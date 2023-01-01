虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法

薄伽梵言：「此陀羅尼，是過去現在一切諸佛之所同說。若能常誦此陀羅尼者，從無始來五無間等一切罪障悉皆銷滅，常得一切諸佛菩薩共所護念。乃至未成佛來所生之處，虛空藏菩薩恒隨守護，令諸有情常所樂見，諸有善願無不滿足，一切苦患皆悉銷除，常生人天不墮惡趣，生生之處常憶宿命。設不加法，但能常誦，獲福如是。若欲加法持此陀羅尼求聞持者，當於絹素白㲲或淨板上，先畫滿月，於中畫虛空藏菩薩像，其量下至不減一肘，或復過此，任其力辦。菩薩滿月增減相稱，身作金色，寶蓮華上半加而坐，以右壓左，容顏殊妙，作熙怡喜悅之相。於寶冠上有五佛像，結加趺坐。菩薩左手執白蓮華，微作紅色。於華臺上有如意寶珠，吠琉璃色，黃光發焰。右手復作與諸願印，五指垂下，現掌向外，是與願印相。畫像了已，當於空閑寂靜之處，或在淨室、塔廟、山頂、樹下，隨在一處安置其像，面正向西或容向北，淨物覆之。別作一方木曼茶羅，下至一肘，過此亦任。其壇下安四足，或以編附，上面去地恰須四指。其板若用檀沈作者最為殊勝；不爾，或以柏等有香之木為之亦得。如法作已，置於像前。次應嚴辦五種供具，所謂塗香、諸華、燒香、飲食、燈明。塗香者磨白檀為之。華以隨時藥草所生者充；若無時華；當以粳米、或燒蕎麥、或取橘柏等葉、或用丁香以充華用。燒香但以沈、檀、龍腦隨應用之。食除薰穢，每須新淨。燈用牛酥，油亦通許。當欲具辦此物之時，必須晨朝盥洗手面護淨如法。具辦足已，置在壇邊，然後出外。復以淨水重洗手已，即作手印掌承淨水，誦陀羅尼三遍便即飲之。其手印相，先仰舒右手五指，屈其頭指與大母指相捻狀如捻香，此是虛空藏菩薩如意寶珠成辦一切事印。復以此印如前承水，誦陀羅尼三遍竟已，灑頂及身，即令內外一切清淨。次應往詣像所，至心禮拜，面向菩薩半跏而坐，舉去像上所覆之物。次即須作護身手印。其手印相，先舉右手，然後以頭指與大母指相捻狀若捻香，其頭指屈第二節，其第一節極令端直，方始印相。如法作此印已，置於頂上，誦陀羅尼一遍，次置右肩復誦一遍，左肩、心、喉亦皆如是。作此護身法已，一切諸佛及虛空藏菩薩攝受此人，一切罪障即皆銷滅，身心清淨福慧增長，一切諸魔及毘那夜迦皆不得便。復作前印掌承淨水，誦陀羅尼一遍，灑塗香等諸供養物并壇及近壇之地。復如前作護身手印，置塗香上，誦陀羅尼一遍。餘華香等乃至木壇，各皆如是作此法已，華香等物即便清淨。復作護身手印，右轉三匝兼指上下，但運其印身不動搖，誦陀羅尼七遍，隨其自

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