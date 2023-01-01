普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下(百千印陀羅尼經同卷別譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下(百千印陀羅尼經同卷別譯)

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

「復次大梵！其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時，帝釋常以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持，帝釋天眾不被傷損，而常得勝安隱還宮。初發心菩薩乃至究竟地菩薩帶持，能離種種障難魔業故。若有人帶此陀羅尼，一切如來之所加持，一切菩薩之所護念，一切人天國王、王子大臣、婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事，一切天、龍、阿蘇羅、蘗路茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆供養彼帶持者。彼等天龍八部皆言：『彼人是大丈夫。』如來復言：『彼善男子善女人，能摧一切魔障、離一切疾病、離一切災橫、除一切憂惱，恒為一切天龍之所守護。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大梵！其天帝釋共阿蘇羅鬪戰之時，帝釋常以此陀羅尼置於頂髻珠中帶持，帝釋天眾不被傷損，而常得勝安隱還宮。初發心菩薩乃至究竟地菩薩帶持，能離種種障難魔業故。若有人帶此陀羅尼，一切如來之所加持，一切菩薩之所護念，一切人天國王、王子大臣、婆羅門長者常恒恭敬禮拜承事，一切天、龍、阿蘇羅、蘗路茶、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等皆供養彼帶持者。彼等天龍八部皆言：『彼人是大丈夫。』如來復言：『彼善男子善女人，能摧一切魔障、離一切疾病、離一切災橫、除一切憂惱，恒為一切天龍之所守護。』」

佛告大梵：「復有四陀羅尼，是無能勝妃大心真言。若有書寫帶佩於身，常應誦持深心思惟觀行，能除惡夢不祥之事，一切安樂皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大梵：「復有四陀羅尼，是無能勝妃大心真言。若有書寫帶佩於身，常應誦持深心思惟觀行，能除惡夢不祥之事，一切安樂皆得成就。

「唵阿蜜哩(二合)多嚩㘑嚩囉嚩囉鉢囉(二合)嚩囉尾戍(入)第吽(引)吽頗吒頗吒娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿蜜哩(二合)多嚩㘑嚩囉嚩囉鉢囉(二合)嚩囉尾戍(入)第吽(引)吽頗吒頗吒娑嚩(二合)賀(引)」

「唵阿蜜哩(二合)多尾盧(引)枳𩕳(一) 蘖婆僧囉乞灑(二合)抳阿(引去)羯哩灑(二合)抳吽(引)吽(引)頗吒頗吒娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿蜜哩(二合)多尾盧(引)枳𩕳(一) 蘖婆僧囉乞灑(二合)抳阿(引去)羯哩灑(二合)抳吽(引)吽(引)頗吒頗吒娑嚩(二合引)賀」

「唵尾磨黎惹也嚩㘑(一) 阿蜜哩(二合)帝(二) 吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)頗吒頗吒頗吒頗吒娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾磨黎惹也嚩㘑(一) 阿蜜哩(二合)帝(二) 吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)頗吒頗吒頗吒頗吒娑嚩(二合)賀(引)」

「唵(引)跛囉跛囉三跛囉三跛囉(二) 印捺囉(二合)也尾戌馱𩕳吽(引)吽(引)嚕左㘑(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)跛囉跛囉三跛囉三跛囉(二) 印捺囉(二合)也尾戌馱𩕳吽(引)吽(引)嚕左㘑(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「纔說此四大陀羅尼已，一切諸佛諸大菩薩聲聞異口同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲冑密言句，以一切如來印印之。此甚難得聞，何況書寫受持讀誦為他宣說。是故當知是大佛事，如來深極讚歎說隨喜者極難得聞，此大隨求大無能勝陀羅尼名極難得聞、極甚難得，能盡諸罪，大力勇健具大威德神力，能生無量功德，能摧一切魔眾，能斷一切習氣聚及魔羅羂，能除他真言毒壓禱藥法相憎法降伏法，能令惡心眾生起大慈心，能護愛樂供養佛菩薩聖眾之人，能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者，又能滿足修佛菩提者。大梵！持此大隨求無能勝明王，不被沮壞，於一切處獲大供養，如佛大師兩足之尊。云何得知此明王能摧一切諸魔？大梵！過去有佛，號廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來應正覺。初成道時，往詣菩提場欲轉法輪，一切如來稱讚。爾時一切魔并無量俱胝那庾多眷屬圍遶，現種種形作可畏聲，示種種魔境現作神通，雨種種器仗來往四方而作障難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「纔說此四大陀羅尼已，一切諸佛諸大菩薩聲聞異口同音說此大隨求大明王無能勝陀羅尼甲冑密言句，以一切如來印印之。此甚難得聞，何況書寫受持讀誦為他宣說。是故當知是大佛事，如來深極讚歎說隨喜者極難得聞，此大隨求大無能勝陀羅尼名極難得聞、極甚難得，能盡諸罪，大力勇健具大威德神力，能生無量功德，能摧一切魔眾，能斷一切習氣聚及魔羅羂，能除他真言毒壓禱藥法相憎法降伏法，能令惡心眾生起大慈心，能護愛樂供養佛菩薩聖眾之人，能護書寫受持讀誦聽聞大乘經典者，又能滿足修佛菩提者。大梵！持此大隨求無能勝明王，不被沮壞，於一切處獲大供養，如佛大師兩足之尊。云何得知此明王能摧一切諸魔？大梵！過去有佛，號廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來應正覺。初成道時，往詣菩提場欲轉法輪，一切如來稱讚。爾時一切魔并無量俱胝那庾多眷屬圍遶，現種種形作可畏聲，示種種魔境現作神通，雨種種器仗來往四方而作障難。

「爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來，於須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無能勝大陀羅尼七遍。纔誦此陀羅尼已，於剎那頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔出無量俱胝百千那庾多金剛使者，身彼甲冑放大光明，各持刀、劍、鉞、斧、羂索、杖、棒、三戟叉，各出如是言：『捉縛惡魔，摧惡心者，斬斷其命，粉粹諸魔作如來障礙者。』即彼一切難調惡魔，以如來大威力於毛孔中出大丈夫，是諸魔眾悶絕擗地，皆失自性神通辯才，四散馳走。如來以大慈劍得勝魔境，成無上菩提，即轉一切如來法輪，如一切佛。一切障者毘那夜迦諸惡魔等悉皆摧壞，如來即轉法輪，超越生死大海得到彼岸。如是大梵！此陀羅尼有大勢力，能獲神通到於彼岸。若纔憶念，於危險處皆得解脫，意樂清淨，惡心有情起大慈心。是故大梵！常當憶念，如理作意依法書寫而常帶持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時廣博微笑面摩尼金寶光焰照曜高勇王如來，於須臾頃寂然而住意誦此大隨求大明王無能勝大陀羅尼七遍。纔誦此陀羅尼已，於剎那頃一切魔波旬見彼如來一一毛孔出無量俱胝百千那庾多金剛使者，身彼甲冑放大光明，各持刀、劍、鉞、斧、羂索、杖、棒、三戟叉，各出如是言：『捉縛惡魔，摧惡心者，斬斷其命，粉粹諸魔作如來障礙者。』即彼一切難調惡魔，以如來大威力於毛孔中出大丈夫，是諸魔眾悶絕擗地，皆失自性神通辯才，四散馳走。如來以大慈劍得勝魔境，成無上菩提，即轉一切如來法輪，如一切佛。一切障者毘那夜迦諸惡魔等悉皆摧壞，如來即轉法輪，超越生死大海得到彼岸。如是大梵！此陀羅尼有大勢力，能獲神通到於彼岸。若纔憶念，於危險處皆得解脫，意樂清淨，惡心有情起大慈心。是故大梵！常當憶念，如理作意依法書寫而常帶持。

「復次大梵！烏禪那城有王名曰梵施。彼有一人犯王重罪，王勅殺者一人領彼罪人將往山中令斷其命。殺者受教領彼罪人至於山窟，將刀欲殺。是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼，心復憶念，由此大明威力，其刀光焰狀如火聚，片片段壞猶如微塵。爾時殺者見此事已，怪未曾有，即以上事具白於王。其王聞已便生大怒，復勅殺者將此罪人送藥叉窟，於彼窟中有眾多藥叉，令食此罪人。受王勅已，即領罪人送藥叉窟。纔送窟中，時藥叉眾歡喜踊躍奔走向前，欲食罪人。以彼罪人帶大隨求威德力故，時眾藥叉見彼罪人身上有大光明熾盛晃曜，諸藥叉眾悉皆驚怖，各作是念：『此火欲來燒我。』彼藥叉眾見是事已甚大驚怖，送此罪人安窟門外，旋遶禮拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大梵！烏禪那城有王名曰梵施。彼有一人犯王重罪，王勅殺者一人領彼罪人將往山中令斷其命。殺者受教領彼罪人至於山窟，將刀欲殺。是其罪人先於右臂帶此隨求無能勝陀羅尼，心復憶念，由此大明威力，其刀光焰狀如火聚，片片段壞猶如微塵。爾時殺者見此事已，怪未曾有，即以上事具白於王。其王聞已便生大怒，復勅殺者將此罪人送藥叉窟，於彼窟中有眾多藥叉，令食此罪人。受王勅已，即領罪人送藥叉窟。纔送窟中，時藥叉眾歡喜踊躍奔走向前，欲食罪人。以彼罪人帶大隨求威德力故，時眾藥叉見彼罪人身上有大光明熾盛晃曜，諸藥叉眾悉皆驚怖，各作是念：『此火欲來燒我。』彼藥叉眾見是事已甚大驚怖，送此罪人安窟門外，旋遶禮拜。

「爾時使者具以上事復白於王，其王聞已倍更瞋怒，又勅使者縛彼罪人擲深河中。奉教往擲，纔入河中，河便枯竭猶如陸地。時彼罪人便住於岸，所被繫縛繩索片片斷絕。王聞此事極大驚怪，熙怡微笑生大奇特，喚彼罪人問其所緣：『汝何所解？』罪人白言：『大王！我無所解。我於身上唯帶大隨求無能勝大明王陀羅尼。』王即讚言：『甚大奇特。此大明微妙能摧死罰。』說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時使者具以上事復白於王，其王聞已倍更瞋怒，又勅使者縛彼罪人擲深河中。奉教往擲，纔入河中，河便枯竭猶如陸地。時彼罪人便住於岸，所被繫縛繩索片片斷絕。王聞此事極大驚怪，熙怡微笑生大奇特，喚彼罪人問其所緣：『汝何所解？』罪人白言：『大王！我無所解。我於身上唯帶大隨求無能勝大明王陀羅尼。』王即讚言：『甚大奇特。此大明微妙能摧死罰。』說伽陀曰：

「『大明甚微妙， 能摧於死罰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大明甚微妙， 能摧於死罰，

諸佛所加持， 拔濟諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所加持， 拔濟諸有情，

能解脫苦病。 大明大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能解脫苦病。 大明大威德，

能脫非時死， 大悲尊所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能脫非時死， 大悲尊所說，

能止大疾病， 速證大菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能止大疾病， 速證大菩提。』

「爾時彼王歡喜踊躍，即取彼隨求供養禮拜，即以繒帛繫罪人首，與其灌頂冊稱為城主(五天竺國法，若授官榮皆以繒帛繫首、灌頂，然後授職也)。如是大梵！此大隨求無能勝大陀羅尼若有帶者，於一切處獲大供養。若難調伏惡心眾生，咸起慈心皆相順伏。是故常帶持此大陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彼王歡喜踊躍，即取彼隨求供養禮拜，即以繒帛繫罪人首，與其灌頂冊稱為城主(五天竺國法，若授官榮皆以繒帛繫首、灌頂，然後授職也)。如是大梵！此大隨求無能勝大陀羅尼若有帶者，於一切處獲大供養。若難調伏惡心眾生，咸起慈心皆相順伏。是故常帶持此大陀羅尼。

「復次大梵！若欲帶此陀羅尼者，應擇吉日吉宿吉祥之時，依法書此陀羅尼。」時大梵王聞是語已，甚大歡喜，五輪著地頂禮佛足，而白佛言：「以何方法書寫此大隨求無能勝陀羅尼？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次大梵！若欲帶此陀羅尼者，應擇吉日吉宿吉祥之時，依法書此陀羅尼。」時大梵王聞是語已，甚大歡喜，五輪著地頂禮佛足，而白佛言：「以何方法書寫此大隨求無能勝陀羅尼？」

爾時如來即說伽陀告大梵言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來即說伽陀告大梵言：

「大梵汝當知， 我今為汝說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵汝當知， 我今為汝說，

愍念諸有情， 令得大安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愍念諸有情， 令得大安樂，

遠離逼迫業， 解脫諸疾病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離逼迫業， 解脫諸疾病，

婦人有胎孕， 有情離貧匱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婦人有胎孕， 有情離貧匱，

窮業悉皆除。 當於吉宿時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 窮業悉皆除。 當於吉宿時，

布沙宿相應， 應當持齋戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布沙宿相應， 應當持齋戒，

而供養諸佛， 發大菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而供養諸佛， 發大菩提心，

復生悲愍心， 及起大慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復生悲愍心， 及起大慈心，

於他思利益， 遍諸有情類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他思利益， 遍諸有情類。

龍惱麝檀香， 以此香湯浴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 龍惱麝檀香， 以此香湯浴，

著新淨衣服， 更以燒香熏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著新淨衣服， 更以燒香熏。

當用瞿摩夷， 塗小曼荼羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當用瞿摩夷， 塗小曼荼羅，

應取五賢瓶， 皆盛滿香水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應取五賢瓶， 皆盛滿香水，

雜插諸花果， 置於壇四角， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜插諸花果， 置於壇四角，

餘一置壇中。 花鬘及燒香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘一置壇中。 花鬘及燒香，

及與妙塗香， 應燒五味香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與妙塗香， 應燒五味香，

檀香颯畢迦、 酥合沈石蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檀香颯畢迦、 酥合沈石蜜，

和合而燒之。 種種諸妙花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 和合而燒之。 種種諸妙花，

諸花果種子， 隨時而供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸花果種子， 隨時而供養。

塗香用嚴飾， 酥蜜并乳酪、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塗香用嚴飾， 酥蜜并乳酪、

𪍿麥及乳糜， 盛滿供養器。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𪍿麥及乳糜， 盛滿供養器。

應量皆吉祥， 以瓷瓦椀盛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應量皆吉祥， 以瓷瓦椀盛，

四角滿香器。 佉陀羅木橛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四角滿香器。 佉陀羅木橛，

釘於壇四角， 用五色縷纏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釘於壇四角， 用五色縷纏，

於壇四角外。 大梵以此儀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於壇四角外。 大梵以此儀，

若求悉地者， 應食三白食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若求悉地者， 應食三白食。

書此隨求人， 當於壇中坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 書此隨求人， 當於壇中坐，

敷以淨茅薦， 依法而書寫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敷以淨茅薦， 依法而書寫。

或素或繒帛， 或用於樺皮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或素或繒帛， 或用於樺皮，

或葉或餘物， 寫此陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或葉或餘物， 寫此陀羅尼。

女人求子息， 當用牛黃書， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人求子息， 當用牛黃書，

中心畫童子， 瓔珞莊嚴身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中心畫童子， 瓔珞莊嚴身，

滿鉢盛珍寶， 左手而執持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿鉢盛珍寶， 左手而執持，

坐在蓮華上， 其華而開敷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐在蓮華上， 其華而開敷。

又於西隅角， 而畫四寶山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於西隅角， 而畫四寶山，

其山金寶飾， 慇懃應畫此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其山金寶飾， 慇懃應畫此，

能令胎安隱。 丈夫求子者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能令胎安隱。 丈夫求子者，

應用欝金書， 彼所求之事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應用欝金書， 彼所求之事，

悉皆得成就。 於真言四面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆得成就。 於真言四面，

應畫種種印， 又畫於蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應畫種種印， 又畫於蓮華，

或二或三四， 乃至五蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或二或三四， 乃至五蓮華，

其華悉開敷， 八葉具鬢蘂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其華悉開敷， 八葉具鬢蘂，

華莖以繒繫。 華上畫三戟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華莖以繒繫。 華上畫三戟，

戟上復繫繒； 復畫於鉞斧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戟上復繫繒； 復畫於鉞斧，

亦在蓮華上。 又於白蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦在蓮華上。 又於白蓮華，

於上應畫劍； 復在蓮華上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上應畫劍； 復在蓮華上，

而畫於商佉。 所畫諸蓮華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而畫於商佉。 所畫諸蓮華，

皆在寶池內。 若丈夫帶者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆在寶池內。 若丈夫帶者，

不應畫童子， 應畫天人形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應畫童子， 應畫天人形，

種種寶莊嚴。 帝王若帶者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種寶莊嚴。 帝王若帶者，

於中應當畫， 觀自在菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中應當畫， 觀自在菩薩，

又於其四面， 畫種種印契。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又於其四面， 畫種種印契。

若是苾芻帶， 應畫持金剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是苾芻帶， 應畫持金剛，

右執金剛杵， 左拳竪頭指， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右執金剛杵， 左拳竪頭指，

擬彼難調者， 又當於四角， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擬彼難調者， 又當於四角，

而畫四天王。 婆羅門帶者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而畫四天王。 婆羅門帶者，

畫於伊舍那。 剎利若帶持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫於伊舍那。 剎利若帶持，

畫摩醯首羅。 毘舍若帶者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫摩醯首羅。 毘舍若帶者，

畫於天帝釋， 或畫毘沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫於天帝釋， 或畫毘沙門。

若是首陀帶， 而畫那羅延。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是首陀帶， 而畫那羅延。

童男及童女， 畫波闍波提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 童男及童女， 畫波闍波提。

青色女人帶， 畫盧陀羅天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青色女人帶， 畫盧陀羅天。

女人白色者， 應畫名稱天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人白色者， 應畫名稱天。

女人若肥充， 畫彼寶賢將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人若肥充， 畫彼寶賢將。

瘦女人帶者， 畫滿賢藥叉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瘦女人帶者， 畫滿賢藥叉。

若懷妊婦人， 應畫大黑天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若懷妊婦人， 應畫大黑天，

或畫梵天王。 如是諸人類， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或畫梵天王。 如是諸人類，

各畫本所尊， 依法而書寫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各畫本所尊， 依法而書寫，

常帶於身上， 所求悉如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常帶於身上， 所求悉如意。

金銅作蓮華， 於上安寶珠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金銅作蓮華， 於上安寶珠，

如意火爓形， 置在幢剎上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如意火爓形， 置在幢剎上。

而於此珠內， 安置大隨求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而於此珠內， 安置大隨求，

於是隨求中， 畫彼邑城主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是隨求中， 畫彼邑城主。

若是己舍宅， 建此隨求剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是己舍宅， 建此隨求剎，

而畫本家主。 於隨求四面， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而畫本家主。 於隨求四面，

周匝畫蓮華， 於華胎蘂上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周匝畫蓮華， 於華胎蘂上，

畫於一羂索、 金剛杵及輪、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畫於一羂索、 金剛杵及輪、

棒及爍訖底， 如是諸契印， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 棒及爍訖底， 如是諸契印，

各在蓮華上。 剎上懸繒幡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各在蓮華上。 剎上懸繒幡，

應如法供養。 由此隨求剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應如法供養。 由此隨求剎，

能護國城邑， 及以護家族， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能護國城邑， 及以護家族，

災禍悉除滅， 疫病及諸疾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 災禍悉除滅， 疫病及諸疾，

饑饉不流行， 他敵不相侵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 饑饉不流行， 他敵不相侵，

國土皆安樂。 若遇天亢旱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國土皆安樂。 若遇天亢旱，

并以滯雨時， 應畫九頭龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并以滯雨時， 應畫九頭龍，

頭上有寶珠， 火焰而流出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭上有寶珠， 火焰而流出。

當於龍心上， 畫一金剛杵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於龍心上， 畫一金剛杵，

於龍身四面， 寫此大隨求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於龍身四面， 寫此大隨求，

置在於篋中， 亦安幢剎上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 置在於篋中， 亦安幢剎上，

應時降甘雨， 滯雨即便睛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時降甘雨， 滯雨即便睛。

商主領眾人， 或在於水陸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商主領眾人， 或在於水陸，

諸商人帶者， 應畫商主形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸商人帶者， 應畫商主形，

如前安剎上， 離賊及諸怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前安剎上， 離賊及諸怖，

悉皆到彼岸。 是故當慇懃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆到彼岸。 是故當慇懃，

帶持及讀誦， 吉祥滅諸罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 帶持及讀誦， 吉祥滅諸罪。

若是念誦人， 應畫自本尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若是念誦人， 應畫自本尊，

若日月熒惑， 辰星及歲星， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若日月熒惑， 辰星及歲星，

太白與鎮星， 彗及羅睺曜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太白與鎮星， 彗及羅睺曜，

如是等九執， 凌逼本命宿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等九執， 凌逼本命宿，

所作諸災禍， 悉皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸災禍， 悉皆得解脫。

或有石女人， 扇姹半姹迦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有石女人， 扇姹半姹迦，

如是之人類， 由帶大隨求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是之人類， 由帶大隨求，

尚能有子息。 若此類帶者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚能有子息。 若此類帶者，

應畫九執曜， 二十八宿天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應畫九執曜， 二十八宿天，

中畫彼人形， 所求悉如意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中畫彼人形， 所求悉如意。

如世尊所說， 獲得最勝處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊所說， 獲得最勝處，

現世及他世， 常獲殊勝樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現世及他世， 常獲殊勝樂，

三十三天宮， 隨意而所生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三天宮， 隨意而所生，

悅意贍部洲， 最勝族姓家， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悅意贍部洲， 最勝族姓家，

得生如是族， 或生剎利天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得生如是族， 或生剎利天，

或婆羅門家， 由帶大隨求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或婆羅門家， 由帶大隨求，

生此最勝處。 書寫持讀誦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生此最勝處。 書寫持讀誦，

依法而帶之， 得往安樂剎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法而帶之， 得往安樂剎，

蓮華而化生， 決定無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮華而化生， 決定無疑惑。

一切諸如來， 讚說斯功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸如來， 讚說斯功德，

稱揚不能盡， 關閉地獄門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稱揚不能盡， 關閉地獄門，

能開諸天趣， 安樂悉成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能開諸天趣， 安樂悉成就，

智慧皆圓滿。 諸佛及菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧皆圓滿。 諸佛及菩薩，

常安慰其人， 身常受快樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常安慰其人， 身常受快樂，

驍勇有大力， 如來誠言說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驍勇有大力， 如來誠言說，

當獲轉輪位， 安慰人天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當獲轉輪位， 安慰人天眾。

驚怖惡心者， 修此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 驚怖惡心者， 修此陀羅尼，

不久當獲得， 不被刀所傷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久當獲得， 不被刀所傷，

毒藥反水火， 悉皆不能害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毒藥反水火， 悉皆不能害，

非命及夭壽， 諸罪皆遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非命及夭壽， 諸罪皆遠離。

見聞及觸身， 於一切時處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞及觸身， 於一切時處，

鬼魅及鬪諍， 諸怖皆消滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼魅及鬪諍， 諸怖皆消滅；

惡蟲及毒蛇， 囚閉悉解脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡蟲及毒蛇， 囚閉悉解脫；

種種疾大病， 悉皆盡除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種疾大病， 悉皆盡除滅。

由修持此明， 於諸摩羅眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由修持此明， 於諸摩羅眾，

無礙得通達， 能於一切處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙得通達， 能於一切處，

而獲大供養， 人中得最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而獲大供養， 人中得最勝，

加護修真言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加護修真言。」

修行菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修行菩薩隨求大護大明王陀羅尼品第二

爾時世尊告大梵說伽他曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告大梵說伽他曰：

「我今為宣說， 修行持明者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今為宣說， 修行持明者，

說加護儀則， 愍念諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說加護儀則， 愍念諸有情，

由此擁護故， 獲得大成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此擁護故， 獲得大成就。

所居諸方處， 用此作加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所居諸方處， 用此作加持，

獲得無障礙， 決定心無疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得無障礙， 決定心無疑，

無怖無熱惱， 除滅一切魅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無怖無熱惱， 除滅一切魅，

隨順於宿曜， 能斷業鉤鎖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順於宿曜， 能斷業鉤鎖。

惡食惡跳驀， 厭書悉消滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡食惡跳驀， 厭書悉消滅，

一切諸怨家， 不被凌逼傷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸怨家， 不被凌逼傷，

惡視及壓禱， 呪藥并蠱毒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡視及壓禱， 呪藥并蠱毒，

於他敵險處， 大怖怨敵處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他敵險處， 大怖怨敵處，

一切悉消融。 由大隨求力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉消融。 由大隨求力，

諸佛皆擁護， 一切智菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛皆擁護， 一切智菩薩，

悉皆作加護， 緣覺及聲聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆作加護， 緣覺及聲聞，

及餘多種類， 大威德天龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘多種類， 大威德天龍，

皆當而擁護， 誦此密言者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆當而擁護， 誦此密言者。

由纔聞此故， 明王最勝尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由纔聞此故， 明王最勝尊，

一切處無畏， 牟尼作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處無畏， 牟尼作是說。

惡夢及惡作， 極惡諸逼迫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡夢及惡作， 極惡諸逼迫，

疾病以纏身， 瘦病銷骨肉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疾病以纏身， 瘦病銷骨肉，

及餘多種病， 丁瘡諸毒腫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘多種病， 丁瘡諸毒腫，

惡疰及災禍， 齧嚼諸有情， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡疰及災禍， 齧嚼諸有情，

為損有情故， 大害極恐怖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為損有情故， 大害極恐怖，

悉皆得除滅。 由加護大明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆得除滅。 由加護大明，

以此明加護， 合死得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此明加護， 合死得解脫。

若以黑索羂， 將至爓魔宮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以黑索羂， 將至爓魔宮，

命復倍增壽， 由書帶大護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命復倍增壽， 由書帶大護。

若有壽盡者， 七日後當死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有壽盡者， 七日後當死，

纔書帶此明， 無上大加護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 纔書帶此明， 無上大加護。

或若纔聞故， 依法加持者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或若纔聞故， 依法加持者，

處處獲安隱， 隨意受安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處獲安隱， 隨意受安樂。

六十八俱胝， 一百那庾多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十八俱胝， 一百那庾多，

三十三諸天， 輔翼於帝釋， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十三諸天， 輔翼於帝釋，

來護於此人， 隨逐作加護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來護於此人， 隨逐作加護。

四大護世王， 金剛手大力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四大護世王， 金剛手大力，

一百明族眾， 常加護彼人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百明族眾， 常加護彼人。

日天及月天， 梵王與毘紐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日天及月天， 梵王與毘紐，

自在夜摩天， 寶賢及力天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在夜摩天， 寶賢及力天，

滿賢大勇猛， 訶利帝及子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿賢大勇猛， 訶利帝及子，

半遮羅半支， 俱摩羅眾主， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 半遮羅半支， 俱摩羅眾主，

吉祥大明妃， 多聞及辯才， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥大明妃， 多聞及辯才，

商棄尼華齒， 一髻大威德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 商棄尼華齒， 一髻大威德，

如是大藥叉， 常當而擁護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大藥叉， 常當而擁護。

石女生子息， 胎孕咸增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 石女生子息， 胎孕咸增長，

常加護彼人， 乃至壽命存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常加護彼人， 乃至壽命存。

丈夫常得勝， 恐怖鬪戰處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 丈夫常得勝， 恐怖鬪戰處，

由此滿諸願， 由依淨信天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此滿諸願， 由依淨信天，

諸罪悉消滅。 由書此大明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸罪悉消滅。 由書此大明，

諸佛常觀察， 大威德菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常觀察， 大威德菩薩，

彼名稱增長， 福壽亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼名稱增長， 福壽亦復然，

財穀皆豐盛， 獲得悉無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財穀皆豐盛， 獲得悉無疑。

睡眠及覺悟， 悉皆得安樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 睡眠及覺悟， 悉皆得安樂，

怨家及鬼神， 皆不能沮壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怨家及鬼神， 皆不能沮壞，

當於鬪戰時， 常皆獲得勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於鬪戰時， 常皆獲得勝。

若修密言時， 此護最為勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修密言時， 此護最為勝，

安樂修諸明， 悉得無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安樂修諸明， 悉得無障礙，

一切密言教， 悉皆得成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切密言教， 悉皆得成就，

成入一切壇， 速成三昧耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成入一切壇， 速成三昧耶。

乃至於來世， 諸佛皆委寄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至於來世， 諸佛皆委寄，

由持此大護， 諸吉祥皆滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由持此大護， 諸吉祥皆滿，

意願悉成就。 由纔書此明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意願悉成就。 由纔書此明，

一切樂豐盛， 安樂而捨壽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切樂豐盛， 安樂而捨壽，

必生於善趣。 欲生極樂國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必生於善趣。 欲生極樂國，

持帶此明王， 決定無疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持帶此明王， 決定無疑惑。

鬪諍於言訟， 戰陣大怖中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬪諍於言訟， 戰陣大怖中，

諸怖皆遠離， 如佛誠言說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸怖皆遠離， 如佛誠言說。

常獲宿命智， 生生皆無疑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常獲宿命智， 生生皆無疑，

國王皆歡喜， 及後宮眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王皆歡喜， 及後宮眷屬，

盡皆常恭敬， 常與善人和， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡皆常恭敬， 常與善人和，

皆悉生憐愍， 并人及與天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉生憐愍， 并人及與天，

令彼作加護， 常恒於晝夜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼作加護， 常恒於晝夜，

大護成就明， 等正覺所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大護成就明， 等正覺所說。」

爾時薄伽婆即說隨求大護明王大心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽婆即說隨求大護明王大心陀羅尼曰：

「曩謨(引)母馱(引)野曩謨(引)達磨野娜莫僧(去)伽(去引)野曩謨(引)婆(去)誐嚩帝舍(引)枳也(二合)母曩曳摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野怛他(去引)蘖跢(去引)夜囉賀(二合)帝三(去)藐三(去)母馱(引)野娜莫颯答毘藥(二合)三藐三(去)沒第(引)毘藥(二合)曀釤(去引)娜莫裟訖哩(三合)怛嚩(二合引)母馱(引)舍(引)娑曩物𠴊(二合)馱曳(引)阿(上)賀弭娜(引)𩕳寅(二合引)三(去)鉢囉(二合)嚩乞灑(二合)銘薩嚩薩怛嚩(二合引)努(鼻)劍跛夜(引)伊(上)𤚥(引)尾淰(引)摩賀(引)帝𭨚(引)摩賀(引)摩攞跛囉(引)訖囉(二合)𤚥(引)拽暹(引去)婆(去)史單(上)摩(鼻引)怛囉(二合)琰(引)嚩日囉(二合引)娑曩摩𩕳(引)史鼻(入)疙囉(二合)賀(引)薩吠(微閉反引)尾曩(引)野迦(引)室制(二合)嚩怛得乞灑(三合)拏(鼻引)尾攞孕薩跢(引)怛儞也(二合)他(去引)儗(霓以反)哩儗(准上)哩儗哩抳(尼貞反下同)儗哩嚩底麌拏(上)嚩底阿迦捨嚩底阿(去引)迦(引)捨秫弟播(引)跛尾誐帝阿(去引)迦(引)勢誐誐曩怛黎阿(去引)迦(引)捨尾佐(引)哩抳入嚩(二合)里多失㘑麼抳穆訖底(二合下丁以反)佉(上)唧多冐(上引)里馱㘑蘇(上)計(引)勢蘇(上)嚩訖怛㘑(三合)蘇(上)甯(引)怛㘑(引二合)素𮧬囉拏(二合)冐(上引)里阿底(丁以反引)帝阿弩(鼻)答半(二合)寧麼曩蘖帝鉢囉(二合)底聿(二合)答半(二合)寧曩莫薩吠(引)釤(引)母馱(引)南(引)入嚩(二合)里多帝惹(自攞反引)三(去引)母弟(引)素母帝(引)婆誐嚩底素囉乞灑(二合)抳素乞灑(二合)銘素鉢囉(二合)陛素娜銘素難(上引)帝(引)左㘑婆誐嚩底跛捺囉(二合)嚩底跛捺㘑(二合)素跛捺㘑(二合)尾麼(鼻)黎惹野跋捺㘑(二合)鉢囉(二合)贊拏贊膩嚩日囉(二合)贊膩摩賀(引)贊膩矯(魚矯反引)哩巘馱(引)哩制(上)贊拏(上引)里麼(上引)蹬儗(霓夷反)卜羯斯捨嚩哩捺囉(二合引)弭膩嘮(引)捺哩(二合)抳薩嚩(引)囉他(二合)娑(去引)馱𩕳賀曩賀曩薩嚩設咄嚕(二合)喃諾賀諾賀薩嚩訥瑟吒(二合)南畢㘑(二合引)多比舍(引)左拏(引)枳𩕳(引)南(引)麼努灑(引)麼努(鼻)灑喃(引)跛左跛左紇哩(二合)乃閻尾陀網(二合)娑野爾(引)尾躭薩嚩訥瑟吒(二合)疙囉(二合)賀(引)喃(引)曩(引)捨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)母馱(引)野曩謨(引)達磨野娜莫僧(去)伽(去引)野曩謨(引)婆(去)誐嚩帝舍(引)枳也(二合)母曩曳摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野怛他(去引)蘖跢(去引)夜囉賀(二合)帝三(去)藐三(去)母馱(引)野娜莫颯答毘藥(二合)三藐三(去)沒第(引)毘藥(二合)曀釤(去引)娜莫裟訖哩(三合)怛嚩(二合引)母馱(引)舍(引)娑曩物𠴊(二合)馱曳(引)阿(上)賀弭娜(引)𩕳寅(二合引)三(去)鉢囉(二合)嚩乞灑(二合)銘薩嚩薩怛嚩(二合引)努(鼻)劍跛夜(引)伊(上)𤚥(引)尾淰(引)摩賀(引)帝𭨚(引)摩賀(引)摩攞跛囉(引)訖囉(二合)𤚥(引)拽暹(引去)婆(去)史單(上)摩(鼻引)怛囉(二合)琰(引)嚩日囉(二合引)娑曩摩𩕳(引)史鼻(入)疙囉(二合)賀(引)薩吠(微閉反引)尾曩(引)野迦(引)室制(二合)嚩怛得乞灑(三合)拏(鼻引)尾攞孕薩跢(引)怛儞也(二合)他(去引)儗(霓以反)哩儗(准上)哩儗哩抳(尼貞反下同)儗哩嚩底麌拏(上)嚩底阿迦捨嚩底阿(去引)迦(引)捨秫弟播(引)跛尾誐帝阿(去引)迦(引)勢誐誐曩怛黎阿(去引)迦(引)捨尾佐(引)哩抳入嚩(二合)里多失㘑麼抳穆訖底(二合下丁以反)佉(上)唧多冐(上引)里馱㘑蘇(上)計(引)勢蘇(上)嚩訖怛㘑(三合)蘇(上)甯(引)怛㘑(引二合)素𮧬囉拏(二合)冐(上引)里阿底(丁以反引)帝阿弩(鼻)答半(二合)寧麼曩蘖帝鉢囉(二合)底聿(二合)答半(二合)寧曩莫薩吠(引)釤(引)母馱(引)南(引)入嚩(二合)里多帝惹(自攞反引)三(去引)母弟(引)素母帝(引)婆誐嚩底素囉乞灑(二合)抳素乞灑(二合)銘素鉢囉(二合)陛素娜銘素難(上引)帝(引)左㘑婆誐嚩底跛捺囉(二合)嚩底跛捺㘑(二合)素跛捺㘑(二合)尾麼(鼻)黎惹野跋捺㘑(二合)鉢囉(二合)贊拏贊膩嚩日囉(二合)贊膩摩賀(引)贊膩矯(魚矯反引)哩巘馱(引)哩制(上)贊拏(上引)里麼(上引)蹬儗(霓夷反)卜羯斯捨嚩哩捺囉(二合引)弭膩嘮(引)捺哩(二合)抳薩嚩(引)囉他(二合)娑(去引)馱𩕳賀曩賀曩薩嚩設咄嚕(二合)喃諾賀諾賀薩嚩訥瑟吒(二合)南畢㘑(二合引)多比舍(引)左拏(引)枳𩕳(引)南(引)麼努灑(引)麼努(鼻)灑喃(引)跛左跛左紇哩(二合)乃閻尾陀網(二合)娑野爾(引)尾躭薩嚩訥瑟吒(二合)疙囉(二合)賀(引)喃(引)曩(引)捨

野曩捨野薩嚩播(引)跛𩕳銘囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)薩嚩薩怛嚩(二合)難(上)左薩嚩婆(去)庾(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)薩嚩訥瑟吒(二合引)南(引)滿馱能矩嚕薩嚩枳里尾(二合)灑曩(引)捨𩕳沫(鼻引)多難(上)膩麼(上引)𩕳𩕳左黎底致(上)底致(准上)𩕳咄𪘨具(引)囉抳味(引)囉抳鉢囉(二合)𮧬囉三(去)麼㘑贊拏(上引)里麼蹬祇𮧬拶斯素母嚕卜羯斯捨嚩哩餉迦里捺囉(二合)尾膩諾賀𩕳跛左𩕳沫娜𩕳薩囉薩囉黎薩囉攬陛呬(去引)曩末地庾(二合引)得訖哩(二合)瑟吒(二合)尾娜(引)哩抳尾馱(引)哩抳麼呬里麼護(引)麼護(引)里𩕳蘖嬭𩕳蘖拏伴霽滿帝滿底(丁以反)𩕳滿帝斫訖囉(二合)枳𩕳惹(自娜反)黎祖(祖嚕反)黎捨嚩哩捨麼哩舍(引)嚩哩薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳祖(引)膩祖(引)膩𩕳𩕳弭𩕳弭𩕳沒馱哩底哩(二合)路(引)迦惹賀𩕳底哩(二合)路迦路迦羯哩怛𡂖(二合)馱(引)覩迦弭野(二合)嚩路(引)枳𩕳嚩日囉(二合引)跛囉戍播(引)捨渴誐斫訖囉(二合)底哩(二合)戍(引)囉震跢(引)麼抳摩賀(引)尾儞野(二合引)馱(引)囉抳囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)薩嚩薩怛嚩(二合引)難(上)左薩嚩怛囉(二合)薩嚩娑他(二合引)曩蘖怛寫薩嚩訥瑟吒(二合)婆(去)曳(引)毘藥(二合)薩嚩麼弩(鼻)灑(引)麼努(鼻)灑婆曳(引)毘藥(二合)薩嚩尾野(二合)地毘藥(二合)嚩日㘑(二合)嚩日囉(二合)嚩底嚩日囉(二合)播(引)抳馱㘑呬里呬里弭里弭里唧里唧里悉里嚩囉嚩囉嚩囉禰(引)薩嚩怛囉(二合)惹野臘第娑嚩(二合引)賀播(引)跛尾娜(引)囉抳薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳娑嚩(二合引)賀薩嚩怛囉婆(去)野賀囉抳娑嚩(二合)賀(引)補瑟置(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩都麼麼(某甲)娑嚩(二合引)賀扇(引)底娑嚩(二合引)賀補瑟置(二合引)娑嚩(二合)賀惹(自攞反，下同)野都惹曳惹野嚩底惹野尾補羅尾麼黎娑嚩(二合引)賀薩嚩怛他(去引)蘖多(引)地瑟姹(二合)曩布囉底(二合)娑嚩(二合)賀唵步哩步哩嚩日囉(二合)嚩底怛他蘖多紇哩(二合)乃野布囉抳散馱(引)囉抳末羅末羅惹野尾儞曳(二合引)吽吽發吒發吒娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野曩捨野薩嚩播(引)跛𩕳銘囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)薩嚩薩怛嚩(二合)難(上)左薩嚩婆(去)庾(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)薩嚩訥瑟吒(二合引)南(引)滿馱能矩嚕薩嚩枳里尾(二合)灑曩(引)捨𩕳沫(鼻引)多難(上)膩麼(上引)𩕳𩕳左黎底致(上)底致(准上)𩕳咄𪘨具(引)囉抳味(引)囉抳鉢囉(二合)𮧬囉三(去)麼㘑贊拏(上引)里麼蹬祇𮧬拶斯素母嚕卜羯斯捨嚩哩餉迦里捺囉(二合)尾膩諾賀𩕳跛左𩕳沫娜𩕳薩囉薩囉黎薩囉攬陛呬(去引)曩末地庾(二合引)得訖哩(二合)瑟吒(二合)尾娜(引)哩抳尾馱(引)哩抳麼呬里麼護(引)麼護(引)里𩕳蘖嬭𩕳蘖拏伴霽滿帝滿底(丁以反)𩕳滿帝斫訖囉(二合)枳𩕳惹(自娜反)黎祖(祖嚕反)黎捨嚩哩捨麼哩舍(引)嚩哩薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳祖(引)膩祖(引)膩𩕳𩕳弭𩕳弭𩕳沒馱哩底哩(二合)路(引)迦惹賀𩕳底哩(二合)路迦路迦羯哩怛𡂖(二合)馱(引)覩迦弭野(二合)嚩路(引)枳𩕳嚩日囉(二合引)跛囉戍播(引)捨渴誐斫訖囉(二合)底哩(二合)戍(引)囉震跢(引)麼抳摩賀(引)尾儞野(二合引)馱(引)囉抳囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)薩嚩薩怛嚩(二合引)難(上)左薩嚩怛囉(二合)薩嚩娑他(二合引)曩蘖怛寫薩嚩訥瑟吒(二合)婆(去)曳(引)毘藥(二合)薩嚩麼弩(鼻)灑(引)麼努(鼻)灑婆曳(引)毘藥(二合)薩嚩尾野(二合)地毘藥(二合)嚩日㘑(二合)嚩日囉(二合)嚩底嚩日囉(二合)播(引)抳馱㘑呬里呬里弭里弭里唧里唧里悉里嚩囉嚩囉嚩囉禰(引)薩嚩怛囉(二合)惹野臘第娑嚩(二合引)賀播(引)跛尾娜(引)囉抳薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳娑嚩(二合引)賀薩嚩怛囉婆(去)野賀囉抳娑嚩(二合)賀(引)補瑟置(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩都麼麼(某甲)娑嚩(二合引)賀扇(引)底娑嚩(二合引)賀補瑟置(二合引)娑嚩(二合)賀惹(自攞反，下同)野都惹曳惹野嚩底惹野尾補羅尾麼黎娑嚩(二合引)賀薩嚩怛他(去引)蘖多(引)地瑟姹(二合)曩布囉底(二合)娑嚩(二合)賀唵步哩步哩嚩日囉(二合)嚩底怛他蘖多紇哩(二合)乃野布囉抳散馱(引)囉抳末羅末羅惹野尾儞曳(二合引)吽吽發吒發吒娑嚩(二合)賀(引)」

佛告大梵：「若有人以如來身明陀羅尼句作加持救濟攝受加護，能作息災、作吉祥法，遮止讁罰成大加護。若人壽命欲盡，誦此真言復得延命增壽，久久命存常獲安樂得大念持。若以金剛杵纔念誦加持，或有非命患大疾者皆得解脫，一切疾病皆得除滅。長患病者，誦此真言加持袈裟角拂彼病人，便即除差。日日誦持者，得大聰慧、威力、大勤勇、辯才成就，一切罪障定受業報悉皆消滅，一切佛菩薩并天龍藥叉等，於受持陀羅尼者，當令精氣入身增加威力，身心常得喜悅。大梵！此大明王大護陀羅尼，若有乃至傍生禽獸耳根所聞，彼等悉皆於無上菩提永不退轉。何況淨信善男子善女人、苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王王子、婆羅門、剎利及諸餘類，一聞此大隨求大護陀羅尼，聞已深心淨信恭敬書寫讀誦，生殷重心修習，為他廣演流布。大梵！悉皆遠離八種非命。彼人身中不生疾病，不被火毒刀杖蠱毒壓禱呪詛諸惡藥法之所損害，不被身痛頭痛及諸瘧病一日二日三日四日乃至七日，及癲癎病悉不能為患，正念睡眠正念覺悟，證大涅槃，現世得大富貴自在，所生之處於彼彼處常得宿命，一切人天皆悉愛敬，容儀端正，一切地獄餓鬼傍生皆得解脫。猶如日輪以光明照曜一切有情，譬如月輪以甘露灌灑一切有情，身得適悅，其人以法甘露遍入一切有情心相續中，皆令滋澤歡喜。一切諸惡藥叉、羅剎、步多、畢㘑多、畢舍遮、癲癎鬼、拏枳寧諸魅、毘那也迦等，悉皆以此大隨求大護威力不能侵惱。若來逼近，憶念此大護明王，則一切惡心之類於持誦之人發生歡喜，受教而去。由此大隨求大護明王威力，終無怨敵怖畏，是諸怨敵不能凌突。或若有人於國王大臣、婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺者，持刀劍臨刑之時，若纔憶念此大護明王，其刀片片斷壞猶如微塵。其人當彼之時，得悟一切法平等，獲大念力。」爾時如來說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大梵：「若有人以如來身明陀羅尼句作加持救濟攝受加護，能作息災、作吉祥法，遮止讁罰成大加護。若人壽命欲盡，誦此真言復得延命增壽，久久命存常獲安樂得大念持。若以金剛杵纔念誦加持，或有非命患大疾者皆得解脫，一切疾病皆得除滅。長患病者，誦此真言加持袈裟角拂彼病人，便即除差。日日誦持者，得大聰慧、威力、大勤勇、辯才成就，一切罪障定受業報悉皆消滅，一切佛菩薩并天龍藥叉等，於受持陀羅尼者，當令精氣入身增加威力，身心常得喜悅。大梵！此大明王大護陀羅尼，若有乃至傍生禽獸耳根所聞，彼等悉皆於無上菩提永不退轉。何況淨信善男子善女人、苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、國王王子、婆羅門、剎利及諸餘類，一聞此大隨求大護陀羅尼，聞已深心淨信恭敬書寫讀誦，生殷重心修習，為他廣演流布。大梵！悉皆遠離八種非命。彼人身中不生疾病，不被火毒刀杖蠱毒壓禱呪詛諸惡藥法之所損害，不被身痛頭痛及諸瘧病一日二日三日四日乃至七日，及癲癎病悉不能為患，正念睡眠正念覺悟，證大涅槃，現世得大富貴自在，所生之處於彼彼處常得宿命，一切人天皆悉愛敬，容儀端正，一切地獄餓鬼傍生皆得解脫。猶如日輪以光明照曜一切有情，譬如月輪以甘露灌灑一切有情，身得適悅，其人以法甘露遍入一切有情心相續中，皆令滋澤歡喜。一切諸惡藥叉、羅剎、步多、畢㘑多、畢舍遮、癲癎鬼、拏枳寧諸魅、毘那也迦等，悉皆以此大隨求大護威力不能侵惱。若來逼近，憶念此大護明王，則一切惡心之類於持誦之人發生歡喜，受教而去。由此大隨求大護明王威力，終無怨敵怖畏，是諸怨敵不能凌突。或若有人於國王大臣、婆羅門長者處所犯愆過罪合當死殺者，持刀劍臨刑之時，若纔憶念此大護明王，其刀片片斷壞猶如微塵。其人當彼之時，得悟一切法平等，獲大念力。」爾時如來說伽陀曰：

「此大護加持， 清淨滅諸罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此大護加持， 清淨滅諸罪，

能作慧吉祥， 增長諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能作慧吉祥， 增長諸功德，

能滿諸吉慶， 除滅不吉祥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能滿諸吉慶， 除滅不吉祥，

能見妙好夢， 能淨諸惡夢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見妙好夢， 能淨諸惡夢。

此大明大護， 護丈夫女人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此大明大護， 護丈夫女人，

曠野及險怖， 剎那得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曠野及險怖， 剎那得解脫，

獲諸所欲願， 如正等覺說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲諸所欲願， 如正等覺說。

若行失道路， 念此大明王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行失道路， 念此大明王，

速疾得正道， 得殊勝飲食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速疾得正道， 得殊勝飲食。

以身口意業， 先時作諸罪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以身口意業， 先時作諸罪，

所作不善業， 纔憶此明故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作不善業， 纔憶此明故，

悉皆得消滅。 書寫及受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆得消滅。 書寫及受持，

轉讀并念誦， 及為他宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉讀并念誦， 及為他宣說，

諸法皆通達。 如是得法味， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法皆通達。 如是得法味，

諸罪即消滅， 心意所樂求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸罪即消滅， 心意所樂求，

諸事皆成就。 一切死怖中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸事皆成就。 一切死怖中，

畢獲而救護。 王官及水火， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畢獲而救護。 王官及水火，

霜雹并劫賊， 鬪戰及言訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 霜雹并劫賊， 鬪戰及言訟，

利牙爪獸難， 一切悉消融。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利牙爪獸難， 一切悉消融。

由誦洛叉遍， 速成就此明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦洛叉遍， 速成就此明，

一切諸佛說， 稱誦令歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛說， 稱誦令歡喜，

滿菩提資糧。 一切所住處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滿菩提資糧。 一切所住處，

若用此大明， 而作於加持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若用此大明， 而作於加持，

欲作諸事業， 自他利益事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲作諸事業， 自他利益事，

任運得成就， 以大護無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 任運得成就， 以大護無疑。

大梵汝當知， 我今復宣說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵汝當知， 我今復宣說，

為患重病人， 應作四方壇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為患重病人， 應作四方壇，

瞿摩和土泥， 用五色粉畫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞿摩和土泥， 用五色粉畫，

而作曼荼羅。 四瓶安四角， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而作曼荼羅。 四瓶安四角，

智者依儀軌， 壇上散諸花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者依儀軌， 壇上散諸花，

應燒殊勝香， 及種種飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應燒殊勝香， 及種種飲食，

人見令淨信。 如是用香花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人見令淨信。 如是用香花，

依法而奉獻， 四角插四箭， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依法而奉獻， 四角插四箭，

用五色縷纏。 令病者澡浴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用五色縷纏。 令病者澡浴，

身著清淨衣， 遍體而塗香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身著清淨衣， 遍體而塗香，

引入壇中心， 面對東方坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 引入壇中心， 面對東方坐。

爾時持明者， 先誦此大明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持明者， 先誦此大明，

令滿於七遍， 自加持己身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令滿於七遍， 自加持己身。

次誦三七遍， 加持於病者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦三七遍， 加持於病者，

由誦此大護， 諸疾皆息除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由誦此大護， 諸疾皆息除。

即取一水瓶， 盛香花飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即取一水瓶， 盛香花飲食，

七遍作加護， 東方遠棄擲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七遍作加護， 東方遠棄擲。

次取南方瓶， 花香食如教， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次取南方瓶， 花香食如教，

准前誦七遍， 遠棄擲南方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前誦七遍， 遠棄擲南方。

次用西方瓶， 花香及飲食， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次用西方瓶， 花香及飲食，

依前加持法， 北方亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依前加持法， 北方亦復然。

爾時持誦者， 仰面向上方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時持誦者， 仰面向上方，

誦此明一遍， 成最勝加持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此明一遍， 成最勝加持。

大梵作是已， 一切苦悉除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大梵作是已， 一切苦悉除。

如是加持法， 釋師子所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是加持法， 釋師子所說，

一切諸法中， 無有能與比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸法中， 無有能與比。

三界中勝護， 彼人無夭死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界中勝護， 彼人無夭死，

無老亦無病， 怨憎離別苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無老亦無病， 怨憎離別苦。

若能在理觀， 心離於憂苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能在理觀， 心離於憂苦，

及離受蘊苦。 爓魔眾供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及離受蘊苦。 爓魔眾供養，

爓魔之法王， 恭敬而承事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爓魔之法王， 恭敬而承事，

告彼持明者， 速往於天趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告彼持明者， 速往於天趣。

由此大明故， 地獄盡無餘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此大明故， 地獄盡無餘，

則乘妙宮殿， 具威至天上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則乘妙宮殿， 具威至天上，

一切人及天， 藥叉羅剎眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切人及天， 藥叉羅剎眾，

悉皆而供養。 常當獲此福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉皆而供養。 常當獲此福，

是故常受持。 金剛手菩薩、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故常受持。 金剛手菩薩、

祕密藥叉將、 帝釋舍脂后、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕密藥叉將、 帝釋舍脂后、

訶利帝母眾、 半支迦藥叉、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訶利帝母眾、 半支迦藥叉、

護世大威德、 日月及星宿、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護世大威德、 日月及星宿、

執曜猛惡者、 一切大龍王、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執曜猛惡者、 一切大龍王、

諸天并仙眾、 阿蘇羅及龍、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸天并仙眾、 阿蘇羅及龍、

金翅乾闥婆、 緊那摩睺羅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金翅乾闥婆、 緊那摩睺羅，

由書帶此明， 恒常而隨逐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由書帶此明， 恒常而隨逐。

由依法誦持， 獲得大榮盛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由依法誦持， 獲得大榮盛。」

爾時世尊說是經已，諸大菩薩、大聲聞眾及梵天王，一切天、龍、藥叉、阿蘇羅、乾闥婆、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，諸大菩薩、大聲聞眾及梵天王，一切天、龍、藥叉、阿蘇羅、乾闥婆、蘖路茶、緊那羅、摩呼羅伽、人非人等，皆大歡喜，信受奉行。

普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經卷下

天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應至心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天阿蘇羅藥叉等， 來聽法者應至心，

擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 擁護佛法使長存， 各各勤行世尊教。

諸有聽徒來至此， 或在地上或居空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有聽徒來至此， 或在地上或居空，

常於人世起慈心， 日夜自身依法住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常於人世起慈心， 日夜自身依法住。

願諸世界常安隱， 無邊福智益群生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願諸世界常安隱， 無邊福智益群生，

所有罪業并消除， 遠離眾苦歸圓寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有罪業并消除， 遠離眾苦歸圓寂。

恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒用戒香塗瑩體， 常持定服以資身，

菩提妙花遍莊嚴， 隨所住處常安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提妙花遍莊嚴， 隨所住處常安樂。

曩謨薩嚩怛他(去聲引)誐跢(去聲引)南(引)(一) 曩謨曩莫(二) 薩嚩沒馱冐(引)地薩多嚩(二合)(三) 沒馱達摩僧(去聲)契(引)毘藥(二合)(四) 唵(引)(五) 尾補攞蘖陛(六) 尾補攞尾麼(鼻聲下同)黎(上聲)(七) 惹(子曳切)野蘖陛(八) 嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛(九) 誐底(丁以切)誐賀寧(十) 誐誐曩尾戍(引)陀寧(十一) 薩嚩播(引)跛尾戍(引)陀(去聲)寧(十二) 唵(引)(十三) 虞拏(鼻聲，下同)嚩底(十四) 誐誐哩抳(尼澄切)(十五) 儗(疑以切)哩儗哩(十六) 誐麼哩誐麼哩(十七) 虐賀虐賀(十八) 蘖誐(引)哩蘖誐(引)哩(十九) 誐誐哩誐誐哩(二十) 儼婆(上聲)哩儼婆(去聲)哩(二十一) 誐底誐底(二十二) 誐麼𩕳誐㘑(二十三) 虞(上聲，下同)嚕虞嚕(二十四) 虞嚕抳(尼整切)(二十五) 佐黎(二十六) 阿(上聲)佐黎(二十七) 母佐黎(二十八) 惹曳(二十九) 尾惹曳(三十) 薩嚩婆野尾誐帝(三十一) 蘖婆三(去聲)婆囉抳(尼整切)(三十二) 悉哩悉哩(三十三) 弭哩弭哩(三十四) 岐哩岐哩(三十五) 三滿跢(引)迦囉灑(二合)抳(三十六) 薩嚩設咄嚕(二合)鉢羅(二合)末他(上聲)𩕳(三十七) 囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼(上聲)麼(某甲)薩嚩薩多嚩(二合引)難(上聲引)佐(三十八) 尾哩尾哩(三十九) 尾誐跢(引)嚩囉拏(四十) 婆(去聲)野曩(引)捨𩕳(四十一) 蘇(上聲)哩蘇哩(四十二) 唧哩劍麼(上聲)黎(四十三) 尾麼黎(四十四) 惹曳(四十五) 尾惹曳(四十六) 惹夜(引)嚩奚(四十七) 惹野嚩底(四十八) 婆(上聲)誐嚩底囉怛曩(二合)麼(上聲)矩吒麼(引)邏(引)馱哩(四十九) 麼護尾尾馱尾唧怛囉(二合)(五十) 吠(引)灑嚕(引)跛馱(引)哩抳(五十一) 婆(上聲)誐嚩底摩賀(引)尾儞也(二合引)埿(上聲)尾(五十二) 囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼麼(某甲)(五十三) 薩嚩薩多嚩(二合引)難(上聲)佐(五十四) 三滿跢薩嚩怛囉(二合)(五十五) 薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱𩕳(五十六) 戶嚕戶嚕(五十七) 諾乞察(二合)怛囉(二合)麼(引)邏馱(引)哩抳(五十八) 囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)𤚥麼麼(某甲)(五十九) 阿曩(引)他(上聲)寫(引)(六十) 怛囉(二合引)拏(引)跛囉(引 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨薩嚩怛他(去聲引)誐跢(去聲引)南(引)(一) 曩謨曩莫(二) 薩嚩沒馱冐(引)地薩多嚩(二合)(三) 沒馱達摩僧(去聲)契(引)毘藥(二合)(四) 唵(引)(五) 尾補攞蘖陛(六) 尾補攞尾麼(鼻聲下同)黎(上聲)(七) 惹(子曳切)野蘖陛(八) 嚩日囉(二合)入嚩(二合引)攞蘖陛(九) 誐底(丁以切)誐賀寧(十) 誐誐曩尾戍(引)陀寧(十一) 薩嚩播(引)跛尾戍(引)陀(去聲)寧(十二) 唵(引)(十三) 虞拏(鼻聲，下同)嚩底(十四) 誐誐哩抳(尼澄切)(十五) 儗(疑以切)哩儗哩(十六) 誐麼哩誐麼哩(十七) 虐賀虐賀(十八) 蘖誐(引)哩蘖誐(引)哩(十九) 誐誐哩誐誐哩(二十) 儼婆(上聲)哩儼婆(去聲)哩(二十一) 誐底誐底(二十二) 誐麼𩕳誐㘑(二十三) 虞(上聲，下同)嚕虞嚕(二十四) 虞嚕抳(尼整切)(二十五) 佐黎(二十六) 阿(上聲)佐黎(二十七) 母佐黎(二十八) 惹曳(二十九) 尾惹曳(三十) 薩嚩婆野尾誐帝(三十一) 蘖婆三(去聲)婆囉抳(尼整切)(三十二) 悉哩悉哩(三十三) 弭哩弭哩(三十四) 岐哩岐哩(三十五) 三滿跢(引)迦囉灑(二合)抳(三十六) 薩嚩設咄嚕(二合)鉢羅(二合)末他(上聲)𩕳(三十七) 囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼(上聲)麼(某甲)薩嚩薩多嚩(二合引)難(上聲引)佐(三十八) 尾哩尾哩(三十九) 尾誐跢(引)嚩囉拏(四十) 婆(去聲)野曩(引)捨𩕳(四十一) 蘇(上聲)哩蘇哩(四十二) 唧哩劍麼(上聲)黎(四十三) 尾麼黎(四十四) 惹曳(四十五) 尾惹曳(四十六) 惹夜(引)嚩奚(四十七) 惹野嚩底(四十八) 婆(上聲)誐嚩底囉怛曩(二合)麼(上聲)矩吒麼(引)邏(引)馱哩(四十九) 麼護尾尾馱尾唧怛囉(二合)(五十) 吠(引)灑嚕(引)跛馱(引)哩抳(五十一) 婆(上聲)誐嚩底摩賀(引)尾儞也(二合引)埿(上聲)尾(五十二) 囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼麼(某甲)(五十三) 薩嚩薩多嚩(二合引)難(上聲)佐(五十四) 三滿跢薩嚩怛囉(二合)(五十五) 薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱𩕳(五十六) 戶嚕戶嚕(五十七) 諾乞察(二合)怛囉(二合)麼(引)邏馱(引)哩抳(五十八) 囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)𤚥麼麼(某甲)(五十九) 阿曩(引)他(上聲)寫(引)(六十) 怛囉(二合引)拏(引)跛囉(引

)耶拏寫(引)(六十一) 跛哩謨(引)佐野冥(引)(六十二) 薩嚩耨契(引)毘藥(二合)(六十三) 戰尼戰尼(六十四) 戰膩𩕳吠(引)誐嚩底(六十五) 薩嚩訥瑟吒(二合)𩕳嚩(引)囉抳(六十六) 設咄嚕(二合)博吃叉(二合)鉢囉(二合)末他(上聲)𩕳(六十七) 尾惹野嚩(引)呬𩕳(六十八) 戶嚕戶嚕(六十九) 母嚕母嚕(七十) 祖嚕祖嚕(七十一) 阿(去聲引)欲播(引)攞𩕳(七十二) 蘇(上聲)囉嚩囉末陀𩕳(七十三) 薩嚩泥(上聲)嚩跢布(引)呲(紫以切)帝(七十四) 地哩地哩(七十五) 三滿跢(引)嚩路(引)枳帝(七十六) 鉢囉(二合)陛鉢囉(二合)陛(七十七) 蘇鉢囉婆尾秫第(七十八) 薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱寗(七十九) 達囉達囉(八十) 達囉抳馱囉達㘑(八十一) 蘇(上聲)母蘇母(八十二) 嚕嚕佐黎(八十三) 佐(引)攞耶努瑟鵮(二合引)(八十四) 布(引)囉野銘阿(去聲引)苫(去聲引)(八十五) 室哩(二合引)嚩補陀難惹野劍麼黎(八十六)吃史(二合)抳吃史(二合)抳(八十七) 嚩囉泥嚩囉能(引)矩勢(八十八) 唵(引)鉢納麼(二合)尾秫第(八十九) 戍馱野戍(引)馱野(九十) 舜(入聲)第(九十一) 跛囉跛囉(九十二) 鼻哩鼻哩(九十三) 步嚕步嚕(九十四) 懵(去聲)誐攞尾舜(入聲)第(九十五) 跛尾怛囉(二合)穆棄(九十六) 渴(袪蘖切)儗抳渴儗抳(九十七) 佉(上聲)囉佉囉(九十八) 入嚩(二合)里多始渴㘑(九十九) 三(上聲，下同)滿多鉢囉(二合)娑(上聲)哩跢(引)嚩婆(去聲引)悉多秫第(入聲)(一百) 入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(一合)薩嚩泥(上聲)嚩誐拏三麼迦囉灑(二合)抳(二) 薩底也(二合)嚩帝跢囉怛囉哆(引)哩野𤚥(三) 曩(引)誐尾𡀔枳帝(四) 攞護攞護(五) 戶弩戶弩(六) 乞史(二合)抳乞史(二合)抳(七) 薩嚩擬囉(二合)賀薄乞灑(二合)抳(八) 氷(畢孕切)誐里氷誐里(九) 祖母祖母(十) 蘇母蘇母(十一) 祖母佐㘑(十二) 多囉多囉(十三) 曩(引)誐尾路枳𩕳跢囉野覩𤚥(十四) 婆誐嚩底阿瑟吒(二合)摩賀婆曳毘藥(二合)(十五) 三悶(上聲)捺囉(二合)娑(去聲引)誐囉鉢哩演(二合)擔(平聲)(十六) 播(引)跢(引)羅誐誐曩怛覽(二合)薩嚩怛囉(二合)(十七) 三滿帝曩儞(泥以切)捨滿第(引)曩(十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 )耶拏寫(引)(六十一) 跛哩謨(引)佐野冥(引)(六十二) 薩嚩耨契(引)毘藥(二合)(六十三) 戰尼戰尼(六十四) 戰膩𩕳吠(引)誐嚩底(六十五) 薩嚩訥瑟吒(二合)𩕳嚩(引)囉抳(六十六) 設咄嚕(二合)博吃叉(二合)鉢囉(二合)末他(上聲)𩕳(六十七) 尾惹野嚩(引)呬𩕳(六十八) 戶嚕戶嚕(六十九) 母嚕母嚕(七十) 祖嚕祖嚕(七十一) 阿(去聲引)欲播(引)攞𩕳(七十二) 蘇(上聲)囉嚩囉末陀𩕳(七十三) 薩嚩泥(上聲)嚩跢布(引)呲(紫以切)帝(七十四) 地哩地哩(七十五) 三滿跢(引)嚩路(引)枳帝(七十六) 鉢囉(二合)陛鉢囉(二合)陛(七十七) 蘇鉢囉婆尾秫第(七十八) 薩嚩播(引)跛尾戍(引)馱寗(七十九) 達囉達囉(八十) 達囉抳馱囉達㘑(八十一) 蘇(上聲)母蘇母(八十二) 嚕嚕佐黎(八十三) 佐(引)攞耶努瑟鵮(二合引)(八十四) 布(引)囉野銘阿(去聲引)苫(去聲引)(八十五) 室哩(二合引)嚩補陀難惹野劍麼黎(八十六)吃史(二合)抳吃史(二合)抳(八十七) 嚩囉泥嚩囉能(引)矩勢(八十八) 唵(引)鉢納麼(二合)尾秫第(八十九) 戍馱野戍(引)馱野(九十) 舜(入聲)第(九十一) 跛囉跛囉(九十二) 鼻哩鼻哩(九十三) 步嚕步嚕(九十四) 懵(去聲)誐攞尾舜(入聲)第(九十五) 跛尾怛囉(二合)穆棄(九十六) 渴(袪蘖切)儗抳渴儗抳(九十七) 佉(上聲)囉佉囉(九十八) 入嚩(二合)里多始渴㘑(九十九) 三(上聲，下同)滿多鉢囉(二合)娑(上聲)哩跢(引)嚩婆(去聲引)悉多秫第(入聲)(一百) 入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞(一合)薩嚩泥(上聲)嚩誐拏三麼迦囉灑(二合)抳(二) 薩底也(二合)嚩帝跢囉怛囉哆(引)哩野𤚥(三) 曩(引)誐尾𡀔枳帝(四) 攞護攞護(五) 戶弩戶弩(六) 乞史(二合)抳乞史(二合)抳(七) 薩嚩擬囉(二合)賀薄乞灑(二合)抳(八) 氷(畢孕切)誐里氷誐里(九) 祖母祖母(十) 蘇母蘇母(十一) 祖母佐㘑(十二) 多囉多囉(十三) 曩(引)誐尾路枳𩕳跢囉野覩𤚥(十四) 婆誐嚩底阿瑟吒(二合)摩賀婆曳毘藥(二合)(十五) 三悶(上聲)捺囉(二合)娑(去聲引)誐囉鉢哩演(二合)擔(平聲)(十六) 播(引)跢(引)羅誐誐曩怛覽(二合)薩嚩怛囉(二合)(十七) 三滿帝曩儞(泥以切)捨滿第(引)曩(十

八) 嚩日囉(二合引)鉢囉(二合)迦(引)囉嚩日囉(二合)播(引)捨滿彈(去聲)寗(引)曩(十九) 嚩日囉(二合)入嚩(二合引)羅尾秫第(二十) 步哩步哩(二十一) 蘖婆嚩底蘖婆尾戍馱𩕳(二十二) 𮢑吃史(二合)三布囉抳(二十三) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十四) 佐羅佐羅(二十五) 入嚩(二合)里𩕳鉢囉(二合)韈灑覩泥(上聲引)嚩(二十六) 三滿帝(引)曩儞(泥以切)眇(引)娜計(引)曩(二十七) 阿蜜栗(二合)多嚩囉灑(二合)抳(二十八) 泥(上聲引)嚩跢嚩跢囉抳(二十九) 阿鼻詵者覩銘(三十) 蘇(上聲)誐多嚩囉嚩佐(上聲)曩(引)蜜栗(二合)多(三十一) 嚩囉嚩補曬囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼麼(某甲)(三十二) 薩嚩薩多嚩(二合)難佐(三十三) 薩嚩怛囉(二合)薩嚩娜薩婆曳毘藥(二合)(三十四) 薩冐鉢捺囉(二合)吠毘藥(二合)(三十五) 薩冐跛僧霓(上聲引)毘藥(二合)(三十六) 薩嚩訥瑟吒(二合)婆野鼻怛寫(三十七) 薩嚩迦(去聲)里迦攞賀尾蘖囉(二合)賀尾(引)嚩娜耨薩嚩(二合)跛難(二合)(三十八) 訥𩕳弭跢瞢(去聲)誐羅(盧遮切)播(引)跛尾曩捨𩕳(三十九) 薩嚩藥吃叉(二合)囉(引)吃灑(二合)娑(四十) 曩誐𩕳嚩(引)囉抳薩囉抳娑㘑(四十一) 麼攞麼攞(四十二) 麼攞嚩底(四十三) 惹野惹野惹野覩𤚥(四十四) 薩嚩怛囉(二合)薩嚩迦(引)覽(四十五) 悉鈿覩銘曀𤚥摩賀尾捻(儞琰切引)娑(去聲引)陀野娑陀野(四十六) 薩嚩曼拏攞娑(引)陀𩕳(四十七) 伽(去聲)多(上聲)野薩嚩尾覲曩(二合引)(四十八) 惹野惹野(四十九) 悉遞悉遞蘇(上聲)悉遞(五十) 悉地野(二合)悉地野(二合)(五十一) 沒地野(二合)沒地野(二合)(五十二) 布囉野布囉野(五十三) 布囉抳布囉抳(五十四) 布囉野阿(引)苫(五十五) 薩嚩尾儞也(二合引)地誐多沒(引)帝(五十六) 惹愈(引)多哩惹夜嚩底(五十七) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(五十八) 三麼野麼拏播(引)攞野(五十九) 怛他(去聲)蘖多紇哩(二合)乃野舜(入聲)第弭也(二合)嚩路(引)迦野𤚥(引)(六十) 阿瑟吒(二合)鼻摩賀娜嚕拏婆裳(六十一) 薩囉薩囉(六十二) 鉢囉(二合)薩囉鉢囉(二合)薩囉(六十三) 薩嚩(引)嚩囉拏尾戍(引)陀𩕳(六十四) 三滿跢迦(引)囉曼拏( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八) 嚩日囉(二合引)鉢囉(二合)迦(引)囉嚩日囉(二合)播(引)捨滿彈(去聲)寗(引)曩(十九) 嚩日囉(二合)入嚩(二合引)羅尾秫第(二十) 步哩步哩(二十一) 蘖婆嚩底蘖婆尾戍馱𩕳(二十二) 𮢑吃史(二合)三布囉抳(二十三) 入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅(二十四) 佐羅佐羅(二十五) 入嚩(二合)里𩕳鉢囉(二合)韈灑覩泥(上聲引)嚩(二十六) 三滿帝(引)曩儞(泥以切)眇(引)娜計(引)曩(二十七) 阿蜜栗(二合)多嚩囉灑(二合)抳(二十八) 泥(上聲引)嚩跢嚩跢囉抳(二十九) 阿鼻詵者覩銘(三十) 蘇(上聲)誐多嚩囉嚩佐(上聲)曩(引)蜜栗(二合)多(三十一) 嚩囉嚩補曬囉吃灑(二合)囉吃灑(二合)麼麼(某甲)(三十二) 薩嚩薩多嚩(二合)難佐(三十三) 薩嚩怛囉(二合)薩嚩娜薩婆曳毘藥(二合)(三十四) 薩冐鉢捺囉(二合)吠毘藥(二合)(三十五) 薩冐跛僧霓(上聲引)毘藥(二合)(三十六) 薩嚩訥瑟吒(二合)婆野鼻怛寫(三十七) 薩嚩迦(去聲)里迦攞賀尾蘖囉(二合)賀尾(引)嚩娜耨薩嚩(二合)跛難(二合)(三十八) 訥𩕳弭跢瞢(去聲)誐羅(盧遮切)播(引)跛尾曩捨𩕳(三十九) 薩嚩藥吃叉(二合)囉(引)吃灑(二合)娑(四十) 曩誐𩕳嚩(引)囉抳薩囉抳娑㘑(四十一) 麼攞麼攞(四十二) 麼攞嚩底(四十三) 惹野惹野惹野覩𤚥(四十四) 薩嚩怛囉(二合)薩嚩迦(引)覽(四十五) 悉鈿覩銘曀𤚥摩賀尾捻(儞琰切引)娑(去聲引)陀野娑陀野(四十六) 薩嚩曼拏攞娑(引)陀𩕳(四十七) 伽(去聲)多(上聲)野薩嚩尾覲曩(二合引)(四十八) 惹野惹野(四十九) 悉遞悉遞蘇(上聲)悉遞(五十) 悉地野(二合)悉地野(二合)(五十一) 沒地野(二合)沒地野(二合)(五十二) 布囉野布囉野(五十三) 布囉抳布囉抳(五十四) 布囉野阿(引)苫(五十五) 薩嚩尾儞也(二合引)地誐多沒(引)帝(五十六) 惹愈(引)多哩惹夜嚩底(五十七) 底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)(五十八) 三麼野麼拏播(引)攞野(五十九) 怛他(去聲)蘖多紇哩(二合)乃野舜(入聲)第弭也(二合)嚩路(引)迦野𤚥(引)(六十) 阿瑟吒(二合)鼻摩賀娜嚕拏婆裳(六十一) 薩囉薩囉(六十二) 鉢囉(二合)薩囉鉢囉(二合)薩囉(六十三) 薩嚩(引)嚩囉拏尾戍(引)陀𩕳(六十四) 三滿跢迦(引)囉曼拏(

上聲)攞尾舜(入聲)第(六十五) 尾誐帝尾誐帝(六十六) 尾誐多麼攞尾戍(引)陀𩕳(六十七) 乞史(二合)抳乞史(二合)抳(六十八) 薩嚩播(引)跛尾舜(入聲)第(六十九) 麼攞尾蘖帝(七十) 帝惹(子攞切)嚩底嚩日囉(二合)嚩底怛𡂖(二合)路(引)枳野(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(七十一) 薩嚩怛他(引)蘖多沒馱毘色訖帝(二合)娑嚩賀(引)(七十二) 薩嚩冐地薩多嚩(二合)毘色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(七十三) 薩嚩泥(上聲)嚩跢毘色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(七十四) 薩嚩怛他(去聲引)誐多紇哩(二合)乃夜地瑟恥(二合)多紇哩(二合)乃曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十五) 薩嚩怛他(引)誐多三麼野悉第娑嚩(二合引)賀(引)(七十六) 印捺㘑(二合)印捺攞(二合)嚩底印捺囉(二合)弭也(二合)嚩路(引)枳帝娑嚩(引合引)賀(引)(七十七) 沒囉(二合)憾銘(二合)波囉(二合)憾麼(二合)底庾(二合)史帝娑嚩(二合引)賀(引)(七十八) 尾瑟弩(二合)曩莫塞訖哩(三合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(七十九) 摩係濕嚩(二合)囉滿儞多(上聲)布爾(而呲切，下同)跢曳娑嚩(二合引)賀(引)(八十) 嚩日囉(二合)陀囉嚩日囉(二合)播抳麼攞尾(引)哩野(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(八十一) 地𠴊(二合)多囉(引)瑟吒囉(二合)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十二) 尾嚕(引)茶(去聲)迦(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十三) 尾嚕播(引)吃灑(二合)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十四) 吠(武每切引)室囉(二合)摩拏(引)野薩嚩(二合引)賀(引)拶咄摩賀(引)囉(引)惹曩莫塞訖哩(三合)多野薩嚩(二合引)賀(引)(八十五) 焰麼(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十六) 焰麼(引)布(引)爾多曩莫塞訖哩(三合)跢野薩嚩(二合引)賀(引)(八十七) 嚩嚕(引)拏(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十八) 麼嚕哆野薩嚩(二合引)賀(引)(八十九) 摩賀麼嚕跢野薩嚩(二合引)賀(引)(九十) 阿𭉆曩(二合)曳(引)薩嚩(二合引)賀(引)(九十一) 曩誐尾路枳跢野薩嚩(二合引)賀(引)(九十二) 泥(上聲引)嚩誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十三) 曩(引)誐誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上聲)攞尾舜(入聲)第(六十五) 尾誐帝尾誐帝(六十六) 尾誐多麼攞尾戍(引)陀𩕳(六十七) 乞史(二合)抳乞史(二合)抳(六十八) 薩嚩播(引)跛尾舜(入聲)第(六十九) 麼攞尾蘖帝(七十) 帝惹(子攞切)嚩底嚩日囉(二合)嚩底怛𡂖(二合)路(引)枳野(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(七十一) 薩嚩怛他(引)蘖多沒馱毘色訖帝(二合)娑嚩賀(引)(七十二) 薩嚩冐地薩多嚩(二合)毘色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(七十三) 薩嚩泥(上聲)嚩跢毘色訖帝(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(七十四) 薩嚩怛他(去聲引)誐多紇哩(二合)乃夜地瑟恥(二合)多紇哩(二合)乃曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)(七十五) 薩嚩怛他(引)誐多三麼野悉第娑嚩(二合引)賀(引)(七十六) 印捺㘑(二合)印捺攞(二合)嚩底印捺囉(二合)弭也(二合)嚩路(引)枳帝娑嚩(引合引)賀(引)(七十七) 沒囉(二合)憾銘(二合)波囉(二合)憾麼(二合)底庾(二合)史帝娑嚩(二合引)賀(引)(七十八) 尾瑟弩(二合)曩莫塞訖哩(三合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(七十九) 摩係濕嚩(二合)囉滿儞多(上聲)布爾(而呲切，下同)跢曳娑嚩(二合引)賀(引)(八十) 嚩日囉(二合)陀囉嚩日囉(二合)播抳麼攞尾(引)哩野(二合)地瑟恥(二合)帝娑嚩(二合引)賀(引)(八十一) 地𠴊(二合)多囉(引)瑟吒囉(二合)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十二) 尾嚕(引)茶(去聲)迦(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十三) 尾嚕播(引)吃灑(二合)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十四) 吠(武每切引)室囉(二合)摩拏(引)野薩嚩(二合引)賀(引)拶咄摩賀(引)囉(引)惹曩莫塞訖哩(三合)多野薩嚩(二合引)賀(引)(八十五) 焰麼(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十六) 焰麼(引)布(引)爾多曩莫塞訖哩(三合)跢野薩嚩(二合引)賀(引)(八十七) 嚩嚕(引)拏(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(八十八) 麼嚕哆野薩嚩(二合引)賀(引)(八十九) 摩賀麼嚕跢野薩嚩(二合引)賀(引)(九十) 阿𭉆曩(二合)曳(引)薩嚩(二合引)賀(引)(九十一) 曩誐尾路枳跢野薩嚩(二合引)賀(引)(九十二) 泥(上聲引)嚩誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十三) 曩(引)誐誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十四

) 藥乞灑(二合)誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十五) 囉(引)乞灑(二合)娑誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十六) 彥闥嚩誐嬭毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(九十七) 阿蘇囉誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十八) 誐嚕拏誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十九) 緊捺囉誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(二百) 摩護(引)囉誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(一) 麼努曬毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(二) 阿麼努曬毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(三) 薩嚩蘖囉(二合)係毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(四) 薩嚩步帝毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(五) 必哩帝毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六) 比捨(引)際毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(七) 阿跛娑麼(二合引)隷毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(八) 禁畔(引)嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九) 唵(引)度嚕度嚕薩嚩(二合引)賀(引)(十) 唵覩嚕覩嚕薩嚩(二合引)賀(引)(十一) 唵畝嚕畝嚕薩嚩(二合引)賀(引)(十二) 賀曩賀曩薩嚩設覩嚕(二合)喃(引)薩嚩(二合引)賀(引)(十三) 娜賀娜賀薩嚩訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)納瑟吒(二合引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(十四) 鉢佐鉢佐薩嚩鉢囉(二合)底也(二合)剔迦鉢囉(二合)底也(二合)弭怛囉(二合引)喃(引)(十五) 曳麼麼阿呬帝史拏入帝衫(引)薩吠衫(引)捨哩囕入嚩(二合引)攞野訥瑟吒(二合)唧哆喃薩嚩(二合引)賀(引)(十六) 入嚩(二合)里哆野薩嚩(二合引)賀(引)(十七) 鉢囉(二合)入嚩(二合)里哆野薩嚩(二合引)賀(引)(十八) 儞(引)跛多(二合)入嚩(二合引)攞(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(十九) 三(去聲)滿多入嚩(二合引)攞野薩嚩(二合引)賀(引)(二十) 麼抳跋捺囉(二合)野薩嚩(二合引)賀(引)(二十一) 布(引)羅拏(二合)跛捺囉(二合引)野薩嚩(二合引)賀(引)(二十二) 摩賀迦囉野薩嚩(二合引)賀(引)(二十三) 麼底哩(二合)誐拏(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(二十四) 也吃史(二合)抳(引)喃(上聲引)薩嚩(二合引)賀(引)(二十五) 囉(引)吃 灑(二合)枲喃薩嚩(二合引)賀(引)(二十六) 阿(去聲引)迦(引)捨麼(引)底哩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ) 藥乞灑(二合)誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十五) 囉(引)乞灑(二合)娑誐嬭(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十六) 彥闥嚩誐嬭毘藥(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(九十七) 阿蘇囉誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十八) 誐嚕拏誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九十九) 緊捺囉誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(二百) 摩護(引)囉誐嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(一) 麼努曬毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(二) 阿麼努曬毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(三) 薩嚩蘖囉(二合)係毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(四) 薩嚩步帝毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(五) 必哩帝毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六) 比捨(引)際毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(七) 阿跛娑麼(二合引)隷毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(八) 禁畔(引)嬭毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(九) 唵(引)度嚕度嚕薩嚩(二合引)賀(引)(十) 唵覩嚕覩嚕薩嚩(二合引)賀(引)(十一) 唵畝嚕畝嚕薩嚩(二合引)賀(引)(十二) 賀曩賀曩薩嚩設覩嚕(二合)喃(引)薩嚩(二合引)賀(引)(十三) 娜賀娜賀薩嚩訥瑟吒(二合)鉢囉(二合)納瑟吒(二合引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(十四) 鉢佐鉢佐薩嚩鉢囉(二合)底也(二合)剔迦鉢囉(二合)底也(二合)弭怛囉(二合引)喃(引)(十五) 曳麼麼阿呬帝史拏入帝衫(引)薩吠衫(引)捨哩囕入嚩(二合引)攞野訥瑟吒(二合)唧哆喃薩嚩(二合引)賀(引)(十六) 入嚩(二合)里哆野薩嚩(二合引)賀(引)(十七) 鉢囉(二合)入嚩(二合)里哆野薩嚩(二合引)賀(引)(十八) 儞(引)跛多(二合)入嚩(二合引)攞(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(十九) 三(去聲)滿多入嚩(二合引)攞野薩嚩(二合引)賀(引)(二十) 麼抳跋捺囉(二合)野薩嚩(二合引)賀(引)(二十一) 布(引)羅拏(二合)跛捺囉(二合引)野薩嚩(二合引)賀(引)(二十二) 摩賀迦囉野薩嚩(二合引)賀(引)(二十三) 麼底哩(二合)誐拏(引)野薩嚩(二合引)賀(引)(二十四) 也吃史(二合)抳(引)喃(上聲引)薩嚩(二合引)賀(引)(二十五) 囉(引)吃 灑(二合)枲喃薩嚩(二合引)賀(引)(二十六) 阿(去聲引)迦(引)捨麼(引)底哩

(二合)喃薩嚩(二合引)賀(引)(二十七) 三(去聲)畝捺囉(二合)嚩枲(星以切)𩕳喃薩嚩(二合引)賀(引)(二十八) 囉底哩(二合)拶囉(引)喃(引)薩嚩(二合引)賀(引)(二十九) 儞嚩娑拶囉(引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十) 底哩(二合)散𠆙拶囉(引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十一) 尾(上聲引)攞(引)拶囉(引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十二) 阿尾邏拶囉喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十三) 蘖婆賀𭋸毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(三十四) 蘖婆散跢囉抳薩嚩(二合引)賀(引)(三十五) 戶嚕戶嚕薩嚩(二合引)賀(引)(三十六) 唵薩嚩(二合引)賀(引)(三十七) 薩嚩(入聲短呼)薩嚩(二合引)賀(引)(三十八) 撲(重聲)薩嚩(二合引)賀(引)(三十九) 步嚩(無博切)薩嚩(二合引)賀(引)(四十) 唵部(引)囉步(二合)嚩(無博切)娑嚩(入聲二合)薩嚩(二合引)賀(引)(四十一) 唧徵(知以切)唧徵薩嚩(二合引)賀(引)(四十二) 尾微尾微薩嚩(二合引)賀(引)(四十三) 馱囉抳薩嚩(二合引)賀(引)(四十四) 馱(引)囉抳薩嚩(二合引)賀(引)(四十五) 阿𭉆𩕳(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(四十六) 帝祖嚩補薩嚩(二合引)賀(引)(四十七) 唧里唧里薩嚩(二合引)賀(引)(四十八) 悉里悉里薩嚩(二合引)賀(引)(四十九) 沒𠆙沒𠆙薩嚩(二合引)賀(引)(五十) 悉𠆙悉𠆙薩嚩(二合引)賀(引)(五十一) 曼拏攞悉第薩嚩(二合引)賀(引)(五十二) 曼拏攞滿第薩嚩(二合引)賀(引)(五十三) 枲麼(引)滿陀𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(五十四) 薩嚩設咄嚕(二合)喃漸(子琰切)婆漸婆薩嚩(二合引)賀(引)(五十五) 娑瞻(二合)婆野娑瞻(二合)婆野(去聲)薩嚩(二合引)賀(引)(五十六) 親(去聲)娜親娜薩嚩(二合引)賀(引)(五十七) 牝娜牝娜薩嚩(二合引)賀(引)(五十八) 畔惹畔惹薩嚩(二合引)賀(引)(五十九) 滿馱滿馱薩嚩(二合引)賀(引)(六十) 莽賀野莽賀野薩嚩(二合引)賀(引)(六十一) 麼抳尾舜第薩嚩(二合引)賀(引)(六十二) 素哩曳(二合)素哩曳(二合)素哩野(二合)尾舜第尾戍馱𩕳娑嚩(二合引)賀(引)(六十三) 戰涅𭋸(二合)素戰涅𭋸(二合)布囉拏(二合)戰涅𭋸(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二合)喃薩嚩(二合引)賀(引)(二十七) 三(去聲)畝捺囉(二合)嚩枲(星以切)𩕳喃薩嚩(二合引)賀(引)(二十八) 囉底哩(二合)拶囉(引)喃(引)薩嚩(二合引)賀(引)(二十九) 儞嚩娑拶囉(引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十) 底哩(二合)散𠆙拶囉(引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十一) 尾(上聲引)攞(引)拶囉(引)喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十二) 阿尾邏拶囉喃薩嚩(二合引)賀(引)(三十三) 蘖婆賀𭋸毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(三十四) 蘖婆散跢囉抳薩嚩(二合引)賀(引)(三十五) 戶嚕戶嚕薩嚩(二合引)賀(引)(三十六) 唵薩嚩(二合引)賀(引)(三十七) 薩嚩(入聲短呼)薩嚩(二合引)賀(引)(三十八) 撲(重聲)薩嚩(二合引)賀(引)(三十九) 步嚩(無博切)薩嚩(二合引)賀(引)(四十) 唵部(引)囉步(二合)嚩(無博切)娑嚩(入聲二合)薩嚩(二合引)賀(引)(四十一) 唧徵(知以切)唧徵薩嚩(二合引)賀(引)(四十二) 尾微尾微薩嚩(二合引)賀(引)(四十三) 馱囉抳薩嚩(二合引)賀(引)(四十四) 馱(引)囉抳薩嚩(二合引)賀(引)(四十五) 阿𭉆𩕳(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(四十六) 帝祖嚩補薩嚩(二合引)賀(引)(四十七) 唧里唧里薩嚩(二合引)賀(引)(四十八) 悉里悉里薩嚩(二合引)賀(引)(四十九) 沒𠆙沒𠆙薩嚩(二合引)賀(引)(五十) 悉𠆙悉𠆙薩嚩(二合引)賀(引)(五十一) 曼拏攞悉第薩嚩(二合引)賀(引)(五十二) 曼拏攞滿第薩嚩(二合引)賀(引)(五十三) 枲麼(引)滿陀𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(五十四) 薩嚩設咄嚕(二合)喃漸(子琰切)婆漸婆薩嚩(二合引)賀(引)(五十五) 娑瞻(二合)婆野娑瞻(二合)婆野(去聲)薩嚩(二合引)賀(引)(五十六) 親(去聲)娜親娜薩嚩(二合引)賀(引)(五十七) 牝娜牝娜薩嚩(二合引)賀(引)(五十八) 畔惹畔惹薩嚩(二合引)賀(引)(五十九) 滿馱滿馱薩嚩(二合引)賀(引)(六十) 莽賀野莽賀野薩嚩(二合引)賀(引)(六十一) 麼抳尾舜第薩嚩(二合引)賀(引)(六十二) 素哩曳(二合)素哩曳(二合)素哩野(二合)尾舜第尾戍馱𩕳娑嚩(二合引)賀(引)(六十三) 戰涅𭋸(二合)素戰涅𭋸(二合)布囉拏(二合)戰涅𭋸(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六十

四) 蘖囉(二合)係(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六十五) 諾吃察(二合)底𭋸(二合)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六十六) 始吠薩嚩(二合引)賀(引)(六十七) 扇(引)底薩嚩(二合引)賀(引)(六十八) 薩嚩(二合短聲)娑底也(二合)野寧薩嚩(二合引)賀(引)(六十九) 始鑁(無敢切)羯哩扇(引)底羯哩補瑟置(二合)羯哩(二合)麼羅末達𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(七十) 室哩(二合)羯哩薩嚩(二合引)賀(引)(七十一) 室哩(二合)野末達𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(七十二) 室哩(二合)野入嚩(二合引)攞𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(七十三) 曩母呰薩嚩(二合引)賀(引)(七十四) 麼嚕呰薩嚩(二合引)賀(引)(七十五) 吠誐嚩底薩嚩(二合引)賀(引)(七十六) 唵(引)薩嚩怛他(引)誐多沒(引)帝鉢囉(二合)嚩囉尾誐多婆曳捨麼野薩嚩(二合短聲)銘婆誐嚩底薩嚩播閉毘喻(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩覩(七十七) 母𩕳母𩕳(七十八) 尾母𩕳佐𭋸佐攞寧婆野尾誐帝婆野賀囉抳(七十九) 冐地冐地(八十) 冐馱野冐馱野(八十一) 沒地里沒地里(八十二) 薩嚩怛他(引)誐多紇里(二合)乃野足瑟𪘜(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(八十三) 唵(引)嚩日羅(二合)嚩底嚩日囉(二合)鉢囉(二合)底瑟恥帝舜第(八十四) 怛他(引)誐多母捺囉(二合)地瑟咤(二合)曩地瑟恥(二合)帝薩嚩(二合引)賀(引)(八十五) 唵(引)畝𩕳畝𩕳(八十六) 畝𩕳嚩𭋸阿鼻詵(去聲)佐覩𤚥(八十七) 薩嚩怛他(去聲引)蘖跢薩嚩尾儞也(二合引)鼻曬罽(引)(八十八) 摩賀嚩日囉(二合)迦嚩佐母(上聲)捺囉(二合)母捺哩(二合)帶(引)(八十九) 薩嚩怛他(引)誐多吃哩(二合)乃夜地瑟恥(二合)多嚩日𭋹(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(二百九十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四) 蘖囉(二合)係(引)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六十五) 諾吃察(二合)底𭋸(二合)毘藥(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(六十六) 始吠薩嚩(二合引)賀(引)(六十七) 扇(引)底薩嚩(二合引)賀(引)(六十八) 薩嚩(二合短聲)娑底也(二合)野寧薩嚩(二合引)賀(引)(六十九) 始鑁(無敢切)羯哩扇(引)底羯哩補瑟置(二合)羯哩(二合)麼羅末達𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(七十) 室哩(二合)羯哩薩嚩(二合引)賀(引)(七十一) 室哩(二合)野末達𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(七十二) 室哩(二合)野入嚩(二合引)攞𩕳薩嚩(二合引)賀(引)(七十三) 曩母呰薩嚩(二合引)賀(引)(七十四) 麼嚕呰薩嚩(二合引)賀(引)(七十五) 吠誐嚩底薩嚩(二合引)賀(引)(七十六) 唵(引)薩嚩怛他(引)誐多沒(引)帝鉢囉(二合)嚩囉尾誐多婆曳捨麼野薩嚩(二合短聲)銘婆誐嚩底薩嚩播閉毘喻(二合)娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩覩(七十七) 母𩕳母𩕳(七十八) 尾母𩕳佐𭋸佐攞寧婆野尾誐帝婆野賀囉抳(七十九) 冐地冐地(八十) 冐馱野冐馱野(八十一) 沒地里沒地里(八十二) 薩嚩怛他(引)誐多紇里(二合)乃野足瑟𪘜(二合)薩嚩(二合引)賀(引)(八十三) 唵(引)嚩日羅(二合)嚩底嚩日囉(二合)鉢囉(二合)底瑟恥帝舜第(八十四) 怛他(引)誐多母捺囉(二合)地瑟咤(二合)曩地瑟恥(二合)帝薩嚩(二合引)賀(引)(八十五) 唵(引)畝𩕳畝𩕳(八十六) 畝𩕳嚩𭋸阿鼻詵(去聲)佐覩𤚥(八十七) 薩嚩怛他(去聲引)蘖跢薩嚩尾儞也(二合引)鼻曬罽(引)(八十八) 摩賀嚩日囉(二合)迦嚩佐母(上聲)捺囉(二合)母捺哩(二合)帶(引)(八十九) 薩嚩怛他(引)誐多吃哩(二合)乃夜地瑟恥(二合)多嚩日𭋹(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(二百九十)

曩謨(引)母馱(引)野(一) 曩謨(引)達磨野(二) 娜莫僧(去聲)伽(去聲引)野(三) 曩謨(引)婆(去聲，下同)誐嚩帝(四) 舍(引)枳也(二合)母曩曳(五) 摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(六) 怛他(去聲，下同，引)蘖跢(去聲引)夜(引)(七) 囉賀(二合)帝三(去聲，下同)藐三母馱(引)野(八) 娜莫颯答毘藥(二合)三藐三沒第(引)毘藥(二合)(九) 曀釤(去聲引)娜莫娑訖哩(三合)怛嚩(二合引)(十) 母馱(引)舍(引)娑曩物𠴊(二合)馱曳(引)(十一) 阿(上聲下同)賀阿娜(引)𩕳寅(二合引)(十二) 三鉢囉(二合)嚩乞灑(二合)銘(十三) 薩嚩薩怛嚩(二合引)弩(鼻聲下同)劍跛夜(引)(十四) 伊(上聲)𤚥(引)尾淰(引)摩賀(引)帝昝(引)(十五) 摩賀(引)麼攞跛囉(引)訖囉(二合)𤚥(引)(十六) 拽暹(去聲引)婆史單(上聲)麼鼻(引)怛囉(二合)琰(引)(十七) 嚩日囉(二合引)娑曩麼𩕳(引)史鼻(入聲)(十八) 疙囉(二合)賀(引)薩吠(引)尾曩(引)野迦(引)(十九) 室制(二合引)嚩怛得尾灑(三合)拏(引)尾攞孕蘖跢(引)(二十) 怛儞也(二合)他(引)(二十一) 儗(霓以切)哩儗哩儗哩抳(尼檉切，下同)(二十二) 儗哩嚩底(二十三) 麌拏(上聲下同)嚩底(二十四) 阿(引)迦(引)捨嚩底(二十五) 阿(引)迦(引)捨囉秫第播(引)跛尾誐帝(二十六) 阿(引)迦(引)勢誐誐曩怛黎(二十七) 阿(引)迦(引)捨尾佐(引)哩抳(二十八) 入嚩(二合)里多失㘈(引)(二十九) 麼抳穆訖底(二合)佉(上聲)唧多冐(上聲，下同，引)里馱㘈(三十) 蘇(上聲，下同)計(引)勢(引)(三十一) 蘇嚩訖怛𭋸(三合)(三十二) 蘇寗(引)怛𭋸(二合引)(三十三) 素𮧬囉拏(二合)冐(引)里(三十四) 阿底(引)帝阿拏答半(二合)寧麼曩蘖帝(三十五) 鉢囉(二合)底聿(二合)答半(二合)寧(三十六) 曩莫薩吠(引)釤(引)母馱(引)南(引)(三十七) 入嚩(二合)里多帝惹(自攞切，下同)三母第(引)(三十八) 素母第(引)(三十九) 婆誐嚩底(四十) 素囉乞灑(二合)抳(四十一) 素乞灑(二合)銘(四十二) 素鉢囉(三合)陛(四十三) 素娜銘(四十四) 素難(上聲引)帝(引)(四十五) 左𭋸(四十六) 婆誐嚩底(四十七) 跋捺囉(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩謨(引)母馱(引)野(一) 曩謨(引)達磨野(二) 娜莫僧(去聲)伽(去聲引)野(三) 曩謨(引)婆(去聲，下同)誐嚩帝(四) 舍(引)枳也(二合)母曩曳(五) 摩賀(引)迦(引)嚕抳迦(引)野(六) 怛他(去聲，下同，引)蘖跢(去聲引)夜(引)(七) 囉賀(二合)帝三(去聲，下同)藐三母馱(引)野(八) 娜莫颯答毘藥(二合)三藐三沒第(引)毘藥(二合)(九) 曀釤(去聲引)娜莫娑訖哩(三合)怛嚩(二合引)(十) 母馱(引)舍(引)娑曩物𠴊(二合)馱曳(引)(十一) 阿(上聲下同)賀阿娜(引)𩕳寅(二合引)(十二) 三鉢囉(二合)嚩乞灑(二合)銘(十三) 薩嚩薩怛嚩(二合引)弩(鼻聲下同)劍跛夜(引)(十四) 伊(上聲)𤚥(引)尾淰(引)摩賀(引)帝昝(引)(十五) 摩賀(引)麼攞跛囉(引)訖囉(二合)𤚥(引)(十六) 拽暹(去聲引)婆史單(上聲)麼鼻(引)怛囉(二合)琰(引)(十七) 嚩日囉(二合引)娑曩麼𩕳(引)史鼻(入聲)(十八) 疙囉(二合)賀(引)薩吠(引)尾曩(引)野迦(引)(十九) 室制(二合引)嚩怛得尾灑(三合)拏(引)尾攞孕蘖跢(引)(二十) 怛儞也(二合)他(引)(二十一) 儗(霓以切)哩儗哩儗哩抳(尼檉切，下同)(二十二) 儗哩嚩底(二十三) 麌拏(上聲下同)嚩底(二十四) 阿(引)迦(引)捨嚩底(二十五) 阿(引)迦(引)捨囉秫第播(引)跛尾誐帝(二十六) 阿(引)迦(引)勢誐誐曩怛黎(二十七) 阿(引)迦(引)捨尾佐(引)哩抳(二十八) 入嚩(二合)里多失㘈(引)(二十九) 麼抳穆訖底(二合)佉(上聲)唧多冐(上聲，下同，引)里馱㘈(三十) 蘇(上聲，下同)計(引)勢(引)(三十一) 蘇嚩訖怛𭋸(三合)(三十二) 蘇寗(引)怛𭋸(二合引)(三十三) 素𮧬囉拏(二合)冐(引)里(三十四) 阿底(引)帝阿拏答半(二合)寧麼曩蘖帝(三十五) 鉢囉(二合)底聿(二合)答半(二合)寧(三十六) 曩莫薩吠(引)釤(引)母馱(引)南(引)(三十七) 入嚩(二合)里多帝惹(自攞切，下同)三母第(引)(三十八) 素母第(引)(三十九) 婆誐嚩底(四十) 素囉乞灑(二合)抳(四十一) 素乞灑(二合)銘(四十二) 素鉢囉(三合)陛(四十三) 素娜銘(四十四) 素難(上聲引)帝(引)(四十五) 左𭋸(四十六) 婆誐嚩底(四十七) 跋捺囉(二合)

嚩底(四十八) 跋捺𭋸(二合)(四十九) 素跋捺𭋸(二合)(五十) 尾麼(鼻聲，下同)黎惹野跋捺𭋸(二合)(五十一) 鉢囉(二合)贊拏贊膩(五十二) 嚩日囉(二合)贊膩(五十三) 摩(引)賀(引)贊膩(五十四) 矯(引)哩(五十五) 巘馱(引)哩(五十六) 來里贊拏(引)里(五十七) 麼(引)蹬儗(五十八) 卜羯斯捨嚩哩捺囉(二合引)弭膩(五十九) 勞(引)捺哩(二合)抳(六十) 薩嚩(引)囉他(二合)娑(去聲引)馱𩕳(六十一) 賀曩賀曩(六十二) 薩嚩設咄嚕(二合)喃諾賀諾賀(六十三) 薩嚩訥瑟吒(二合)南(六十四) 畢𭋸(二合引)多比舍(引)左拏(引)枳𩕳(引)南(引)(六十五) 麼弩灑(引)麼弩灑喃(引)(六十六) 跛左跛左(六十七) 紇哩(二合)乃閻尾陀網(二合)娑野尒(引)尾耽(六十八) 薩嚩訥瑟吒(二合)疙囉(二合)賀(引)喃(引)(六十九) 曩(引)捨野曩(引)捨野(七十) 薩嚩播(引)跛𩕳銘囉乞灑囉乞灑(二合)𤚥(引)(七十一) 薩嚩薩怛嚩(二合引)難左(七十二) 薩嚩婆庾(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)(七十三) 薩嚩訥瑟吒(二合引)南(引)滿馱能矩嚕(七十四) 薩嚩枳里尾(二合)灑曩(引)捨𩕳(七十五) 沫(鼻聲引)多難(上聲)膩麼(引)𩕳𩕳左黎底致(上聲，下同)底致𩕳(七十六) 咄𪘨具(引)囉抳味(引)囉抳(七十七) 鉢囉(二合)𮧬囉三麼𭋸(七十八) 贊拏(引)里(七十九) 麼蹬祇(八十) 𮧬拶嘶素嚕卜羯斯捨嚩哩餉迦里捺囉(二合)尾膩(八十一) 諾賀𩕳跛左𩕳沫娜𩕳(八十二) 薩囉羅薩囉黎(八十三) 薩囉攬陛呬(去聲引)曩(八十四) 末地庾(二合引)得訖哩(三合)瑟吒(二合)(八十五) 尾娜(引)哩抳(八十六) 尾馱(引)哩抳(八十七) 麼呬里(八十八) 麼護(引)麼護(引)里𩕳(八十九) 薩嬭𩕳薩拏伴霽(九十) 滿帝滿底𩕳(九十一) 滿帝斫訖囉(二合)嚩(引)枳𩕳(九十二) 惹黎祖黎(九十三) 捨嚩哩捨麼哩舍(引)嚩哩(九十四) 薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳(九十五) 祖(引)膩祖(引)膩𩕳(九十六) 𩕳弭𩕳弭(九十七) 𩕳泯馱哩底哩(二合)路(引)迦惹賀𩕳(九十八) 底哩(二合)路迦路迦羯哩(九十九) 怛𡂖(二合引)馱(引)覩迦弭野(二合)嚩路(引)枳𩕳(一百) 嚩日囉(二合) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩底(四十八) 跋捺𭋸(二合)(四十九) 素跋捺𭋸(二合)(五十) 尾麼(鼻聲，下同)黎惹野跋捺𭋸(二合)(五十一) 鉢囉(二合)贊拏贊膩(五十二) 嚩日囉(二合)贊膩(五十三) 摩(引)賀(引)贊膩(五十四) 矯(引)哩(五十五) 巘馱(引)哩(五十六) 來里贊拏(引)里(五十七) 麼(引)蹬儗(五十八) 卜羯斯捨嚩哩捺囉(二合引)弭膩(五十九) 勞(引)捺哩(二合)抳(六十) 薩嚩(引)囉他(二合)娑(去聲引)馱𩕳(六十一) 賀曩賀曩(六十二) 薩嚩設咄嚕(二合)喃諾賀諾賀(六十三) 薩嚩訥瑟吒(二合)南(六十四) 畢𭋸(二合引)多比舍(引)左拏(引)枳𩕳(引)南(引)(六十五) 麼弩灑(引)麼弩灑喃(引)(六十六) 跛左跛左(六十七) 紇哩(二合)乃閻尾陀網(二合)娑野尒(引)尾耽(六十八) 薩嚩訥瑟吒(二合)疙囉(二合)賀(引)喃(引)(六十九) 曩(引)捨野曩(引)捨野(七十) 薩嚩播(引)跛𩕳銘囉乞灑囉乞灑(二合)𤚥(引)(七十一) 薩嚩薩怛嚩(二合引)難左(七十二) 薩嚩婆庾(引)鉢捺囉(二合)吠(引)毘藥(二合)(七十三) 薩嚩訥瑟吒(二合引)南(引)滿馱能矩嚕(七十四) 薩嚩枳里尾(二合)灑曩(引)捨𩕳(七十五) 沫(鼻聲引)多難(上聲)膩麼(引)𩕳𩕳左黎底致(上聲，下同)底致𩕳(七十六) 咄𪘨具(引)囉抳味(引)囉抳(七十七) 鉢囉(二合)𮧬囉三麼𭋸(七十八) 贊拏(引)里(七十九) 麼蹬祇(八十) 𮧬拶嘶素嚕卜羯斯捨嚩哩餉迦里捺囉(二合)尾膩(八十一) 諾賀𩕳跛左𩕳沫娜𩕳(八十二) 薩囉羅薩囉黎(八十三) 薩囉攬陛呬(去聲引)曩(八十四) 末地庾(二合引)得訖哩(三合)瑟吒(二合)(八十五) 尾娜(引)哩抳(八十六) 尾馱(引)哩抳(八十七) 麼呬里(八十八) 麼護(引)麼護(引)里𩕳(八十九) 薩嬭𩕳薩拏伴霽(九十) 滿帝滿底𩕳(九十一) 滿帝斫訖囉(二合)嚩(引)枳𩕳(九十二) 惹黎祖黎(九十三) 捨嚩哩捨麼哩舍(引)嚩哩(九十四) 薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳(九十五) 祖(引)膩祖(引)膩𩕳(九十六) 𩕳弭𩕳弭(九十七) 𩕳泯馱哩底哩(二合)路(引)迦惹賀𩕳(九十八) 底哩(二合)路迦路迦羯哩(九十九) 怛𡂖(二合引)馱(引)覩迦弭野(二合)嚩路(引)枳𩕳(一百) 嚩日囉(二合)

跛囉戍播(引)捨渴誐斫訖囉(二合)底哩戍(引)囉震跢(引)麼抳(一) 麼訶(引)尾儞野(二合引)馱(引)囉抳(二) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)麼麼薩嚩薩怛嚩(二合引)難左(三)薩嚩怛囉(二合)薩嚩娑他(二合引)曩蘖怛寫(四) 薩嚩訥瑟吒(二合)婆曳(引)毘藥(二合)(五) 薩嚩麼弩灑(引)麼弩灑婆曳(引)毘藥(二合)(六) 薩嚩尾野(二合引)地毘藥(二合)(七) 嚩日𭋹(二合)嚩日囉(二合)嚩底(八) 嚩日囉(二合)播(引)抳馱𭋹(九) 呬里呬里(十) 弭里弭里(十一) 唧里唧里(十二) 悉里悉里(十三) 嚩囉嚩囉嚩囉禰(引)(十四) 薩嚩怛囉(二合)惹野臘第娑嚩(二合引)賀(引)(十五) 播(引)跛尾娜(引)囉抳(十六) 薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳娑嚩(二合引)賀(引)(十七) 薩嚩怛囉(二合)婆野賀囉抳娑嚩(二合引)賀(引)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩都麼麼(某甲)娑嚩(二合引)賀(引)(十九) 扇(引)底娑嚩(二合引)賀(引)(二十) 補瑟置(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十一) 惹野都惹曳(引)惹野嚩底(二十二) 惹野尾補羅尾麼黎娑嚩(二合引)賀(引)(二十三) 薩嚩怛他(引)蘖多(引)地瑟姹(二合)曩布囉底(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(二十四) 唵(引)步哩步哩嚩日囉(二合)嚩底(二十五) 怛他蘖多紇哩(二合)乃野布囉抳散馱(引)囉抳(二十六) 末羅末羅惹野尾儞曳(二合引)吽吽癹吒癹吒娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十七) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跛囉戍播(引)捨渴誐斫訖囉(二合)底哩戍(引)囉震跢(引)麼抳(一) 麼訶(引)尾儞野(二合引)馱(引)囉抳(二) 囉乞灑(二合)囉乞灑(二合)𤚥(引)麼麼薩嚩薩怛嚩(二合引)難左(三)薩嚩怛囉(二合)薩嚩娑他(二合引)曩蘖怛寫(四) 薩嚩訥瑟吒(二合)婆曳(引)毘藥(二合)(五) 薩嚩麼弩灑(引)麼弩灑婆曳(引)毘藥(二合)(六) 薩嚩尾野(二合引)地毘藥(二合)(七) 嚩日𭋹(二合)嚩日囉(二合)嚩底(八) 嚩日囉(二合)播(引)抳馱𭋹(九) 呬里呬里(十) 弭里弭里(十一) 唧里唧里(十二) 悉里悉里(十三) 嚩囉嚩囉嚩囉禰(引)(十四) 薩嚩怛囉(二合)惹野臘第娑嚩(二合引)賀(引)(十五) 播(引)跛尾娜(引)囉抳(十六) 薩嚩弭野(二合引)地賀囉抳娑嚩(二合引)賀(引)(十七) 薩嚩怛囉(二合)婆野賀囉抳娑嚩(二合引)賀(引)(十八) 娑嚩(二合)娑底(二合)婆嚩都麼麼(某甲)娑嚩(二合引)賀(引)(十九) 扇(引)底娑嚩(二合引)賀(引)(二十) 補瑟置(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)(二十一) 惹野都惹曳(引)惹野嚩底(二十二) 惹野尾補羅尾麼黎娑嚩(二合引)賀(引)(二十三) 薩嚩怛他(引)蘖多(引)地瑟姹(二合)曩布囉底(二合)娑嚩(二合引)賀(引)(二十四) 唵(引)步哩步哩嚩日囉(二合)嚩底(二十五) 怛他蘖多紇哩(二合)乃野布囉抳散馱(引)囉抳(二十六) 末羅末羅惹野尾儞曳(二合引)吽吽癹吒癹吒娑嚩(二合引)賀(引)(一百二十七)

Namaḥ sarvatathāgatānāṁ namo namaḥ sarvabuddha bodhi-sattva-buddha-dharma-saṁghebhyaḥ, tadyathā. Oṁ vipragarbhe vipula vimale vimala garbhe vimale jaya garbhe vajra jvālā garbhe, gati gahane, gagana viśodhane, sarva papa viśodhane. Oṁ guṇavati gagana vicāriṇi, gagariṇi 2 giriṇi 2 bhagari garddhabhari, gamari 2 gahari 2 gaha 2 gargāri 2 gagari 2 gaṁbhari 2 gabhi 2 gahi 2 gamari 2 gare 2 guha 2 guru 2 gubha 2 guriṇi 2 cale mucale samucale jaye vijaye, jagavati, aparājite, sarva bhaya vigate, garbha saṁbharaṇi, śiri 2 ciri 2 miri 2 piri 2 ghiri 2 sarva mantrā karṣaṇi. Sarva śatrūnpramathanī rakṣa 2 sarvasattvānāñca sarvadā sarva bhayebhyaḥ, sarva vyādhibhyaḥ sarvopidravebhyaḥ ciri 2 viri 2 diri 2 vigatā varaṇa viśodhani, vividhāvaraṇa vināsanī muni 2 muci 2 muli 2 cili 2 kili 2 mili 2 kamale vimale, jaye jayāvahe, jayavati viśeṣavati bhagavati ratna makuṭa mālādhari vajra vividha vicitraveśa dhāriṇī bhagavati mahā vidyā devi rakṣa 2 mama sarva sattvānāñca samantā sarvatra sarvapāpa viśodh 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 Namaḥ sarvatathāgatānāṁ namo namaḥ sarvabuddha bodhi-sattva-buddha-dharma-saṁghebhyaḥ, tadyathā. Oṁ vipragarbhe vipula vimale vimala garbhe vimale jaya garbhe vajra jvālā garbhe, gati gahane, gagana viśodhane, sarva papa viśodhane. Oṁ guṇavati gagana vicāriṇi, gagariṇi 2 giriṇi 2 bhagari garddhabhari, gamari 2 gahari 2 gaha 2 gargāri 2 gagari 2 gaṁbhari 2 gabhi 2 gahi 2 gamari 2 gare 2 guha 2 guru 2 gubha 2 guriṇi 2 cale mucale samucale jaye vijaye, jagavati, aparājite, sarva bhaya vigate, garbha saṁbharaṇi, śiri 2 ciri 2 miri 2 piri 2 ghiri 2 sarva mantrā karṣaṇi. Sarva śatrūnpramathanī rakṣa 2 sarvasattvānāñca sarvadā sarva bhayebhyaḥ, sarva vyādhibhyaḥ sarvopidravebhyaḥ ciri 2 viri 2 diri 2 vigatā varaṇa viśodhani, vividhāvaraṇa vināsanī muni 2 muci 2 muli 2 cili 2 kili 2 mili 2 kamale vimale, jaye jayāvahe, jayavati viśeṣavati bhagavati ratna makuṭa mālādhari vajra vividha vicitraveśa dhāriṇī bhagavati mahā vidyā devi rakṣa 2 mama sarva sattvānāñca samantā sarvatra sarvapāpa viśodh

anī, huru 2 curu 2 muru 2 rakṣa 2 māṁ sarvasattvānāñca anāthāntraṇānalayanāna parāyaṇānya(pa?)rimocaya sarvaduḥkhebhyaḥ caṇḍi 2 caṇḍo 2 caṇḍini 2 vegavati sarva duṣṭanivaraṇī vijaya vāhini huru 2 muru 2 curu 2 turu 2 māyupālinī, sura vara pramathanī, sarva deva gaṇa pūjite ciri 2 dhiri 2 samantāvalokite prabhe 2 suprabhe 2 viśuddhe, sarva pāpa viśodhanī dhara 2 dharaṇīndhare suru 2 sumuru 2 rurucale cāraya 2 sarvaduṣṭānpuraya 2 āsāṁ mama sarva sattvānāñca kuru 2 śrī vasundhare jayakamale juli 2 varadīkuse. Oṁ padma viśuddhe śodhaya 2 śuddhe 2 bhara 2 bhiri 2 bhuru 2 maṅgala viśuddhe pavitra mukhi, khaṅgiri 2 khara 2 jvarita śiṣare, samantāvalokita prabhe, śubha 2 praviśuddhe samanta prasārita vabhāsita śuddhe jvala 2 sarva deva gaṇa samākarṣiṇi, satyaprate, Oṁ hrī traṁ, tara 2 tāraya 2 māṁ saparivārān sarvasattvānāñca, nāga vilokite, huru 2 laghu 2 hutu 2 tuhu 2 kṣiṇi 2 sarvagraha bhakṣiṇi piṅgali 2 muci 2s umu 2 suvicare, tara 2 nāgavilokini tāravantuṁ māṁ saparivārān sarvasattvānāñca 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 anī, huru 2 curu 2 muru 2 rakṣa 2 māṁ sarvasattvānāñca anāthāntraṇānalayanāna parāyaṇānya(pa?)rimocaya sarvaduḥkhebhyaḥ caṇḍi 2 caṇḍo 2 caṇḍini 2 vegavati sarva duṣṭanivaraṇī vijaya vāhini huru 2 muru 2 curu 2 turu 2 māyupālinī, sura vara pramathanī, sarva deva gaṇa pūjite ciri 2 dhiri 2 samantāvalokite prabhe 2 suprabhe 2 viśuddhe, sarva pāpa viśodhanī dhara 2 dharaṇīndhare suru 2 sumuru 2 rurucale cāraya 2 sarvaduṣṭānpuraya 2 āsāṁ mama sarva sattvānāñca kuru 2 śrī vasundhare jayakamale juli 2 varadīkuse. Oṁ padma viśuddhe śodhaya 2 śuddhe 2 bhara 2 bhiri 2 bhuru 2 maṅgala viśuddhe pavitra mukhi, khaṅgiri 2 khara 2 jvarita śiṣare, samantāvalokita prabhe, śubha 2 praviśuddhe samanta prasārita vabhāsita śuddhe jvala 2 sarva deva gaṇa samākarṣiṇi, satyaprate, Oṁ hrī traṁ, tara 2 tāraya 2 māṁ saparivārān sarvasattvānāñca, nāga vilokite, huru 2 laghu 2 hutu 2 tuhu 2 kṣiṇi 2 sarvagraha bhakṣiṇi piṅgali 2 muci 2s umu 2 suvicare, tara 2 nāgavilokini tāravantuṁ māṁ saparivārān sarvasattvānāñca

saṁsārṇa vāha*gavati aṣṭhamahā bhayebhyaḥ sarvatra samantena diśāvandhena vajra prākāra vandhena vajrapāśa vandhena vajrajvāli vajra jvālā viśuddhena; bhuri 2 bhagavati garbhavati garbha śodhanī, kukṣisampūraṇi, jvala 2 cala 2 Oṁ jvalani 2 varṣatu deva samantena divyodakenāmṛta varṣaṇi, devatāvatāraṇī, abhiṣiñcantu sugata varavacanāmṛta varavapūṣe. Rakṣa 2 mama sarvasattvānāñca sarvatra sarvadā sarva bhayebhyaḥ sarvopodravebhyaḥ sarvopasargebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ sarva duṣṭa bhayabhītebhyaḥ sarva kalikalaha vigraha vīvāda duḥkha pradurunimirttā maṅgala pāpa viśodhanī, kukṣi saṁpūraśi, sarva yakṣa rākṣasa nāga vidāriṇi cala 2 vala 2 varavati jaya 2 jayantu māṁ sarvatra sarva kālaṁ sidhyantu me. Iyam mahā vidyā sādhaya maṇḍalānughātaya vighnān jaya 2 siddhe sidhya 2 buddhya 2 pūraya 2 pūraṇi 2 pūrayāśāṁ māṁ saparivārāṁ sarva sattvānāñca sarva didyo*ṅgatamūrtte jayottari, jayakarī jayavati tiṣṭha 2 bhagavati samayam:anupālaya tathāgata hṛdaya śuddhe vyavalokaya mama saparivāraṁ sarva sa 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 saṁsārṇa vāha*gavati aṣṭhamahā bhayebhyaḥ sarvatra samantena diśāvandhena vajra prākāra vandhena vajrapāśa vandhena vajrajvāli vajra jvālā viśuddhena; bhuri 2 bhagavati garbhavati garbha śodhanī, kukṣisampūraṇi, jvala 2 cala 2 Oṁ jvalani 2 varṣatu deva samantena divyodakenāmṛta varṣaṇi, devatāvatāraṇī, abhiṣiñcantu sugata varavacanāmṛta varavapūṣe. Rakṣa 2 mama sarvasattvānāñca sarvatra sarvadā sarva bhayebhyaḥ sarvopodravebhyaḥ sarvopasargebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ sarva duṣṭa bhayabhītebhyaḥ sarva kalikalaha vigraha vīvāda duḥkha pradurunimirttā maṅgala pāpa viśodhanī, kukṣi saṁpūraśi, sarva yakṣa rākṣasa nāga vidāriṇi cala 2 vala 2 varavati jaya 2 jayantu māṁ sarvatra sarva kālaṁ sidhyantu me. Iyam mahā vidyā sādhaya maṇḍalānughātaya vighnān jaya 2 siddhe sidhya 2 buddhya 2 pūraya 2 pūraṇi 2 pūrayāśāṁ māṁ saparivārāṁ sarva sattvānāñca sarva didyo*ṅgatamūrtte jayottari, jayakarī jayavati tiṣṭha 2 bhagavati samayam:anupālaya tathāgata hṛdaya śuddhe vyavalokaya mama saparivāraṁ sarva sa

ttvānāñca āśāṁ pūraya trāya svamāmā*ṣṭha mahādāruṇa bhayebhyaḥ sarvāsīperipūraya trāya svamāṁ mahā bhayebhyaḥ, sara 2 prasara 2 sarvāvaraṇa viśodhani samantākāra maṇḍala viśuddhe vigate 2 vigatamala sarva vigatamala viśodhani kṣiṇi 2 sarvapāpa viśuddhe, mala viśuddhe tejavati tejovati, vajre vajravati trailokyādiṣṭhite svāhā, sarva tathāgata mūrddhnabhiṣikte* svāhā, sarva buddha bodhisattvābhiṣikte svāhā, sarva devatābhiṣikte svāhā, sarva tathāgata hṛḍayādhiṣṭhita hṛdaye svāhā, sarva tathāgata hṛdaya samaye siddhe svāhā, indre indravati indra vyavalokite svāhā, brahme brahmādhyūṣite svāhā, viṣṇu namaskṛte svāhā, maheśvara vandita pūjitāyai svāhā, vajra dhara vajra pāṇi vala vīryādhiṣṭhīte svāhā, dhṛtarāṣṭrāya svāhā, virūdhakāya svāhā, virūpākṣāya svāhā, vaiśravanāya svāhā, catur mahā rāja namas kṛtāya svāhā, jamāya svāhā, jama pūjita namaskṛtāya svāhā, varuṇāya svāhā, marutāya svāhā, mahā marutāya svāhā, agnaye svāhā, nāgavilokitāya svāhā, devagaṇebhyaḥ svāhā, vāyave svāhā, nāgavilokit 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ttvānāñca āśāṁ pūraya trāya svamāmā*ṣṭha mahādāruṇa bhayebhyaḥ sarvāsīperipūraya trāya svamāṁ mahā bhayebhyaḥ, sara 2 prasara 2 sarvāvaraṇa viśodhani samantākāra maṇḍala viśuddhe vigate 2 vigatamala sarva vigatamala viśodhani kṣiṇi 2 sarvapāpa viśuddhe, mala viśuddhe tejavati tejovati, vajre vajravati trailokyādiṣṭhite svāhā, sarva tathāgata mūrddhnabhiṣikte* svāhā, sarva buddha bodhisattvābhiṣikte svāhā, sarva devatābhiṣikte svāhā, sarva tathāgata hṛḍayādhiṣṭhita hṛdaye svāhā, sarva tathāgata hṛdaya samaye siddhe svāhā, indre indravati indra vyavalokite svāhā, brahme brahmādhyūṣite svāhā, viṣṇu namaskṛte svāhā, maheśvara vandita pūjitāyai svāhā, vajra dhara vajra pāṇi vala vīryādhiṣṭhīte svāhā, dhṛtarāṣṭrāya svāhā, virūdhakāya svāhā, virūpākṣāya svāhā, vaiśravanāya svāhā, catur mahā rāja namas kṛtāya svāhā, jamāya svāhā, jama pūjita namaskṛtāya svāhā, varuṇāya svāhā, marutāya svāhā, mahā marutāya svāhā, agnaye svāhā, nāgavilokitāya svāhā, devagaṇebhyaḥ svāhā, vāyave svāhā, nāgavilokit

āya svāhā, devagaṇebhyaḥ svāhā, nāgagaṇebhyaḥ svāhā, yakṣagaṇebhyaḥ svāhā, rākṣasagaṇebhyaḥ svāhā, gandharva gaṇebhyaḥ svāhā, apasmāra gaṇebhyaḥ svāhā, asuragaṇebhyaḥ svāhā, garuḍa gaṇebhyaḥ svāhā, kinnara gaṇebhyaḥ svāhā, mahoraga gaṇebhyaḥ svāhā, manuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, amanuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, sarva grahebhyaḥ svāhā, sarva bhūtebhyaḥ svāhā, sarva pretebhyaḥ svāhā, sarva piśacebhyaḥ svāhā, sarvāpasmārebhyaḥ svāhā, sarva kumbhāṇḍebhyaḥ svāhā, sarva pūṭanebhyaḥ svāhā, sarva kaṭa-pūṭanebhyaḥ svāhā, sarva duṣṭa praduṣṭebhyaḥ svāhā. Oṁ dhuru 2 Oṁ turu 2 svāhā, Oṁ kuru 2 svāhā, Oṁ curu 2 svāhā, Oṁ muru 2 svāhā, Oṁ hana 2 svāhā, sarva śatrunāṁ svāhā, Oṁ phaha 2 sarva duṣṭānāṁ svāhā, Oṁ paca 2 sarva prabhyarthika prabhyamitrāṁ svāhā, ye mamāhitairṣiṇas teṣāṁ śarīraṁ jvālaye svāhā, sarva duṣṭa cittānāṁ svāhā, jvalitāya svāhā, samanta jvālāya svāhā, vajrā jvālāya svāhā, māṇibhadrāya svāhā, pūrṇa bhadrāya svāhā, samanta bhadrāya svāhā, mahā mahanta bhadrāya svāhā, kālāya svāhā, mahā kālāya sv 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 āya svāhā, devagaṇebhyaḥ svāhā, nāgagaṇebhyaḥ svāhā, yakṣagaṇebhyaḥ svāhā, rākṣasagaṇebhyaḥ svāhā, gandharva gaṇebhyaḥ svāhā, apasmāra gaṇebhyaḥ svāhā, asuragaṇebhyaḥ svāhā, garuḍa gaṇebhyaḥ svāhā, kinnara gaṇebhyaḥ svāhā, mahoraga gaṇebhyaḥ svāhā, manuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, amanuṣya gaṇebhyaḥ svāhā, sarva grahebhyaḥ svāhā, sarva bhūtebhyaḥ svāhā, sarva pretebhyaḥ svāhā, sarva piśacebhyaḥ svāhā, sarvāpasmārebhyaḥ svāhā, sarva kumbhāṇḍebhyaḥ svāhā, sarva pūṭanebhyaḥ svāhā, sarva kaṭa-pūṭanebhyaḥ svāhā, sarva duṣṭa praduṣṭebhyaḥ svāhā. Oṁ dhuru 2 Oṁ turu 2 svāhā, Oṁ kuru 2 svāhā, Oṁ curu 2 svāhā, Oṁ muru 2 svāhā, Oṁ hana 2 svāhā, sarva śatrunāṁ svāhā, Oṁ phaha 2 sarva duṣṭānāṁ svāhā, Oṁ paca 2 sarva prabhyarthika prabhyamitrāṁ svāhā, ye mamāhitairṣiṇas teṣāṁ śarīraṁ jvālaye svāhā, sarva duṣṭa cittānāṁ svāhā, jvalitāya svāhā, samanta jvālāya svāhā, vajrā jvālāya svāhā, māṇibhadrāya svāhā, pūrṇa bhadrāya svāhā, samanta bhadrāya svāhā, mahā mahanta bhadrāya svāhā, kālāya svāhā, mahā kālāya sv

āhā, mātṛgaṇaya svāhā, yakṣiṇināṁ svāhā, rākṣaśīnāṁ svāhā, preṭa piśāca ḍākinīnāṁ svāhā, ākāśa mātṛṇāṁ svāhā, samudra gāminīnāṁ svāhā, samudra vāsinīnāṁ svāhā, rātricarāṇāṁ svāhā, velācarāṇāṁ svāhā, avelācarāṇāṁ svāhā, garbha harebhyaḥ svāhā, garbhāhārebhyaḥ svāhā, garbha saṁdhāraṇīye svāhā, hulu 2 svāhā, culu 2 svāhā, Oṁ svāhā, sva svāhā, bhūḥ svāhā, tuvaḥ svāhā, Oṁ bhūr tvaḥ svāhā, cili 2 svāhā, sili 2 svāhā, budhya 2 svāhā, maṇḍala bandhe svāhā, śīmāvandhye svāhā, sarva śatrūṇā bhañjeya 2 svāhā, ...........ṣvāhā, stambhāya 2 svāhā, cchinda 2 svāhā, bhinda 2 svāhā, bhañja 2 svāhā, vandha 2 svāhā, mohaya 2 svāhā, maṇi viśuddhe svāhā, sūrya sūrya viśuddhe svāhā, sodhānīye svāhā, visodhanīye svāhā, candre 2 pūrṇa candre svāhā, grahebhyaḥ svāhā, nakṣatrebhyaḥ svāhā, piśācebhyaḥ svāhā, viśvebhyaḥ svāhā, śivebhyaḥ svāhā, śāntibhyaḥ svāhā, svastyayanebhyaḥ svāhā, śivaṁkari svāhā, śaṁkari svāhā, śāntiṁ kari svāhā, pūṣṭiṁ kari svāhā, valavarddhaṇi svāhā, śrīkari svāhā, śrīvarddhaṇi svāhā, śrī 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 āhā, mātṛgaṇaya svāhā, yakṣiṇināṁ svāhā, rākṣaśīnāṁ svāhā, preṭa piśāca ḍākinīnāṁ svāhā, ākāśa mātṛṇāṁ svāhā, samudra gāminīnāṁ svāhā, samudra vāsinīnāṁ svāhā, rātricarāṇāṁ svāhā, velācarāṇāṁ svāhā, avelācarāṇāṁ svāhā, garbha harebhyaḥ svāhā, garbhāhārebhyaḥ svāhā, garbha saṁdhāraṇīye svāhā, hulu 2 svāhā, culu 2 svāhā, Oṁ svāhā, sva svāhā, bhūḥ svāhā, tuvaḥ svāhā, Oṁ bhūr tvaḥ svāhā, cili 2 svāhā, sili 2 svāhā, budhya 2 svāhā, maṇḍala bandhe svāhā, śīmāvandhye svāhā, sarva śatrūṇā bhañjeya 2 svāhā, ...........ṣvāhā, stambhāya 2 svāhā, cchinda 2 svāhā, bhinda 2 svāhā, bhañja 2 svāhā, vandha 2 svāhā, mohaya 2 svāhā, maṇi viśuddhe svāhā, sūrya sūrya viśuddhe svāhā, sodhānīye svāhā, visodhanīye svāhā, candre 2 pūrṇa candre svāhā, grahebhyaḥ svāhā, nakṣatrebhyaḥ svāhā, piśācebhyaḥ svāhā, viśvebhyaḥ svāhā, śivebhyaḥ svāhā, śāntibhyaḥ svāhā, svastyayanebhyaḥ svāhā, śivaṁkari svāhā, śaṁkari svāhā, śāntiṁ kari svāhā, pūṣṭiṁ kari svāhā, valavarddhaṇi svāhā, śrīkari svāhā, śrīvarddhaṇi svāhā, śrī

jvālini svāhā, namuci svāhā, maruci svāhā, vegavati svāhā. Oṁ sarva tathāgata mūrtte svāhā, pravara vigata bhaye samaya svamāṁ bhagavati sarva pāpān hṛdayaḥ svastir bhavatu mama saparivārasya sarva sattvā nāñca muni 2 vimuni 2 cari calane bhaya vigate bhaya hariṇi bodhi 2 bodhaya 2 buddhili 2 cumvili 2 sarva tathāgata hṛdaya juṣṭe svāhā. 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 jvālini svāhā, namuci svāhā, maruci svāhā, vegavati svāhā. Oṁ sarva tathāgata mūrtte svāhā, pravara vigata bhaye samaya svamāṁ bhagavati sarva pāpān hṛdayaḥ svastir bhavatu mama saparivārasya sarva sattvā nāñca muni 2 vimuni 2 cari calane bhaya vigate bhaya hariṇi bodhi 2 bodhaya 2 buddhili 2 cumvili 2 sarva tathāgata hṛdaya juṣṭe svāhā.

（自唵嚩日囉至薩嚩賀，此真言梵本缺）。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （自唵嚩日囉至薩嚩賀，此真言梵本缺）。

Oṁ muni 2 muni vare abhiṣiñcantu mama saparivārasya sarva sattvānāñca sarva tathāgatā sarva vidyābhi ṣekaiḥ mahā vajra kavaca mudrā mudritaiḥ sarva tathāgata hṛdayādhisṭhita vajra svāhā. 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 Oṁ muni 2 muni vare abhiṣiñcantu mama saparivārasya sarva sattvānāñca sarva tathāgatā sarva vidyābhi ṣekaiḥ mahā vajra kavaca mudrā mudritaiḥ sarva tathāgata hṛdayādhisṭhita vajra svāhā.

Oṁ amṛtavare vara 2 pravara viśuddhe hūṁ hūṁ phaṭ 2 svāhā. Oṁ amṛta vilokini garbha saṁrakṣiṇi ākarṣani hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā. Oṁ vipule vimale jayavale jayavāhini amṛte hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. Oṁ bhara 2 sambhara 2 indrīyavala viśodhani hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā. 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 Oṁ amṛtavare vara 2 pravara viśuddhe hūṁ hūṁ phaṭ 2 svāhā. Oṁ amṛta vilokini garbha saṁrakṣiṇi ākarṣani hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā. Oṁ vipule vimale jayavale jayavāhini amṛte hūṁ hūṁ phaṭ svāhā. Oṁ bhara 2 sambhara 2 indrīyavala viśodhani hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.

Namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṁghāya. Namo bhagavate śākya-munaye mahā-kāruṇikāya tathāgatāyārhaṁte samyak-saṁbuddhāya. namaḥ samastebhyaḥ samyak-sambuddhebhyaḥ, bhāvanaitan namas kṛtya buddha-śasana-vṛddhaye. Ahaṁ idānīṁ pravakṣyāmi sarva-sattvānānukaṁpayā. imāṁ vidyāṁ mahā-tejāṁ maha-vala-parākramīdhvaṁ*. yasyāṁ bhāṣita-matrāyāṁ munīnām vajra-mayāsane. mārāśca māra-kāyāśca grahāḥ sarva-vināyakāḥ. vighnāśca santiyekecit tat kṣaṇādvilayaṁ gatāḥ. tadyathā. Oṁ giri 2 giriṇi 2 girivati gunavati ākāśavati ākāśa viśuddhe, sarva pāpa vigate, ākāśe gaganatale, ākāśa vicāriṇi, jvalita śisare. maṇi mauktikakharitaulidhare sukeśe sa vajre, sunetre suvarṇa, suveśe, gaure, atīte, anāgate, prabhyutpanne. namaḥ sarveṣāṃ buddhānāṁ jvalita tejasāṁ, buddhe subuddhe bhagavati surakṣaṇi. akṣaye sukṣaye, sukṣame suprabhe sudane sudānte vade varade suvrate, bhagavati bhadravati, bhadre subhadre vimale. jaya bhadre pracaṇḍe, caṇḍe, caṇḍi 2 vajra caṇḍe mahā caṇḍe dyo(gau?)ri gaṁdhāri, caṇḍāli, mātaṅgi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 Namo buddhāya namo dharmāya namaḥ saṁghāya. Namo bhagavate śākya-munaye mahā-kāruṇikāya tathāgatāyārhaṁte samyak-saṁbuddhāya. namaḥ samastebhyaḥ samyak-sambuddhebhyaḥ, bhāvanaitan namas kṛtya buddha-śasana-vṛddhaye. Ahaṁ idānīṁ pravakṣyāmi sarva-sattvānānukaṁpayā. imāṁ vidyāṁ mahā-tejāṁ maha-vala-parākramīdhvaṁ*. yasyāṁ bhāṣita-matrāyāṁ munīnām vajra-mayāsane. mārāśca māra-kāyāśca grahāḥ sarva-vināyakāḥ. vighnāśca santiyekecit tat kṣaṇādvilayaṁ gatāḥ. tadyathā. Oṁ giri 2 giriṇi 2 girivati gunavati ākāśavati ākāśa viśuddhe, sarva pāpa vigate, ākāśe gaganatale, ākāśa vicāriṇi, jvalita śisare. maṇi mauktikakharitaulidhare sukeśe sa vajre, sunetre suvarṇa, suveśe, gaure, atīte, anāgate, prabhyutpanne. namaḥ sarveṣāṃ buddhānāṁ jvalita tejasāṁ, buddhe subuddhe bhagavati surakṣaṇi. akṣaye sukṣaye, sukṣame suprabhe sudane sudānte vade varade suvrate, bhagavati bhadravati, bhadre subhadre vimale. jaya bhadre pracaṇḍe, caṇḍe, caṇḍi 2 vajra caṇḍe mahā caṇḍe dyo(gau?)ri gaṁdhāri, caṇḍāli, mātaṅgi

vacasi, sumati, pukkasi, śavari śavari śaṁkari, dramiḍī, raudriṇī, sarvārtha sādhanī hana 2 sarva śatrūna, ḍhaha 2, sarva duṣṭān, preta piśāca. ḍakinināṁ manuṣyāmanuṣyāṇāñca paca 2 hṛdayaṁ vidhvaṁ sayajīvitam sarva duṣṭa grahānāṁ nāśaya 2 sarva pāpāni me bhagavati rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ ca sarvatra sarvadā sarva bhayopadravebhyaḥ sarva duṣṭānāṁ vaṁdhanaṁ kuru 2 sarva kilviṣanāśanī, mārkaṇḍe, mṛtyur daṇḍani vāraṇī māna daṇḍe mānini mahā mānini mādhānerini. cala vicale. ciṭi*2 viti 2 miti 2 nidi nidite dyoriṇī vīriṇī pravarasamare caṅḍāli mātaṅgirūndhasi. sarasivacisa, sumati, purkvasi, śavari śāvari, śaṁkari, dramiḍi, drāmidi, ḍhahari*, pacari, pācari, marddanī, sarale, saralambhe, hīna madhyonkṛṣṭa vidāriṇi vidhāriṇi, mahile 2 mahā mahīle, nigaḍe nigaḍabhañ ca, matte mattini, dānte, cakre cakra-vākini, jvale 2 jvūle jvalini, śavari, śāvari, sarva vyādhi haraṇi, cūḍi 2 cūḍini 2 mahā cūḍinī, nimi 2 nimindhari triloka dahani, tril kā lokakari. traidhātuka vyavalokani, vajra paraśu mu 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 vacasi, sumati, pukkasi, śavari śavari śaṁkari, dramiḍī, raudriṇī, sarvārtha sādhanī hana 2 sarva śatrūna, ḍhaha 2, sarva duṣṭān, preta piśāca. ḍakinināṁ manuṣyāmanuṣyāṇāñca paca 2 hṛdayaṁ vidhvaṁ sayajīvitam sarva duṣṭa grahānāṁ nāśaya 2 sarva pāpāni me bhagavati rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ ca sarvatra sarvadā sarva bhayopadravebhyaḥ sarva duṣṭānāṁ vaṁdhanaṁ kuru 2 sarva kilviṣanāśanī, mārkaṇḍe, mṛtyur daṇḍani vāraṇī māna daṇḍe mānini mahā mānini mādhānerini. cala vicale. ciṭi*2 viti 2 miti 2 nidi nidite dyoriṇī vīriṇī pravarasamare caṅḍāli mātaṅgirūndhasi. sarasivacisa, sumati, purkvasi, śavari śāvari, śaṁkari, dramiḍi, drāmidi, ḍhahari*, pacari, pācari, marddanī, sarale, saralambhe, hīna madhyonkṛṣṭa vidāriṇi vidhāriṇi, mahile 2 mahā mahīle, nigaḍe nigaḍabhañ ca, matte mattini, dānte, cakre cakra-vākini, jvale 2 jvūle jvalini, śavari, śāvari, sarva vyādhi haraṇi, cūḍi 2 cūḍini 2 mahā cūḍinī, nimi 2 nimindhari triloka dahani, tril kā lokakari. traidhātuka vyavalokani, vajra paraśu mu

ṅgara khanga cakra triśūla cintāmani makuṭa mahā vidyā dhāraṇi rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ ca sarvatra sarva sthāna gatam sarva duṣṭa bhayebhyaḥ sarva manuṣyāmanuṣya bhayebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ. vajre vajravati. vajrapāṇi dhare, hili 2 mili 2 kili 2 cili 2 sili 2 vara 2 varade sarvatra jaya labdhe svāhā. sarva pāpa vidāriṇī svāhā. sarva vyādhi haraṇī svāhā. garbha sambharaṇī svāhā. sarva śatrūharaṇī svāhā. svastirbhavatu mama sarva sattvānāñ ca svāhā, śānti karī svāhā. puṣṭikarī svāhā. vala varddhaṇī svāhā. Oṁ jayatu jaye jayavati kamale vimale svāhā. vipule svāhā. sarva tathāgata murtte svāhā, Oṁ bhūri mahā sānti svāhā, Oṁ bhūḥ bhūri 2 vajravati tathāgata hṛdaya pūriṇi āyuḥ sandhāraṇi vara 2 valavati jaya vidye hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā. （梵本加下記真言） Oṁ maṇi dhari vajrini mahā pratire hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā, Oṁ maṇi vajre hṛdaya vajre māra śainya vidāyani hana 2 sarva śatrūn vajra garbhe trāśaya 2 sarva māra bhayanāni hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā. 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ṅgara khanga cakra triśūla cintāmani makuṭa mahā vidyā dhāraṇi rakṣa 2 māṁ sarva sattvānāñ ca sarvatra sarva sthāna gatam sarva duṣṭa bhayebhyaḥ sarva manuṣyāmanuṣya bhayebhyaḥ sarva vyādhibhyaḥ. vajre vajravati. vajrapāṇi dhare, hili 2 mili 2 kili 2 cili 2 sili 2 vara 2 varade sarvatra jaya labdhe svāhā. sarva pāpa vidāriṇī svāhā. sarva vyādhi haraṇī svāhā. garbha sambharaṇī svāhā. sarva śatrūharaṇī svāhā. svastirbhavatu mama sarva sattvānāñ ca svāhā, śānti karī svāhā. puṣṭikarī svāhā. vala varddhaṇī svāhā. Oṁ jayatu jaye jayavati kamale vimale svāhā. vipule svāhā. sarva tathāgata murtte svāhā, Oṁ bhūri mahā sānti svāhā, Oṁ bhūḥ bhūri 2 vajravati tathāgata hṛdaya pūriṇi āyuḥ sandhāraṇi vara 2 valavati jaya vidye hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā. （梵本加下記真言） Oṁ maṇi dhari vajrini mahā pratire hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā, Oṁ maṇi vajre hṛdaya vajre māra śainya vidāyani hana 2 sarva śatrūn vajra garbhe trāśaya 2 sarva māra bhayanāni hūṁ 2 phaṭ 2 svāhā.

buddhābhaṣināṃ samantalamālāviśuddhesphurikṛtacintāmaṇimudrahladayaaprajitadharaṇipratisaraḥmahāvidyaraja (已上題目見于別本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 buddhābhaṣināṃ samantalamālāviśuddhesphurikṛtacintāmaṇimudrahladayaaprajitadharaṇipratisaraḥmahāvidyaraja (已上題目見于別本)

namaḥsarvatathāgatānāṃ namonamaḥ sarvabuddhābodhisatvebhyaḥ buddhādharmmasaṃghebhyaḥ tadyathā oṃ vipulagarbhe vipulavimale jayagarbhe vajrajvalagarbhe gatigahane gaganaviśodhane sarvapāpaviśodhane oṃ guṇavati gagariṇi girigiri gamari◇ gaha◇ gargāri◇ gagari◇ gambhari◇ gati◇ gamane gare guru◇ gurunecale acale mucale jaye vijaye sarvabhayavigate garbhasaṃbharaṇi sira◇ miri◇ giri◇ samantākarṣaṇi sarvaśatrūpramathani rakṣarakṣa mama sarvasatvānāṃcaviri◇ vigatāvaraṇabhayanāśani suri◇ ciriciri kamale vimale jale jayāvahe jayavati bhagavati ratnamakuṭamālādhāriṇi vahuvividhavicitraveṣarūpadhāriṇi bhagavati mahāvidyādevi rakṣarakṣamama sarvasatvānāṃca samantāsarvatra sarvapāpaviśodhane huru◇ nakṣatramālādhāriṇi rakṣarakṣamāṃ mama anāthasyā trāṇaparāyaṇasya parimocayame sarvaduḥkhebhyaḥcaṇḍi◇ caṇḍini vegavati sarvaduṣṭānivāraṇi śatrūpakṣapramathani vijayavāhini huru◇maru◇ curu◇ āyuḥpāranisuravaramathani sarvadevatepujate dhiri◇ samantāvalokite prabhe◇ suprabhaviśuddhe sarvapāpaviśodhane dharadha 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 namaḥsarvatathāgatānāṃ namonamaḥ sarvabuddhābodhisatvebhyaḥ buddhādharmmasaṃghebhyaḥ tadyathā oṃ vipulagarbhe vipulavimale jayagarbhe vajrajvalagarbhe gatigahane gaganaviśodhane sarvapāpaviśodhane oṃ guṇavati gagariṇi girigiri gamari◇ gaha◇ gargāri◇ gagari◇ gambhari◇ gati◇ gamane gare guru◇ gurunecale acale mucale jaye vijaye sarvabhayavigate garbhasaṃbharaṇi sira◇ miri◇ giri◇ samantākarṣaṇi sarvaśatrūpramathani rakṣarakṣa mama sarvasatvānāṃcaviri◇ vigatāvaraṇabhayanāśani suri◇ ciriciri kamale vimale jale jayāvahe jayavati bhagavati ratnamakuṭamālādhāriṇi vahuvividhavicitraveṣarūpadhāriṇi bhagavati mahāvidyādevi rakṣarakṣamama sarvasatvānāṃca samantāsarvatra sarvapāpaviśodhane huru◇ nakṣatramālādhāriṇi rakṣarakṣamāṃ mama anāthasyā trāṇaparāyaṇasya parimocayame sarvaduḥkhebhyaḥcaṇḍi◇ caṇḍini vegavati sarvaduṣṭānivāraṇi śatrūpakṣapramathani vijayavāhini huru◇maru◇ curu◇ āyuḥpāranisuravaramathani sarvadevatepujate dhiri◇ samantāvalokite prabhe◇ suprabhaviśuddhe sarvapāpaviśodhane dharadha

ra dharaṇi dharadhare sumusumu rurucale cālayaduṣṭā purayameāśāṃśrīvapudhanāṃ jayakamalekṣiṇikṣiṇi varade varadāṃkuśe oṃ padmaviśuddhe śodhaya◇ śuddhe bhara◇ bhiribhiribhurubhuru maṃgalaviśuddhe pavitramukhi khargiṇi◇ khara◇ jvalitaśire samantaprasaritāvābhāsitaśuddhe jvala◇ sarvadevagaṇa samākarṣaṇi satyavate tara◇ tārayamāṃ nāgavilokite lahu◇ hunu◇ kṣiṇi◇ sarvagraha bhakṣaṇi piṃga◇ cusu◇ sumu◇ cuvicare tara◇ nāgavilokini tārayatumāṃ bhagavati aṣṭamahādārūṇabhayebhyaḥ saṃmudrasāgaraparyantāṃ pātālagaganatalaṃ sarvatra samantena diśāvanvena vajraprakāra vajrapāśavandhanena vajrajvalaviśuddhe bhuri◇ garbhavati garbhaviśodhani kukṣi saṃpuraṇijvala◇ calacala jvaliṇi pravarṣatudeva samantena divyodakena amṛtavarṣaṇi devatā◇ dharaṇi abhiṣicatume sugatavaravacanāmṛtavaravapuṣerakṣarakṣa mama sarvasatvānāṃca sarvatra sarvadā sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ sarvopasargebhyaḥ sarvaduṣṭabhayabhītasya sarvakali kalāhavigrahavivādaduḥsvaṣnā durnimittāmaṃgalyapāpavināśani sarvayakṣa rākṣasa nāga 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ra dharaṇi dharadhare sumusumu rurucale cālayaduṣṭā purayameāśāṃśrīvapudhanāṃ jayakamalekṣiṇikṣiṇi varade varadāṃkuśe oṃ padmaviśuddhe śodhaya◇ śuddhe bhara◇ bhiribhiribhurubhuru maṃgalaviśuddhe pavitramukhi khargiṇi◇ khara◇ jvalitaśire samantaprasaritāvābhāsitaśuddhe jvala◇ sarvadevagaṇa samākarṣaṇi satyavate tara◇ tārayamāṃ nāgavilokite lahu◇ hunu◇ kṣiṇi◇ sarvagraha bhakṣaṇi piṃga◇ cusu◇ sumu◇ cuvicare tara◇ nāgavilokini tārayatumāṃ bhagavati aṣṭamahādārūṇabhayebhyaḥ saṃmudrasāgaraparyantāṃ pātālagaganatalaṃ sarvatra samantena diśāvanvena vajraprakāra vajrapāśavandhanena vajrajvalaviśuddhe bhuri◇ garbhavati garbhaviśodhani kukṣi saṃpuraṇijvala◇ calacala jvaliṇi pravarṣatudeva samantena divyodakena amṛtavarṣaṇi devatā◇ dharaṇi abhiṣicatume sugatavaravacanāmṛtavaravapuṣerakṣarakṣa mama sarvasatvānāṃca sarvatra sarvadā sarvabhayebhyaḥ sarvopadravebhyaḥ sarvopasargebhyaḥ sarvaduṣṭabhayabhītasya sarvakali kalāhavigrahavivādaduḥsvaṣnā durnimittāmaṃgalyapāpavināśani sarvayakṣa rākṣasa nāga

nivāraṇi saraṇisare valavala valavati jayajaya jayatumāṃ sarvatra sarvakālaṃ siddhyatume imāṃ mahāvidyaṃ sādhaya◇ sarvamaṇḍala sādhanighotāyasarvavighnā jaya◇ siddhe◇ susiddhe siddhya◇ buddhya◇ vodhaya◇ pūraya◇ pūraṇi◇ purayame aśāṃ sarvavidyādhigatamūrtte jayottarijayavati tiṣṭa◇ samayamanupālaya tathāgatahṛdaya śuddhe vyavalokayatumāṃ aṣṭabhi mahādaruṇabhayebhyaḥ sara◇ prasara◇ sarvāvaraṇa viśodhane samantākaramaṇḍalaviśuddhe vigate◇ vigatamala viśodhani kṣiṇi◇ sarvapāpaviśuddhe malavigate tegavati vajravati trailokyādhiṣṭitesvāhā sarvatathāgatamūrdhnābhiṣikte svāhā sarvabodhisatvābhiṣiktesvāhā sarvadevatābhiṣikte svāhā sarvatathagatahṛdayādhiṣṭitahṛdaye svāhā sarvatathāgatasamayasiddhe svāhā indrendravatiindravyavalokite svāhā vrahmevrahyādhyuṣite svāhā viṣṇīnamaḥskṛte svāhā maheśvaravanmitapūjitāye svāhā vajradhara vajrapāṇi valavīryādhiṣṭite svāhā dhṛterāṣṭrāya svāhā virūḍhakāya svāhā virūpākṣāya svāhā vaiśravaṇāya svāhā caturmahārāja namaḥskṛtāya svāhā yaṃmāya svāhā yaṃmapūjita n 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 nivāraṇi saraṇisare valavala valavati jayajaya jayatumāṃ sarvatra sarvakālaṃ siddhyatume imāṃ mahāvidyaṃ sādhaya◇ sarvamaṇḍala sādhanighotāyasarvavighnā jaya◇ siddhe◇ susiddhe siddhya◇ buddhya◇ vodhaya◇ pūraya◇ pūraṇi◇ purayame aśāṃ sarvavidyādhigatamūrtte jayottarijayavati tiṣṭa◇ samayamanupālaya tathāgatahṛdaya śuddhe vyavalokayatumāṃ aṣṭabhi mahādaruṇabhayebhyaḥ sara◇ prasara◇ sarvāvaraṇa viśodhane samantākaramaṇḍalaviśuddhe vigate◇ vigatamala viśodhani kṣiṇi◇ sarvapāpaviśuddhe malavigate tegavati vajravati trailokyādhiṣṭitesvāhā sarvatathāgatamūrdhnābhiṣikte svāhā sarvabodhisatvābhiṣiktesvāhā sarvadevatābhiṣikte svāhā sarvatathagatahṛdayādhiṣṭitahṛdaye svāhā sarvatathāgatasamayasiddhe svāhā indrendravatiindravyavalokite svāhā vrahmevrahyādhyuṣite svāhā viṣṇīnamaḥskṛte svāhā maheśvaravanmitapūjitāye svāhā vajradhara vajrapāṇi valavīryādhiṣṭite svāhā dhṛterāṣṭrāya svāhā virūḍhakāya svāhā virūpākṣāya svāhā vaiśravaṇāya svāhā caturmahārāja namaḥskṛtāya svāhā yaṃmāya svāhā yaṃmapūjita n

amaḥskṛtāya svāhā varunāya svāhā marutāya svāhā mahāmārutāya svāhāagnaye svāhā nāgavilokiteya svāhā devagaṇebhyaḥ svāhānagagaṇebhyaḥ svāhā yakṣagaṇebhyaḥsvāhā rākṣasagaṇebhyaḥ svāhā gandharvagaṇebhyaḥ svāhā asuragaṇebhyaḥ svāhā garuḍagaṇebhyaḥ svāhā kindaragaṇebhyaḥ svāhā mahoragagaṇebhyaḥ svāhā manuṣyebhyaḥ svāhā amanuṣyebhyaḥ svāhā sarvagrahebhyaḥ svāhā sarvanakṣatrebhyaḥ svāhā sarvabhutebhyaḥ svāhā pretebhyaḥ svāhā piśācebhyaḥ svāhā apasmarebhyaḥ svāhā kumbhāṇḍebhyaḥ svāhā oṃ dhuru◇ svāhā oṃ turu◇ svāhā oṃ muru◇ svāhāhāna◇ sarvaśatrūṇāṃ svāhā daha◇ sarvaduṣṭapraduṣṭāṇāṃ svāhā paca◇ sarvapratyarthikapratyāmitrāṇāṃye mama ahiteṣiṇaḥ teṣā sarveṣā śarīraṃ jvalayaduṣṭacittāṇāṃ svāhā jvalitāyasvāhā prajvālitāya svāhā dīptajvalāya svāhā samantajvālāyasvāhā māṇibhadrāya svāhā pūrṇḍabhadrāya svāhā mahākālāya svāhā matṛgaṇaya svāhā yakṣiṇīṇāṃ svāhā rākṣasīṇāṃ svāhā ākāśamātrīṇāṃ svāhā samudravāsinīṇāṃ svāhā rātṛcarāṇāṃ svāhā divasacarāṇāṃ svāhā trisanvyacarāṇāṃ svāhā velācārāṇāṃ svāhā avelāca 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 amaḥskṛtāya svāhā varunāya svāhā marutāya svāhā mahāmārutāya svāhāagnaye svāhā nāgavilokiteya svāhā devagaṇebhyaḥ svāhānagagaṇebhyaḥ svāhā yakṣagaṇebhyaḥsvāhā rākṣasagaṇebhyaḥ svāhā gandharvagaṇebhyaḥ svāhā asuragaṇebhyaḥ svāhā garuḍagaṇebhyaḥ svāhā kindaragaṇebhyaḥ svāhā mahoragagaṇebhyaḥ svāhā manuṣyebhyaḥ svāhā amanuṣyebhyaḥ svāhā sarvagrahebhyaḥ svāhā sarvanakṣatrebhyaḥ svāhā sarvabhutebhyaḥ svāhā pretebhyaḥ svāhā piśācebhyaḥ svāhā apasmarebhyaḥ svāhā kumbhāṇḍebhyaḥ svāhā oṃ dhuru◇ svāhā oṃ turu◇ svāhā oṃ muru◇ svāhāhāna◇ sarvaśatrūṇāṃ svāhā daha◇ sarvaduṣṭapraduṣṭāṇāṃ svāhā paca◇ sarvapratyarthikapratyāmitrāṇāṃye mama ahiteṣiṇaḥ teṣā sarveṣā śarīraṃ jvalayaduṣṭacittāṇāṃ svāhā jvalitāyasvāhā prajvālitāya svāhā dīptajvalāya svāhā samantajvālāyasvāhā māṇibhadrāya svāhā pūrṇḍabhadrāya svāhā mahākālāya svāhā matṛgaṇaya svāhā yakṣiṇīṇāṃ svāhā rākṣasīṇāṃ svāhā ākāśamātrīṇāṃ svāhā samudravāsinīṇāṃ svāhā rātṛcarāṇāṃ svāhā divasacarāṇāṃ svāhā trisanvyacarāṇāṃ svāhā velācārāṇāṃ svāhā avelāca

rāṇāṃ svāhā garbhāhārebhyaḥ svāhā garbhasanvārāṇisvāhā hulu◇ svāhā oṃ svāhā svaḥ svāhā bhūḥ svāhā bhuvaḥsvāhā oṃbhūrbhuvaḥsvaḥ svāhā ciṭiciṭi svāhā viṭiviṭi svāhādhāraṇi svāhā dhāraṇi svāhāagni svāhā tejovapu svāhācilicili svāhā silisili svāhā buddhya◇ svāhā siddhya◇ svāhā maṇḍalasiddhe svāhā maṇḍalavanve svāhā sīmāvanvani svāhā sarvaśatrūnāṃ jambha◇ svāhāstambhaya◇ svāhā cchinda◇ svāhā bhinda◇ svāhā bhañja◇ svāhā vanva◇ svāhā mohaya◇ svāhā maṇiviśuddhe svāhā sūrye◇ sūryaviśuddhe viśodhani svāhācandre sucandre purṇḍacandre svāhā grahebhyaḥ svāhā nakṣatrebhyaḥsvāhā śive svāhā śānti svāhā svasyayane svāhā śivaṃkariśāntikari puṣṭikari valavardhani svāhā śrīkari svāhā śriyavardhani svāhā śrīyajvālani svāhā namuci svāhā maruci svāhā vegavati svāhāoṃsarvatathāgatamūrttepravaravigatabhayeśamayasvamebhagavati sarvāpāpebhyaḥ svastirbhavatu muni◇ vimuni care calane bhayavigate bhayahāraṇi bodhi◇vodhaya◇ buddhili◇ sarvatathāgatahṛdayajuṣṭai svāhāoṃvajravati vajrapratiṣṭita śuddhe sarvatathāgatāmu 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 rāṇāṃ svāhā garbhāhārebhyaḥ svāhā garbhasanvārāṇisvāhā hulu◇ svāhā oṃ svāhā svaḥ svāhā bhūḥ svāhā bhuvaḥsvāhā oṃbhūrbhuvaḥsvaḥ svāhā ciṭiciṭi svāhā viṭiviṭi svāhādhāraṇi svāhā dhāraṇi svāhāagni svāhā tejovapu svāhācilicili svāhā silisili svāhā buddhya◇ svāhā siddhya◇ svāhā maṇḍalasiddhe svāhā maṇḍalavanve svāhā sīmāvanvani svāhā sarvaśatrūnāṃ jambha◇ svāhāstambhaya◇ svāhā cchinda◇ svāhā bhinda◇ svāhā bhañja◇ svāhā vanva◇ svāhā mohaya◇ svāhā maṇiviśuddhe svāhā sūrye◇ sūryaviśuddhe viśodhani svāhācandre sucandre purṇḍacandre svāhā grahebhyaḥ svāhā nakṣatrebhyaḥsvāhā śive svāhā śānti svāhā svasyayane svāhā śivaṃkariśāntikari puṣṭikari valavardhani svāhā śrīkari svāhā śriyavardhani svāhā śrīyajvālani svāhā namuci svāhā maruci svāhā vegavati svāhāoṃsarvatathāgatamūrttepravaravigatabhayeśamayasvamebhagavati sarvāpāpebhyaḥ svastirbhavatu muni◇ vimuni care calane bhayavigate bhayahāraṇi bodhi◇vodhaya◇ buddhili◇ sarvatathāgatahṛdayajuṣṭai svāhāoṃvajravati vajrapratiṣṭita śuddhe sarvatathāgatāmu

drādhiṣṭānāṃdhiṣṭite mahāmudre svāhāoṃ muni◇ munivare abhiṣiṃcatumāṃ sarvatathāgata sarvavidyābhiṣaikai mahāvajrakavacamudrāmudritai sarvatathāgatahladayādhiṣṭita vajre svāhāoṃ amṛtavare vara◇ pravara viśuddhe hūṃhūṃ phaṭ◇ svāhāoṃ amṛtavilokini garbhasuṃrakṣaṇi ākarṣaṇi hūṃhūṃ phaṭū◇ svāhāoṃ vimale gayavare amṛte hūṃhūṃ hūṃhūṃ phaṭphaṭphaṭphaṭ svāhāoṃ bhara◇saṃbhara◇indriya viśudhani hūṃhūṃrurucale svāhānamobuddhāya namodharmāya namaḥsaṃśāya namobhāgavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya namaḥsaptabhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ eṣāṃ namaḥskṛtvā buddhaśāsanavṛdhaye ahamidānyāṃ saṃpravakṣame sarvasatvānukaṃpayā imāṃvidyāṃ mahātejī mahāmalaparākramāṃ yesyāṃbhaṣitaṃ mātrāyaṃ vajrāsanamanīṣibhigraha sarvevināyakaścāvatatkṣaṇavirayaṃgata tadyathā gira◇ giriṇi girivati guṇavati ākāravati ākāraśuddhe pāpavigate ākāśe gaganatale ākāśavicāriṇi jvalitāśire maṇimuktikha citavolidhare sukeśe suvaktre sunītrīsuvarṇḍa voliatīte aṇatpaṃni managate pratyutpaṃni namaḥsarveṣāṃ bu 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 drādhiṣṭānāṃdhiṣṭite mahāmudre svāhāoṃ muni◇ munivare abhiṣiṃcatumāṃ sarvatathāgata sarvavidyābhiṣaikai mahāvajrakavacamudrāmudritai sarvatathāgatahladayādhiṣṭita vajre svāhāoṃ amṛtavare vara◇ pravara viśuddhe hūṃhūṃ phaṭ◇ svāhāoṃ amṛtavilokini garbhasuṃrakṣaṇi ākarṣaṇi hūṃhūṃ phaṭū◇ svāhāoṃ vimale gayavare amṛte hūṃhūṃ hūṃhūṃ phaṭphaṭphaṭphaṭ svāhāoṃ bhara◇saṃbhara◇indriya viśudhani hūṃhūṃrurucale svāhānamobuddhāya namodharmāya namaḥsaṃśāya namobhāgavate śākyamunaye mahākāruṇikāya tathāgatāyārhate samyaksaṃbuddhāya namaḥsaptabhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ eṣāṃ namaḥskṛtvā buddhaśāsanavṛdhaye ahamidānyāṃ saṃpravakṣame sarvasatvānukaṃpayā imāṃvidyāṃ mahātejī mahāmalaparākramāṃ yesyāṃbhaṣitaṃ mātrāyaṃ vajrāsanamanīṣibhigraha sarvevināyakaścāvatatkṣaṇavirayaṃgata tadyathā gira◇ giriṇi girivati guṇavati ākāravati ākāraśuddhe pāpavigate ākāśe gaganatale ākāśavicāriṇi jvalitāśire maṇimuktikha citavolidhare sukeśe suvaktre sunītrīsuvarṇḍa voliatīte aṇatpaṃni managate pratyutpaṃni namaḥsarveṣāṃ bu

ddhānāṃjvalitatejāsaṃbuddhe subuddhe bhagavati surakṣaṇi sukṣame suprabhesudame sunāṃte care bhāgavati bhadravati bhadre subhadre vimale jayabhadre pracaṇḍa caṇḍi vajracaṇḍi mahācaṇḍi gauri ganvāriceri caṇḍali mātaṃgi pukasi śavari dramiṇḍi roṃdriṇi sarvārtha sadhane hana◇ sarvaśatrūnāṃ daha◇ sarvaduṣṭanāṃ mreta piśāca ḍākinīnāṃ manuṣyāmanuṣyanāṃ paca◇ hṛdayaṃ vidhvaṃsaya jīvitaṃ sarvaduṣṭa grahānāṃ nāśaya◇ sarvapāpanimerakṣarakṣamāṃ sarvasatvānaṃca sarvabhayopadravebhyaḥ sarvaduṣṭānāṃvandha daṃkuru sarvakilviṣa nāśani mātanaṇḍi mānini cale tiṭitiṭini tuṭaighoraṇi vīraṇi pravara saṃmare caṇḍari mataṃgi vacasi sumuru pukasi śavari śaṃkari draviṇḍi dahani pacani madani sarala sarale saralaṃbhe hīnamadhyo tkṛṣṭa vidāriṇi vidhāriṇi mahīli mahomaholini gaṇenigaṇa pacevate vatinivate vakrakini jalecule śaviri śamari śāvari sarvavyadhi haraṇi coṇḍi◇ni nimi◇ nimiṃdhari triloka jahanitriloka lokakari traidhātukavyavelokini vajra paraśu pāśa kharga cakra triśāla cintāmaṇi mahāvidyādhāraṇi rakṣa◇ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ddhānāṃjvalitatejāsaṃbuddhe subuddhe bhagavati surakṣaṇi sukṣame suprabhesudame sunāṃte care bhāgavati bhadravati bhadre subhadre vimale jayabhadre pracaṇḍa caṇḍi vajracaṇḍi mahācaṇḍi gauri ganvāriceri caṇḍali mātaṃgi pukasi śavari dramiṇḍi roṃdriṇi sarvārtha sadhane hana◇ sarvaśatrūnāṃ daha◇ sarvaduṣṭanāṃ mreta piśāca ḍākinīnāṃ manuṣyāmanuṣyanāṃ paca◇ hṛdayaṃ vidhvaṃsaya jīvitaṃ sarvaduṣṭa grahānāṃ nāśaya◇ sarvapāpanimerakṣarakṣamāṃ sarvasatvānaṃca sarvabhayopadravebhyaḥ sarvaduṣṭānāṃvandha daṃkuru sarvakilviṣa nāśani mātanaṇḍi mānini cale tiṭitiṭini tuṭaighoraṇi vīraṇi pravara saṃmare caṇḍari mataṃgi vacasi sumuru pukasi śavari śaṃkari draviṇḍi dahani pacani madani sarala sarale saralaṃbhe hīnamadhyo tkṛṣṭa vidāriṇi vidhāriṇi mahīli mahomaholini gaṇenigaṇa pacevate vatinivate vakrakini jalecule śaviri śamari śāvari sarvavyadhi haraṇi coṇḍi◇ni nimi◇ nimiṃdhari triloka jahanitriloka lokakari traidhātukavyavelokini vajra paraśu pāśa kharga cakra triśāla cintāmaṇi mahāvidyādhāraṇi rakṣa◇