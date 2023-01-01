五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經

五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五大虛空藏菩薩速疾大神驗祕密式經一卷

金剛智所譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛智所譯

我依瑜伽經所說， 為像末薄福比丘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我依瑜伽經所說， 為像末薄福比丘，

久持諸佛祕密語， 若其福智不現前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久持諸佛祕密語， 若其福智不現前，

及以無官無位倫， 貴姓高人福因薄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以無官無位倫， 貴姓高人福因薄，

為化度一切眾生， 此顯明極祕密法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為化度一切眾生， 此顯明極祕密法。

三世諸佛神驗道， 速疾甚深究竟法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三世諸佛神驗道， 速疾甚深究竟法，

釋尊遺法比丘等， 隨力而財寶布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋尊遺法比丘等， 隨力而財寶布施，

為菩提果名薄貢， 傳受慎念可修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩提果名薄貢， 傳受慎念可修行。

若布施不至恭敬， 受道修行不感應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若布施不至恭敬， 受道修行不感應，

欲顯此法大驗力， 先當建立祕密盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲顯此法大驗力， 先當建立祕密盤。

白檀若柏桂，又經百歲靈木，用天盤造圓，方二寸五分又三寸，地盤四方六寸又七寸。又天色皆經青地，內院黃、中院青、外院赤。下方四面，空青下黃。天厚一寸三分，地厚一寸，又八分作之。天盤東面，福智虛空藏菩薩像畫，坐白寶蓮華，戴五佛寶冠，以種種瓔珞身嚴飾。右手施無畏，左手持寶蓮華，華上有羯磨杵，形色黃。南方有怛洛字，變成能滿虛空藏菩薩，坐赤蓮華，頂有五佛寶冠，莊嚴如前，形色赤肉，右手持寶劍，左執青蓮華，華上有如意寶珠，珠迴有火焰。西方有紇哩字，變成施願虛空藏菩薩，坐紫蓮華，寶冠如前，莊嚴如前，合掌當胸前，形色紅波利。北方有噁字，變成無垢虛空藏菩薩，坐白蓮華，寶冠如前，莊嚴如前，左手施無畏，右手持寶蓮華，華上有月輪，形色水白，中央有鑁字，變成解脫虛空藏菩薩，寶冠如前，莊嚴如前，坐黃白蓮華，右手施無畏，左手持寶蓮華，華上有獨鈷杵，色黃。次天盤頂上畫七星王形像，次地盤內院八方畫八天形像，四角四天王形像如例。東方帝釋天像如例，南方焰魔天像如例，西方梵天形如例，北方毘沙門天像如例。次中院二十八宿畫，東方青色青衣男形七人持器仗，南方赤色赤衣男形七人持器仗。西方白色白衣男形七人持器仗，北方黑色黑衣男形七人持器仗。次外院三十六禽畫，始自甲乙，諸夜叉部尋之。其形像畫，若名字畫色形，隨方角耳。內院地黃，中院地青，外院地赤，知之綵畫矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白檀若柏桂，又經百歲靈木，用天盤造圓，方二寸五分又三寸，地盤四方六寸又七寸。又天色皆經青地，內院黃、中院青、外院赤。下方四面，空青下黃。天厚一寸三分，地厚一寸，又八分作之。天盤東面，福智虛空藏菩薩像畫，坐白寶蓮華，戴五佛寶冠，以種種瓔珞身嚴飾。右手施無畏，左手持寶蓮華，華上有羯磨杵，形色黃。南方有怛洛字，變成能滿虛空藏菩薩，坐赤蓮華，頂有五佛寶冠，莊嚴如前，形色赤肉，右手持寶劍，左執青蓮華，華上有如意寶珠，珠迴有火焰。西方有紇哩字，變成施願虛空藏菩薩，坐紫蓮華，寶冠如前，莊嚴如前，合掌當胸前，形色紅波利。北方有噁字，變成無垢虛空藏菩薩，坐白蓮華，寶冠如前，莊嚴如前，左手施無畏，右手持寶蓮華，華上有月輪，形色水白，中央有鑁字，變成解脫虛空藏菩薩，寶冠如前，莊嚴如前，坐黃白蓮華，右手施無畏，左手持寶蓮華，華上有獨鈷杵，色黃。次天盤頂上畫七星王形像，次地盤內院八方畫八天形像，四角四天王形像如例。東方帝釋天像如例，南方焰魔天像如例，西方梵天形如例，北方毘沙門天像如例。次中院二十八宿畫，東方青色青衣男形七人持器仗，南方赤色赤衣男形七人持器仗。西方白色白衣男形七人持器仗，北方黑色黑衣男形七人持器仗。次外院三十六禽畫，始自甲乙，諸夜叉部尋之。其形像畫，若名字畫色形，隨方角耳。內院地黃，中院地青，外院地赤，知之綵畫矣。

五大虛空藏菩薩成就悉地品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五大虛空藏菩薩成就悉地品第二

根本最勝心陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根本最勝心陀羅尼曰：

南牟阿迦(去引)捨(舒可反)(二) 揭(魚羯反)婆(去引)耶(全可反)(三) 唵(四) 阿唎迦(入)摩唎(六) 𭋼唎(七) 莎嚩訶(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南牟阿迦(去引)捨(舒可反)(二) 揭(魚羯反)婆(去引)耶(全可反)(三) 唵(四) 阿唎迦(入)摩唎(六) 𭋼唎(七) 莎嚩訶(八)

東方菩薩呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方菩薩呪曰：

唵嚩日羅(二合)吽(欲求官位正命者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅(二合)吽(欲求官位正命者)

南方菩薩呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方菩薩呪曰：

唵嚩日羅(二合)曩怛洛(二合)(欲求富貴智惠者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅(二合)曩怛洛(二合)(欲求富貴智惠者)

西方菩薩呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方菩薩呪曰：

唵嚩日羅(二合)紇哩(入)(欲求敬愛者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅(二合)紇哩(入)(欲求敬愛者)

北方菩薩呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方菩薩呪曰：

唵嚩日羅(二合)噁(欲求解脫息災者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅(二合)噁(欲求解脫息災者)

中央菩薩呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中央菩薩呪曰：

唵嚩日羅(二合)鑁(欲求遂一切意願者) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅(二合)鑁(欲求遂一切意願者)

印契如瑜伽經說。修行者先相應壇場建立，隨意樂處，但可擇求寂靜處，遠離憒鬧污穢不淨、童男童女、不信沙彌、貧窮垢衣者勿親。求成就庭，好好謹慎調備供具，奉置本尊盤，增上向方隨願誦滿，晝夜三時根本明一百萬遍，即獲得大智惠，得人中第一極大安樂。若欲極一切大自在者，隨方調備供具護摩，一切所求皆悉成就。護摩相應物等，如說諸德悉地品(但祕術可決師口傳。像末弟子於法有輕熳心，輙不授之，依繁不記之)。若人欲得大智惠者，以南方菩薩加毘沙門天祈之，必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 印契如瑜伽經說。修行者先相應壇場建立，隨意樂處，但可擇求寂靜處，遠離憒鬧污穢不淨、童男童女、不信沙彌、貧窮垢衣者勿親。求成就庭，好好謹慎調備供具，奉置本尊盤，增上向方隨願誦滿，晝夜三時根本明一百萬遍，即獲得大智惠，得人中第一極大安樂。若欲極一切大自在者，隨方調備供具護摩，一切所求皆悉成就。護摩相應物等，如說諸德悉地品(但祕術可決師口傳。像末弟子於法有輕熳心，輙不授之，依繁不記之)。若人欲得大智惠者，以南方菩薩加毘沙門天祈之，必得之。

若人欲得國王大愛念者，以西方菩薩加毘沙門天祈之，必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得國王大愛念者，以西方菩薩加毘沙門天祈之，必得之。

若人欲得王后采女乃至諸貴女極愛者，前菩薩加前天祈之，必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得王后采女乃至諸貴女極愛者，前菩薩加前天祈之，必得之。

若人欲得大臣公卿愛念者，以前菩薩如前天祈之，必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得大臣公卿愛念者，以前菩薩如前天祈之，必得之。

若人欲得大福長者成急者，以南方菩薩加前天，祈必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得大福長者成急者，以南方菩薩加前天，祈必得之。

若人欲得大官位歸依尊重者，以東方菩薩加帝釋天，祈必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得大官位歸依尊重者，以東方菩薩加帝釋天，祈必得之。

若人欲得勝諸人天下自在者，以北方菩薩加梵天祈之，必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得勝諸人天下自在者，以北方菩薩加梵天祈之，必得之。

若人欲得遂一切所望出世間事者，以中方菩薩加東方天，祈必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得遂一切所望出世間事者，以中方菩薩加東方天，祈必得。

若人欲得示他人大靈驗者，以南方菩薩加西北方天祈之，必令爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得示他人大靈驗者，以南方菩薩加西北方天祈之，必令爾。

若人欲得大驗利益一切眾生者，以東方菩薩加西南方天祈之，必令爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得大驗利益一切眾生者，以東方菩薩加西南方天祈之，必令爾。

若人欲得官爵職祿者，以東方菩薩加毘沙門天，祈之得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得官爵職祿者，以東方菩薩加毘沙門天，祈之得。

若人欲得一切人愛念者，以西方菩薩加前天祈之，必得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得一切人愛念者，以西方菩薩加前天祈之，必得之。

若人欲得勝論議者，以南方菩薩加梵天，祈必令得之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得勝論議者，以南方菩薩加梵天，祈必令得之。

若人欲得惡人降伏者，以北方菩薩加西南天，祈必令爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得惡人降伏者，以北方菩薩加西南天，祈必令爾。

若人欲得止熱病者，以中方菩薩加西北方天祈之，必除之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得止熱病者，以中方菩薩加西北方天祈之，必除之。

若人欲得止癊病瘇疳癰病者，以北方菩薩加西南方天，祈必除之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得止癊病瘇疳癰病者，以北方菩薩加西南方天，祈必除之。

若人欲得除官位有障難者，以東方菩薩加西北天，祈必令得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得除官位有障難者，以東方菩薩加西北天，祈必令得。

若人欲得成一切法師王者，以南方菩薩加東南方天，祈必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得成一切法師王者，以南方菩薩加東南方天，祈必得。

若人欲得諸佛菩薩護念者，以中方菩薩加前天，祈必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得諸佛菩薩護念者，以中方菩薩加前天，祈必得。

若人欲得諸富人愛念者，以南方菩薩加毘沙門天，祈必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得諸富人愛念者，以南方菩薩加毘沙門天，祈必得。

若人欲得天狐地狐結縛者，以東方菩薩加西南天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得天狐地狐結縛者，以東方菩薩加西南天祈之。

若人欲得除滅一切鬼神所著者，以北方菩薩加焰魔天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得除滅一切鬼神所著者，以北方菩薩加焰魔天祈之。

若人欲得諸人決定業除滅者，以東方菩薩加前天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得諸人決定業除滅者，以東方菩薩加前天祈之。

若人欲得諸小兒短命夭壽消除者，以東方菩薩加前天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得諸小兒短命夭壽消除者，以東方菩薩加前天祈之。

若人欲得一切女人難產速生者，以北方菩薩加前天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得一切女人難產速生者，以北方菩薩加前天祈之。

若人欲得止一切惡鬼被惡毒顛倒者，以東方菩薩加前天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得止一切惡鬼被惡毒顛倒者，以東方菩薩加前天祈之。

若人欲得返惡人呪咀者，以北方菩薩加西南天，祈之必得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得返惡人呪咀者，以北方菩薩加西南天，祈之必得。

若人欲得止一切災火之難者，以中方菩薩加西北方天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得止一切災火之難者，以中方菩薩加西北方天祈之。

若人欲得除旱魃之難者，以中方菩薩加帝釋天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得除旱魃之難者，以中方菩薩加帝釋天祈之。

若人欲得除疫病流行之災者，以北方菩薩加焰魔天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得除疫病流行之災者，以北方菩薩加焰魔天祈之。

若人欲得極樂往生上品上生者，以西方菩薩加焰魔天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得極樂往生上品上生者，以西方菩薩加焰魔天祈之。

若人欲得拔濟七世父母六親，并一切眾生地獄苦，極樂往生者，以西方菩薩加梵天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得拔濟七世父母六親，并一切眾生地獄苦，極樂往生者，以西方菩薩加梵天祈之。

若人欲得夫婦相愛者，以西方菩薩加毘沙門天，書男女姓名，和合天地間，置封之，祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得夫婦相愛者，以西方菩薩加毘沙門天，書男女姓名，和合天地間，置封之，祈之。

若人欲得夫婦令相離惡中者，以北方菩薩加西南天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得夫婦令相離惡中者，以北方菩薩加西南天祈之。

若人欲得夫女相離如本愛念者，以西方菩薩加毘沙門天祈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得夫女相離如本愛念者，以西方菩薩加毘沙門天祈之。

若人欲得一切財物為盜紛失返得者，以北方菩薩加焰魔天祈之，必令得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得一切財物為盜紛失返得者，以北方菩薩加焰魔天祈之，必令得。

若人欲得從者并牛馬逃逝者，以南方菩薩加梵天，祈則得(已上祕術條四十歟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人欲得從者并牛馬逃逝者，以南方菩薩加梵天，祈則得(已上祕術條四十歟)。

加持蘇密，作法子細，求聞持儀軌如說，尋之知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持蘇密，作法子細，求聞持儀軌如說，尋之知之。

件法，天竺國(於)菩提所傳也，其調度不多類，時人皆號驗法焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 件法，天竺國(於)菩提所傳也，其調度不多類，時人皆號驗法焉。

加持供養物(用馬頭明王印真言)： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 加持供養物(用馬頭明王印真言)：

唵阿密栗妬納婆縛吽發吒娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿密栗妬納婆縛吽發吒娑婆訶

大輪壇印，二手各作拳，地風各釣結當胸，誦真言三遍轉之。次加持壇，次以印入自口。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大輪壇印，二手各作拳，地風各釣結當胸，誦真言三遍轉之。次加持壇，次以印入自口。真言曰：

唵縛日羅斫羯羅惹吽鑁斛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵縛日羅斫羯羅惹吽鑁斛

念珠加持真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念珠加持真言：

唵毘盧遮那摩黎娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵毘盧遮那摩黎娑婆訶

次誦旋轉念珠明曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次誦旋轉念珠明曰：

唵嚩日羅(二合)獄呬耶(二合)惹跛三(去)摩曳(引)吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅(二合)獄呬耶(二合)惹跛三(去)摩曳(引)吽

吉祥天小呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉祥天小呪：

唵摩訶支利曳婆娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵摩訶支利曳婆娑婆訶

天王梵字呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天王梵字呪：

唵毘智須多迦悉者娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵毘智須多迦悉者娑婆訶

四天王通呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王通呪：

唵漸婆羅奢舉多羅耶娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵漸婆羅奢舉多羅耶娑婆訶

使者呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者呪：

唵豆留豆留地利地利度露度露迦他耶娑婆訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵豆留豆留地利地利度露度露迦他耶娑婆訶

大三摩耶印真言曰，二手作金剛拳，背相合，申二風頭相拄，以印自心至頂，三返舉之，即頂散之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大三摩耶印真言曰，二手作金剛拳，背相合，申二風頭相拄，以印自心至頂，三返舉之，即頂散之。

曩莫三曼多沒馱喃達麼馱睹薩嚩(二合)婆嚩(二合)句唅 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曩莫三曼多沒馱喃達麼馱睹薩嚩(二合)婆嚩(二合)句唅

廣大不空摩尼普供養印，二手金剛合掌，二頭指捻蹙如寶形，並竪二大指即成。誦不空摩尼供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大不空摩尼普供養印，二手金剛合掌，二頭指捻蹙如寶形，並竪二大指即成。誦不空摩尼供養真言曰：

唵阿(上)謨(引)伽(去)布惹(自羅反)(一) 摩抳(二)(尼那反)跛納摩(二合)縛日隷(二合)怛他(去)蘖多尾路(引)枳帝(三) 三(去)滿多鉢羅(二合)薩羅吽(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵阿(上)謨(引)伽(去)布惹(自羅反)(一) 摩抳(二)(尼那反)跛納摩(二合)縛日隷(二合)怛他(去)蘖多尾路(引)枳帝(三) 三(去)滿多鉢羅(二合)薩羅吽(引)(四)

次取獨古，左手拳，安左腰，即誦金剛杵真言三遍，以杵左右各三遍轉，投上三度，加持五處，安右乳上。次執鈴左手，誦真言三遍了，五度振上，左耳間二度振上，次閒斷，二度振上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次取獨古，左手拳，安左腰，即誦金剛杵真言三遍，以杵左右各三遍轉，投上三度，加持五處，安右乳上。次執鈴左手，誦真言三遍了，五度振上，左耳間二度振上，次閒斷，二度振上。

次以杵各左右三轉，加持五處，以杵鈴共安本所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次以杵各左右三轉，加持五處，以杵鈴共安本所。

杵真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 杵真言曰：

唵嚩日羅播儞吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅播儞吽

鈴真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈴真言曰：

唵嚩日羅健吒覩使也斛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唵嚩日羅健吒覩使也斛

次奉獻閼伽印明(如常)，次虛空藏四方結(如常)，次金剛牆(如常)，次灑淨真言(如常)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次奉獻閼伽印明(如常)，次虛空藏四方結(如常)，次金剛牆(如常)，次灑淨真言(如常)。

五大虛空藏儀軌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五大虛空藏儀軌

於仁和寺、皆明寺、以拇尾山法鼓臺本書寫畢。于時天明二壬寅年秋八月四日夜。燈下閣筆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於仁和寺、皆明寺、以拇尾山法鼓臺本書寫畢。于時天明二壬寅年秋八月四日夜。燈下閣筆。

覺禪抄云：式經一卷，真偽可尋。 智積院東武慈忍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺禪抄云：式經一卷，真偽可尋。 智積院東武慈忍

享和元年次辛酉八月二日，以智積慈忍師本令寫而挍正，加點以印行。 豐山長谷寺總持院快道林常誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 享和元年次辛酉八月二日，以智積慈忍師本令寫而挍正，加點以印行。 豐山長谷寺總持院快道林常誌