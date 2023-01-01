聖虛空藏菩薩陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖虛空藏菩薩陀羅尼經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天中印度摩伽陀國那爛陀寺三藏傳教大師賜紫沙門臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處，與大比丘眾五百人俱；復有菩薩摩訶薩眾，此諸菩薩皆是一生得成無上正等菩提，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在喜樂山頂天宮不遠仙人住處，與大比丘眾五百人俱；復有菩薩摩訶薩眾，此諸菩薩皆是一生得成無上正等菩提，其名曰：

慈氏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、無邊華菩薩摩訶薩、普遍華菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩五百人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈氏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、無邊華菩薩摩訶薩、普遍華菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩五百人俱。

爾時世尊及諸菩薩，見彼山下河邊林中有二比丘裸形舒手叫喚啼泣，是時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！殑伽河邊彼二比丘，何因何緣裸形舒手叫喚啼泣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊及諸菩薩，見彼山下河邊林中有二比丘裸形舒手叫喚啼泣，是時虛空藏菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！殑伽河邊彼二比丘，何因何緣裸形舒手叫喚啼泣？」

爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「彼二比丘疾病所纏、部多所執，是故裸形叫喚啼泣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言：「彼二比丘疾病所纏、部多所執，是故裸形叫喚啼泣。」

是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是疾病云何消除？如是部多云何除遣？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如是疾病云何消除？如是部多云何除遣？」

爾時世尊以神通力召集諸佛，時虛空中現六如來，為欲證明第七世尊釋迦牟尼如來法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以神通力召集諸佛，時虛空中現六如來，為欲證明第七世尊釋迦牟尼如來法故。

爾時尾鉢尸如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尾鉢尸如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩謨僧伽(引)野(三) 唵(四)(引)左羅左羅(五) 呬㘑呬㘑(六) 呬羅野(七) 曩謨昝(仁敢反)謨(八) 左曩(引)野(九) 曩謨(引)曩莫(十) 娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩謨僧伽(引)野(三) 唵(四)(引)左羅左羅(五) 呬㘑呬㘑(六) 呬羅野(七) 曩謨昝(仁敢反)謨(八) 左曩(引)野(九) 曩謨(引)曩莫(十) 娑嚩(二合引)賀(引)」

是時尾鉢尸如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若有受持讀誦供養此陀羅尼者，當知是人無疾病苦、器杖不傷、水不能漂、毒不能害，亦無中夭、飲食無患，獲得聞持，壽命長遠，一切時中諸佛護念。若復耳聾，呪油七遍滴油耳中，自然消散。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尾鉢尸如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若有受持讀誦供養此陀羅尼者，當知是人無疾病苦、器杖不傷、水不能漂、毒不能害，亦無中夭、飲食無患，獲得聞持，壽命長遠，一切時中諸佛護念。若復耳聾，呪油七遍滴油耳中，自然消散。」

爾時尸企如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尸企如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合)野(二) 曩莫僧伽(引)野(三) 唵(引)(四) 波左波左(五) 波左波左(引)野(六) 薩哩嚩 (二合)部多(引)喃(引)(七) 嚫儞枳㘑野(八) 波羅尾儞野(二合)喃(引)(九) 娑嚩(二合引)賀(引)(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合)野(二) 曩莫僧伽(引)野(三) 唵(引)(四) 波左波左(五) 波左波左(引)野(六) 薩哩嚩 (二合)部多(引)喃(引)(七) 嚫儞枳㘑野(八) 波羅尾儞野(二合)喃(引)(九) 娑嚩(二合引)賀(引)(十)」

是時尸企如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「我此心印大陀羅尼，百千俱胝無數諸佛同共宣說。若有眾生晝夜六時憶持我此心陀羅尼，病疾消除、鬼魅遠離、惡夢除遣、永離中夭，患難不侵、毒不能害，夢見如來入佛境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時尸企如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「我此心印大陀羅尼，百千俱胝無數諸佛同共宣說。若有眾生晝夜六時憶持我此心陀羅尼，病疾消除、鬼魅遠離、惡夢除遣、永離中夭，患難不侵、毒不能害，夢見如來入佛境界。

「若復風癀童子鬼病，結青線索，呪蘇摩那，身上帶持耳邊誦呪，一切時中願皆除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復風癀童子鬼病，結青線索，呪蘇摩那，身上帶持耳邊誦呪，一切時中願皆除滅。」

爾時毘舍浮如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘舍浮如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫(引)僧伽(引)野(三) 唵(引)迦羅迦羅(四) 迦羅迦羅(五) 矩路(引)娑那曩 矩嚕(六) 薩哩嚩(二合)誐囉(二合)賀(引)赦(七) 娑嚩(二合引)賀(引)(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫(引)僧伽(引)野(三) 唵(引)迦羅迦羅(四) 迦羅迦羅(五) 矩路(引)娑那曩 矩嚕(六) 薩哩嚩(二合)誐囉(二合)賀(引)赦(七) 娑嚩(二合引)賀(引)(八)」

是時毘舍浮如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「汝今諦聽。此陀羅尼，賢劫如來、三世諸佛同共宣說。若有受持讀誦供養此陀羅尼者，當知彼人器杖不傷、毒不能害、無諸疾病、水不能漂，亦無中夭，宿業消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時毘舍浮如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「汝今諦聽。此陀羅尼，賢劫如來、三世諸佛同共宣說。若有受持讀誦供養此陀羅尼者，當知彼人器杖不傷、毒不能害、無諸疾病、水不能漂，亦無中夭，宿業消除。

「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，先當洗浴住世尊前，誦持此明滿八百遍，一切疾病、一切嬈惱不能侵害，獲得長命，盡諸煩惱，當得庫藏財穀甚多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，先當洗浴住世尊前，誦持此明滿八百遍，一切疾病、一切嬈惱不能侵害，獲得長命，盡諸煩惱，當得庫藏財穀甚多。

「若惡眾生一切怖畏，思惟念誦此陀羅尼，怖畏消除，獲得愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若惡眾生一切怖畏，思惟念誦此陀羅尼，怖畏消除，獲得愛樂。

「若有一切鬪諍論義，白線作結，誦陀羅尼，一切和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有一切鬪諍論義，白線作結，誦陀羅尼，一切和合。

「若患眼痛，乳樹作線，誦陀羅尼繫於頸上，即得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若患眼痛，乳樹作線，誦陀羅尼繫於頸上，即得除愈。

「若復見有軍陣相向，取蜜酪酥阿波摩誐，一誦一擲火中護摩，滿八千遍，一切軍眾互相收陣，壽命長遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復見有軍陣相向，取蜜酪酥阿波摩誐，一誦一擲火中護摩，滿八千遍，一切軍眾互相收陣，壽命長遠。

「王及大臣為求安隱，酪蜜稻花火中護摩滿八千遍，於一切處身心快樂。若為自身及諸眾生，消除蘊惡災難罪障不吉祥相，白乳樹柴，呪胡麻子火中護摩滿八千遍，一切災難即得消除。若復有人自為成就一切明呪，當取百華曩羅那、必哩焰、牛頭栴檀、世禮多枳恭句摩母娑怛迦、印捺囉嚩嚕拏珊瑚惹底，此藥一處盛賢瓶中，菩提樹枝、蘇摩那葉，插賢瓶口，安世尊前。白月十五日一日一夜於世尊前誦陀羅尼，滿八百遍，悉地成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王及大臣為求安隱，酪蜜稻花火中護摩滿八千遍，於一切處身心快樂。若為自身及諸眾生，消除蘊惡災難罪障不吉祥相，白乳樹柴，呪胡麻子火中護摩滿八千遍，一切災難即得消除。若復有人自為成就一切明呪，當取百華曩羅那、必哩焰、牛頭栴檀、世禮多枳恭句摩母娑怛迦、印捺囉嚩嚕拏珊瑚惹底，此藥一處盛賢瓶中，菩提樹枝、蘇摩那葉，插賢瓶口，安世尊前。白月十五日一日一夜於世尊前誦陀羅尼，滿八百遍，悉地成就。」

爾時羯矩忖那如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羯矩忖那如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫(引)僧伽(引)野(三) 曩莫羯囉(二合)矩忖那(引)野(四) 怛他(引)誐哆(引)野(引)(五) 囉賀(二合)諦(引)(六) 三弭野(二合)三沒馱(引)野(七) 唵(引)(八) 迦吒迦吒(九) 迦吒迦吒(十) 枳致枳致(十一) 枳致枳致(十二) 曩謨薩哩嚩(二合)(十三) 怛他(引)誐諦(引)毘喻(二合引)(十四) 囉賀(二合)帝毘藥(二合)(十五) 三弭野(二合)三沒地(引)毘喻(二合引)(十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫(引)僧伽(引)野(三) 曩莫羯囉(二合)矩忖那(引)野(四) 怛他(引)誐哆(引)野(引)(五) 囉賀(二合)諦(引)(六) 三弭野(二合)三沒馱(引)野(七) 唵(引)(八) 迦吒迦吒(九) 迦吒迦吒(十) 枳致枳致(十一) 枳致枳致(十二) 曩謨薩哩嚩(二合)(十三) 怛他(引)誐諦(引)毘喻(二合引)(十四) 囉賀(二合)帝毘藥(二合)(十五) 三弭野(二合)三沒地(引)毘喻(二合引)(十六) 娑嚩(二合引)賀(引)(十七)」

是時羯矩忖那如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「汝今諦聽。我此心印大陀羅尼，殑伽沙等諸佛世尊同共宣說。若有受持供養聽聞隨喜此陀羅尼者，當知是人獲得聞持、遠離疾病、飲食無患、繫縛解脫。後時後分若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，香華塗香供養三寶，沐浴世尊，發心念誦此陀羅尼，滿八百遍，得宿命通，七生天上作諸天子，下生人間為轉輪王。若不依法，隨緣念誦，常生人中，人中命終生安樂剎。若得種種飲食加持七遍，一切疾病悉皆遠離。若為息除一切鬼魅八千障難，當先澡浴，念誦此明滿一七遍。若患惡瘡，呪瘡七遍。若患癰腫，加持銅針，念呪下針即得除愈。一切鬪諍，念誦此明滿一七遍即得除散。一切繫縛，念誦此明滿一七遍，便得解脫，財寶增長，念陀羅尼恒無間斷。尾曩野迦一切障難，誦陀羅尼滿一七遍，即得遠離。若人要知心之所求事，於清淨處若佛塔前，嚴結壇場，燒沈水香，誦念此明滿八千遍，頭東欹臥，夢見如來，壽命脩短、好惡勝劣彼一切見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時羯矩忖那如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「汝今諦聽。我此心印大陀羅尼，殑伽沙等諸佛世尊同共宣說。若有受持供養聽聞隨喜此陀羅尼者，當知是人獲得聞持、遠離疾病、飲食無患、繫縛解脫。後時後分若有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，香華塗香供養三寶，沐浴世尊，發心念誦此陀羅尼，滿八百遍，得宿命通，七生天上作諸天子，下生人間為轉輪王。若不依法，隨緣念誦，常生人中，人中命終生安樂剎。若得種種飲食加持七遍，一切疾病悉皆遠離。若為息除一切鬼魅八千障難，當先澡浴，念誦此明滿一七遍。若患惡瘡，呪瘡七遍。若患癰腫，加持銅針，念呪下針即得除愈。一切鬪諍，念誦此明滿一七遍即得除散。一切繫縛，念誦此明滿一七遍，便得解脫，財寶增長，念陀羅尼恒無間斷。尾曩野迦一切障難，誦陀羅尼滿一七遍，即得遠離。若人要知心之所求事，於清淨處若佛塔前，嚴結壇場，燒沈水香，誦念此明滿八千遍，頭東欹臥，夢見如來，壽命脩短、好惡勝劣彼一切見。」

爾時羯曩迦牟尼如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時羯曩迦牟尼如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫僧 伽(引)野(三) 曩莫迦曩迦母曩曳(引)(四) 怛他(引)誐哆野(引)(五) 囉賀(二合)諦(引)(六) 三弭野(二合)三沒馱(引)野(七) 唵(引)(八) 娑囉娑囉(九) 娑囉娑囉(十) 悉哩悉哩(十一) 悉哩悉哩(十二) 悉囉(引)野(十三) 馱摩馱摩(十四) 馱摩馱摩(十五) 度母度母(十六) 度母度母(十七) 度摩(引)野(十八) 曩謨(引)曩莫(十九) 迦曩迦母曩曳(引)(二十) 怛他(引)誐哆(引)野(引)囉賀(二合)諦(引)(二十一) 三弭野(二合)三沒駄(引)野(二十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫僧 伽(引)野(三) 曩莫迦曩迦母曩曳(引)(四) 怛他(引)誐哆野(引)(五) 囉賀(二合)諦(引)(六) 三弭野(二合)三沒馱(引)野(七) 唵(引)(八) 娑囉娑囉(九) 娑囉娑囉(十) 悉哩悉哩(十一) 悉哩悉哩(十二) 悉囉(引)野(十三) 馱摩馱摩(十四) 馱摩馱摩(十五) 度母度母(十六) 度母度母(十七) 度摩(引)野(十八) 曩謨(引)曩莫(十九) 迦曩迦母曩曳(引)(二十) 怛他(引)誐哆(引)野(引)囉賀(二合)諦(引)(二十一) 三弭野(二合)三沒駄(引)野(二十二) 娑嚩(二合引)賀(引)(二十三)」

是時羯曩迦牟尼如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若有受持讀誦、恒常供養此陀羅尼者，當知是人一切刀杖水火、怖畏邪法、呪術諸毒不能侵害亦不中夭，先世所造一切業障，三時誦念皆得消除。又復疥癩癥癖惡腫，用菖蒱作末蜜和為丸，火中護摩滿八千遍。又復瘧病一日二日三日四日，加持惹底蘇摩那華身上帶持。若復耳聾，耳邊誦呪。若復風癎羯吒鬼病，加持佛華身上帶持。如是諸病願皆消除，富貴長壽，恒見如來，一切時中諸佛護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時羯曩迦牟尼如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若有受持讀誦、恒常供養此陀羅尼者，當知是人一切刀杖水火、怖畏邪法、呪術諸毒不能侵害亦不中夭，先世所造一切業障，三時誦念皆得消除。又復疥癩癥癖惡腫，用菖蒱作末蜜和為丸，火中護摩滿八千遍。又復瘧病一日二日三日四日，加持惹底蘇摩那華身上帶持。若復耳聾，耳邊誦呪。若復風癎羯吒鬼病，加持佛華身上帶持。如是諸病願皆消除，富貴長壽，恒見如來，一切時中諸佛護念。」

爾時迦葉波如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉波如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，隨喜宣說陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫僧伽(引)野(三) 唵(引)(四) 賀囉賀囉(五) 賀囉賀囉(六) 賀賀(七) 曩莫迦設野(二合)波野(八) 怛他(引)誐哆(引)野(九)(引)囉賀(二合)諦(引)(十) 三弭野(二合)三沒馱(引)野(十一) 悉殿覩(十二) 滿怛羅(二合)波那(十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合引)野(二) 曩莫僧伽(引)野(三) 唵(引)(四) 賀囉賀囉(五) 賀囉賀囉(六) 賀賀(七) 曩莫迦設野(二合)波野(八) 怛他(引)誐哆(引)野(九)(引)囉賀(二合)諦(引)(十) 三弭野(二合)三沒馱(引)野(十一) 悉殿覩(十二) 滿怛羅(二合)波那(十三) 娑嚩(二合引)賀(引)(十四)」

爾時迦葉波如來應正等覺說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若有受持讀誦供養此陀羅尼者，當知是人一切業障悉皆消除，一切時中諸佛攝受，遠離惡法安住善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時迦葉波如來應正等覺說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「若有受持讀誦供養此陀羅尼者，當知是人一切業障悉皆消除，一切時中諸佛攝受，遠離惡法安住善法。

「若復有人患白癩病，加持佛華滿八千遍。若常熱病，加持佛華滿八千遍。若病初得，加持佛華滿八千遍，身上帶持，一切時中願皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人患白癩病，加持佛華滿八千遍。若常熱病，加持佛華滿八千遍。若病初得，加持佛華滿八千遍，身上帶持，一切時中願皆除滅。

「若復女人懷孕難生，加持佛華油煎塗用。若皮風瘡，加持佛華酥煎塗上。若復癰腫及諸痔瘻，加持佛華，好蜜一處用塗瘡上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復女人懷孕難生，加持佛華油煎塗用。若皮風瘡，加持佛華酥煎塗上。若復癰腫及諸痔瘻，加持佛華，好蜜一處用塗瘡上。

「若復瘧病一日二日三日四日，食香食華。一切鬼病或復癲癎，加持佛華身上帶持。如是等病，明力加持，一切時中願皆除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復瘧病一日二日三日四日，食香食華。一切鬼病或復癲癎，加持佛華身上帶持。如是等病，明力加持，一切時中願皆除滅。」

爾時釋迦牟尼如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，說此心印陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來為欲利益一切眾生，消除疾病、祛遣部多，說此心印陀羅尼曰：

「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合)野(二) 曩莫僧伽(引)野(三) 怛儞野(二合)他(引)(四) 唵(引)(五) 具弭具弭(六) 摩賀(引)具弭(七) 底㘑底㘑(八) 摩賀(引)底㘑(九) 左㘑左㘑(十) 摩賀(引)左㘑(十一) 馱囉馱囉(十二) 摩賀(引)馱囉(十三) 鼻哩鼻哩(十四) 摩賀(引)鼻哩(十五) 枳㘑枳㘑(十六) 摩賀(引)枳㘑(十七) 𭉷嚕𭉷嚕(十八) 摩賀(引)𭉷嚕(十九) 弭㘑弭㘑(二十) 摩賀(引)弭㘑(二十一) 底㘑底㘑(二十二) 摩賀(引)底㘑(二十三) 度弭度弭(二十四) 摩賀(引)度弭(二十五) 左㘑左㘑(二十六) 摩賀(引)左㘑(二十七) 企哩企哩(二十八) 摩賀(引)企哩(二十九) 唧㘑唧㘑(三十) 摩賀(引)唧㘑(三十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨(引)沒馱(引)野(一) 曩謨(引)達哩麼(二合)野(二) 曩莫僧伽(引)野(三) 怛儞野(二合)他(引)(四) 唵(引)(五) 具弭具弭(六) 摩賀(引)具弭(七) 底㘑底㘑(八) 摩賀(引)底㘑(九) 左㘑左㘑(十) 摩賀(引)左㘑(十一) 馱囉馱囉(十二) 摩賀(引)馱囉(十三) 鼻哩鼻哩(十四) 摩賀(引)鼻哩(十五) 枳㘑枳㘑(十六) 摩賀(引)枳㘑(十七) 𭉷嚕𭉷嚕(十八) 摩賀(引)𭉷嚕(十九) 弭㘑弭㘑(二十) 摩賀(引)弭㘑(二十一) 底㘑底㘑(二十二) 摩賀(引)底㘑(二十三) 度弭度弭(二十四) 摩賀(引)度弭(二十五) 左㘑左㘑(二十六) 摩賀(引)左㘑(二十七) 企哩企哩(二十八) 摩賀(引)企哩(二十九) 唧㘑唧㘑(三十) 摩賀(引)唧㘑(三十一) 娑嚩(二合引)賀(引)(三十二)」

爾時世尊釋迦牟尼如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「虛空藏！若有受持讀誦供養陀羅尼者，當知彼人身無疾病、刀杖不傷、水不漂溺、不受苦惱亦不中夭。虛空藏！汝今當知此陀羅尼有大威力，能除疾病能除諸毒，能除不祥及諸怖畏，若彼部多彼部多眾不能侵害，若布怛曩布怛曩眾不能侵害。如是等眾各起慈心，一切時中令彼安隱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊釋迦牟尼如來說是明已，告虛空藏菩薩摩訶薩言：「虛空藏！若有受持讀誦供養陀羅尼者，當知彼人身無疾病、刀杖不傷、水不漂溺、不受苦惱亦不中夭。虛空藏！汝今當知此陀羅尼有大威力，能除疾病能除諸毒，能除不祥及諸怖畏，若彼部多彼部多眾不能侵害，若布怛曩布怛曩眾不能侵害。如是等眾各起慈心，一切時中令彼安隱。」

是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來已說利益眾生成就安隱大陀羅尼。我今亦說利益眾生法界清淨成就安隱陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！如來已說利益眾生成就安隱大陀羅尼。我今亦說利益眾生法界清淨成就安隱陀羅尼曰：

「怛儞野(二合)他(引)左㘑左㘑摩賀(引)左㘑覩嚕覩嚕摩賀(引)覩嚕入嚩(二合)㘑入嚩(二合)㘑摩賀(引)入嚩(二合)㘑呬㘑呬㘑摩賀(引)呬㘑娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞野(二合)他(引)左㘑左㘑摩賀(引)左㘑覩嚕覩嚕摩賀(引)覩嚕入嚩(二合)㘑入嚩(二合)㘑摩賀(引)入嚩(二合)㘑呬㘑呬㘑摩賀(引)呬㘑娑嚩(二合引)賀」

是時虛空藏菩薩摩訶薩說是明已，復作是言：「若欲成就出世間殊勝功德，應當受持此陀羅尼。世間所有刀杖繫縛、疾病若患、黑雲障礙、尾囉蔓毒不能侵害。若復迦驅那切那儞阿底沒里瑟吒囉病，明力護持願皆除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時虛空藏菩薩摩訶薩說是明已，復作是言：「若欲成就出世間殊勝功德，應當受持此陀羅尼。世間所有刀杖繫縛、疾病若患、黑雲障礙、尾囉蔓毒不能侵害。若復迦驅那切那儞阿底沒里瑟吒囉病，明力護持願皆除滅。」

爾時世尊說是法已，虛空藏菩薩摩訶薩等一切大眾，聞佛所說，一心受持歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法已，虛空藏菩薩摩訶薩等一切大眾，聞佛所說，一心受持歡喜奉行。