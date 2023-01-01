持世陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世陀羅尼經

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在憍餉彌國建礫迦林，與大苾芻眾五百人俱，菩薩摩訶薩俱胝數，及諸天、人、阿素洛等無量大眾前後圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在憍餉彌國建礫迦林，與大苾芻眾五百人俱，菩薩摩訶薩俱胝數，及諸天、人、阿素洛等無量大眾前後圍繞。

時彼國中有一長者名為妙月，容範溫華、志韻閑遠，男女僮僕其數眾多，於佛法僧深生敬信，來詣佛所，頂禮佛足，繞百千匝，却住一面，合掌恭敬而白佛言：「世尊！欲問如來、應、正等覺少所疑事，唯願大慈，垂愍聽許。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼國中有一長者名為妙月，容範溫華、志韻閑遠，男女僮僕其數眾多，於佛法僧深生敬信，來詣佛所，頂禮佛足，繞百千匝，却住一面，合掌恭敬而白佛言：「世尊！欲問如來、應、正等覺少所疑事，唯願大慈，垂愍聽許。」

爾時世尊哀愍彼故，以慈軟音告言：「長者！恣汝意問，吾當為汝方便分別，令汝心喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊哀愍彼故，以慈軟音告言：「長者！恣汝意問，吾當為汝方便分別，令汝心喜。」

時彼長者歡喜踊躍，稽首作禮，合掌請言：「世尊！云何善男子、善女人諸貧賤者可令得富貴？諸有病者可令病愈？諸有罪者可令罪滅？諸危懼者可令安樂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者歡喜踊躍，稽首作禮，合掌請言：「世尊！云何善男子、善女人諸貧賤者可令得富貴？諸有病者可令病愈？諸有罪者可令罪滅？諸危懼者可令安樂？」

爾時世尊知而故問：「長者！何緣作如是請？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊知而故問：「長者！何緣作如是請？」

時彼長者重白佛言：「世尊！我等在家多諸眷屬，資財乏少，難可周濟，又多疹疾，罪累危懼。故請世尊開示方便，令貧賤者得大財位，周給親屬，廣修惠施，鐃益一切，倉庫無盡；令有病者四大康和，勤修善業，身心無惓；令有罪者速得除滅，身壞命終，生於善趣；令危懼者身心安樂，親近供養佛、法、僧寶，速證無上正等菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者重白佛言：「世尊！我等在家多諸眷屬，資財乏少，難可周濟，又多疹疾，罪累危懼。故請世尊開示方便，令貧賤者得大財位，周給親屬，廣修惠施，鐃益一切，倉庫無盡；令有病者四大康和，勤修善業，身心無惓；令有罪者速得除滅，身壞命終，生於善趣；令危懼者身心安樂，親近供養佛、法、僧寶，速證無上正等菩提。」

爾時世尊告彼長者：「善男子！我於過去無數劫前，遇佛世尊，名持金剛海音如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，為欲利樂諸有情故，說陀羅尼名曰持世。我時聞已，歡喜踴躍，受持讀誦廣為他說，利益安樂無量有情。由是因緣，福慧增長，速證無上正等菩提，為諸天人說微妙法。今為汝說此陀羅尼，汝天人等，皆應諦聽，聞已受持，廣為他說。此神呪力不可思議，令諸有情皆獲利樂。陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告彼長者：「善男子！我於過去無數劫前，遇佛世尊，名持金剛海音如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵，為欲利樂諸有情故，說陀羅尼名曰持世。我時聞已，歡喜踴躍，受持讀誦廣為他說，利益安樂無量有情。由是因緣，福慧增長，速證無上正等菩提，為諸天人說微妙法。今為汝說此陀羅尼，汝天人等，皆應諦聽，聞已受持，廣為他說。此神呪力不可思議，令諸有情皆獲利樂。陀羅尼曰：

「『呾姪他 蘇魯閉 跋達邏筏底 瞢揭麗 頞折麗 頞摺鉢麗 喝伽哳尼 喝鞞達尼 薩寫罰底 馱娜罰底 達那罰底 室利沫底 鉢拉婆罰底 罯沫麗 毘沫麗 魯盧蘇 縷波毘沫麗 頞捺捺悉諦 毘呾悉諦 毘濕縛繫 始㹧矩麗 茫矩麗 毘毘謎 杜杜謎 呾呾麗 呾洛呾洛 罰折麗罰折麗 羯𪘨羯𪘨(去聲) 罰栗殺尼 昵澁波達尼 罰折洛達洛 呾他揭多薩點 娑揭洛 昵懼衫 呾他揭耽頞 奴颯沫洛 颯沫洛 達磨薩點 颯沫洛 僧伽薩點 颯沫洛 呾吒呾吒 譜洛譜洛 譜刺耶 跋洛跋洛 尼蘇瞢揭麗 扇多沫底 瞢揭羅罰底 蘇跋達洛罰底 阿揭車阿揭車 三沫閻 阿奴颯沫洛 莎訶 阿罰制喃 頞奴颯沫洛 莎呵 鉢刺婆(去聲)凡 頞奴颯沫 洛莎呵 絰栗砧 頞奴颯沫 洛莎訶 毘折閻 頞奴颯沫洛 莎訶 薩縛薩埵毘捺閻 頞奴颯沫 莎呵』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『呾姪他 蘇魯閉 跋達邏筏底 瞢揭麗 頞折麗 頞摺鉢麗 喝伽哳尼 喝鞞達尼 薩寫罰底 馱娜罰底 達那罰底 室利沫底 鉢拉婆罰底 罯沫麗 毘沫麗 魯盧蘇 縷波毘沫麗 頞捺捺悉諦 毘呾悉諦 毘濕縛繫 始㹧矩麗 茫矩麗 毘毘謎 杜杜謎 呾呾麗 呾洛呾洛 罰折麗罰折麗 羯𪘨羯𪘨(去聲) 罰栗殺尼 昵澁波達尼 罰折洛達洛 呾他揭多薩點 娑揭洛 昵懼衫 呾他揭耽頞 奴颯沫洛 颯沫洛 達磨薩點 颯沫洛 僧伽薩點 颯沫洛 呾吒呾吒 譜洛譜洛 譜刺耶 跋洛跋洛 尼蘇瞢揭麗 扇多沫底 瞢揭羅罰底 蘇跋達洛罰底 阿揭車阿揭車 三沫閻 阿奴颯沫洛 莎訶 阿罰制喃 頞奴颯沫洛 莎呵 鉢刺婆(去聲)凡 頞奴颯沫 洛莎呵 絰栗砧 頞奴颯沫 洛莎訶 毘折閻 頞奴颯沫洛 莎訶 薩縛薩埵毘捺閻 頞奴颯沫 莎呵』

「此陀羅尼具大神力。若有善男子、善女人至心受持廣為他說，諸惡神鬼、天、龍、藥叉、人非人等皆不能害，諸利樂事晝夜增長。若能至誠供養三寶，念誦如是大陀羅尼經七晝夜時無暫闕，諸天龍神皆生歡喜，自末冥雨所須財穀，飢饉疫癘皆悉消除，所有罪障無不殄滅，一切危懼並得安寧，福慧漸增所求如意，速證無上正覺菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼具大神力。若有善男子、善女人至心受持廣為他說，諸惡神鬼、天、龍、藥叉、人非人等皆不能害，諸利樂事晝夜增長。若能至誠供養三寶，念誦如是大陀羅尼經七晝夜時無暫闕，諸天龍神皆生歡喜，自末冥雨所須財穀，飢饉疫癘皆悉消除，所有罪障無不殄滅，一切危懼並得安寧，福慧漸增所求如意，速證無上正覺菩提。」

爾時，佛告妙月長者：「汝應信受此陀羅尼，憶念、誦持、廣為他說，所求利樂無不諧遂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告妙月長者：「汝應信受此陀羅尼，憶念、誦持、廣為他說，所求利樂無不諧遂。」

時彼長者聞佛所說，歡喜踴躍，而白佛言：「我能受持，廣為他說，利益安樂無量有情，唯願世尊慈悲護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者聞佛所說，歡喜踴躍，而白佛言：「我能受持，廣為他說，利益安樂無量有情，唯願世尊慈悲護念。」

世尊告曰：「如是！如是！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「如是！如是！」

時彼長者合掌恭敬，右繞世尊百千匝已，頂禮佛足，歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼長者合掌恭敬，右繞世尊百千匝已，頂禮佛足，歡喜而去。

爾時世尊告阿難曰：「妙月長者諸庫藏中，種種財穀今悉盈滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難曰：「妙月長者諸庫藏中，種種財穀今悉盈滿。」

尊者阿難歡喜白佛：「何因緣故，妙月長者諸庫藏中欻然盈滿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難歡喜白佛：「何因緣故，妙月長者諸庫藏中欻然盈滿？」

佛告阿難：「妙月長者聞我所說大陀羅尼，深信歡喜，受持讀誦，願為無量有情宣說。由斯福力，庫藏皆滿。汝等亦應受持、讀誦、廣為他說此陀羅尼，令此三千大千世界諸有情類皆得利樂。我觀世間天、魔、梵等，無能毀越此陀羅尼，文句正真不可壞故。諸薄福者不可得聞，所以者何？如是章句，三世諸佛同所稱揚，以不思議神力加被，令聞持者皆獲利樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「妙月長者聞我所說大陀羅尼，深信歡喜，受持讀誦，願為無量有情宣說。由斯福力，庫藏皆滿。汝等亦應受持、讀誦、廣為他說此陀羅尼，令此三千大千世界諸有情類皆得利樂。我觀世間天、魔、梵等，無能毀越此陀羅尼，文句正真不可壞故。諸薄福者不可得聞，所以者何？如是章句，三世諸佛同所稱揚，以不思議神力加被，令聞持者皆獲利樂。」

尊者阿難深心歡喜，以妙伽陀而讚頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者阿難深心歡喜，以妙伽陀而讚頌曰：

「諸佛不思議， 所說法亦爾； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛不思議， 所說法亦爾；

能正奉行者， 果報亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能正奉行者， 果報亦復然。

一切智法王， 滅生老病死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切智法王， 滅生老病死，

已到勝彼岸， 稽首大覺尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已到勝彼岸， 稽首大覺尊。」

爾時阿難踴躍歡喜，禮佛合掌白言：「世尊！今此法門當名何等？我等今者云何奉持？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難踴躍歡喜，禮佛合掌白言：「世尊！今此法門當名何等？我等今者云何奉持？」

佛告阿難：「此名『妙月長者所問』，亦名『能感一切財位』，亦名『愈疾』，亦名『滅罪』，亦名『能除一切危懼』，亦名『諸佛同所稱揚』，亦名『諸佛神力加被』，亦名『持世陀羅尼經』，汝當奉行，勿令忘失，利益安樂一切有情！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此名『妙月長者所問』，亦名『能感一切財位』，亦名『愈疾』，亦名『滅罪』，亦名『能除一切危懼』，亦名『諸佛同所稱揚』，亦名『諸佛神力加被』，亦名『持世陀羅尼經』，汝當奉行，勿令忘失，利益安樂一切有情！」

時，薄伽梵說此經已，無量聲聞及諸菩薩，并諸天、人、阿素洛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說此經已，無量聲聞及諸菩薩，并諸天、人、阿素洛等，一切大眾聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。