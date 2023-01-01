佛說慈氏菩薩陀羅尼
宋 法賢譯1卷CBETA T1142少于一千字 1 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說慈氏菩薩陀羅尼
佛說慈氏菩薩陀羅尼
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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怛𭔞(切身)他(引)(一) 悉哩悉哩(二) 娑囉娑囉(三) 酥嚕酥嚕(四) 達囉達囉(五) 左囉左囉(六) 摩賀(引)左囉(七) 婆囉婆囉(八) 摩賀(引)婆囉(九) 紺波紺波(十) 摩賀(引)紺波(十一) 吽(引)末娑囉達哩摩(二合)阿屹囉(二合)娑(引)誐囉娑嚩(二合引)賀(引)(十二)
怛𭔞(切身)他(引)(一) 悉哩悉哩(二) 娑囉娑囉(三) 酥嚕酥嚕(四) 達囉達囉(五) 左囉左囉(六) 摩賀(引)左囉(七) 婆囉婆囉(八) 摩賀(引)婆囉(九) 紺波紺波(十) 摩賀(引)紺波(十一) 吽(引)末娑囉達哩摩(二合)阿屹囉(二合)娑(引)誐囉娑嚩(二合引)賀(引)(十二)
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