聖金剛手菩薩一百八名梵讚 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖金剛手菩薩一百八名梵讚

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉 詔譯

第一會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會

嚩日囉(二合)薩埵摩賀(引)薩埵(一) 嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩賀(引)末羅(二) 嚩日囉(二合)達哩摩(二合)摩賀(引)秫馱(三) 嚩日囉(二合)阿羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合)薩埵摩賀(引)薩埵(一) 嚩日囉(二合)囉怛那(二合)摩賀(引)末羅(二) 嚩日囉(二合)達哩摩(二合)摩賀(引)秫馱(三) 嚩日囉(二合)阿羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第二會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會

嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合)摩賀(引)作芻(一) 嚩日囉(二合)梅底哩(二合引)摩賀(引)捺哩(二合)茶(二) 嚩日囉(二合)藥叉摩賀(引)帝(引)沒囉(二合)(三) 嚩日囉(二合)囉(力角切)叉那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合)泥(引)怛囉(二合)摩賀(引)作芻(一) 嚩日囉(二合)梅底哩(二合引)摩賀(引)捺哩(二合)茶(二) 嚩日囉(二合)藥叉摩賀(引)帝(引)沒囉(二合)(三) 嚩日囉(二合)囉(力角切)叉那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第三會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會

嚩日囉(二合)母瑟致(二合)摩賀(引)母瑟致(二合)(一) 嚩日囉(二合)母瑟致(二合)摩賀(引)蘇珂(二) 嚩日囉(二合)賀(引)娑摩賀(引)賀(引)娑(三) 嚩日囉(二合)婆(引)沙那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合)母瑟致(二合)摩賀(引)母瑟致(二合)(一) 嚩日囉(二合)母瑟致(二合)摩賀(引)蘇珂(二) 嚩日囉(二合)賀(引)娑摩賀(引)賀(引)娑(三) 嚩日囉(二合)婆(引)沙那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第四會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會

冐地唧當摩賀(引)冐提(一) 沒馱薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二) 嚩日囉(二合)夜(引)那摩賀(引)夜(引)那(三) 嚩日囉(二合)倪也(二合引)那那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 冐地唧當摩賀(引)冐提(一) 沒馱薩哩嚩(二合)怛他(引)誐多(二) 嚩日囉(二合)夜(引)那摩賀(引)夜(引)那(三) 嚩日囉(二合)倪也(二合引)那那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第五會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會

薩埵(引)哩他(二合)薩哩嚩(二合)薩埵(引)哩他(二合)(一) 摩賀(引)薩埵(引)哩湯(二合)薩沒哩(二合)底(二) 薩哩嚩(二合)倪也(二合引)薩哩嚩(二合)薩哩舞(二合引)訖多(二合)(三) 薩哩嚩(二合)悉提那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩埵(引)哩他(二合)薩哩嚩(二合)薩埵(引)哩他(二合)(一) 摩賀(引)薩埵(引)哩湯(二合)薩沒哩(二合)底(二) 薩哩嚩(二合)倪也(二合引)薩哩嚩(二合)薩哩舞(二合引)訖多(二合)(三) 薩哩嚩(二合)悉提那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第六會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會

嚩日囉(二合引)怛摩(二合)哥蘇嚩日囉(二合)仡量(二合，下一字轉舌呼)嚩日囉(二合)微(引)囉蘇嚩日羅(二合)特哩(二合)酤(半音)(二) 摩賀(引)三摩野怛埵(引)哩他(二合)(三) 摩賀(引)薩爹那謨窣(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合引)怛摩(二合)哥蘇嚩日囉(二合)仡量(二合，下一字轉舌呼)嚩日囉(二合)微(引)囉蘇嚩日羅(二合)特哩(二合)酤(半音)(二) 摩賀(引)三摩野怛埵(引)哩他(二合)(三) 摩賀(引)薩爹那謨窣(二合)帝(引)(四)

第七會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七會

嚩日囉(二合引)酤舍摩賀(引)入嚩(二合引)邏(引)(一) 嚩日囉(二合)入嚩(二合引)邏(引)摩賀(引)鉢囉(二合)婆(二) 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)鉢囉(二合)菩(引)捺踰(二合引)多(三) 沒馱鉢囉(二合)婆那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合引)酤舍摩賀(引)入嚩(二合引)邏(引)(一) 嚩日囉(二合)入嚩(二合引)邏(引)摩賀(引)鉢囉(二合)婆(二) 嚩日囉(二合)鉢囉(二合)婆(引)鉢囉(二合)菩(引)捺踰(二合引)多(三) 沒馱鉢囉(二合)婆那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第八會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八會

嚩日囉(二合)囉(引)惹(引仁左切)仡囉也(三合)嚩日囉(二合引)仡囉也(三合)(一) 每𭔞(切身，下同)仡囉也(三合引)仡囉也(三合)那嚕怛摩(二) 嚩日嚕(二合引)怛摩摩賀(引)仡囉也(三合引)仡量(二合)(三) 嚩日嚕(二合引)怛摩那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合)囉(引)惹(引仁左切)仡囉也(三合)嚩日囉(二合引)仡囉也(三合)(一) 每𭔞(切身，下同)仡囉也(三合引)仡囉也(三合)那嚕怛摩(二) 嚩日嚕(二合引)怛摩摩賀(引)仡囉也(三合引)仡量(二合)(三) 嚩日嚕(二合引)怛摩那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第九會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九會

嚩日囉(二合)馱(引)覩摩賀(引)玉呬焬(二合)(一) 嚩日囉(二合)玉呬野(二合)蘇玉呬野(二合)特哩(二合)酤(半音)(二) 倪也(二合引)那嚩日囉(二合)摩賀(引)嚩日朗(二合)(三) 嚩日囉(二合引)羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合)馱(引)覩摩賀(引)玉呬焬(二合)(一) 嚩日囉(二合)玉呬野(二合)蘇玉呬野(二合)特哩(二合)酤(半音)(二) 倪也(二合引)那嚩日囉(二合)摩賀(引)嚩日朗(二合)(三) 嚩日囉(二合引)羯哩沙(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十會

沒馱(引)仡囉也(三合)沒馱嚩日囉(二合引)仡囉也(二合)冐提沒馱摩賀(引)沒達(二) 嚩日囉(二合)沒馱(引)野沒馱(引)野(三) 冐提沒馱那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒馱(引)仡囉也(三合)沒馱嚩日囉(二合引)仡囉也(二合)冐提沒馱摩賀(引)沒達(二) 嚩日囉(二合)沒馱(引)野沒馱(引)野(三) 冐提沒馱那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十一會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十一會

沒馱布惹(引)摩賀(引)布惹(引)(一) 薩埵布惹(引)蘇布惹(引)哥(二) 遏呼(引)播(引)野摩賀(引)鉢囉(二合引)倪也(二合引)(三) 摩賀(引)悉駄那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒馱布惹(引)摩賀(引)布惹(引)(一) 薩埵布惹(引)蘇布惹(引)哥(二) 遏呼(引)播(引)野摩賀(引)鉢囉(二合引)倪也(二合引)(三) 摩賀(引)悉駄那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十二會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十二會

怛他(引)誐多摩賀(引)哥(引)野(一) 怛他(引)誐多娑囉莎帝(引)(二) 怛他(引)誐多摩賀(引)唧多(三) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛他(引)誐多摩賀(引)哥(引)野(一) 怛他(引)誐多娑囉莎帝(引)(二) 怛他(引)誐多摩賀(引)唧多(三) 嚩日囉(二合)嚩日囉(二合)那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十三會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十三會

怛他(引)誐多摩賀(引)怛埵(一) 部(引)多酤致(引)摩賀(引)那野(二) 薩哩嚩(二合)鉢囉摩怛埵倪也(二合)(三) 鉢囉摩(引)哩他(二合)哥那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怛他(引)誐多摩賀(引)怛埵(一) 部(引)多酤致(引)摩賀(引)那野(二) 薩哩嚩(二合)鉢囉摩怛埵倪也(二合)(三) 鉢囉摩(引)哩他(二合)哥那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十四會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十四會

三滿多跋捺囉(二合)囉(引)惹(引)仡囉也(三合)(一) 摩(引)囉摩(引)囉鉢囉(二合)摩哩那(二合)哥(二) 薩哩嚩(二合引)仡囉也(三合)三滿多倪也(二合引)那(三) 薩哩嚩(二合)怛囉(二合)哥那謨窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三滿多跋捺囉(二合)囉(引)惹(引)仡囉也(三合)(一) 摩(引)囉摩(引)囉鉢囉(二合)摩哩那(二合)哥(二) 薩哩嚩(二合引)仡囉也(三合)三滿多倪也(二合引)那(三) 薩哩嚩(二合)怛囉(二合)哥那謨窣覩(二合)帝(引)(四)

第十五會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十五會

沒馱吽(引)哥(引)囉吽(引)哥(引)囉(一) 嚩日囉(二合)吽(引)哥(引)囉那(引)野哥(二) 嚩日羅(二合)嚩日朗(二合，下一字力江切)誐嚩日朗(二合，上同)誐(三) 嚩日囉(二合)播(引)尼那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沒馱吽(引)哥(引)囉吽(引)哥(引)囉(一) 嚩日囉(二合)吽(引)哥(引)囉那(引)野哥(二) 嚩日羅(二合)嚩日朗(二合，下一字力江切)誐嚩日朗(二合，上同)誐(三) 嚩日囉(二合)播(引)尼那謨(引)窣覩(二合)帝(引)(四)

第十六會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十六會

嚩日囉(二合)播(引)尼娑多(二合)摩(引)𭔞娑多(二合)(一) 薩得哥(二合)哩多(二合)咩怛他(引)誐帶(引)(二) 拽悉銘(二合)薩哩嚩(二合)倪也(二合)多(引)唧多(三) 冐提唧多薩怛(二合)徒(引)節帝(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚩日囉(二合)播(引)尼娑多(二合)摩(引)𭔞娑多(二合)(一) 薩得哥(二合)哩多(二合)咩怛他(引)誐帶(引)(二) 拽悉銘(二合)薩哩嚩(二合)倪也(二合)多(引)唧多(三) 冐提唧多薩怛(二合)徒(引)節帝(引)(四)

第十七會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十七會

訖哩(二合)多(引)提(引)哥(引)囉(引)呬三沒馱(引)(一) 彌(引)怛塞怛鑁(二合)薩哩嚩(二合)捺哩沙(二合)儺(引)(二) 三部(引)多(引)三婆微(引)扇底(三) 怛網(二合)摩(引)娑(引)𭔞怛他(引)誐多(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 訖哩(二合)多(引)提(引)哥(引)囉(引)呬三沒馱(引)(一) 彌(引)怛塞怛鑁(二合)薩哩嚩(二合)捺哩沙(二合)儺(引)(二) 三部(引)多(引)三婆微(引)扇底(三) 怛網(二合)摩(引)娑(引)𭔞怛他(引)誐多(四)

第十八會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十八會

薩哩嚩(二合引)哥(引)囉倪也(二合)多(引)薩埵(一) 捺哩(二合)馳(引)婆(引)嚩怛他(引)誐帝(引)(二) 嚩日囉(二合)薩埵薩母尾瑟鵮(二合)(三) 紇哩(二合)那野薩哩嚩(二合)禰(引)呬曩(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩哩嚩(二合引)哥(引)囉倪也(二合)多(引)薩埵(一) 捺哩(二合)馳(引)婆(引)嚩怛他(引)誐帝(引)(二) 嚩日囉(二合)薩埵薩母尾瑟鵮(二合)(三) 紇哩(二合)那野薩哩嚩(二合)禰(引)呬曩(引)(四)

第十九會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十九會

壹帝(引)焬室囉(二合)馱帝(引)室囉(二合引)馱(一) 蘇嚩捺曳(二合引)焬薩怛(二合)他(引)誐帶(引)(二) 薩哩嚩(二合)沒馱蜜唐窣覩(二合)怛囕(二合)(三) 室哩(二合引)夜(引)𭔞率嚕(二合)努薩得訖哩(三合)當 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壹帝(引)焬室囉(二合)馱帝(引)室囉(二合引)馱(一) 蘇嚩捺曳(二合引)焬薩怛(二合)他(引)誐帶(引)(二) 薩哩嚩(二合)沒馱蜜唐窣覩(二合)怛囕(二合)(三) 室哩(二合引)夜(引)𭔞率嚕(二合)努薩得訖哩(三合)當

第二十會 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二十會

薩哩嚩(二合)播(引)波尾秫馱(引)怛摩(二合)(一) 薩哩嚩(二合)冐提薩謨(引)訥婆(二合)微(引)(二) 遏泥(引)拏窣都(二合引)怛囉(二合)囉(引)𡁠(仁際切)那(三) 拶覩索訖多(二合)酥薄訖多(二合)哥(引)(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薩哩嚩(二合)播(引)波尾秫馱(引)怛摩(二合)(一) 薩哩嚩(二合)冐提薩謨(引)訥婆(二合)微(引)(二) 遏泥(引)拏窣都(二合引)怛囉(二合)囉(引)𡁠(仁際切)那(三) 拶覩索訖多(二合)酥薄訖多(二合)哥(引)(四)