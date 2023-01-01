馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦軌儀

「若有一國一人修行，我本誓故，普天率土民家皆悉如前所說，財利莊嚴具成就。一人莫乏有患，我本願皆悉為莊嚴財寶。於若法至疑惑之心，發起不信之念，不成就一世之願故，後世之果不定。好好以堅固之情歸於法，非忌傳授之德，我必日日時時加護念，圓滿世間第一妙樂之財利。如向所說，係念本誓，向寶壇前作契印念誦。屈左中指無名指，以大母指押彼二指甲，舒頭指及小指安心上，右手把數珠念真言，此名玉環成就一切所願印。此契印，末代愚學之妄，不可記於文字。萬人中撰十人，十人之中撰一人，許可(矣)。」

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