五) 部旦(三十六) 必哩(二合)怛(三十七) 必舍(引)贊(三十八) 恭畔(引)𧹞(三十九) 阿蘇囕(四十) 阿屹𩕳(四十一) 耶蟒(四十二) 嚩嚕𧹞(四十三) 嚩(引)踊(四十四) 俱吠(引)囕(四十五) 達曩難(四十六) 特哩(二合)多囉(引)瑟吒囕(二合四十七) 尾魯荼劍(四十八) 尾嚕播(引)羼(四十九) 商俱迦蘭𧹞(二合)(五十) 尾迦蘭𧹞(二合)(五十一) 底哩(二合上丁逸切)迦囉𧹞(二合)(五十二) 沒哩(二合)訶怛迦蘭𧹞(二合)(五十三) 健吒(引)迦蘭𧹞(二合)(五十四) 訥嚕(二合引)拏迦蘭𧹞(二合)(五十五) 賀悉底(二合)迦蘭𧹞(二合)(五十六) 仵(引)迦蘭𧹞(二合)(五十七) 薩兔(二合)攞迦蘭𧹞(二合)(五十八) 摩賀(引)迦(引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(二) 阿儞迦囉濕彌(二合)(三) 設多薩賀娑囉(二合)(四) 鉢囉(二合)入嚩隷多(五) 禰(去)鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(引)(六) 沃誐囉(二合)鼻摩(七) 跋野(引)曩迦(引)曳(引)(八) 鼻澁摩(二合)跋野(引)儞(引)迦(引)曳(引)(九) 摩賀(引)踰藝濕嚩(二合)哩(引)曳(引)(十) 沙吒目(二合)佉(引)曳(引)(十一) 訥嚩(二合引)捺舍部惹(引)曳(引)(十二) 訥嚩(二合引)捺舍儞(引)怛囉(二合引)曳(引)(十三) 尾枳(引)蘭拏(二合)計(引)舍(引)曳(引)(十四) 阿儞(引)迦嚕(引)波(十五) 尾尾馱吠(武每切)沙馱(引)哩尼(引)曳(引)(十六) 曀呬曳(二合引)呬婆誐嚩底(十七) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(十八) 怛囉(二合)夜(引)郝(引)囉怛曩(二合引)喃(引)(十九) 薩帝曳(二合引)曩(二十) 怛儞也(二合引)他(引)(二十一) 唵(引)阿(引)羯荼(二十二) 阿羯荼(二十三) 末朗禰(去)鑁(二十四) 摩呬(引)濕嚩(二合)囕(二十五) 誐嚕噥(女江切)(二十六) 尾瑟穠(女功切)(二十七) 俱摩(引)囕(二十八) 沒囉(二合引)憾摩(二合引)𧹞(二十九) 印捺囕(二合)(三十) 贊捺囕(二合)(三十一) 阿(引)禰怛樣(二合)(三十二) 藥羼(三十三) 囉(陵覺切)乞叉(二合)僧(三十四) 巘達哩挽(二合)(三十五) 部旦(三十六) 必哩(二合)怛(三十七) 必舍(引)贊(三十八) 恭畔(引)𧹞(三十九) 阿蘇囕(四十) 阿屹𩕳(四十一) 耶蟒(四十二) 嚩嚕𧹞(四十三) 嚩(引)踊(四十四) 俱吠(引)囕(四十五) 達曩難(四十六) 特哩(二合)多囉(引)瑟吒囕(二合四十七) 尾魯荼劍(四十八) 尾嚕播(引)羼(四十九) 商俱迦蘭𧹞(二合)(五十) 尾迦蘭𧹞(二合)(五十一) 底哩(二合上丁逸切)迦囉𧹞(二合)(五十二) 沒哩(二合)訶怛迦蘭𧹞(二合)(五十三) 健吒(引)迦蘭𧹞(二合)(五十四) 訥嚕(二合引)拏迦蘭𧹞(二合)(五十五) 賀悉底(二合)迦蘭𧹞(二合)(五十六) 仵(引)迦蘭𧹞(二合)(五十七) 薩兔(二合)攞迦蘭𧹞(二合)(五十八) 摩賀(引)迦(引

)朗(五十九) 難禰計(引)濕嚩(二合)囕(六十) 勃陵(二合)儗哩(二合)知孕(二合)(六十一) 曩(引)野劍(六十二) 尾曩(引)野劍(六十三) 般(引)唧劍(六十四) 那(引)摩劍(六十五) 路賀劍(六十六) 謨賀劍(六十七) 沙瑟恥(二合)禰(去聲呼)嚩俱致(六十八) 儗哩劍(引)(六十九) 唵(引)迦(引)哩(引)(七十) 訥哩誐(二合)迦(引)怛也(二合引)以𩕳(引)(七十一) 贊拏迦(引)怛也(二合)以𩕳(七十二) 乃哩怛樣(二合引)(七十三) 迦(引)陵(七十四) 摩賀(引)迦(引)陵(七十五) 嚩日囉(二合)迦(引)陵(七十六) 拽舍戍𩕳(七十七) 伊舍(引)𩕳(七十八) 蘇迦(引)陵(七十九) 跋捺囉(二合)迦(引)陵(八十) 祖(去聲呼)攞迦(引)陵(八十一) 阿(引)屹儞(二合引)夜樣(二合引)(八十二) 嚩(引)野麼樣(二合引)(八十三) 舍梨迦(引)嚩哩底(二合)(八十四) 扇(引)鼎(八十五) 囉(引)底陵(二合)(八十六) 爍訖鼎(八十七) 設多(引)稱(八十八) 摩賀(引)設多(引)儞(八十九) 印捺囉(二合引)尼(尼盈切)(九十) 沒囉(二合)憾摩(二合引)尼(同上)(九十一) 憍吠(引)聆(引)(九十二) 摩賀(引)憍吠(引)聆(九十三) 摩賀(引)摩係(引)濕嚩(二合)哩(引)(九十四) 吠(引)瑟拏(二合)微(引)(九十五) 蘇婆誐(引)(九十六) 訥哩(二合)婆誐(引)(九十七) 佐(引)捫拏(引)(九十八) 嘮捺哩(二合引)(九十九) 嚩(引)囉(引)呬(一百) 憍(引)吠(引)隷(引)(一百一) 愛(引)舍(引)儞(一百二) 乃哩怛樣(二合)(一百三) 曳(引)佐(引)曩曳(二合引)(一百四) 摩摩三摩曳(引)(一百五) 曩底瑟姹(二合)底(一百六) 旦(引)薩哩鑁(二合引)(一百七) 阿(引)嚩(引)賀以沙也(二合引)彌(一百八) 尸伽囕(二合)(一百九) 乞哩(二合)恨拏(二合)(一百一十) 仡哩(二合)恨拏(二合)(一百一十一) 仡哩(二合)恨拏(引二合)鉢野(一百一十二) 仡哩(二合)恨拏(引二合)鉢野(一百一十三) 唵(引)攞攞攞攞(一百一十四) 唵(引)虎盧(一百一十五) 虎盧(一百一十六) 母盧(一百十七) 母盧(一百一十八) 祖盧(一百一十九) 祖盧(一百二十) 達摩(一百二十一) 達摩(一百二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )朗(五十九) 難禰計(引)濕嚩(二合)囕(六十) 勃陵(二合)儗哩(二合)知孕(二合)(六十一) 曩(引)野劍(六十二) 尾曩(引)野劍(六十三) 般(引)唧劍(六十四) 那(引)摩劍(六十五) 路賀劍(六十六) 謨賀劍(六十七) 沙瑟恥(二合)禰(去聲呼)嚩俱致(六十八) 儗哩劍(引)(六十九) 唵(引)迦(引)哩(引)(七十) 訥哩誐(二合)迦(引)怛也(二合引)以𩕳(引)(七十一) 贊拏迦(引)怛也(二合)以𩕳(七十二) 乃哩怛樣(二合引)(七十三) 迦(引)陵(七十四) 摩賀(引)迦(引)陵(七十五) 嚩日囉(二合)迦(引)陵(七十六) 拽舍戍𩕳(七十七) 伊舍(引)𩕳(七十八) 蘇迦(引)陵(七十九) 跋捺囉(二合)迦(引)陵(八十) 祖(去聲呼)攞迦(引)陵(八十一) 阿(引)屹儞(二合引)夜樣(二合引)(八十二) 嚩(引)野麼樣(二合引)(八十三) 舍梨迦(引)嚩哩底(二合)(八十四) 扇(引)鼎(八十五) 囉(引)底陵(二合)(八十六) 爍訖鼎(八十七) 設多(引)稱(八十八) 摩賀(引)設多(引)儞(八十九) 印捺囉(二合引)尼(尼盈切)(九十) 沒囉(二合)憾摩(二合引)尼(同上)(九十一) 憍吠(引)聆(引)(九十二) 摩賀(引)憍吠(引)聆(九十三) 摩賀(引)摩係(引)濕嚩(二合)哩(引)(九十四) 吠(引)瑟拏(二合)微(引)(九十五) 蘇婆誐(引)(九十六) 訥哩(二合)婆誐(引)(九十七) 佐(引)捫拏(引)(九十八) 嘮捺哩(二合引)(九十九) 嚩(引)囉(引)呬(一百) 憍(引)吠(引)隷(引)(一百一) 愛(引)舍(引)儞(一百二) 乃哩怛樣(二合)(一百三) 曳(引)佐(引)曩曳(二合引)(一百四) 摩摩三摩曳(引)(一百五) 曩底瑟姹(二合)底(一百六) 旦(引)薩哩鑁(二合引)(一百七) 阿(引)嚩(引)賀以沙也(二合引)彌(一百八) 尸伽囕(二合)(一百九) 乞哩(二合)恨拏(二合)(一百一十) 仡哩(二合)恨拏(二合)(一百一十一) 仡哩(二合)恨拏(引二合)鉢野(一百一十二) 仡哩(二合)恨拏(引二合)鉢野(一百一十三) 唵(引)攞攞攞攞(一百一十四) 唵(引)虎盧(一百一十五) 虎盧(一百一十六) 母盧(一百十七) 母盧(一百一十八) 祖盧(一百一十九) 祖盧(一百二十) 達摩(一百二十一) 達摩(一百二

十二) 度摩(一百二十三) 度摩(一百二十四) 達曩(一百二十五) 達曩(一百二十六) 達囉(一百二十七) 達囉(一百二十八) 囉摩(一百二十九) 囉摩(一百三十) 囕誐(一百三十一) 囕誐(一百三十二) 囕誐(引)鉢野(一百三十三) 囕誐(引)鉢野(一百三十四) 惹攞波(一百三十五) 惹攞波(一百三十六) 惹攞播(二合引)鉢野(一百三十七) 惹攞播(二合引)鉢野(一百三十八) 布囉(一百三十九) 布囉(一百四十) 布囉野(一百四十一) 布囉野(一百四十二) 攞具(一百四十三) 攞具(一百四十四) 阿(引)曩野(一百四十五) 阿(引)曩野(一百四十六) 阿(引)尾舍(一百四十七) 阿(引)尾舍(一百四十八) 阿(引)吠(引)舍野(一百四十九) 阿(引)吠(引)舍野(一百五十) 唵(引)曩謨(引)婆誐嚩底(一百五十一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(一百五十二) 悉馱室贊(二合)拏(一百五十三) 嚩日囉(二合)播(引)尼(一百五十四) 囉(引)倪也(二合引)鉢野底(一百五十五) 怛儞也(二合)他(引)(一百五十六) 唵(引)紇哩(二合引)(一百五十七) 係(引)賀(引)賀(引)郝郝郝郝(一百五十八) 囕囕囕囕(一百五十九) 伊護(一百六十) 吽吽吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(一百六十一) 曩謨(引)婆誐嚩底(一百六十二) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(一百六十三) 阿儞(引)迦囉濕彌(二合)(一百六十四) 設多薩賀娑日囉(二合)鉢囉(二合)底曼尼多(一百六十五) 設㘑(引)哩(引)(一百六十六) 悉馱室贊(二合)拏(一百六十七) 嚩日囉(二合)播(引)尼(一百六十八) 囉倪也(二合引)鉢野底(一百六十九) 唵(引)紇哩(二合引)(一百七十) 係(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)(一百七十一) 護護護護(一百七十二) 吽郝(一百七十三) 吽吽吽(一百七十四) 發吒(半音)(一百七十五) 囉囉囉囉(一百七十六) 吽郝娑嚩(二合)賀(引)(一百七十七) 唵(引)娑擔(二合)婆儞(一百七十八) 娑擔(二合)婆儞(一百七十九) 娑嚩(二合)賀(引)(一百八十) 唵(引)薩哩嚩(二合)嚕(去呼)沙(一百八十一) 鉢囉(二合)設摩儞娑嚩(二合引)賀(引)(一百八十二) 唵(引)吽吽吽娑嚩(二合)賀(引)(一百八十三) 唵吽郝娑嚩( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十二) 度摩(一百二十三) 度摩(一百二十四) 達曩(一百二十五) 達曩(一百二十六) 達囉(一百二十七) 達囉(一百二十八) 囉摩(一百二十九) 囉摩(一百三十) 囕誐(一百三十一) 囕誐(一百三十二) 囕誐(引)鉢野(一百三十三) 囕誐(引)鉢野(一百三十四) 惹攞波(一百三十五) 惹攞波(一百三十六) 惹攞播(二合引)鉢野(一百三十七) 惹攞播(二合引)鉢野(一百三十八) 布囉(一百三十九) 布囉(一百四十) 布囉野(一百四十一) 布囉野(一百四十二) 攞具(一百四十三) 攞具(一百四十四) 阿(引)曩野(一百四十五) 阿(引)曩野(一百四十六) 阿(引)尾舍(一百四十七) 阿(引)尾舍(一百四十八) 阿(引)吠(引)舍野(一百四十九) 阿(引)吠(引)舍野(一百五十) 唵(引)曩謨(引)婆誐嚩底(一百五十一) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(一百五十二) 悉馱室贊(二合)拏(一百五十三) 嚩日囉(二合)播(引)尼(一百五十四) 囉(引)倪也(二合引)鉢野底(一百五十五) 怛儞也(二合)他(引)(一百五十六) 唵(引)紇哩(二合引)(一百五十七) 係(引)賀(引)賀(引)郝郝郝郝(一百五十八) 囕囕囕囕(一百五十九) 伊護(一百六十) 吽吽吽發吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)(一百六十一) 曩謨(引)婆誐嚩底(一百六十二) 摩賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(一百六十三) 阿儞(引)迦囉濕彌(二合)(一百六十四) 設多薩賀娑日囉(二合)鉢囉(二合)底曼尼多(一百六十五) 設㘑(引)哩(引)(一百六十六) 悉馱室贊(二合)拏(一百六十七) 嚩日囉(二合)播(引)尼(一百六十八) 囉倪也(二合引)鉢野底(一百六十九) 唵(引)紇哩(二合引)(一百七十) 係(引)賀(引)賀(引)賀(引)賀(引)(一百七十一) 護護護護(一百七十二) 吽郝(一百七十三) 吽吽吽(一百七十四) 發吒(半音)(一百七十五) 囉囉囉囉(一百七十六) 吽郝娑嚩(二合)賀(引)(一百七十七) 唵(引)娑擔(二合)婆儞(一百七十八) 娑擔(二合)婆儞(一百七十九) 娑嚩(二合)賀(引)(一百八十) 唵(引)薩哩嚩(二合)嚕(去呼)沙(一百八十一) 鉢囉(二合)設摩儞娑嚩(二合引)賀(引)(一百八十二) 唵(引)吽吽吽娑嚩(二合)賀(引)(一百八十三) 唵吽郝娑嚩(

二合引)賀(引)(一百八十四) 唵(引)紇哩(二合引)(一百八十五) 賀(引)係(引)護吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)(一百八十六) 唵(引)紇哩(二合引)(一百八十七) 阿(引)羯哩沙(二合)尼曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一百八十八) 唵(引)左攞(一百八十九) 左攞(二合)(一百九十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十一) 唵(引)阿(引)虎攞(一百九十二) 阿(引)虎攞(一百九十三) 紇哩(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十四) 唵(引)惹攞波(二合)(一百九十五) 惹攞波(二合)(一百九十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十七) 唵(引)唐唐唐(一百九十八) 唐迦(引)哩(引)拏儞哩(二合)怛野(二合引)鉢野娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十九) 唵(引)惹(仁臧切，下三字同)惹惹惹(二百) 惹婆儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二百一) 唵(引)娑璫(二合)娑璫(二合)娑璫(二合)(二百二) 娑璫(二合)婆儞(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二百三) 伊𤚥(引)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃娑嚩(二合引)賀(引)(二百四) 唵(引)遏吒吒賀(引)娑(二百五) 捫左捫左(二百六) 摩賀(引)捫左娑嚩(二合引)賀(引)(二百七) 唵(引)度曩(二百八) 度曩(二百九) 勃𭍌(二合)(二百一十) 伴惹(二百一十一) 伴惹(二百一十二) 怛賴(二合)路枳也(二合)尾捺囉(二合引)鉢尼(引)娑嚩(二合引)賀(二百一十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二合引)賀(引)(一百八十四) 唵(引)紇哩(二合引)(一百八十五) 賀(引)係(引)護吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)(一百八十六) 唵(引)紇哩(二合引)(一百八十七) 阿(引)羯哩沙(二合)尼曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(一百八十八) 唵(引)左攞(一百八十九) 左攞(二合)(一百九十) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十一) 唵(引)阿(引)虎攞(一百九十二) 阿(引)虎攞(一百九十三) 紇哩(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十四) 唵(引)惹攞波(二合)(一百九十五) 惹攞波(二合)(一百九十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十七) 唵(引)唐唐唐(一百九十八) 唐迦(引)哩(引)拏儞哩(二合)怛野(二合引)鉢野娑嚩(二合引)賀(引)(一百九十九) 唵(引)惹(仁臧切，下三字同)惹惹惹(二百) 惹婆儞曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二百一) 唵(引)娑璫(二合)娑璫(二合)娑璫(二合)(二百二) 娑璫(二合)婆儞(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(二百三) 伊𤚥(引)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)喃娑嚩(二合引)賀(引)(二百四) 唵(引)遏吒吒賀(引)娑(二百五) 捫左捫左(二百六) 摩賀(引)捫左娑嚩(二合引)賀(引)(二百七) 唵(引)度曩(二百八) 度曩(二百九) 勃𭍌(二合)(二百一十) 伴惹(二百一十一) 伴惹(二百一十二) 怛賴(二合)路枳也(二合)尾捺囉(二合引)鉢尼(引)娑嚩(二合引)賀(二百一十三)」

「如是大明，於佛族中猶如明月，能破一切諸惡黑暗，復能擁護佛法離諸障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是大明，於佛族中猶如明月，能破一切諸惡黑暗，復能擁護佛法離諸障難。

「復次說大金剛香菩薩成就儀法。如前持誦大明八千遍精熟已，然後誦明加持安息香，焚此香煙，凡所觸人並得入寤使說善惡。若有天人及藥叉等所魅者悉能解除。乃至不淨鬼及作熱病瘧病小小鬼等所執持者，纔誦大明速得除解。若欲令彼一切入寤者，亦須結界擁護己身及擁護入寤者。所有諸惡星曜作災害者，誦此大明亦速退解，能成己事、能斷他呪，所有一切難事皆得成就，是大明力悉得隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說大金剛香菩薩成就儀法。如前持誦大明八千遍精熟已，然後誦明加持安息香，焚此香煙，凡所觸人並得入寤使說善惡。若有天人及藥叉等所魅者悉能解除。乃至不淨鬼及作熱病瘧病小小鬼等所執持者，纔誦大明速得除解。若欲令彼一切入寤者，亦須結界擁護己身及擁護入寤者。所有諸惡星曜作災害者，誦此大明亦速退解，能成己事、能斷他呪，所有一切難事皆得成就，是大明力悉得隨意。

「復次若有行人欲作諸成就法者，行人潔淨，常食赤色飲食。然後備種種香花，供養佛及本尊。用白月一日起首，滿七晝夜誦大明滿八千遍。作先行已，此後一切所作皆得成就。若欲作敬愛者，當稱彼名，誦大明即獲敬愛。若誦大明八千遍加持白芥子，用芥子觸者，皆得敬愛。若誦大明八千遍加持麥，觸剎帝利者，則獲敬愛。若欲婆羅門敬愛者，誦大明八千遍加持炭灰，散婆羅門，彼自敬愛。若誦大明八千遍加持油，與毘舍者，彼自敬愛。若誦大明八千遍加持鹽，與首陀者，彼自敬愛。若有貴族夫妻不睦者，誦大明八千遍，加持白芥子用觸身者，即得和睦互相敬愛。若誦大明加持柳枝作齒木，用至一年者，即得一切所言誠實，言無謇訥。若軍人誦大明七遍加持頭髮者，入陣得勝。若誦大明加持白芥子作護摩者，得一切敬愛。若誦大明加持脂麻作護摩者，得一切增益。若誦大明加持酥作護摩者，當息滅一切災。若誦大明加持乳作護摩者，當令牛馬及諸畜等無諸瘴疫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若有行人欲作諸成就法者，行人潔淨，常食赤色飲食。然後備種種香花，供養佛及本尊。用白月一日起首，滿七晝夜誦大明滿八千遍。作先行已，此後一切所作皆得成就。若欲作敬愛者，當稱彼名，誦大明即獲敬愛。若誦大明八千遍加持白芥子，用芥子觸者，皆得敬愛。若誦大明八千遍加持麥，觸剎帝利者，則獲敬愛。若欲婆羅門敬愛者，誦大明八千遍加持炭灰，散婆羅門，彼自敬愛。若誦大明八千遍加持油，與毘舍者，彼自敬愛。若誦大明八千遍加持鹽，與首陀者，彼自敬愛。若有貴族夫妻不睦者，誦大明八千遍，加持白芥子用觸身者，即得和睦互相敬愛。若誦大明加持柳枝作齒木，用至一年者，即得一切所言誠實，言無謇訥。若軍人誦大明七遍加持頭髮者，入陣得勝。若誦大明加持白芥子作護摩者，得一切敬愛。若誦大明加持脂麻作護摩者，得一切增益。若誦大明加持酥作護摩者，當息滅一切災。若誦大明加持乳作護摩者，當令牛馬及諸畜等無諸瘴疫。

「復次說摩摩枳菩薩印相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說摩摩枳菩薩印相。

「若有一切宿曜於諸眾生作災害者，持誦行人立身作舞勢想，如釘金剛橛，以右手執金剛杵安於腰側成印。此印一切宿曜見者，所作災害皆悉退散。又不改前舞勢，以二手頭指作鉤，舒左足，是名一切叉印。此印能成就一切事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有一切宿曜於諸眾生作災害者，持誦行人立身作舞勢想，如釘金剛橛，以右手執金剛杵安於腰側成印。此印一切宿曜見者，所作災害皆悉退散。又不改前舞勢，以二手頭指作鉤，舒左足，是名一切叉印。此印能成就一切事。

「復次說金剛香菩薩觀想根本大明字相安諸身分。行人欲觀字相，先立身作右舞勢，心住三昧。以二手作金剛鉤安於心上，此是金剛香菩薩常相印。若欲觀根本大明字莊嚴者，當觀金剛香菩薩，或觀自身如彼金剛香菩薩，身得現前已，即觀hahā賀賀二字現於二足，次觀hihā係係二字現於二膝，次觀huṃhūṃ吽吽二字現於心上，次觀hehai呬呬二字現於口門，次觀hehai護嘷二字現於頂上，次觀haṃhaḥ憾郝二字現於二手，次觀haṃhā憾賀二字為笑容，次觀huṃhūṃ吽吽二字能令他來作於承事，次觀hohau護嘷二字能化為種種形相已，復誦根本大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說金剛香菩薩觀想根本大明字相安諸身分。行人欲觀字相，先立身作右舞勢，心住三昧。以二手作金剛鉤安於心上，此是金剛香菩薩常相印。若欲觀根本大明字莊嚴者，當觀金剛香菩薩，或觀自身如彼金剛香菩薩，身得現前已，即觀hahā賀賀二字現於二足，次觀hihā係係二字現於二膝，次觀huṃhūṃ吽吽二字現於心上，次觀hehai呬呬二字現於口門，次觀hehai護嘷二字現於頂上，次觀haṃhaḥ憾郝二字現於二手，次觀haṃhā憾賀二字為笑容，次觀huṃhūṃ吽吽二字能令他來作於承事，次觀hohau護嘷二字能化為種種形相已，復誦根本大明曰：

「唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)郝曩莫」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)郝曩莫」

「又觀智法。觀hohau護嘷二字現於心，觀haṃ憾一字現於兩眼，hi係一字現於頭上，hūṃ吽一字現於頂上，復觀haṃ憾字為甲冑，haḥ郝字為器仗。此觀智法門，凡諸持誦行人欲持誦求諸成就者，先須於此二種觀智習令精熟，然誦根本大明滿一洛叉而為先行。誦數滿已，然後可作種種成就之法。若欲成就一切事作護摩者，用迦囉尾囉木柴燃火，用酥八百合，誦大明作於護摩，所作成就。此法可使三界之內一切皆令入寤，來住虛空之中，說於過去未來現在之事。又或以瞿摩夷塗四方曼拏羅，於四隅安鉢出生，於中心安諸形像或閼伽瓶及鈴等。磨赤檀塗像身及鈴等已，然後燒安息香誦大明千遍，彼鈴等即入寤。然後更結金剛印作忿怒相，高聲誦吽字，即時虛空中有聲說三世之事。若燒覩嚕瑟迦香，誦根本大明千遍，至於江河大山亦可振搖現入寤相。若於曼拏羅中安髑髏，行人誦大明滿千遍，燒安息香作忿怒相高聲誦吽字，髑髏即入寤，起離曼拏羅，住虛空中說善惡事。又復於有伏藏處，以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅，於上面中心燒安息香，誦大明滿一千遍。行人作忿怒相，結忿怒印，以金剛杵擊伏藏之地，伏藏自現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又觀智法。觀hohau護嘷二字現於心，觀haṃ憾一字現於兩眼，hi係一字現於頭上，hūṃ吽一字現於頂上，復觀haṃ憾字為甲冑，haḥ郝字為器仗。此觀智法門，凡諸持誦行人欲持誦求諸成就者，先須於此二種觀智習令精熟，然誦根本大明滿一洛叉而為先行。誦數滿已，然後可作種種成就之法。若欲成就一切事作護摩者，用迦囉尾囉木柴燃火，用酥八百合，誦大明作於護摩，所作成就。此法可使三界之內一切皆令入寤，來住虛空之中，說於過去未來現在之事。又或以瞿摩夷塗四方曼拏羅，於四隅安鉢出生，於中心安諸形像或閼伽瓶及鈴等。磨赤檀塗像身及鈴等已，然後燒安息香誦大明千遍，彼鈴等即入寤。然後更結金剛印作忿怒相，高聲誦吽字，即時虛空中有聲說三世之事。若燒覩嚕瑟迦香，誦根本大明千遍，至於江河大山亦可振搖現入寤相。若於曼拏羅中安髑髏，行人誦大明滿千遍，燒安息香作忿怒相高聲誦吽字，髑髏即入寤，起離曼拏羅，住虛空中說善惡事。又復於有伏藏處，以不墮地瞿摩夷塗曼拏羅，於上面中心燒安息香，誦大明滿一千遍。行人作忿怒相，結忿怒印，以金剛杵擊伏藏之地，伏藏自現。」