佛說虛空藏菩薩陀羅尼

那謨(引)尾補羅那曩(一) 鉢囉(二合)娑(引)哩多(二) 那野那(引)嚩婆(引)娑(三) 酥囉僻叉多(四) 誐誐那曼拏羅(五) 拽寫(引)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合引)野(六) 誐誐那悟(引)左囉(引)野(七) 薩哥羅部(引)嚩拏曼拏羅(八) 嚩舍拽帝黎(二合引)(九) 唵(引)莎悉帝(二合)末邏叱尾補囉三婆嚩(十) 達哩摩(二合)馱(引)覩悟(引)左囉(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十一)

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