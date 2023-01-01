佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經

西天中印度摩揭陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩揭陀國那爛陀寺傳教大師三藏賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在憍睒彌國大棘林中，與大比丘眾四百五十人俱，皆是眾所知識大阿羅漢，并諸菩薩摩訶薩。諸佛法眾悉來集會，恭敬圍遶聽佛說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在憍睒彌國大棘林中，與大比丘眾四百五十人俱，皆是眾所知識大阿羅漢，并諸菩薩摩訶薩。諸佛法眾悉來集會，恭敬圍遶聽佛說法。

是時，會中有一長者名曰妙月，於憍睒彌大城中住。如是長者有大智慧，方便善巧，男女眾多，奴婢僕從，眷屬圓滿，皆具善根，發大善心。是時妙月長者往覲世尊。到佛所已，恭敬合掌，頂禮佛足，而復旋遶，經百千匝，退坐一面。安詳坐已，妙月長者而白佛言：「世尊！我於今日欲問如來、應、正等覺。我今心中而有疑事，唯願世尊大慈無量，為我說法，開我疑結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，會中有一長者名曰妙月，於憍睒彌大城中住。如是長者有大智慧，方便善巧，男女眾多，奴婢僕從，眷屬圓滿，皆具善根，發大善心。是時妙月長者往覲世尊。到佛所已，恭敬合掌，頂禮佛足，而復旋遶，經百千匝，退坐一面。安詳坐已，妙月長者而白佛言：「世尊！我於今日欲問如來、應、正等覺。我今心中而有疑事，唯願世尊大慈無量，為我說法，開我疑結。」

爾時，釋迦牟尼世尊告妙月長者言：「我今恣汝所問心所疑事。如汝所疑，不應懷蘊於自心中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼世尊告妙月長者言：「我今恣汝所問心所疑事。如汝所疑，不應懷蘊於自心中。」

妙月長者聞佛所說，復白佛言：「世尊！若善男子、善女人多受貧窮，云何而得不受貧苦？多疾病人，云何而得不受病惱？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月長者聞佛所說，復白佛言：「世尊！若善男子、善女人多受貧窮，云何而得不受貧苦？多疾病人，云何而得不受病惱？」

爾時，世尊具一切智者，告妙月長者言：「汝今何故，唯為貧窮，心懷疑惑而作是問？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊具一切智者，告妙月長者言：「汝今何故，唯為貧窮，心懷疑惑而作是問？」

妙月長者白世尊言：「我今貧窮，世尊！我今貧窮，善逝！為多眷屬、男女、婢僕居家充滿。今為我說，世尊！依我所問而為說法：貧窮眾生，以何方便令離貧苦？多病眾生，以何方便令無病惱？資生、財寶、粟麥等物，云何而得倉庫充滿？云何而得見所愛樂金銀、摩尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、硨磲、金剛寶等，庫藏盈溢，令我施之無有窮盡。云何而得居家眷屬、男女大小，尊貴自在？」妙月長者作如是言，白世尊已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月長者白世尊言：「我今貧窮，世尊！我今貧窮，善逝！為多眷屬、男女、婢僕居家充滿。今為我說，世尊！依我所問而為說法：貧窮眾生，以何方便令離貧苦？多病眾生，以何方便令無病惱？資生、財寶、粟麥等物，云何而得倉庫充滿？云何而得見所愛樂金銀、摩尼、真珠、瑠璃、螺貝、璧玉、珊瑚、硨磲、金剛寶等，庫藏盈溢，令我施之無有窮盡。云何而得居家眷屬、男女大小，尊貴自在？」妙月長者作如是言，白世尊已。

是時，佛復告妙月長者言：「往昔過去無數劫中，於彼世時，有佛出世，名持金剛海大音聲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。我當於彼世尊之處，聞陀羅尼，名吉祥持世。聞是法已，我常受持、讀誦，至誠供養，而復為他廣說是陀羅尼。善男子！我今為汝說此陀羅尼擁護於汝，人不能為害、非人亦不能為害、藥叉不能為害、囉剎娑不能為害、畢隷(二合)多不能為害、步多不能為害、比舍遮不能為害、矩伴拏不能為害、鄔娑多(二合)囉迦(去)不能為害、布單曩(引)不能為害、揭吒布單曩(引)不能為害、食大便者不能為害、食小便者不能為害、食種種淨不淨物者亦不能為害。妙月長者！此吉祥持世陀羅尼，若有善男子、善女人得此陀羅尼經，在於自己舍宅之中、或在手中恭敬供養，或心思惟是經法者，或得聽聞是經法者，便乃受持、讀誦、供養，或廣為他解說義趣，此善男子、善女人，晝夜常得衛護，安隱快樂，飲食豐足，獲大福德。此吉祥持世陀羅尼經，若能至心供養之者，則是供養過去、現在、未來之世一切如來、應、正等覺。若能依法，常於中夜課念此陀羅尼四遍，此人便得諸天而來衛護，歡喜愛樂。復為此人親自來下降，雨上妙甘美飲食。諸天眾等，於諸如來心懷歡喜，於諸佛法心懷歡喜，於佛無相智心懷歡喜，於和合眾心懷歡喜，於說法師心懷歡喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛復告妙月長者言：「往昔過去無數劫中，於彼世時，有佛出世，名持金剛海大音聲如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。我當於彼世尊之處，聞陀羅尼，名吉祥持世。聞是法已，我常受持、讀誦，至誠供養，而復為他廣說是陀羅尼。善男子！我今為汝說此陀羅尼擁護於汝，人不能為害、非人亦不能為害、藥叉不能為害、囉剎娑不能為害、畢隷(二合)多不能為害、步多不能為害、比舍遮不能為害、矩伴拏不能為害、鄔娑多(二合)囉迦(去)不能為害、布單曩(引)不能為害、揭吒布單曩(引)不能為害、食大便者不能為害、食小便者不能為害、食種種淨不淨物者亦不能為害。妙月長者！此吉祥持世陀羅尼，若有善男子、善女人得此陀羅尼經，在於自己舍宅之中、或在手中恭敬供養，或心思惟是經法者，或得聽聞是經法者，便乃受持、讀誦、供養，或廣為他解說義趣，此善男子、善女人，晝夜常得衛護，安隱快樂，飲食豐足，獲大福德。此吉祥持世陀羅尼經，若能至心供養之者，則是供養過去、現在、未來之世一切如來、應、正等覺。若能依法，常於中夜課念此陀羅尼四遍，此人便得諸天而來衛護，歡喜愛樂。復為此人親自來下降，雨上妙甘美飲食。諸天眾等，於諸如來心懷歡喜，於諸佛法心懷歡喜，於佛無相智心懷歡喜，於和合眾心懷歡喜，於說法師心懷歡喜。」

佛復告妙月長者言：「我今為汝及未來世一切眾生，令得廣大利益安樂，說是吉祥持世陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告妙月長者言：「我今為汝及未來世一切眾生，令得廣大利益安樂，說是吉祥持世陀羅尼曰：

「『曩謨(去引)(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二) 曩謨(去引)(三) 婆(去)誐嚩(無可反)帝(引)(四) 嚩(准上)日囉(二合)馱囉(五) 娑(引)誐囉(六) 𡫸(寧吉反下同)㗚喖(苦姑反二合引)灑(引)野(七) 怛他(去引)誐跢(引)野(引)(八) 㗚賀(二合)帝(引)(九) 三(去)藐訖三(二合)沒馱(引)野(十) 怛儞也(二合引)他(去引)(十一) 素嚕(引)閉(引)(十二) 素嚩(准上)娜𩕳(引)(十三) 婆(去)㮈黎(二合引)(十四) 素婆(去)捺嚟(二合引)(十五) 婆(去)捺囉(二合)嚩(准上)底(十六) 讚捺囉(二合)嚩(准上)底(丁壹反，下同)(十七) 懵誐㘑(引)懵誐㘑(引)(十八) 素懵誐隷(引)(十九) 懵誐攞嚩(無鏺反)底(上同)(二十) 阿(上)㘑(引)(二十一) 阿(上)左㘑(引)(二十二) 阿(上)左播㘑(二十三) 嗢耨伽(二合引)哆𡫸(寧逸反)(二十四) 嗢儞庾(二合)怛𡫸(二十五) 嗢耨避(二合引)娜𡫸(同前)(二十六) 鄔砌(引)那𡫸(二十七) 薩寫嚩(上同)底(二十八) 馱曩嚩(同前)底(二十九) 馱(引)寧也(二合)嚩(准上)底(三十) 室哩(二合引)沫底(三十一) 鉢囉(二合)婆(引去)沫底(三十二) 阿(上)麼㘑(引)(三十三) 尾麼㘑(引)(三十四) 𡫸㗚麼(二合)㘑(引)(三十五) 嚕嚕(三十六) 嚕嚕(三十七) 嚕嚕嚩(同前)底(三十八) 素嚕(引)閉(引)(三十九) 拶跛㘑(引)(四十) 懵誐㘑(引)(四十一) 阿(去引)㗚半(二合)曩悉帝(二合引)(四十二) 尾怛曩悉帝(二合引)(四十三) 遏尾曩悉帝(二合引)(四十四) 遏怛曩悉帝(二合引)(四十五) 遏尾哆曩悉帝(二合引)(四十六) 遏馱曩悉帝(二合引)(四十七) 唧怛囉(二合)曩悉帝(二合引)(四十八) 尾濕嚩(二合)計(引)始𡫸(四十九) 尾濕嚩(二合)嚕(引)錍(音卑)(五十) 尾秫曩始(五十一) 尾舜馱施㘑(引)(五十二) 尾麌抳𩕳(引)[口*(尤-尢+曳)](引)(五十三) 阿(上)努(鼻音)哆(重呼)嚟(引)(五十四) 盎(烏亘反)矩嚟(五十五) 懵矩嚟(引)(五十六) 鉢囉(二合)龐(去)矩嚟(引)(五十七) 尾囉銘(引)(五十八) 尾馱銘(引)(五十九) 度銘(引)(六十) 度度銘(引)(六十一) 哩哩銘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『曩謨(去引)(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二) 曩謨(去引)(三) 婆(去)誐嚩(無可反)帝(引)(四) 嚩(准上)日囉(二合)馱囉(五) 娑(引)誐囉(六) 𡫸(寧吉反下同)㗚喖(苦姑反二合引)灑(引)野(七) 怛他(去引)誐跢(引)野(引)(八) 㗚賀(二合)帝(引)(九) 三(去)藐訖三(二合)沒馱(引)野(十) 怛儞也(二合引)他(去引)(十一) 素嚕(引)閉(引)(十二) 素嚩(准上)娜𩕳(引)(十三) 婆(去)㮈黎(二合引)(十四) 素婆(去)捺嚟(二合引)(十五) 婆(去)捺囉(二合)嚩(准上)底(十六) 讚捺囉(二合)嚩(准上)底(丁壹反，下同)(十七) 懵誐㘑(引)懵誐㘑(引)(十八) 素懵誐隷(引)(十九) 懵誐攞嚩(無鏺反)底(上同)(二十) 阿(上)㘑(引)(二十一) 阿(上)左㘑(引)(二十二) 阿(上)左播㘑(二十三) 嗢耨伽(二合引)哆𡫸(寧逸反)(二十四) 嗢儞庾(二合)怛𡫸(二十五) 嗢耨避(二合引)娜𡫸(同前)(二十六) 鄔砌(引)那𡫸(二十七) 薩寫嚩(上同)底(二十八) 馱曩嚩(同前)底(二十九) 馱(引)寧也(二合)嚩(准上)底(三十) 室哩(二合引)沫底(三十一) 鉢囉(二合)婆(引去)沫底(三十二) 阿(上)麼㘑(引)(三十三) 尾麼㘑(引)(三十四) 𡫸㗚麼(二合)㘑(引)(三十五) 嚕嚕(三十六) 嚕嚕(三十七) 嚕嚕嚩(同前)底(三十八) 素嚕(引)閉(引)(三十九) 拶跛㘑(引)(四十) 懵誐㘑(引)(四十一) 阿(去引)㗚半(二合)曩悉帝(二合引)(四十二) 尾怛曩悉帝(二合引)(四十三) 遏尾曩悉帝(二合引)(四十四) 遏怛曩悉帝(二合引)(四十五) 遏尾哆曩悉帝(二合引)(四十六) 遏馱曩悉帝(二合引)(四十七) 唧怛囉(二合)曩悉帝(二合引)(四十八) 尾濕嚩(二合)計(引)始𡫸(四十九) 尾濕嚩(二合)嚕(引)錍(音卑)(五十) 尾秫曩始(五十一) 尾舜馱施㘑(引)(五十二) 尾麌抳𩕳(引)[口*(尤-尢+曳)](引)(五十三) 阿(上)努(鼻音)哆(重呼)嚟(引)(五十四) 盎(烏亘反)矩嚟(五十五) 懵矩嚟(引)(五十六) 鉢囉(二合)龐(去)矩嚟(引)(五十七) 尾囉銘(引)(五十八) 尾馱銘(引)(五十九) 度銘(引)(六十) 度度銘(引)(六十一) 哩哩銘

(引)(六十二) 佉佉㘑(引)(六十三) 企企銘(引)(六十四) 喖喖銘(引)(六十五) 怛怛黎(引)(六十六) 多囉多囉(六十七) 怛怛囉怛怛囉(引)(六十八) 哆(引)囉野哆(引)囉野(六十九) 嚩日嚟(二合引) 嚩日嚟(二合引)(七十) 嚩日嚕(二合引)鉢銘(引)(七十一) 吒計(引)吒計(引)(七十二) 姹計(引)姹囉計(引)(七十三) 鄔計(七十四) [口*武]計(引)(七十五) 溥計(引)(七十六) 捺計(引)(七十七) 達計(引)(七十八) 達囉計(引)(七十九) 阿(引)嚩(無鏺反)㗚跢(二合)𡫸(八十) 鉢囉(二合)嚩(無鏺反)㗚跢(二合)𡫸(八十一) 嚩㗚灑(二合)抳嚩(同上)㗚灑(二合)抳(八十二) 𡫸瑟播(二合引)捺𡫸(八十三) 嚩日囉(二合)馱囉(八十四) 娑(引)誐囉(八十五) 𡫸㗚齲(二合引)灑怛他(引)誐哆(八十六) 沫努(鼻音)娑麼(二合)囉(八十七) 薩㗚嚩(二合)怛他(引)蘖哆(八十八) 薩底也(二合反)麼努(鼻音)娑麼(二合)囉(八十九) 達㗚麼(二合)薩底也(三合反)(九十) 麼努娑麼(二合)囉(九十一) 僧(去)伽薩底也(二合反)(九十二) 麼努(鼻音)娑麼(二合)囉(九十三) 怛吒怛吒(九十四) 布囉野布囉野(九十五) 布囉抳布囉抳(九十六) 薩㗚嚩(二合引)𠼬(引)(九十七) 薩㗚嚩(二合)薩怛嚩(二合引)難(上引)左(九十八) 婆(去)囉婆(去)囉(九十九) 懵誐㘑(引)(一百) 扇(引)哆沫底(一百一) 秫婆沫底(一百二) 麼賀(引)麼底(一百三) 懵誐攞麼底(一百四) 鉢囉(二合)婆(引)嚩底(一百五) 婆(去)捺囉(二合)嚩底(一百六) 素讚捺囉(二合)麼底(一百七) 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(一百八) 三(去)麼野麼努三麼(二合)囉(一百九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十) 阿(引)嚩(無可反)囉拏(鼻音引乎)麼努(鼻音)娑麼(二合)囉(一百一十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十二) 阿(引)馱(引)囉麼努娑麼(二合)囉(一百一十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十四) 鉢囉(二合)婆(引去)嚩麼努娑麼(二合)囉(一百一十五) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十六) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩(同上)麼努娑麼(二合)囉(一百一十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十八) 地哩(二合)底麼努娑 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (引)(六十二) 佉佉㘑(引)(六十三) 企企銘(引)(六十四) 喖喖銘(引)(六十五) 怛怛黎(引)(六十六) 多囉多囉(六十七) 怛怛囉怛怛囉(引)(六十八) 哆(引)囉野哆(引)囉野(六十九) 嚩日嚟(二合引) 嚩日嚟(二合引)(七十) 嚩日嚕(二合引)鉢銘(引)(七十一) 吒計(引)吒計(引)(七十二) 姹計(引)姹囉計(引)(七十三) 鄔計(七十四) [口*武]計(引)(七十五) 溥計(引)(七十六) 捺計(引)(七十七) 達計(引)(七十八) 達囉計(引)(七十九) 阿(引)嚩(無鏺反)㗚跢(二合)𡫸(八十) 鉢囉(二合)嚩(無鏺反)㗚跢(二合)𡫸(八十一) 嚩㗚灑(二合)抳嚩(同上)㗚灑(二合)抳(八十二) 𡫸瑟播(二合引)捺𡫸(八十三) 嚩日囉(二合)馱囉(八十四) 娑(引)誐囉(八十五) 𡫸㗚齲(二合引)灑怛他(引)誐哆(八十六) 沫努(鼻音)娑麼(二合)囉(八十七) 薩㗚嚩(二合)怛他(引)蘖哆(八十八) 薩底也(二合反)麼努(鼻音)娑麼(二合)囉(八十九) 達㗚麼(二合)薩底也(三合反)(九十) 麼努娑麼(二合)囉(九十一) 僧(去)伽薩底也(二合反)(九十二) 麼努(鼻音)娑麼(二合)囉(九十三) 怛吒怛吒(九十四) 布囉野布囉野(九十五) 布囉抳布囉抳(九十六) 薩㗚嚩(二合引)𠼬(引)(九十七) 薩㗚嚩(二合)薩怛嚩(二合引)難(上引)左(九十八) 婆(去)囉婆(去)囉(九十九) 懵誐㘑(引)(一百) 扇(引)哆沫底(一百一) 秫婆沫底(一百二) 麼賀(引)麼底(一百三) 懵誐攞麼底(一百四) 鉢囉(二合)婆(引)嚩底(一百五) 婆(去)捺囉(二合)嚩底(一百六) 素讚捺囉(二合)麼底(一百七) 阿(引)誐蹉阿(引)誐蹉(一百八) 三(去)麼野麼努三麼(二合)囉(一百九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十) 阿(引)嚩(無可反)囉拏(鼻音引乎)麼努(鼻音)娑麼(二合)囉(一百一十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十二) 阿(引)馱(引)囉麼努娑麼(二合)囉(一百一十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十四) 鉢囉(二合)婆(引去)嚩麼努娑麼(二合)囉(一百一十五) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十六) 娑嚩(二合)婆(去引)嚩(同上)麼努娑麼(二合)囉(一百一十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百一十八) 地哩(二合)底麼努娑

麼(二合)囉(一百一十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十) 諦(引)惹麼努娑麼(二合)囉(一百二十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十二) 惹野麼努娑麼(二合)囉(一百二十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十四) 尾惹野麼努娑麼(二合)囉(一百二十五) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十六) 紇哩(二合)娜野麼努娑麼(二合)囉(一百二十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十八) 薩㗚嚩(二合)薩怛嚩(二合)麼努娑麼(二合)囉(一百二十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十句) 』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麼(二合)囉(一百一十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十) 諦(引)惹麼努娑麼(二合)囉(一百二十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十二) 惹野麼努娑麼(二合)囉(一百二十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十四) 尾惹野麼努娑麼(二合)囉(一百二十五) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十六) 紇哩(二合)娜野麼努娑麼(二合)囉(一百二十七) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十八) 薩㗚嚩(二合)薩怛嚩(二合)麼努娑麼(二合)囉(一百二十九) 娑嚩(二合引)賀(引)(一百三十句) 』」

復說吉祥持世根本明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說吉祥持世根本明曰：

「曩謨(去引)(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二) 唵(引三) 嚩(同上)素馱(引)嚟(引)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五) 唵(引)(六) 室哩(二合引)嚩(上同)素母𡫸(七) 娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(去引)(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二) 唵(引三) 嚩(同上)素馱(引)嚟(引)(四) 娑嚩(二合引)賀(引)(五) 唵(引)(六) 室哩(二合引)嚩(上同)素母𡫸(七) 娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

心明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心明曰：

「曩謨(去引)(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二) 唵(引)(三) 嚩(上同)素室哩(二合)[口*(尤-尢+曳)](引)(四) 娑縛(二合引)賀(引)(五) 唵(引)(六) 室哩(二合引)(七) 嚩(准上)素麼底(八) 室里(二合引)[口*(尤-尢+曳)](引)(九) 娑嚩(二合引)賀(引)(十) 唵(引)(十一) 嚩(無鏺反)素(十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(十三) 唵(引)(十四) 𠸪乞芻弭(三合引)𠽾(引)哆𠸪𡫸(十五) 嚩(引)悉寧(引)[口*(尤-尢+曳)](引)(十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(十七) 曩謨(去引)(十八) 嚩日囉(二合)播(引)拏[口*(尤-尢+曳)](引)(十九) 室哩(二合引)[口*(尤-尢+曳)](引)室哩(二合引)迦哩(二十) 馱曩迦哩(二十一) 馱(引)𭔞(二合反)迦哩(二十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(去引)(一) 囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)野(二) 唵(引)(三) 嚩(上同)素室哩(二合)[口*(尤-尢+曳)](引)(四) 娑縛(二合引)賀(引)(五) 唵(引)(六) 室哩(二合引)(七) 嚩(准上)素麼底(八) 室里(二合引)[口*(尤-尢+曳)](引)(九) 娑嚩(二合引)賀(引)(十) 唵(引)(十一) 嚩(無鏺反)素(十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(十三) 唵(引)(十四) 𠸪乞芻弭(三合引)𠽾(引)哆𠸪𡫸(十五) 嚩(引)悉寧(引)[口*(尤-尢+曳)](引)(十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(十七) 曩謨(去引)(十八) 嚩日囉(二合)播(引)拏[口*(尤-尢+曳)](引)(十九) 室哩(二合引)[口*(尤-尢+曳)](引)室哩(二合引)迦哩(二十) 馱曩迦哩(二十一) 馱(引)𭔞(二合反)迦哩(二十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十三)」

佛復告妙月長者言：「此吉祥持世陀羅尼有大威德。汝等若能隨時持誦，所有一切疾病、饑饉、夭壽之難，皆不能侵。若復有人，於自舍宅、或他人舍，隨所在處供養持金剛海大音聲如來、應、正等覺，至心持念此吉祥持世陀羅尼滿於六月，種種供養，如是隨其所願，增益之事皆得成就。若復有人，依法揀擇清淨之處，或倉庫中，以白檀香建立四方曼拏攞畢，請召、供養持金剛海大音聲如來及一切佛、觀自在菩薩、諸菩薩等聖眾，常於夜分志心念是吉祥持世陀羅尼，令無間斷乃至成就，此善男子、善女人即獲有大威德之人為降福祐，隨其所願令得滿足一切財物、粟麥、金銀、珍寶；一切恐怖妨亂之事，皆得消除。妙月長者！汝等若能精進受持，念此吉祥持世陀羅尼，而能廣為他人解說，能令汝得長夜人間、天上利益安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告妙月長者言：「此吉祥持世陀羅尼有大威德。汝等若能隨時持誦，所有一切疾病、饑饉、夭壽之難，皆不能侵。若復有人，於自舍宅、或他人舍，隨所在處供養持金剛海大音聲如來、應、正等覺，至心持念此吉祥持世陀羅尼滿於六月，種種供養，如是隨其所願，增益之事皆得成就。若復有人，依法揀擇清淨之處，或倉庫中，以白檀香建立四方曼拏攞畢，請召、供養持金剛海大音聲如來及一切佛、觀自在菩薩、諸菩薩等聖眾，常於夜分志心念是吉祥持世陀羅尼，令無間斷乃至成就，此善男子、善女人即獲有大威德之人為降福祐，隨其所願令得滿足一切財物、粟麥、金銀、珍寶；一切恐怖妨亂之事，皆得消除。妙月長者！汝等若能精進受持，念此吉祥持世陀羅尼，而能廣為他人解說，能令汝得長夜人間、天上利益安樂。」

妙月長者讚言：「善哉！世尊善說！」妙月長者於世尊所，聽聞得是吉祥持世陀羅尼已，心生愛樂，歡喜踊躍，面色怡然，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！此吉祥持世陀羅尼，我從今後永無忘失！憶念、受持、讀誦、解說其義、供養恭敬，兼為他人廣說是法。」妙月長者所居家中，當於是時，彈指之頃，忽然而有種種金銀、珍寶、穀麥、財物，倉庫充滿。是時，妙月長者瞻仰世尊，目未曾捨，而復旋遶經百千匝，頂禮佛足，禮竟而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙月長者讚言：「善哉！世尊善說！」妙月長者於世尊所，聽聞得是吉祥持世陀羅尼已，心生愛樂，歡喜踊躍，面色怡然，頂禮佛足，而白佛言：「世尊！此吉祥持世陀羅尼，我從今後永無忘失！憶念、受持、讀誦、解說其義、供養恭敬，兼為他人廣說是法。」妙月長者所居家中，當於是時，彈指之頃，忽然而有種種金銀、珍寶、穀麥、財物，倉庫充滿。是時，妙月長者瞻仰世尊，目未曾捨，而復旋遶經百千匝，頂禮佛足，禮竟而退。

爾時，世尊告阿難陀言：「汝於今日往彼妙月長者所居家中，看其所有一切財物、粟麥、金銀、珍寶，種種廣大倉稟庫藏充滿其中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難陀言：「汝於今日往彼妙月長者所居家中，看其所有一切財物、粟麥、金銀、珍寶，種種廣大倉稟庫藏充滿其中。」

是時，阿難陀聞佛教已，速疾往詣憍睒彌大城，妙月長者所居家宅。到已入裏，見其所有一切財物、粟麥、斛碩金銀珍寶，種種廣大倉庫之中悉皆充滿。時，阿難陀忽然見其如是之事，內懷驚異，面貌微笑，心生愛樂，歡喜踊躍。時，阿難陀奉佛教已，却往佛所。到已頭面禮世尊足，而白佛言：「妙月長者以何因緣，而得如是廣大福德、廣大富貴？廣大倉庫種種財物、粟麥、金銀珍寶，積集充滿？善哉！世尊！唯願為我宣說是事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿難陀聞佛教已，速疾往詣憍睒彌大城，妙月長者所居家宅。到已入裏，見其所有一切財物、粟麥、斛碩金銀珍寶，種種廣大倉庫之中悉皆充滿。時，阿難陀忽然見其如是之事，內懷驚異，面貌微笑，心生愛樂，歡喜踊躍。時，阿難陀奉佛教已，却往佛所。到已頭面禮世尊足，而白佛言：「妙月長者以何因緣，而得如是廣大福德、廣大富貴？廣大倉庫種種財物、粟麥、金銀珍寶，積集充滿？善哉！世尊！唯願為我宣說是事。」

佛告阿難陀言：「此妙月長者有大智慧，為能發心憶持，永無忘失。受持、讀誦、供養恭敬、思惟妙理、發大慈悲，為他眾生解說是法，能令汝得不可思議殊勝功德，於無量世常為諸天及世間人演說是法。阿難陀！此陀羅尼實未曾有，一切天、魔、大梵天王、沙門、婆羅門眾、天、人、阿素囉等，於此吉祥持世陀羅尼，常應發心，尊重恭敬，不應起於輕慢破壞之心。阿難陀！此吉祥持世陀羅尼，諸呪不能破滅。若無善根眾生、薄福眾生，耳不能得暫時聽聞，何況能知此陀羅尼？於是經中，豈能得在心所憶念、口所宣說、受持讀誦？何故如是？為此吉祥持世陀羅尼，一切如來共所宣說，一切如來之所加持，一切如來同所印可、解釋、供養、尊重、讚歎，最勝微妙、甚深難解之法。一切如來，各各心無有異，以一音聲宣斯妙法，令諸眾生皆得易解。我今為諸眾生多受貧匱、疾病所苦、諸惡恐怖、一切妨惱非可愛事，受是之人，令得豐足安隱快樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難陀言：「此妙月長者有大智慧，為能發心憶持，永無忘失。受持、讀誦、供養恭敬、思惟妙理、發大慈悲，為他眾生解說是法，能令汝得不可思議殊勝功德，於無量世常為諸天及世間人演說是法。阿難陀！此陀羅尼實未曾有，一切天、魔、大梵天王、沙門、婆羅門眾、天、人、阿素囉等，於此吉祥持世陀羅尼，常應發心，尊重恭敬，不應起於輕慢破壞之心。阿難陀！此吉祥持世陀羅尼，諸呪不能破滅。若無善根眾生、薄福眾生，耳不能得暫時聽聞，何況能知此陀羅尼？於是經中，豈能得在心所憶念、口所宣說、受持讀誦？何故如是？為此吉祥持世陀羅尼，一切如來共所宣說，一切如來之所加持，一切如來同所印可、解釋、供養、尊重、讚歎，最勝微妙、甚深難解之法。一切如來，各各心無有異，以一音聲宣斯妙法，令諸眾生皆得易解。我今為諸眾生多受貧匱、疾病所苦、諸惡恐怖、一切妨惱非可愛事，受是之人，令得豐足安隱快樂。」

是時，阿難陀聞佛說此吉祥持世陀羅尼已，發憶念心，受持、讀誦、思惟、解了、尊重、供養。阿難陀從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛。是時，阿難陀敬禮佛已，發至誠心，說是誐他而讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿難陀聞佛說此吉祥持世陀羅尼已，發憶念心，受持、讀誦、思惟、解了、尊重、供養。阿難陀從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛。是時，阿難陀敬禮佛已，發至誠心，說是誐他而讚歎曰：

「不可思議佛世尊， 佛所說法不思議； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可思議佛世尊， 佛所說法不思議；

不思議發歡喜心， 順現受報不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議發歡喜心， 順現受報不思議。

天人師智一切智， 到彼岸故離生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人師智一切智， 到彼岸故離生死，

證無上果成法王， 我今稱讚佛無畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無上果成法王， 我今稱讚佛無畏。」

是時，阿難陀說是讚已，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！經名云何？令我云何受持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿難陀說是讚已，歡喜踊躍而白佛言：「世尊！經名云何？令我云何受持？」

世尊告阿難陀言：「如汝前問，妙月長者所得一切財寶、庫藏受持之法經，名『依一切如來所說』，名『吉祥持世陀羅尼經』，汝等應當如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告阿難陀言：「如汝前問，妙月長者所得一切財寶、庫藏受持之法經，名『依一切如來所說』，名『吉祥持世陀羅尼經』，汝等應當如是受持。」

佛說是經已，阿難陀及諸比丘，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素囉、彥達嚩等，皆大歡喜，信受奉行，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，阿難陀及諸比丘，菩薩摩訶薩，一切世間天、人、阿素囉、彥達嚩等，皆大歡喜，信受奉行，作禮而退。