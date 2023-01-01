香王菩薩陀羅尼呪經
唐 義淨譯1卷CBETA T1157少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
香王菩薩陀羅尼呪經一卷
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三藏法師沙門義淨譯
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南謨曷喇怛娜怛喇夜(引)也(一) 南謨阿離耶跋盧吉羝說囉(引)也(二) 菩提薩埵(引)也(三) 莫訶薩埵(引)也(四) 南謨健陀(引)羅曷囉社(引)也(五) 菩提薩埵(引)也(六) 莫訶薩埵(引)也(七) 伊只㨖(八) 彌只㨖(九) 漢底(丁里反)(十) 曼底(十一) 薩婆頞他(上)(十二) 娑(引)彈儞(十三) 迦利沙般拏(引)(十四) 地鉢謎(引)(十五) 鉢唎拽叱(十六) 莎(引)訶(十七)
南謨曷喇怛娜怛喇夜(引)也(一) 南謨阿離耶跋盧吉羝說囉(引)也(二) 菩提薩埵(引)也(三) 莫訶薩埵(引)也(四) 南謨健陀(引)羅曷囉社(引)也(五) 菩提薩埵(引)也(六) 莫訶薩埵(引)也(七) 伊只㨖(八) 彌只㨖(九) 漢底(丁里反)(十) 曼底(十一) 薩婆頞他(上)(十二) 娑(引)彈儞(十三) 迦利沙般拏(引)(十四) 地鉢謎(引)(十五) 鉢唎拽叱(十六) 莎(引)訶(十七)
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此陀羅尼，先須志心誦十萬遍，然於觀世音像前作四肘方壇，取花等名香供養，夜用淨牛蘇然燈，莫令斷明。其夜半呪師須起，著淨潔衣應好莊束，像前誦此陀羅尼一千八遍，至曉須了，不得惛睡，其日呪師自有人送錢財等物。更若別求大事，須畫香王菩薩於絹帛上。其畫匠不得過中食，須受八齋戒。其畫像法任其大小，身肉皆白，面貌端正，頭戴天冠，頸有瓔珞。右臂垂下，五指皆申施無畏手，其五指端各雨甘露，施於五道眾生。手下并畫黑鬼三五箇。左臂屈肘，手當左嬭，以把蓮花。其花從脚下蓮華生出，其花白紅色，足下蓮華亦白紅色。項背圓光，上有傘蓋，五色錦綺以為衣服，兩重珠條絡於髆上，一赤色、一黃色。其像當日須成，不得用皮膠。像前燒香，誦十萬遍，一日一夜不食。先須作一大水方壇訖，然即以栴檀磨之。作十二指小方壇八箇。初以三壇，一用供養佛、一用供養法、一用供養僧，第四壇供養阿彌陀佛，第五供養觀世音菩薩，第六供養大勢至菩薩，第七供養香王菩薩，第八供養諸善神等，皆取好淨食果子香華四邊安置。其法隨以何月十四十五日作。然取闍帝花(此云荳䓻華)一千八莖，誦一遍擲像身胸上。作法以後，每夜半須起，像前常誦一千八遍，至自有人送錢財。其錢財亦不得積聚慳貪，即須用度及施貧乏。此是香王菩薩法。
此陀羅尼，先須志心誦十萬遍，然於觀世音像前作四肘方壇，取花等名香供養，夜用淨牛蘇然燈，莫令斷明。其夜半呪師須起，著淨潔衣應好莊束，像前誦此陀羅尼一千八遍，至曉須了，不得惛睡，其日呪師自有人送錢財等物。更若別求大事，須畫香王菩薩於絹帛上。其畫匠不得過中食，須受八齋戒。其畫像法任其大小，身肉皆白，面貌端正，頭戴天冠，頸有瓔珞。右臂垂下，五指皆申施無畏手，其五指端各雨甘露，施於五道眾生。手下并畫黑鬼三五箇。左臂屈肘，手當左嬭，以把蓮花。其花從脚下蓮華生出，其花白紅色，足下蓮華亦白紅色。項背圓光，上有傘蓋，五色錦綺以為衣服，兩重珠條絡於髆上，一赤色、一黃色。其像當日須成，不得用皮膠。像前燒香，誦十萬遍，一日一夜不食。先須作一大水方壇訖，然即以栴檀磨之。作十二指小方壇八箇。初以三壇，一用供養佛、一用供養法、一用供養僧，第四壇供養阿彌陀佛，第五供養觀世音菩薩，第六供養大勢至菩薩，第七供養香王菩薩，第八供養諸善神等，皆取好淨食果子香華四邊安置。其法隨以何月十四十五日作。然取闍帝花(此云荳䓻華)一千八莖，誦一遍擲像身胸上。作法以後，每夜半須起，像前常誦一千八遍，至自有人送錢財。其錢財亦不得積聚慳貪，即須用度及施貧乏。此是香王菩薩法。
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復次有一別行要略法。
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持呪之法，行者洗浴、著新淨衣，受八戒齋。結淨一如壇法，依次第而布供養，散花、燒香、然燈。從夜半起，在壇內端坐，誦呪一千八遍，須瞻蔔花一千八莖，誦呪一遍擲一莖花著菩薩身上。當誦呪之時，不用聞鳥鳴聲。用三白食解齋，燒安息香供養，日別濾水香湯洗浴，別著衣裳，大小行來皆須洗淨。平旦夜半入壇之時，並須嚼楊枝，然後入壇一心誦呪，莫思量外事，即見神驗光明，見驗即休。不見光亦有動相，所行之處大獲果報。持呪之法不得破戒，身亦不得近觸著女人，觸著女人者即無驗。
持呪之法，行者洗浴、著新淨衣，受八戒齋。結淨一如壇法，依次第而布供養，散花、燒香、然燈。從夜半起，在壇內端坐，誦呪一千八遍，須瞻蔔花一千八莖，誦呪一遍擲一莖花著菩薩身上。當誦呪之時，不用聞鳥鳴聲。用三白食解齋，燒安息香供養，日別濾水香湯洗浴，別著衣裳，大小行來皆須洗淨。平旦夜半入壇之時，並須嚼楊枝，然後入壇一心誦呪，莫思量外事，即見神驗光明，見驗即休。不見光亦有動相，所行之處大獲果報。持呪之法不得破戒，身亦不得近觸著女人，觸著女人者即無驗。
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