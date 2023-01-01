馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦軌儀
唐 金剛智譯1卷CBETA T1166少于一千字 5 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦軌儀
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金剛智奉 詔譯
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曩日釋迦如來菩提樹下坐，大眾集會中。時馬鳴菩薩前白佛言：「欲說我莊嚴佛法，及為成像末貧窮下賤裸形眾生有情衣服，歷無數劫行菩薩行所得大神呪，有大威德，色力無比，能於世間行殊勝事無能礙罣。」時即佛微㗛告馬鳴菩薩言：「善哉！大丈夫！汝速可說可說。」「唯然。世尊愍念我聽說。」合掌歡喜從口中放大光明，說光中神呪曰：
曩日釋迦如來菩提樹下坐，大眾集會中。時馬鳴菩薩前白佛言：「欲說我莊嚴佛法，及為成像末貧窮下賤裸形眾生有情衣服，歷無數劫行菩薩行所得大神呪，有大威德，色力無比，能於世間行殊勝事無能礙罣。」時即佛微㗛告馬鳴菩薩言：「善哉！大丈夫！汝速可說可說。」「唯然。世尊愍念我聽說。」合掌歡喜從口中放大光明，說光中神呪曰：
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「曩謨三曼多沒他那迦迦馬鳴吃哩吒囉佉吒囉佉莎縛訶」
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「若欲受持此法，先從師盡財利布施供給，受習印契真言。則畫作菩薩像，色相白肉色而合掌，坐白蓮華，乘白馬，著白色衣，以瓔珞莊嚴身，首戴花冠，垂右足。畫像了，泥壇。始自三月三日，東面像向西，以種種廣大供具、蘇乳蘇燈供養。二十八日乃至百日，須清淨潔淨。比丘及傳法利生之師，恩不已失，時我常檀那家及國土放大光明，成就錦繡羅綿財絹縺緻之類，金寶積如山岳，世間受用咨(矣)。
「若欲受持此法，先從師盡財利布施供給，受習印契真言。則畫作菩薩像，色相白肉色而合掌，坐白蓮華，乘白馬，著白色衣，以瓔珞莊嚴身，首戴花冠，垂右足。畫像了，泥壇。始自三月三日，東面像向西，以種種廣大供具、蘇乳蘇燈供養。二十八日乃至百日，須清淨潔淨。比丘及傳法利生之師，恩不已失，時我常檀那家及國土放大光明，成就錦繡羅綿財絹縺緻之類，金寶積如山岳，世間受用咨(矣)。
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「若有一國一人修行，我本誓故，普天率土民家皆悉如前所說，財利莊嚴具成就。一人莫乏有患，我本願皆悉為莊嚴財寶。於若法至疑惑之心，發起不信之念，不成就一世之願故，後世之果不定。好好以堅固之情歸於法，非忌傳授之德，我必日日時時加護念，圓滿世間第一妙樂之財利。如向所說，係念本誓，向寶壇前作契印念誦。屈左中指無名指，以大母指押彼二指甲，舒頭指及小指安心上，右手把數珠念真言，此名玉環成就一切所願印。此契印，末代愚學之妄，不可記於文字。萬人中撰十人，十人之中撰一人，許可(矣)。」
「若有一國一人修行，我本誓故，普天率土民家皆悉如前所說，財利莊嚴具成就。一人莫乏有患，我本願皆悉為莊嚴財寶。於若法至疑惑之心，發起不信之念，不成就一世之願故，後世之果不定。好好以堅固之情歸於法，非忌傳授之德，我必日日時時加護念，圓滿世間第一妙樂之財利。如向所說，係念本誓，向寶壇前作契印念誦。屈左中指無名指，以大母指押彼二指甲，舒頭指及小指安心上，右手把數珠念真言，此名玉環成就一切所願印。此契印，末代愚學之妄，不可記於文字。萬人中撰十人，十人之中撰一人，許可(矣)。」
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成就蠶養儀軌
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