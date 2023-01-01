聖持世陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖持世陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳法大師臣施護奉 詔譯

爾時，持世菩薩白佛言：「世尊！若復有人，受持、讀誦此陀羅尼者，云何受持？願佛演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，持世菩薩白佛言：「世尊！若復有人，受持、讀誦此陀羅尼者，云何受持？願佛演說。」

爾時，世尊告持世言：「若復有人，於初二月白月一日，於彼獨注入海之河，乃入水中。水至乳已，面東向日，合掌而立，始從日出，限至日沒，誦持此呪。從水出已，絕食七日，日夜誦持，勿共人語，然後乃畫持世本形。將欲塗彩，用珍重心，以白栴檀香水塗絹，乃經一宿，表心供養。命畫匠師令受齋戒，澡浴新衣，起珍重心，依法莊彩。像高十肘，橫廣三肘，色彩深綠，座於蓮華，莊嚴無量，色彩鮮潔，光明如日，右手執果，左手安慰，容貌熙怡。座前龍王，手捧寶匣、真珠、寶瓶、珊瑚、碼碯、金銀、琉璃，種種眾寶，淨心供養。上安諸天，寶雲雨網大吉祥天，手捧蓮華右邊安慰；吉祥寶掌左邊侍立，形色圓滿，瓔珞嚴身，手捧蓮華作安慰相。持世之像，舍利處安閼伽香水、種種細食、花鬘、酥油，然燈供養。復用妙花、酥油、香燈、飲食，種種供養頻那及於夜伽，希無魔事。伸供養已，復用檀栴沈水及諸妙香酥、香油燈，無量供養。面對觀想菩薩像前，志心專注，端坐持誦。始從寅時入於壇內，或一七日、或二七日乃至一日，至日出時，期願必應，悉皆成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「若復有人，於初二月白月一日，於彼獨注入海之河，乃入水中。水至乳已，面東向日，合掌而立，始從日出，限至日沒，誦持此呪。從水出已，絕食七日，日夜誦持，勿共人語，然後乃畫持世本形。將欲塗彩，用珍重心，以白栴檀香水塗絹，乃經一宿，表心供養。命畫匠師令受齋戒，澡浴新衣，起珍重心，依法莊彩。像高十肘，橫廣三肘，色彩深綠，座於蓮華，莊嚴無量，色彩鮮潔，光明如日，右手執果，左手安慰，容貌熙怡。座前龍王，手捧寶匣、真珠、寶瓶、珊瑚、碼碯、金銀、琉璃，種種眾寶，淨心供養。上安諸天，寶雲雨網大吉祥天，手捧蓮華右邊安慰；吉祥寶掌左邊侍立，形色圓滿，瓔珞嚴身，手捧蓮華作安慰相。持世之像，舍利處安閼伽香水、種種細食、花鬘、酥油，然燈供養。復用妙花、酥油、香燈、飲食，種種供養頻那及於夜伽，希無魔事。伸供養已，復用檀栴沈水及諸妙香酥、香油燈，無量供養。面對觀想菩薩像前，志心專注，端坐持誦。始從寅時入於壇內，或一七日、或二七日乃至一日，至日出時，期願必應，悉皆成就。」

爾時，世尊告持世言：「若復有人，復於夜半入在水內，誦持此呪滿八百遍，於當月內獲滿所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「若復有人，復於夜半入在水內，誦持此呪滿八百遍，於當月內獲滿所願。」

佛告持世：「若復有人，復於夜半依法誦持持世菩薩，依法潔淨，於六月內，必獲所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人，復於夜半依法誦持持世菩薩，依法潔淨，於六月內，必獲所願。」

佛告持世：「若復有人藏於財物，後時廢忘，依法誦持，財物必得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人藏於財物，後時廢忘，依法誦持，財物必得。」

佛告持世：「若復有人欲求榮位，晝入水內誦持此呪至於夜半，復用胡麻而作護摩，一粒一念，一遍一燒，至八百遍，必獲大喜，富貴滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人欲求榮位，晝入水內誦持此呪至於夜半，復用胡麻而作護摩，一粒一念，一遍一燒，至八百遍，必獲大喜，富貴滿足。」

佛告持世：「若復有人，用白芥子與酥相和，一念一粒，一遍一燒，准前作法，亦作護摩，王獲喜慶，國土無災。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人，用白芥子與酥相和，一念一粒，一遍一燒，准前作法，亦作護摩，王獲喜慶，國土無災。」

佛告持世：「若復有人，用妙乳香與酥相和而作護摩，准前作法，能息大臣所有災難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人，用妙乳香與酥相和而作護摩，准前作法，能息大臣所有災難。」

佛告持世：「若復有人，於夜半內志心誦持菩薩名號，依法護淨，一七日內獲大財喜成就具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人，於夜半內志心誦持菩薩名號，依法護淨，一七日內獲大財喜成就具足。」

佛告持世：「若復有人，白月一日起首作法，受持齋戒，於舍利處安菩薩像，依法供養、憶念、誦持菩薩名號，志心期願，必現化形於前慰安，獲不退轉，起菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人，白月一日起首作法，受持齋戒，於舍利處安菩薩像，依法供養、憶念、誦持菩薩名號，志心期願，必現化形於前慰安，獲不退轉，起菩薩行。」

佛告持世：「若復有人，素食梵行，斷食酒肉，日夜恒誦，獲大富貴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人，素食梵行，斷食酒肉，日夜恒誦，獲大富貴。」

爾時，世尊說此儀軌名根本呪，即於眾會而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此儀軌名根本呪，即於眾會而說呪曰：

「曩謨(引) 囉(引)怛曩(二合)怛囉(二合)夜野 唵(引)(一) 嚩蘇馱哩(引)薩嚩(二合引)賀(引)(二) 唵(引)洛乞叉弭(三合引) 步多攞(三) 儞嚩(引)悉甯曳 薩嚩(二合)賀(引)(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引) 囉(引)怛曩(二合)怛囉(二合)夜野 唵(引)(一) 嚩蘇馱哩(引)薩嚩(二合引)賀(引)(二) 唵(引)洛乞叉弭(三合引) 步多攞(三) 儞嚩(引)悉甯曳 薩嚩(二合)賀(引)(四)」

爾時，世尊說此呪已，告持世言：「所有印法，以表心法，亦名外表。作此印時，用於兩手，合掌虛中，復用頭指拳在中間，無名指竪，小指如計而互相交，中指形狀直量如針。此印形相，住彼八方，各各相離。此持世軌儀之印，依法結印，誦持明呪，一切所願皆得成就，廣利有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，告持世言：「所有印法，以表心法，亦名外表。作此印時，用於兩手，合掌虛中，復用頭指拳在中間，無名指竪，小指如計而互相交，中指形狀直量如針。此印形相，住彼八方，各各相離。此持世軌儀之印，依法結印，誦持明呪，一切所願皆得成就，廣利有情。」

爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說呪曰：

「唵(引) 室哩(二合)曳 室哩(二合引)迦哩 馱曩迦哩 馱(引)禰也(二合)迦哩 薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 室哩(二合)曳 室哩(二合引)迦哩 馱曩迦哩 馱(引)禰也(二合)迦哩 薩嚩(二合引)賀(引)」

爾時世尊說此呪已，告持世言：「此三昧印，應先合掌，用大母指屈入掌內。此名持世三昧之印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此呪已，告持世言：「此三昧印，應先合掌，用大母指屈入掌內。此名持世三昧之印。」

爾時世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說呪曰：

「唵(引)三麼曳掃彌曳(二合)三麼野迦哩麼賀(引)三麼曳薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)三麼曳掃彌曳(二合)三麼野迦哩麼賀(引)三麼曳薩嚩(二合引)賀(引)」

爾時，世尊告持世言：「此三昧印神呪如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「此三昧印神呪如是。

「復次，持世！應用頭指，及於中指第三節屈，大母指竪。此印名為持世菩薩根本之印，召請聖賢及送聖賢，皆作此印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持世！應用頭指，及於中指第三節屈，大母指竪。此印名為持世菩薩根本之印，召請聖賢及送聖賢，皆作此印。」

佛告持世：「應用頭指向外橫舒，此名花印。」爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「應用頭指向外橫舒，此名花印。」爾時，世尊而說呪曰：

「唵(引) 嚩蘇地 薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩蘇地 薩嚩(二合引)賀(引)」

佛告持世：「此花印呪如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「此花印呪如是受持。」

爾時，世尊復告持世：「若復有人，應用中指而各橫舒，此名香印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告持世：「若復有人，應用中指而各橫舒，此名香印。」

爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說呪曰：

「唵(引) 嚩蘇馱哩 薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩蘇馱哩 薩嚩(二合引)賀(引)」

爾時，世尊說此呪已，告持世言：「若復有人，用無名指向外而舒，名塗香印。」爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，告持世言：「若復有人，用無名指向外而舒，名塗香印。」爾時，世尊而說呪曰：

「唵(引) 嚩蘇麼底室哩(二合引)曳 薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩蘇麼底室哩(二合引)曳 薩嚩(二合引)賀(引)」

爾時，世尊說此呪已，告持世言：「若復有人，應用小指與大母指相捻而作，餘三指舒，如三股金剛，此名燈印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，告持世言：「若復有人，應用小指與大母指相捻而作，餘三指舒，如三股金剛，此名燈印。」

爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說呪曰：

「唵(引) 嚩蘇馱(引)囉抳 薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 嚩蘇馱(引)囉抳 薩嚩(二合引)賀(引)」

爾時，世尊說此呪已，告持世言：「若復有人，應用二手如掬水勢，用大母指交結過在頭指已外，此名食印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，告持世言：「若復有人，應用二手如掬水勢，用大母指交結過在頭指已外，此名食印。」

爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說呪曰：

「唵(引) 馱囉抳 馱(引)囉抳 薩嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引) 馱囉抳 馱(引)囉抳 薩嚩(二合引)賀(引)」

爾時，世尊說此呪已，告持世言：「諸餘供養，同根本印，呪加護之。若常用法，以常呪印而加持之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，告持世言：「諸餘供養，同根本印，呪加護之。若常用法，以常呪印而加持之。

「若復有人，彩畫持世菩薩之像，應用新絹，細妙無瑕。依佛肘量，長可二尺，橫一尺。像上安佛，右邊觀音聖自在像，左邊建立金剛手像，從佛中間安持世像，像形金色。菩薩右手作施願相，莊嚴種種真珠、瑠璃，乃至碼碯皆用嚴飾。於下右邊安誦持人，右手頂禮，左手持冠。於白月內圖畫菩薩，於此誦持一十萬遍，隨力供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，彩畫持世菩薩之像，應用新絹，細妙無瑕。依佛肘量，長可二尺，橫一尺。像上安佛，右邊觀音聖自在像，左邊建立金剛手像，從佛中間安持世像，像形金色。菩薩右手作施願相，莊嚴種種真珠、瑠璃，乃至碼碯皆用嚴飾。於下右邊安誦持人，右手頂禮，左手持冠。於白月內圖畫菩薩，於此誦持一十萬遍，隨力供養。」

爾時，世尊告持世言：「若復有人將欲種田，誦持之人澡浴新衣，受持齋戒，以菩薩像安在田中，復用塗香、花鬘、瓔珞、細妙飲食珍重供養，念菩薩名至八百遍，又於像前加持香水，誦八百遍，滿注賢瓶，安在像前，令種田人及牛耒𮋦行列而立，以賢瓶水乃用灑之，并誦持人灑之亦爾。令誦持人繞此田地及彼人牛，行於七匝，然可下子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「若復有人將欲種田，誦持之人澡浴新衣，受持齋戒，以菩薩像安在田中，復用塗香、花鬘、瓔珞、細妙飲食珍重供養，念菩薩名至八百遍，又於像前加持香水，誦八百遍，滿注賢瓶，安在像前，令種田人及牛耒𮋦行列而立，以賢瓶水乃用灑之，并誦持人灑之亦爾。令誦持人繞此田地及彼人牛，行於七匝，然可下子。」

爾時，世尊告持世言：「若復有人將欲收田，於地四隅安僧，令齋，飲食如法。此誦持人沐浴淨衣，受持齋戒。復用尊像安置田中，復用華香、燈燭、飲食，種種供養，誦呪加持滿八百遍，復於像前香水滿瓶，誦八百遍，復加持之。菩薩尊像面東安置，塗香、酥油、花鬘、飲食淨心供養，穀實倍增，離諸災難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「若復有人將欲收田，於地四隅安僧，令齋，飲食如法。此誦持人沐浴淨衣，受持齋戒。復用尊像安置田中，復用華香、燈燭、飲食，種種供養，誦呪加持滿八百遍，復於像前香水滿瓶，誦八百遍，復加持之。菩薩尊像面東安置，塗香、酥油、花鬘、飲食淨心供養，穀實倍增，離諸災難。」

爾時，世尊告持世言：「若復有人，於此穀聚四隅之間，安四童女，著新淨衣，素食令齋，誦持此呪而加持之，穀亦增多，災難不侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「若復有人，於此穀聚四隅之間，安四童女，著新淨衣，素食令齋，誦持此呪而加持之，穀亦增多，災難不侵。

「復次，持世！若量穀時，彼人想念菩薩尊號，若誦持人，不得出聲，默念專志。量畢已來，亦乃倍增。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持世！若量穀時，彼人想念菩薩尊號，若誦持人，不得出聲，默念專志。量畢已來，亦乃倍增。」

佛告持世：「若復有人，田初熟時，應先供養佛及聖眾，增福無量不可稱讚。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若復有人，田初熟時，應先供養佛及聖眾，增福無量不可稱讚。」

爾時，世尊告持世言：「若復有人，於收藏時，先於倉內畫二矮人，裸形大肚，手執栲栳，作瀉穀勢，穀形金色。於此倉內陳設種種，然後倉內燒眾妙香，及以眾花、閼伽、香水、傘蓋、幢幡并諸供養，復將菩薩安於倉內，復用牛乳灑在倉內，誦持真言，除去諸物，方入財穀，吉祥無患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「若復有人，於收藏時，先於倉內畫二矮人，裸形大肚，手執栲栳，作瀉穀勢，穀形金色。於此倉內陳設種種，然後倉內燒眾妙香，及以眾花、閼伽、香水、傘蓋、幢幡并諸供養，復將菩薩安於倉內，復用牛乳灑在倉內，誦持真言，除去諸物，方入財穀，吉祥無患。

「復次，持世！於此庫藏陳設新食，香花供養，受持讀誦此陀羅尼，離諸災難。復次，持世！若復有人，而用綵帛書寫《持世陀羅尼經》，復用香熏讀誦頂戴，增福無量，息除災難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持世！於此庫藏陳設新食，香花供養，受持讀誦此陀羅尼，離諸災難。復次，持世！若復有人，而用綵帛書寫《持世陀羅尼經》，復用香熏讀誦頂戴，增福無量，息除災難。」

佛告持世：「若人誦持，應先淨心誦八百遍此陀羅尼，日三時誦，所願必應，菩薩加祐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告持世：「若人誦持，應先淨心誦八百遍此陀羅尼，日三時誦，所願必應，菩薩加祐。

「復次，持世！若復有人求諸所願，於自所止，向東北隅，起聖持世菩薩形像，用妙綵帛依法圖寫，乃至工畢，潔淨安置，志心供養閼伽、香水、塗香、燒香、栴檀、沈水，種種眾香，復用五寶，及用五藥乃至五穀。閼伽之瓶以帛覆上，勿開此瓶，依法誦持此陀羅尼，一切所願悉皆滿足，財物增長，獲福無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，持世！若復有人求諸所願，於自所止，向東北隅，起聖持世菩薩形像，用妙綵帛依法圖寫，乃至工畢，潔淨安置，志心供養閼伽、香水、塗香、燒香、栴檀、沈水，種種眾香，復用五寶，及用五藥乃至五穀。閼伽之瓶以帛覆上，勿開此瓶，依法誦持此陀羅尼，一切所願悉皆滿足，財物增長，獲福無量。」

爾時，世尊復告持世：「若有眾生欲作倉庫，隨量大小，若欲取時，應用酥食供養尊像，依法誦持此陀羅尼百二十遍。滿此數足，然後方出，息除眾難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告持世：「若有眾生欲作倉庫，隨量大小，若欲取時，應用酥食供養尊像，依法誦持此陀羅尼百二十遍。滿此數足，然後方出，息除眾難。」

爾時，世尊告持世言：「若復有人持財遠出，骨肉憂惱，用白莎草木濯取汁，牛黃、欝金、龍腦、檀、麝和閼伽水，畫於舶船，淨心誦持此陀羅尼，財物速至，遠路平善，增長滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告持世言：「若復有人持財遠出，骨肉憂惱，用白莎草木濯取汁，牛黃、欝金、龍腦、檀、麝和閼伽水，畫於舶船，淨心誦持此陀羅尼，財物速至，遠路平善，增長滿足。」

爾時世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊而說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引) 唧隷 唧隷 阿誐蹉 阿誐蹉 婆誐嚩諦」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引) 唧隷 唧隷 阿誐蹉 阿誐蹉 婆誐嚩諦」

爾時，世尊說此呪已，復告持世：「此陀羅尼若有受持，能滿一切有情所願，譬如水大遍滿於地，又如日光能破諸闇，猶如月光與物清涼。」爾時，世尊而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，復告持世：「此陀羅尼若有受持，能滿一切有情所願，譬如水大遍滿於地，又如日光能破諸闇，猶如月光與物清涼。」爾時，世尊而說呪曰：

「怛儞野(二合)他(引) 馱曩努(一) 嚩嚕拏(二) 室寗(二合引)嚩(三) 印捺囉(二合)(四) 室寗(二合引)嚩(五) 蘇諦(引)惹娑(引)(六) 摩努(引)(七) 努誐䜝(八) 唧哆野覩(九) 設哆檐(十) 薩那(引)鉢囉(二合)野探(十一) 野他迦(引)楞(十二) 悉殿覩(十三) 滿怛囉(二合)跛那(十四)(引) 儞賀(十五)(引)怛儞野(二合)他(引)(一) 佉吒佉吒(二) 契致契致(三) 具啅具啅(四) 蘇嚕蘇嚕(五) 母嚕母嚕(六) 捫左捫左(七) 曩摩哩(八) 曩摩哩(九) 泥(去)呬泥(去)呬(十) 捺(引)波野(十一) 捺(引)波野(十二) 鉢怛囉(三合)(十三) 底瑟姹(二合)諦(十四) 呬囉抳野(二合)(十五) 蘇嚩囉拏(二合)(十六) 鉢囉(二合)捺(引)波野(十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(十八) 嚩蘇地(引)(十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十) 阿耨答半(二合)曩(引)野(二十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十二) 嚩護地(引)(二十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十四) 嚩蘇馱(引)(二十五) 地波哆曳(引)(二十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十七) 愚矯(二合)(二十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十九) 蘇囉鼻(引)(三十) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十一) 印捺囉(二合引)野(三十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十三) 嚩嚕拏(引)野(三十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十五) 吠(無蓋反)室囉(二合)摩拏(引)野(三十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十七) 𡫸世毘喻(二合引)(三十八) 尾𡫸世毘藥(二合)(三十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(四十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引) 馱曩努(一) 嚩嚕拏(二) 室寗(二合引)嚩(三) 印捺囉(二合)(四) 室寗(二合引)嚩(五) 蘇諦(引)惹娑(引)(六) 摩努(引)(七) 努誐䜝(八) 唧哆野覩(九) 設哆檐(十) 薩那(引)鉢囉(二合)野探(十一) 野他迦(引)楞(十二) 悉殿覩(十三) 滿怛囉(二合)跛那(十四)(引) 儞賀(十五)(引)怛儞野(二合)他(引)(一) 佉吒佉吒(二) 契致契致(三) 具啅具啅(四) 蘇嚕蘇嚕(五) 母嚕母嚕(六) 捫左捫左(七) 曩摩哩(八) 曩摩哩(九) 泥(去)呬泥(去)呬(十) 捺(引)波野(十一) 捺(引)波野(十二) 鉢怛囉(三合)(十三) 底瑟姹(二合)諦(十四) 呬囉抳野(二合)(十五) 蘇嚩囉拏(二合)(十六) 鉢囉(二合)捺(引)波野(十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(十八) 嚩蘇地(引)(十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十) 阿耨答半(二合)曩(引)野(二十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十二) 嚩護地(引)(二十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十四) 嚩蘇馱(引)(二十五) 地波哆曳(引)(二十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十七) 愚矯(二合)(二十八) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十九) 蘇囉鼻(引)(三十) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十一) 印捺囉(二合引)野(三十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十三) 嚩嚕拏(引)野(三十四) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十五) 吠(無蓋反)室囉(二合)摩拏(引)野(三十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十七) 𡫸世毘喻(二合引)(三十八) 尾𡫸世毘藥(二合)(三十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(四十)

「塢答波(二合引)捺演覩 弭劍(引)乞叉(二合)曩訶 阿尾囉訶曩拏謨捺演覩(引) 唵(引) 怛蘇(二合)呬迷(引)𡫸(引)呬捺 捺(引)波野(引) 娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「塢答波(二合引)捺演覩 弭劍(引)乞叉(二合)曩訶 阿尾囉訶曩拏謨捺演覩(引) 唵(引) 怛蘇(二合)呬迷(引)𡫸(引)呬捺 捺(引)波野(引) 娑嚩(二合引)賀(引)」

爾時，世尊說此呪已，告持世言：「此呪名為『持世菩薩心陀羅尼』。若復有人淨心受持此陀羅尼，憶念不忘，能滅重罪，獲福無量，捨離三惡，圓滿富貴。於諸所願，無不具足，乃至究竟成無上果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此呪已，告持世言：「此呪名為『持世菩薩心陀羅尼』。若復有人淨心受持此陀羅尼，憶念不忘，能滅重罪，獲福無量，捨離三惡，圓滿富貴。於諸所願，無不具足，乃至究竟成無上果。」

爾時，持世菩薩及諸聖眾，聞佛所說，歡喜無量，頭面禮足，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，持世菩薩及諸聖眾，聞佛所說，歡喜無量，頭面禮足，信受奉行。