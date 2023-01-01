佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一切諸如來心光明加持普賢菩薩延命金剛最勝陀羅尼經

大興善寺開府儀同三司肅國公特進試鴻臚贈司空諡大辨正廣智食邑三千戶師子國三藏沙門不空譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大興善寺開府儀同三司肅國公特進試鴻臚贈司空諡大辨正廣智食邑三千戶師子國三藏沙門不空譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛在殑伽河側，與諸大比丘僧、菩薩摩訶薩、天人眾俱。爾時會中有普賢菩薩住如來祕密三摩地，從三昧起，現大神通力，諸佛加持宣金剛壽命陀羅尼，令諸眾生增壽命故無夭橫死，亦令獲得金剛壽命堅固不壞，成就菩提到不退地。爾時世尊於心轉光明，召集十方世界恒河沙諸佛，滿虛空中，各放光明如因陀羅網，以光明照觸普賢菩薩，令宣說金剛壽命經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在殑伽河側，與諸大比丘僧、菩薩摩訶薩、天人眾俱。爾時會中有普賢菩薩住如來祕密三摩地，從三昧起，現大神通力，諸佛加持宣金剛壽命陀羅尼，令諸眾生增壽命故無夭橫死，亦令獲得金剛壽命堅固不壞，成就菩提到不退地。爾時世尊於心轉光明，召集十方世界恒河沙諸佛，滿虛空中，各放光明如因陀羅網，以光明照觸普賢菩薩，令宣說金剛壽命經。

爾時普賢菩薩得諸佛心印，即住金剛壽命三昧耶，於身毛孔中放無量微塵等數光遍十方界，以自在神通力即說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢菩薩得諸佛心印，即住金剛壽命三昧耶，於身毛孔中放無量微塵等數光遍十方界，以自在神通力即說陀羅尼曰：

「怛儞也(二合)他(一) 者隷者攞者隷(二) 尾曩知(三) 娑縛(二合)悉底(二合)計(四) 斫羯𡂖(二合)誐爾(五) 鉢囉(二合)捨漫覩(六) 薩嚩路誐(引)薩嚩娑怛嚩(二合)南(七) 阿曩𪘜(八) 句曩𪘜(九) 摩賀曩𪘜(十) 者隷者隷(十一) 係摩誤憍(二合反)哩(十二) 係摩儞鏟禰(十三) 係摩尸棄(十四) 矯囉吠(十五) 矯囉悌(十六) 係俱囉吠(十七) 俱囉𠼝(十八) 俱囉摩底(十九) 微捨摩寧摩寧(二十) 戍秫毘嚩(二合)(二十一) 阿者梨(二十二) 微者梨(二十三) 摩尾覽嚩(二十四) 呼牟呼牟(二十五) 唵嚩日囉(二合)諭曬娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「怛儞也(二合)他(一) 者隷者攞者隷(二) 尾曩知(三) 娑縛(二合)悉底(二合)計(四) 斫羯𡂖(二合)誐爾(五) 鉢囉(二合)捨漫覩(六) 薩嚩路誐(引)薩嚩娑怛嚩(二合)南(七) 阿曩𪘜(八) 句曩𪘜(九) 摩賀曩𪘜(十) 者隷者隷(十一) 係摩誤憍(二合反)哩(十二) 係摩儞鏟禰(十三) 係摩尸棄(十四) 矯囉吠(十五) 矯囉悌(十六) 係俱囉吠(十七) 俱囉𠼝(十八) 俱囉摩底(十九) 微捨摩寧摩寧(二十) 戍秫毘嚩(二合)(二十一) 阿者梨(二十二) 微者梨(二十三) 摩尾覽嚩(二十四) 呼牟呼牟(二十五) 唵嚩日囉(二合)諭曬娑嚩(二合)賀」

說是陀羅尼已，大地山河悉皆振動，地獄摧碎、宮震動，病苦眾生當時蘇息。會中有無量執金剛神，異口同音亦共宣說，諸大菩薩摩訶薩眾悉助延命宣說陀羅尼，令獲金剛壽命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼已，大地山河悉皆振動，地獄摧碎、宮震動，病苦眾生當時蘇息。會中有無量執金剛神，異口同音亦共宣說，諸大菩薩摩訶薩眾悉助延命宣說陀羅尼，令獲金剛壽命。

爾時十方塵沙諸佛心印加持，令普賢菩薩及四天王增得金剛壽命。爾時世尊彈指讚嘆：「汝能快善利益眾生。若有善男子善女人，怖畏夭橫非命及不祥事，即以沐浴、著新淨衣、燒香散花，持我延命心真言，即增壽。若有病苦眾生求長壽故，離於病苦，即建立道場於清淨屋舍或就伽藍，請三七比丘清淨僧，轉讀此經各四十九遍，別持是陀羅尼滿十萬遍，即獲壽命。病者即於夜夢，自見殊勝境界。我此延命法，先須彩書普賢菩薩，如滿月童子形，五佛頭冠，右手持金剛杵、左手持召集金剛鈴契，鬘縱緩帶，坐千葉寶華。下有白象王，象有三頭，鼻卷獨股杵，各具六牙。其象四足踏一大金剛輪。輪下有五千群象，各負其輪。於菩薩身放百寶光，光外盡白。月輪眾彩莊嚴，盡得其像。敬於清淨處建立道場，令清淨僧持是真言，及轉此經，乃至書寫及持金剛壽命陀羅尼滿十萬遍，即增壽命，除夭橫故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方塵沙諸佛心印加持，令普賢菩薩及四天王增得金剛壽命。爾時世尊彈指讚嘆：「汝能快善利益眾生。若有善男子善女人，怖畏夭橫非命及不祥事，即以沐浴、著新淨衣、燒香散花，持我延命心真言，即增壽。若有病苦眾生求長壽故，離於病苦，即建立道場於清淨屋舍或就伽藍，請三七比丘清淨僧，轉讀此經各四十九遍，別持是陀羅尼滿十萬遍，即獲壽命。病者即於夜夢，自見殊勝境界。我此延命法，先須彩書普賢菩薩，如滿月童子形，五佛頭冠，右手持金剛杵、左手持召集金剛鈴契，鬘縱緩帶，坐千葉寶華。下有白象王，象有三頭，鼻卷獨股杵，各具六牙。其象四足踏一大金剛輪。輪下有五千群象，各負其輪。於菩薩身放百寶光，光外盡白。月輪眾彩莊嚴，盡得其像。敬於清淨處建立道場，令清淨僧持是真言，及轉此經，乃至書寫及持金剛壽命陀羅尼滿十萬遍，即增壽命，除夭橫故。」

爾時四天王等承佛加持，助普賢菩薩延命，各立誓言：「娑婆世界南贍部洲但有此經法流行之處，我等四王即為結護，令無夭橫。如有此經清淨道場，如不降赴，願我失此威光、損我果報，退失菩提心，不得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時四天王等承佛加持，助普賢菩薩延命，各立誓言：「娑婆世界南贍部洲但有此經法流行之處，我等四王即為結護，令無夭橫。如有此經清淨道場，如不降赴，願我失此威光、損我果報，退失菩提心，不得解脫。」

爾時十方如來加持一切執金剛菩薩，異口同音亦說延命陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方如來加持一切執金剛菩薩，異口同音亦說延命陀羅尼曰：

「唵嚩日羅(二合)諭勢吽吽尸棄娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)諭勢吽吽尸棄娑嚩(二合)賀」

如是說已，一切如來、十方執金剛菩薩隱於虛中已不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說已，一切如來、十方執金剛菩薩隱於虛中已不現。

爾時毘沙門天王白佛言：「世尊！我亦以助佛神力加持護念，除非命故，說陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘沙門天王白佛言：「世尊！我亦以助佛神力加持護念，除非命故，說陀羅尼曰：

「唵嚩日囉(二合)諭勢。濕吠帝濕吠帝濕吠多隷理娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)諭勢。濕吠帝濕吠帝濕吠多隷理娑嚩(二合)賀」

說是陀羅尼已，令一切眾生獲得壽命，無夭橫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼已，令一切眾生獲得壽命，無夭橫故。

爾時毘樓勒叉天王白佛言：「世尊！我亦以助佛神力，宣說延命陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘樓勒叉天王白佛言：「世尊！我亦以助佛神力，宣說延命陀羅尼曰：

「唵嚩日羅(二合)諭勢摩蹬儗摩蹬儗摩蹬儗儞輸摩輸謀嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)諭勢摩蹬儗摩蹬儗摩蹬儗儞輸摩輸謀嚩(二合)賀」

說是陀羅尼已，獲得壽命，無夭橫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼已，獲得壽命，無夭橫故。

爾時毘樓博叉天王白佛言：「世尊我亦以助佛神力故，助宣延命陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘樓博叉天王白佛言：「世尊我亦以助佛神力故，助宣延命陀羅尼曰：

「唵嚩日羅(二合)諭勢者理者理者理隷」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)諭勢者理者理者理隷」

說是陀羅尼，令諸眾生獲金剛壽命，無夭橫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼，令諸眾生獲金剛壽命，無夭橫故。

爾時提頭賴吒天王白佛言：「世尊！我亦以佛神力，宣說延命陀羅尼曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時提頭賴吒天王白佛言：「世尊！我亦以佛神力，宣說延命陀羅尼曰：

「唵嚩日羅(二合)諭勢未臨嚩嚩嚩娑嚩(二合)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日羅(二合)諭勢未臨嚩嚩嚩娑嚩(二合)賀」

說是陀羅尼已，令諸眾生獲金剛壽命，無夭橫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是陀羅尼已，令諸眾生獲金剛壽命，無夭橫故。

爾時佛告四天王言：「若有眾生怖畏死難、病苦夭橫，有如是苦，但書寫此經受持讀誦，或別持此陀羅尼，或畫普賢延命像。作此方法，依月一日八日十五日建立道場，燒四十九燈，花香果藥各置十六器散於壇上，合掌禮拜高聲讚詠此陀羅尼及懺悔往咎，不墮三惡道，捨此身獲得金剛壽命，更不輪迴。若有比丘尼及四眾，轉讀此經而不廢忘，離於短命夭橫之怖，及夜惡夢厭魅呪咀、惡形羅剎鳥鳴百怪之屬，亦不為水火兵毒之所傷害。一切諸佛及大菩薩攝受護念，亦得諸佛之所護念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告四天王言：「若有眾生怖畏死難、病苦夭橫，有如是苦，但書寫此經受持讀誦，或別持此陀羅尼，或畫普賢延命像。作此方法，依月一日八日十五日建立道場，燒四十九燈，花香果藥各置十六器散於壇上，合掌禮拜高聲讚詠此陀羅尼及懺悔往咎，不墮三惡道，捨此身獲得金剛壽命，更不輪迴。若有比丘尼及四眾，轉讀此經而不廢忘，離於短命夭橫之怖，及夜惡夢厭魅呪咀、惡形羅剎鳥鳴百怪之屬，亦不為水火兵毒之所傷害。一切諸佛及大菩薩攝受護念，亦得諸佛之所護念。」

爾時世尊說是經已，菩薩摩訶薩、天人、四眾及毘沙門天王等一切大眾，皆大歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是經已，菩薩摩訶薩、天人、四眾及毘沙門天王等一切大眾，皆大歡喜信受奉行。