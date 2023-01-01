佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1143少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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爾時佛告慈氏菩薩言：「汝當諦聽。有陀羅尼，具大威神最上功德，能令眾生解脫惡趣，轉身當得受勝妙樂。」時慈氏菩薩白言：「世尊！願為宣說。」爾時世尊即說陀羅尼曰：
爾時佛告慈氏菩薩言：「汝當諦聽。有陀羅尼，具大威神最上功德，能令眾生解脫惡趣，轉身當得受勝妙樂。」時慈氏菩薩白言：「世尊！願為宣說。」爾時世尊即說陀羅尼曰：
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「那謨(引)婆誐嚩帝(引)(一) 舍(引)吉也(二合)母那曳(引)(二) 怛他(引)誐多(引)野(三) 阿囉曷(二合)帝(引)三藐訖三(二合)沒馱(引)野(四) 怛𭔞他(引)(五) 阿𡁠帝(引)(六) 阿𡁠當惹曳(引)(七) 婆囉婆囉(八) 味怛囉(二合)嚩路吉帝(引)(九) 哥囉哥囉(十) 摩賀三摩野悉帝(引)(十一) 婆囉婆囉(十二) 冐地曼拏微𡁠(引)(十三) 三摩(二合)囉三摩(二合)囉(十四) 阿娑摩(二合引)剛三摩煬(十五) 冐地冐地(十六) 摩賀(引)冐地娑嚩(二合引)賀(引)(十七)」
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爾時慈氏菩薩聞佛世尊說陀羅尼已，白言：「世尊！是陀羅尼有大利益，能令眾生解脫惡趣。」時慈氏菩薩復發願言：「若有眾生於未來世末法之時，能讀誦受持者，設以宿業墮阿鼻獄者，我成佛時當以佛力救拔出之，復與授於阿耨多羅三藐三菩提記。」時慈氏菩薩說是語已，禮佛雙足，歡喜而退。
爾時慈氏菩薩聞佛世尊說陀羅尼已，白言：「世尊！是陀羅尼有大利益，能令眾生解脫惡趣。」時慈氏菩薩復發願言：「若有眾生於未來世末法之時，能讀誦受持者，設以宿業墮阿鼻獄者，我成佛時當以佛力救拔出之，復與授於阿耨多羅三藐三菩提記。」時慈氏菩薩說是語已，禮佛雙足，歡喜而退。
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