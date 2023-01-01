轉法輪菩薩摧魔怨敵法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法輪菩薩摧魔怨敵法

大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺三藏沙門大廣智不空奉 詔譯

爾時摧魔怨菩薩白佛言：「世尊！諸菩薩等各各已說祕密真言教法。世尊！我今為欲未來末法之時，護持國王及護國界諸有情故，說祕蜜祕勝最密中祕密摧魔怨敵法。唯願世尊哀愍聽許。」佛言：「便說。」「世尊！若有隣國擾侵國界，或自國內軍眾寡少或復怯弱，或有不臣起惡叛逆，即應取苦楝木而作一幢，長十二指周圓八指，削令極圓。如世尊所勅一切天龍八部，令護諸國護諸國王，及護國界一切有情，為除災禍令得安樂。若難起時，皆圖畫彼護國土神於幢上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時摧魔怨菩薩白佛言：「世尊！諸菩薩等各各已說祕密真言教法。世尊！我今為欲未來末法之時，護持國王及護國界諸有情故，說祕蜜祕勝最密中祕密摧魔怨敵法。唯願世尊哀愍聽許。」佛言：「便說。」「世尊！若有隣國擾侵國界，或自國內軍眾寡少或復怯弱，或有不臣起惡叛逆，即應取苦楝木而作一幢，長十二指周圓八指，削令極圓。如世尊所勅一切天龍八部，令護諸國護諸國王，及護國界一切有情，為除災禍令得安樂。若難起時，皆圖畫彼護國土神於幢上。

「如此大唐護國土者，所謂毘首羯磨藥叉、劫比羅藥叉、法護藥叉、肩目藥叉、廣目藥叉、護軍藥叉、珠賢藥叉、滿賢藥叉、持明藥叉、阿吒縛俱藥叉(已上十大藥叉)；嚩蘇枳龍王、蘇摩那龍王、補沙毘摩大龍王(已上三大龍王)；訶利帝大天后、翳囉嚩蹉大天后、雙目大天后(已上三大天后)，各有五千神將以為眷屬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如此大唐護國土者，所謂毘首羯磨藥叉、劫比羅藥叉、法護藥叉、肩目藥叉、廣目藥叉、護軍藥叉、珠賢藥叉、滿賢藥叉、持明藥叉、阿吒縛俱藥叉(已上十大藥叉)；嚩蘇枳龍王、蘇摩那龍王、補沙毘摩大龍王(已上三大龍王)；訶利帝大天后、翳囉嚩蹉大天后、雙目大天后(已上三大天后)，各有五千神將以為眷屬。

「所應畫者皆畫本形，執持幖幟圖於幢上，又於幢頂上書無礙王十字佛頂真言，末後吒字在輪臍中。所有怨敵叛逆主帥，當書彼名於輪輻間。於幢底圖畫一輪，具足八輻，如上吒字置輪臍中。若災難起時，應請一解法之人，於此教中曾稟受者，於其中夜圖一方壇，於方壇上重畫三角壇，立於此幢在壇中央，於壇四面著種種食飲并二閼伽，燒安悉香及然酥燈。其解法者面南而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所應畫者皆畫本形，執持幖幟圖於幢上，又於幢頂上書無礙王十字佛頂真言，末後吒字在輪臍中。所有怨敵叛逆主帥，當書彼名於輪輻間。於幢底圖畫一輪，具足八輻，如上吒字置輪臍中。若災難起時，應請一解法之人，於此教中曾稟受者，於其中夜圖一方壇，於方壇上重畫三角壇，立於此幢在壇中央，於壇四面著種種食飲并二閼伽，燒安悉香及然酥燈。其解法者面南而坐。

「即結一切如來鉤印。以二手內相叉作拳，以右頭指為鉤。及誦真言稱名，請召十六大護及其眷屬、大威德諸神將等壇中供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即結一切如來鉤印。以二手內相叉作拳，以右頭指為鉤。及誦真言稱名，請召十六大護及其眷屬、大威德諸神將等壇中供養。」

「如來鉤真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來鉤真言曰：

「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ aḥ sa rva trā pra ti ha ta ta thā ga tāṃ ku śa bo dhi ca rya pa ri pu ra ka svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「na maḥ sa ma nta va jra ṇaṃ aḥ sa rva trā pra ti ha ta ta thā ga tāṃ ku śa bo dhi ca rya pa ri pu ra ka svā hā

「行者次當入三世勝金剛忿怒三摩地，觀威德熾盛，四面八臂，左蹈u塢ma摩天后，右脚蹈摩醯首羅天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行者次當入三世勝金剛忿怒三摩地，觀威德熾盛，四面八臂，左蹈u塢ma摩天后，右脚蹈摩醯首羅天。

「則結三世勝印。以二手金剛拳，檀慧互相鉤，直竪於進力。成已，誦真言三五或七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「則結三世勝印。以二手金剛拳，檀慧互相鉤，直竪於進力。成已，誦真言三五或七遍。真言曰：

「oṃ su mbha ni su mbha hūṃ pha ṭ gṛ hṇa gṛ hṇa hūṃ pha ṭ gṛ hṇa pa ya hūṃ pha ṭ ā na ya hoḥ bha ga vaṃ va jra hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ su mbha ni su mbha hūṃ pha ṭ gṛ hṇa gṛ hṇa hūṃ pha ṭ gṛ hṇa pa ya hūṃ pha ṭ ā na ya hoḥ bha ga vaṃ va jra hūṃ pha ṭ

「復次即結上方諸天教勅印。以二手各作金剛拳，二頭指互相旋繞。結印成已，而教勅言：『汝等十六大護大藥叉將等，受佛付囑護持國王及護國界一切有情，令得安樂，辟除災禍。今我國境有某難事，汝等大護助我軍陣摧破怨敵。汝等當令彼軍被縛迷悶，令某荒亂，使我軍兵強盛得勝。』作是勅已即誦真言三遍曰(已下召請諸天並同此結本印)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次即結上方諸天教勅印。以二手各作金剛拳，二頭指互相旋繞。結印成已，而教勅言：『汝等十六大護大藥叉將等，受佛付囑護持國王及護國界一切有情，令得安樂，辟除災禍。今我國境有某難事，汝等大護助我軍陣摧破怨敵。汝等當令彼軍被縛迷悶，令某荒亂，使我軍兵強盛得勝。』作是勅已即誦真言三遍曰(已下召請諸天並同此結本印)：

「hūṃ pa liḥ ti ddha liḥ taḥ va jra ka rṣa haṃ jaḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「hūṃ pa liḥ ti ddha liḥ taḥ va jra ka rṣa haṃ jaḥ

「復次當結遊虛空諸天教勅印。以二手金剛縛，屈二頭指以甲相背，並竪二空押於二風。結印成已，一依前文而教勅已，即三遍誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當結遊虛空諸天教勅印。以二手金剛縛，屈二頭指以甲相背，並竪二空押於二風。結印成已，一依前文而教勅已，即三遍誦真言曰：

「oṃ va jra gra pā ḍa ya va jra hūṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra gra pā ḍa ya va jra hūṃ

「復次當結住虛空諸天教勅印。如降三世印，二食相繞，以印安於頂上即是。結印已，一依前文而教勅言，即誦真言三遍曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當結住虛空諸天教勅印。如降三世印，二食相繞，以印安於頂上即是。結印已，一依前文而教勅言，即誦真言三遍曰：

「oṃ va jra ma lā gra vaṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra ma lā gra vaṃ

「復次當結地居諸天教勅印。以二手金剛縛，舒二風頭相合，如金剛護菩薩印即是。結印已，一依前文而教勅言，即三遍誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次當結地居諸天教勅印。以二手金剛縛，舒二風頭相合，如金剛護菩薩印即是。結印已，一依前文而教勅言，即三遍誦真言曰：

「oṃ va jra va ndha haṃ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra va ndha haṃ

「次結地底諸天教勅印。以二手各展令掌向外，二空頭相捻，二風相鉤，二火以頭相拄。以印安於眉間，一依前文而教勅言，即三遍誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次結地底諸天教勅印。以二手各展令掌向外，二空頭相捻，二風相鉤，二火以頭相拄。以印安於眉間，一依前文而教勅言，即三遍誦真言曰：

「oṃ hā ru ka va jra sa ma ya sa rva du ṣṭa sa ma ya mu drā pra māṃ ja ka hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ hā ru ka va jra sa ma ya sa rva du ṣṭa sa ma ya mu drā pra māṃ ja ka hūṃ pha ṭ

「既啟告已，則結慧手作金剛拳，按於幢上，誦十字佛頂真言一百八遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既啟告已，則結慧手作金剛拳，按於幢上，誦十字佛頂真言一百八遍。

「欲誦此十字佛頂真言，先應結印，誦之七遍。印以二手內相叉為拳，二空入於掌中，二風各屈拄二空背即是。誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲誦此十字佛頂真言，先應結印，誦之七遍。印以二手內相叉為拳，二空入於掌中，二風各屈拄二空背即是。誦真言曰：

「oṃ va jra sa ndho ṣṇī ṣa hūṃ pha ṭ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra sa ndho ṣṇī ṣa hūṃ pha ṭ

「念誦已，即更焚香獻花。即捧閼伽，奉為帝王并及百姓發廣大利益安樂殊勝之願。即結金剛縛，竪合二火即成。誦金剛解脫真言三遍，送聖眾各還本宮。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念誦已，即更焚香獻花。即捧閼伽，奉為帝王并及百姓發廣大利益安樂殊勝之願。即結金剛縛，竪合二火即成。誦金剛解脫真言三遍，送聖眾各還本宮。真言曰：

「oṃ va jra muḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra muḥ

「法事已訖，則收幢於淨函或篋安置，供養食飲等依法送往河流之中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法事已訖，則收幢於淨函或篋安置，供養食飲等依法送往河流之中。」

摧魔怨菩薩破他陳敵法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摧魔怨菩薩破他陳敵法

發軍時節依宿曜日量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發軍時節依宿曜日量

貞享三年九月十九日一校正了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞享三年九月十九日一校正了