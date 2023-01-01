金剛壽命陀羅尼經
唐 不空譯1卷CBETA T1134B少于一千字 8 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
金剛壽命陀羅尼經
金剛壽命陀羅尼經
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特進試鴻臚卿大辨正大廣智三藏奉 詔譯
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爾時毘盧遮那如來，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌山頂，於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集，前後圍繞異口同音：「唯願世尊轉妙法輪甚深祕密，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一契印威儀軌持大悲願力，於雜染佛剎、於淨妙世界，或隱或顯轉輪利樂度諸眾生，各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪，時即入三摩地，觀見摩醯首羅大自在天剛強難化，執持邪見，非我寂靜大悲之身堪，任調伏。於是世尊入悲怒三摩地，從胸臆間出現五峯金剛大菩提心，流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛：「唯願世尊示教於我，何所作為？」佛告降三世菩薩：「汝今降伏彼難調伏諸大天等，令悉歸依諸佛法僧，發菩提心。」尋即降伏一切諸天，盡皆歸依佛法僧眾。唯大自在天，特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治，乃至於死(左踏大天，右踏天后)。於是毘盧遮那如來入大悲愍三摩地已，即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶，及結密印加持，摩醯首羅天王還復得甦，重增壽命，歸依諸佛，發菩提心，灌頂受記證得八地位。金剛壽命真言：
爾時毘盧遮那如來，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌山頂，於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集，前後圍繞異口同音：「唯願世尊轉妙法輪甚深祕密，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一契印威儀軌持大悲願力，於雜染佛剎、於淨妙世界，或隱或顯轉輪利樂度諸眾生，各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪，時即入三摩地，觀見摩醯首羅大自在天剛強難化，執持邪見，非我寂靜大悲之身堪，任調伏。於是世尊入悲怒三摩地，從胸臆間出現五峯金剛大菩提心，流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛：「唯願世尊示教於我，何所作為？」佛告降三世菩薩：「汝今降伏彼難調伏諸大天等，令悉歸依諸佛法僧，發菩提心。」尋即降伏一切諸天，盡皆歸依佛法僧眾。唯大自在天，特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治，乃至於死(左踏大天，右踏天后)。於是毘盧遮那如來入大悲愍三摩地已，即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶，及結密印加持，摩醯首羅天王還復得甦，重增壽命，歸依諸佛，發菩提心，灌頂受記證得八地位。金剛壽命真言：
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「oṃ va jra yu ṣai svā hā
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佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，每日三時、時別千遍。過現所有惡業因緣短命夭壽，由持此真言故信心清淨，業障消滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身，獲五神通，陵空自在。
佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，每日三時、時別千遍。過現所有惡業因緣短命夭壽，由持此真言故信心清淨，業障消滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身，獲五神通，陵空自在。
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「次當誦護身被甲真言曰：
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「oṃ ddhāṃ va jra yuḥ
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「次當觀yaḥ欲字，光明晃曜遍照，成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩，降入壇中受諸供養。四字密言曰：
「次當觀yaḥ欲字，光明晃曜遍照，成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩，降入壇中受諸供養。四字密言曰：
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「jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ
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爾時大眾聞佛所說，信受奉行。
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金剛壽命陀羅尼經
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延寶四年五月寫栂尾藏本，律師淨嚴天明元辛丑年寫宇治慧心院本。慈忍今年得件本令寫之，挍勘以印版。蓋此經者，前經之略出，為不堪者唯示眼精，非是別本也。 和州長谷寺寓居劬勞釋快道記
延寶四年五月寫栂尾藏本，律師淨嚴天明元辛丑年寫宇治慧心院本。慈忍今年得件本令寫之，挍勘以印版。蓋此經者，前經之略出，為不堪者唯示眼精，非是別本也。 和州長谷寺寓居劬勞釋快道記
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一挍加筆畢 癸亥四月六日 慈順
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