佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經

「那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 舍(引)吉也(二合)母那曳(引)(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞他(引)(五) 阿𡁠帝(引)(六) 阿𡁠當惹曳(引)(七) 婆囉婆囉(八) 味怛囉(二合)嚩路吉帝(引)(九) 哥囉哥囉(十) 摩賀三摩野悉帝(引)(十一) 婆囉婆囉(十二) 冐地曼拏微𡁠(引)(十三) 三摩(二合)囉三摩(二合)囉(十四) 阿娑摩(二合引)剛三摩煬(十五) 冐地冐地(十六) 摩賀(引)冐地娑嚩(二合引)賀(引)(十七)」

「那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 舍(引)吉也(二合)母那曳(引)(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞他(引)(五) 阿𡁠帝(引)(六) 阿𡁠當惹曳(引)(七) 婆囉婆囉(八) 味怛囉(二合)嚩路吉帝(引)(九) 哥囉哥囉(十) 摩賀三摩野悉帝(引)(十一) 婆囉婆囉(十二) 冐地曼拏微𡁠(引)(十三) 三摩(二合)囉三摩(二合)囉(十四) 阿娑摩(二合引)剛三摩煬(十五) 冐地冐地(十六) 摩賀(引)冐地娑嚩(二合引)賀(引)(十七)」

爾時慈氏菩薩聞佛世尊說陀羅尼已，白言：「世尊！是陀羅尼有大利益，能令眾生解脫惡趣。」時慈氏菩薩復發願言：「若有眾生於未來世末法之時，能讀誦受持者，設以宿業墮阿鼻獄者，我成佛時當以佛力救拔出之，復與授於阿耨多羅三藐三菩提記。」時慈氏菩薩說是語已，禮佛雙足，歡喜而退。