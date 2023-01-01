大虛空藏菩薩念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大虛空藏菩薩念誦法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

我今依瑜伽金剛頂經，說寶部虛空藏菩薩真言教法，為愍念在家山家薄福少德乏少資具者，所求世間出世間勝願多不遂意。若依此教法修行，業報等障皆悉消除，福德增長心神適悅，淨信大乘利樂有情，心無退轉。世出世間所有財寶悉皆獲得，於一切眾生能作利益。一稱一念所得福聚尚猶虛空，何況作意如法修行，所願必獲殊勝成就。行者先應入灌頂道場，親對師前受得儀軌。或於山間靜處或於寺舍，隨所樂處建立精室，作一方壇，隨其大小以瞿摩夷塗地，作八曼茶羅，周匝懸幡，上安天蓋。於壇西面安虛空藏菩薩像，持誦者壇東對像念誦。以種種時華散於壇上，燒香、燈明、飲食、菓子，隨力所辦以為供養。每入道場，對尊像前五體投地，禮一切如來及諸聖眾，即懺悔、隨喜、勸請、發願已，然後結跏趺坐或半跏隨意而坐，端身正念。當以塗香用塗二手，虛心合掌如未敷蓮華，誦清淨真言三遍或七遍，頂上散印，則三業清淨以成勝義澡浴。淨三業真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今依瑜伽金剛頂經，說寶部虛空藏菩薩真言教法，為愍念在家山家薄福少德乏少資具者，所求世間出世間勝願多不遂意。若依此教法修行，業報等障皆悉消除，福德增長心神適悅，淨信大乘利樂有情，心無退轉。世出世間所有財寶悉皆獲得，於一切眾生能作利益。一稱一念所得福聚尚猶虛空，何況作意如法修行，所願必獲殊勝成就。行者先應入灌頂道場，親對師前受得儀軌。或於山間靜處或於寺舍，隨所樂處建立精室，作一方壇，隨其大小以瞿摩夷塗地，作八曼茶羅，周匝懸幡，上安天蓋。於壇西面安虛空藏菩薩像，持誦者壇東對像念誦。以種種時華散於壇上，燒香、燈明、飲食、菓子，隨力所辦以為供養。每入道場，對尊像前五體投地，禮一切如來及諸聖眾，即懺悔、隨喜、勸請、發願已，然後結跏趺坐或半跏隨意而坐，端身正念。當以塗香用塗二手，虛心合掌如未敷蓮華，誦清淨真言三遍或七遍，頂上散印，則三業清淨以成勝義澡浴。淨三業真言曰：

「唵舜(入)第耨戍(引)馱曩(引)耶娑囉(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵舜(入)第耨戍(引)馱曩(引)耶娑囉(二合引)賀(引)」

次結佛部心三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結佛部心三昧耶印。

以止觀十度內相叉作拳，以禪智並竪。結印成已，觀想諸佛遍滿虛空，即誦佛部心真言三遍，頂上散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以止觀十度內相叉作拳，以禪智並竪。結印成已，觀想諸佛遍滿虛空，即誦佛部心真言三遍，頂上散印。真言曰：

「唵爾曩爾迦(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵爾曩爾迦(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」

次結蓮華部心三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結蓮華部心三昧耶印。

準前佛部心印，智度屈入掌，直竪禪度。結此契已，想於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬，印誦蓮華部心真言三遍，頂上右散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 準前佛部心印，智度屈入掌，直竪禪度。結此契已，想於一切如來右邊有觀自在菩薩并諸眷屬，印誦蓮華部心真言三遍，頂上右散印。真言曰：

「唵阿(去引)嚧(引)力迦(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵阿(去引)嚧(引)力迦(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」

次結金剛部心三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結金剛部心三昧耶印。

准前佛部心印，以禪度屈入掌，直竪智度。想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬，即誦金剛部心真言三遍，頂左散印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 准前佛部心印，以禪度屈入掌，直竪智度。想於一切如來左邊有金剛手菩薩并諸眷屬，即誦金剛部心真言三遍，頂左散印。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)地力(二合)迦(半音)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)地力(二合)迦(半音)娑嚩(二合引)賀」

次結被甲護身印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結被甲護身印。

以觀羽禪度橫於掌內，以進忍戒檀四度握拳。結此契成，印身五處，所謂印額、右肩、左肩、心、喉，是名五處護身。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以觀羽禪度橫於掌內，以進忍戒檀四度握拳。結此契成，印身五處，所謂印額、右肩、左肩、心、喉，是名五處護身。真言曰：

「唵步(引)入嚩(二合)羅吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵步(引)入嚩(二合)羅吽(引)」

由結此印加持五處，即成被金剛光焰堅固甲冑，一切諸魔不能障難，所持真言速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印加持五處，即成被金剛光焰堅固甲冑，一切諸魔不能障難，所持真言速得成就。

次結請虛空藏菩薩印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結請虛空藏菩薩印。

二羽金剛縛，直竪忍願，反蹙如寶形，進力各屈如鉤。想於壇中有寶樓閣，於樓閣內有八葉開敷蓮華，誦真言四遍，以進力向身招之，本尊并及眷屬皆來集會。迎請真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二羽金剛縛，直竪忍願，反蹙如寶形，進力各屈如鉤。想於壇中有寶樓閣，於樓閣內有八葉開敷蓮華，誦真言四遍，以進力向身招之，本尊并及眷屬皆來集會。迎請真言曰：

「唵薩嚩怛他(去)誐哆(引)毘囇(引)迦嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)薩嚩(引)舍(引)跛哩布囉迦弱吽鑁斛(引)怛囕(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵薩嚩怛他(去)誐哆(引)毘囇(引)迦嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)薩嚩(引)舍(引)跛哩布囉迦弱吽鑁斛(引)怛囕(二合引)」

次結軍吒利身印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結軍吒利身印。

以檀慧右押左相叉入掌，以戒方並押交上，以禪智並押戒方，以忍願直竪頭相拄，進力屈如鉤，作三股杵形。即誦軍吒利真言，隨誦以印左旋三匝，辟除一切諸魔；右轉三匝，便成結界。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以檀慧右押左相叉入掌，以戒方並押交上，以禪智並押戒方，以忍願直竪頭相拄，進力屈如鉤，作三股杵形。即誦軍吒利真言，隨誦以印左旋三匝，辟除一切諸魔；右轉三匝，便成結界。真言曰：

「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)耶娜莫室戰(二合)拏摩賀嚩日囉(二合)矩嚕(二合引)馱(引)耶唵戶魯戶魯底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)滿馱滿馱賀曩賀曩阿密哩(二合)帝吽發吒娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩謨囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜(引)耶娜莫室戰(二合)拏摩賀嚩日囉(二合)矩嚕(二合引)馱(引)耶唵戶魯戶魯底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)滿馱滿馱賀曩賀曩阿密哩(二合)帝吽發吒娑嚩(二合引)賀(引)」

次獻遏伽水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次獻遏伽水。

行者常於壇上近膝置二淨器，滿盛香水以為遏伽。初迎請時獻右邊者，後奉送時獻左邊者。每奉獻時，二羽捧遏伽器，當額奉獻，即誦真言，想浴本尊及諸聖眾。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行者常於壇上近膝置二淨器，滿盛香水以為遏伽。初迎請時獻右邊者，後奉送時獻左邊者。每奉獻時，二羽捧遏伽器，當額奉獻，即誦真言，想浴本尊及諸聖眾。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)娜迦吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)娜迦吽」

次結獻蓮華座印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結獻蓮華座印。

以二羽虛心合掌，以檀慧禪智各頭相著，餘中間六度微屈，頭相離，猶如開敷蓮華葉形。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二羽虛心合掌，以檀慧禪智各頭相著，餘中間六度微屈，頭相離，猶如開敷蓮華葉形。真言曰：

「唵迦麼攞娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵迦麼攞娑嚩(二合)賀(引)」

由結此印真言加持，一切聖眾并及本尊皆得七寶蓮華為座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由結此印真言加持，一切聖眾并及本尊皆得七寶蓮華為座。

次結大虛空藏普通供養印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結大虛空藏普通供養印。

以二羽合掌，以戒方二度外縛，以進力反蹙如寶形。結成契已，誦真言四遍。普供養真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二羽合掌，以戒方二度外縛，以進力反蹙如寶形。結成契已，誦真言四遍。普供養真言曰：

「唵誐誐曩三(去)婆(去)嚩(引)嚩日囉(二合)斛(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵誐誐曩三(去)婆(去)嚩(引)嚩日囉(二合)斛(引)」

想從印出生無量種種供養香花，燈燭，塗香，飲食，寶幢，幡蓋，即於本尊及一切聖眾前，則成就真實廣大供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想從印出生無量種種供養香花，燈燭，塗香，飲食，寶幢，幡蓋，即於本尊及一切聖眾前，則成就真實廣大供養。

次結羯磨印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結羯磨印。

以止羽當心仰掌，以智力相捻，反屈力度如寶形，以觀羽仰掌，向前作施願勢。結此契已，作是思惟：「我身即同虛空藏菩薩。」即誦羯磨真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以止羽當心仰掌，以智力相捻，反屈力度如寶形，以觀羽仰掌，向前作施願勢。結此契已，作是思惟：「我身即同虛空藏菩薩。」即誦羯磨真言曰：

「唵嚩日囉(二合)囉怛弩(二合引鼻聲)憾」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)囉怛弩(二合引鼻聲)憾」

由作此觀加持故，行者自身即等同本尊虛空藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由作此觀加持故，行者自身即等同本尊虛空藏菩薩。

次結三昧耶印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次結三昧耶印。

以二羽金剛縛，進力反蹙如寶形，禪智並竪，置於當心，即誦三昧耶真言七遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以二羽金剛縛，進力反蹙如寶形，禪智並竪，置於當心，即誦三昧耶真言七遍。真言曰：

「唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)吽」

即取水精念珠安於掌中，合掌當心，誦加持念珠真言三遍。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即取水精念珠安於掌中，合掌當心，誦加持念珠真言三遍。真言曰：

「唵尾嚧(引)左曩麼攞娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵尾嚧(引)左曩麼攞娑嚩(二合)賀(引)」

則捧珠安於頂上，發是願言：「十方世界所有修真言行者，彼所受持一切真言，願速成就。」即止羽承珠，觀羽當心移珠，不緩不急，心離散亂。或千或百限數畢已，捧珠頂戴，又發是願：「一切有情所希望世出世間殊勝果報，以我念誦福力速令成就。」即安珠於本處，復結本尊三昧耶印，誦三昧耶真言七遍，頂上散印。又結普供養印，誦普通供養真言七遍，頂上散印。誦虛空藏菩薩讚歎曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則捧珠安於頂上，發是願言：「十方世界所有修真言行者，彼所受持一切真言，願速成就。」即止羽承珠，觀羽當心移珠，不緩不急，心離散亂。或千或百限數畢已，捧珠頂戴，又發是願：「一切有情所希望世出世間殊勝果報，以我念誦福力速令成就。」即安珠於本處，復結本尊三昧耶印，誦三昧耶真言七遍，頂上散印。又結普供養印，誦普通供養真言七遍，頂上散印。誦虛空藏菩薩讚歎曰：

「嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)素(上)嚩日囉(二合)囉他(二合)(一) 嚩日囉(二合引)迦(引)捨摩賀(引)麼柅(二) 阿(去引)迦(引)捨櫱婆(去)嚩日囉(二合)茶(馱夜反)(三) 嚩日囉(二合)櫱婆(去)曩謨(引)窣堵(二合)帝(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)素(上)嚩日囉(二合)囉他(二合)(一) 嚩日囉(二合引)迦(引)捨摩賀(引)麼柅(二) 阿(去引)迦(引)捨櫱婆(去)嚩日囉(二合)茶(馱夜反)(三) 嚩日囉(二合)櫱婆(去)曩謨(引)窣堵(二合)帝(四)」

誦讚歎已，即取左邊閼伽當額奉獻。即結前軍吒利印，左旋一匝解界。次結三昧耶印，奉送一切聖眾。奉送真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦讚歎已，即取左邊閼伽當額奉獻。即結前軍吒利印，左旋一匝解界。次結三昧耶印，奉送一切聖眾。奉送真言曰：

「唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)穆」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)囉怛曩(二合)穆」

舉印安頂上，誦真言七遍，即成奉送一切聖眾。復結三部心三昧耶，各誦三遍。次結護身印，如前印於五處，即禮佛、發願，隨意出道場，轉讀大乘、印佛印塔、廣行檀施，常須饒益一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉印安頂上，誦真言七遍，即成奉送一切聖眾。復結三部心三昧耶，各誦三遍。次結護身印，如前印於五處，即禮佛、發願，隨意出道場，轉讀大乘、印佛印塔、廣行檀施，常須饒益一切有情。