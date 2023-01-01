佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

「復次持誦者往於河岸，用白檀香作曼拏羅，獻廣大供養，時誦真言一阿庾多。至第七日復作廣大供養，至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉女即來現身，甚大苦惱。女言：『呼我何作？』持誦者言：『汝為我婢。』女即聽允，日給金錢一百，贍彼行人等八人豐足，使盡復與。若不使盡，不復與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往於河岸，用白檀香作曼拏羅，獻廣大供養，時誦真言一阿庾多。至第七日復作廣大供養，至夜半彼摩拏賀哩尼夜叉女即來現身，甚大苦惱。女言：『呼我何作？』持誦者言：『汝為我婢。』女即聽允，日給金錢一百，贍彼行人等八人豐足，使盡復與。若不使盡，不復與之。

「復次持誦者往彼尼拘陀樹下，以自飲酒肉食已不潔淨盥漱，持誦真言一千遍。至第七日復誦真言，至中夜已來，彼羯諾羯嚩帝夜叉女莊嚴具足，與其僕從八百人俱悉現本身，與彼行人同作歡樂，即結為妻，給與衣服飲食及金錢八文，贍彼行人等一十二人悉得豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往彼尼拘陀樹下，以自飲酒肉食已不潔淨盥漱，持誦真言一千遍。至第七日復誦真言，至中夜已來，彼羯諾羯嚩帝夜叉女莊嚴具足，與其僕從八百人俱悉現本身，與彼行人同作歡樂，即結為妻，給與衣服飲食及金錢八文，贍彼行人等一十二人悉得豐足。

「復次持誦者於樺皮上用牛黃畫彼迦彌濕嚩(二合)哩夜叉女形像，於寂靜處置一臥床，於此床上誦真言一千遍。於月盡日作廣大供養，燃以酥燈。時誦者默然，彼女即來隨行人意而為妻子，於臥床上留最上莊嚴，至明旦時却還本處。持誦之者不得邪慾，若有所犯即令破壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者於樺皮上用牛黃畫彼迦彌濕嚩(二合)哩夜叉女形像，於寂靜處置一臥床，於此床上誦真言一千遍。於月盡日作廣大供養，燃以酥燈。時誦者默然，彼女即來隨行人意而為妻子，於臥床上留最上莊嚴，至明旦時却還本處。持誦之者不得邪慾，若有所犯即令破壞。

「復次持誦者於其㡧上畫彼女像，身作金色一切莊嚴，手執優鉢羅華如童女相，用惹底華作供養，燒安悉香誦真言八千遍。至月盡日隨力供養，燃以酥燈，復誦真言至中夜，時彼囉帝夜叉女即來現身，同作歡樂即為妻子，日給金錢二十五文及聖藥等，贍彼行人及其徒眾悉令豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者於其㡧上畫彼女像，身作金色一切莊嚴，手執優鉢羅華如童女相，用惹底華作供養，燒安悉香誦真言八千遍。至月盡日隨力供養，燃以酥燈，復誦真言至中夜，時彼囉帝夜叉女即來現身，同作歡樂即為妻子，日給金錢二十五文及聖藥等，贍彼行人及其徒眾悉令豐足。

「復次持誦之者於自本舍臥床頭邊，用白檀香作曼拏羅，燒安悉香，誦真言至一月。於十五日夜隨力獻供養，復誦真言至中夜，彼鉢訥彌儞夜叉女即來現身，隨誦者意以結為妻，即與種種聖藥及聖物等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦之者於自本舍臥床頭邊，用白檀香作曼拏羅，燒安悉香，誦真言至一月。於十五日夜隨力獻供養，復誦真言至中夜，彼鉢訥彌儞夜叉女即來現身，隨誦者意以結為妻，即與種種聖藥及聖物等。

「復次持誦者往無憂樹下，食於酒肉已，用塗香好華作供養已，誦真言一千遍。彼曩致夜叉女即來現身，或為母、或為姊妹、或為妻子。若得為妻，日給金錢八文及種種聖藥等。若得為母，供給衣食及金百兩。若為姊妹，於千由旬內所須女人即為取來，及供給飲食衣服、種種聖藥等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往無憂樹下，食於酒肉已，用塗香好華作供養已，誦真言一千遍。彼曩致夜叉女即來現身，或為母、或為姊妹、或為妻子。若得為妻，日給金錢八文及種種聖藥等。若得為母，供給衣食及金百兩。若為姊妹，於千由旬內所須女人即為取來，及供給飲食衣服、種種聖藥等。

「復次持誦者於樺皮上用恭俱摩香畫彼阿努囉儗尼夜叉女形。於月初一日，以香華燈及塗香等作供養，一日三時持誦真言。至十五日，燃以酥燈，隨力作供養，持誦夜至明旦，彼夜叉女即來現身，隨行人意即為彼妻，日給金錢一千及與種種聖藥，壽命一千歲。如是名為所說降伏諸部多大教王夜叉女成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者於樺皮上用恭俱摩香畫彼阿努囉儗尼夜叉女形。於月初一日，以香華燈及塗香等作供養，一日三時持誦真言。至十五日，燃以酥燈，隨力作供養，持誦夜至明旦，彼夜叉女即來現身，隨行人意即為彼妻，日給金錢一千及與種種聖藥，壽命一千歲。如是名為所說降伏諸部多大教王夜叉女成就之法。」

爾時金剛手菩薩大祕密主言：「若有夜叉女不依我三昧住者，誦此忿怒明王真言，決定破壞。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大祕密主言：「若有夜叉女不依我三昧住者，誦此忿怒明王真言，決定破壞。真言曰：

「唵(引)度𭍌(二合)羯茶羯茶阿目迦藥乞叱(二合)尼(引)紇哩(二合引)惹𠺁(入)吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)度𭍌(二合)羯茶羯茶阿目迦藥乞叱(二合)尼(引)紇哩(二合引)惹𠺁(入)吽發吒(半音)」

「誦此真言一千遍，彼女速來；若不速來，頭目俱破，剎那命終墮八大地獄。復說印相法。以二手作拳，二小指相交。此大不空忿怒鉤印能鉤三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言一千遍，彼女速來；若不速來，頭目俱破，剎那命終墮八大地獄。復說印相法。以二手作拳，二小指相交。此大不空忿怒鉤印能鉤三界。

「復說夜叉女印。以二手平掌，二中指顛倒，以無名指出外，頭指與小指相捻。此是一切夜叉女最上根本印。結此印時，彼夜叉女速來現身。復用此印，以右手母指作鉤召，復誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說夜叉女印。以二手平掌，二中指顛倒，以無名指出外，頭指與小指相捻。此是一切夜叉女最上根本印。結此印時，彼夜叉女速來現身。復用此印，以右手母指作鉤召，復誦此真言曰：

「唵(引)紇哩(二合引)阿(引)誐蹉」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合引)阿(引)誐蹉」

「誦此真言，能鉤召一切夜叉女。復用前印，以左手母指作發送，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，能鉤召一切夜叉女。復用前印，以左手母指作發送，誦此真言曰：

「唵(引)紇哩(二合引)誐蹉誐蹉藥乞叱(二合)尼(引)尸伽囉(二合)補曩囉(引)誐摩曩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合引)誐蹉誐蹉藥乞叱(二合)尼(引)尸伽囉(二合)補曩囉(引)誐摩曩(引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說印相。以二手作拳，舒二中指。此印能令一切夜叉女速來現前。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說印相。以二手作拳，舒二中指。此印能令一切夜叉女速來現前。誦此真言曰：

「唵(引)摩賀(引)藥乞叱(二合)尼(引)昧上曩必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩賀(引)藥乞叱(二合)尼(引)昧上曩必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復用二手作拳，舒二小指。此印能令一切夜叉女速來親近。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用二手作拳，舒二小指。此印能令一切夜叉女速來親近。真言曰：

「唵(引)迦(引)摩菩疑濕嚩(二合)哩娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦(引)摩菩疑濕嚩(二合)哩娑嚩(二合引)賀(引)」

復用二手如執刀劍勢。此是一切夜叉女心印。誦此一字真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復用二手如執刀劍勢。此是一切夜叉女心印。誦此一字真言曰：

「翅(入引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「翅(入引)」

「復用二手作拳，舒於頭指中指。此是一切夜叉女香華燈塗供養印。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用二手作拳，舒於頭指中指。此是一切夜叉女香華燈塗供養印。誦此真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)摩努賀(引)哩尼(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)摩努賀(引)哩尼(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

如是說此降伏諸部多大教王夜叉女成就法已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是說此降伏諸部多大教王夜叉女成就法已。

爾時會中有龍女主即從座起，五體投地禮金剛手菩薩足，各各說自根本心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有龍女主即從座起，五體投地禮金剛手菩薩足，各各說自根本心真言曰：

「普(入)唵(引)普(入)阿難多目契」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)唵(引)普(入)阿難多目契」

「普(入)悉哩(二合引)普(入)嚩(引)酥吉目契(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)悉哩(二合引)普(入)嚩(引)酥吉目契(引)」

「普(入)伊普(入)鉢訥彌(二合)儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)伊普(入)鉢訥彌(二合)儞」

「普(入)阿普(入)摩賀(引)鉢訥彌(二合)儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)阿普(入)摩賀(引)鉢訥彌(二合)儞」

「普(入)尾普(入)羯哩俱(二合)吒迦目契(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)尾普(入)羯哩俱(二合)吒迦目契(引)」

「普(入)摩普(入)設始儞野」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)摩普(入)設始儞野」

「普(入)染普(入)入嚩(二合引)攞目契(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)染普(入)入嚩(二合引)攞目契(引)」

「普(入)骨嚕(二合)普度摩(入)目契」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普(入)骨嚕(二合)普度摩(入)目契」

「復說八大龍女主成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說八大龍女主成就之法。

「時持誦之者先於龍堂之內，持誦真言一洛叉令法精熟，得一切龍女心大歡喜。然後於月初五日，往龍堂內入於龍池，用香華塗香及乳汁依法作供養，即誦八大龍女主真言一千遍，時彼龍女速來池內。用乳汁白檀香水獻閼伽已，持誦者言：『善來！與我為妻。』女即聽允，日給金錢八文，或令殺冤、或令救護，隨意無違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時持誦之者先於龍堂之內，持誦真言一洛叉令法精熟，得一切龍女心大歡喜。然後於月初五日，往龍堂內入於龍池，用香華塗香及乳汁依法作供養，即誦八大龍女主真言一千遍，時彼龍女速來池內。用乳汁白檀香水獻閼伽已，持誦者言：『善來！與我為妻。』女即聽允，日給金錢八文，或令殺冤、或令救護，隨意無違。

「復次持誦之者往二河合流之岸，用酥乳為食，誦真言八千遍。時彼龍女即來現身，以其好華戴彼頂上，告言：『汝為我妻。』龍女即允，日給金錢五文及上妙飲食等。復次持誦者往龍堂內，誦真言一千遍，剎那中間令其龍女患於頭痛，速來言曰：『呼我何作？』行人告言：『與我為母。』龍女即允，供給衣服飲食，可贍誦者徒眾五人俱足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦之者往二河合流之岸，用酥乳為食，誦真言八千遍。時彼龍女即來現身，以其好華戴彼頂上，告言：『汝為我妻。』龍女即允，日給金錢五文及上妙飲食等。復次持誦者往龍堂內，誦真言一千遍，剎那中間令其龍女患於頭痛，速來言曰：『呼我何作？』行人告言：『與我為母。』龍女即允，供給衣服飲食，可贍誦者徒眾五人俱足。

「復次持誦者往蓮池岸上，誦真言八千遍，龍女速來同作歡樂，即得與妻，日給金錢八文，使盡復與，若畜之不用更不與之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往蓮池岸上，誦真言八千遍，龍女速來同作歡樂，即得與妻，日給金錢八文，使盡復與，若畜之不用更不與之。

「復次持誦者往二河合流之岸，於夜分時誦真言八千遍，時彼龍女即來現身。行人言曰：『善來！與我為妻。』龍女即允，日給黃金一兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往二河合流之岸，於夜分時誦真言八千遍，時彼龍女即來現身。行人言曰：『善來！與我為妻。』龍女即允，日給黃金一兩。

「復次持誦者往大海岸，於夜分時誦真言八千遍，時彼龍女即來現身。行人言曰：『汝為姊妹。』女即允之，日給金錢一文及衣服等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往大海岸，於夜分時誦真言八千遍，時彼龍女即來現身。行人言曰：『汝為姊妹。』女即允之，日給金錢一文及衣服等。

「復次持誦者往彼龍堂，復入龍池水至臍輪，即誦真言八千遍，時彼龍女即來現身。以其好華戴彼頂上，告曰：『汝為我妻。』龍女即允，日給金錢八文及上味飲食等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往彼龍堂，復入龍池水至臍輪，即誦真言八千遍，時彼龍女即來現身。以其好華戴彼頂上，告曰：『汝為我妻。』龍女即允，日給金錢八文及上味飲食等。

「復次持誦者往彼龍堂內，於夜分中誦真言至明旦，時彼龍女莊嚴其身即現人前。用華水獻閼伽，告言：『善來！汝為我妻。』龍女即允，與持誦者種種聖藥聖物等，能滿一切願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往彼龍堂內，於夜分中誦真言至明旦，時彼龍女莊嚴其身即現人前。用華水獻閼伽，告言：『善來！汝為我妻。』龍女即允，與持誦者種種聖藥聖物等，能滿一切願。

「復次持誦者往彼龍堂，誦真言一阿庾多，龍女即來同作歡樂。誦者言曰：『汝為我妻。』龍女即允，日給金錢五文及上味飲食衣服等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往彼龍堂，誦真言一阿庾多，龍女即來同作歡樂。誦者言曰：『汝為我妻。』龍女即允，日給金錢五文及上味飲食衣服等。

「復次持誦者於夜分中，近彼龍堂誦真言八千遍，龍女即來。以龍華戴彼頂上，持誦者曰：『與我為妻。』龍女即允，及與彼誦者最上莊嚴等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者於夜分中，近彼龍堂誦真言八千遍，龍女即來。以龍華戴彼頂上，持誦者曰：『與我為妻。』龍女即允，及與彼誦者最上莊嚴等。

「復說龍女三昧真言句召真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說龍女三昧真言句召真言曰：

「唵(引)普阿誐蹉曩(引)擬儞(引)普」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)普阿誐蹉曩(引)擬儞(引)普」

「復說塗香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說塗香真言曰：

「馱囕(二合)伊普」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「馱囕(二合)伊普」

「復說香真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說香真言曰：

「唵(引)普惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)普惡」

「復說一切龍女三昧真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說一切龍女三昧真言曰：

「阿普憾(引)普鑁普」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿普憾(引)普鑁普」

「復說發送真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說發送真言曰：

「普誐蹉誐蹉尸(引)伽囕(二合)布曩囉(引)誐麼曩(引)野」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普誐蹉誐蹉尸(引)伽囕(二合)布曩囉(引)誐麼曩(引)野」

「復說印相法。以二手仰合掌，復合如頭髻，內入二頭指，以二母指相捻。此是龍女三昧印，能作一切事，亦是外三昧印，及發送、供養此印同用。復次以左手作拳，母指舒，左右手頭指竪立，餘指並舒。復用小指母指捏指甲，餘指並舒。此亦是龍女三昧印。如是所說降伏諸部多大教王龍女成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說印相法。以二手仰合掌，復合如頭髻，內入二頭指，以二母指相捻。此是龍女三昧印，能作一切事，亦是外三昧印，及發送、供養此印同用。復次以左手作拳，母指舒，左右手頭指竪立，餘指並舒。復用小指母指捏指甲，餘指並舒。此亦是龍女三昧印。如是所說降伏諸部多大教王龍女成就之法。」

爾時金剛手大祕密主作大忿怒相，擲金剛杵，說此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手大祕密主作大忿怒相，擲金剛杵，說此真言曰：

「唵(引)鼻(引)沙拏嚩日囉(二合)吽阿目枳(引)曩(引)擬儞(引)阿(引)羯哩沙(二合)野吽吽發吒(半音)發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鼻(引)沙拏嚩日囉(二合)吽阿目枳(引)曩(引)擬儞(引)阿(引)羯哩沙(二合)野吽吽發吒(半音)發吒(半音)」

爾時金剛手菩薩說此真言之時，一切龍女迷悶倒地，頭頂疼痛，命欲將終。菩薩復言：「汝等龍女，若不依我三昧得大過失，速令命終墮八大地獄。」如是金剛手說此降伏諸部多大教王龍女成就法已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩說此真言之時，一切龍女迷悶倒地，頭頂疼痛，命欲將終。菩薩復言：「汝等龍女，若不依我三昧得大過失，速令命終墮八大地獄。」如是金剛手說此降伏諸部多大教王龍女成就法已。

爾時會中有緊曩囉女主即從座起，五體投地禮金剛手菩薩足，各說根本心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有緊曩囉女主即從座起，五體投地禮金剛手菩薩足，各說根本心真言曰：

「唵(引)摩努賀哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)摩努賀哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「唵(引)酥婆擬(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)酥婆擬(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「唵(引)尾舍(引)攞儞(引)怛哩(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾舍(引)攞儞(引)怛哩(二合引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「唵(引)酥囉多必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)酥囉多必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「唵(引)阿濕嚩(二合)目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿濕嚩(二合)目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「唵(引)尾迦(引)囉目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)尾迦(引)囉目契(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說六緊曩囉女主成就法。持誦者往山頂上，誦真言八千遍，作大供養，用牛肉及安悉香同燒，誦真言至中夜，彼緊曩囉女即來現身，持誦者不得怖畏。彼女告曰：『呼我何作？』持誦者言：『與我為妻。』女即聽允，背負行人詣諸天界，與上味飲食等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說六緊曩囉女主成就法。持誦者往山頂上，誦真言八千遍，作大供養，用牛肉及安悉香同燒，誦真言至中夜，彼緊曩囉女即來現身，持誦者不得怖畏。彼女告曰：『呼我何作？』持誦者言：『與我為妻。』女即聽允，背負行人詣諸天界，與上味飲食等。

「復次持誦者往於山下清齋，誦真言一阿庾多，彼緊曩囉女即來現身，捧行人足種種承事，即為妻子，日給八文金錢及衣服等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往於山下清齋，誦真言一阿庾多，彼緊曩囉女即來現身，捧行人足種種承事，即為妻子，日給八文金錢及衣服等。

「復次持誦者往彼河岸，誦真言一阿庾多，竟夜至明旦，時彼緊曩囉女即來現身，結為妻子，日給金錢五文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往彼河岸，誦真言一阿庾多，竟夜至明旦，時彼緊曩囉女即來現身，結為妻子，日給金錢五文。

「復次於夜分，往二河合流之岸，誦真言八千遍，彼緊曩囉女即來現身。第一日捨施，第二日面前住立而發言語，第三日同作歡樂，即為妻子供給承事，日與金錢八文及衣服等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於夜分，往二河合流之岸，誦真言八千遍，彼緊曩囉女即來現身。第一日捨施，第二日面前住立而發言語，第三日同作歡樂，即為妻子供給承事，日與金錢八文及衣服等。

「復次持誦者往於山頂上，食酒肉已誦真言一阿庾多，彼緊曩囉女即來現身，如天女像面前而住，默作歡樂即得為妻，日給金錢八文及上味飲食等。」如是說此降伏諸部多大教王緊曩囉女成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往於山頂上，食酒肉已誦真言一阿庾多，彼緊曩囉女即來現身，如天女像面前而住，默作歡樂即得為妻，日給金錢八文及上味飲食等。」如是說此降伏諸部多大教王緊曩囉女成就之法。

爾時金剛手大祕密主告大自在天言：「汝今諦聽。我已降伏三界諸天如僕從等，所有大惡諸天我亦降伏。」時大自在天白菩薩言：「唯願說此降伏三界大惡諸天真言印相，及㡧像等成就之法。」時會大眾讚大自在天言：「善哉善哉！能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手大祕密主告大自在天言：「汝今諦聽。我已降伏三界諸天如僕從等，所有大惡諸天我亦降伏。」時大自在天白菩薩言：「唯願說此降伏三界大惡諸天真言印相，及㡧像等成就之法。」時會大眾讚大自在天言：「善哉善哉！能問菩薩降伏三界大惡諸天成就之法。」

時金剛手菩薩即說大忿怒曼拏羅成就之法。「先作四方曼拏羅，開於四門，門安樓閣具足十六分，外作金剛界。內安忿怒明王，遍身熾焰如彼劫火，身大青色，髑髏莊嚴，作大笑大惡相，能怖畏三界有情。於忿怒明王右邊。安大自在天，身白如月亦如真珠色、白乳色，三目四臂，手執三叉及拂。明王左邊安圓滿那羅延天，手執輪、寶杖、拂、螺。明王後安帝釋天主。明王面前安大梵天，六面，手執寶幢，身白如雪亦如軍那花及月色。復次帝釋前安龜座或安月，色如真珠及乳。或安迦哩底計野天，作赤色，以手執拂。帝釋天黃色，身有千目，一切莊嚴，以手執拂。大自在天乘牛，那羅延天乘金翅鳥，帝釋天乘象，迦哩底計野天乘孔雀。外第二重曼拏羅安八部多女，其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手菩薩即說大忿怒曼拏羅成就之法。「先作四方曼拏羅，開於四門，門安樓閣具足十六分，外作金剛界。內安忿怒明王，遍身熾焰如彼劫火，身大青色，髑髏莊嚴，作大笑大惡相，能怖畏三界有情。於忿怒明王右邊。安大自在天，身白如月亦如真珠色、白乳色，三目四臂，手執三叉及拂。明王左邊安圓滿那羅延天，手執輪、寶杖、拂、螺。明王後安帝釋天主。明王面前安大梵天，六面，手執寶幢，身白如雪亦如軍那花及月色。復次帝釋前安龜座或安月，色如真珠及乳。或安迦哩底計野天，作赤色，以手執拂。帝釋天黃色，身有千目，一切莊嚴，以手執拂。大自在天乘牛，那羅延天乘金翅鳥，帝釋天乘象，迦哩底計野天乘孔雀。外第二重曼拏羅安八部多女，其名曰：

「鉢訥摩(二合)嚩怛也(二合引)摩賀(引)鉢訥摩(二合)尾部沙尼酥囉賀(引)哩尼(引)嚩囉賀(引)哩(引)摩賀(引)囉帝(引)部沙尼(引)惹誐怛波(二合引)隷儞(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢訥摩(二合)嚩怛也(二合引)摩賀(引)鉢訥摩(二合)尾部沙尼酥囉賀(引)哩尼(引)嚩囉賀(引)哩(引)摩賀(引)囉帝(引)部沙尼(引)惹誐怛波(二合引)隷儞(引)」

「此八部多女，即為大富鉢訥摩嚩怛也(二合引)及摩賀(引)鉢訥摩。此二部多女，身作白色。尾部沙尼及酥囉賀(引)哩尼(引)，此二部多女身作赤色。餘四部多女，身皆金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此八部多女，即為大富鉢訥摩嚩怛也(二合引)及摩賀(引)鉢訥摩。此二部多女，身作白色。尾部沙尼及酥囉賀(引)哩尼(引)，此二部多女身作赤色。餘四部多女，身皆金色。

「復次金剛阿闍梨身著青衣，頂戴青冠及戴青華，如前儀軌誦忿怒明王真言，為一切眾生作大利益故，剎那中間決定成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛阿闍梨身著青衣，頂戴青冠及戴青華，如前儀軌誦忿怒明王真言，為一切眾生作大利益故，剎那中間決定成就。

「復說一切天人真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說一切天人真言曰：

「吽嚩日囉(二合)發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽嚩日囉(二合)發吒(半音)」

「持誦之間一切天人皆來成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦之間一切天人皆來成就。」

「復次作忿怒相立，如舞踏勢，即擲金剛杵誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作忿怒相立，如舞踏勢，即擲金剛杵誦真言曰：

「吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽」

「此一吽字持誦之時，能破一切天人。爾時一切天女龍女夜叉女及部多女等，依金剛手菩薩言，剎那中間皆來成就。復誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此一吽字持誦之時，能破一切天人。爾時一切天女龍女夜叉女及部多女等，依金剛手菩薩言，剎那中間皆來成就。復誦此真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)禰(引)鉢多(二合)摩賀(引)骨嚕(二合)駄賀曩捺賀鉢左摩(引)囉野吽吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)禰(引)鉢多(二合)摩賀(引)骨嚕(二合)駄賀曩捺賀鉢左摩(引)囉野吽吽發吒(半音)」

「復次殺一切天魔及降伏彼等真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次殺一切天魔及降伏彼等真言曰：

「吽吽發吒(半音)發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽吽發吒(半音)發吒(半音)」

「如是真言決定破壞一切魔。先用忿怒明王印并真言作於擁護，然令弟子入曼拏羅，誦此覺悟真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言決定破壞一切魔。先用忿怒明王印并真言作於擁護，然令弟子入曼拏羅，誦此覺悟真言曰：

「唵(引)鉢囉(二合)尾舍鉢囉(二合)尾舍骨嚕(二合引)馱吽吽惡(入)入嚩(二合引)攞(引)摩(引)攞(引)俱攞(引)鼻(引)沙拏嚩日囉(二合)惡(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢囉(二合)尾舍鉢囉(二合)尾舍骨嚕(二合引)馱吽吽惡(入)入嚩(二合引)攞(引)摩(引)攞(引)俱攞(引)鼻(引)沙拏嚩日囉(二合)惡(入)」

「誦此真言，能句召降伏緊曩囉女等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，能句召降伏緊曩囉女等。」

「復次說降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀軌真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說降伏諸部多大教王忿怒曼拏羅儀軌真言曰：

「唵(引)普室哩(二合引)星賀(引)特嚩(二) 惹馱(引)哩尼(引)紇哩(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)普室哩(二合引)星賀(引)特嚩(二) 惹馱(引)哩尼(引)紇哩(二合引)」

「誦此真言，安鉢訥摩(二合)嚩怛也(二合引)部多女，手執師子幢，在忿怒明王東邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安鉢訥摩(二合)嚩怛也(二合引)部多女，手執師子幢，在忿怒明王東邊。」

「唵(引)吽部𭍌(二合)摩賀(引)鉢訥摩(二合)摩底達弩哩馱(二合引)哩尼(引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽部𭍌(二合)摩賀(引)鉢訥摩(二合)摩底達弩哩馱(二合引)哩尼(引)吽」

「誦此真言，安摩賀(引)鉢訥摩部多女，手執弓箭，在忿怒明王西邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安摩賀(引)鉢訥摩部多女，手執弓箭，在忿怒明王西邊。」

「唵(引)吽尾部(引)底盎俱舍馱(引)哩尼(引)吽𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽尾部(引)底盎俱舍馱(引)哩尼(引)吽𠺁(入)」

「誦此真言，安尾部沙尼部多女，手執金剛鉤，在忿怒明王南邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安尾部沙尼部多女，手執金剛鉤，在忿怒明王南邊。」

「唵(引)吽部𭍌(二合引)酥囉賀(引)哩尼(引)進多摩尼特嚩(二合)惹馱(引)哩尼(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽部𭍌(二合引)酥囉賀(引)哩尼(引)進多摩尼特嚩(二合)惹馱(引)哩尼(引)」

「誦此真言，安酥囉賀(引)哩尼(引)部多女，手執如意寶幢，在忿怒明王北邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安酥囉賀(引)哩尼(引)部多女，手執如意寶幢，在忿怒明王北邊。」

「唵(引)室哩(二合引)嚩囉賀(引)哩尼(引)希瑟波(二合)賀悉帝(二合引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)嚩囉賀(引)哩尼(引)希瑟波(二合)賀悉帝(二合引)吽」

「誦此真言，安嚩囉賀(引)哩尼(引)部多女，手執華，在忿怒明王東北隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安嚩囉賀(引)哩尼(引)部多女，手執華，在忿怒明王東北隅。」

「唵(合)室哩(二合引)囉怛泥(二合引)濕嚩(二合)哩度波吽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(合)室哩(二合引)囉怛泥(二合引)濕嚩(二合)哩度波吽

「誦此真言，安摩賀(引)囉帝(引)部多女，手執香爐，在忿怒明王東南隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安摩賀(引)囉帝(引)部多女，手執香爐，在忿怒明王東南隅。」

「唵(引)室哩(二合引)普(引)沙尼(引)巘馱賀悉帝(二合引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)普(引)沙尼(引)巘馱賀悉帝(二合引)吽」

「誦此真言，安部沙尼(引)部多女，手執塗香，在忿怒明王西南隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安部沙尼(引)部多女，手執塗香，在忿怒明王西南隅。」

「唵(引)室哩(二合引)惹誐怛波(二合引)隷泥(引)惡(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)惹誐怛波(二合引)隷泥(引)惡(入)」

「誦此真言，安惹誐怛波(二合引)隷儞部多女，手執燈，在忿怒明王西北隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，安惹誐怛波(二合引)隷儞部多女，手執燈，在忿怒明王西北隅。」

「復次說八大部多女印相。用二手作拳，舒二頭指。此名摩竭金剛印。復用此印安腰側，亦名弓箭印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說八大部多女印相。用二手作拳，舒二頭指。此名摩竭金剛印。復用此印安腰側，亦名弓箭印。

「復用右手作拳，舒頭指復如鉤。此名鉤印。復用左手作拳，舒中指。此名如意寶幢印。復用二手仰合掌，以二頭指如鉤。此名華印。復用指互相交，舒二頭指。此名香印。復用二手並舒，各安臂上。此名塗香印。復用右手作拳，竪之舒中指。此名燈印。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用右手作拳，舒頭指復如鉤。此名鉤印。復用左手作拳，舒中指。此名如意寶幢印。復用二手仰合掌，以二頭指如鉤。此名華印。復用指互相交，舒二頭指。此名香印。復用二手並舒，各安臂上。此名塗香印。復用右手作拳，竪之舒中指。此名燈印。」

復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏囉儀軌已，復說此八部多成就法真言。「無能勝部多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次忿怒明王說降伏諸部多曼拏囉儀軌已，復說此八部多成就法真言。「無能勝部多真言曰：

「唵(引)紇哩(二合引)𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合引)𠺁(入)」

「阿𡁠多部多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿𡁠多部多真言曰：

「唵(引)吽𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽𠺁(入)」

布囉拏部多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布囉拏部多真言曰：

「唵(引)紇哩(二合引)𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合引)𠺁(入)」

「阿布囉部多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿布囉部多真言曰：

「唵(引)部𭍌(二合)𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)部𭍌(二合)𠺁(入)」

「尸陀林住部多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「尸陀林住部多真言曰：

「唵(引)室𭍌(二合)𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室𭍌(二合)𠺁(入)」

「俱隷(引)濕嚩(二合)囉部多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「俱隷(引)濕嚩(二合)囉部多真言曰：

「唵(引)嚕𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚕𠺁(入)」

「阿部帝(引)濕嚩(二合)囉真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿部帝(引)濕嚩(二合)囉真言曰：

「唵(引)賀囉(二合)𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀囉(二合)𠺁(入)」

「緊羯嚕怛莫部多真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「緊羯嚕怛莫部多真言曰：

「唵(引)阿𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿𠺁(入)」

「復次持誦者於金剛手前，誦前真言一洛叉令法精熟。於十五日用酥酪糖乳為飲食，作廣大供養，燒安悉香，竟夜持誦至明旦，時彼無能勝部多決定速來；若彼不來，剎那命終。彼若來時，告言：『呼我何作？』持誦者曰：『為我僕從。』時彼部多即便承事。復令行人即為持明，能降帝釋及設始天女，復負行人詣諸天上，居帝釋位，壽命七劫。復次持誦者往詣舍利塔前，於夜分中誦真言八千遍。至第七日獻種種飲食，燒安悉香，復誦真言，時彼部多即來人前，告言：『呼我何作？』行人言曰：『為我僕從。』部多即允，背負行人往四大洲，所欲自在，壽命千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者於金剛手前，誦前真言一洛叉令法精熟。於十五日用酥酪糖乳為飲食，作廣大供養，燒安悉香，竟夜持誦至明旦，時彼無能勝部多決定速來；若彼不來，剎那命終。彼若來時，告言：『呼我何作？』持誦者曰：『為我僕從。』時彼部多即便承事。復令行人即為持明，能降帝釋及設始天女，復負行人詣諸天上，居帝釋位，壽命七劫。復次持誦者往詣舍利塔前，於夜分中誦真言八千遍。至第七日獻種種飲食，燒安悉香，復誦真言，時彼部多即來人前，告言：『呼我何作？』行人言曰：『為我僕從。』部多即允，背負行人往四大洲，所欲自在，壽命千歲。

「復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內，誦真言八千遍。至第七日作廣大供養，用素食乳酪等依法出生，復誦真言至中夜，時布囉拏部多現身而來，即獻閼伽令彼歡喜，即為僕從盡生承事，能滿一切願，亦能作於吉凶隨行人意，獲壽一千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往金剛手菩薩宮殿內，誦真言八千遍。至第七日作廣大供養，用素食乳酪等依法出生，復誦真言至中夜，時布囉拏部多現身而來，即獻閼伽令彼歡喜，即為僕從盡生承事，能滿一切願，亦能作於吉凶隨行人意，獲壽一千歲。

「復次持誦者往舍利塔前，誦真言一阿庾多以為精熟。然後於十五日，隨力作供養，誦真言至中夜。時布囉拏部多速來人前，告言：『呼我何作？』行人言曰：『為我僕從。』部多即允，復令天女給侍承奉，亦與現一切伏藏，日給金錢五文及飲食衣服等，壽命五百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往舍利塔前，誦真言一阿庾多以為精熟。然後於十五日，隨力作供養，誦真言至中夜。時布囉拏部多速來人前，告言：『呼我何作？』行人言曰：『為我僕從。』部多即允，復令天女給侍承奉，亦與現一切伏藏，日給金錢五文及飲食衣服等，壽命五百歲。

「復次持誦者往尸陀林，於夜分中誦真言八千遍。至第七日，用酒肉魚酥酪糖蜜乳粥及果子等依法出生，燒安悉香，誦真言。至中夜時有大惡聲，行人若聞不得驚怖。即時部多與自徒眾圍繞而來，出生供養彼即歡喜，得一切部多皆為僕從，能殺一切冤家，日給金錢與彼行人，獲壽一千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往尸陀林，於夜分中誦真言八千遍。至第七日，用酒肉魚酥酪糖蜜乳粥及果子等依法出生，燒安悉香，誦真言。至中夜時有大惡聲，行人若聞不得驚怖。即時部多與自徒眾圍繞而來，出生供養彼即歡喜，得一切部多皆為僕從，能殺一切冤家，日給金錢與彼行人，獲壽一千歲。

「復次持誦者往宮觀內，用紅色華供養，燒安悉香，誦真言一阿庾多令法精熟。復於二十九日夜分中，用魚肉及種種飲食依法出生，誦真言至中夜。彼俱隷(引)濕嚩(二合)囉部多即現人前，熾焰遍身作大惡相，不得怖之。部多言曰：『呼我何作？』行人言曰：『為我僕從。』部多即允，盡生承事，每日三時給金錢五文及上味飲食，獲壽五百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往宮觀內，用紅色華供養，燒安悉香，誦真言一阿庾多令法精熟。復於二十九日夜分中，用魚肉及種種飲食依法出生，誦真言至中夜。彼俱隷(引)濕嚩(二合)囉部多即現人前，熾焰遍身作大惡相，不得怖之。部多言曰：『呼我何作？』行人言曰：『為我僕從。』部多即允，盡生承事，每日三時給金錢五文及上味飲食，獲壽五百歲。

「復次持誦者往大自在天祠宮殿之中，於夜分時只以自身用紅色肉食，用安悉香及蜜同燒，誦真言八千遍。於第一日夢見，第二日現本身，第三日面前住立，告言：『呼我何作？』持誦者曰：『為我僕從。』部多即允，復往諸天取無盡寶藏與彼行人，及衣服飲食等，復為行人說三世之事，壽命二千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往大自在天祠宮殿之中，於夜分時只以自身用紅色肉食，用安悉香及蜜同燒，誦真言八千遍。於第一日夢見，第二日現本身，第三日面前住立，告言：『呼我何作？』持誦者曰：『為我僕從。』部多即允，復往諸天取無盡寶藏與彼行人，及衣服飲食等，復為行人說三世之事，壽命二千歲。

「復次持誦者往金剛手菩薩殿內，於二十九日起首，誦真言一阿庾多，至七日令法精熟。然後持誦者用白檀香作曼拏羅，燒安悉香，用白食酥酪乳粥等以為自食，燃以酥燈，坐吉祥草。於初夜分持誦至中夜，時彼部多即現人前，用白檀水獻閼伽。部多言曰：『呼我何作？』持誦者言：『為我僕從。』部多即允，復與上味飲食種種聖藥及伏藏等，背負行者往詣諸天，所欲自在，壽命五千歲。如是降伏諸部多大教王僕從成就法已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往金剛手菩薩殿內，於二十九日起首，誦真言一阿庾多，至七日令法精熟。然後持誦者用白檀香作曼拏羅，燒安悉香，用白食酥酪乳粥等以為自食，燃以酥燈，坐吉祥草。於初夜分持誦至中夜，時彼部多即現人前，用白檀水獻閼伽。部多言曰：『呼我何作？』持誦者言：『為我僕從。』部多即允，復與上味飲食種種聖藥及伏藏等，背負行者往詣諸天，所欲自在，壽命五千歲。如是降伏諸部多大教王僕從成就法已。」

「復次阿闍梨為利益故，降伏一切部多僕從，如佛所說此法難作。若凡夫人、懈怠人、作惡業人、妄語人、愚癡人、貧病人、短壽人及身心不定人等，於此儀軌皆不得作，作之不成。若阿闍梨儀軌具足無彼缺犯，依法持誦必得成就。若求富貴、種種聖藥、帝釋天主，三種之壇無不成就。何況人王及伏藏等，所有一切天女剎那之間俱來成就，所有邊地懈怠一切眾生皆得快樂。此中四字大祕密能作一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次阿闍梨為利益故，降伏一切部多僕從，如佛所說此法難作。若凡夫人、懈怠人、作惡業人、妄語人、愚癡人、貧病人、短壽人及身心不定人等，於此儀軌皆不得作，作之不成。若阿闍梨儀軌具足無彼缺犯，依法持誦必得成就。若求富貴、種種聖藥、帝釋天主，三種之壇無不成就。何況人王及伏藏等，所有一切天女剎那之間俱來成就，所有邊地懈怠一切眾生皆得快樂。此中四字大祕密能作一切成就。

「復次說降伏八部多印相法。以二手指相交，竪中指如針，此是無能勝部多印。復用前印以中指入內，舒二頭指復如鉤，此是阿𡁠多部多印。復用前印以二頭指如環，二小指各舒，此是布囉拏部多印。復用十指相交，此是阿布囉拏部多印。復用前印二小指竪如針，此是尸陀林住部多印。復用前印，各舒八指，此是阿部帝濕嚩囉印。復用前印，母指入內，舒二小指，此是俱隷(引)濕嚩囉部多印。復以二手合掌，二頭指如鉤，此是緊羯嚕怛摩部多最上印。」如是說降伏大教王八大部多印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說降伏八部多印相法。以二手指相交，竪中指如針，此是無能勝部多印。復用前印以中指入內，舒二頭指復如鉤，此是阿𡁠多部多印。復用前印以二頭指如環，二小指各舒，此是布囉拏部多印。復用十指相交，此是阿布囉拏部多印。復用前印二小指竪如針，此是尸陀林住部多印。復用前印，各舒八指，此是阿部帝濕嚩囉印。復用前印，母指入內，舒二小指，此是俱隷(引)濕嚩囉部多印。復以二手合掌，二頭指如鉤，此是緊羯嚕怛摩部多最上印。」如是說降伏大教王八大部多印。

爾時金剛手菩薩復說金剛阿闍梨為利益故，令吉祥大部多女心生歡喜承事成就法。「復次持誦者於金剛手菩薩前，誦真言一洛叉令法精熟。然後十五日，隨力作供養，燒安悉香，誦真言竟夜至旦，彼部多女即現人前。用白檀香水獻閼伽，告言：『善來。』部多女言：『呼我何作？』行人言曰：『與我為妻。』女即允之，給與種種聖藥聖物及寶藏等。此名順善成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說金剛阿闍梨為利益故，令吉祥大部多女心生歡喜承事成就法。「復次持誦者於金剛手菩薩前，誦真言一洛叉令法精熟。然後十五日，隨力作供養，燒安悉香，誦真言竟夜至旦，彼部多女即現人前。用白檀香水獻閼伽，告言：『善來。』部多女言：『呼我何作？』行人言曰：『與我為妻。』女即允之，給與種種聖藥聖物及寶藏等。此名順善成就。

「復次說成就法。持誦者用恭俱摩香於樺皮上畫吉祥大部多女像，於夜分中獨自裸形，往金剛手菩薩前誦真言八千遍，彼部多女速現人前。行人作歡喜相，令女歡喜。背負行人往諸天宮與帝釋位，亦能養育一國人民，獲壽一萬歲。若不為成就，頭目破壞身體乾枯，剎那命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說成就法。持誦者用恭俱摩香於樺皮上畫吉祥大部多女像，於夜分中獨自裸形，往金剛手菩薩前誦真言八千遍，彼部多女速現人前。行人作歡喜相，令女歡喜。背負行人往諸天宮與帝釋位，亦能養育一國人民，獲壽一萬歲。若不為成就，頭目破壞身體乾枯，剎那命終。

「復次說殺一切部多女儀軌。如前作曼拏羅，畫忿怒殺相，剎那中間能殺諸部多女。此忿怒明王親說。時持誦者用恭俱摩香畫彼形像，以左足踏，手擲金剛杵，口誦吽字至七遍已，剎那中間殺彼命終。說此降伏諸部多大教王成就法已，復說發遣賢聖儀軌。持誦者依法讚歎恭敬禮拜，誦此發遣真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次說殺一切部多女儀軌。如前作曼拏羅，畫忿怒殺相，剎那中間能殺諸部多女。此忿怒明王親說。時持誦者用恭俱摩香畫彼形像，以左足踏，手擲金剛杵，口誦吽字至七遍已，剎那中間殺彼命終。說此降伏諸部多大教王成就法已，復說發遣賢聖儀軌。持誦者依法讚歎恭敬禮拜，誦此發遣真言曰：

「野他(引)野他(引)摩賀(引)部覩(引)嘮捺囉(二合)娑他(二合引)喃鉢囉(二合)悶左覩娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「野他(引)野他(引)摩賀(引)部覩(引)嘮捺囉(二合)娑他(二合引)喃鉢囉(二合)悶左覩娑嚩(二合引)賀(引)」

「復次承事賢聖及發遣部多儀軌。用紅色飲食香華等出生，用帛蓋，於生盤誦呪生真言三遍已，如前依法讚歎恭敬作禮，即發遣諸部多各還本處。或住尸陀林宮觀廟宇，或樹下河岸四衢道路，及自在天祠等，速令還位。依我三昧各自守護。若不還位，我以大金剛杵破汝頭頂，剎那命終墮大地獄。復誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次承事賢聖及發遣部多儀軌。用紅色飲食香華等出生，用帛蓋，於生盤誦呪生真言三遍已，如前依法讚歎恭敬作禮，即發遣諸部多各還本處。或住尸陀林宮觀廟宇，或樹下河岸四衢道路，及自在天祠等，速令還位。依我三昧各自守護。若不還位，我以大金剛杵破汝頭頂，剎那命終墮大地獄。復誦此真言曰：

「野他(引)莎娑他(二合)曩誐蹉覩野他(引)酥欠娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「野他(引)莎娑他(二合)曩誐蹉覩野他(引)酥欠娑嚩(二合)賀(引)」

「如是發遣部多及大自在天時，亦用音樂。此是第二發遣儀軌已。復說發遣儀軌。所有住尸陀林宮觀內、山頂上、四衢道路諸部多等，各令還位之時，與彼出生，誦此發遣真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是發遣部多及大自在天時，亦用音樂。此是第二發遣儀軌已。復說發遣儀軌。所有住尸陀林宮觀內、山頂上、四衢道路諸部多等，各令還位之時，與彼出生，誦此發遣真言曰：

「三摩野底瑟姹(二合)覩部多(引)喃(引)三摩野滿怛囕(二合)播(引)攞曩骨嚕(二合)達惹(引)閉(引)薩摩(引)倪也(二合)鉢也(二合)嘮捺囉(二合)娑他(二合)曩鉢囉(二合)悶左覩娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)阿謨伽嚩日囕(二合)俱舍羯囉羯囉羯茶羯茶吽𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三摩野底瑟姹(二合)覩部多(引)喃(引)三摩野滿怛囕(二合)播(引)攞曩骨嚕(二合)達惹(引)閉(引)薩摩(引)倪也(二合)鉢也(二合)嘮捺囉(二合)娑他(二合)曩鉢囉(二合)悶左覩娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)阿謨伽嚩日囕(二合)俱舍羯囉羯囉羯茶羯茶吽𠺁(入)」

誦此真言時，結此金剛鉤印，舒二頭指，即為發遣賢聖印。此是降伏諸部多大教王第三發遣賢聖儀軌竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言時，結此金剛鉤印，舒二頭指，即為發遣賢聖印。此是降伏諸部多大教王第三發遣賢聖儀軌竟。