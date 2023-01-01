金剛祕密善門陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛祕密善門陀羅尼經

失譯人名附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附東晉錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊安住菩提樹下，與大弟子舍利弗、目犍連等而為上首；復有無量諸大菩薩摩訶薩，其名曰金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩，賢劫大士亦為上首。爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言：「惟願世尊分別演說善門陀羅尼，當為世間作大照明，除滅怨害惡友毒心，若天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、人及非人、諸大鬼神、噉人精氣、左道蠱毒、怨家詐諂、伺人短者，如是無有救護之處，如來大慈當為除滅怖畏等事，安止眾生於清淨地，行住坐臥乃至夢中，常當守護不令憂惱。有是利故，我今勸請大悲調御當為說之，亦當救護大乘人心，令其堅固功德智慧不退之行，悉除怨害命不中夭。」爾時金剛密迹菩薩勸請佛已，瞻仰尊顏心有顧念。爾時世尊大悲導師，發大雷音聲遍世界，讚歎密迹菩薩：「善哉善哉！善男子！汝今真是菩薩之人，能為眾生得安樂故發如是問。我今亦為一切眾生，當說此善門陀羅尼。」爾時密迹喜未曾有，惟願矜愍善分別之。於時世尊告大士言：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝演暢其義。」密迹言：「唯然受教。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊安住菩提樹下，與大弟子舍利弗、目犍連等而為上首；復有無量諸大菩薩摩訶薩，其名曰金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩，賢劫大士亦為上首。爾時金剛密迹菩薩承佛威神發如是言：「惟願世尊分別演說善門陀羅尼，當為世間作大照明，除滅怨害惡友毒心，若天、龍、夜叉、羅剎、鳩槃茶、人及非人、諸大鬼神、噉人精氣、左道蠱毒、怨家詐諂、伺人短者，如是無有救護之處，如來大慈當為除滅怖畏等事，安止眾生於清淨地，行住坐臥乃至夢中，常當守護不令憂惱。有是利故，我今勸請大悲調御當為說之，亦當救護大乘人心，令其堅固功德智慧不退之行，悉除怨害命不中夭。」爾時金剛密迹菩薩勸請佛已，瞻仰尊顏心有顧念。爾時世尊大悲導師，發大雷音聲遍世界，讚歎密迹菩薩：「善哉善哉！善男子！汝今真是菩薩之人，能為眾生得安樂故發如是問。我今亦為一切眾生，當說此善門陀羅尼。」爾時密迹喜未曾有，惟願矜愍善分別之。於時世尊告大士言：「諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝演暢其義。」密迹言：「唯然受教。」即說呪曰：

「多絰他 漚究牟究 摩比尼 摩陀尼 槃羅遮 吟那休 休休利 跋多 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 漚究牟究 摩比尼 摩陀尼 槃羅遮 吟那休 休休利 跋多 莎訶」

爾時世尊說此灌頂陀羅尼已，復更宣說陀羅尼句： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此灌頂陀羅尼已，復更宣說陀羅尼句：

「多絰他 跋闍 跋闍 跋闍達梨 跋闍波汦 跋闍毘汦 跋闍大地 遮迦羅跋時 遮迦羅達梨 達梨 達梨 跋梨 牟梨 遮隷 休休利 波伽 頻毘梨 梨梨尼留留志 遮梨 周梨 牟梨 曼荼梨」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 跋闍 跋闍 跋闍達梨 跋闍波汦 跋闍毘汦 跋闍大地 遮迦羅跋時 遮迦羅達梨 達梨 達梨 跋梨 牟梨 遮隷 休休利 波伽 頻毘梨 梨梨尼留留志 遮梨 周梨 牟梨 曼荼梨」

「此持名善能除滅一切過惡，亦除一切四百諸疾，復能令人命不中夭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此持名善能除滅一切過惡，亦除一切四百諸疾，復能令人命不中夭。

「多絰他 摩荼尼 伽伽羅尼 牟荼尼 僧波羅 牟荼尼 那奢尼 那奢尼 那奢尼 婆陀尼 蚩真兜 蚩真兜 毘梨 摩梨呵多尼 跋梨婆梨 婆地毘 地毘梨留娑梨 奢羅寧羅和寧 羅和那荼蛇 跋羅摩遮梨那 伊陀羅婆汦 地地羅蛇尼 那無摩 醯奢婆羅 梨師婆摩呼尼 波波閻摩呼尼 迦羅婆地 呼施婆地 蘇摩婆汦 蘇摩婆羅鞞莎呵 多絰他呵羅呵羅 希羅伊大摩婆遮婆伽婆莎呵 迦絰多阿㝹那 阿梨闍婆尼 迦伽大尼 阿多荼呵尼 末伽毘 盧呵尼 休娑婆汦 呼娑婆汦 希利希利蛇他時蛇他祁尼 蛇他波蘭遮 蛇他婆焰 蛇他婆嵐 蛇他希利耽 莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 摩荼尼 伽伽羅尼 牟荼尼 僧波羅 牟荼尼 那奢尼 那奢尼 那奢尼 婆陀尼 蚩真兜 蚩真兜 毘梨 摩梨呵多尼 跋梨婆梨 婆地毘 地毘梨留娑梨 奢羅寧羅和寧 羅和那荼蛇 跋羅摩遮梨那 伊陀羅婆汦 地地羅蛇尼 那無摩 醯奢婆羅 梨師婆摩呼尼 波波閻摩呼尼 迦羅婆地 呼施婆地 蘇摩婆汦 蘇摩婆羅鞞莎呵 多絰他呵羅呵羅 希羅伊大摩婆遮婆伽婆莎呵 迦絰多阿㝹那 阿梨闍婆尼 迦伽大尼 阿多荼呵尼 末伽毘 盧呵尼 休娑婆汦 呼娑婆汦 希利希利蛇他時蛇他祁尼 蛇他波蘭遮 蛇他婆焰 蛇他婆嵐 蛇他希利耽 莎訶」

爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼，欲令人天獲大饒益，永離苦難常處安樂。「如是持者，過去諸佛已說教化，未來今佛亦共宣說。」佛告金剛密迹菩薩：「善男子大悲愍念一切眾生故，我今說之。」爾時世尊說此持時，於其肉髻無見頂上出大人相光照明赫奕，遍照十方無量世界。時諸佛土亦復自然涌出光明艶色希有，殄滅一切所有幽冥。時十方人天異類咸覩是相，生希有心，皆作此念：「有何因緣而現是相光遍世界？」爾時諸佛告眾會曰：「善男子！諦聽。有佛世界名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來，大悲憐愍一切眾生令安樂故，說是善門陀羅尼。」是時眾會聞其佛說釋迦威德力，皆同發聲讚歎：「釋迦！希有善哉！能於娑婆生大悲心，為安天人故說是持。此持希有，乃是無相真實智慧之所宣說，我等願樂勤修行之。得是持已，亦當如是出生大悲教化眾生。」諸佛讚言：「善哉善哉！善男子！欲行此善門陀羅尼者，常於晨朝嚙木澡漱，燒香散華攝心讀誦，不令馳騁於諸境界。所以者何？此持乃是三世諸佛持說教化，汝等應當憶念如說修行。五辛酒肉所不經口，梵行居心除捨緣務，於寂靜處然後讀誦，能令行者得大功德無邊智慧。欲行善門陀羅尼者，當發誓願，乃至成佛莫令廢忘，恒於晨朝讀之一遍。若求現願，七日七夜勤而行之，無不果遂；惟除過去有重罪者，於今少時不能令盡，其餘諸業無不除滅，修一切諸善乃至涅槃，悉皆能得具足二十功德之利。何等二十？所謂長命盡壽、名稱資生、色力無病、勇猛精進、諸佛護念、其心調柔、諸天護助、願行善行、思甚深義、精勤不怠、光顏怡悅、相好具足、辯才無畏、增滿善根。是故世尊說此金剛祕密深奧善門陀羅尼。汝應憶念至誠修行。所以者何？如此持者，於諸持中最為吉祥。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說此金剛祕密善門陀羅尼，欲令人天獲大饒益，永離苦難常處安樂。「如是持者，過去諸佛已說教化，未來今佛亦共宣說。」佛告金剛密迹菩薩：「善男子大悲愍念一切眾生故，我今說之。」爾時世尊說此持時，於其肉髻無見頂上出大人相光照明赫奕，遍照十方無量世界。時諸佛土亦復自然涌出光明艶色希有，殄滅一切所有幽冥。時十方人天異類咸覩是相，生希有心，皆作此念：「有何因緣而現是相光遍世界？」爾時諸佛告眾會曰：「善男子！諦聽。有佛世界名曰娑婆，佛號釋迦牟尼如來，大悲憐愍一切眾生令安樂故，說是善門陀羅尼。」是時眾會聞其佛說釋迦威德力，皆同發聲讚歎：「釋迦！希有善哉！能於娑婆生大悲心，為安天人故說是持。此持希有，乃是無相真實智慧之所宣說，我等願樂勤修行之。得是持已，亦當如是出生大悲教化眾生。」諸佛讚言：「善哉善哉！善男子！欲行此善門陀羅尼者，常於晨朝嚙木澡漱，燒香散華攝心讀誦，不令馳騁於諸境界。所以者何？此持乃是三世諸佛持說教化，汝等應當憶念如說修行。五辛酒肉所不經口，梵行居心除捨緣務，於寂靜處然後讀誦，能令行者得大功德無邊智慧。欲行善門陀羅尼者，當發誓願，乃至成佛莫令廢忘，恒於晨朝讀之一遍。若求現願，七日七夜勤而行之，無不果遂；惟除過去有重罪者，於今少時不能令盡，其餘諸業無不除滅，修一切諸善乃至涅槃，悉皆能得具足二十功德之利。何等二十？所謂長命盡壽、名稱資生、色力無病、勇猛精進、諸佛護念、其心調柔、諸天護助、願行善行、思甚深義、精勤不怠、光顏怡悅、相好具足、辯才無畏、增滿善根。是故世尊說此金剛祕密深奧善門陀羅尼。汝應憶念至誠修行。所以者何？如此持者，於諸持中最為吉祥。」

爾時金剛密迹菩薩白佛言：「世尊！我今愍念擁護一切眾生，令得安樂除諸哀惱，不令諸惡得其便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛密迹菩薩白佛言：「世尊！我今愍念擁護一切眾生，令得安樂除諸哀惱，不令諸惡得其便也。

「多絰他 尼企尼企 志志志志 婆婆婆婆 留留留留 時時時時 迦羅 迦羅 迦羅 迦羅 希利 希利 希利 希利 破破破破 摩摩摩摩 呵那 呵那 呵那 呵那 大呵 大呵 大呵 大呵 婆㝹 阿伽耶 希帝利 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 尼企尼企 志志志志 婆婆婆婆 留留留留 時時時時 迦羅 迦羅 迦羅 迦羅 希利 希利 希利 希利 破破破破 摩摩摩摩 呵那 呵那 呵那 呵那 大呵 大呵 大呵 大呵 婆㝹 阿伽耶 希帝利 莎呵」

爾時世尊讚金剛密迹言：「善哉善哉！大士！乃能說此大威神呪擁護一切，皆得安隱益其精氣，不令諸惡人非人奪其精氣者得其便。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚金剛密迹言：「善哉善哉！大士！乃能說此大威神呪擁護一切，皆得安隱益其精氣，不令諸惡人非人奪其精氣者得其便。」

爾時大梵天王及諸眷屬即從座起，偏袒右肩，合掌白佛言：「世尊！我今亦欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼者，增長眾生壽命色力、除其衰患，使無伺求得其便者。惟願世尊加哀護助，得如所願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大梵天王及諸眷屬即從座起，偏袒右肩，合掌白佛言：「世尊！我今亦欲隨喜佐助受持讀誦善門陀羅尼者，增長眾生壽命色力、除其衰患，使無伺求得其便者。惟願世尊加哀護助，得如所願。

「多絰他 希利 彌利 汦利 莎呵 跋嵐 阿摩 富梨 莎呵 跋嵐 摩卑 婆羅 羯捭 弗波僧多梨 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 希利 彌利 汦利 莎呵 跋嵐 阿摩 富梨 莎呵 跋嵐 摩卑 婆羅 羯捭 弗波僧多梨 莎呵」

「若有善男子善女人欲行此持者，常於晨朝清淨澡漱已至心讀誦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子善女人欲行此持者，常於晨朝清淨澡漱已至心讀誦。」

爾時釋提桓因即從座起，偏袒合掌白佛言：「世尊！我今亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人非人奪精氣得其便也。」即說陀羅尼句：「多絰他 毘尼婆羅尼 婆大羅摩陵持 挃致置 瞿梨乾陀梨 婆羅摩羅汦 呵那摩耽多羅尼 大羅摩利尼 遮迦羅婆翅 睒婆梨 睒婆梨 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋提桓因即從座起，偏袒合掌白佛言：「世尊！我今亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人非人奪精氣得其便也。」即說陀羅尼句：「多絰他 毘尼婆羅尼 婆大羅摩陵持 挃致置 瞿梨乾陀梨 婆羅摩羅汦 呵那摩耽多羅尼 大羅摩利尼 遮迦羅婆翅 睒婆梨 睒婆梨 莎呵」

「行呪此法，常於晨朝清淨已至心讀誦。」爾時四天王即從座起，偏袒右肩合掌向佛而作是言：「我等亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人非人伺其惡者得其便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「行呪此法，常於晨朝清淨已至心讀誦。」爾時四天王即從座起，偏袒右肩合掌向佛而作是言：「我等亦欲擁護一切眾生，不令諸惡人非人伺其惡者得其便也。

「多絰他 弗羆修弗羆 頭摩波梨呵離 阿利夜波羅汦 羶汦涅目汦 末伽梨多兜汦兜 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多絰他 弗羆修弗羆 頭摩波梨呵離 阿利夜波羅汦 羶汦涅目汦 末伽梨多兜汦兜 莎呵」

「此呪常於晨朝清淨已至心讀誦。」爾時釋迦牟尼佛即舉右手讚歎梵、釋、四天王言：「善哉善哉！汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句。」爾時世尊告金剛密迹菩薩：「善男子！若有得聞善門陀羅尼心無疑惑，能於晨朝清淨三業已至心讀誦，所得功德不可稱計。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此呪常於晨朝清淨已至心讀誦。」爾時釋迦牟尼佛即舉右手讚歎梵、釋、四天王言：「善哉善哉！汝等善能宣說諸佛所持陀羅尼句。」爾時世尊告金剛密迹菩薩：「善男子！若有得聞善門陀羅尼心無疑惑，能於晨朝清淨三業已至心讀誦，所得功德不可稱計。」