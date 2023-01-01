佛說延壽妙門陀羅尼經
宋 法賢譯1卷CBETA T1140少于一万字 31 min
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第 1 卷
佛說延壽妙門陀羅尼經
佛說延壽妙門陀羅尼經
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西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯
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如是我聞：
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一時佛在摩伽陀國成正覺地金剛座大靈塔處普光明殿大菩提道場，與大聲聞眾千二百五十人俱，其名曰尊者舍利子、尊者大目乾連、尊者大迦旃延、尊者大迦葉、尊者阿難、尊者羅睺羅、尊者護國、尊者離婆多、尊者周利盤陀伽、尊者憍梵波提、尊者跋羅墮舍、尊者迦留陀夷、尊者阿泥嚕馱，如是等尊者皆是大阿羅漢。復有無量無邊大菩薩眾，其名曰：
一時佛在摩伽陀國成正覺地金剛座大靈塔處普光明殿大菩提道場，與大聲聞眾千二百五十人俱，其名曰尊者舍利子、尊者大目乾連、尊者大迦旃延、尊者大迦葉、尊者阿難、尊者羅睺羅、尊者護國、尊者離婆多、尊者周利盤陀伽、尊者憍梵波提、尊者跋羅墮舍、尊者迦留陀夷、尊者阿泥嚕馱，如是等尊者皆是大阿羅漢。復有無量無邊大菩薩眾，其名曰：
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金剛幢菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、金剛步菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩皆是賢劫中大菩薩眾。爾時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中從座而起，詣世尊前合掌頂禮而白佛言：「唯願如來應正等覺當為利益安樂一切眾生故，宣說延壽妙門陀羅尼正法。此陀羅尼正法，乃與我及眾生作光明照，復為救護，使彼一切惡魔伺求便者及諸惡等，所謂惡心者、瞋怒心者、極惡心者、罪業心者、苦惱心者、不慈心者，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽、羅剎、部多、毘舍遮、必隷多、鳩盤荼、人及非人，如是等諸惡心者皆不能侵。又復刀兵毒藥、一切疾病亦不能為害。又復行住坐臥、或語或默，於一切處救護安隱。願為我等宣說延壽妙門陀羅尼。何以故？此陀羅尼有大威力。承此威力，我於如來常深尊重承事供養，及救護一切眾生。世尊！我今為諸眾生作大利益，是故勸請世尊。若有善男子善女人求菩薩乘者，得此陀羅尼至心受持，是人當得如來覆護，或在戰陣鬪諍、疾病中夭如是等難皆不能侵害。」
金剛幢菩薩摩訶薩、金剛藏菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、金剛步菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩皆是賢劫中大菩薩眾。爾時金剛手菩薩摩訶薩於大眾中從座而起，詣世尊前合掌頂禮而白佛言：「唯願如來應正等覺當為利益安樂一切眾生故，宣說延壽妙門陀羅尼正法。此陀羅尼正法，乃與我及眾生作光明照，復為救護，使彼一切惡魔伺求便者及諸惡等，所謂惡心者、瞋怒心者、極惡心者、罪業心者、苦惱心者、不慈心者，乃至天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、摩睺羅伽、羅剎、部多、毘舍遮、必隷多、鳩盤荼、人及非人，如是等諸惡心者皆不能侵。又復刀兵毒藥、一切疾病亦不能為害。又復行住坐臥、或語或默，於一切處救護安隱。願為我等宣說延壽妙門陀羅尼。何以故？此陀羅尼有大威力。承此威力，我於如來常深尊重承事供養，及救護一切眾生。世尊！我今為諸眾生作大利益，是故勸請世尊。若有善男子善女人求菩薩乘者，得此陀羅尼至心受持，是人當得如來覆護，或在戰陣鬪諍、疾病中夭如是等難皆不能侵害。」
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爾時世尊即受金剛手菩薩請已，讚言：「善哉善哉，金剛手！甚善甚善，金剛手！汝為利益一切眾生至誠勸請。汝今諦聽，當為汝說延壽妙門陀羅尼正法。金剛手！若有善男子善女人欲為受持讀誦延壽妙門陀羅尼正法者，先須持誦如來灌頂陀羅尼。」即說灌頂陀羅尼曰：
爾時世尊即受金剛手菩薩請已，讚言：「善哉善哉，金剛手！甚善甚善，金剛手！汝為利益一切眾生至誠勸請。汝今諦聽，當為汝說延壽妙門陀羅尼正法。金剛手！若有善男子善女人欲為受持讀誦延壽妙門陀羅尼正法者，先須持誦如來灌頂陀羅尼。」即說灌頂陀羅尼曰：
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「嚕酤沒酤(一) 嚕割羅末尼(一)滿馱儞(三) 末里左末儞(四) 末虎末虎里哥(引)莎(引)賀(引)(五)」
「嚕酤沒酤(一) 嚕割羅末尼(一)滿馱儞(三) 末里左末儞(四) 末虎末虎里哥(引)莎(引)賀(引)(五)」
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爾時世尊宣說如來灌頂陀羅尼已，告金剛手菩薩摩訶薩言：「此如來灌頂陀羅尼，能令眾生身器清淨，然後持誦延壽妙門陀羅尼得無障難、功德成就。」即說延壽妙門陀羅尼曰：
爾時世尊宣說如來灌頂陀羅尼已，告金剛手菩薩摩訶薩言：「此如來灌頂陀羅尼，能令眾生身器清淨，然後持誦延壽妙門陀羅尼得無障難、功德成就。」即說延壽妙門陀羅尼曰：
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「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)(二) 嚩日囉(二合)達哩(三) 嚩日囉(二合)嚩帝(四) 嚩日囉(二合)嚩帝(五) 嚩日囉(二合)嚩帝(六) 作訖囉(二合)達哩(七) 波哩提毘(八) 儞毘哩(九) 母哩割哩(十) 虎虎哩(十一) 傍誐哩(十二) 毘毘(十三) 哩哩始(十四) 嚕嚕(十五) 拶哩拶哩(十六) 祖哩(十七) 半拏哩(引)莎(引)賀(引)(十八) 怛𭔞(切身)他曼抳儞(十九) 誐誐哩尼(二十) 曼拏儞(二十一) 蘇鉢囉(二合)曼拏儞(二十二) 曳(引)計(引)唧摩摩播波哥(引)哩尼夜(二合引)悉帝(二合)釤那(引)設儞鉢囉(二合)那舍儞莎(引)賀(引)(二十三) 摩摩薩哩嚩(二合)播波鉢囉(二合)那(引)設儞(二十四) 遏哥(引)羅沒哩(二合)怛踰(二合)鉢囉(二合)帝尸達儞(二十五) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)儞嚩(引)囉尼(二十六) 薩哩嚩(二合)訥莎鉢那(二合)鉢囉(二合)底尸達儞(二十七) 怛𭔞他(引)曳(引)計(引)唧咄(半音)播(引)波哥(引)哩拏(二十八) 悉帝(二合)釤那(引)設儞(二十九) 尾那(引)設儞(三十) 鉢囉(一合)拏(引)設儞(三十一) 滿馱儞(三十二) 親那儞(三十三) 親那親那(三十四) 尾哩(引)彌哩(三十五) 喝怛儞(引)(三十六) 嚩哩(引)嚩哩(引)(三十七) 毘(引)禰毘禰(三十八) 毘哩毘哩(三十九) 頻禰頻禰(四十) 阿波哩娑囉尼(引)(四十一) 左囉左囉尼(引)(四十二) 左囉哥(引)拏曳(引)(四十三) 沒囉(二合)賀摩(二合)嚩(引)哩尼(四十四) 印捺囉(三合)嚩帝(四十五) 狄提(引)囉野尼(四十六) 那謨(引)摩呬(引)說囉攞野儞(四十七) 哩始畔惹(仁左切，下同)儞(四十八) 畔惹儞(四十九) 哥(引)羅嚩(引)儞儞(五十) 部(引)多嚩(引)儞儞(五十一) 薩爹嚩(引)儞儞(五十二) 薩爹割替(引)(五十三) 薩摩嚩帝(五十四) 蘇摩鉢囉(二合)毘(引)莎(引)賀(引)(五十五) 摩摩禰(引)哩伽(二合引)喻瑟哥(二合)跢(引)野(五十六) 怛𭔞他(引)(五十七) 訶囉訶囉呬(引)際(引)莎(引)賀(引)(五十八) 摩摩設咄嚕(二合)鉢囉(二合)底尸(引)達那跢(引)野(五十九) 怛𭔞他(引)(六十) 誐底多(六十一) 鉢底多(六十二
「怛𭔞(切身，下同)他(引)(一) 嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)嚩日哩(二合)(二) 嚩日囉(二合)達哩(三) 嚩日囉(二合)嚩帝(四) 嚩日囉(二合)嚩帝(五) 嚩日囉(二合)嚩帝(六) 作訖囉(二合)達哩(七) 波哩提毘(八) 儞毘哩(九) 母哩割哩(十) 虎虎哩(十一) 傍誐哩(十二) 毘毘(十三) 哩哩始(十四) 嚕嚕(十五) 拶哩拶哩(十六) 祖哩(十七) 半拏哩(引)莎(引)賀(引)(十八) 怛𭔞(切身)他曼抳儞(十九) 誐誐哩尼(二十) 曼拏儞(二十一) 蘇鉢囉(二合)曼拏儞(二十二) 曳(引)計(引)唧摩摩播波哥(引)哩尼夜(二合引)悉帝(二合)釤那(引)設儞鉢囉(二合)那舍儞莎(引)賀(引)(二十三) 摩摩薩哩嚩(二合)播波鉢囉(二合)那(引)設儞(二十四) 遏哥(引)羅沒哩(二合)怛踰(二合)鉢囉(二合)帝尸達儞(二十五) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)儞嚩(引)囉尼(二十六) 薩哩嚩(二合)訥莎鉢那(二合)鉢囉(二合)底尸達儞(二十七) 怛𭔞他(引)曳(引)計(引)唧咄(半音)播(引)波哥(引)哩拏(二十八) 悉帝(二合)釤那(引)設儞(二十九) 尾那(引)設儞(三十) 鉢囉(一合)拏(引)設儞(三十一) 滿馱儞(三十二) 親那儞(三十三) 親那親那(三十四) 尾哩(引)彌哩(三十五) 喝怛儞(引)(三十六) 嚩哩(引)嚩哩(引)(三十七) 毘(引)禰毘禰(三十八) 毘哩毘哩(三十九) 頻禰頻禰(四十) 阿波哩娑囉尼(引)(四十一) 左囉左囉尼(引)(四十二) 左囉哥(引)拏曳(引)(四十三) 沒囉(二合)賀摩(二合)嚩(引)哩尼(四十四) 印捺囉(三合)嚩帝(四十五) 狄提(引)囉野尼(四十六) 那謨(引)摩呬(引)說囉攞野儞(四十七) 哩始畔惹(仁左切，下同)儞(四十八) 畔惹儞(四十九) 哥(引)羅嚩(引)儞儞(五十) 部(引)多嚩(引)儞儞(五十一) 薩爹嚩(引)儞儞(五十二) 薩爹割替(引)(五十三) 薩摩嚩帝(五十四) 蘇摩鉢囉(二合)毘(引)莎(引)賀(引)(五十五) 摩摩禰(引)哩伽(二合引)喻瑟哥(二合)跢(引)野(五十六) 怛𭔞他(引)(五十七) 訶囉訶囉呬(引)際(引)莎(引)賀(引)(五十八) 摩摩設咄嚕(二合)鉢囉(二合)底尸(引)達那跢(引)野(五十九) 怛𭔞他(引)(六十) 誐底多(六十一) 鉢底多(六十二
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) 阿曳那(六十三) 阿哩昝(仁感切)鼻那(六十四) 割哩(二合)割哩(二合)那儞(六十五) 沒跢(引)拏儞(六十六) 摩(引)哩誐(二合引)毘嚕喝儞(六十七) 虎沙嚩帝(六十八) 補沙嚩帝(六十九) 呬哩呬哩(七十) 拽他阿屹儞(二合)(七十一) 拽他阿波蘭唧(七十二) 拽他阿婆野(七十三) 拽他(引)紇哩(二合)那野(七十四) 末謨(引)波哩訥瑟吒(二合)(七十五) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(七十六) 鉢囉(二合)底尸達那跢(引)野(七十七)」
) 阿曳那(六十三) 阿哩昝(仁感切)鼻那(六十四) 割哩(二合)割哩(二合)那儞(六十五) 沒跢(引)拏儞(六十六) 摩(引)哩誐(二合引)毘嚕喝儞(六十七) 虎沙嚩帝(六十八) 補沙嚩帝(六十九) 呬哩呬哩(七十) 拽他阿屹儞(二合)(七十一) 拽他阿波蘭唧(七十二) 拽他阿婆野(七十三) 拽他(引)紇哩(二合)那野(七十四) 末謨(引)波哩訥瑟吒(二合)(七十五) 薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合)(七十六) 鉢囉(二合)底尸達那跢(引)野(七十七)」
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爾時世尊說是延壽妙門陀羅尼已，告金剛手菩薩言：「此延壽妙門陀羅尼，乃是過去諸佛正等正覺為利益一切眾生故，常當受持為人宣說。是過去諸佛互相隨喜發誠實誓，我亦如是為欲利益一切眾生故，說此陀羅尼正法。」
爾時世尊說是延壽妙門陀羅尼已，告金剛手菩薩言：「此延壽妙門陀羅尼，乃是過去諸佛正等正覺為利益一切眾生故，常當受持為人宣說。是過去諸佛互相隨喜發誠實誓，我亦如是為欲利益一切眾生故，說此陀羅尼正法。」
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爾時世尊說是語已，即於眉間放一大人相光，普照十方一切佛剎，而彼佛剎皆同一光。光所照處，諸佛世尊各離本土，須臾之頃悉來至此娑婆世界，雲集如來說法之處。是十方佛咸皆讚言：「善哉善哉！世尊釋迦牟尼佛！為利益一切眾生故，宣說延壽妙門陀羅尼正法，與諸眾生作於明照，使令歡喜俾得記念，亦能除滅一切魔冤。此陀羅尼如佛所說，我亦受持。
爾時世尊說是語已，即於眉間放一大人相光，普照十方一切佛剎，而彼佛剎皆同一光。光所照處，諸佛世尊各離本土，須臾之頃悉來至此娑婆世界，雲集如來說法之處。是十方佛咸皆讚言：「善哉善哉！世尊釋迦牟尼佛！為利益一切眾生故，宣說延壽妙門陀羅尼正法，與諸眾生作於明照，使令歡喜俾得記念，亦能除滅一切魔冤。此陀羅尼如佛所說，我亦受持。
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「復次若有善男子善女人，發至誠心常能受持此陀羅尼，於清旦時依法讀誦者，是人獲得二十種功德。若有愛藥如是功德者，當懃精進依法讀誦，如上功德決定獲得。云何名為二十種功德？一者當持諸佛；二者承事供養諸佛；三者所有一切罪業悉皆消滅；四者深解妙法；五者獲得長壽六；者名稱普聞；七者獲大富貴；八者獲大勢力；九者常得無病；十者具大精進；十一者諸天見重；十二者諸佛憐愛；十三者獲得善行；十四者獲得善利；十五者當作光明；十六者令得歡喜；十七者令得記念；十八者身具相好；十九者獲無所畏；二十者具足一切善根。」
「復次若有善男子善女人，發至誠心常能受持此陀羅尼，於清旦時依法讀誦者，是人獲得二十種功德。若有愛藥如是功德者，當懃精進依法讀誦，如上功德決定獲得。云何名為二十種功德？一者當持諸佛；二者承事供養諸佛；三者所有一切罪業悉皆消滅；四者深解妙法；五者獲得長壽六；者名稱普聞；七者獲大富貴；八者獲大勢力；九者常得無病；十者具大精進；十一者諸天見重；十二者諸佛憐愛；十三者獲得善行；十四者獲得善利；十五者當作光明；十六者令得歡喜；十七者令得記念；十八者身具相好；十九者獲無所畏；二十者具足一切善根。」
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復次佛告金剛手菩薩言：「此即一切如來正等正覺最上祕密法陀羅尼章句，是陀羅尼故我宣說，善除一切魔冤，一切諸佛咸皆受持。」
復次佛告金剛手菩薩言：「此即一切如來正等正覺最上祕密法陀羅尼章句，是陀羅尼故我宣說，善除一切魔冤，一切諸佛咸皆受持。」
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爾時金剛手菩薩發至誠心，向佛合掌白言：「世尊！我今承佛神力，欲為一切眾生而作救護利益故，亦隨喜宣說延壽妙門陀羅尼章句。世尊！若復有人至心受持，於清旦時依法讀誦，是人常得擁護，乃至諸魔伺求便者而不能侵，於一切處常得安樂。」即說陀羅尼曰：
爾時金剛手菩薩發至誠心，向佛合掌白言：「世尊！我今承佛神力，欲為一切眾生而作救護利益故，亦隨喜宣說延壽妙門陀羅尼章句。世尊！若復有人至心受持，於清旦時依法讀誦，是人常得擁護，乃至諸魔伺求便者而不能侵，於一切處常得安樂。」即說陀羅尼曰：
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「怛𭔞他(引)(一) 始詰始詰(二) 哩唧哩唧(三) 左左左左(四) 苾苾苾苾(五) 婆婆婆婆(六) 嚕嚕嚕嚕(七) 囉囉囉囉(八) 𡁠𡁠𡁠𡁠(九) 惹(仁左切，下同)惹惹惹(十) 屹哩(二合)屹哩(二合)屹哩(二合)屹哩(二合)(十一) 屹囉(二合)屹囉(二合)屹囉(二合)屹囉(二合)(十二) 紇哩(二合)紇哩(二合)紇哩(二合)紇哩(二合)(十三) 訶訶訶訶(十四) 摩摩摩摩(十五) 訶那訶那(十六) 薩哩嚩(二合)鉢囉(二合)爹哩體(二合)崗(引)(十七) 捺訶捺訶(十八) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)嚩(十九) 鉢左鉢左(二十) 薩哩嚩(二合引)呬帶室拏(引)莎(引)賀(引)(二十一)」
「怛𭔞他(引)(一) 始詰始詰(二) 哩唧哩唧(三) 左左左左(四) 苾苾苾苾(五) 婆婆婆婆(六) 嚕嚕嚕嚕(七) 囉囉囉囉(八) 𡁠𡁠𡁠𡁠(九) 惹(仁左切，下同)惹惹惹(十) 屹哩(二合)屹哩(二合)屹哩(二合)屹哩(二合)(十一) 屹囉(二合)屹囉(二合)屹囉(二合)屹囉(二合)(十二) 紇哩(二合)紇哩(二合)紇哩(二合)紇哩(二合)(十三) 訶訶訶訶(十四) 摩摩摩摩(十五) 訶那訶那(十六) 薩哩嚩(二合)鉢囉(二合)爹哩體(二合)崗(引)(十七) 捺訶捺訶(十八) 薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)嚩(十九) 鉢左鉢左(二十) 薩哩嚩(二合引)呬帶室拏(引)莎(引)賀(引)(二十一)」
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爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！金剛手！此延壽妙門陀羅尼最上成就，當為利益安樂一切眾生故，我亦受持。若復有人以此延壽妙門陀羅尼正法，於清旦時依法讀誦及隨喜者，是人常得擁護增長壽命。」
爾時世尊讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！金剛手！此延壽妙門陀羅尼最上成就，當為利益安樂一切眾生故，我亦受持。若復有人以此延壽妙門陀羅尼正法，於清旦時依法讀誦及隨喜者，是人常得擁護增長壽命。」
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爾時會中有娑婆世界主大梵天王，向佛合掌白佛言：「世尊！我亦承佛神力，隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法。若復有人於清旦時依法讀誦受持者，我當於此善男子善女人於一切處常當擁護令得安隱。」即說陀羅尼曰：
爾時會中有娑婆世界主大梵天王，向佛合掌白佛言：「世尊！我亦承佛神力，隨喜宣說延壽妙門陀羅尼正法。若復有人於清旦時依法讀誦受持者，我當於此善男子善女人於一切處常當擁護令得安隱。」即說陀羅尼曰：
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「怛𭔞他(引)(一) 呬哩彌里唧里莎(引)賀(引)(二) 沒囉(二合)賀摩(二合)莎哩(引)莎(引)賀(引)(三) 沒囉(二合)賀摩(二合)鼻(引)莎(引)賀(引)(四) 蘇婆儗(引)莎(引)賀(引)(五) 補瑟波(二合)散悉多(二引)哩(引)莎(引)賀(引)(六)」
「怛𭔞他(引)(一) 呬哩彌里唧里莎(引)賀(引)(二) 沒囉(二合)賀摩(二合)莎哩(引)莎(引)賀(引)(三) 沒囉(二合)賀摩(二合)鼻(引)莎(引)賀(引)(四) 蘇婆儗(引)莎(引)賀(引)(五) 補瑟波(二合)散悉多(二引)哩(引)莎(引)賀(引)(六)」
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「世尊！若有善男子善女人受持此陀羅尼者，所有一切惡魔及諸鬼神等伺求便者使不得便，於一切處常當擁護。世尊！我今為欲利益安樂諸眾生故，復說陀羅尼曰：
「世尊！若有善男子善女人受持此陀羅尼者，所有一切惡魔及諸鬼神等伺求便者使不得便，於一切處常當擁護。世尊！我今為欲利益安樂諸眾生故，復說陀羅尼曰：
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「怛𭔞他(引)(一) 唧哩嚩囉尼(二) 㮈摩蘭尼(引)(三) 哩致致爾(四) 慠哩巘馱(引)哩(五) 薩哩(引)摩賀那挽多嚕尼(六) 入嚩(二合引)囉(引)摩(引)里儞(七) 作訖囉(二合)嚩(引)計(引)(八) 設嚩哩(引)莎(引)賀(引)(九)」
「怛𭔞他(引)(一) 唧哩嚩囉尼(二) 㮈摩蘭尼(引)(三) 哩致致爾(四) 慠哩巘馱(引)哩(五) 薩哩(引)摩賀那挽多嚕尼(六) 入嚩(二合引)囉(引)摩(引)里儞(七) 作訖囉(二合)嚩(引)計(引)(八) 設嚩哩(引)莎(引)賀(引)(九)」
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爾時會中有毘沙門天王、持國天王、增長天王、廣目天王等，各各向佛頂禮而白佛言：「世尊！我等四王承佛神力，亦欲利益安樂諸善男子善女人等，隨喜宣說延壽妙門陀囉尼。此陀羅尼若復有人於清旦時發至誠心依法讀誦，我等四王常當擁護，使無障礙令得安隱。」即說陀羅尼曰：
爾時會中有毘沙門天王、持國天王、增長天王、廣目天王等，各各向佛頂禮而白佛言：「世尊！我等四王承佛神力，亦欲利益安樂諸善男子善女人等，隨喜宣說延壽妙門陀囉尼。此陀羅尼若復有人於清旦時發至誠心依法讀誦，我等四王常當擁護，使無障礙令得安隱。」即說陀羅尼曰：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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「怛𭔞他(一) 補瑟閉(二合引)蘇補瑟閉(二合引)(二) 度摩波哩賀(引)哩(引)(三) 阿哩也(二合)鉢囉(二合)設悉帝(二合引)(四) 扇(引)帝(引)(五) 莽(引)誐羅也(二合)儞目訖帝(二合引)窣覩(二合)帝(引)窣覩(二合)帝(引)莎(引)賀(引)(六)」
「怛𭔞他(一) 補瑟閉(二合引)蘇補瑟閉(二合引)(二) 度摩波哩賀(引)哩(引)(三) 阿哩也(二合)鉢囉(二合)設悉帝(二合引)(四) 扇(引)帝(引)(五) 莽(引)誐羅也(二合)儞目訖帝(二合引)窣覩(二合)帝(引)窣覩(二合)帝(引)莎(引)賀(引)(六)」
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爾時世尊即舒妙色右臂，摩大梵天王及護世四王頂，而作是言：「善哉善哉！汝大梵王及護世等，為欲利益安樂一切眾生故，及為護持佛法，善說如是陀羅尼微妙章句。」
爾時世尊即舒妙色右臂，摩大梵天王及護世四王頂，而作是言：「善哉善哉！汝大梵王及護世等，為欲利益安樂一切眾生故，及為護持佛法，善說如是陀羅尼微妙章句。」
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復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言：「若有善男子善女人發至誠心，常於清旦依法讀誦如是等延壽妙門陀羅尼，是人當得一切如來加持擁護，乃至一切天王、龍王、夜叉王、阿脩羅王、迦樓羅王、乾闥婆王、緊那羅王、摩睺羅伽王、持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重，於一切處常當擁護獲得安隱。」
復次佛告金剛手菩薩摩訶薩言：「若有善男子善女人發至誠心，常於清旦依法讀誦如是等延壽妙門陀羅尼，是人當得一切如來加持擁護，乃至一切天王、龍王、夜叉王、阿脩羅王、迦樓羅王、乾闥婆王、緊那羅王、摩睺羅伽王、持明天王乃至一切人非人等悉皆愛重，於一切處常當擁護獲得安隱。」
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佛說是經已，金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞，乃至大梵護世、一切天人、阿脩羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
佛說是經已，金剛手菩薩摩訶薩及諸聲聞，乃至大梵護世、一切天人、阿脩羅、乾闥婆、人非人等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。
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佛說延壽妙門陀羅尼經
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