佛說善法方便陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說善法方便陀羅尼經

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛住摩竭提界寂滅道場菩提樹下，與比丘僧大眾俱集，其名曰大智舍利弗、長老目揵連、長老阿難，大聲聞等；及諸菩薩摩訶薩眾，金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩，如是賢劫諸大菩薩摩訶薩眾。時執金剛神白佛言：「世尊！如來應供正遍知者，如實知見是善方便陀羅尼呪光明威力，勢能摧滅一切諸惡，無覆護者能作覆護。若遇一切惡緣知識、毒龍諸鬼夜叉羅剎及多那若鳩槃茶人非人等，怖畏刀杖怨家橫害、邪魅𥜒禱不能嬈亂，至四威儀行住坐臥不捨眾生，如我今者侍衛如來未曾暫離。是陀羅尼於一切時，覆護眾生利益眾生初不放捨亦復如是。是故我今勸請如來說此陀羅尼。此陀羅尼即是菩薩、即是大乘。何以故？若善男子善女人，無覆護者能為覆護，悉滅一切鬪訟繫縛諸抂橫故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛住摩竭提界寂滅道場菩提樹下，與比丘僧大眾俱集，其名曰大智舍利弗、長老目揵連、長老阿難，大聲聞等；及諸菩薩摩訶薩眾，金剛幢菩薩、金剛藏菩薩、彌勒菩薩，如是賢劫諸大菩薩摩訶薩眾。時執金剛神白佛言：「世尊！如來應供正遍知者，如實知見是善方便陀羅尼呪光明威力，勢能摧滅一切諸惡，無覆護者能作覆護。若遇一切惡緣知識、毒龍諸鬼夜叉羅剎及多那若鳩槃茶人非人等，怖畏刀杖怨家橫害、邪魅𥜒禱不能嬈亂，至四威儀行住坐臥不捨眾生，如我今者侍衛如來未曾暫離。是陀羅尼於一切時，覆護眾生利益眾生初不放捨亦復如是。是故我今勸請如來說此陀羅尼。此陀羅尼即是菩薩、即是大乘。何以故？若善男子善女人，無覆護者能為覆護，悉滅一切鬪訟繫縛諸抂橫故。」

是時佛告執金剛神：「善哉善哉！執金剛神！如汝所說，乃能如是為眾生故勸請如來。汝今諦聽，當為汝說善法方便陀羅尼呪。」爾時世尊即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛告執金剛神：「善哉善哉！執金剛神！如汝所說，乃能如是為眾生故勸請如來。汝今諦聽，當為汝說善法方便陀羅尼呪。」爾時世尊即說呪曰：

「優鳩(一) 茂鳩(二) 摩毘尼(奴利反)(三) 摩陀尼(四) 婆羅遮隷(五) 那休休梨越多莎呵(六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「優鳩(一) 茂鳩(二) 摩毘尼(奴利反)(三) 摩陀尼(四) 婆羅遮隷(五) 那休休梨越多莎呵(六)」

是時如來應正遍知說是莊嚴大頂勝王陀羅尼已，告執金剛：「汝當如是憶念受持。如來今當更為汝說。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時如來應正遍知說是莊嚴大頂勝王陀羅尼已，告執金剛：「汝當如是憶念受持。如來今當更為汝說。」即說呪曰：

「跋逝唻(一) 跋逝唻(二) 跋逝唻陀利(三) 跋逝唻婆帝(四) 跋逝唻陛帝(五) 跋逝唻達提(六) 灼迦囉跋逝唻(七) 灼迦囉陀唎(八) 陀唎(九) 陀唎(十) 婆𠼝(十一) 茂唎(十二) 遮唎(十三) 休休唎(十四) 朋伽(十五) 毘毘利(十六) 唎唎尸(十七) 唎尸唎(十八) 嘍嘍旨(十九) 遮隷(二十) 周唎(二十一) 茂唎(二十二) 曼茶唎(二十三) 薩波波毘賒兜(二十四) 鵄鵄兜比唎(二十五) 摩唻(二十六) 呵多尼(二十七) 婆唻(二十八) 婆唻(二十九) 婆地(三十) 跋提(三十一) 毘題(三十二) 毘唻(三十三) 嘍娑唻(三十四) 舍囉鞞(三十五) 囉娑泥(三十六) 囉婆那唻曳(三十七) 𭊃(父藍反)摩遮唎那(三十八) 因陀跋帝(三十九) 提提羅耶(四十) 那謨摩醯首羅耶尼(四十一) 利師𭊃(父藍反)跋尼(四十二) 波波瞻婆尼(四十三) 柯羅婆提(四十四) 浮多婆提(四十五) 薩誃(猪邪反)柯梯(四十六) 蘇摩婆提(四十七) 蘇摩𡀖𡅘莎呵(四十八)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「跋逝唻(一) 跋逝唻(二) 跋逝唻陀利(三) 跋逝唻婆帝(四) 跋逝唻陛帝(五) 跋逝唻達提(六) 灼迦囉跋逝唻(七) 灼迦囉陀唎(八) 陀唎(九) 陀唎(十) 婆𠼝(十一) 茂唎(十二) 遮唎(十三) 休休唎(十四) 朋伽(十五) 毘毘利(十六) 唎唎尸(十七) 唎尸唎(十八) 嘍嘍旨(十九) 遮隷(二十) 周唎(二十一) 茂唎(二十二) 曼茶唎(二十三) 薩波波毘賒兜(二十四) 鵄鵄兜比唎(二十五) 摩唻(二十六) 呵多尼(二十七) 婆唻(二十八) 婆唻(二十九) 婆地(三十) 跋提(三十一) 毘題(三十二) 毘唻(三十三) 嘍娑唻(三十四) 舍囉鞞(三十五) 囉娑泥(三十六) 囉婆那唻曳(三十七) 𭊃(父藍反)摩遮唎那(三十八) 因陀跋帝(三十九) 提提羅耶(四十) 那謨摩醯首羅耶尼(四十一) 利師𭊃(父藍反)跋尼(四十二) 波波瞻婆尼(四十三) 柯羅婆提(四十四) 浮多婆提(四十五) 薩誃(猪邪反)柯梯(四十六) 蘇摩婆提(四十七) 蘇摩𡀖𡅘莎呵(四十八)」

佛告執金剛：「復當為汝更說神呪，能令行者現得長壽。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告執金剛：「復當為汝更說神呪，能令行者現得長壽。」即說呪曰：

「呵囉(一) 呵囉(二) 嘻囉(三)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「呵囉(一) 呵囉(二) 嘻囉(三)」

時執金剛即白佛言：「唯然世尊！我當受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛即白佛言：「唯然世尊！我當受持。」

「迦致多(一) 波致多(二) 阿夷那(三) 呵唎瞻婆尼(四) 柯葛旦尼(五) 頞哆(轉舌音)阿呵尼(六) 末伽毘嚧呵尼(七) 休娑婆帝(八) 復娑婆帝(九) 嘻(喜梨反)利(十) 嘻利(十一) 耶他嗜(十二) 耶他忌尼(十三) 耶他波爛遮(十四) 耶他婆檐(十五) 耶他憘陀檐(十六)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦致多(一) 波致多(二) 阿夷那(三) 呵唎瞻婆尼(四) 柯葛旦尼(五) 頞哆(轉舌音)阿呵尼(六) 末伽毘嚧呵尼(七) 休娑婆帝(八) 復娑婆帝(九) 嘻(喜梨反)利(十) 嘻利(十一) 耶他嗜(十二) 耶他忌尼(十三) 耶他波爛遮(十四) 耶他婆檐(十五) 耶他憘陀檐(十六)」

說是呪已，告執金剛：「如是善法陀羅尼呪，如來所說，為利一切諸眾生故、大慈悲故。我今當更為汝說之。如昔如來應正遍知如是妙說，去來今佛之所印可，誠實不虛。」爾時世尊即放大人眉間相光，遍照一切諸佛剎土，是光所照普能利益無量眾生。彼方諸佛見是光已，各從坐起，咸共尋光來至忍土。至此土已，同聲讚言：「善哉！釋迦牟尼世尊善能付囑、利益安樂一切眾生。善哉善哉！釋迦如來應正遍知！為利一切諸眾生故、為覆護故、為照明故、為令眾生得歡喜故，說是善法陀羅尼呪。我等諸佛所說章句亦皆如是。善哉！釋迦！能廣施者。若善男子及善女人，聞是善法陀羅尼呪欲得利益，應於晨朝受持讀誦，即為我等諸佛所護。若有誦持此呪之處，則為吉祥，我等諸佛皆在中故。若諸眾生先來所造極重惡業，皆滅無餘。能令此諸善男子等，具足獲得二十善利：一者現得長壽；二者舍宅安隱；三者名譽遠聞；四者現得尊貴；五者多宜財寶；六者威貌殊勝；七者勇捍無畏；八者無諸疾病；九者安隱快樂；十者進行無倦；十一者諸佛護念；十二者諸天守護；十三人所愛敬；十四現見諸佛；十五善友所護；十六毒害不加；十七惡鬼降伏；十八怨敵自消；十九眷屬成就；二十善願從心。如是執金剛！是陀羅尼呪即是諸佛微密藏處，一切諸佛之所護念，真實不虛微妙善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪已，告執金剛：「如是善法陀羅尼呪，如來所說，為利一切諸眾生故、大慈悲故。我今當更為汝說之。如昔如來應正遍知如是妙說，去來今佛之所印可，誠實不虛。」爾時世尊即放大人眉間相光，遍照一切諸佛剎土，是光所照普能利益無量眾生。彼方諸佛見是光已，各從坐起，咸共尋光來至忍土。至此土已，同聲讚言：「善哉！釋迦牟尼世尊善能付囑、利益安樂一切眾生。善哉善哉！釋迦如來應正遍知！為利一切諸眾生故、為覆護故、為照明故、為令眾生得歡喜故，說是善法陀羅尼呪。我等諸佛所說章句亦皆如是。善哉！釋迦！能廣施者。若善男子及善女人，聞是善法陀羅尼呪欲得利益，應於晨朝受持讀誦，即為我等諸佛所護。若有誦持此呪之處，則為吉祥，我等諸佛皆在中故。若諸眾生先來所造極重惡業，皆滅無餘。能令此諸善男子等，具足獲得二十善利：一者現得長壽；二者舍宅安隱；三者名譽遠聞；四者現得尊貴；五者多宜財寶；六者威貌殊勝；七者勇捍無畏；八者無諸疾病；九者安隱快樂；十者進行無倦；十一者諸佛護念；十二者諸天守護；十三人所愛敬；十四現見諸佛；十五善友所護；十六毒害不加；十七惡鬼降伏；十八怨敵自消；十九眷屬成就；二十善願從心。如是執金剛！是陀羅尼呪即是諸佛微密藏處，一切諸佛之所護念，真實不虛微妙善說。」

時執金剛神白佛言：「世尊！我於如來所說神呪，亦當隨喜信樂演說。所以者何？是陀羅尼神呪勢力，無覆護者能為覆護，多利益故。為如是等諸善男子善女人故，我今當更演說善法陀羅尼呪。欲得安樂及求度者，是諸行人應於晨朝受持讀誦，則得神呪擁護之力，必當永離一切苦惱。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時執金剛神白佛言：「世尊！我於如來所說神呪，亦當隨喜信樂演說。所以者何？是陀羅尼神呪勢力，無覆護者能為覆護，多利益故。為如是等諸善男子善女人故，我今當更演說善法陀羅尼呪。欲得安樂及求度者，是諸行人應於晨朝受持讀誦，則得神呪擁護之力，必當永離一切苦惱。」即說呪曰：

「尸棄(一) 尸棄(二) 支至(三) 支至(四) 婆嘙(五) 婆嘙(六) 嚧嘍(七) 嚧嘍(八) 時嗜(九) 時嗜(十) 咖囉(十一) 咖囉(十二) 𭌗嘻(十三) 𭌗嘻(十四) 頗破(十五) 頗破(十六) 磨系(十七) 磨系(十八) 呵那(十九) 呵那(二十) 呵那(二十一) 馱呵(二十二) 馱呵(二十三) 馱呵(二十四) 波遮(二十五) 波遮(二十六) 莎呵(二十七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尸棄(一) 尸棄(二) 支至(三) 支至(四) 婆嘙(五) 婆嘙(六) 嚧嘍(七) 嚧嘍(八) 時嗜(九) 時嗜(十) 咖囉(十一) 咖囉(十二) 𭌗嘻(十三) 𭌗嘻(十四) 頗破(十五) 頗破(十六) 磨系(十七) 磨系(十八) 呵那(十九) 呵那(二十) 呵那(二十一) 馱呵(二十二) 馱呵(二十三) 馱呵(二十四) 波遮(二十五) 波遮(二十六) 莎呵(二十七)」

是時世尊告執金剛：「善哉善哉！執金剛神！是陀羅尼最神最驗，為諸眾生是故說之。此陀羅尼神呪威力，悉能障蔽一一毛孔，令諸龍鬼、一切疾疫、眾邪毒氣不能得入，亦能為作解脫因緣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊告執金剛：「善哉善哉！執金剛神！是陀羅尼最神最驗，為諸眾生是故說之。此陀羅尼神呪威力，悉能障蔽一一毛孔，令諸龍鬼、一切疾疫、眾邪毒氣不能得入，亦能為作解脫因緣。」

爾時三千大千界主大梵天王即從座起，為佛作禮，合掌向佛而白佛言：「善哉世尊！我今亦樂讚揚隨喜利益成就。諸善男子行此呪者，應於晨朝受持讀誦是陀羅尼，如今世尊為欲利安擁護如是諸眾生故說此善法陀羅尼呪。」時大梵王即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三千大千界主大梵天王即從座起，為佛作禮，合掌向佛而白佛言：「善哉世尊！我今亦樂讚揚隨喜利益成就。諸善男子行此呪者，應於晨朝受持讀誦是陀羅尼，如今世尊為欲利安擁護如是諸眾生故說此善法陀羅尼呪。」時大梵王即說呪曰：

「𭌗利(一) 彌利(二) 旨利莎呵(三) 𭊃摩富唎莎呵(四) 𭊃摩𭍅莎呵(五) 波劫𭍅(六) 弗巴僧怛唎莎呵(七)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「𭌗利(一) 彌利(二) 旨利莎呵(三) 𭊃摩富唎莎呵(四) 𭊃摩𭍅莎呵(五) 波劫𭍅(六) 弗巴僧怛唎莎呵(七)」

說是呪已即白佛言：「大德勝尊！如是所說陀羅尼呪，能悉擁護是善男子及善女人，亦能令得增益壽命，是故行者應當晨朝如法讀誦修行受持。」爾時釋提桓因復白佛言：「世尊！我今亦欲利益擁護如是善男子故，說是陀羅尼者，諸佛世尊之所護念。是故行者若欲得是陀羅尼呪功德利者，應於晨朝讀誦受持。」是時帝釋即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是呪已即白佛言：「大德勝尊！如是所說陀羅尼呪，能悉擁護是善男子及善女人，亦能令得增益壽命，是故行者應當晨朝如法讀誦修行受持。」爾時釋提桓因復白佛言：「世尊！我今亦欲利益擁護如是善男子故，說是陀羅尼者，諸佛世尊之所護念。是故行者若欲得是陀羅尼呪功德利者，應於晨朝讀誦受持。」是時帝釋即說呪曰：

「毘尼婆囉泥(一) 婆陀磨囒帝(二) 致致致(三) 懼利乾陀唎(四) 摩囉摩羅婆(五) 呵那末彈陀羅尼(六) 陀羅摩利尼(七) 斫迦婆呮(八) 扇跋唎(九) 扇婆唎莎呵(十)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘尼婆囉泥(一) 婆陀磨囒帝(二) 致致致(三) 懼利乾陀唎(四) 摩囉摩羅婆(五) 呵那末彈陀羅尼(六) 陀羅摩利尼(七) 斫迦婆呮(八) 扇跋唎(九) 扇婆唎莎呵(十)」

爾時復有四大天王，毘沙門天王、提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王、毘樓博叉天王，合掌恭敬而白佛言：「我等四王亦當為護是善男子善女人等。樂欲修行是善方便陀羅尼者，彼諸眾生亦應晨朝受持讀誦。」爾時四王即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時復有四大天王，毘沙門天王、提頭賴吒天王、毘樓勒叉天王、毘樓博叉天王，合掌恭敬而白佛言：「我等四王亦當為護是善男子善女人等。樂欲修行是善方便陀羅尼者，彼諸眾生亦應晨朝受持讀誦。」爾時四王即說呪曰：

「弗巴(一) 修弗巴(二) 頭摩波利呵唻(三) 阿唎波羅世帝(四) 扇帝(五) 涅目帝(六) 㡌伽隷(七) 兜帝(八) 兜帝莎呵(九)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弗巴(一) 修弗巴(二) 頭摩波利呵唻(三) 阿唎波羅世帝(四) 扇帝(五) 涅目帝(六) 㡌伽隷(七) 兜帝(八) 兜帝莎呵(九)」

爾時釋迦牟尼如來即舉右手，告天帝釋、大梵天王及四護世：「善哉善哉！大德諸天！乃能於是善法方便陀羅尼王隨喜演說。如此善法陀羅尼者，皆是諸佛之所護念。汝等應當常善受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼如來即舉右手，告天帝釋、大梵天王及四護世：「善哉善哉！大德諸天！乃能於是善法方便陀羅尼王隨喜演說。如此善法陀羅尼者，皆是諸佛之所護念。汝等應當常善受持。」

爾時世尊又復重告執金剛神：「善哉善哉！執金剛神！是善方便及得長壽陀羅尼呪。此三呪者，皆是十方諸佛如來之所護念稱讚印可，諸天天王、大力鬼神之所守護。若善男子善女人等欲修行者，應當自淨身口意已，於晨朝時以殷重心如法受持淨心讀誦。能如是者，不見天龍諸惡人鬼有能加害得其便者。」爾時菩薩、聲聞大眾、執金剛神，及諸天王、一切鬼神、龍王、夜叉、人非人等，咸共恭敬，皆大歡喜受持奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊又復重告執金剛神：「善哉善哉！執金剛神！是善方便及得長壽陀羅尼呪。此三呪者，皆是十方諸佛如來之所護念稱讚印可，諸天天王、大力鬼神之所守護。若善男子善女人等欲修行者，應當自淨身口意已，於晨朝時以殷重心如法受持淨心讀誦。能如是者，不見天龍諸惡人鬼有能加害得其便者。」爾時菩薩、聲聞大眾、執金剛神，及諸天王、一切鬼神、龍王、夜叉、人非人等，咸共恭敬，皆大歡喜受持奉行。