金剛壽命陀羅尼經法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛壽命陀羅尼經法

特進試鴻臚卿大辨正廣智三藏奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 特進試鴻臚卿大辨正廣智三藏奉 詔譯

爾時毘盧遮那如來，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌山頂，於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集，前後圍繞，異口同音：「唯願世尊轉妙法輪甚深祕密，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一契印威儀軌持大悲願力，於雜染佛剎、於淨妙世界，或隱或顯轉輪利樂度諸眾生，各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪時，即入三摩地，觀見摩醯首羅大自在天剛強難化，執持邪見，非我寂靜大悲之身，堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地，從胸臆間現出五峯金剛大菩提心，流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛：「惟願世尊示教於我，何所作為？」佛告降三世菩薩：「汝今降伏彼難調伏諸大天等，令悉歸依諸佛法僧，發菩提心。」尋即降伏一切諸天等，盡歸依佛法僧眾。唯大自在天，特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治，乃至於死(左踏大天，右踏天后)。於是毘盧遮那如來入大悲怒三摩地已，即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶，及結密印加持，魔醯首羅天王還復得甦，重增壽命，歸依諸佛，發菩提心，灌頂受記，證得八地位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時毘盧遮那如來，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌山頂，於金剛寶樓閣。盡虛空遍法界一切如來皆悉雲集，前後圍繞，異口同音：「唯願世尊轉妙法輪甚深祕密，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義成就輪。如是四輪從毘盧遮那心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一契印威儀軌持大悲願力，於雜染佛剎、於淨妙世界，或隱或顯轉輪利樂度諸眾生，各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪時，即入三摩地，觀見摩醯首羅大自在天剛強難化，執持邪見，非我寂靜大悲之身，堪任調伏。於是世尊入悲怒三摩地，從胸臆間現出五峯金剛大菩提心，流出四面八臂威德熾盛奇特難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那如來及一切諸佛：「惟願世尊示教於我，何所作為？」佛告降三世菩薩：「汝今降伏彼難調伏諸大天等，令悉歸依諸佛法僧，發菩提心。」尋即降伏一切諸天等，盡歸依佛法僧眾。唯大自在天，特大威德而生拒敵。降三世菩薩種種苦治，乃至於死(左踏大天，右踏天后)。於是毘盧遮那如來入大悲怒三摩地已，即說金剛壽命陀羅尼。復入金剛壽命三昧耶，及結密印加持，魔醯首羅天王還復得甦，重增壽命，歸依諸佛，發菩提心，灌頂受記，證得八地位。

金剛壽命真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛壽命真言曰：

「oṃ va jra yu ṣai svā hā 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ va jra yu ṣai svā hā

佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，每日三時、時別千遍，過現所有惡業因緣短命夭壽，由持此真言故信心清淨，業障消滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身，獲五神通，陵空自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，每日三時、時別千遍，過現所有惡業因緣短命夭壽，由持此真言故信心清淨，業障消滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身，獲五神通，陵空自在。

「次說三摩地門。結跏趺坐閉目端身，二手重疊或結定印，安於臍下，於虛空中遍想諸佛了了分明。即自身中當其心上，觀淨滿月光明瑩徹，上有五股金剛杵形，舒熾漸大如等己身，變為降三世金剛菩薩，頂有毘盧遮那如來。從佛身上遍體毛孔中出白甘露灌注自身。次心中復觀金剛薩埵菩薩，相好殊勝威德自在。次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳，以進力右押左相鉤，安於頂上，即誦壽命真言七遍，安於額前分手繫項。繫項後已，直舒進力旋轉如環，下至心上相纏如繫甲勢。次至背後復繫，來至臍、兩膝、腰後，當心、二肩、頂前、頂後，復至額前，重繫項後。金剛拳繫漸垂兩手，徐徐而下如垂帶勢。當誦真言成被甲冑。護身被甲真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說三摩地門。結跏趺坐閉目端身，二手重疊或結定印，安於臍下，於虛空中遍想諸佛了了分明。即自身中當其心上，觀淨滿月光明瑩徹，上有五股金剛杵形，舒熾漸大如等己身，變為降三世金剛菩薩，頂有毘盧遮那如來。從佛身上遍體毛孔中出白甘露灌注自身。次心中復觀金剛薩埵菩薩，相好殊勝威德自在。次結金剛壽命加持甲冑密印。各以二手作金剛拳，以進力右押左相鉤，安於頂上，即誦壽命真言七遍，安於額前分手繫項。繫項後已，直舒進力旋轉如環，下至心上相纏如繫甲勢。次至背後復繫，來至臍、兩膝、腰後，當心、二肩、頂前、頂後，復至額前，重繫項後。金剛拳繫漸垂兩手，徐徐而下如垂帶勢。當誦真言成被甲冑。護身被甲真言曰：

「oṃ ddhāṃ va jra yuḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「oṃ ddhāṃ va jra yuḥ

「由結密印加持威力，身如金剛堅固難壞，離諸災橫，見者歡喜，一切人民生大恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由結密印加持威力，身如金剛堅固難壞，離諸災橫，見者歡喜，一切人民生大恭敬。

「次說護摩祕密之法，所謂除災延壽、增益吉祥、富饒、辯才無礙，乃至疫疾風雨等難，依法作之一切願滿。護摩壇法有其四種，所謂方、圓、三角、蓮華。隨其所求依方而坐，本尊形像依法畫之，塗壇軌儀如餘部說。我今略說除災延壽建壇之法。淨治一室，堀深一肘，除去穢惡不淨之物灰骨瓦石，淨土填之。作一方壇量廣三肘，瞿摩塗飾如淨鏡面。掘地之時若得餘寶，是大吉祥殊勝之相，所求諸願速得成就。若有異物，當取河岸淨土填之，平治如法。以諸眾香和瞿摩夷重重塗飾，於壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑，中央穿作一肘火爐，或深半肘，隨其所宜。若其不能穿之，取一火爐安於壇心亦得。印位華緣，依位作之。設壇既了，懸諸幡蓋，安置金剛三世尊像。供養之物華菓飲食布壇四周，護摩藥物置行者前，又以四瓶置壇四角，面對本尊依法念誦。先辦乳木長十指量、麁如大指二十一，蘇搵兩頭爐中燒。炭火熾盛，誦延命真言加持火木，每誦一遍一擲火中。火既熾已，於光焰中觀作八葉蓮華，於胎中當觀字，光明晃曜遍照，成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩，降入壇中受諸供養。四字密言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說護摩祕密之法，所謂除災延壽、增益吉祥、富饒、辯才無礙，乃至疫疾風雨等難，依法作之一切願滿。護摩壇法有其四種，所謂方、圓、三角、蓮華。隨其所求依方而坐，本尊形像依法畫之，塗壇軌儀如餘部說。我今略說除災延壽建壇之法。淨治一室，堀深一肘，除去穢惡不淨之物灰骨瓦石，淨土填之。作一方壇量廣三肘，瞿摩塗飾如淨鏡面。掘地之時若得餘寶，是大吉祥殊勝之相，所求諸願速得成就。若有異物，當取河岸淨土填之，平治如法。以諸眾香和瞿摩夷重重塗飾，於壇中心用白粉作一肘半金剛甲冑，中央穿作一肘火爐，或深半肘，隨其所宜。若其不能穿之，取一火爐安於壇心亦得。印位華緣，依位作之。設壇既了，懸諸幡蓋，安置金剛三世尊像。供養之物華菓飲食布壇四周，護摩藥物置行者前，又以四瓶置壇四角，面對本尊依法念誦。先辦乳木長十指量、麁如大指二十一，蘇搵兩頭爐中燒。炭火熾盛，誦延命真言加持火木，每誦一遍一擲火中。火既熾已，於光焰中觀作八葉蓮華，於胎中當觀字，光明晃曜遍照，成大金剛壽命菩薩。次以四字明引請菩薩，降入壇中受諸供養。四字密言曰：

「jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

「即以右手作半金剛印，以水灑火令淨。次取一器盛滿融蘇，取骨蔞草一千八莖乃至一百八莖，以搵其蘇，誦壽命真言，隨其草數一誦一擲於其火中。既擲盡已，次復燒擲諸香乳酪，如前念誦。課數畢已，滿杓傾蘇於火中。初後如是。若能於三長齋月或自生月乃至生日作是供養，能除災難增益壽命，具大福智勝願圓滿，行來出入官位高遷，富饒財寶皆悉稱意。若求男女并及聰明，當候大陽虧時加持牛蘇，服之即得。若加持九節菖蒲，令煙暖光等三相現已而取服之，即滿其願。日誦萬言，辯說無礙。若求陵空隱顯自在，當以牛黃一依前法無間加持，三相現已塗足點額，遊空自在。更求餘一切諸願，但於餘部隨心作之，悉皆成就無不遂者。亦使國土安寧無諸災疫，風雨以時人民安樂，一切賢聖擁護其身。廣說勝利不可窮盡，具如瑜伽經中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即以右手作半金剛印，以水灑火令淨。次取一器盛滿融蘇，取骨蔞草一千八莖乃至一百八莖，以搵其蘇，誦壽命真言，隨其草數一誦一擲於其火中。既擲盡已，次復燒擲諸香乳酪，如前念誦。課數畢已，滿杓傾蘇於火中。初後如是。若能於三長齋月或自生月乃至生日作是供養，能除災難增益壽命，具大福智勝願圓滿，行來出入官位高遷，富饒財寶皆悉稱意。若求男女并及聰明，當候大陽虧時加持牛蘇，服之即得。若加持九節菖蒲，令煙暖光等三相現已而取服之，即滿其願。日誦萬言，辯說無礙。若求陵空隱顯自在，當以牛黃一依前法無間加持，三相現已塗足點額，遊空自在。更求餘一切諸願，但於餘部隨心作之，悉皆成就無不遂者。亦使國土安寧無諸災疫，風雨以時人民安樂，一切賢聖擁護其身。廣說勝利不可窮盡，具如瑜伽經中廣說。

「若作息災延壽法，面向北坐，當作圓壇。觀諸聖眾悉皆白色，身著白衣，供養白食，諸供養具一切皆白，燒沈香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作息災延壽法，面向北坐，當作圓壇。觀諸聖眾悉皆白色，身著白衣，供養白食，諸供養具一切皆白，燒沈香。

「若作增益富饒法者，面向東坐，身及聖尊及身衣服并及供養食菓器物，一切黃色，燒白檀香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作增益富饒法者，面向東坐，身及聖尊及身衣服并及供養食菓器物，一切黃色，燒白檀香。

「若作調伏法者，面向南坐，身及本尊衣服供具一切盡皆深青黑色，燒安息香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作調伏法者，面向南坐，身及本尊衣服供具一切盡皆深青黑色，燒安息香。

「若作敬愛法者，面向西坐，身及本尊衣服供具一切盡皆赤色，燒蘇合等香，字是普賢延命種子也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若作敬愛法者，面向西坐，身及本尊衣服供具一切盡皆赤色，燒蘇合等香，字是普賢延命種子也。」

金剛壽命陀羅尼經法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛壽命陀羅尼經法

儀軌震部卷二，大明藏杜凾所入金剛壽命陀羅尼念誦法，金剛智與沙門不空譯經，與此經同本，而脫落不少。今得天永元庚寅年、延寶四年五月、天明元辛丑年五月三傳之本，於智積院慈順僧正所檢閱，記其異冠，命工令壽。此本者，遍照金剛及慈覺智證三師之請來，實為善本。時享和改元辛酉年秋八月二十一之夜，校于燈下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儀軌震部卷二，大明藏杜凾所入金剛壽命陀羅尼念誦法，金剛智與沙門不空譯經，與此經同本，而脫落不少。今得天永元庚寅年、延寶四年五月、天明元辛丑年五月三傳之本，於智積院慈順僧正所檢閱，記其異冠，命工令壽。此本者，遍照金剛及慈覺智證三師之請來，實為善本。時享和改元辛酉年秋八月二十一之夜，校于燈下。

豐山總持院沙門快道誌 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 豐山總持院沙門快道誌

一校加筆了 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一校加筆了