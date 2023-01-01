虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法
唐 善無畏譯1卷CBETA T1145少于一万字 18 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
出金剛頂經成就一切義品
出金剛頂經成就一切義品
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
大唐中印度三藏善無畏奉 制譯
大唐中印度三藏善無畏奉 制譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時薄伽梵入諸波羅蜜平等性三摩地，從定起已，即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝心陀羅尼曰：
爾時薄伽梵入諸波羅蜜平等性三摩地，從定起已，即說此能滿諸願虛空藏菩薩最勝心陀羅尼曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
「南牟(一) 阿迦(去引)捨(舒可反)(二) 揭(魚羯反)婆(去引)耶(余可反)(三) 唵(四) 阿唎(五) 迦(入)麼唎(六) 慕唎(七) 莎嚩訶(八)」
「南牟(一) 阿迦(去引)捨(舒可反)(二) 揭(魚羯反)婆(去引)耶(余可反)(三) 唵(四) 阿唎(五) 迦(入)麼唎(六) 慕唎(七) 莎嚩訶(八)」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
薄伽梵言：「此陀羅尼，是過去現在一切諸佛之所同說。若能常誦此陀羅尼者，從無始來五無間等一切罪障悉皆銷滅，常得一切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來所生之處，虛空藏菩薩恒隨守護，令諸有情常所樂見，諸有善願無不滿足，一切苦患皆悉銷除，常生人天不墮惡趣，生生之處常憶宿命。設不加法，但能常誦，獲福如是。若欲加法持此陀羅尼求聞持者，當於絹素白㲲或淨板上，先畫滿月，於中畫虛空藏菩薩像，其量下至不減一肘，或復過此，任其力辦。菩薩滿月增減相稱，身作金色，寶蓮華上半加而坐，以右壓左，容顏殊妙，作熙怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像，結加趺坐。菩薩左手執白蓮華，微作紅色。於華臺上有如意寶珠，吠琉璃色，黃光發焰。右手復作與諸願印，五指垂下，現掌向外，是與願印相。畫像了已，當於空閑寂靜之處，或在淨室、塔廟、山頂、樹下，隨在一處安置其像，面正向西或容向北，淨物覆之。別作一方木曼茶羅，下至一肘，過此亦任。其壇下安四足，或以編附，上面去地恰須四指。其板若用檀沈作者最為殊勝；不爾，或以柏等有香之木為之亦得。如法作已，置於像前。次應嚴辦五種供具，所謂塗香、諸華、燒香、飲食、燈明。塗香者磨白檀為之。華以隨時藥草所生者充；若無時華；當以粳米、或燒蕎麥、或取橘柏等葉、或用丁香以充華用。燒香但以沈、檀、龍腦隨應用之。食除薰穢，每須新淨。燈用牛酥，油亦通許。當欲具辦此物之時，必須晨朝盥洗手面護淨如法。具辦足已，置在壇邊，然後出外。復以淨水重洗手已，即作手印掌承淨水，誦陀羅尼三遍便即飲之。其手印相，先仰舒右手五指，屈其頭指與大母指相捻狀如捻香，此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印。復以此印如前承水，誦陀羅尼三遍竟已，灑頂及身，即令內外一切清淨。次應往詣像所，至心禮拜，面向菩薩半跏而坐，舉去像上所覆之物。次即須作護身手印。其手印相，先舉右手，然後以頭指與大母指相捻狀若捻香，其頭指屈第二節，其第一節極令端直，方始印相。如法作此印已，置於頂上，誦陀羅尼一遍，次置右肩復誦一遍，左肩、心、喉亦皆如是。作此護身法已，一切諸佛及虛空藏菩薩攝受此人，一切罪障即皆銷滅，身心清淨福慧增長，一切諸魔及毘那夜迦皆不得便。復作前印掌承淨水，誦陀羅尼一遍，灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地。復如前作護身手印，置塗香上，誦陀羅尼一遍。餘華香等乃至木壇，各皆如是作此法已，華香等物即便清淨。復作護身手印，右轉三匝兼指上下，但運其印身不動搖，誦陀羅尼七遍，隨其自
薄伽梵言：「此陀羅尼，是過去現在一切諸佛之所同說。若能常誦此陀羅尼者，從無始來五無間等一切罪障悉皆銷滅，常得一切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來所生之處，虛空藏菩薩恒隨守護，令諸有情常所樂見，諸有善願無不滿足，一切苦患皆悉銷除，常生人天不墮惡趣，生生之處常憶宿命。設不加法，但能常誦，獲福如是。若欲加法持此陀羅尼求聞持者，當於絹素白㲲或淨板上，先畫滿月，於中畫虛空藏菩薩像，其量下至不減一肘，或復過此，任其力辦。菩薩滿月增減相稱，身作金色，寶蓮華上半加而坐，以右壓左，容顏殊妙，作熙怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像，結加趺坐。菩薩左手執白蓮華，微作紅色。於華臺上有如意寶珠，吠琉璃色，黃光發焰。右手復作與諸願印，五指垂下，現掌向外，是與願印相。畫像了已，當於空閑寂靜之處，或在淨室、塔廟、山頂、樹下，隨在一處安置其像，面正向西或容向北，淨物覆之。別作一方木曼茶羅，下至一肘，過此亦任。其壇下安四足，或以編附，上面去地恰須四指。其板若用檀沈作者最為殊勝；不爾，或以柏等有香之木為之亦得。如法作已，置於像前。次應嚴辦五種供具，所謂塗香、諸華、燒香、飲食、燈明。塗香者磨白檀為之。華以隨時藥草所生者充；若無時華；當以粳米、或燒蕎麥、或取橘柏等葉、或用丁香以充華用。燒香但以沈、檀、龍腦隨應用之。食除薰穢，每須新淨。燈用牛酥，油亦通許。當欲具辦此物之時，必須晨朝盥洗手面護淨如法。具辦足已，置在壇邊，然後出外。復以淨水重洗手已，即作手印掌承淨水，誦陀羅尼三遍便即飲之。其手印相，先仰舒右手五指，屈其頭指與大母指相捻狀如捻香，此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印。復以此印如前承水，誦陀羅尼三遍竟已，灑頂及身，即令內外一切清淨。次應往詣像所，至心禮拜，面向菩薩半跏而坐，舉去像上所覆之物。次即須作護身手印。其手印相，先舉右手，然後以頭指與大母指相捻狀若捻香，其頭指屈第二節，其第一節極令端直，方始印相。如法作此印已，置於頂上，誦陀羅尼一遍，次置右肩復誦一遍，左肩、心、喉亦皆如是。作此護身法已，一切諸佛及虛空藏菩薩攝受此人，一切罪障即皆銷滅，身心清淨福慧增長，一切諸魔及毘那夜迦皆不得便。復作前印掌承淨水，誦陀羅尼一遍，灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地。復如前作護身手印，置塗香上，誦陀羅尼一遍。餘華香等乃至木壇，各皆如是作此法已，華香等物即便清淨。復作護身手印，右轉三匝兼指上下，但運其印身不動搖，誦陀羅尼七遍，隨其自
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
心遠近分劑結十方界。次應閉目思惟，虛空藏菩薩真身即與此像等無有異。復用護身印，作意請虛空藏菩薩，誦陀羅尼二十五遍已，即舉大母指向裏招一度，頭指如舊。復作此印，誦陀羅尼三遍，㡧上蓮華以之為座，復想菩薩來坐此華。即便開目，見菩薩已，生希有心，作真身解。又誦三遍，手印如前，作是念言：『今者菩薩來至於此，是陀羅尼力，非我所能。唯願尊者暫住於此。』次取塗香誦陀羅尼一遍，用塗其壇。次復取華亦誦一遍，布散壇上。燒香、飲食、燈明次第取之，皆誦一遍手持供養，置在壇邊。復作念言：『一切諸佛菩薩，福慧熏修所生，幡蓋、清淨香華、眾寶之具悉皆嚴好。』復作手印，誦陀羅尼一遍，如前想念，諸供養物悉得成辦，即持供養一切如來及諸菩薩。如是運心，供養中最。如其不能辦塗香等供養之物，但作第二運心供養，法亦成就。即以手印掐珠，誦陀羅尼，明記遍數。誦時閉目，想菩薩心上有一滿月，然所誦陀羅尼字現滿月中，皆作金色。其字復從滿月流出，澍行人頂，復從口出，入菩薩足，如自發言諮啟。菩薩足下誦陀羅尼未止息來，所想之字巡環往來，相續不絕如輪而轉。身心若惓即須止息，至誠瞻仰便坐禮拜。閉目復觀滿月菩薩極明了已，應更運心令漸增長周遍法界。復漸略觀，於最後時量如本已，方始出觀。又作前手印，誦陀羅尼三遍已，舉大母指發遣菩薩。作是念言：『唯願慈悲布施歡喜，後會法事復垂降赴。』如是誦陀羅尼，隨其力能或一日一上或一日兩上，從始至終每如初日，遍數多少亦如初上，不得增減。前後通計滿百萬遍，其數乃終，亦無時限，然於中間不容間闕。後於日蝕或月蝕時，隨力捨施飲食財物供養三寶，即移菩薩及壇露地淨處安置。復取牛酥一兩盛貯熟銅器中，并取有乳樹葉七枚及枝一條置在壇邊，華香等物加常數倍，供養之法一一同前。供養畢已，取前樹葉重布壇中，復於葉上安置酥器，還作手印誦陀羅尼三遍護持此酥。又以樹枝攪酥，勿停其手，目觀日月兼亦看酥，誦陀羅尼無限遍數。初蝕後退未圓已來，其酥即有三種相現：一者氣、二者煙、三者火。此下中上三品相中隨得一種，法即成就。得此相已，便成神藥。若食此藥即獲聞持，一經耳目文義俱解，記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊，今且略說少分功德。如至却退圓滿已來，三相若無法不成就，復應更從初首而作，乃至七遍，縱有五逆等極重罪障，亦皆銷滅法定成就。」
心遠近分劑結十方界。次應閉目思惟，虛空藏菩薩真身即與此像等無有異。復用護身印，作意請虛空藏菩薩，誦陀羅尼二十五遍已，即舉大母指向裏招一度，頭指如舊。復作此印，誦陀羅尼三遍，㡧上蓮華以之為座，復想菩薩來坐此華。即便開目，見菩薩已，生希有心，作真身解。又誦三遍，手印如前，作是念言：『今者菩薩來至於此，是陀羅尼力，非我所能。唯願尊者暫住於此。』次取塗香誦陀羅尼一遍，用塗其壇。次復取華亦誦一遍，布散壇上。燒香、飲食、燈明次第取之，皆誦一遍手持供養，置在壇邊。復作念言：『一切諸佛菩薩，福慧熏修所生，幡蓋、清淨香華、眾寶之具悉皆嚴好。』復作手印，誦陀羅尼一遍，如前想念，諸供養物悉得成辦，即持供養一切如來及諸菩薩。如是運心，供養中最。如其不能辦塗香等供養之物，但作第二運心供養，法亦成就。即以手印掐珠，誦陀羅尼，明記遍數。誦時閉目，想菩薩心上有一滿月，然所誦陀羅尼字現滿月中，皆作金色。其字復從滿月流出，澍行人頂，復從口出，入菩薩足，如自發言諮啟。菩薩足下誦陀羅尼未止息來，所想之字巡環往來，相續不絕如輪而轉。身心若惓即須止息，至誠瞻仰便坐禮拜。閉目復觀滿月菩薩極明了已，應更運心令漸增長周遍法界。復漸略觀，於最後時量如本已，方始出觀。又作前手印，誦陀羅尼三遍已，舉大母指發遣菩薩。作是念言：『唯願慈悲布施歡喜，後會法事復垂降赴。』如是誦陀羅尼，隨其力能或一日一上或一日兩上，從始至終每如初日，遍數多少亦如初上，不得增減。前後通計滿百萬遍，其數乃終，亦無時限，然於中間不容間闕。後於日蝕或月蝕時，隨力捨施飲食財物供養三寶，即移菩薩及壇露地淨處安置。復取牛酥一兩盛貯熟銅器中，并取有乳樹葉七枚及枝一條置在壇邊，華香等物加常數倍，供養之法一一同前。供養畢已，取前樹葉重布壇中，復於葉上安置酥器，還作手印誦陀羅尼三遍護持此酥。又以樹枝攪酥，勿停其手，目觀日月兼亦看酥，誦陀羅尼無限遍數。初蝕後退未圓已來，其酥即有三種相現：一者氣、二者煙、三者火。此下中上三品相中隨得一種，法即成就。得此相已，便成神藥。若食此藥即獲聞持，一經耳目文義俱解，記之於心永無遺忘。諸餘福利無量無邊，今且略說少分功德。如至却退圓滿已來，三相若無法不成就，復應更從初首而作，乃至七遍，縱有五逆等極重罪障，亦皆銷滅法定成就。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法
虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话