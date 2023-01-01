金剛壽命陀羅尼念誦法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛壽命陀羅尼念誦法

開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒正號大廣智大興善寺三藏沙門不空奉 詔譯

我今依金剛頂瑜伽經。毘盧遮那報身佛，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌頂金寶峯樓閣。盡虛空遍法界一切如來，皆悉雲集前後圍遶，異口同音：「惟願世尊轉微妙法甚深祕密四種法輪，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義利成就輪。如是四輪，從毘盧遮那如來心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一印契威儀執持大悲願力，於雜染佛世界、淨妙佛世界，或隱或顯輪轉利樂，度諸眾生各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪時，即入三摩地，觀見摩醯首羅天等剛強難化，執著邪見，非我寂靜大悲之身，堪任調伏。於時世尊入忿怒三摩地，從胸臆五峯金剛菩提心流出四面八臂威德熾盛赫奕難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那及一切諸佛：「唯願世尊示教於我，何所為作？」佛告降三世菩薩：「汝今調伏難調諸天，令歸依諸佛法僧，發菩提心。」諸天盡皆歸依，唯大自在天恃大威德，來相拒敵。降三世種種苦治，乃至於死。毘盧遮那佛入悲愍大悲三昧耶，說金剛壽命陀羅尼。便入金剛壽命三摩地，乃結印契加持摩醯首羅天，復還得蘇，更增壽命，歸依諸佛，灌頂授記證得八地。金剛壽命真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今依金剛頂瑜伽經。毘盧遮那報身佛，於色界頂第四禪成等正覺，即下須彌頂金寶峯樓閣。盡虛空遍法界一切如來，皆悉雲集前後圍遶，異口同音：「惟願世尊轉微妙法甚深祕密四種法輪，所謂金剛界輪、降三世教令輪、遍調伏法輪、一切義利成就輪。如是四輪，從毘盧遮那如來心出，一一輪皆有三十七聖者，一一真言、一一三摩地、一一印契威儀執持大悲願力，於雜染佛世界、淨妙佛世界，或隱或顯輪轉利樂，度諸眾生各各不同。」毘盧遮那佛受諸如來請已，欲轉法輪時，即入三摩地，觀見摩醯首羅天等剛強難化，執著邪見，非我寂靜大悲之身，堪任調伏。於時世尊入忿怒三摩地，從胸臆五峯金剛菩提心流出四面八臂威德熾盛赫奕難覩降三世金剛菩薩身，遍禮毘盧遮那及一切諸佛：「唯願世尊示教於我，何所為作？」佛告降三世菩薩：「汝今調伏難調諸天，令歸依諸佛法僧，發菩提心。」諸天盡皆歸依，唯大自在天恃大威德，來相拒敵。降三世種種苦治，乃至於死。毘盧遮那佛入悲愍大悲三昧耶，說金剛壽命陀羅尼。便入金剛壽命三摩地，乃結印契加持摩醯首羅天，復還得蘇，更增壽命，歸依諸佛，灌頂授記證得八地。金剛壽命真言曰：

「唵嚩日囉(二合)喻矖娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵嚩日囉(二合)喻矖娑嚩(二合引)賀(引)」

佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，日各三時、時別千遍，過去所有惡業因緣短命夭壽，由持此陀羅尼故，信心清淨業障銷滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身獲五神通，凌虛自在。說三摩地門。結加趺坐端身閉目，二手重疊安於臍下。於虛空中遍想諸佛了了分明，即於自身中當心觀如滿月，光明瑩徹。上有五股金剛杵，形漸大如等身，變為降三世菩薩，頂有毘盧遮那佛。從佛遍身遍毛孔中出甘露灌頂，注自身入於心中。復想金剛薩埵菩薩，即結金剛壽命菩薩陀羅尼印。二手金剛拳，以頭指右押左相鉤，安於頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍，安於額上，分手繫項後，直舒二指，遍身旋轉如擐甲冑勢。甲冑真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告執金剛菩薩：「若有善男子善女人受持念誦，日各三時、時別千遍，過去所有惡業因緣短命夭壽，由持此陀羅尼故，信心清淨業障銷滅、更增壽命。若有修習三摩地者，現生不轉父母生身獲五神通，凌虛自在。說三摩地門。結加趺坐端身閉目，二手重疊安於臍下。於虛空中遍想諸佛了了分明，即於自身中當心觀如滿月，光明瑩徹。上有五股金剛杵，形漸大如等身，變為降三世菩薩，頂有毘盧遮那佛。從佛遍身遍毛孔中出甘露灌頂，注自身入於心中。復想金剛薩埵菩薩，即結金剛壽命菩薩陀羅尼印。二手金剛拳，以頭指右押左相鉤，安於頂上。誦金剛壽命陀羅尼七遍，安於額上，分手繫項後，直舒二指，遍身旋轉如擐甲冑勢。甲冑真言曰：

「唵砧(讁簪反)嚩日囉(二合)欲」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵砧(讁簪反)嚩日囉(二合)欲」

「由加持此印故，獲得身如金剛不壞，離諸災橫，見者歡喜生大恭敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由加持此印故，獲得身如金剛不壞，離諸災橫，見者歡喜生大恭敬。

「次說護摩除災延命壇。治一淨室，於東邊安金剛壽命菩薩像，懸諸幡蓋。像前作三肘方壇，掘深去瓦礫骨灰諸不淨物等。如其地無諸穢物，還取舊土填之。土若有餘，是大吉祥相，法易成就。若有穢物，即取河兩岸淨土填平。和諸香、瞿摩夷塗。壇中心畫以白粉，作一肘半金剛甲冑，中央穿一爐，深半肘，周圍緣。如不欲穿者，安火爐。行者火爐前坐，壇四面供養飲食諸果子等，壇四角安瓶。於爐中然炭，先辦乳木長十指麁如大指二十一莖，以酥搵兩頭，誦金剛壽命真言，擲於火中。然熾盛已，即於火中想八葉蓮華，於華胎中想阿字，光明遍照，成金剛壽命菩薩。次以四字四明引請菩薩入火爐，受諸供養。即以右手半金剛印，以水灑火令淨。次取一器盛滿融酥，以骨屢草青者一莖，搵酥，誦金剛壽命陀羅尼一遍，擲於火中，乃至一百八莖或一千八莖。次後擲燒諸香乳酪。念誦已畢，以三滿杓酥傾於火中。初後如是。若能於三長齋月或自本生日作是供養，能除災難、增益壽命，國土安泰無諸災疫風雨以時，一切賢聖擁護其人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次說護摩除災延命壇。治一淨室，於東邊安金剛壽命菩薩像，懸諸幡蓋。像前作三肘方壇，掘深去瓦礫骨灰諸不淨物等。如其地無諸穢物，還取舊土填之。土若有餘，是大吉祥相，法易成就。若有穢物，即取河兩岸淨土填平。和諸香、瞿摩夷塗。壇中心畫以白粉，作一肘半金剛甲冑，中央穿一爐，深半肘，周圍緣。如不欲穿者，安火爐。行者火爐前坐，壇四面供養飲食諸果子等，壇四角安瓶。於爐中然炭，先辦乳木長十指麁如大指二十一莖，以酥搵兩頭，誦金剛壽命真言，擲於火中。然熾盛已，即於火中想八葉蓮華，於華胎中想阿字，光明遍照，成金剛壽命菩薩。次以四字四明引請菩薩入火爐，受諸供養。即以右手半金剛印，以水灑火令淨。次取一器盛滿融酥，以骨屢草青者一莖，搵酥，誦金剛壽命陀羅尼一遍，擲於火中，乃至一百八莖或一千八莖。次後擲燒諸香乳酪。念誦已畢，以三滿杓酥傾於火中。初後如是。若能於三長齋月或自本生日作是供養，能除災難、增益壽命，國土安泰無諸災疫風雨以時，一切賢聖擁護其人。」