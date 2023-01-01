如 是 我 一 婆 伽 梵 在 布 得 攞 迦 山 住 觀 自 在 宮 殿 與 無 量 百 千 句 致 菩 薩 前 後 圍 遶 時 有 菩 薩 名 寶 藏 月 光 中 即 起 一 心 恭 敬 合 掌 供 養 尊 重 頂 禮 世 尊 作 如 是 言 婆 伽 梵 應 供 正 等 所 有 諭示 教 受 令 無 疑 惑 如 是 說 以 佛 寶 藏 月 光 菩 提 言 當 一 心 諦 聽 如 是 說 已 寶 藏 菩 薩 作 是 真 言 若 有 善 男 子 善 女 人 欲 修 曼 荼 羅 者 彼 等 云 何 方 便 而 世 尊 告 言 善 哉 善 哉 賢 勇 族 姓 子 生 利 益 多 諸 眾 生 令 得 安 樂 能 生 眾 生 三 世 智 慧 是 故 應 知 善 男 子 此 八 菩薩 心 種 子 字 由 能 □ □ 之 者 滅 盡 五 無 間 罪 一 切 皆 得 成 就 此 名 如 來 胎 藏 以 心 供 養 觀 自 在 菩 薩 心 是 名 彌 勒 菩 薩 心 是 名 虛 空 藏 菩 薩 心 是 名 地 藏 菩 薩 心 ṣṭevosvāhā◇jayasvāhā◇samantabhadrasyahṛdayakuvarasvāhā◇vajrapaṇibodhisakṛsyahṛdayaśrīaraghasvāhā◇maṃjuśribodhisatvasyahṛdayanisaratasvāhā◇sarvanīvaṣkambhiṇabodhisatvasyahṛdayadhisatvahṛdayānitathāgatasametānāmamaṇḍalakasyapuratoya

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