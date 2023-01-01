此陀羅尼，先須志心誦十萬遍，然於觀世音像前作四肘方壇，取花等名香供養，夜用淨牛蘇然燈，莫令斷明。其夜半呪師須起，著淨潔衣應好莊束，像前誦此陀羅尼一千八遍，至曉須了，不得惛睡，其日呪師自有人送錢財等物。更若別求大事，須畫香王菩薩於絹帛上。其畫匠不得過中食，須受八齋戒。其畫像法任其大小，身肉皆白，面貌端正，頭戴天冠，頸有瓔珞。右臂垂下，五指皆申施無畏手，其五指端各雨甘露，施於五道眾生。手下并畫黑鬼三五箇。左臂屈肘，手當左嬭，以把蓮花。其花從脚下蓮華生出，其花白紅色，足下蓮華亦白紅色。項背圓光，上有傘蓋，五色錦綺以為衣服，兩重珠條絡於髆上，一赤色、一黃色。其像當日須成，不得用皮膠。像前燒香，誦十萬遍，一日一夜不食。先須作一大水方壇訖，然即以栴檀磨之。作十二指小方壇八箇。初以三壇，一用供養佛、一用供養法、一用供養僧，第四壇供養阿彌陀佛，第五供養觀世音菩薩，第六供養大勢至菩薩，第七供養香王菩薩，第八供養諸善神等，皆取好淨食果子香華四邊安置。其法隨以何月十四十五日作。然取闍帝花(此云荳䓻華)一千八莖，誦一遍擲像身胸上。作法以後，每夜半須起，像前常誦一千八遍，至自有人送錢財。其錢財亦不得積聚慳貪，即須用度及施貧乏。此是香王菩薩法。

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此陀羅尼，先須志心誦十萬遍，然於觀世音像前作四肘方壇，取花等名香供養，夜用淨牛蘇然燈，莫令斷明。其夜半呪師須起，著淨潔衣應好莊束，像前誦此陀羅尼一千八遍，至曉須了，不得惛睡，其日呪師自有人送錢財等物。更若別求大事，須畫香王菩薩於絹帛上。其畫匠不得過中食，須受八齋戒。其畫像法任其大小，身肉皆白，面貌端正，頭戴天冠，頸有瓔珞。右臂垂下，五指皆申施無畏手，其五指端各雨甘露，施於五道眾生。手下并畫黑鬼三五箇。左臂屈肘，手當左嬭，以把蓮花。其花從脚下蓮華生出，其花白紅色，足下蓮華亦白紅色。項背圓光，上有傘蓋，五色錦綺以為衣服，兩重珠條絡於髆上，一赤色、一黃色。其像當日須成，不得用皮膠。像前燒香，誦十萬遍，一日一夜不食。先須作一大水方壇訖，然即以栴檀磨之。作十二指小方壇八箇。初以三壇，一用供養佛、一用供養法、一用供養僧，第四壇供養阿彌陀佛，第五供養觀世音菩薩，第六供養大勢至菩薩，第七供養香王菩薩，第八供養諸善神等，皆取好淨食果子香華四邊安置。其法隨以何月十四十五日作。然取闍帝花(此云荳䓻華)一千八莖，誦一遍擲像身胸上。作法以後，每夜半須起，像前常誦一千八遍，至自有人送錢財。其錢財亦不得積聚慳貪，即須用度及施貧乏。此是香王菩薩法。