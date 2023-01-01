日光菩薩月光菩薩陀羅尼
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
日光菩薩月光菩薩陀羅尼(此呪出觀世音菩薩大悲心陀羅尼經)
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日光菩薩，為受持大悲心陀羅尼者，說大神呪而擁護之：
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「南無勃陀瞿(上聲)那(上聲)迷(一) 南無達摩莫訶低(二) 南無僧伽多夜泥(三) 底(丁以反)哩部畢(四) 薩(僧沒切)咄(登沒切)擔納摩(五) 娑婆(二合)訶(六)」
「南無勃陀瞿(上聲)那(上聲)迷(一) 南無達摩莫訶低(二) 南無僧伽多夜泥(三) 底(丁以反)哩部畢(四) 薩(僧沒切)咄(登沒切)擔納摩(五) 娑婆(二合)訶(六)」
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「誦此呪，滅一切罪，亦能辟魔及除天災。若誦一遍禮佛一拜，如是日別三時誦呪禮佛，未來之世所受身處，當得一一相貌端正具足果報。」
「誦此呪，滅一切罪，亦能辟魔及除天災。若誦一遍禮佛一拜，如是日別三時誦呪禮佛，未來之世所受身處，當得一一相貌端正具足果報。」
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月光菩薩亦為誦持大悲心陀羅尼者說大神呪、為諸行人說陀羅尼呪而擁護之。即說呪曰：
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「深低帝屠蘇吒(一) 阿若密帝烏都吒(二) 深耆吒(三) 波賴帝吒(四) 耶彌若吒烏都吒(五) 拘羅帝吒耆摩吒(六) 娑婆訶」
「深低帝屠蘇吒(一) 阿若密帝烏都吒(二) 深耆吒(三) 波賴帝吒(四) 耶彌若吒烏都吒(五) 拘羅帝吒耆摩吒(六) 娑婆訶」
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「誦此呪五遍，取五色線作呪索，痛處繫。此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說，我今亦說，為諸行人作擁護故、除一切障難故、除一切惡病痛故、成就一切諸善法故、遠離一切諸怖畏故。若有謗此呪者，即為謗彼諸佛。」
「誦此呪五遍，取五色線作呪索，痛處繫。此呪乃是過去四十恒河沙諸佛所說，我今亦說，為諸行人作擁護故、除一切障難故、除一切惡病痛故、成就一切諸善法故、遠離一切諸怖畏故。若有謗此呪者，即為謗彼諸佛。」
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貞享三年丙寅九月二十二夕一校了
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淨嚴(四十八)
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