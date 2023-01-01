金剛壽命陀羅尼經法
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
金剛壽命陀羅尼經法
金剛壽命陀羅尼經法
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特進試鴻臚卿大辨正廣智三藏奉 詔譯
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爾時毘盧遮那如來，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌山頂，於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集，前後圍繞，異口同音：「唯願世尊轉妙法輪甚深祕密，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一契印威儀軌持大悲願力，於雜染佛剎、於淨妙世界，或隱或顯轉輪利樂度諸眾生，各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪時，即入三摩地，觀見摩醯首羅大自在天剛強難化，執持邪見，非我寂靜大悲之身，堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地，從胸臆間現出五峯金剛大菩提心，流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛：「惟願世尊示教於我，何所作為？」佛告降三世菩薩：「汝今降伏彼難調伏諸大天等，令悉歸依諸佛法僧，發菩提心。」尋即降伏一切諸天等，盡歸依佛法僧眾。唯大自在天，特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治，乃至於死(左踏大天，右踏天后)。於是毘盧遮那如來入大悲怒三摩地已，即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶，及結密印加持，魔醯首羅天王還復得甦，重增壽命，歸依諸佛，發菩提心，灌頂受記，證得八地位。
爾時毘盧遮那如來，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌山頂，於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集，前後圍繞，異口同音：「唯願世尊轉妙法輪甚深祕密，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一契印威儀軌持大悲願力，於雜染佛剎、於淨妙世界，或隱或顯轉輪利樂度諸眾生，各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪時，即入三摩地，觀見摩醯首羅大自在天剛強難化，執持邪見，非我寂靜大悲之身，堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地，從胸臆間現出五峯金剛大菩提心，流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛：「惟願世尊示教於我，何所作為？」佛告降三世菩薩：「汝今降伏彼難調伏諸大天等，令悉歸依諸佛法僧，發菩提心。」尋即降伏一切諸天等，盡歸依佛法僧眾。唯大自在天，特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治，乃至於死(左踏大天，右踏天后)。於是毘盧遮那如來入大悲怒三摩地已，即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶，及結密印加持，魔醯首羅天王還復得甦，重增壽命，歸依諸佛，發菩提心，灌頂受記，證得八地位。
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金剛壽命真言曰：
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「oṃ va jra yu ṣai svā hā
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佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，每日三時、時別千遍，過現所有惡業因緣短命夭壽，由持此真言故信心清淨，業障消滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身，獲五神通，陵空自在。
佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，每日三時、時別千遍，過現所有惡業因緣短命夭壽，由持此真言故信心清淨，業障消滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身，獲五神通，陵空自在。
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「次說三摩地門。結跏趺坐閉目端身，二手重疊或結定印，安於臍下，於虛空中遍想諸佛了了分明。即自身中當其心上，觀淨滿月光明瑩徹，上有五股金剛杵形，舒熾漸大如等己身，變為降三世金剛菩薩，頂有毘盧遮那如來。從佛身上遍體毛孔中出白甘露灌注自身。次心中復觀金剛薩埵菩薩，相好殊勝威德自在。次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳，以進力右押左相鉤，安於頂上，即誦壽命真言七遍，安於額前分手繫項。繫項後已，直舒進力旋轉如環，下至心上相纏如繫甲勢。次至背後復繫，來至臍、兩膝、腰後，當心、二肩、頂前、頂後，復至額前，重繫項後。金剛拳繫漸垂兩手，徐徐而下如垂帶勢。當誦真言成被甲冑。護身被甲真言曰：
「次說三摩地門。結跏趺坐閉目端身，二手重疊或結定印，安於臍下，於虛空中遍想諸佛了了分明。即自身中當其心上，觀淨滿月光明瑩徹，上有五股金剛杵形，舒熾漸大如等己身，變為降三世金剛菩薩，頂有毘盧遮那如來。從佛身上遍體毛孔中出白甘露灌注自身。次心中復觀金剛薩埵菩薩，相好殊勝威德自在。次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳，以進力右押左相鉤，安於頂上，即誦壽命真言七遍，安於額前分手繫項。繫項後已，直舒進力旋轉如環，下至心上相纏如繫甲勢。次至背後復繫，來至臍、兩膝、腰後，當心、二肩、頂前、頂後，復至額前，重繫項後。金剛拳繫漸垂兩手，徐徐而下如垂帶勢。當誦真言成被甲冑。護身被甲真言曰：
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「oṃ ddhāṃ va jra yuḥ
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「由結密印加持威力，身如金剛堅固難壞，離諸災橫，見者歡喜，一切人民生大恭敬。
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「次說護摩祕密之法，所謂除災延壽、增益吉祥、富饒、辯才無礙，乃至疫疾風雨等難，依法作之一切願滿。護摩壇法有其四種，所謂方、圓、三角、蓮華。隨其所求依方而坐，本尊形像依法畫之，塗壇軌儀如餘部說。我今略說除災延壽建壇之法。淨治一室，堀深一肘，除去穢惡不淨之物灰骨瓦石，淨土填之。作一方壇量廣三肘，瞿摩塗飾如淨鏡面。掘地之時若得餘寶，是大吉祥殊勝之相，所求諸願速得成就。若有異物，當取河岸淨土填之，平治如法。以諸眾香和瞿摩夷重重塗飾，於壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑，中央穿作一肘火爐，或深半肘，隨其所宜。若其不能穿之，取一火爐安於壇心亦得。印位華緣，依位作之。設壇既了，懸諸幡蓋，安置金剛三世尊像。供養之物華菓飲食布壇四周，護摩藥物置行者前，又以四瓶置壇四角，面對本尊依法念誦。先辦乳木長十指量、麁如大指二十一，蘇搵兩頭爐中燒。炭火熾盛，誦延命真言加持火木，每誦一遍一擲火中。火既熾已，於光焰中觀作八葉蓮華，於胎中當觀字，光明晃曜遍照，成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩，降入壇中受諸供養。四字密言曰：
「次說護摩祕密之法，所謂除災延壽、增益吉祥、富饒、辯才無礙，乃至疫疾風雨等難，依法作之一切願滿。護摩壇法有其四種，所謂方、圓、三角、蓮華。隨其所求依方而坐，本尊形像依法畫之，塗壇軌儀如餘部說。我今略說除災延壽建壇之法。淨治一室，堀深一肘，除去穢惡不淨之物灰骨瓦石，淨土填之。作一方壇量廣三肘，瞿摩塗飾如淨鏡面。掘地之時若得餘寶，是大吉祥殊勝之相，所求諸願速得成就。若有異物，當取河岸淨土填之，平治如法。以諸眾香和瞿摩夷重重塗飾，於壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑，中央穿作一肘火爐，或深半肘，隨其所宜。若其不能穿之，取一火爐安於壇心亦得。印位華緣，依位作之。設壇既了，懸諸幡蓋，安置金剛三世尊像。供養之物華菓飲食布壇四周，護摩藥物置行者前，又以四瓶置壇四角，面對本尊依法念誦。先辦乳木長十指量、麁如大指二十一，蘇搵兩頭爐中燒。炭火熾盛，誦延命真言加持火木，每誦一遍一擲火中。火既熾已，於光焰中觀作八葉蓮華，於胎中當觀字，光明晃曜遍照，成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩，降入壇中受諸供養。四字密言曰：
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「jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ
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「即以右手作半金剛印，以水灑火令淨。次取一器盛滿融蘇，取骨蔞草一千八莖乃至一百八莖，以搵其蘇，誦壽命真言，隨其草數一誦一擲於其火中。既擲盡已，次復燒擲諸香乳酪，如前念誦。課數畢已，滿杓傾蘇於火中。初後如是。若能於三長齋月或自生月乃至生日作是供養，能除災難增益壽命，具大福智勝願圓滿，行來出入官位高遷，富饒財寶皆悉稱意。若求男女并及聰明，當候大陽虧時加持牛蘇，服之即得。若加持九節菖蒲，令煙暖光等三相現已而取服之，即滿其願。日誦萬言，辯說無礙。若求陵空隱顯自在，當以牛黃一依前法無間加持，三相現已塗足點額，遊空自在。更求餘一切諸願，但於餘部隨心作之，悉皆成就無不遂者。亦使國土安寧無諸災疫，風雨以時人民安樂，一切賢聖擁護其身。廣說勝利不可窮盡，具如瑜伽經中廣說。
「即以右手作半金剛印，以水灑火令淨。次取一器盛滿融蘇，取骨蔞草一千八莖乃至一百八莖，以搵其蘇，誦壽命真言，隨其草數一誦一擲於其火中。既擲盡已，次復燒擲諸香乳酪，如前念誦。課數畢已，滿杓傾蘇於火中。初後如是。若能於三長齋月或自生月乃至生日作是供養，能除災難增益壽命，具大福智勝願圓滿，行來出入官位高遷，富饒財寶皆悉稱意。若求男女并及聰明，當候大陽虧時加持牛蘇，服之即得。若加持九節菖蒲，令煙暖光等三相現已而取服之，即滿其願。日誦萬言，辯說無礙。若求陵空隱顯自在，當以牛黃一依前法無間加持，三相現已塗足點額，遊空自在。更求餘一切諸願，但於餘部隨心作之，悉皆成就無不遂者。亦使國土安寧無諸災疫，風雨以時人民安樂，一切賢聖擁護其身。廣說勝利不可窮盡，具如瑜伽經中廣說。
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「若作息災延壽法，面向北坐，當作圓壇。觀諸聖眾悉皆白色，身著白衣，供養白食，諸供養具一切皆白，燒沈香。
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「若作增益富饒法者，面向東坐，身及聖尊及身衣服并及供養食菓器物，一切黃色，燒白檀香。
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「若作調伏法者，面向南坐，身及本尊衣服供具一切盡皆深青黑色，燒安息香。
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「若作敬愛法者，面向西坐，身及本尊衣服供具一切盡皆赤色，燒蘇合等香，字是普賢延命種子也。」
「若作敬愛法者，面向西坐，身及本尊衣服供具一切盡皆赤色，燒蘇合等香，字是普賢延命種子也。」
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金剛壽命陀羅尼經法
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儀軌震部卷二，大明藏杜凾所入金剛壽命陀羅尼念誦法，金剛智與沙門不空譯經，與此經同本，而脫落不少。今得天永元庚寅年、延寶四年五月、天明元辛丑年五月三傳之本，於智積院慈順僧正所檢閱，記其異冠，命工令壽。此本者，遍照金剛及慈覺智證三師之請來，實為善本。時享和改元辛酉年秋八月二十一之夜，校于燈下。
儀軌震部卷二，大明藏杜凾所入金剛壽命陀羅尼念誦法，金剛智與沙門不空譯經，與此經同本，而脫落不少。今得天永元庚寅年、延寶四年五月、天明元辛丑年五月三傳之本，於智積院慈順僧正所檢閱，記其異冠，命工令壽。此本者，遍照金剛及慈覺智證三師之請來，實為善本。時享和改元辛酉年秋八月二十一之夜，校于燈下。
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豐山總持院沙門快道誌
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一校加筆了
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享和癸亥孟夏初六 慈順
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