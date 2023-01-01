佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

爾時世尊普為一切修出世間最上悉地者宣說佛母般若波羅蜜多大明觀想法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊普為一切修出世間最上悉地者宣說佛母般若波羅蜜多大明觀想法。

彼大明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼大明曰：

「那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一句) 阿哩也(二合)鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉彌多(引)曳(引)(二) 阿波哩彌多虞拏(引)曳(引)(三) 薄訖底(二合)嚩蹉邏(引)曳(引)(四) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多倪也(二合引)那波哩布哩多(引)曳(引)(五) 薩埵嚩蹉邏(引)曳(引)(六) 怛𭔞(切身)他(引)(七) 唵(引)提(引)(八) 率嚕(二合)底(九) 娑蜜哩(三合)底(十) 尾惹曳(引)(十一) 莎(引)賀(引)(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一句) 阿哩也(二合)鉢囉(二合)倪也(二合引)播(引)囉彌多(引)曳(引)(二) 阿波哩彌多虞拏(引)曳(引)(三) 薄訖底(二合)嚩蹉邏(引)曳(引)(四) 薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多倪也(二合引)那波哩布哩多(引)曳(引)(五) 薩埵嚩蹉邏(引)曳(引)(六) 怛𭔞(切身)他(引)(七) 唵(引)提(引)(八) 率嚕(二合)底(九) 娑蜜哩(三合)底(十) 尾惹曳(引)(十一) 莎(引)賀(引)(十二)」

如是大明有大功德，最上最勝不可思議。諸修瑜伽行者若欲觀想此大明字求悉地法，先當發起大菩提心，然後依法於自心上想淨月輪。於月輪中觀想提字，從臍輪轉於心而住。其字黃色，是即般若波羅蜜多菩薩根本心字。如是想已，復想此字即成般若波羅蜜多菩薩。想此菩薩想身真金色，有其六臂，相好圓滿，種種莊嚴，頂戴寶冠。最上二手結說法印。其印以二手作合掌，二中指入掌內指面相合，二大指及二頭指各各指面相捻，餘指不動成印。餘手持般若波羅蜜多經、優鉢羅華、爍吉帝等。依法觀想如是想已，又復諦想般若波羅蜜多大明最上甚深，從無我生。由如是觀般若波羅蜜多無我生故，即一切法無我平等。以如是平等故，即從般若波羅蜜多出生無邊諸文字相。文字相者，攝一切相。諸修瑜伽行者若聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大明有大功德，最上最勝不可思議。諸修瑜伽行者若欲觀想此大明字求悉地法，先當發起大菩提心，然後依法於自心上想淨月輪。於月輪中觀想提字，從臍輪轉於心而住。其字黃色，是即般若波羅蜜多菩薩根本心字。如是想已，復想此字即成般若波羅蜜多菩薩。想此菩薩想身真金色，有其六臂，相好圓滿，種種莊嚴，頂戴寶冠。最上二手結說法印。其印以二手作合掌，二中指入掌內指面相合，二大指及二頭指各各指面相捻，餘指不動成印。餘手持般若波羅蜜多經、優鉢羅華、爍吉帝等。依法觀想如是想已，又復諦想般若波羅蜜多大明最上甚深，從無我生。由如是觀般若波羅蜜多無我生故，即一切法無我平等。以如是平等故，即從般若波羅蜜多出生無邊諸文字相。文字相者，攝一切相。諸修瑜伽行者若聞：

oṃ dhīḥ 二字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ dhīḥ 二字，

當於頂上而作觀想。若聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於頂上而作觀想。若聞：

oṃ ge 二字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ ge 二字，

當於舌端而作觀想。若聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於舌端而作觀想。若聞：

oṃ je 二字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ je 二字，

當於二耳輪而作觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於二耳輪而作觀想。

復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波羅蜜多大明文字，應當諦誠於自心上觀想八葉大紅蓮華成曼拏羅，於八葉位分布觀想大明文字，是諸文字各於方位不相間雜。於蓮華東葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次修瑜伽行者若欲觀想此佛母般若波羅蜜多大明文字，應當諦誠於自心上觀想八葉大紅蓮華成曼拏羅，於八葉位分布觀想大明文字，是諸文字各於方位不相間雜。於蓮華東葉位想安布：

na mo 二字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 na mo 二字。

於東南葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於東南葉位想安布：

bha ga va te 四字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 bha ga va te 四字。

於南葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於南葉位想安布：

a rya pra jñā pa ra mi ta ye 九字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 a rya pra jñā pa ra mi ta ye 九字。

於西南葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於西南葉位想安布：

a pa ra mi ta gu ṇa ye 八字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 a pa ra mi ta gu ṇa ye 八字。

於西葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於西葉位想安布：

bha kti va sa lā ye 六字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 bha kti va sa lā ye 六字。

於西北葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於西北葉位想安布：

sa rva ta thā ga tā jñā na pa ri pū ri ta ye 十四字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 sa rva ta thā ga tā jñā na pa ri pū ri ta ye 十四字。

於北葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於北葉位想安布：

sa ta va sa lā ye 六字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 sa ta va sa lā ye 六字。

於東北葉位想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於東北葉位想安布：

ta dya thā 三字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ta dya thā 三字。

此八葉位次第想已，於蓮華中心當想安布： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此八葉位次第想已，於蓮華中心當想安布：

oṃ dhīḥ 二字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 oṃ dhīḥ 二字。

復於蓮華內圍，想分布八位。於東位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於蓮華內圍，想分布八位。於東位想：

śru 一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 śru 一字。

東南位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南位想：

ṭhi 一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ṭhi 一字。

南位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南位想：

smi 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 smi

。西南位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。西南位想：

ci 一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ci 一字。

西位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西位想：

vi 一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 vi 一字。

西北位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北位想：

ja 一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ja 一字。

北位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北位想：

ye 一字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ye 一字。

東北位想： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北位想：

svā hā 二字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 svā hā 二字。

如是觀想大明文字各安布已，即當依法諦想文字真理法門，或復依法憶念持誦。於日三時依法布壇，持誦一百八遍，或一千八十遍。若一月或六月乃至一年不間斷者，即得最上勝悉地法。又復若聞若持若誦者，是人當得聞持具足證空三摩地。如是佛母般若波羅蜜多大明，最上甚深有大功德，修瑜伽者應依法如是觀想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是觀想大明文字各安布已，即當依法諦想文字真理法門，或復依法憶念持誦。於日三時依法布壇，持誦一百八遍，或一千八十遍。若一月或六月乃至一年不間斷者，即得最上勝悉地法。又復若聞若持若誦者，是人當得聞持具足證空三摩地。如是佛母般若波羅蜜多大明，最上甚深有大功德，修瑜伽者應依法如是觀想。