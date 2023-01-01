爾時毘盧遮那如來，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌山頂，於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集，前後圍繞異口同音：「唯願世尊轉妙法輪甚深祕密，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一契印威儀軌持大悲願力，於雜染佛剎、於淨妙世界，或隱或顯轉輪利樂度諸眾生，各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪，時即入三摩地，觀見摩醯首羅大自在天剛強難化，執持邪見，非我寂靜大悲之身堪，任調伏。於是世尊入悲怒三摩地，從胸臆間出現五峯金剛大菩提心，流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛：「唯願世尊示教於我，何所作為？」佛告降三世菩薩：「汝今降伏彼難調伏諸大天等，令悉歸依諸佛法僧，發菩提心。」尋即降伏一切諸天，盡皆歸依佛法僧眾。唯大自在天，特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治，乃至於死(左踏大天，右踏天后)。於是毘盧遮那如來入大悲愍三摩地已，即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶，及結密印加持，摩醯首羅天王還復得甦，重增壽命，歸依諸佛，發菩提心，灌頂受記證得八地位。金剛壽命真言：

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