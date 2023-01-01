八曼荼羅經

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第 1 卷
向佛经 GPT 提问
八曼荼羅經
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解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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如　是　　我　　　一　　　　　　婆　伽　梵　在　布　得　攞　迦　山　　住　　觀　自　在　　　宮　殿　　　　　　與　無　量　　　　　　　　　　百　千　句　致　　菩　薩　前　後　　圍　遶　　　時　有　菩　薩　名　寶　藏　月　　　光　　　　　　　　　　　　　　　　中　　　　　　　　　　　　即　　起　　　　　一　心　　　　　恭　敬　合　掌　　　　　供　養　尊　重　　　　　　　　　　　　　　　頂　禮　　　世　尊　　　作　如　是　　言　　　　　　婆　伽　梵　　　　　應　　供　正　等　　　　　所　有　　　　諭示　　教　受　令　無　　　疑　　惑　　　　　　　　　　　如　是　　說　以　　佛　　寶　　藏　月　　　光　　菩　提　　　　　　　　言　　　　　當　　一　心　　　　諦　聽　如　是　　說　已　寶　　　　藏　　　　　　菩　薩　　　　　　　作　　是　　真　　　言　若　有　　　善　男　子　　　　善　　女　人　　　　欲　　修　曼　荼　羅　　　　者　　　　　　彼　等　　　云　何　方　便　而　世　尊　告　言　善　哉　善　哉　　　　　　　　　賢　勇　族　姓　子　　生　　　利　益　多　　諸　　眾　生　　令　得　安　樂　能　　生　眾　生　　三　世　　　　　　智　慧　是　故　應　知　　善　男　子　此　八　菩薩　　　　心　　　　種　子　字　　　由　能　　□　□　之　者　　　滅　盡　　五　無　間　　罪　　　一　切　　皆　得　　　成　就　　　　　　　此　名　如　來　胎　藏　以　心　　　　　供　養　　　　　　　　　　觀　自　在　菩　薩　心　　　　　　　　　　　　　　　是　名　彌　勒　菩　薩　心　　　　　　　是　名　虛　空　藏　菩　薩　心　　　　　　　　是　名　地　藏　菩　薩　心　　　　　ṣṭevosvāhā◇jayasvāhā◇samantabhadrasyahṛdayakuvarasvāhā◇vajrapaṇibodhisakṛsyahṛdayaśrīaraghasvāhā◇maṃjuśribodhisatvasyahṛdayanisaratasvāhā◇sarvanīvaṣkambhiṇabodhisatvasyahṛdayadhisatvahṛdayānitathāgatasametānāmamaṇḍalakasyapuratoya
如　是　　我　　　一　　　　　　婆　伽　梵　在　布　得　攞　迦　山　　住　　觀　自　在　　　宮　殿　　　　　　與　無　量　　　　　　　　　　百　千　句　致　　菩　薩　前　後　　圍　遶　　　時　有　菩　薩　名　寶　藏　月　　　光　　　　　　　　　　　　　　　　中　　　　　　　　　　　　即　　起　　　　　一　心　　　　　恭　敬　合　掌　　　　　供　養　尊　重　　　　　　　　　　　　　　　頂　禮　　　世　尊　　　作　如　是　　言　　　　　　婆　伽　梵　　　　　應　　供　正　等　　　　　所　有　　　　諭示　　教　受　令　無　　　疑　　惑　　　　　　　　　　　如　是　　說　以　　佛　　寶　　藏　月　　　光　　菩　提　　　　　　　　言　　　　　當　　一　心　　　　諦　聽　如　是　　說　已　寶　　　　藏　　　　　　菩　薩　　　　　　　作　　是　　真　　　言　若　有　　　善　男　子　　　　善　　女　人　　　　欲　　修　曼　荼　羅　　　　者　　　　　　彼　等　　　云　何　方　便　而　世　尊　告　言　善　哉　善　哉　　　　　　　　　賢　勇　族　姓　子　　生　　　利　益　多　　諸　　眾　生　　令　得　安　樂　能　　生　眾　生　　三　世　　　　　　智　慧　是　故　應　知　　善　男　子　此　八　菩薩　　　　心　　　　種　子　字　　　由　能　　□　□　之　者　　　滅　盡　　五　無　間　　罪　　　一　切　　皆　得　　　成　就　　　　　　　此　名　如　來　胎　藏　以　心　　　　　供　養　　　　　　　　　　觀　自　在　菩　薩　心　　　　　　　　　　　　　　　是　名　彌　勒　菩　薩　心　　　　　　　是　名　虛　空　藏　菩　薩　心　　　　　　　　是　名　地　藏　菩　薩　心　　　　　ṣṭevosvāhā◇jayasvāhā◇samantabhadrasyahṛdayakuvarasvāhā◇vajrapaṇibodhisakṛsyahṛdayaśrīaraghasvāhā◇maṃjuśribodhisatvasyahṛdayanisaratasvāhā◇sarvanīvaṣkambhiṇabodhisatvasyahṛdayadhisatvahṛdayānitathāgatasametānāmamaṇḍalakasyapuratoya
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