護命法門神呪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 護命法門神呪經

唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐天竺三藏菩提流志譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時薄伽梵在菩提樹下成正覺處大制多中，與大苾芻眾千二百五十人俱，其名曰：具壽舍利子、具壽大目揵連、具壽阿難陀，如是大聲聞等而為上首；及與諸大菩薩眾俱，其名曰：金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、金剛手菩薩、慈氏菩薩，如是等於賢劫中一切菩薩摩訶薩眾而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時薄伽梵在菩提樹下成正覺處大制多中，與大苾芻眾千二百五十人俱，其名曰：具壽舍利子、具壽大目揵連、具壽阿難陀，如是大聲聞等而為上首；及與諸大菩薩眾俱，其名曰：金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、金剛手菩薩、慈氏菩薩，如是等於賢劫中一切菩薩摩訶薩眾而為上首。

爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願如來應正等覺為諸有情說擁護壽命微妙法門。由此法門，與一切有情作大光明、作大覆護，令彼有情得無所畏。一切怨讎諸惡知識，若天、若龍、若藥叉、若羅剎、若部多鬼及鳩畔茶、人非人等，彼終不能起於惡心，而為嬈亂、奪其精氣。若遇刀劍、飲食、毒藥、厭禱諸患，不能為害。若有眾生行住坐臥、睡眠惛醉及以醒覺，於一切處我能守護。唯願世尊利益一切諸有情故，演說如是種種神呪。如我常時於如來所親近承事恒不捨離，我今守護一切有情亦復如是，於一切時為義利故、為安樂故、為饒益故。是故我今勸請如來，擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者，勿令鬪諍罵辱毀訾心懷怨結，及諸病苦非時夭橫。」金剛手菩薩摩訶薩如是請已，時薄伽梵告金剛手菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝為利益諸有情故勸請如來。汝今諦聽，善思念之，我今為汝演說護命法門，名為善門： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！唯願如來應正等覺為諸有情說擁護壽命微妙法門。由此法門，與一切有情作大光明、作大覆護，令彼有情得無所畏。一切怨讎諸惡知識，若天、若龍、若藥叉、若羅剎、若部多鬼及鳩畔茶、人非人等，彼終不能起於惡心，而為嬈亂、奪其精氣。若遇刀劍、飲食、毒藥、厭禱諸患，不能為害。若有眾生行住坐臥、睡眠惛醉及以醒覺，於一切處我能守護。唯願世尊利益一切諸有情故，演說如是種種神呪。如我常時於如來所親近承事恒不捨離，我今守護一切有情亦復如是，於一切時為義利故、為安樂故、為饒益故。是故我今勸請如來，擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者，勿令鬪諍罵辱毀訾心懷怨結，及諸病苦非時夭橫。」金剛手菩薩摩訶薩如是請已，時薄伽梵告金剛手菩薩言：「善哉善哉！善男子！汝為利益諸有情故勸請如來。汝今諦聽，善思念之，我今為汝演說護命法門，名為善門：

「怛姪(徒也反，下皆同)他鄔俱(一) 莽(莫補反，下皆同)俱(二) 鄔俱摩比(卑旨反)尼(三) 畔柁儞(平聲呼，下皆同，自此已下字注平上去入者皆依平上去入聲呼之)(四) 婆(上)羅者麼儞(平)(五) 婆(上)虎梨婆(上)虎梨(六) 𭢟(乃可反)虎(七) 虎虎梨(八) 跋䫂(丁可反)耶(藥何反，下皆同)(九) 莎(去聲呼之，下皆同)訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪(徒也反，下皆同)他鄔俱(一) 莽(莫補反，下皆同)俱(二) 鄔俱摩比(卑旨反)尼(三) 畔柁儞(平聲呼，下皆同，自此已下字注平上去入者皆依平上去入聲呼之)(四) 婆(上)羅者麼儞(平)(五) 婆(上)虎梨婆(上)虎梨(六) 𭢟(乃可反)虎(七) 虎虎梨(八) 跋䫂(丁可反)耶(藥何反，下皆同)(九) 莎(去聲呼之，下皆同)訶(十)」

爾時如來說此灌頂陀羅尼呪已，於是世尊復說諸佛之所護念陀羅尼呪長壽法門： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來說此灌頂陀羅尼呪已，於是世尊復說諸佛之所護念陀羅尼呪長壽法門：

「怛姪他跋折(常逸反，下皆同)𠼝(自此已下口邊作字者皆轉舌呼之)跋折𠼝跋折𠼝(一) 跋折囉柁嚟(二) 跋折囉婆(上)底(丁履反，下皆同)(三) 跋折囉蘗底(四) 跋折囉柁啼(田脂反，下皆同)(五) 斫訖囉跋折𠼝(六) 斫訖囉柁𠼝(七) 麼𠼝(八) 柁𠼝柁𠼝(九) 鼻𠼝鼻𠼝(十) 莽𠼝質𠼝(十一) 虎虎𠼝(十二) 朋(去)伽鼻鼻𠼝(十三) 始𠼝(十四) 𠼝𠼝尸(十五) 主主𠼝(十六) 嚕嚕旨(十七) 婆(上)𠼝者(之可反，下皆同)犁(十八) 主𠼝莽𠼝者𠼝(十九) 曼茶(上聲，下皆同)𠼝(二十) 曼茶儞(二十一) 薩婆播跋鼻那捨(尸可反，下皆同)儞(二十二) 薩婆嚕伽鉢囉奢末儞(二十三) 阿迦羅蜜哩柱(丁庾反，下皆同)鉢囉底鎩柁儞(二十四) 夜(藥箇反，下皆同)婆柱婆(思訖反，下皆同)婆(上)奔(入)那奔(入)𡆆底鎩柁儞(二十五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他跋折(常逸反，下皆同)𠼝(自此已下口邊作字者皆轉舌呼之)跋折𠼝跋折𠼝(一) 跋折囉柁嚟(二) 跋折囉婆(上)底(丁履反，下皆同)(三) 跋折囉蘗底(四) 跋折囉柁啼(田脂反，下皆同)(五) 斫訖囉跋折𠼝(六) 斫訖囉柁𠼝(七) 麼𠼝(八) 柁𠼝柁𠼝(九) 鼻𠼝鼻𠼝(十) 莽𠼝質𠼝(十一) 虎虎𠼝(十二) 朋(去)伽鼻鼻𠼝(十三) 始𠼝(十四) 𠼝𠼝尸(十五) 主主𠼝(十六) 嚕嚕旨(十七) 婆(上)𠼝者(之可反，下皆同)犁(十八) 主𠼝莽𠼝者𠼝(十九) 曼茶(上聲，下皆同)𠼝(二十) 曼茶儞(二十一) 薩婆播跋鼻那捨(尸可反，下皆同)儞(二十二) 薩婆嚕伽鉢囉奢末儞(二十三) 阿迦羅蜜哩柱(丁庾反，下皆同)鉢囉底鎩柁儞(二十四) 夜(藥箇反，下皆同)婆柱婆(思訖反，下皆同)婆(上)奔(入)那奔(入)𡆆底鎩柁儞(二十五)」

「怛姪他曼茶儞(一) 伽伽囉尼(二) 謨茶儞(三) 三鉢𡆆謨茶儞(四) 那捨(尸可反，下皆同)儞(五) 三鉢羅那捨儞(六) 薩婆毘(蒲也反)啼鉢𡆆捨末儞(七) 夜(藥可反)婆杜娑(思訖反)婆(上)奔(入)那阿迦羅蜜哩柱鉢𡆆底鎩柁儞(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他曼茶儞(一) 伽伽囉尼(二) 謨茶儞(三) 三鉢𡆆謨茶儞(四) 那捨(尸可反，下皆同)儞(五) 三鉢羅那捨儞(六) 薩婆毘(蒲也反)啼鉢𡆆捨末儞(七) 夜(藥可反)婆杜娑(思訖反)婆(上)奔(入)那阿迦羅蜜哩柱鉢𡆆底鎩柁儞(八)」

「怛姪他那捨儞(一) 那捨儞(二) 畔柁儞畔柁儞(三) 瞋(去聲呼，下同)陀瞋陀(四) 鼻𠼝弭𠼝(五) 娑(上)𠼝(六) 訶怛泥(七) 跋𠼝(八) 婆(上聲，下皆同)𠼝婆𠼝(九) 毘(上)啼(十) 毘(上)𠼝毘(上)𠼝毘(上)𠼝(十一) 烏沙(師可反)𠼝(十二) 奢𡆆泥(十三) 婆(上)𡆆婆嚕泥(十四) 婆𡆆迦茶曳(十五) 婆𡆆𠿒(訶訖反)摩遮哩尼(十六) 因達羅婆(上)底(十七) 地地囉野尼(十八) 納慕莫醯濕筏囉囉曳儞(十九) 紇唎師婆社禰(二十) 播跛闍(時何反)㰤(呼可反)儞(二十一) 迦(去)羅婆地儞(二十二) 部多婆地儞(二十三) 薩多(丁耶反)羯挮(二十四) 素摩跋低(二十五) 素摩奔(入)𡆆鞞(二十六) 莎訶(二十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他那捨儞(一) 那捨儞(二) 畔柁儞畔柁儞(三) 瞋(去聲呼，下同)陀瞋陀(四) 鼻𠼝弭𠼝(五) 娑(上)𠼝(六) 訶怛泥(七) 跋𠼝(八) 婆(上聲，下皆同)𠼝婆𠼝(九) 毘(上)啼(十) 毘(上)𠼝毘(上)𠼝毘(上)𠼝(十一) 烏沙(師可反)𠼝(十二) 奢𡆆泥(十三) 婆(上)𡆆婆嚕泥(十四) 婆𡆆迦茶曳(十五) 婆𡆆𠿒(訶訖反)摩遮哩尼(十六) 因達羅婆(上)底(十七) 地地囉野尼(十八) 納慕莫醯濕筏囉囉曳儞(十九) 紇唎師婆社禰(二十) 播跛闍(時何反)㰤(呼可反)儞(二十一) 迦(去)羅婆地儞(二十二) 部多婆地儞(二十三) 薩多(丁耶反)羯挮(二十四) 素摩跋低(二十五) 素摩奔(入)𡆆鞞(二十六) 莎訶(二十七)」

「但姪他𠿒(如字，下皆同)囉𠿒囉(一) 呬(虛利反，下皆同)犁(二) 莎訶(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但姪他𠿒(如字，下皆同)囉𠿒囉(一) 呬(虛利反，下皆同)犁(二) 莎訶(三)」

「怛姪他揭雉多(一) 鉢雉多(二) 阿曳那(三) 阿𠼝蟾跋泥(四) 翳迦羯柁泥(五) 補多(多訖反)囉茶𠿒儞(六) 末伽(長聲呼)毘盧𠿒儞(七) 虎娑跋底(八) 虎娑跋底(九) 補娑跋底(十) 補娑跋底(十一) 呬梨呬梨(十二) 也他(長聲，下同)闍(時箇反)耶(十三) 也他阿耆(耆逸反)儞(十四) 也他鉢嚂者(十五) 也他跋監(十六) 也他跋折嚂(十七) 也他訶哩(訶訖反)柁監(十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他揭雉多(一) 鉢雉多(二) 阿曳那(三) 阿𠼝蟾跋泥(四) 翳迦羯柁泥(五) 補多(多訖反)囉茶𠿒儞(六) 末伽(長聲呼)毘盧𠿒儞(七) 虎娑跋底(八) 虎娑跋底(九) 補娑跋底(十) 補娑跋底(十一) 呬梨呬梨(十二) 也他(長聲，下同)闍(時箇反)耶(十三) 也他阿耆(耆逸反)儞(十四) 也他鉢嚂者(十五) 也他跋監(十六) 也他跋折嚂(十七) 也他訶哩(訶訖反)柁監(十八)」

佛告金剛手菩薩摩訶薩：「此護命善門陀羅尼神呪，過去如來應正等覺先所演說、先已守護，發大誓願真實建立。我今亦為利益悲愍一切有情，發大誓願真實建立。是故說此陀羅尼呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告金剛手菩薩摩訶薩：「此護命善門陀羅尼神呪，過去如來應正等覺先所演說、先已守護，發大誓願真實建立。我今亦為利益悲愍一切有情，發大誓願真實建立。是故說此陀羅尼呪。」

爾時薄伽梵放大人相眉間光明，其光普曜諸佛剎土。由佛神變，諸剎土中一切如來見此光明，各從自土俱時發趣索訶世界，到釋迦牟尼佛所，讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼佛！乃能利益擁護一切諸有情故，說此法門陀羅尼呪，能作光明，令得歡喜、令得正念，是故我今稱揚讚歎。若有善男子善女人，於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神呪句義，當獲二十種功德：一者當得諸佛之所攝受；二者常為諸佛之所憶念；三者當得永離受惡趣業；四者當得長壽富貴；五者當得名稱遠聞；六者當得勇猛威力；七者恒常無病復能精進；八者常為諸佛之所覆護；九者復為諸天之所憶念；十者勤修善行；十一者當得光明歡喜正念；十二者當得諸相具足；十三者得無所畏；十四者當得具足尸羅；十五者當得成就一切善根；十六者當得諸天守護；十七者當得諸龍守護；十八者當得藥叉守護；十九者當得一切世間之所敬愛；二十者速疾得阿耨多羅三藐三菩提。」佛告金剛手：「我今說此陀羅尼呪，即是諸佛如來應正等覺祕密之處，一切諸佛之所守護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵放大人相眉間光明，其光普曜諸佛剎土。由佛神變，諸剎土中一切如來見此光明，各從自土俱時發趣索訶世界，到釋迦牟尼佛所，讚言：「善哉善哉！釋迦牟尼佛！乃能利益擁護一切諸有情故，說此法門陀羅尼呪，能作光明，令得歡喜、令得正念，是故我今稱揚讚歎。若有善男子善女人，於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神呪句義，當獲二十種功德：一者當得諸佛之所攝受；二者常為諸佛之所憶念；三者當得永離受惡趣業；四者當得長壽富貴；五者當得名稱遠聞；六者當得勇猛威力；七者恒常無病復能精進；八者常為諸佛之所覆護；九者復為諸天之所憶念；十者勤修善行；十一者當得光明歡喜正念；十二者當得諸相具足；十三者得無所畏；十四者當得具足尸羅；十五者當得成就一切善根；十六者當得諸天守護；十七者當得諸龍守護；十八者當得藥叉守護；十九者當得一切世間之所敬愛；二十者速疾得阿耨多羅三藐三菩提。」佛告金剛手：「我今說此陀羅尼呪，即是諸佛如來應正等覺祕密之處，一切諸佛之所守護。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪，於晨朝時當起讀誦，世尊！我常守護如是等人令無惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪，於晨朝時當起讀誦，世尊！我常守護如是等人令無惱害。

「怛姪他尸弃(平聲呼之，下同)尸弃尸弃尸弃(一) 旨旨旨旨(二) 婆婆婆婆(三) 鶻嚕嚕嚕嚕(四) 恃恃恃恃(五) 䞘(其乞反)囉䞘囉䞘囉䞘囉(六) 欯(許日反)𠼝欯𠼝欯𠼝欯𠼝(七) 㰤(呼可反)㰤㰤㰤(八) 麼麼麼麼(九) 末那末那(十) 㰤那㰤迷(十一) 薩婆鉢喇多(丁也反)㗚體(他旨反)迦(十二) 柁訶柁訶謎(十三) 薩婆設怛喇婆(十四) 鉢遮鉢遮謎(十五) 薩婆阿呬帶史拏(十六) 莎訶(十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他尸弃(平聲呼之，下同)尸弃尸弃尸弃(一) 旨旨旨旨(二) 婆婆婆婆(三) 鶻嚕嚕嚕嚕(四) 恃恃恃恃(五) 䞘(其乞反)囉䞘囉䞘囉䞘囉(六) 欯(許日反)𠼝欯𠼝欯𠼝欯𠼝(七) 㰤(呼可反)㰤㰤㰤(八) 麼麼麼麼(九) 末那末那(十) 㰤那㰤迷(十一) 薩婆鉢喇多(丁也反)㗚體(他旨反)迦(十二) 柁訶柁訶謎(十三) 薩婆設怛喇婆(十四) 鉢遮鉢遮謎(十五) 薩婆阿呬帶史拏(十六) 莎訶(十七)」

爾時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝今說此陀羅尼神呪，成就最勝有大義利。我為覆護諸有情故，於彼一切毛孔之中施其威光令得安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言：「善哉善哉！善男子！汝今說此陀羅尼神呪，成就最勝有大義利。我為覆護諸有情故，於彼一切毛孔之中施其威光令得安樂。」

爾時索訶世界主梵天王即從座起，向佛合掌恭敬而白佛言：「世尊！我今亦為利益守護諸善男子及善女人，說陀羅尼神呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時索訶世界主梵天王即從座起，向佛合掌恭敬而白佛言：「世尊！我今亦為利益守護諸善男子及善女人，說陀羅尼神呪：

「怛姪他呬𠼝(一) 弭梨(二) 旨梨(三) 莎訶(四) 勃𡆆黑(訶訖反，下同)摩補𠼝(五) 莎訶(六) 勃𡆆黑摩娑(思訖反)嚩𠼐(七) 莎訶(八) 勃𡆆黑摩薜(九) 蘇揭薜(十) 補澁波僧娑(思訖反)䫂𠼐(十一) 莎訶(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他呬𠼝(一) 弭梨(二) 旨梨(三) 莎訶(四) 勃𡆆黑(訶訖反，下同)摩補𠼝(五) 莎訶(六) 勃𡆆黑摩娑(思訖反)嚩𠼐(七) 莎訶(八) 勃𡆆黑摩薜(九) 蘇揭薜(十) 補澁波僧娑(思訖反)䫂𠼐(十一) 莎訶(十二)」

「世尊！此神呪句，欲為擁護利益諸善男子及善女人，於晨朝時當起讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！此神呪句，欲為擁護利益諸善男子及善女人，於晨朝時當起讀誦。」

爾時天帝釋白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子及善女人，唯願如來垂哀護念，當說陀羅尼。若復有人能受持此護命善門，於晨朝時憶念讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時天帝釋白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子及善女人，唯願如來垂哀護念，當說陀羅尼。若復有人能受持此護命善門，於晨朝時憶念讀誦。

「怛姪他毘儞(平)婆𡆆尼(一) 憚茶摩[口*娕*頁]茶(徒皆反)(二) 旨胝胝儞(平)(三) 具𠼝乾陀𠼝(四) 薩𡆆麼訶儞(平)跋折㘕(五) 多嚕尼(六) 駐(吒故反)羅摩履儞(平)(七) 斫訖囉婆(上)雞(吉夷反)(八) 捨婆(上)𠼐(九) 捨麼𠼐(十) 鉢囉摩攞低(十一) 㰤那摩蚶(陀鹽反)多𡆆尼(十二) 苫跋𠼝(十三) 莎訶(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他毘儞(平)婆𡆆尼(一) 憚茶摩[口*娕*頁]茶(徒皆反)(二) 旨胝胝儞(平)(三) 具𠼝乾陀𠼝(四) 薩𡆆麼訶儞(平)跋折㘕(五) 多嚕尼(六) 駐(吒故反)羅摩履儞(平)(七) 斫訖囉婆(上)雞(吉夷反)(八) 捨婆(上)𠼐(九) 捨麼𠼐(十) 鉢囉摩攞低(十一) 㰤那摩蚶(陀鹽反)多𡆆尼(十二) 苫跋𠼝(十三) 莎訶(十四)」

爾時多聞天王、持國天王、增長天王、醜目天王合掌恭敬白佛言：「世尊！我等亦為擁護利益諸善男子及善女人，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時多聞天王、持國天王、增長天王、醜目天王合掌恭敬白佛言：「世尊！我等亦為擁護利益諸善男子及善女人，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他補澁篦(比奚反)(一) 蘇補澁篦(二) 杜摩跛𠼝訶𠼐(三) 阿㗚耶鉢𡆆捨悉低(四) 扇低(五) 儞㗚目訖低(六) 瞢伽(上)例(平)(七) 呬囉尼(尼也反)揭鞞(八) 窣堵低(九) 娑(思訖反)多鼻低(十) 莎訶(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他補澁篦(比奚反)(一) 蘇補澁篦(二) 杜摩跛𠼝訶𠼐(三) 阿㗚耶鉢𡆆捨悉低(四) 扇低(五) 儞㗚目訖低(六) 瞢伽(上)例(平)(七) 呬囉尼(尼也反)揭鞞(八) 窣堵低(九) 娑(思訖反)多鼻低(十) 莎訶(十一)」

爾時鬼子母訶履底(丁履反)白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命神呪善門陀羅尼，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鬼子母訶履底(丁履反)白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命神呪善門陀羅尼，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他悉梨(一) 斯悉梨(二) 悉梨(三) 斯悉梨(四) 必梨(五) 摩訶卑必梨(六) 悉弭履斯(七) 堀嚕泥(尼皆反)(八)(下皆)(同)堀嚕泥(九) 堀嚕泥(十) 摩訶堀嚕泥普(十一) 莎訶(十二)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他悉梨(一) 斯悉梨(二) 悉梨(三) 斯悉梨(四) 必梨(五) 摩訶卑必梨(六) 悉弭履斯(七) 堀嚕泥(尼皆反)(八)(下皆)(同)堀嚕泥(九) 堀嚕泥(十) 摩訶堀嚕泥普(十一) 莎訶(十二)」

爾時五大山藥叉軍將，合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時五大山藥叉軍將，合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他遏𪘜(卓皆反)普(一) 跋𪘜普(二) 橠𪘜普(三) 矩𭢟𪘜普(四) 摩𭢟𪘜普(五) 曷囉門(上)茶㰤低普(六) 室𠼝普(七) 朋(去)祁(祁奚反)普(八) 麼者犁普(九) 莎訶(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他遏𪘜(卓皆反)普(一) 跋𪘜普(二) 橠𪘜普(三) 矩𭢟𪘜普(四) 摩𭢟𪘜普(五) 曷囉門(上)茶㰤低普(六) 室𠼝普(七) 朋(去)祁(祁奚反)普(八) 麼者犁普(九) 莎訶(十)」

爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，悲愍攝受皆令安隱致諸吉祥，我當結界令離刀杖銷諸惡毒。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，悲愍攝受皆令安隱致諸吉祥，我當結界令離刀杖銷諸惡毒。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他𠿒(訶訖反，下同)𭌆跋折𠼐(一) 𠿒𭌆跋折𠼐(二) 呬呬呬呬(三) 鼻(四) 鼻私(五) 麼訶鼻私普(六) 莎訶(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他𠿒(訶訖反，下同)𭌆跋折𠼐(一) 𠿒𭌆跋折𠼐(二) 呬呬呬呬(三) 鼻(四) 鼻私(五) 麼訶鼻私普(六) 莎訶(七)」

爾時大自在天子合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命善門，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大自在天子合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命善門，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他虎盧虎盧虎盧虎盧(一) 魯魯魯魯魯魯(二) 薩婆部多奔(入)𡆆底(丁履反，下同)鎩柁南迦𡀔弭(三) 莎訶(四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他虎盧虎盧虎盧虎盧(一) 魯魯魯魯魯魯(二) 薩婆部多奔(入)𡆆底(丁履反，下同)鎩柁南迦𡀔弭(三) 莎訶(四)」

爾時童子軍將向佛合掌恭敬而立，白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命神呪陀羅尼法門，於晨朝時清潔其身當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時童子軍將向佛合掌恭敬而立，白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命神呪陀羅尼法門，於晨朝時清潔其身當起讀誦。

「怛姪他呬梨(一) 呬梨(二) 呬梨(三) 梨(四) 梨(五) 梨(六) 梨(七) 梨(八) 梨(九) 薩婆部多奔(入)囉底鎩拕南迦路弭(十) 莎訶(十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他呬梨(一) 呬梨(二) 呬梨(三) 梨(四) 梨(五) 梨(六) 梨(七) 梨(八) 梨(九) 薩婆部多奔(入)囉底鎩拕南迦路弭(十) 莎訶(十一)」

爾時月光天子合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時月光天子合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他應(烏蹬反)耆(耆西反，下同)(一) 朋(去)耆(二) 障耆(三) 呬儞(平)(四) 地地(五) 地地(六) 旨旨普(七) 莎訶(八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他應(烏蹬反)耆(耆西反，下同)(一) 朋(去)耆(二) 障耆(三) 呬儞(平)(四) 地地(五) 地地(六) 旨旨普(七) 莎訶(八)」

爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他㰤低(一) 毘㰤低(二) 儞(平)㰤低(三) 蘇㰤低(四) 薩婆奔(入)𡆆多(丁耶反)㗚體(他旨反)鷄(五) 奔(入)𡆆多(丁耶反)弭怛𠼝(六) 輸(上)提(七) 目訖低(八) 毘麼梨(九) 涅(乃逸反)麼犁(十) 奔(入)𡆆婆娑(思訖反)嚩𠼐(十一) 奔(入)𡆆婆娑(思訖反)迦(上)𠼝(十二) 奔(入)囉婆迦(上)𠼐普(十三) 莎訶(十四)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他㰤低(一) 毘㰤低(二) 儞(平)㰤低(三) 蘇㰤低(四) 薩婆奔(入)𡆆多(丁耶反)㗚體(他旨反)鷄(五) 奔(入)𡆆多(丁耶反)弭怛𠼝(六) 輸(上)提(七) 目訖低(八) 毘麼梨(九) 涅(乃逸反)麼犁(十) 奔(入)𡆆婆娑(思訖反)嚩𠼐(十一) 奔(入)𡆆婆娑(思訖反)迦(上)𠼝(十二) 奔(入)囉婆迦(上)𠼐普(十三) 莎訶(十四)」

爾時慈氏菩薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時慈氏菩薩白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他十筏犁(一) 十筏犁(二) 摩訶十筏犁(三) 十筏犁(四) 十筏履儞(平)(五) 鄔訖低(六) 目訖低(七) 閃謎(八) 奔(入)𡆆閃謎(九) 摩訶閃謎(十) 閃弭(十一) 三摩提(十二) 摩訶三摩提(十三) 三摩鉢低(十四) 摩訶三摩鉢低(十五) 十筏犁(十六) 摩訶十筏犁(十七) 十筏㘕婆謎普(十八) 莎訶(十九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他十筏犁(一) 十筏犁(二) 摩訶十筏犁(三) 十筏犁(四) 十筏履儞(平)(五) 鄔訖低(六) 目訖低(七) 閃謎(八) 奔(入)𡆆閃謎(九) 摩訶閃謎(十) 閃弭(十一) 三摩提(十二) 摩訶三摩提(十三) 三摩鉢低(十四) 摩訶三摩鉢低(十五) 十筏犁(十六) 摩訶十筏犁(十七) 十筏㘕婆謎普(十八) 莎訶(十九)」

爾時雪山大藥叉軍將合掌恭敬而白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時雪山大藥叉軍將合掌恭敬而白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼神呪。若復有人能受持此護命法門，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他鄔禪婆(上)𠼐(一) 禪婆(上)𠼐(二) 奔(入)𡆆禪婆(上)犁(三) 毘(毘耶反)跋低(四) 莽(莫古反)𭢟曳(五) 三摩提(六) 摩訶三摩提(七) 三摩鉢低(八) 摩訶三摩鉢低(九) 儞(平)犁(十) 儞(平)犁(十一) 儞(平)羅計世(十二) 計始儞(平)(十三) 矩隷(十四) 矩隷(十五) 摩訶矩隷(十六) 儞(平)羅矩隷(十七) 悉提(十八) 悉陀摩怒𡆆梯(十九) 遏𪘜(二十) 跋𪘜(二十一) 𭢟𪘜(二十二) 拘𭢟𪘜(二十三) 三漫低(二十四) 婆羅矩制(二十五) 憚低(二十六) 儞(平)羅計世(二十七) 矩隷(二十八) 摩訶矩隷(二十九) 尼羅建低(三十) 常具梨(三十一) 虎世(三十二) 牟虎世(三十三) 婆羅常具梨(三十四) 叵羅矩制(三十五) 叵羅悶制普(三十六) 莎訶(三十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他鄔禪婆(上)𠼐(一) 禪婆(上)𠼐(二) 奔(入)𡆆禪婆(上)犁(三) 毘(毘耶反)跋低(四) 莽(莫古反)𭢟曳(五) 三摩提(六) 摩訶三摩提(七) 三摩鉢低(八) 摩訶三摩鉢低(九) 儞(平)犁(十) 儞(平)犁(十一) 儞(平)羅計世(十二) 計始儞(平)(十三) 矩隷(十四) 矩隷(十五) 摩訶矩隷(十六) 儞(平)羅矩隷(十七) 悉提(十八) 悉陀摩怒𡆆梯(十九) 遏𪘜(二十) 跋𪘜(二十一) 𭢟𪘜(二十二) 拘𭢟𪘜(二十三) 三漫低(二十四) 婆羅矩制(二十五) 憚低(二十六) 儞(平)羅計世(二十七) 矩隷(二十八) 摩訶矩隷(二十九) 尼羅建低(三十) 常具梨(三十一) 虎世(三十二) 牟虎世(三十三) 婆羅常具梨(三十四) 叵羅矩制(三十五) 叵羅悶制普(三十六) 莎訶(三十七)」

爾時七山大藥叉軍將合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時七山大藥叉軍將合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子善女人故，說陀羅尼。若復有人能受持此護命法門陀羅尼呪，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他阿麼犁(一) 毘麼犁(二) 儞(儞逸反)麼犁(三) 瞢伽(上)例(去)(四) 呬囉若(尼也反)揭鞞(五) 薩婆阿喇他娑柁儞(平)(六) 麼迦室者(之可反)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他阿麼犁(一) 毘麼犁(二) 儞(儞逸反)麼犁(三) 瞢伽(上)例(去)(四) 呬囉若(尼也反)揭鞞(五) 薩婆阿喇他娑柁儞(平)(六) 麼迦室者(之可反)」

「儞(平)(七) 庾訖低(八) 毘囉逝(九) 羯𪘜(十) 計株(吒拘反)劍(平)婆(上)犁(十一) 勃𡆆𠿒(訶訖反)迷(十二) 勃𡆆𠿒(訶訖反)摩娑(娑訖反)嚩𠼐(十三) 勃囉𠿒(訶訖反)摩悉提(十四) 悉陀麼怒𡆆替普(十五) 莎訶(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「儞(平)(七) 庾訖低(八) 毘囉逝(九) 羯𪘜(十) 計株(吒拘反)劍(平)婆(上)犁(十一) 勃𡆆𠿒(訶訖反)迷(十二) 勃𡆆𠿒(訶訖反)摩娑(娑訖反)嚩𠼐(十三) 勃囉𠿒(訶訖反)摩悉提(十四) 悉陀麼怒𡆆替普(十五) 莎訶(十六)」

爾時金剛商羯羅大天女合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益哀愍攝受諸善男子及善女人，說陀羅尼句，皆令安隱致諸吉祥。若復有人能受持此法門護命神呪，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛商羯羅大天女合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益哀愍攝受諸善男子及善女人，說陀羅尼句，皆令安隱致諸吉祥。若復有人能受持此法門護命神呪，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他跋折㘑(一) 跋折𡆆(二) 跋折㘑(三) 摩訶跋折㘑(四) 跋折囉麼底(五) 勃陀跋折隷(六) 勃陀阿地瑟恥多跋折㘑(七) 烏勃提(八) 儞勃提(九) 三勃提(十) 婆虎勃提(十一) 毘始瑟吒勃提(十二) 勃提(十三) 勃提(十四) 勃提(十五) 勃提(十六) 勃提(十七) 提勝伽弭儞(平)(十八) 蟾伽(上)迷(十九) 阿𡆆迷(二十) 底囉迷(二十一) 底犁(二十二) 底犁(二十三) 底犁(二十四) 末耆(祁西反)(二十五) 麼健多伽弭泥普(二十六) 莎訶(二十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他跋折㘑(一) 跋折𡆆(二) 跋折㘑(三) 摩訶跋折㘑(四) 跋折囉麼底(五) 勃陀跋折隷(六) 勃陀阿地瑟恥多跋折㘑(七) 烏勃提(八) 儞勃提(九) 三勃提(十) 婆虎勃提(十一) 毘始瑟吒勃提(十二) 勃提(十三) 勃提(十四) 勃提(十五) 勃提(十六) 勃提(十七) 提勝伽弭儞(平)(十八) 蟾伽(上)迷(十九) 阿𡆆迷(二十) 底囉迷(二十一) 底犁(二十二) 底犁(二十三) 底犁(二十四) 末耆(祁西反)(二十五) 麼健多伽弭泥普(二十六) 莎訶(二十七)」

爾時金剛軍菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子及善女人，說陀羅尼句。若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛軍菩薩摩訶薩合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子及善女人，說陀羅尼句。若復有人能受持此護命神呪法門陀羅尼，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他呬呬跋折囉(一) 呬呬跋折囉(二) 醯醯跋折囉(三) 也婆枳利枳利跋折囉(四) 莎訶(五)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他呬呬跋折囉(一) 呬呬跋折囉(二) 醯醯跋折囉(三) 也婆枳利枳利跋折囉(四) 莎訶(五)」

「怛姪他安茶𠼐(一) 般(比寒反，下同)茶𠼐(二) 失吠低(三) 般茶囉婆私儞(平)(四) 緊𭢟㘑(五) 迦囉茶(茶皆反)(六) 鷄庾㘑(七) 伊(上)㰤勃提(八) 怛多囉勃提(九) 部誓(十) 部瞻伽(上)迷(十一) 部瞻伽(上)迷(十二) 部瞻伽跋底(十三) 婆(上)曳(十四) 婆(上)樣耆(祁西反)(十五) 婆(上)也䞘囉跋低(十六) 鼻儞(平)(十七) 鼻儞(平)(十八) 始𠼝(十九) 跛梯(二十) 尸摩跛梯(二十一) 阿地多(丁耶反)跛梯(二十二) 諦誓(二十三) 諦誓跛梯(二十四) 阿迦賒(尸阿反)跛梯普(二十五) 莎訶(二十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他安茶𠼐(一) 般(比寒反，下同)茶𠼐(二) 失吠低(三) 般茶囉婆私儞(平)(四) 緊𭢟㘑(五) 迦囉茶(茶皆反)(六) 鷄庾㘑(七) 伊(上)㰤勃提(八) 怛多囉勃提(九) 部誓(十) 部瞻伽(上)迷(十一) 部瞻伽(上)迷(十二) 部瞻伽跋底(十三) 婆(上)曳(十四) 婆(上)樣耆(祁西反)(十五) 婆(上)也䞘囉跋低(十六) 鼻儞(平)(十七) 鼻儞(平)(十八) 始𠼝(十九) 跛梯(二十) 尸摩跛梯(二十一) 阿地多(丁耶反)跛梯(二十二) 諦誓(二十三) 諦誓跛梯(二十四) 阿迦賒(尸阿反)跛梯普(二十五) 莎訶(二十六)」

爾時金剛使者合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子及善女人，所有諸障皆令銷滅。若復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪，於晨朝時當起讀誦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛使者合掌恭敬白佛言：「世尊！我今亦為擁護利益諸善男子及善女人，所有諸障皆令銷滅。若復有人能受持此護命法門陀羅尼神呪，於晨朝時當起讀誦。

「怛姪他矩𪘜(一) 矩𪘜(二) 矩徵(張履反)儞(三) 矩吒矩吒㘑(四) 莎訶(五) 儞犁(六) 儞犁(七) 儞羅計世(八) 莎訶(九) 臂低(十) 臂多(十一) 臂多計世(十二) 莎訶(十三) 盧呬低(十四) 盧呬低(十五) 盧呬多計世(十六) 莎訶(十七) 阿婆柁低(十八) 阿婆柁低(十九) 阿婆柁多計世(二十) 莎訶(二十一) 漫恃瑟𪘜(二十二) 漫恃瑟𪘜(二十三) 漫恃瑟吒計世(二十四) 莎訶(二十五) 斫訖㘑(二十六) 斫訖㘑(二十七) 斫訖囉(二十八) 斫訖㘑(二十九) 跋折囉斫訖㘑(三十) 莎訶(三十一)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛姪他矩𪘜(一) 矩𪘜(二) 矩徵(張履反)儞(三) 矩吒矩吒㘑(四) 莎訶(五) 儞犁(六) 儞犁(七) 儞羅計世(八) 莎訶(九) 臂低(十) 臂多(十一) 臂多計世(十二) 莎訶(十三) 盧呬低(十四) 盧呬低(十五) 盧呬多計世(十六) 莎訶(十七) 阿婆柁低(十八) 阿婆柁低(十九) 阿婆柁多計世(二十) 莎訶(二十一) 漫恃瑟𪘜(二十二) 漫恃瑟𪘜(二十三) 漫恃瑟吒計世(二十四) 莎訶(二十五) 斫訖㘑(二十六) 斫訖㘑(二十七) 斫訖囉(二十八) 斫訖㘑(二十九) 跋折囉斫訖㘑(三十) 莎訶(三十一)」

爾時薄伽梵釋迦牟尼佛即申右手真金色臂，讚釋、梵、四天王等言：「善哉善哉！汝等諸天哀愍守護一切有情，我以威神擁護於汝說此陀羅尼呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵釋迦牟尼佛即申右手真金色臂，讚釋、梵、四天王等言：「善哉善哉！汝等諸天哀愍守護一切有情，我以威神擁護於汝說此陀羅尼呪。」

爾時薄伽梵復告金剛手菩薩摩訶薩言：「若有善男子善女人能受持此護命法門陀羅尼神呪，於晨朝時受持讀誦，是人當為一切諸佛及諸菩薩，乃至一切天、龍、藥叉、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼落伽之所擁護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時薄伽梵復告金剛手菩薩摩訶薩言：「若有善男子善女人能受持此護命法門陀羅尼神呪，於晨朝時受持讀誦，是人當為一切諸佛及諸菩薩，乃至一切天、龍、藥叉、阿素洛、揭路茶、緊捺洛、莫呼落伽之所擁護。」

時薄伽梵說此經已，金剛手菩薩摩訶薩，及釋、梵、護世天人、阿素洛、健闥縛等一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時薄伽梵說此經已，金剛手菩薩摩訶薩，及釋、梵、護世天人、阿素洛、健闥縛等一切眾會，聞佛所說，歡喜奉行。