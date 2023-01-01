佛說虛空藏菩薩陀羅尼
宋 法賢譯1卷CBETA T1148少于一千字 2 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說虛空藏菩薩陀羅尼
佛說虛空藏菩薩陀羅尼
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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那謨(引)尾補羅那曩(一) 鉢囉(二合)娑(引)哩多(二) 那野那(引)嚩婆(引)娑(三) 酥囉僻叉多(四) 誐誐那曼拏羅(五) 拽寫(引)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合引)野(六) 誐誐那悟(引)左囉(引)野(七) 薩哥羅部(引)嚩拏曼拏羅(八) 嚩舍拽帝黎(二合引)(九) 唵(引)莎悉帝(二合)末邏叱尾補囉三婆嚩(十) 達哩摩(二合)馱(引)覩悟(引)左囉(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十一)
那謨(引)尾補羅那曩(一) 鉢囉(二合)娑(引)哩多(二) 那野那(引)嚩婆(引)娑(三) 酥囉僻叉多(四) 誐誐那曼拏羅(五) 拽寫(引)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合引)野(六) 誐誐那悟(引)左囉(引)野(七) 薩哥羅部(引)嚩拏曼拏羅(八) 嚩舍拽帝黎(二合引)(九) 唵(引)莎悉帝(二合)末邏叱尾補囉三婆嚩(十) 達哩摩(二合)馱(引)覩悟(引)左囉(引)娑嚩(二合引)賀(引)(十一)
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