復說成就法。若念得大福德，持阿迦木護摩七萬遍。若念得五穀成就，以稻實華護摩。若念他人福德，取得其家竈土護摩。若念得高位二德，以比哩華護摩。若念生生世世怨敵伏，以苦練木護摩。若念惡靈邪家伏，以毒味護摩。若念顛狂痾病除愈，蓮實草護摩三萬遍。若念滅罪生善、生身後生極樂，以草護摩三萬遍。若念惡人呪咀還著本人，以苦草投火中護摩三萬遍。若念得無量榮果俸祿，白華鳥草護摩三萬遍。若念三昧辨財德者，以骨婁草護摩三萬遍。若念化度一切眾生令離苦得樂，以白芥子護摩三萬遍。若念化度無佛世界眾生，以尸迦草護摩三七萬遍。若念枯田畠五穀生者，加持古蔓菁，加持散。若愁萬病者，牛膝草護摩三萬遍。若愁三陰四熱種種病，以降乾各門草護摩。若夫妻不和者，比罪草護摩三萬遍和合。若惡友善友相違者，藤葉草護摩三萬遍。若白月八日十四日十五日，以上法修必得成就。

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