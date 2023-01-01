𭖏𡇪大道心驅策法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𭖏𡇪大道心驅策法

爾時如來在靈鷲山薄伽樹下師子座坐。有百千萬億那由他眾，皆是灌頂轉不退轉，名稱高遠踰於須彌，於佛四面遶百千匝默然而坐。是時菩薩遊行諸國教化眾生，到毘富羅山下，至高提長者家。其長者家內被諸惡鬼奪其精氣，其家有五百人並皆悶絕而不覺悟，經于旬日。時地藏菩薩見是事已，即作是念言：「實可苦哉！實可痛哉！世間有如是等不可說事，我愍此眾生而作救濟。」說此語時，即騰身而往靈鷲山，至如來所，頭面禮足達百千匝，却住一面而白佛言：「世尊！我適遊行諸國教化眾生，至毘富羅山下。見彼高提長者家，有五百餘人，皆惡鬼脫其精氣，悶絕在地已經數日。我見是已，生怜愍心、生愛護心。唯願世尊許我說此救濟之法，令諸惡鬼除伏於人，令諸行者隨意驅使，復令長者還得如故。」爾時世尊從於頂上毫放光萬尋，照地藏菩薩身，菩薩爾時知如來意聽許宣□。是時大會之眾各相謂曰：「今日如來放光照菩薩身，此菩薩必成大法教化眾生。」時地藏菩薩即從座起，至於佛前而白佛言：「世尊！我從昔來蒙佛教授，今日復於如來前說是少法，令諸眾生離五蓋纏，復於世間而得安穩無諸衰患。世尊！我今有一神呪，能去邪心，復能驅使諸惡鬼等，令一切眾生悉皆通達。若修行人被諸魔惱者，當作我此法不違，一切鬼神若欲驅使，隨意所須一一當辦。若誦此呪及此法者，三日三夜令得成就。世尊！若有人發意驅役、除去災禍、欲知未來事者，及通宿命智、自然智，具此三，又令未合者令合、未安者令安。世尊！此法能具無量智、能具無量力。若修行人在家出家，隨所住處作此法無不成也。世尊！我於過去無量無邊久遠有佛號曰燈光王，其佛十號具足，亦以三乘法教化眾生。彼佛滅後，於像法中我住凡夫地。有一仙人在俱特羅山，善解道術。我見眾生被諸惡鬼所惱，如彼長者家無異也。我於爾時作是誓言：『願遇知識當教降伏之法。』說此語已，即往俱特羅所訪彼。仙人見我，心生歡喜，即便諮問彼仙方法。爾時仙人於三日間令我開解，須知萬里消息善惡。又一切惡鬼並集我所，依師法教，調伏其心令發道意。復誦此呪，於須臾間一切地獄受苦眾生各承蓮華，諸苦停息。爾時仙人見我得如是神力，與我授記而作是言：『汝於無量無邊世，佛與授記，名曰地藏。於五濁難世中人天，地藏常化身救度眾生令出交難。』彼仙與我授記，心更精進修行此法。今見長者，如本無異。若修行人作此法者，隨意諮受，我到其所為其集錄諸鬼一時盡現，隨意所使，如我作法等無有異。」爾時地藏菩薩說是語已，即於佛前而說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來在靈鷲山薄伽樹下師子座坐。有百千萬億那由他眾，皆是灌頂轉不退轉，名稱高遠踰於須彌，於佛四面遶百千匝默然而坐。是時菩薩遊行諸國教化眾生，到毘富羅山下，至高提長者家。其長者家內被諸惡鬼奪其精氣，其家有五百人並皆悶絕而不覺悟，經于旬日。時地藏菩薩見是事已，即作是念言：「實可苦哉！實可痛哉！世間有如是等不可說事，我愍此眾生而作救濟。」說此語時，即騰身而往靈鷲山，至如來所，頭面禮足達百千匝，却住一面而白佛言：「世尊！我適遊行諸國教化眾生，至毘富羅山下。見彼高提長者家，有五百餘人，皆惡鬼脫其精氣，悶絕在地已經數日。我見是已，生怜愍心、生愛護心。唯願世尊許我說此救濟之法，令諸惡鬼除伏於人，令諸行者隨意驅使，復令長者還得如故。」爾時世尊從於頂上毫放光萬尋，照地藏菩薩身，菩薩爾時知如來意聽許宣□。是時大會之眾各相謂曰：「今日如來放光照菩薩身，此菩薩必成大法教化眾生。」時地藏菩薩即從座起，至於佛前而白佛言：「世尊！我從昔來蒙佛教授，今日復於如來前說是少法，令諸眾生離五蓋纏，復於世間而得安穩無諸衰患。世尊！我今有一神呪，能去邪心，復能驅使諸惡鬼等，令一切眾生悉皆通達。若修行人被諸魔惱者，當作我此法不違，一切鬼神若欲驅使，隨意所須一一當辦。若誦此呪及此法者，三日三夜令得成就。世尊！若有人發意驅役、除去災禍、欲知未來事者，及通宿命智、自然智，具此三，又令未合者令合、未安者令安。世尊！此法能具無量智、能具無量力。若修行人在家出家，隨所住處作此法無不成也。世尊！我於過去無量無邊久遠有佛號曰燈光王，其佛十號具足，亦以三乘法教化眾生。彼佛滅後，於像法中我住凡夫地。有一仙人在俱特羅山，善解道術。我見眾生被諸惡鬼所惱，如彼長者家無異也。我於爾時作是誓言：『願遇知識當教降伏之法。』說此語已，即往俱特羅所訪彼。仙人見我，心生歡喜，即便諮問彼仙方法。爾時仙人於三日間令我開解，須知萬里消息善惡。又一切惡鬼並集我所，依師法教，調伏其心令發道意。復誦此呪，於須臾間一切地獄受苦眾生各承蓮華，諸苦停息。爾時仙人見我得如是神力，與我授記而作是言：『汝於無量無邊世，佛與授記，名曰地藏。於五濁難世中人天，地藏常化身救度眾生令出交難。』彼仙與我授記，心更精進修行此法。今見長者，如本無異。若修行人作此法者，隨意諮受，我到其所為其集錄諸鬼一時盡現，隨意所使，如我作法等無有異。」爾時地藏菩薩說是語已，即於佛前而說呪曰：

「南謨那羅三婆陀耶俱留婆摩糝都滿(三) 娑婆訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南謨那羅三婆陀耶俱留婆摩糝都滿(三) 娑婆訶(四)」

說此呪已而白佛言：「世尊！凡欲作法，先取五種妙香：第一白檀(一兩)、第二乳頭(一兩)、第三丁香(一兩)、第四青木(一兩)、第五百和合(一兩)。取上件五種妙香細搗，白蜜和之。其香一一白市，不得向鼻嗅恣，殘穢去令香，曰念我名字。合香訖，即於自房中、或於曉野處、或在高原，但隨行人所樂處即住。作法取淨布七尺，乳粥七盞，行淨布之上。取白磁香鑪，此香召諸鬼，名曰那邏速那邏速。重噵此語，稱喚三召訖，即誦呪三百遍。未作法前，不得漫誦一番。三召誦三百遍畢，次復誦呪二百遍，依前三召。復次又誦一百遍，亦當三召。至三度三日，每日夜皆然，餘時但念地藏名字。世尊，其法者一日有一相。第一日有異色雲從頂上起及有異香。第二日有百寶蓮華空中現及如意寶現。第三日大風及兩空中有鈴聲。行人若見是相，必有諸天借助威力，于時世間一切諸鬼神等並皆雲集側塞虛空。行人自知諸鬼神來詣，未得明見。若欲見時，依三前誦呪一二百遍，即微現身亦未明現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此呪已而白佛言：「世尊！凡欲作法，先取五種妙香：第一白檀(一兩)、第二乳頭(一兩)、第三丁香(一兩)、第四青木(一兩)、第五百和合(一兩)。取上件五種妙香細搗，白蜜和之。其香一一白市，不得向鼻嗅恣，殘穢去令香，曰念我名字。合香訖，即於自房中、或於曉野處、或在高原，但隨行人所樂處即住。作法取淨布七尺，乳粥七盞，行淨布之上。取白磁香鑪，此香召諸鬼，名曰那邏速那邏速。重噵此語，稱喚三召訖，即誦呪三百遍。未作法前，不得漫誦一番。三召誦三百遍畢，次復誦呪二百遍，依前三召。復次又誦一百遍，亦當三召。至三度三日，每日夜皆然，餘時但念地藏名字。世尊，其法者一日有一相。第一日有異色雲從頂上起及有異香。第二日有百寶蓮華空中現及如意寶現。第三日大風及兩空中有鈴聲。行人若見是相，必有諸天借助威力，于時世間一切諸鬼神等並皆雲集側塞虛空。行人自知諸鬼神來詣，未得明見。若欲見時，依三前誦呪一二百遍，即微現身亦未明現。」

爾時菩薩即作見鬼無畏法。「世尊！其修行此法人集得鬼已欲令現者，取清水向鬼𠹀之，即作都攝印。先左足微舉，右足直立，屈左手大母指掌，頭指押下節文上，右手作拳垂下。即召前名三呼之，其鬼並來現身，令人怕懼。當現時，即誦前呪，□一遍指其鬼，並坐默然無言。若鬼神見身令無怖畏者，當作隨心救攝印。准前微屈左脚，以左右手相叉掌合，即無畏怖。作法已，欲共鬼語，叩齒三五下，開口大聲作是言：『咄咄！汝是何人至此？我有神呪能除惡鬼。若不除降伏，須臾即死。咄咄！』作是語時，其鬼仆面怕懼，一心正念各捨邪心。三稱是語，鬼稱死罪。世尊！彼鬼神生怖畏降伏已，後即須令歡喜，作無畏印。並兩足，右手垂下，左手屈向上當心，屈小母指無名指向掌中，以大母指押其節上。依前召名三呼之，其鬼即赴近行人，作是言：『大士！我是鬼身，受報極重，恒相惱亂一切眾，伺求人短、常噉眾生血穴，未曾暫停。令蒙大士以此威力攝我至此，令發道心。我將此身碎為微塵，執大士恩亦難得盡。唯願大士為我說滅罪之法，轉此惡身。』行人隨意為佛法，令得悟解。其鬼聞法生歡喜心，即共行人語世間事，教化眾生，隨意滿願。行人須臾即語去：『汝等諸鬼慎勿□，我共汝汝一常為善友救眾生。隨一切眾生心之所樂，我等共汝施與。』復言：『若有眾生求種種智、種種法術，我等共汝往彼教授，隨意諮問悉令充足。若有眾生受種種苦厄身，若有眾生被王官刑戮其身，若有眾生被水火所災，成有惡禽獸毒龍、怨賊竊盜如是等事，我當共汝往救令得解脫，所須之物隨喜施與令得安樂。』世尊若行人欲使促鬼，當朱沙書此苻，後三印吞世九牧，然後作法，使鬼迅速處處使促，百□無□。世尊！若使鬼令知如如來□世□後多少年歲日月、在何處滅度。知未來事者，召鬼問，須臾即報皆知也。世尊！若行人使鬼，令知三世事，召鬼問，須臾即報好惡。世尊！若行人被惡人所侵毀者，召鬼與語，所當人官及共害者，皆差非人病。世尊！持法人被惡禽獸所遶欲害身者，召鬼與語，惡獸等頭破七分。世尊！若行人入大海採寶，諸惡毒龍惡獸黿鼉等欲來害者，召鬼與語，諸惡獸等並沒泥下，不更復出。世尊！□行人被他呪咀壓鎮收，□□□字於五道所指天告地誓願者，召鬼與語，須臾其惡人等及縛禁口，眼目血出、耳出大蛇、脚手自屈，亦有大蛇纏之，有如是苦。世尊！欲令解者，召鬼與語令放，即作是言：『速□嚕利。』作此語已，即當解□。世尊！若持法人怨賊伺求使者，召鬼與語，即日反縛來行人所。欲放，召鬼與語，即解 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩即作見鬼無畏法。「世尊！其修行此法人集得鬼已欲令現者，取清水向鬼𠹀之，即作都攝印。先左足微舉，右足直立，屈左手大母指掌，頭指押下節文上，右手作拳垂下。即召前名三呼之，其鬼並來現身，令人怕懼。當現時，即誦前呪，□一遍指其鬼，並坐默然無言。若鬼神見身令無怖畏者，當作隨心救攝印。准前微屈左脚，以左右手相叉掌合，即無畏怖。作法已，欲共鬼語，叩齒三五下，開口大聲作是言：『咄咄！汝是何人至此？我有神呪能除惡鬼。若不除降伏，須臾即死。咄咄！』作是語時，其鬼仆面怕懼，一心正念各捨邪心。三稱是語，鬼稱死罪。世尊！彼鬼神生怖畏降伏已，後即須令歡喜，作無畏印。並兩足，右手垂下，左手屈向上當心，屈小母指無名指向掌中，以大母指押其節上。依前召名三呼之，其鬼即赴近行人，作是言：『大士！我是鬼身，受報極重，恒相惱亂一切眾，伺求人短、常噉眾生血穴，未曾暫停。令蒙大士以此威力攝我至此，令發道心。我將此身碎為微塵，執大士恩亦難得盡。唯願大士為我說滅罪之法，轉此惡身。』行人隨意為佛法，令得悟解。其鬼聞法生歡喜心，即共行人語世間事，教化眾生，隨意滿願。行人須臾即語去：『汝等諸鬼慎勿□，我共汝汝一常為善友救眾生。隨一切眾生心之所樂，我等共汝施與。』復言：『若有眾生求種種智、種種法術，我等共汝往彼教授，隨意諮問悉令充足。若有眾生受種種苦厄身，若有眾生被王官刑戮其身，若有眾生被水火所災，成有惡禽獸毒龍、怨賊竊盜如是等事，我當共汝往救令得解脫，所須之物隨喜施與令得安樂。』世尊若行人欲使促鬼，當朱沙書此苻，後三印吞世九牧，然後作法，使鬼迅速處處使促，百□無□。世尊！若使鬼令知如如來□世□後多少年歲日月、在何處滅度。知未來事者，召鬼問，須臾即報皆知也。世尊！若行人使鬼，令知三世事，召鬼問，須臾即報好惡。世尊！若行人被惡人所侵毀者，召鬼與語，所當人官及共害者，皆差非人病。世尊！持法人被惡禽獸所遶欲害身者，召鬼與語，惡獸等頭破七分。世尊！若行人入大海採寶，諸惡毒龍惡獸黿鼉等欲來害者，召鬼與語，諸惡獸等並沒泥下，不更復出。世尊！□行人被他呪咀壓鎮收，□□□字於五道所指天告地誓願者，召鬼與語，須臾其惡人等及縛禁口，眼目血出、耳出大蛇、脚手自屈，亦有大蛇纏之，有如是苦。世尊！欲令解者，召鬼與語令放，即作是言：『速□嚕利。』作此語已，即當解□。世尊！若持法人怨賊伺求使者，召鬼與語，即日反縛來行人所。欲放，召鬼與語，即解

脫。世尊！若行人於飢饉世，召鬼與語，其鬼能於五方世界取承食與行人喫。世尊！若行人於疫病時，□鬼與，人人並無脩短，如本□□□□微毫。世尊！若行人於劫火燒身世，召鬼與語，而得清涼，火不能害。世尊！若修行人水所漂，召鬼與語，從地踊出百寶蓮華，持修法人於他方世界避水難。世尊！□□若人患鬼氣□□□人，召鬼與□□語，若□□者□□□鬼往病人所，誦前呪七遍即差。世尊，若行人療伏連病者，召鬼問之，若可治者取棑枝一把，煎之取一合，誦呪七遍與服立差。世尊！若行人治諸多種風病，召鬼問之，呪水與服□□。世尊！若行人治諸多種□□□，召鬼問之，呪□與服立差。世尊！若行人治眼，種種盲闇有目無目，召鬼問之，知可治者取訶梨勒一顆碎，取兒乳汁和之點眼中，呪二七遍，三日當差。世尊！若行人治患鬼魅病者，召鬼問之，呪□遍即差。世尊！若陳其眾□□□本，窮劫難盡。但行人意治者，先召鬼□然後治之，一一皆驗。又行人隨一切眾生病，經重校量審當目問，萬無死法。世尊！□我今旦問行，若人作此法□下有効。世尊！凡欲修法無染污者，先須□□後等□苻帶之，處處作之□□□□。世尊！若作法之時，隨意勿擇淨與不淨，但隨心所作，或於本坐臥房中、或於別處房舍、或於佛塔中、或於曠野間、或於潔淨山中，如是等種種隨意力辦，切急中作之，其□□□法即速成就。或時人多處，至時人少處，或獨自一身，或有妻子，如是種種皆無所妨，但心生勵莫苦役自身，於三日夜即自成就。即須念地藏菩薩名字。世尊！但行人修此法，我常不離其人，所指示道路不令告徑。又□□鬼神役使疾得氣力，令彼□□□□達玄靈表生知死，其所行法速離世間。世尊！凡欲誦呪作諸方法者，點誦呪及呼喚鬼神，並須闇密作之，勿令出聲。當作使喚時，憶得隨心召呼之，勿執住。若執住，即須長長淨。□□即須為行細。□□□□香□貪嗔恚愚癡，有如是障道，不得令行人修之。世尊！其法於穢國眾生，習之即得。清淨國眾生修之，即染塵垢落於三塗。世尊！是事不離四句，但生深修，無不成也。世尊！又其誦呪□所著衣服無間雜，放□不□□□□隨身所著即得。除皮裘氈衣等，不是作法數，餘者悉得。世尊！又作法人或多或少，無問明造別造，各任修法人，所作即成，鬼現與行人語必得成就。令修法人遠道問方，知宿世現在□□種種事業，總皆預向人道□其姓名，役使迅速，行人開解。世尊！修法人知萬歲未來事者，及見苦病患及厄難者，書苻使飛千里報酬。死經一日書苻心上者，便得還活。若作法時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫。世尊！若行人於飢饉世，召鬼與語，其鬼能於五方世界取承食與行人喫。世尊！若行人於疫病時，□鬼與，人人並無脩短，如本□□□□微毫。世尊！若行人於劫火燒身世，召鬼與語，而得清涼，火不能害。世尊！若修行人水所漂，召鬼與語，從地踊出百寶蓮華，持修法人於他方世界避水難。世尊！□□若人患鬼氣□□□人，召鬼與□□語，若□□者□□□鬼往病人所，誦前呪七遍即差。世尊，若行人療伏連病者，召鬼問之，若可治者取棑枝一把，煎之取一合，誦呪七遍與服立差。世尊！若行人治諸多種風病，召鬼問之，呪水與服□□。世尊！若行人治諸多種□□□，召鬼問之，呪□與服立差。世尊！若行人治眼，種種盲闇有目無目，召鬼問之，知可治者取訶梨勒一顆碎，取兒乳汁和之點眼中，呪二七遍，三日當差。世尊！若行人治患鬼魅病者，召鬼問之，呪□遍即差。世尊！若陳其眾□□□本，窮劫難盡。但行人意治者，先召鬼□然後治之，一一皆驗。又行人隨一切眾生病，經重校量審當目問，萬無死法。世尊！□我今旦問行，若人作此法□下有効。世尊！凡欲修法無染污者，先須□□後等□苻帶之，處處作之□□□□。世尊！若作法之時，隨意勿擇淨與不淨，但隨心所作，或於本坐臥房中、或於別處房舍、或於佛塔中、或於曠野間、或於潔淨山中，如是等種種隨意力辦，切急中作之，其□□□法即速成就。或時人多處，至時人少處，或獨自一身，或有妻子，如是種種皆無所妨，但心生勵莫苦役自身，於三日夜即自成就。即須念地藏菩薩名字。世尊！但行人修此法，我常不離其人，所指示道路不令告徑。又□□鬼神役使疾得氣力，令彼□□□□達玄靈表生知死，其所行法速離世間。世尊！凡欲誦呪作諸方法者，點誦呪及呼喚鬼神，並須闇密作之，勿令出聲。當作使喚時，憶得隨心召呼之，勿執住。若執住，即須長長淨。□□即須為行細。□□□□香□貪嗔恚愚癡，有如是障道，不得令行人修之。世尊！其法於穢國眾生，習之即得。清淨國眾生修之，即染塵垢落於三塗。世尊！是事不離四句，但生深修，無不成也。世尊！又其誦呪□所著衣服無間雜，放□不□□□□隨身所著即得。除皮裘氈衣等，不是作法數，餘者悉得。世尊！又作法人或多或少，無問明造別造，各任修法人，所作即成，鬼現與行人語必得成就。令修法人遠道問方，知宿世現在□□種種事業，總皆預向人道□其姓名，役使迅速，行人開解。世尊！修法人知萬歲未來事者，及見苦病患及厄難者，書苻使飛千里報酬。死經一日書苻心上者，便得還活。若作法時，

即於年初日書之，無不成也。於其日書千枚□□枚，須書足一年行用也。其苻□□□日至此日作之大驗。其初年日不等，西國三月一日為初年，東次毘漢國正月為初年，各依本國法作。若問過此日者，其苻失度。世尊！此已上四十道苻，上二十道修神苻，能除一切衰患。□□修法人療治眾生病苦，書一□□□書之□吞帶。所有惡病惡瘡，朱沙書苻向之即差。世尊！眾生所有身病，無問種類差別輕重，已苻書之即効。若無効者，我於如來前捨菩薩身代眾生苦。但修法人依此法行，人無□□也。世尊！次下二十道苻，能除□□□旬衰患。若修法人已朱書之，村帶四十一日，具大神通，得四無礙智，超過生死出於淤泥，諸佛稱揚菩薩護念。乃至百日已來，外親近五族並得悟無生法忍，各騰身而去。又修法人帶至五□□身小指並放光明，其身自然如淨琉璃內外明徹。行人所居之國，國王王子大臣人民皆悉歸伏，及諸虫獸飛行居地四足，皆持香華而來供養，諸天散華作大法樂，音聲遠徹十方世界。其所□□□皆獲阿阿上妙飲食供養。」如□□□是語已，即嚴種種飲食往靈鷲山，頭面作禮遶百千匝，却住一面而白佛言：「世尊！我等令家從昔已來恒修十善，何故今日死復更主重見如來？願為解說，除我疑惑。」爾時如來為破□□□說此因緣，是長者等聞法歡喜，久得羅漢騰身而去。爾時四眾身處空，空中頂禮佛足，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即於年初日書之，無不成也。於其日書千枚□□枚，須書足一年行用也。其苻□□□日至此日作之大驗。其初年日不等，西國三月一日為初年，東次毘漢國正月為初年，各依本國法作。若問過此日者，其苻失度。世尊！此已上四十道苻，上二十道修神苻，能除一切衰患。□□修法人療治眾生病苦，書一□□□書之□吞帶。所有惡病惡瘡，朱沙書苻向之即差。世尊！眾生所有身病，無問種類差別輕重，已苻書之即効。若無効者，我於如來前捨菩薩身代眾生苦。但修法人依此法行，人無□□也。世尊！次下二十道苻，能除□□□旬衰患。若修法人已朱書之，村帶四十一日，具大神通，得四無礙智，超過生死出於淤泥，諸佛稱揚菩薩護念。乃至百日已來，外親近五族並得悟無生法忍，各騰身而去。又修法人帶至五□□身小指並放光明，其身自然如淨琉璃內外明徹。行人所居之國，國王王子大臣人民皆悉歸伏，及諸虫獸飛行居地四足，皆持香華而來供養，諸天散華作大法樂，音聲遠徹十方世界。其所□□□皆獲阿阿上妙飲食供養。」如□□□是語已，即嚴種種飲食往靈鷲山，頭面作禮遶百千匝，却住一面而白佛言：「世尊！我等令家從昔已來恒修十善，何故今日死復更主重見如來？願為解說，除我疑惑。」爾時如來為破□□□說此因緣，是長者等聞法歡喜，久得羅漢騰身而去。爾時四眾身處空，空中頂禮佛足，歡喜奉行。

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傅法師慶有阿闍梨首楞嚴院書之 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傅法師慶有阿闍梨首楞嚴院書之

寬治元年七月二十五日未時書了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寬治元年七月二十五日未時書了