佛說地藏菩薩陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說地藏菩薩陀羅尼經

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在佉羅提耶山牟尼仙所住之處，與大比丘眾俱，無量無數聲聞大眾，菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計，說月藏訖。爾時南方有大香雲雨大香雨、大華雲雨大華雨、無量瓔珞雲雨種種瓔珞雨、大衣雲雨大衣雨。於佉羅提耶山牟尼仙所住之處，是諸大雨皆悉遍滿。大陰雲雨而香華衣服瓔珞，亦說種種無量法音。如是次第乃至廣說：三歸聲、持戒聲、忍辱聲、精進聲、禪定聲、具足智慧降伏四魔聲、名稱普聞遍滿三界聲、念定總持聲、空無相無願聲、離欲聲、色如聚沫聲、受如水泡聲、想如熱炎聲、行如芭蕉聲、識如幻聲、無常苦空無我之聲、慚愧聲、念處聲、慈悲喜捨聲、證諸法聲、涅槃無窟宅聲、三乘聲、轉法輪聲、成就眾生聲、度三惡道聲、六波羅蜜聲、善巧方便乃至具足十地聲、遊戲神通聲、遊戲無上大乘聲、阿鞞跋致聲、無生法忍聲、入佛海聲。諸來眾悉見種種雨，亦聞無量諸法音聲、隨意衣服嚴飾之聲，又復皆悉見其兩手有如意珠雨如意寶，其如意寶各出光明，如是光中皆見十方恒沙世界一切諸佛，是諸佛所各有菩薩而自圍遶，其光明中盡見十方諸佛世界。若有病者，蒙光觸身，眾病除愈。一切繫縛及應死者，光觸身故，皆得解脫。若身行惡、口行惡、意行惡，光觸身時，悉除三惡。若諸飢渴眾生，蒙光觸身，亦皆飽滿。種種擿罰身受苦切，乏少衣服嚴飾瓔珞種種之物，蒙光觸身，隨所憶念悉得滿足。若有殺生、偷盜、邪婬、妄言、綺語、兩舌、惡口、罵詈，蒙光觸身，如是等惡皆悉得除。諸眾生有求不得苦，蒙光觸身，皆悉受樂，光明清淨悉無翳障，風雲塵霧及諸穢苦惱辛酸，不善音聲，乃至怖畏惡觸皆得除滅。遠離諸惡，一切邪偽諂曲亦皆無餘，一切惡欲悉得棄捨，諸妙勝樂一切皆集。爾時眾會皆悉堅固難動，不動如地，心無去來不可毀壞。如是大眾得未曾有：「以何因緣，我等身體今皆大重不能自勝？」當於爾時有一帝釋名曰淨有，於大眾中不遠而坐。於是淨有即從座起，而整衣服右膝著地，合掌向佛以偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在佉羅提耶山牟尼仙所住之處，與大比丘眾俱，無量無數聲聞大眾，菩薩摩訶薩無量無邊不可稱計，說月藏訖。爾時南方有大香雲雨大香雨、大華雲雨大華雨、無量瓔珞雲雨種種瓔珞雨、大衣雲雨大衣雨。於佉羅提耶山牟尼仙所住之處，是諸大雨皆悉遍滿。大陰雲雨而香華衣服瓔珞，亦說種種無量法音。如是次第乃至廣說：三歸聲、持戒聲、忍辱聲、精進聲、禪定聲、具足智慧降伏四魔聲、名稱普聞遍滿三界聲、念定總持聲、空無相無願聲、離欲聲、色如聚沫聲、受如水泡聲、想如熱炎聲、行如芭蕉聲、識如幻聲、無常苦空無我之聲、慚愧聲、念處聲、慈悲喜捨聲、證諸法聲、涅槃無窟宅聲、三乘聲、轉法輪聲、成就眾生聲、度三惡道聲、六波羅蜜聲、善巧方便乃至具足十地聲、遊戲神通聲、遊戲無上大乘聲、阿鞞跋致聲、無生法忍聲、入佛海聲。諸來眾悉見種種雨，亦聞無量諸法音聲、隨意衣服嚴飾之聲，又復皆悉見其兩手有如意珠雨如意寶，其如意寶各出光明，如是光中皆見十方恒沙世界一切諸佛，是諸佛所各有菩薩而自圍遶，其光明中盡見十方諸佛世界。若有病者，蒙光觸身，眾病除愈。一切繫縛及應死者，光觸身故，皆得解脫。若身行惡、口行惡、意行惡，光觸身時，悉除三惡。若諸飢渴眾生，蒙光觸身，亦皆飽滿。種種擿罰身受苦切，乏少衣服嚴飾瓔珞種種之物，蒙光觸身，隨所憶念悉得滿足。若有殺生、偷盜、邪婬、妄言、綺語、兩舌、惡口、罵詈，蒙光觸身，如是等惡皆悉得除。諸眾生有求不得苦，蒙光觸身，皆悉受樂，光明清淨悉無翳障，風雲塵霧及諸穢苦惱辛酸，不善音聲，乃至怖畏惡觸皆得除滅。遠離諸惡，一切邪偽諂曲亦皆無餘，一切惡欲悉得棄捨，諸妙勝樂一切皆集。爾時眾會皆悉堅固難動，不動如地，心無去來不可毀壞。如是大眾得未曾有：「以何因緣，我等身體今皆大重不能自勝？」當於爾時有一帝釋名曰淨有，於大眾中不遠而坐。於是淨有即從座起，而整衣服右膝著地，合掌向佛以偈問曰：

「實語實見者， 實住牟尼尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「實語實見者， 實住牟尼尊，

久住於法行， 唯願演說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久住於法行， 唯願演說法。

佛為實因緣， 能滅眾生苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為實因緣， 能滅眾生苦，

何故於此處， 而雨種種雨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故於此處， 而雨種種雨？

大眾皆喜悅， 心生信安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大眾皆喜悅， 心生信安樂，

開示諸疑惑， 令住於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開示諸疑惑， 令住於大乘。

身難動如地， 及一切人天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身難動如地， 及一切人天，

皆見如是相， 大眾悉有疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆見如是相， 大眾悉有疑。

兩手各皆出， 摩尼寶光明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手各皆出， 摩尼寶光明，

一切諸衣鬘， 雜飾嚴身具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸衣鬘， 雜飾嚴身具。

十方之福田， 離一切過惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方之福田， 離一切過惡，

眾苦得休息， 皆因緣救世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾苦得休息， 皆因緣救世。

一切諸天人， 無能說因緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸天人， 無能說因緣，

是誰神通力， 而來至此處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是誰神通力， 而來至此處？

為佛諸菩薩？ 梵摩帝釋等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為佛諸菩薩？ 梵摩帝釋等？

唯願救世說， 神通之因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願救世說， 神通之因緣。」

爾時世尊告淨有帝釋言：「如是如是。汝今諦聽，吾當說之。是地藏菩薩摩訶薩，於無量阿僧祇劫為五濁惡世成就眾生故而來至此，與八十頻婆那由他百千億等大菩薩俱，悉為禮拜供養恭敬故、欲見大眾集會故、欲聽大眾起隨喜故。是地藏菩薩作沙門像，現神通力之所變化，有如是等大莊嚴事。亦是如來不可思議無量功德，亦名聲聞辟支佛正法伏藏，亦名解脫智寶之大寶濖，亦名菩薩救世之法，亦名涅槃導師商主。猶若如意寶珠所求滿足，亦如寶濖一切商人，亦如大地能生善根，亦是涅槃求法神器，亦是功德清淨之瓶，亦是日月照明行處，亦是黑闇幽冥大炬。如月清涼煩惱熱，如無足者得如意乘，如亂心者得甘露味，如羸老者遇其机杖。是大福田之根本也。捨心無凝，如彼後流救苦難，如起親友除結使炎之雲蓋，如淨水珠除穢濁，若起嶮迴示正路。是疲極者安隱林坐，是四駛流生死橋梁亦度彼岸無上大船，是三善根勝妙果報，是諸施者最上大乘。持戒不動如須彌山，精進難壞猶如金剛，忍辱堅固亦如大地，總持正法心無三相，禪定莊嚴如妙華鬘，智慧深廣猶如大海，心無所依猶如虛空，方便無染如眾華聚。處於外道如師子王，遠離煩惱如犀一角，滅諸結使如洗塵垢，能除臭穢如疾飄風，將護有疾如彼良醫，消除眾病如妙藥王，斷除煩惱如持利劍。為怖畏者作大親友，防諸怨敵如堅城塹。能除其濁如清淨水，濟諸飢乏猶如茸果。亦是裸者最勝衣服，與盛熱者為密雲蓋。具足如是善根果報，清淨第一堅固不壞，妙色處能生受樂，於大會處而生慚愧，除諸結使，禪定行處，乘四正懃，四攝決流。忍辱大地亦如須彌、總持深廣如彼大海、神足無礙自在如虛空。降伏諸魔一切結習、修行正道無量禪定、亦為一切種種智之洲渚、能轉無上清淨法輪。地藏菩薩摩訶薩為欲來故、先現此瑞。亦為供養恭敬我故、來至於此。」佛復讚嘆地藏菩薩言：「汝從南方來。」八十頻婆百千那由他菩薩以神通力俱來至此，悉作聲聞像，在如來前頂禮佛足，右遶三匝，即為合掌而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告淨有帝釋言：「如是如是。汝今諦聽，吾當說之。是地藏菩薩摩訶薩，於無量阿僧祇劫為五濁惡世成就眾生故而來至此，與八十頻婆那由他百千億等大菩薩俱，悉為禮拜供養恭敬故、欲見大眾集會故、欲聽大眾起隨喜故。是地藏菩薩作沙門像，現神通力之所變化，有如是等大莊嚴事。亦是如來不可思議無量功德，亦名聲聞辟支佛正法伏藏，亦名解脫智寶之大寶濖，亦名菩薩救世之法，亦名涅槃導師商主。猶若如意寶珠所求滿足，亦如寶濖一切商人，亦如大地能生善根，亦是涅槃求法神器，亦是功德清淨之瓶，亦是日月照明行處，亦是黑闇幽冥大炬。如月清涼煩惱熱，如無足者得如意乘，如亂心者得甘露味，如羸老者遇其机杖。是大福田之根本也。捨心無凝，如彼後流救苦難，如起親友除結使炎之雲蓋，如淨水珠除穢濁，若起嶮迴示正路。是疲極者安隱林坐，是四駛流生死橋梁亦度彼岸無上大船，是三善根勝妙果報，是諸施者最上大乘。持戒不動如須彌山，精進難壞猶如金剛，忍辱堅固亦如大地，總持正法心無三相，禪定莊嚴如妙華鬘，智慧深廣猶如大海，心無所依猶如虛空，方便無染如眾華聚。處於外道如師子王，遠離煩惱如犀一角，滅諸結使如洗塵垢，能除臭穢如疾飄風，將護有疾如彼良醫，消除眾病如妙藥王，斷除煩惱如持利劍。為怖畏者作大親友，防諸怨敵如堅城塹。能除其濁如清淨水，濟諸飢乏猶如茸果。亦是裸者最勝衣服，與盛熱者為密雲蓋。具足如是善根果報，清淨第一堅固不壞，妙色處能生受樂，於大會處而生慚愧，除諸結使，禪定行處，乘四正懃，四攝決流。忍辱大地亦如須彌、總持深廣如彼大海、神足無礙自在如虛空。降伏諸魔一切結習、修行正道無量禪定、亦為一切種種智之洲渚、能轉無上清淨法輪。地藏菩薩摩訶薩為欲來故、先現此瑞。亦為供養恭敬我故、來至於此。」佛復讚嘆地藏菩薩言：「汝從南方來。」八十頻婆百千那由他菩薩以神通力俱來至此，悉作聲聞像，在如來前頂禮佛足，右遶三匝，即為合掌而說偈言：

「兩足最勝大導師， 恒修於慈發善心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「兩足最勝大導師， 恒修於慈發善心，

能生忍辱如大地， 解脫眾生除瞋恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生忍辱如大地， 解脫眾生除瞋恚。

具足最大諸相好， 而能嚴飾一切界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足最大諸相好， 而能嚴飾一切界，

能滿一切諸福田， 常修實語及大慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滿一切諸福田， 常修實語及大慈，

能悉斷除諸受網， 皆能如實善安住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能悉斷除諸受網， 皆能如實善安住。

捨餘清淨諸佛國， 其中眾生具善根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨餘清淨諸佛國， 其中眾生具善根，

本願欲度濁惡世， 成就一切諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願欲度濁惡世， 成就一切諸眾生。

能生堅固懃精進， 超過無量諸苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能生堅固懃精進， 超過無量諸苦行，

常修難行恐怖處， 超過無量諸苦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常修難行恐怖處， 超過無量諸苦行。

布施持戒忍精進， 修習禪定與智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施持戒忍精進， 修習禪定與智慧，

無數諸佛菩薩等， 聲聞大眾皆供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數諸佛菩薩等， 聲聞大眾皆供養，

充給飢渴病湯藥， 救度一切諸繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充給飢渴病湯藥， 救度一切諸繫縛。

我從本來捨身命， 為利眾生無貪惜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從本來捨身命， 為利眾生無貪惜，

常為法故而捨身， 皮骨肉血施眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為法故而捨身， 皮骨肉血施眾生，

己所得樂皆悉捨， 有大慈悲為一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 己所得樂皆悉捨， 有大慈悲為一切。

於諸眾生煩惱網， 修行寂滅悉超度， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生煩惱網， 修行寂滅悉超度，

開閉一切六情根， 常能遠離於諸欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開閉一切六情根， 常能遠離於諸欲，

修苦無常空無我， 亦善觀察於世諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修苦無常空無我， 亦善觀察於世諦。

諸苦所因愛欲本， 悉能乾竭諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苦所因愛欲本， 悉能乾竭諸煩惱，

以是義故攝六情， 能善斷除一切愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故攝六情， 能善斷除一切愛，

能修無量大悲門， 普給一切諸群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能修無量大悲門， 普給一切諸群生。

我要不捨大誓願， 而亦不住勝菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我要不捨大誓願， 而亦不住勝菩提，

一切眾生如如相， 亦見群盲受苦切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生如如相， 亦見群盲受苦切，

如是思惟為眾生， 便能懃修大精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是思惟為眾生， 便能懃修大精進。

發超精進施戒忍， 修諸禪定及智惠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發超精進施戒忍， 修諸禪定及智惠，

猶如其母唯一子， 而以慈心育養之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如其母唯一子， 而以慈心育養之。

汝於眾生亦如是， 常能賑給於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於眾生亦如是， 常能賑給於一切，

是故汝速得菩提， 度脫一切無量眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故汝速得菩提， 度脫一切無量眾。

汝本修習菩提時， 誓願不捨一眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝本修習菩提時， 誓願不捨一眾生，

無不便住施戒忍， 精進禪定修智惠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無不便住施戒忍， 精進禪定修智惠。

常能於彼末世中， 求於無上勝菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常能於彼末世中， 求於無上勝菩提，

是故救世於末劫， 速得無上最勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故救世於末劫， 速得無上最勝道。

調伏惡魔夜叉等， 諸惡龍神及與人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏惡魔夜叉等， 諸惡龍神及與人，

猶如金剛斷諸結， 悉能安住諸聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如金剛斷諸結， 悉能安住諸聖道。

為無量眾而授記， 當成菩提無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為無量眾而授記， 當成菩提無上道，

功德最勝明智者， 是真福田之大將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德最勝明智者， 是真福田之大將。

於無量界為救世， 皆覆一切諸群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無量界為救世， 皆覆一切諸群生，

於十方界作福田， 名聲遠聞遍一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於十方界作福田， 名聲遠聞遍一切。

是故一切諸菩薩， 皆悉能捨於己事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故一切諸菩薩， 皆悉能捨於己事，

是汝神足而來集， 俱詣世尊大牟尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是汝神足而來集， 俱詣世尊大牟尼。

願令如來特演說， 若得聞者皆歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願令如來特演說， 若得聞者皆歡喜，

既聞法已懃精進， 常得修學菩提道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既聞法已懃精進， 常得修學菩提道，

皆猶於海大將力， 當得疾近於菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆猶於海大將力， 當得疾近於菩提，

未曾聞見令大集， 是故汝等俱來會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未曾聞見令大集， 是故汝等俱來會。

有十三億諸夜叉， 其為殘害食肉血， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十三億諸夜叉， 其為殘害食肉血，

疾捨諸惡到於此， 安住最勝無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾捨諸惡到於此， 安住最勝無上道。

有得忍辱陀羅尼， 有得最妙諸禪定； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得忍辱陀羅尼， 有得最妙諸禪定；

有已獲證諸漏盡， 無著羅漢人中尊； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有已獲證諸漏盡， 無著羅漢人中尊；

有能善修四無量； 有能住於四攝法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有能善修四無量； 有能住於四攝法；

有得最勝四辯才； 復有得修諸忍法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得最勝四辯才； 復有得修諸忍法；

有得三昧首楞嚴； 有得虛空智惠眼； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得三昧首楞嚴； 有得虛空智惠眼；

有得無生諸法忍， 皆因世尊所說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有得無生諸法忍， 皆因世尊所說法。

悉制一切諸異學， 九十六種外道等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉制一切諸異學， 九十六種外道等，

摧伏一切魔怨已， 皆是救世大將力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧伏一切魔怨已， 皆是救世大將力。

開閉地獄鬼畜生， 利益一切天人眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開閉地獄鬼畜生， 利益一切天人眾，

是故真實諸眾生， 而皆來集佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故真實諸眾生， 而皆來集佛神力。

飢飾疾疫刀兵劫， 悉於今日而消滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飢飾疾疫刀兵劫， 悉於今日而消滅，

若自盲冥失正道， 此諸眾生令解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若自盲冥失正道， 此諸眾生令解脫。

無量煩惱狂亂者， 皆悉安置寂滅道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量煩惱狂亂者， 皆悉安置寂滅道，

令眾悉能捨己業， 為禮如來故至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾悉能捨己業， 為禮如來故至此。

無量世界億佛土， 皆是救世之所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量世界億佛土， 皆是救世之所住，

名聞十方稱無量， 我等聞已故至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名聞十方稱無量， 我等聞已故至此。

一切種智功德海， 得聞如是真實相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種智功德海， 得聞如是真實相，

度脫一切諸眾生， 我令歡喜故敬禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫一切諸眾生， 我令歡喜故敬禮，

而於百千億萬劫， 常懃修習種種施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於百千億萬劫， 常懃修習種種施。

我今當學發弘誓， 我今來此佛神足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今當學發弘誓， 我今來此佛神足，

我當修學處濁世， 能到第一勝菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我當修學處濁世， 能到第一勝菩提。」

爾時地藏菩薩摩訶薩以若干種天華香華瓔珞而散佛上，所散之華變成寶蓋。是時地藏菩薩在佛前坐，諦聽受經。諸來會眾見地藏菩薩生希有想，以種種香華瓔珞、繒蓋幢幡及諸衣服以散地藏菩薩上，作如是言：「我等快得善利。佛神力故，得見如是諸大丈夫，禮敬問訊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地藏菩薩摩訶薩以若干種天華香華瓔珞而散佛上，所散之華變成寶蓋。是時地藏菩薩在佛前坐，諦聽受經。諸來會眾見地藏菩薩生希有想，以種種香華瓔珞、繒蓋幢幡及諸衣服以散地藏菩薩上，作如是言：「我等快得善利。佛神力故，得見如是諸大丈夫，禮敬問訊。」

爾時復有渴仰菩薩摩訶薩，從座而起，整其衣服右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！此善男子從何佛國而來至此？修何善根能作如是種種讚嘆說佛功德？我從昔來未曾聞見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有渴仰菩薩摩訶薩，從座而起，整其衣服右膝著地，合掌向佛白佛言：「世尊！此善男子從何佛國而來至此？修何善根能作如是種種讚嘆說佛功德？我從昔來未曾聞見。」

爾時世尊告渴仰菩薩：「止止！大士！不須是聞。一切大眾及諸天人，除佛如來無有能知此善男子功德數量，如來今日必當顯說。但諸天人愚闇自弊，是族姓子成就不可思議功德首楞嚴三昧，入如來行處得無生法忍，於諸佛法而得自在，入深法忍已度一切智海。此善男子遊戲，以師子光三昧登一切智山須彌之頂，摧伏異學成就眾生，在所佛國悉皆止住，隨諸佛國入智三昧，以是三昧力故，令一切國土眾生見諸菩薩。隨諸佛國入智樂三昧，於彼國土所有供養佛。隨諸佛國入清淨樂三昧，入是三昧悉見諸欲一切過悉，而於心相清淨無染。隨諸佛土入慚愧三昧，而於彼國令諸眾生悉得慚愧，遠離諸惡無有愚闇。隨諸佛國入水濖三昧，亦能令彼一切眾生悉入是定，令諸眾生得宿命智，能先世死此生彼，善於禪定。隨諸國土入無憂明三昧，亦能令彼一切眾生悉離憂愁。於諸佛國入神通三昧，亦能令彼一切眾生皆入神通三昧。隨佛國土入智明三昧，亦能令彼一切眾生悉離愚癡，便見十方一切佛國。隨諸佛國入佛炬三昧，亦能令彼一切眾生皆歸依三寶。隨諸佛國入金剛光三昧，入是三昧已，亦能令彼一切諸佛國土，鐵圍山、鐵國圍乃至須彌山王、一切嵠澗溝壑皆悉盡現，地平如掌，能令一切諸惡毒蛇及以蠱道皆悉消滅。隨諸佛國入智力降伏三昧，亦能令彼魔及魔眷屬皆悉驚怖，歸依三寶。隨諸佛國入電光三昧，亦能令彼一切眾生離後世怖，得法安慰。隨諸佛國入昧樂三昧，亦能令彼一切眾生隨其所念飲食悉得充足。隨諸佛國入精氣悅樂三昧，亦能令彼一切眾生得堅牢身，離諸病苦。隨諸佛國入樂具三昧，亦能令彼一切眾生悉得狀敷臥具衣服瓔珞，無所乏少病醫藥，身皆端正。隨諸佛國入無諍智三昧，亦能令彼一切眾生身皆長莊端嚴殊大，遠離一切怨憎繫縛，皆悉受樂，皆如布施持戒忍辱精進禪定，心無散亂，具足智惠深入法相。隨諸佛國入無憂怖三昧，而能於彼一切眾生皆得歡樂，心離憂怖。隨諸佛國入光樂三昧，於彼佛國一切眾生得無礙智，離於事務。隨諸佛國入善住金剛三昧，亦能令彼一切眾生得諸根具足悉不缺壞。隨諸佛國入觀幢三昧，亦能令彼一切眾生皆悉厭離棄捨諸惡，護持十善，上生天道。隨諸佛國深入大慈音聲三昧，亦能令彼一切眾生各相哀愍皆起慈心，得無畏心、得無惱心、等心，更相悲念。隨諸佛國入集福處三昧，亦能令彼一切眾生得離鬪諍，疾病飢饉、非時風雨、飲食苦惱辛酸等味皆悉消滅。是地藏菩薩所至佛土，入海電三昧，隨所至國一切皆悉變成寶地，離諸穢惡，衣樹、瓔珞樹、華菓樹嚴飾佛界。於晨朝時入恒河沙世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告渴仰菩薩：「止止！大士！不須是聞。一切大眾及諸天人，除佛如來無有能知此善男子功德數量，如來今日必當顯說。但諸天人愚闇自弊，是族姓子成就不可思議功德首楞嚴三昧，入如來行處得無生法忍，於諸佛法而得自在，入深法忍已度一切智海。此善男子遊戲，以師子光三昧登一切智山須彌之頂，摧伏異學成就眾生，在所佛國悉皆止住，隨諸佛國入智三昧，以是三昧力故，令一切國土眾生見諸菩薩。隨諸佛國入智樂三昧，於彼國土所有供養佛。隨諸佛國入清淨樂三昧，入是三昧悉見諸欲一切過悉，而於心相清淨無染。隨諸佛土入慚愧三昧，而於彼國令諸眾生悉得慚愧，遠離諸惡無有愚闇。隨諸佛國入水濖三昧，亦能令彼一切眾生悉入是定，令諸眾生得宿命智，能先世死此生彼，善於禪定。隨諸國土入無憂明三昧，亦能令彼一切眾生悉離憂愁。於諸佛國入神通三昧，亦能令彼一切眾生皆入神通三昧。隨佛國土入智明三昧，亦能令彼一切眾生悉離愚癡，便見十方一切佛國。隨諸佛國入佛炬三昧，亦能令彼一切眾生皆歸依三寶。隨諸佛國入金剛光三昧，入是三昧已，亦能令彼一切諸佛國土，鐵圍山、鐵國圍乃至須彌山王、一切嵠澗溝壑皆悉盡現，地平如掌，能令一切諸惡毒蛇及以蠱道皆悉消滅。隨諸佛國入智力降伏三昧，亦能令彼魔及魔眷屬皆悉驚怖，歸依三寶。隨諸佛國入電光三昧，亦能令彼一切眾生離後世怖，得法安慰。隨諸佛國入昧樂三昧，亦能令彼一切眾生隨其所念飲食悉得充足。隨諸佛國入精氣悅樂三昧，亦能令彼一切眾生得堅牢身，離諸病苦。隨諸佛國入樂具三昧，亦能令彼一切眾生悉得狀敷臥具衣服瓔珞，無所乏少病醫藥，身皆端正。隨諸佛國入無諍智三昧，亦能令彼一切眾生身皆長莊端嚴殊大，遠離一切怨憎繫縛，皆悉受樂，皆如布施持戒忍辱精進禪定，心無散亂，具足智惠深入法相。隨諸佛國入無憂怖三昧，而能於彼一切眾生皆得歡樂，心離憂怖。隨諸佛國入光樂三昧，於彼佛國一切眾生得無礙智，離於事務。隨諸佛國入善住金剛三昧，亦能令彼一切眾生得諸根具足悉不缺壞。隨諸佛國入觀幢三昧，亦能令彼一切眾生皆悉厭離棄捨諸惡，護持十善，上生天道。隨諸佛國深入大慈音聲三昧，亦能令彼一切眾生各相哀愍皆起慈心，得無畏心、得無惱心、等心，更相悲念。隨諸佛國入集福處三昧，亦能令彼一切眾生得離鬪諍，疾病飢饉、非時風雨、飲食苦惱辛酸等味皆悉消滅。是地藏菩薩所至佛土，入海電三昧，隨所至國一切皆悉變成寶地，離諸穢惡，衣樹、瓔珞樹、華菓樹嚴飾佛界。於晨朝時入恒河沙世

界三昧，為成就眾生故從禪定起，令無量無邊諸佛世界於五濁惡世成就眾生悉無餘。有佛世界刀兵起時，此族姓子以晨朝時入三昧力故，刀兵鉀杖悉皆消滅。隨諸佛土有疾疫劫起害諸眾生，亦令疾疫自然消滅。隨諸佛土若有飢饉起，令彼飢饉亦盡消滅，悉得充滿。此族姓子以是三昧威神力故，能令成就一切眾生。地藏菩薩以不思議功德成就眾生，於過去無量恒河沙諸佛所發大悲堅固誓願，皆悉成就一切眾生。莊嚴勢力猶如電震，於一食頃而能成就無量億等那由他人具足善根。若有眾生為無量種種諸苦所惱飢渴切逼，有稱地藏菩薩名者，悉能令彼飲食充足滅諸苦惱，置涅槃道皆得快樂。若有眾生乏少衣服寶冠瓔珞、病瘦醫藥種種眾具，若稱地藏菩薩名者，隨其所欲皆令充具足，安住涅槃道得第一樂。若有眾生離喜樂心而與不喜樂集會者，若稱地藏菩薩名者，一切樂具盡皆歸之，所不憘者亦悉遠離，是意所樂者，能令皆得安住涅槃得第一樂。若有眾生身心受苦眾病所持，能稱地藏菩薩名號，身心苦惱皆悉除愈，安置涅槃得第一樂。若諸眾生惡心相向，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令彼眾生柔和忍辱，更相慚愧慈心懺悔，安住涅槃。若諸眾生繫閉牢獄枷鎖其身具受眾苦，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令諸眾生皆得解脫自在無礙，乃至應被繫縛因執鞭杖，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，亦復如是皆得解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生諸根不具，疲極懈怠顛狂放逸忘失本心，貪欲瞋恚愚癡、嫉妬慳怖、邪疑憍慢、眠睡等惡皆悉熾盛，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是眾苦皆令解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生為大水濁流猛火所焚，或隧高巖投身山嶮，或墮樹木及諸屋舍而身巔覆，有如是等無量怖畏，稱地藏菩薩名號一心歸依者，有如是等怖畏之事悉令解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生為諸毒蛇種種禽獸之所螫者，或被種種毒藥所中，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，是諸怖畏悉得解脫。若有眾生為阿波魔羅奄弊傷害，若一日二日三日乃至七日，能令心狂心亂、心戰心調、心顛倒乃至失心，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓男女於諸怖畏悉皆得解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生為諸羅剎惡鬼所捉、鳩槃荼所捉、富單那所捉、迦吒富單所捉，師子虎狼惡毒蠱道，或為軍陣戰鬪怨賊圍遶，臨敵懼無貪生求樂，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓子男女速離眾苦悉除患難，安住涅槃得第一樂。若有眾生為多聞、為信、為戒、為施、為禪定、為神通、為解脫、為色聲香味觸、為諸功德、為工巧華菓樹木敷具、為增益財利、為諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界三昧，為成就眾生故從禪定起，令無量無邊諸佛世界於五濁惡世成就眾生悉無餘。有佛世界刀兵起時，此族姓子以晨朝時入三昧力故，刀兵鉀杖悉皆消滅。隨諸佛土有疾疫劫起害諸眾生，亦令疾疫自然消滅。隨諸佛土若有飢饉起，令彼飢饉亦盡消滅，悉得充滿。此族姓子以是三昧威神力故，能令成就一切眾生。地藏菩薩以不思議功德成就眾生，於過去無量恒河沙諸佛所發大悲堅固誓願，皆悉成就一切眾生。莊嚴勢力猶如電震，於一食頃而能成就無量億等那由他人具足善根。若有眾生為無量種種諸苦所惱飢渴切逼，有稱地藏菩薩名者，悉能令彼飲食充足滅諸苦惱，置涅槃道皆得快樂。若有眾生乏少衣服寶冠瓔珞、病瘦醫藥種種眾具，若稱地藏菩薩名者，隨其所欲皆令充具足，安住涅槃道得第一樂。若有眾生離喜樂心而與不喜樂集會者，若稱地藏菩薩名者，一切樂具盡皆歸之，所不憘者亦悉遠離，是意所樂者，能令皆得安住涅槃得第一樂。若有眾生身心受苦眾病所持，能稱地藏菩薩名號，身心苦惱皆悉除愈，安置涅槃得第一樂。若諸眾生惡心相向，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令彼眾生柔和忍辱，更相慚愧慈心懺悔，安住涅槃。若諸眾生繫閉牢獄枷鎖其身具受眾苦，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，令諸眾生皆得解脫自在無礙，乃至應被繫縛因執鞭杖，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，亦復如是皆得解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生諸根不具，疲極懈怠顛狂放逸忘失本心，貪欲瞋恚愚癡、嫉妬慳怖、邪疑憍慢、眠睡等惡皆悉熾盛，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是眾苦皆令解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生為大水濁流猛火所焚，或隧高巖投身山嶮，或墮樹木及諸屋舍而身巔覆，有如是等無量怖畏，稱地藏菩薩名號一心歸依者，有如是等怖畏之事悉令解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生為諸毒蛇種種禽獸之所螫者，或被種種毒藥所中，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，是諸怖畏悉得解脫。若有眾生為阿波魔羅奄弊傷害，若一日二日三日乃至七日，能令心狂心亂、心戰心調、心顛倒乃至失心，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓男女於諸怖畏悉皆得解脫，安住涅槃得第一樂。若有眾生為諸羅剎惡鬼所捉、鳩槃荼所捉、富單那所捉、迦吒富單所捉，師子虎狼惡毒蠱道，或為軍陣戰鬪怨賊圍遶，臨敵懼無貪生求樂，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，如是族姓子男女速離眾苦悉除患難，安住涅槃得第一樂。若有眾生為多聞、為信、為戒、為施、為禪定、為神通、為解脫、為色聲香味觸、為諸功德、為工巧華菓樹木敷具、為增益財利、為諸

醫藥房舍屋宅、為使水雨順時、為得涼風、為求男女妻子方便修福、為除寒熱，令得正念求如是等種種因緣，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，此善男子威德力故，悉能稱彼無量眾生功德所願。譬如下種於彼荒田，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，皆悉變成微妙勝菓。何以故？此善男子以過去無量阿僧祇不可數劫如來之前，發堅誓願猶如大地，令一切眾生皆悉受用。是善男子功德力故，能令善根莖枝葉乃至華菓皆悉潤澤增長成就。若有眾生造作諸惡十不善業，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，一切結使煩惱消滅，遠離十惡成就十善，於諸眾生起慈悲心與利益心。是善男子！以精進力，於一食頃，無量阿僧祇諸佛世界，於一一佛國以一食頃度脫無量恒河沙阿僧祇眾生，以是相貌令脫諸惡，皆悉成就不思議功德。此善男子以是堅固誓力，能令成就一切眾生。如是族姓子或作梵天身成就眾生，或作自在天、大自在天、摩醯首羅天，或作欲界他化自在天、化樂天、兜率陀天、炎摩天、帝釋身、四天王天身，或作菩薩身，或作辟支佛身、作聲聞身，或作轉輪聖王、婆羅門、剎利、毘舍、首陀等身，或作男身女身，或作童男童女身，或作乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、天龍、夜叉身，或作羅剎身、或作鳩槃荼身、或作毘舍闍身、或作富單那身，或作師子身、或作虎狼身、或作鳩身馬身、或作水牛身、或作種種鳥身，或作閻羅王身、或作地獄卒身、或作地獄身，為諸眾生種種說法，隨眾生顯示三乘，皆悉令作不退轉地。此善男子成就如是不思議功德伏藏，以解脫寶而自莊嚴，亦是菩薩諸法之母，向大涅槃無上商主。善男子！彌勒、文殊、觀世音、普賢等而為上首，如是等恒河沙諸大菩薩，若人於百劫中禮敬供養欲求所願，不如於一食頃禮拜供養地藏菩薩，功德甚多，所願速得悉皆滿足。何以故？此地藏菩薩於一切眾生能大饒益為如意寶故。此族姓子若欲成就眾生故，能發堅固大悲伏藏，令滿一切眾生心願。是故善男子善女人應當供養地藏菩薩。」時會大眾，十方來者菩薩摩訶薩，及諸聲聞，一切天人、夜叉、乾闥婆等，從座而起隨力供養，或以金銀等以敬彼地藏菩薩上，或以種種寶華衣服、摩尼寶珠及華鬘珠瓔珞、金縷幡蓋以散地藏菩薩上、復以無量音樂種種讚頌供養地藏菩薩。爾時地藏菩薩摩訶薩復以此供施修伽陀，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醫藥房舍屋宅、為使水雨順時、為得涼風、為求男女妻子方便修福、為除寒熱，令得正念求如是等種種因緣，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，此善男子威德力故，悉能稱彼無量眾生功德所願。譬如下種於彼荒田，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，皆悉變成微妙勝菓。何以故？此善男子以過去無量阿僧祇不可數劫如來之前，發堅誓願猶如大地，令一切眾生皆悉受用。是善男子功德力故，能令善根莖枝葉乃至華菓皆悉潤澤增長成就。若有眾生造作諸惡十不善業，能稱地藏菩薩名號一心歸依者，一切結使煩惱消滅，遠離十惡成就十善，於諸眾生起慈悲心與利益心。是善男子！以精進力，於一食頃，無量阿僧祇諸佛世界，於一一佛國以一食頃度脫無量恒河沙阿僧祇眾生，以是相貌令脫諸惡，皆悉成就不思議功德。此善男子以是堅固誓力，能令成就一切眾生。如是族姓子或作梵天身成就眾生，或作自在天、大自在天、摩醯首羅天，或作欲界他化自在天、化樂天、兜率陀天、炎摩天、帝釋身、四天王天身，或作菩薩身，或作辟支佛身、作聲聞身，或作轉輪聖王、婆羅門、剎利、毘舍、首陀等身，或作男身女身，或作童男童女身，或作乾闥婆、緊那羅、摩睺羅伽、天龍、夜叉身，或作羅剎身、或作鳩槃荼身、或作毘舍闍身、或作富單那身，或作師子身、或作虎狼身、或作鳩身馬身、或作水牛身、或作種種鳥身，或作閻羅王身、或作地獄卒身、或作地獄身，為諸眾生種種說法，隨眾生顯示三乘，皆悉令作不退轉地。此善男子成就如是不思議功德伏藏，以解脫寶而自莊嚴，亦是菩薩諸法之母，向大涅槃無上商主。善男子！彌勒、文殊、觀世音、普賢等而為上首，如是等恒河沙諸大菩薩，若人於百劫中禮敬供養欲求所願，不如於一食頃禮拜供養地藏菩薩，功德甚多，所願速得悉皆滿足。何以故？此地藏菩薩於一切眾生能大饒益為如意寶故。此族姓子若欲成就眾生故，能發堅固大悲伏藏，令滿一切眾生心願。是故善男子善女人應當供養地藏菩薩。」時會大眾，十方來者菩薩摩訶薩，及諸聲聞，一切天人、夜叉、乾闥婆等，從座而起隨力供養，或以金銀等以敬彼地藏菩薩上，或以種種寶華衣服、摩尼寶珠及華鬘珠瓔珞、金縷幡蓋以散地藏菩薩上、復以無量音樂種種讚頌供養地藏菩薩。爾時地藏菩薩摩訶薩復以此供施修伽陀，即說偈言：

「天人龍神所供養， 十方菩薩皆來集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天人龍神所供養， 十方菩薩皆來集，

聞有救世大功德， 願佛受我最勝供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞有救世大功德， 願佛受我最勝供。」

爾時地藏菩薩摩訶薩說是偈已，頂禮佛足。於是世尊復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地藏菩薩摩訶薩說是偈已，頂禮佛足。於是世尊復說偈言：

「欲起堅固淨智者， 能滅眾生諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲起堅固淨智者， 能滅眾生諸煩惱，

令眾得樂如寶手， 能斷結納如金剛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾得樂如寶手， 能斷結納如金剛。

汝起大悲諸精進， 以是供養最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝起大悲諸精進， 以是供養最勝尊，

其心如海救一切， 度諸眾生苦彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心如海救一切， 度諸眾生苦彼岸。」

爾時地藏菩薩摩訶薩作禮而起，白佛言：「世尊！我當濟度此四天下，增長比丘、比丘尼、優婆塞、優波夷，增長壽命、護念增長壽命，身無病疾，增長色力、增長名稱、增長資業、增長親友、增長眷屬、增長信戒、增長多聞、增長於施、增長忍辱、增長方便、增長學意及諸聖諦、增長人於大乘一切延道、增長照明真實法相、增長成就一切眾生、增長發大慈悲喜捨、增長無量一切淨法、增長妙稱名聞三界、增長法雨潤三有流、增長大地一切物味、增長眾生所有善業、增長法氣無數福行、增長智惠皆悉照明、增長六波羅蜜所行之道、增長五眼通達無礙、增長灌頂、增長涅槃、增長威德照明一切未曾有法眾德究竟記莂呪術陀羅尼章句。我於過去恒河沙佛所，皆悉受持如是等呪，增長白淨具足之法、增長種子根莖華菓一切藥穀、增長雲雨地水火風、增長福樂、增長財物、增長無量最勝果報、增長基業。此呪利益，能除一切苦惱繫縛。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地藏菩薩摩訶薩作禮而起，白佛言：「世尊！我當濟度此四天下，增長比丘、比丘尼、優婆塞、優波夷，增長壽命、護念增長壽命，身無病疾，增長色力、增長名稱、增長資業、增長親友、增長眷屬、增長信戒、增長多聞、增長於施、增長忍辱、增長方便、增長學意及諸聖諦、增長人於大乘一切延道、增長照明真實法相、增長成就一切眾生、增長發大慈悲喜捨、增長無量一切淨法、增長妙稱名聞三界、增長法雨潤三有流、增長大地一切物味、增長眾生所有善業、增長法氣無數福行、增長智惠皆悉照明、增長六波羅蜜所行之道、增長五眼通達無礙、增長灌頂、增長涅槃、增長威德照明一切未曾有法眾德究竟記莂呪術陀羅尼章句。我於過去恒河沙佛所，皆悉受持如是等呪，增長白淨具足之法、增長種子根莖華菓一切藥穀、增長雲雨地水火風、增長福樂、增長財物、增長無量最勝果報、增長基業。此呪利益，能除一切苦惱繫縛。即說呪曰：

「閻浮(一) 閻閻浮(二) 阿舍閻浮(三) 婆迦囉閻浮(四) 菴婆閻浮(五) 毘羅閻浮(六) 婆闍羅閻浮(七) 阿盧伽閻浮(八) 達摩閻浮(九) 婆吒摩閻浮(十) 婆帝耶尼梨阿羅閻浮(十一) 鞞婆婆盧伽反摩閻浮(十二) 憂婆舍摩閻浮(十三) 憂波舍摩閻浮(十四) 那那那閻浮(十五) 闍那婆牟致囉那閻浮(十六) 毘尸梨夜那閻浮(十七) 奢多婆閻浮(十八) 婆遮修𨂤摩醯利(十九) 陀彌(二十) 縣彌(二十一) 遮迦囉斯(二十二) 遮迦摩私梨(二十三) 差利(二十四) 奚疑(二十五) 迦囉婆婆婆啼(二十六) 阿梨波囉鞞(二十七) 婆遮囉婆陀彌(二十八) 囉遮陀彌(二十九) 波囉遮遮遮醯梨(三十) 摩梨(三十一) 伊迦他他企(三十二) 他丘樓(三十三) 闥梨(三十四) 舍梨(三十五) 彌梨(三十六) 摩板(三十七) 多板(三十八) 鳩梨(三十九) 彌梨(四十) 鴦久之多毘(四十一) 頞梨(四十二) 柢梨(四十三) 波囉柢梨(四十四) 叉吒苦婆梨(四十五) 真祇真(四十六) 真求梨(四十七) 休樓休樓休樓(四十八) 鳩流兜彌梨(四十九) 彌梨板(五十) 婆荼婆可羅(五十一) 𨶳𨶳梨(五十二) 嚧𠺕嚧樓𠺕(五十三) 婆婆闍毘(五十四) 輪檀彌(五十五) 私婆呵(五十六) 摩訶復陀迦樓沙毘輪檀彌彌私婆呵(五十七) 迦樓沙羅波毘輪檀彌私婆呵(五十八) 迦樓沙烏闍毘揄檀彌私婆呵(五十九) 薩婆呵奢婆利富羅檀彌私婆呵(六十) 薩婆婆斯耶三波陀彌彌私波呵(六十一) 薩婆多他多阿袠底私婆呵(六十二) 薩婆菩提薩埵阿袠底阿㝹元地底私婆呵(六十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閻浮(一) 閻閻浮(二) 阿舍閻浮(三) 婆迦囉閻浮(四) 菴婆閻浮(五) 毘羅閻浮(六) 婆闍羅閻浮(七) 阿盧伽閻浮(八) 達摩閻浮(九) 婆吒摩閻浮(十) 婆帝耶尼梨阿羅閻浮(十一) 鞞婆婆盧伽反摩閻浮(十二) 憂婆舍摩閻浮(十三) 憂波舍摩閻浮(十四) 那那那閻浮(十五) 闍那婆牟致囉那閻浮(十六) 毘尸梨夜那閻浮(十七) 奢多婆閻浮(十八) 婆遮修𨂤摩醯利(十九) 陀彌(二十) 縣彌(二十一) 遮迦囉斯(二十二) 遮迦摩私梨(二十三) 差利(二十四) 奚疑(二十五) 迦囉婆婆婆啼(二十六) 阿梨波囉鞞(二十七) 婆遮囉婆陀彌(二十八) 囉遮陀彌(二十九) 波囉遮遮遮醯梨(三十) 摩梨(三十一) 伊迦他他企(三十二) 他丘樓(三十三) 闥梨(三十四) 舍梨(三十五) 彌梨(三十六) 摩板(三十七) 多板(三十八) 鳩梨(三十九) 彌梨(四十) 鴦久之多毘(四十一) 頞梨(四十二) 柢梨(四十三) 波囉柢梨(四十四) 叉吒苦婆梨(四十五) 真祇真(四十六) 真求梨(四十七) 休樓休樓休樓(四十八) 鳩流兜彌梨(四十九) 彌梨板(五十) 婆荼婆可羅(五十一) 𨶳𨶳梨(五十二) 嚧𠺕嚧樓𠺕(五十三) 婆婆闍毘(五十四) 輪檀彌(五十五) 私婆呵(五十六) 摩訶復陀迦樓沙毘輪檀彌彌私婆呵(五十七) 迦樓沙羅波毘輪檀彌私婆呵(五十八) 迦樓沙烏闍毘揄檀彌私婆呵(五十九) 薩婆呵奢婆利富羅檀彌私婆呵(六十) 薩婆婆斯耶三波陀彌彌私波呵(六十一) 薩婆多他多阿袠底私婆呵(六十二) 薩婆菩提薩埵阿袠底阿㝹元地底私婆呵(六十三)」

「世尊！今所說呪是未曾有威德照明，是眾德本記莂章句陀羅尼神呪。我於過去恒河沙諸佛所受持是呪，增長一切白淨之法、增長諸善根莖枝葉華菓藥糓雨澤地水火風、增長喜樂、增長財物、增長勝妙、增長產業。此呪威力善能繫縛，亦名善解。世尊！說此陀羅尼呪，與四天下聲聞弟子、比丘比丘尼、優婆塞優婆夷皆悉護念，增長財物一切產業、增長佛法能令流布，廣大無量三界受樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！今所說呪是未曾有威德照明，是眾德本記莂章句陀羅尼神呪。我於過去恒河沙諸佛所受持是呪，增長一切白淨之法、增長諸善根莖枝葉華菓藥糓雨澤地水火風、增長喜樂、增長財物、增長勝妙、增長產業。此呪威力善能繫縛，亦名善解。世尊！說此陀羅尼呪，與四天下聲聞弟子、比丘比丘尼、優婆塞優婆夷皆悉護念，增長財物一切產業、增長佛法能令流布，廣大無量三界受樂。」

爾時地藏菩薩廣說如是大記莂經。時佉羅提耶山六種震動，一切音聲樂不鼓自鳴、雨眾寶華，一切大眾皆悉戰慓生希有想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時地藏菩薩廣說如是大記莂經。時佉羅提耶山六種震動，一切音聲樂不鼓自鳴、雨眾寶華，一切大眾皆悉戰慓生希有想。

爾時阿難從座而起，偏袒右肩叉手合掌而白佛言：「世尊！此法之惡當名何經？云何受持？云何修行？」佛告阿難：「此經名為地藏菩薩誓願度諸眾生，如是受持。復名大方廣，如是受持。亦名師子光三昧，亦名隨諸佛土入慚愧三昧，如是受持。亦名陀羅尼神呪，如是受持。修行法用，汝今復聽。」佛告阿難：「若有眾生臨當形戮、杻械枷鎖、疾病困苦、鬼魅所著者，一心敬禮地藏菩薩稱名，至心誦持此呪，懺悔根本重罪，發菩提心，從今始以盡未來際，不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒、不食肉、不食五辛，受三聚戒。何等為三？攝善法戒、攝眾生戒、攝律儀戒。乃至菩提，歸命三寶眾，不歸依九十六種外道邪法。」佛復告阿難：「若比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此呪，淨持房舍安建道場，懸繒幡蓋，香泥塗地，燒香散華，稱地藏菩薩至心敬禮，誦念此呪，五逆十惡四重八禁若不除滅，無有是處。除不至心等，方經偷僧祇物乃至一比丘物，此經不攝。若有受持讀誦此經陀羅尼呪，有飛尸伏注、鳥鳴百怪、一切諸惡，悉皆消滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難從座而起，偏袒右肩叉手合掌而白佛言：「世尊！此法之惡當名何經？云何受持？云何修行？」佛告阿難：「此經名為地藏菩薩誓願度諸眾生，如是受持。復名大方廣，如是受持。亦名師子光三昧，亦名隨諸佛土入慚愧三昧，如是受持。亦名陀羅尼神呪，如是受持。修行法用，汝今復聽。」佛告阿難：「若有眾生臨當形戮、杻械枷鎖、疾病困苦、鬼魅所著者，一心敬禮地藏菩薩稱名，至心誦持此呪，懺悔根本重罪，發菩提心，從今始以盡未來際，不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒、不食肉、不食五辛，受三聚戒。何等為三？攝善法戒、攝眾生戒、攝律儀戒。乃至菩提，歸命三寶眾，不歸依九十六種外道邪法。」佛復告阿難：「若比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此呪，淨持房舍安建道場，懸繒幡蓋，香泥塗地，燒香散華，稱地藏菩薩至心敬禮，誦念此呪，五逆十惡四重八禁若不除滅，無有是處。除不至心等，方經偷僧祇物乃至一比丘物，此經不攝。若有受持讀誦此經陀羅尼呪，有飛尸伏注、鳥鳴百怪、一切諸惡，悉皆消滅。」

爾時毘沙門天王頂禮佛足白佛言：「世尊！若有受持讀誦此經陀羅尼呪者，我當擁護蓋其勢力。若有眾生信邪倒見，或事北神、九子母神、阿魔神、竈君社地社神、詐稱先人，如是邪見，我使此人行住不安、惡夢縱橫。唯願世尊聽我受持。」佛告：「善哉善哉！汝大慈無量，饒益眾生。我助汝喜。」佛說經已，梵天、帝釋、四天王、菩薩摩訶薩、一切大集、阿難等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘沙門天王頂禮佛足白佛言：「世尊！若有受持讀誦此經陀羅尼呪者，我當擁護蓋其勢力。若有眾生信邪倒見，或事北神、九子母神、阿魔神、竈君社地社神、詐稱先人，如是邪見，我使此人行住不安、惡夢縱橫。唯願世尊聽我受持。」佛告：「善哉善哉！汝大慈無量，饒益眾生。我助汝喜。」佛說經已，梵天、帝釋、四天王、菩薩摩訶薩、一切大集、阿難等，聞佛所說，歡喜奉行。