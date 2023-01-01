佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經

佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時世尊在覩史多天，與無數百千俱胝那由他菩薩共會一處。時有無數百千俱胝那由他天，所謂娑多儗哩、呬摩嚩多難、儞枳濕嚩囉、摩訶迦攞、摩醯濕嚩囉、吠惹演多那羅延等。復有無數天、龍、阿蘇囉、誐嚕拏、巘達哩嚩、緊那囉、摩護囉誐、藥叉、囉叉娑及諸星曜，如是等眾皆悉來集，在於佛會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在覩史多天，與無數百千俱胝那由他菩薩共會一處。時有無數百千俱胝那由他天，所謂娑多儗哩、呬摩嚩多難、儞枳濕嚩囉、摩訶迦攞、摩醯濕嚩囉、吠惹演多那羅延等。復有無數天、龍、阿蘇囉、誐嚕拏、巘達哩嚩、緊那囉、摩護囉誐、藥叉、囉叉娑及諸星曜，如是等眾皆悉來集，在於佛會。

爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！今有一切羅剎行於世間作大怖畏。惟願世尊愍於世間，為除怖畏，說金剛香菩薩大明。使彼羅剎及一切天龍八部，乃至一切星曜行不饒益者，見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散，於諸眾生不能為害。世尊！豈唯如是等眾見已怖畏，乃至帝釋亦失威力。彼一切魔障現大忿怒諸惡相者，悉皆破壞，於諸有情不能侵害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！今有一切羅剎行於世間作大怖畏。惟願世尊愍於世間，為除怖畏，說金剛香菩薩大明。使彼羅剎及一切天龍八部，乃至一切星曜行不饒益者，見彼大明皆悉迷悶怖畏馳散，於諸眾生不能為害。世尊！豈唯如是等眾見已怖畏，乃至帝釋亦失威力。彼一切魔障現大忿怒諸惡相者，悉皆破壞，於諸有情不能侵害。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩重白佛言：「世尊！今正是時。何以故？一切魔等見在此會。唯願世尊宣說金剛香菩薩大明。」是時世尊即入三摩地，名普遍熾盛光大忿怒。入此三摩地已，即於眼中放大光明，作種種色，其光普照一切世界，照已旋還於佛前住如大火聚。即於光中化出大忿怒身，光焰熾盛住於佛前，現大惡相見者怖畏，所有一切天、龍、藥叉、囉叉娑、巘達哩嚩、阿蘇囉、誐嚕拏、緊那囉、摩護囉誐等及一切部多，所有威力悉皆破壞。復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！如我所請，願為宣說，亦令當來持誦行人一切所作皆得成就，一切部多皆悉降伏，凡有所求皆來給與，乃至地中伏藏悉皆獲得。世尊！此大明威德之力，降伏加臨一切人非人等，令其入寤使作歌舞，及為給使無不隨意，乃至破彼身分以充食噉亦不敢違。世尊！此大明力，乃至加臨山石無情之類，亦可震動現入寤相，何況一切天龍八部人非人等，如是等眾若違逆者皆令頭破。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩重白佛言：「世尊！今正是時。何以故？一切魔等見在此會。唯願世尊宣說金剛香菩薩大明。」是時世尊即入三摩地，名普遍熾盛光大忿怒。入此三摩地已，即於眼中放大光明，作種種色，其光普照一切世界，照已旋還於佛前住如大火聚。即於光中化出大忿怒身，光焰熾盛住於佛前，現大惡相見者怖畏，所有一切天、龍、藥叉、囉叉娑、巘達哩嚩、阿蘇囉、誐嚕拏、緊那囉、摩護囉誐等及一切部多，所有威力悉皆破壞。復次金剛手菩薩白佛言：「世尊！如我所請，願為宣說，亦令當來持誦行人一切所作皆得成就，一切部多皆悉降伏，凡有所求皆來給與，乃至地中伏藏悉皆獲得。世尊！此大明威德之力，降伏加臨一切人非人等，令其入寤使作歌舞，及為給使無不隨意，乃至破彼身分以充食噉亦不敢違。世尊！此大明力，乃至加臨山石無情之類，亦可震動現入寤相，何況一切天龍八部人非人等，如是等眾若違逆者皆令頭破。」

爾時化忿怒像於剎那頃現身光明如日照曜，於金剛手菩薩前立，即說金剛香大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時化忿怒像於剎那頃現身光明如日照曜，於金剛手菩薩前立，即說金剛香大明曰：

「曩麼室戰(二合)拏(一) 嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)(二) 摩賀(引)藥乞叉(二合)枲曩(引)鉢多曳(引)(三) 唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(四) 阿(引)哩也(二合)(五) 嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(六) 阿儞(引)迦囉濕彌(二合)(七) 設多娑賀娑囉(二合)(八) 鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(九) 捻鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十) 沃仡囉(二合)鼻摩(十一) 婆野(引)曩迦(引)曳(引)(十二) 嘮(引)捺囉(二合)那哩舍(二合)曩(引)曳(引)(十三) 尾迦囉(引)攞(引)曳(引)(十四) 贊拏(引)曳(引)(十五) 拶波攞(引)曳(十六) 喻(引)藝(引)濕嚩(二合)哩(引)曳(引)(十七) 鼻(引)瑟麼(二合)婆野(引)曩迦(引)曳(引)(十八) 沙吒目(二合)佉(引)曳(引)(十九) 訥嚩(二合引)那舍普惹(引)曳(引)(二十) 訥嚩(二合引)那舍儞(引)怛囉(二合引)曳(引)(二十一) 尾枳(引)囉拏(二合)計(引)舍(引)曳(引)(二十二) 阿儞(引)迦嚕(引)波(二十三) 尾尾馱吠(引)舍馱(引)哩抳(引)曳(引)(二十四) 噎呬曳(二合引)呬婆誐嚩底(二十五) 麼賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)怛囉(二合)野(引)喃(引)(二十六) 囉怛曩(二合引)南(引)薩帝曳(二合引)曩(二十七) 怛儞也(二合)他(引)(二十八) 唵(引)(二十九) 阿(引)迦茶野阿(引)迦茶野(三十) 嚩攞禰(引)嚩麼呬(引)濕嚩(二合)囕(三十一) 誐嚕拏江(二合)(三十二) 尾瑟女唵(三合)(三十三) 俱麼(引)囕(三十四) 沒囉(二合)憾麼(二合)喃(引)(三十五) 印捺囕(二合)(三十六) 贊捺囕(二合)阿(引)禰底樣(二合)(三十七) 藥懺𠸪乞叉(二合)僧(三十八) 普(引)璫(三十九) 畢哩(二合引)璫(四十) 閉舍(引)臧(四十一) 矩伴(引)喃(四十二) 阿仡寧(二合)(四十三) 嚩(引)踴(四十四) 野莽(四十五) 嚩嚕喃(四十六) 馱曩能(四十七) 矩吠囕(四十八) 鉢囉(二合)惹(引)鉢底(四十九) 地哩(二合)多囉(引)瑟吒囕(三合)(五十) 尾嚕茶劍(五十一) 尾嚕播(引)乞剏(二合)(五十二) 吠(引武每切)室囉(二合)麼喃(五十三) 商矩迦囉喃(二合)(五十四) 訥尾(二合)迦囉喃(二合)( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩麼室戰(二合)拏(一) 嚩日囉(二合)播(引)拏曳(引)(二) 摩賀(引)藥乞叉(二合)枲曩(引)鉢多曳(引)(三) 唵(引)曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(四) 阿(引)哩也(二合)(五) 嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(六) 阿儞(引)迦囉濕彌(二合)(七) 設多娑賀娑囉(二合)(八) 鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(九) 捻鉢多(二合)帝(引)惹(引)曳(十) 沃仡囉(二合)鼻摩(十一) 婆野(引)曩迦(引)曳(引)(十二) 嘮(引)捺囉(二合)那哩舍(二合)曩(引)曳(引)(十三) 尾迦囉(引)攞(引)曳(引)(十四) 贊拏(引)曳(引)(十五) 拶波攞(引)曳(十六) 喻(引)藝(引)濕嚩(二合)哩(引)曳(引)(十七) 鼻(引)瑟麼(二合)婆野(引)曩迦(引)曳(引)(十八) 沙吒目(二合)佉(引)曳(引)(十九) 訥嚩(二合引)那舍普惹(引)曳(引)(二十) 訥嚩(二合引)那舍儞(引)怛囉(二合引)曳(引)(二十一) 尾枳(引)囉拏(二合)計(引)舍(引)曳(引)(二十二) 阿儞(引)迦嚕(引)波(二十三) 尾尾馱吠(引)舍馱(引)哩抳(引)曳(引)(二十四) 噎呬曳(二合引)呬婆誐嚩底(二十五) 麼賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)怛囉(二合)野(引)喃(引)(二十六) 囉怛曩(二合引)南(引)薩帝曳(二合引)曩(二十七) 怛儞也(二合)他(引)(二十八) 唵(引)(二十九) 阿(引)迦茶野阿(引)迦茶野(三十) 嚩攞禰(引)嚩麼呬(引)濕嚩(二合)囕(三十一) 誐嚕拏江(二合)(三十二) 尾瑟女唵(三合)(三十三) 俱麼(引)囕(三十四) 沒囉(二合)憾麼(二合)喃(引)(三十五) 印捺囕(二合)(三十六) 贊捺囕(二合)阿(引)禰底樣(二合)(三十七) 藥懺𠸪乞叉(二合)僧(三十八) 普(引)璫(三十九) 畢哩(二合引)璫(四十) 閉舍(引)臧(四十一) 矩伴(引)喃(四十二) 阿仡寧(二合)(四十三) 嚩(引)踴(四十四) 野莽(四十五) 嚩嚕喃(四十六) 馱曩能(四十七) 矩吠囕(四十八) 鉢囉(二合)惹(引)鉢底(四十九) 地哩(二合)多囉(引)瑟吒囕(三合)(五十) 尾嚕茶劍(五十一) 尾嚕播(引)乞剏(二合)(五十二) 吠(引武每切)室囉(二合)麼喃(五十三) 商矩迦囉喃(二合)(五十四) 訥尾(二合)迦囉喃(二合)(

五十五) 怛哩(二合)迦囉喃(二合)(五十六) 尾迦囉喃(二合)(五十七) 沒哩(二合)賀迦囉喃(二合)(五十八) 健吒(引)迦囉喃(二合)(五十九) 訥嚕(二合)拏迦囉喃(二合)(六十) 虞迦囉喃(二合)(六十一) 摩賀(引)迦囉喃(二合)(六十二) 麼賀(引)迦(引)朗(六十三) 難儞計(引)濕嚩(二合)囕(六十四) 勃陵(二合)儗哩(引)知盈(二合)(六十五) 曩(引)野劍(六十六) 尾曩(引)野劍(六十七) 半唧劍(六十八) 那麼劍(六十九) 路賀劍(七十) 謨(引)賀劍(七十一) 沙瑟恥(二合)禰(引)吠孕(二合引)(七十二) 唵(引)(七十三) 迦(引)陵(七十四) 矩(引)知盈(二合)(七十五) 儗哩(引)劍(引)(七十六) 訥哩誐(二合)(七十七) 憍麼(引)哩(引)(七十八) 迦底也(二合引)以寧(引)(七十九) 贊拏迦(引)底也(二合引)以寧(引)(八十) 麼賀(引)迦(引)底也(二合引)以寧(二合)(八十一) 野舍濕彌(二合)寧(引)(八十二) 愛舍(引)寧(八十三) 乃哩底樣(二合引)(八十四) 迦(引)禮(引)(八十五) 麼賀(引)迦(引)禮(引)(八十六) 乞芻(二合)捺囉(二合)迦(引)禮(引)(八十七) 嚩日囉(二合)迦(引)禮(引)(八十八) 跋捺囉(二合)迦禮(引)(八十九) 祖攞迦(引)禮(引)(九十) 阿儗儞(二合引)樣(引)(九十一) 嚩(引)野尾焰(二合引)(九十二) 舍(引)禮(引)舍(引)禮(引)迦嚩(引)哩底(二合引)(九十三) 囉(引)怛哩(二合)(九十四) 扇底盈(二合)(九十五) 爍訖鼎(二合)(九十六) 設多(引)乞曬(二合引)(九十七) 麼賀(引)設多(引)乞曬(二合引)印捺囉(二合引)抳(九十八) 沒囉(二合)憾摩(二合引)抳(九十九) 嬌(引)麼(引)哩(引)(一百) 麼(引)呬(引)濕嚩(二合)哩(引)(一百一) 吠(引)瑟拏(二合下尼所切)尾(引)(一百二) 酥婆誐(引)(一百三) 左捫抳(引)(一百四) 嘮(引)捺哩(二合)(一百五) 嚩(引)囉(引)呬(引)(一百六) 嬌吠(引)哩(引)(一百七) 曳(引)左(引)儞曳(二合引)麼麼(一百八) 三麼曳(引)曩底瑟姹演(三合)底(一百九) 擔(引)薩哩網(二合引)阿(引)嚩(引)賀(一百一十) 以沙也(二合引)彌(一百一十一) 尸伽囕(二合)伽哩( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五十五) 怛哩(二合)迦囉喃(二合)(五十六) 尾迦囉喃(二合)(五十七) 沒哩(二合)賀迦囉喃(二合)(五十八) 健吒(引)迦囉喃(二合)(五十九) 訥嚕(二合)拏迦囉喃(二合)(六十) 虞迦囉喃(二合)(六十一) 摩賀(引)迦囉喃(二合)(六十二) 麼賀(引)迦(引)朗(六十三) 難儞計(引)濕嚩(二合)囕(六十四) 勃陵(二合)儗哩(引)知盈(二合)(六十五) 曩(引)野劍(六十六) 尾曩(引)野劍(六十七) 半唧劍(六十八) 那麼劍(六十九) 路賀劍(七十) 謨(引)賀劍(七十一) 沙瑟恥(二合)禰(引)吠孕(二合引)(七十二) 唵(引)(七十三) 迦(引)陵(七十四) 矩(引)知盈(二合)(七十五) 儗哩(引)劍(引)(七十六) 訥哩誐(二合)(七十七) 憍麼(引)哩(引)(七十八) 迦底也(二合引)以寧(引)(七十九) 贊拏迦(引)底也(二合引)以寧(引)(八十) 麼賀(引)迦(引)底也(二合引)以寧(二合)(八十一) 野舍濕彌(二合)寧(引)(八十二) 愛舍(引)寧(八十三) 乃哩底樣(二合引)(八十四) 迦(引)禮(引)(八十五) 麼賀(引)迦(引)禮(引)(八十六) 乞芻(二合)捺囉(二合)迦(引)禮(引)(八十七) 嚩日囉(二合)迦(引)禮(引)(八十八) 跋捺囉(二合)迦禮(引)(八十九) 祖攞迦(引)禮(引)(九十) 阿儗儞(二合引)樣(引)(九十一) 嚩(引)野尾焰(二合引)(九十二) 舍(引)禮(引)舍(引)禮(引)迦嚩(引)哩底(二合引)(九十三) 囉(引)怛哩(二合)(九十四) 扇底盈(二合)(九十五) 爍訖鼎(二合)(九十六) 設多(引)乞曬(二合引)(九十七) 麼賀(引)設多(引)乞曬(二合引)印捺囉(二合引)抳(九十八) 沒囉(二合)憾摩(二合引)抳(九十九) 嬌(引)麼(引)哩(引)(一百) 麼(引)呬(引)濕嚩(二合)哩(引)(一百一) 吠(引)瑟拏(二合下尼所切)尾(引)(一百二) 酥婆誐(引)(一百三) 左捫抳(引)(一百四) 嘮(引)捺哩(二合)(一百五) 嚩(引)囉(引)呬(引)(一百六) 嬌吠(引)哩(引)(一百七) 曳(引)左(引)儞曳(二合引)麼麼(一百八) 三麼曳(引)曩底瑟姹演(三合)底(一百九) 擔(引)薩哩網(二合引)阿(引)嚩(引)賀(一百一十) 以沙也(二合引)彌(一百一十一) 尸伽囕(二合)伽哩(

二合)恨拏(二合)伽哩(引)恨拏(二合)(一百一十二) 仡哩(二合)恨拏(二合)跛野仡哩(二合)恨拏(二合)跛野(一百一十三) 攞攞攞攞攞(一百一十四) 唵(引)(一百一十五) 虞魯虞魯(一百一十六) 虎魯虎魯(一百一十七) 祖魯祖魯(一百一十八) 母魯母魯(一百一十九) 度努度努(一百二十) 嚩麼嚩麼(一百二十一) 達麼達麼(一百二十二) 馱囉馱囉(一百二十三) 摩囉摩囉(一百二十四) 馱迦馱迦(一百二十五) 攞虎攞虎(一百二十六) 囕誐囕誐(一百二十七) 囕誐跛野(一百二十八) 惹臘波(二合)惹臘波(一百二十九) 惹臘播(二合引)跛野惹臘播(二合引)跛野(一百三十) 布(引)囉布囉(一百三十一) 布(引)囉野布囉野(一百三十二) 布(引)囉(引)跛野布(引)囉(引)跛野(一百三十三) 攞虎攞虎(一百三十四) 阿(引)曩野阿(引)曩野(一百三十五) 阿(引)尾舍阿尾舍(一百三十六) 阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠舍野(一百三十七) 唵(引)(一百三十八) 曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一百三十九) 麼賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(一百四十) 阿儞(引)迦囉濕彌(二合)(一百四十一) 設多娑賀薩囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(一百四十二) 捻鉢多(二合)帝(引)惹洗(引)(一百四十三) 悉馱室贊(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)抳(一百四十四) 囉(引)倪也(二合引)跛野底(一百四十五) 唵(引)(一百四十六) 紇哩(二合)(一百四十七) 呬(一百四十八) 郝郝郝郝郝(一百四十九) 斛(引)(一百五十) 紇哩(二合)(一百五十一) 吽(一百五十二) 發吒(半音)(一百五十三) 囕囕囕囕(一百五十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二合)恨拏(二合)伽哩(引)恨拏(二合)(一百一十二) 仡哩(二合)恨拏(二合)跛野仡哩(二合)恨拏(二合)跛野(一百一十三) 攞攞攞攞攞(一百一十四) 唵(引)(一百一十五) 虞魯虞魯(一百一十六) 虎魯虎魯(一百一十七) 祖魯祖魯(一百一十八) 母魯母魯(一百一十九) 度努度努(一百二十) 嚩麼嚩麼(一百二十一) 達麼達麼(一百二十二) 馱囉馱囉(一百二十三) 摩囉摩囉(一百二十四) 馱迦馱迦(一百二十五) 攞虎攞虎(一百二十六) 囕誐囕誐(一百二十七) 囕誐跛野(一百二十八) 惹臘波(二合)惹臘波(一百二十九) 惹臘播(二合引)跛野惹臘播(二合引)跛野(一百三十) 布(引)囉布囉(一百三十一) 布(引)囉野布囉野(一百三十二) 布(引)囉(引)跛野布(引)囉(引)跛野(一百三十三) 攞虎攞虎(一百三十四) 阿(引)曩野阿(引)曩野(一百三十五) 阿(引)尾舍阿尾舍(一百三十六) 阿(引)吠(引)舍野阿(引)吠舍野(一百三十七) 唵(引)(一百三十八) 曩謨(引)婆誐嚩帝(引)(一百三十九) 麼賀(引)嚩日囉(二合)巘(引)馱(引)哩(引)(一百四十) 阿儞(引)迦囉濕彌(二合)(一百四十一) 設多娑賀薩囉(二合)鉢囉(二合)入嚩(二合)禮多(一百四十二) 捻鉢多(二合)帝(引)惹洗(引)(一百四十三) 悉馱室贊(二合)拏嚩日囉(二合)播(引)抳(一百四十四) 囉(引)倪也(二合引)跛野底(一百四十五) 唵(引)(一百四十六) 紇哩(二合)(一百四十七) 呬(一百四十八) 郝郝郝郝郝(一百四十九) 斛(引)(一百五十) 紇哩(二合)(一百五十一) 吽(一百五十二) 發吒(半音)(一百五十三) 囕囕囕囕(一百五十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百五十五)」

爾時化忿怒像說此大明已，復說金剛香菩薩大明諸成就法。「若以此明加持安息香燒之，能令一切入寤，所有天人藥叉乃至魑魅等所執悉能除解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時化忿怒像說此大明已，復說金剛香菩薩大明諸成就法。「若以此明加持安息香燒之，能令一切入寤，所有天人藥叉乃至魑魅等所執悉能除解。

「復次行者於大自在天像前誦此明，復以忿怒相觀天像，又以五淨水沐浴天像，又用白檀香作塗香塗天像身，以諸香花而作供養。然以二手按像誦大明，從初夜至明旦誦聲作輟，其大自在天決定化身作外道形相，來誦者前默然而立。誦者見已即禮拜告言：『聖者善來。』其化像報言：『善來善來。』誦者即以所願求之，天即與願一切皆得。天像與行者願已，隱沒不現。行者得悉地已，此後一切所作悉得遂意。或作息災、增益、敬愛、降伏及句召者，決定成就。若作息災，當用不墮地瞿摩夷，塗四方曼拏羅。成已，用銀鉢一口，先磨白檀作塗香，塗鉢內外令遍，即盛淨水令滿安曼拏羅中，誦大明一百八遍加持彼鉢，鉢即入寤，或起離壇、或動或顫。知法成就，即以此水灌於人頂或令人飲，一切災難皆得息滅。若以此水灑於城邑聚落，其中人民災難皆息，一切有情皆獲利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行者於大自在天像前誦此明，復以忿怒相觀天像，又以五淨水沐浴天像，又用白檀香作塗香塗天像身，以諸香花而作供養。然以二手按像誦大明，從初夜至明旦誦聲作輟，其大自在天決定化身作外道形相，來誦者前默然而立。誦者見已即禮拜告言：『聖者善來。』其化像報言：『善來善來。』誦者即以所願求之，天即與願一切皆得。天像與行者願已，隱沒不現。行者得悉地已，此後一切所作悉得遂意。或作息災、增益、敬愛、降伏及句召者，決定成就。若作息災，當用不墮地瞿摩夷，塗四方曼拏羅。成已，用銀鉢一口，先磨白檀作塗香，塗鉢內外令遍，即盛淨水令滿安曼拏羅中，誦大明一百八遍加持彼鉢，鉢即入寤，或起離壇、或動或顫。知法成就，即以此水灌於人頂或令人飲，一切災難皆得息滅。若以此水灑於城邑聚落，其中人民災難皆息，一切有情皆獲利益。

「復次若為國王及大軍眾作息災者，當用酪、白麻子、白粳米、牛乳等相和作護摩，一誦大明一稱王名一作護摩至千遍，王及軍眾災難皆息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次若為國王及大軍眾作息災者，當用酪、白麻子、白粳米、牛乳等相和作護摩，一誦大明一稱王名一作護摩至千遍，王及軍眾災難皆息。

「又法或畫金剛香菩薩，身白色，作為眾生降甘露雨相。於此像前日三時誦大明，復觀想此像。得現前已，後念斛字，一切災難無不息滅。或有冤家來相𣣋逼者，當用牛乳作護摩，誦大明千遍，冤自退散，災難息滅。或用安息香、白麻子并酥同作護摩，息一切災。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法或畫金剛香菩薩，身白色，作為眾生降甘露雨相。於此像前日三時誦大明，復觀想此像。得現前已，後念斛字，一切災難無不息滅。或有冤家來相𣣋逼者，當用牛乳作護摩，誦大明千遍，冤自退散，災難息滅。或用安息香、白麻子并酥同作護摩，息一切災。

「又法或作增益者，當畫大羅剎女，身作黃色，有十六臂，手中各有執捉，一切殊妙嚴飾其身。畫像成已，用諸香花而作供養。於此像前誦大明不輟，至羅剎女自現，可使句召一切夜叉、羅剎并諸眷屬，能滿行者一切所求財穀，亦能出於地中伏藏隨意使用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法或作增益者，當畫大羅剎女，身作黃色，有十六臂，手中各有執捉，一切殊妙嚴飾其身。畫像成已，用諸香花而作供養。於此像前誦大明不輟，至羅剎女自現，可使句召一切夜叉、羅剎并諸眷屬，能滿行者一切所求財穀，亦能出於地中伏藏隨意使用。

「復次畫夜叉像，身作白色，復以白色香作塗香塗彼像身，以白花供養。於此像前口誦大明，手持白花，一誦一擲打彼像身。日三時，滿七日，誦明數滿八千遍，彼夜叉出現，為誦人僕從，一切役使不敢違逆。或時自送一切財寶，或出地中伏藏，當令誦人獲大富盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次畫夜叉像，身作白色，復以白色香作塗香塗彼像身，以白花供養。於此像前口誦大明，手持白花，一誦一擲打彼像身。日三時，滿七日，誦明數滿八千遍，彼夜叉出現，為誦人僕從，一切役使不敢違逆。或時自送一切財寶，或出地中伏藏，當令誦人獲大富盛。

「復次作敬愛法，畫金剛香菩薩像，身作赤色，有十二臂，各有執捉，以上妙天衣裝嚴其身。畫像成已，行人於像前作觀想，觀畫像身放大赤光，剎那之頃遍照三界，其中一切天人羅剎乃至一切人非人等皆悉敬愛。作觀成已，方可求事。行人欲求敬愛者，先誦大明滿一千遍，然用赤檀木作彼形像，安於金剛香菩薩像前。行人取迦囉尾囉花，於菩薩像前一誦大明一稱彼名一擲彼像，誦滿七遍，決定獲得彼之敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作敬愛法，畫金剛香菩薩像，身作赤色，有十二臂，各有執捉，以上妙天衣裝嚴其身。畫像成已，行人於像前作觀想，觀畫像身放大赤光，剎那之頃遍照三界，其中一切天人羅剎乃至一切人非人等皆悉敬愛。作觀成已，方可求事。行人欲求敬愛者，先誦大明滿一千遍，然用赤檀木作彼形像，安於金剛香菩薩像前。行人取迦囉尾囉花，於菩薩像前一誦大明一稱彼名一擲彼像，誦滿七遍，決定獲得彼之敬愛。

「又法用吉祥木造男女像，或作童男童女像，稱彼名，用白芥子擲彼像，至七晝夜，必得敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用吉祥木造男女像，或作童男童女像，稱彼名，用白芥子擲彼像，至七晝夜，必得敬愛。

「又法用白芥子、白檀香相和，誦大明八十萬遍，令一切人頂戴，得一切敬愛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用白芥子、白檀香相和，誦大明八十萬遍，令一切人頂戴，得一切敬愛。

「又法若欲令冤家失心狂亂者，用人骨作金剛橛，長八指，以安息香及牛肉同燒薰橛，埋冤家門前，彼即三日內失心離家狂走。或用牛肉、狗肉、牛尿相和為埿作冤家像，理尸陀林中，彼即并諸眷屬出離千由旬外。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法若欲令冤家失心狂亂者，用人骨作金剛橛，長八指，以安息香及牛肉同燒薰橛，埋冤家門前，彼即三日內失心離家狂走。或用牛肉、狗肉、牛尿相和為埿作冤家像，理尸陀林中，彼即并諸眷屬出離千由旬外。

「又法欲令冤家出本國者，亦用人骨作金剛橛，以人血染線纏橛，打摩醯濕嚩囉頭上，行人用左足踏摩呬濕嚩囉天，用十四日或用八日，行人誦大明不輟，直至彼天出大苦聲。其冤家失心狂亂，并諸眷屬出於曠野由如獸群。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲令冤家出本國者，亦用人骨作金剛橛，以人血染線纏橛，打摩醯濕嚩囉頭上，行人用左足踏摩呬濕嚩囉天，用十四日或用八日，行人誦大明不輟，直至彼天出大苦聲。其冤家失心狂亂，并諸眷屬出於曠野由如獸群。

「又法欲極破冤家者，當畫金剛香菩薩，身黑色，百臂，作忿怒相，手執旗、幡、金剛杵、金剛鎚、羂索、三叉、劍、弓箭、鉞、斧、大斧、骨桗、金剛鉤、枯尸、人頭、髑髏等種種器仗，及百千妙好嚴飾其身，放大光明踰於日月，作破一切冤家相。彼一切藥叉、囉剎娑及一切大惡鬼神，皆悉破壞驚怖馳散。若欲破壞冤家至死者，行者先誦大明八千遍，然後以人骨作金剛橛，長二指，作忿怒心，晝夜不輟誦大明八千遍加持橛已，用牛肉為埿作冤家形像，長八指，用前橛釘其頂、或口脇耳臍、或陰及膝足等處。經一七日，彼冤家身決定破壞如阿梨樹枝，乃至一切大惡悉能破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲極破冤家者，當畫金剛香菩薩，身黑色，百臂，作忿怒相，手執旗、幡、金剛杵、金剛鎚、羂索、三叉、劍、弓箭、鉞、斧、大斧、骨桗、金剛鉤、枯尸、人頭、髑髏等種種器仗，及百千妙好嚴飾其身，放大光明踰於日月，作破一切冤家相。彼一切藥叉、囉剎娑及一切大惡鬼神，皆悉破壞驚怖馳散。若欲破壞冤家至死者，行者先誦大明八千遍，然後以人骨作金剛橛，長二指，作忿怒心，晝夜不輟誦大明八千遍加持橛已，用牛肉為埿作冤家形像，長八指，用前橛釘其頂、或口脇耳臍、或陰及膝足等處。經一七日，彼冤家身決定破壞如阿梨樹枝，乃至一切大惡悉能破壞。

「又法欲破壞冤家至極者，用牛尿并鹽醋同煎成埿，與淨土瞿摩夷或吉祥草相和，作冤家像。復用白芥子遍塗彼像，以火炙，至冤家得病決定至死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法欲破壞冤家至極者，用牛尿并鹽醋同煎成埿，與淨土瞿摩夷或吉祥草相和，作冤家像。復用白芥子遍塗彼像，以火炙，至冤家得病決定至死。

「又法用佉儞囉木作橛，長八指，加持八百遍，稱冤家名釘彼形像，於剎那頃彼自禁縛。或用尸灰作冤家像，以人骨作金剛橛釘彼身分，當得熱病乃至殞歿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用佉儞囉木作橛，長八指，加持八百遍，稱冤家名釘彼形像，於剎那頃彼自禁縛。或用尸灰作冤家像，以人骨作金剛橛釘彼身分，當得熱病乃至殞歿。

「又法用鐵作橛，長二指，加持百遍，埋於冤家門外，三日內定離本家。或將前橛埋於大自在天廟中，埋時稱冤家名，彼即得大自在天魅。或稱名埋於空舍中，彼即得畢舍左魅。或取黑蛇口中沫塗坯器內，令冤家食之，須臾即死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用鐵作橛，長二指，加持百遍，埋於冤家門外，三日內定離本家。或將前橛埋於大自在天廟中，埋時稱冤家名，彼即得大自在天魅。或稱名埋於空舍中，彼即得畢舍左魅。或取黑蛇口中沫塗坯器內，令冤家食之，須臾即死。

「又法或用鐵作骨桗，長六指，先稱冤家名，誦大明七遍加持安息香，用燒熏骨桗，埋冤家舍中，彼即得大苦惱。若出去骨桗，苦惱即解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法或用鐵作骨桗，長六指，先稱冤家名，誦大明七遍加持安息香，用燒熏骨桗，埋冤家舍中，彼即得大苦惱。若出去骨桗，苦惱即解。

「又法用𩕳摩木作橛，長十二指，打頭臂脇三處及稱名。又用牛毛為香，稱名燒之，彼得母鬼所魅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用𩕳摩木作橛，長十二指，打頭臂脇三處及稱名。又用牛毛為香，稱名燒之，彼得母鬼所魅。

「又法用阿栗迦木作冤家形像，於腹中書本名，以人骨作釘，釘於頭臂脇三處，彼即苦惱，若去釘如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用阿栗迦木作冤家形像，於腹中書本名，以人骨作釘，釘於頭臂脇三處，彼即苦惱，若去釘如故。

「又法用瞿摩夷作冤家形像，用白芥子遍塗像身，口誦大明直至像乾，埋於尸陀林中，於上誦大明八百遍加持白芥子散擲於上，行者所求皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用瞿摩夷作冤家形像，用白芥子遍塗像身，口誦大明直至像乾，埋於尸陀林中，於上誦大明八百遍加持白芥子散擲於上，行者所求皆得成就。

「又法同前造像，取人牛狗三肉并白芥子塗像，安冤家本舍中，彼即迷倒永不入舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法同前造像，取人牛狗三肉并白芥子塗像，安冤家本舍中，彼即迷倒永不入舍。

「復次行人若欲求現女鬼者，往尸陀林中，用毒藥及鹽并血相和，誦大明作護摩，日三時滿七日，至夜於護摩爐內現一女鬼，相貌端正光明照耀，立行者前。行者即備白食出生及閼伽等。時女鬼言：『我甚飢。』行者即報言：『我已為汝辦訖。』即出生食及閼伽等與之云：『此依佛勅，汝受隨意。』女鬼得食已，告行者言：『汝所求事，我悉令汝皆得成就。』女鬼言訖即隱身不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次行人若欲求現女鬼者，往尸陀林中，用毒藥及鹽并血相和，誦大明作護摩，日三時滿七日，至夜於護摩爐內現一女鬼，相貌端正光明照耀，立行者前。行者即備白食出生及閼伽等。時女鬼言：『我甚飢。』行者即報言：『我已為汝辦訖。』即出生食及閼伽等與之云：『此依佛勅，汝受隨意。』女鬼得食已，告行者言：『汝所求事，我悉令汝皆得成就。』女鬼言訖即隱身不現。

「復次說禁縛法。用雌黃作冤家形像，以尸灰遍塗像身及塗金剛杵，行人以左足踏金剛杵，右足踏彼像誦大明，須臾冤家及眷屬失心狂亂去離本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說禁縛法。用雌黃作冤家形像，以尸灰遍塗像身及塗金剛杵，行人以左足踏金剛杵，右足踏彼像誦大明，須臾冤家及眷屬失心狂亂去離本處。

「復次說發遣冤家法。行者先持誦大明一百遍，然後觀想根本微妙字化成駱駝。復觀前字乘彼駱駝，又想一人以骨桗打彼冤家。然想自身在風輪內，面南坐誦普字發遣，誦聲不輟，直至冤家隱沒不現。此觀想法亦可發遣金剛薩埵，豈況冤家。若用白芥子、安息香相和，加持一百遍作護摩者，一切冤家速離本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說發遣冤家法。行者先持誦大明一百遍，然後觀想根本微妙字化成駱駝。復觀前字乘彼駱駝，又想一人以骨桗打彼冤家。然想自身在風輪內，面南坐誦普字發遣，誦聲不輟，直至冤家隱沒不現。此觀想法亦可發遣金剛薩埵，豈況冤家。若用白芥子、安息香相和，加持一百遍作護摩者，一切冤家速離本處。

「復說成就法。行者先於帛上或髑髏上畫金剛香菩薩，身赤色，於足不畫冤家像踏之。行者作忿怒相誦大明不輟，復以棘柴、白芥子、鹽用作護摩，冤家速得失心狂亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說成就法。行者先於帛上或髑髏上畫金剛香菩薩，身赤色，於足不畫冤家像踏之。行者作忿怒相誦大明不輟，復以棘柴、白芥子、鹽用作護摩，冤家速得失心狂亂。

「又法於青帛上用人血調青畫冤家形像，行者於八日或七日，至中夜時出生食祭祀。有來受此食者，報行者言：『使我何作？』時行者即以冤家報之，復以忿怒相稱冤家名，誦大明作護摩，至七日彼即破壞命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法於青帛上用人血調青畫冤家形像，行者於八日或七日，至中夜時出生食祭祀。有來受此食者，報行者言：『使我何作？』時行者即以冤家報之，復以忿怒相稱冤家名，誦大明作護摩，至七日彼即破壞命終。

「又法用𩕳摩木作冤家像，段段截之。別用𩕳摩木為柴，與像身同作護摩，誦大明一誦一燒，彼冤家其身破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用𩕳摩木作冤家像，段段截之。別用𩕳摩木為柴，與像身同作護摩，誦大明一誦一燒，彼冤家其身破壞。

「復次於尸陀林中收取花鬘，燒安息香，誦大明八百遍加持彼鬘，散於冤家舍。彼并眷屬悉患三日瘧。或將鬘埋於冤家門前，彼冤家速趣命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於尸陀林中收取花鬘，燒安息香，誦大明八百遍加持彼鬘，散於冤家舍。彼并眷屬悉患三日瘧。或將鬘埋於冤家門前，彼冤家速趣命終。

「或用燒安息香熏牛肉，以此肉作護摩，一誦大明一稱冤家名一擲火中，至三夜，彼冤家即患四日瘧。若欲解除，用乳汁作護摩，即痊可如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或用燒安息香熏牛肉，以此肉作護摩，一誦大明一稱冤家名一擲火中，至三夜，彼冤家即患四日瘧。若欲解除，用乳汁作護摩，即痊可如故。

「又法用尸灰塗曼拏羅，又用尸灰作冤家像安曼拏羅中，用紅色花打彼像，一誦一擲。至三日，擲像於火中，其冤家身即破壞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又法用尸灰塗曼拏羅，又用尸灰作冤家像安曼拏羅中，用紅色花打彼像，一誦一擲。至三日，擲像於火中，其冤家身即破壞。」