佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷中

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時金剛手菩薩說降伏諸部多觀想成就之法。「於十五日月圓之時，想彼月中有一吽字，字有光明圓滿照曜。即誦真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩說降伏諸部多觀想成就之法。「於十五日月圓之時，想彼月中有一吽字，字有光明圓滿照曜。即誦真言曰：

「唵(引)悉馱嚩日囉(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)悉馱嚩日囉(二合)吽」

「此真言滅一切罪業。復想囉字，如彼日輪光遍熾盛。作此觀時，即誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言滅一切罪業。復想囉字，如彼日輪光遍熾盛。作此觀時，即誦此真言曰：

「唵(引)賀那尾特網(二合)娑野曩(引)舍野播(引)半吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀那尾特網(二合)娑野曩(引)舍野播(引)半吽發吒(半音)」

「誦此真言已，復作空觀。然後想一淨帛，如軍那華、如頗胝迦。復想吽字變成八葉蓮華，光明遍滿。即誦動靜覺悟明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復作空觀。然後想一淨帛，如軍那華、如頗胝迦。復想吽字變成八葉蓮華，光明遍滿。即誦動靜覺悟明王真言曰：

「唵(引)骨嚕(二合引)馱(引)吠(引)舍吽吽吽惡」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)骨嚕(二合引)馱(引)吠(引)舍吽吽吽惡」

「復結覺悟明王印，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復結覺悟明王印，誦此真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)吠舍阿(引)吠舍播(引)多曳(引)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)吠舍阿(引)吠舍播(引)多曳(引)吽」

「誦此真言已，復想本尊形像印，結忿怒明王印，安自身分，誦六字真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，復想本尊形像印，結忿怒明王印，安自身分，誦六字真言曰：

「唵(引)賀曩嚩日囉(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀曩嚩日囉(二合)吽」

「想此真言安於頭上： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想此真言安於頭上：

「唵(引)那賀嚩日囉(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)那賀嚩日囉(二合)吽」

「想此真言安於頂上： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想此真言安於頂上：

「唵(引)禰(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)禰(引)鉢多(二合)嚩日囉(二合)吽」

「想此真言安於眼上： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想此真言安於眼上：

「唵(引)嚩日囉(二合)嚕沙吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)嚕沙吽」

「想此真言安於心上： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想此真言安於心上：

「唵(引)捺哩(二合)茶嚩日囉(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)捺哩(二合)茶嚩日囉(二合)吽」

「想此真言為鎧甲作擁護： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「想此真言為鎧甲作擁護：

「唵(引)賀曩那賀跛左骨嚕(二合)馱嚩日囉(二合)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)摩囉野吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀曩那賀跛左骨嚕(二合)馱嚩日囉(二合)薩哩嚩(二合)訥瑟吒(二合引)摩囉野吽發吒(半音)」

想此真言為器仗。如是大忿怒明王六分觀想真言，作此觀已，請召曼拏羅中大賢聖，即以二手相交，舒二頭指復曲如鉤，誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想此真言為器仗。如是大忿怒明王六分觀想真言，作此觀已，請召曼拏羅中大賢聖，即以二手相交，舒二頭指復曲如鉤，誦此真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)馱囉摩賀(引)骨嚕(二合)馱三摩野摩努播羅野尸伽覽(二合)阿(引)誐蹉紇哩(二合)𠺁吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)馱囉摩賀(引)骨嚕(二合)馱三摩野摩努播羅野尸伽覽(二合)阿(引)誐蹉紇哩(二合)𠺁吽發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)」

「誦此真言普請一切賢聖已，復別誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言普請一切賢聖已，復別誦此真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)禰嚩多(引)鉢囉(二合)細那吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)禰嚩多(引)鉢囉(二合)細那吽」

誦此真言獻閼伽水已，復誦此真言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言獻閼伽水已，復誦此真言：

「唵(引)曩(引)舍野訥瑟吒(二合引)那賀跛左婆悉弭(二合)俱嚕吽吽發吒(半音)發吒」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩(引)舍野訥瑟吒(二合引)那賀跛左婆悉弭(二合)俱嚕吽吽發吒(半音)發吒」

「誦此真言時作忿怒相。復誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時作忿怒相。復誦此真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)室贊(二合)拏滿駄滿馱那舍禰舍(引)吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)骨嚕(二合)馱摩賀(引)室贊(二合)拏滿駄滿馱那舍禰舍(引)吽發吒(半音)」

誦此真言令作結界。復誦請召諸天真言。今說大自在天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦此真言令作結界。復誦請召諸天真言。今說大自在天真言曰：

「唵(引)部哩普(二合)嚩娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)部哩普(二合)嚩娑嚩(二合引)賀(引)」

「那羅延天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「那羅延天真言曰：

「唵(引)阿室哩(二合)嚩日囉(二合)播拏曳(引)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿室哩(二合)嚩日囉(二合)播拏曳(引)娑嚩(二合)賀(引)」

「大梵天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大梵天真言曰：

「唵(引)禰(引)嚩虞嚕禰(引)嚩(引)馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)禰(引)嚩虞嚕禰(引)嚩(引)馱囉(引)野娑嚩(二合引)賀」

「迦哩帝計野天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迦哩帝計野天真言曰：

「唵(引)紇哩(二合)骨嚕(二合引)左舍吉底(二合)馱哩尼發吒(半音)娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合)骨嚕(二合引)左舍吉底(二合)馱哩尼發吒(半音)娑嚩(二合引)賀」

「頻那夜迦天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頻那夜迦天真言曰：

「唵(引)兀𭍌(二合)誐拏鉢多曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)兀𭍌(二合)誐拏鉢多曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「日天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「日天真言曰：

「唵(引)室哩(二合)薩賀娑囉枳囉尼娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合)薩賀娑囉枳囉尼娑嚩(二合引)賀(引)」

「羅睺真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羅睺真言曰：

「唵(引)贊捺囉(二合)野設訖囉(二合)波囉(引)訖囉(二合)摩(引)野吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)贊捺囉(二合)野設訖囉(二合)波囉(引)訖囉(二合)摩(引)野吽發吒(半音)」

「曩致濕嚩囉天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曩致濕嚩囉天真言曰：

「唵(引)曩致(引)濕嚩(二合)囉(引)野曩吒紇哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩致(引)濕嚩(二合)囉(引)野曩吒紇哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說天女根本心真言。底路怛摩天女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說天女根本心真言。底路怛摩天女真言曰：

「唵(引)塞蜜哩(二合)布曩莫(入)室哩(二合)禰麼也(二合)唵(引)室哩(二合)曩莫(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)塞蜜哩(二合)布曩莫(入)室哩(二合)禰麼也(二合)唵(引)室哩(二合)曩莫(入)」

「月天女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「月天女真言曰：

「唵(引)室哩(二合引)倪也(二合)曩莫(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)倪也(二合)曩莫(入)」

「藍婆女天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「藍婆女天真言曰：

「唵(引)室哩(二合)莎曩莫(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合)莎曩莫(入)」

「辯才女天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「辯才女天真言曰：

「唵(引)娑囉莎帝曳(二合引)誐(引)野怛哩(二合)薩哩𮢰(二合)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)娑囉莎帝曳(二合引)誐(引)野怛哩(二合)薩哩𮢰(二合)娑嚩(二合)賀(引)」

「酥囉遜那哩夜叉女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「酥囉遜那哩夜叉女真言曰：

「唵(引)藥翅濕嚩(二合)哩翅孕(二合)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)藥翅濕嚩(二合)哩翅孕(二合)娑嚩(二合)賀(引)」

「大部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大部多女真言曰：

「唵(引)阿部底紇哩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿部底紇哩(二合)」

「復說八部多女守門真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說八部多女守門真言曰：

「唵(引)惡室哩(二合)嚩(引)摩娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惡室哩(二合)嚩(引)摩娑嚩(二合)賀(引)」

「餘七真言如前所說。如是部多女根本心真言，能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「餘七真言如前所說。如是部多女根本心真言，能降伏一切部多曼拏羅成就儀軌已。」

爾時金剛手復說降伏諸部多大教王印相法。「以二手相交，竪二頭指如針。此印能除一切業障。復用二手作合拳，以二頭指相交。此是忿怒明王覺悟印，於剎那間悉能覺悟三界眾生。復以二手作合拳，以二中指直竪，此是前想六字身分印。復用二手作合拳，以二中指直竪，此是前安頭上真言印。復用二頭指竪如針，此是前安頂上真言印。復用大母指捻頭指節，以右手印安字右眼上，左手印安字左眼上。復以二手作合拳，以二小指相交，二頭指直竪安於心上。復用二手各作拳，以左頭指安左臂上，右大母指捏小指甲，餘指並舒安右臂上，此是前結界真言印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手復說降伏諸部多大教王印相法。「以二手相交，竪二頭指如針。此印能除一切業障。復用二手作合拳，以二頭指相交。此是忿怒明王覺悟印，於剎那間悉能覺悟三界眾生。復以二手作合拳，以二中指直竪，此是前想六字身分印。復用二手作合拳，以二中指直竪，此是前安頭上真言印。復用二頭指竪如針，此是前安頂上真言印。復用大母指捻頭指節，以右手印安字右眼上，左手印安字左眼上。復以二手作合拳，以二小指相交，二頭指直竪安於心上。復用二手各作拳，以左頭指安左臂上，右大母指捏小指甲，餘指並舒安右臂上，此是前結界真言印。

「復說諸天印相。以二手平仰，以二頭指二無名指並屈入掌中，此是大自在天最上真言印。復用二手平仰，以二頭指相交復如鉤，此是那羅天真言印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說諸天印相。以二手平仰，以二頭指二無名指並屈入掌中，此是大自在天最上真言印。復用二手平仰，以二頭指相交復如鉤，此是那羅天真言印。

「復用二手相交作拳，舒二小指，此是大梵天真言印。復用左手作拳，舒中指，此是迦哩底迦天真言印。復用左手作拳，舒頭指中指，以中指復屈一節，此是頻那夜迦印。復用二手平仰，大母指捻頭指，此是日天印。復用右手舒頭指及無名指，復屈指節，此是羅睺印。復用右手作金剛拳作舞勢，復用左手作拳，舒頭指中指，以大母指捏無名指及小指，此是那致濕嚩囉印。復用二手作平掌安自頂上，此是烏摩女天印。復用二手作合掌，向虛空擲散，此是吉祥女天印。復用二手合拳，小指與頭指相交，此是月女天印。復用二手合拳，舒二頭指，以二頭指相捻如寶形，安在額上，此是寶莊嚴夜叉女印。復用二手各各作拳，以二小指相捻，此是月天印。誦此月天真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用二手相交作拳，舒二小指，此是大梵天真言印。復用左手作拳，舒中指，此是迦哩底迦天真言印。復用左手作拳，舒頭指中指，以中指復屈一節，此是頻那夜迦印。復用二手平仰，大母指捻頭指，此是日天印。復用右手舒頭指及無名指，復屈指節，此是羅睺印。復用右手作金剛拳作舞勢，復用左手作拳，舒頭指中指，以大母指捏無名指及小指，此是那致濕嚩囉印。復用二手作平掌安自頂上，此是烏摩女天印。復用二手作合掌，向虛空擲散，此是吉祥女天印。復用二手合拳，小指與頭指相交，此是月女天印。復用二手合拳，舒二頭指，以二頭指相捻如寶形，安在額上，此是寶莊嚴夜叉女印。復用二手各各作拳，以二小指相捻，此是月天印。誦此月天真言曰：

「唵(引)羅怛曩(二合)室哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)羅怛曩(二合)室哩(二合)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說辯才女天印。以二手相交，舒二頭指安口上。復用二手右旋舞安頂上，此是底路怛摩女天印。復用二手平安心上，此是藍婆女天印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說辯才女天印。以二手相交，舒二頭指安口上。復用二手右旋舞安頂上，此是底路怛摩女天印。復用二手平安心上，此是藍婆女天印。

「爾時復說外曼拏羅中安賢聖位真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時復說外曼拏羅中安賢聖位真言曰：

「唵(引)設訖囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)設訖囉(二合引)野娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是帝釋真言，安東方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是帝釋真言，安東方。」

「唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿誐曩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是火天真言，安東南隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是火天真言，安東南隅。」

「唵(引)野摩(引)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)野摩(引)娑嚩(二合)賀(引)」

「此是夜摩天真言，安南方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是夜摩天真言，安南方。」

「唵(引)囉(引)叉娑(引)地波多曳惹野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)囉(引)叉娑(引)地波多曳惹野娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是羅叉主真言，安西南隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是羅叉主真言，安西南隅。」

「唵(引)嚩嚕拏曩(引)誐地波多曳賀曩賀曩娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩嚕拏曩(引)誐地波多曳賀曩賀曩娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是水天龍主真言，安西方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是水天龍主真言，安西方。」

「唵(引)嚩(引)野吠也(二合)左羅左羅娑嚩(二合引)賀」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩(引)野吠也(二合)左羅左羅娑嚩(二合引)賀」

「此是風天真言，安西北隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是風天真言，安西北隅。」

「唵(引)俱吠(引)囉(引)野藥叉地波多曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)俱吠(引)囉(引)野藥叉地波多曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是毘沙門天王真言，安北方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是毘沙門天王真言，安北方。」

「唵(引)贊捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)贊捺囉(二合)野娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是月天真言，安東北隅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是月天真言，安東北隅。」

爾時金剛手菩薩復說諸夜叉女主印相。「用二手合掌，小指如環，此是酥囉遜那哩印。復用二手合拳，以二小指相交，頭指亦如環，此是一切部多女主印。復用二手作拳，以二頭指相交，此是八守門部多女印。復說曼拏羅賢聖位印。以右手平仰，以大母指捏小指甲，餘指各相離，此是帝釋印。以左手平仰微動，此是火天印。用右手作拳舒頭指，此是夜摩印。用右手作拳，舒頭指中指，此羅剎主印。用左手作拳，舒頭指復如環，此是水天印。用左手作拳，舒頭指中指，此是風天印。用右手作拳，舒大母指，此是毘沙門天王印。用二手各作拳，以二頭指相捻，此是月天印。用左手作拳，以大母指捻小指甲，餘指並舒，此是三叉印。用二手作合拳，此是圓滿印。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說諸夜叉女主印相。「用二手合掌，小指如環，此是酥囉遜那哩印。復用二手合拳，以二小指相交，頭指亦如環，此是一切部多女主印。復用二手作拳，以二頭指相交，此是八守門部多女印。復說曼拏羅賢聖位印。以右手平仰，以大母指捏小指甲，餘指各相離，此是帝釋印。以左手平仰微動，此是火天印。用右手作拳舒頭指，此是夜摩印。用右手作拳，舒頭指中指，此羅剎主印。用左手作拳，舒頭指復如環，此是水天印。用左手作拳，舒頭指中指，此是風天印。用右手作拳，舒大母指，此是毘沙門天王印。用二手各作拳，以二頭指相捻，此是月天印。用左手作拳，以大母指捻小指甲，餘指並舒，此是三叉印。用二手作合拳，此是圓滿印。真言曰：

「唵(引)悉地嚩日囉(二合)布囉野布囉野吽(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)悉地嚩日囉(二合)布囉野布囉野吽(引)」

「復用二手作拳，以二小指相交，頭指如環，此是句召印。即誦此句召成就真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復用二手作拳，以二小指相交，頭指如環，此是句召印。即誦此句召成就真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)嚕沙摩賀(引)骨嚕(二合)馱悉馱迦哩沙(二合)野吽𠺁(入)悉馱(引)迦哩沙(二合)拏滿怛囉(二合)骨嚕(二合)馱悉地摩賀囉(引)惹悉地三摩野娑(引)誐囉悉馱覩怛娑(二合)禰(引)嚩多尸伽囉(二合)悉地滿努多囉(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)嚕沙摩賀(引)骨嚕(二合)馱悉馱迦哩沙(二合)野吽𠺁(入)悉馱(引)迦哩沙(二合)拏滿怛囉(二合)骨嚕(二合)馱悉地摩賀囉(引)惹悉地三摩野娑(引)誐囉悉馱覩怛娑(二合)禰(引)嚩多尸伽囉(二合)悉地滿努多囉(引)」

「誦此真言時擲金剛杵。復說部多獻座印相。用左手平仰，竪立母指，復拳右手執左母指，竪立右母指，此無能勝部多主，在金剛手菩薩雙足下，捧足而坐，是名獻座。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言時擲金剛杵。復說部多獻座印相。用左手平仰，竪立母指，復拳右手執左母指，竪立右母指，此無能勝部多主，在金剛手菩薩雙足下，捧足而坐，是名獻座。誦此真言曰：

「唵(引)惹野惹野摩賀(引)骨嚕(二合)馱(引)地波底骨嚕(二合引)馱囉(引)惹伊難部多(引)娑喃捺哩舍(二合)野囉叉野娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惹野惹野摩賀(引)骨嚕(二合)馱(引)地波底骨嚕(二合引)馱囉(引)惹伊難部多(引)娑喃捺哩舍(二合)野囉叉野娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說賢聖座印。用二手作合掌，復離開十指，此是蓮華座印。誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說賢聖座印。用二手作合掌，復離開十指，此是蓮華座印。誦此真言曰：

「唵(引)鉢訥謨(二合引)訥婆(二合)鑁儞始(引)捺薩哩嚩(二合)禰嚩旦(引)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢訥謨(二合引)訥婆(二合)鑁儞始(引)捺薩哩嚩(二合)禰嚩旦(引)娑嚩(二合)賀(引)」

「誦此真言已，以前蓮華印，復搖動二母指，此是發送賢聖印。即誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，以前蓮華印，復搖動二母指，此是發送賢聖印。即誦此真言曰：

「唵(引)娑囉娑囉誐蹉誐蹉薩哩嚩(二合)儞(引)嚩旦(引)室哩(二合)嚩日囉(二合)馱囉薩摩(引)倪也(二合)波野帝娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)娑囉娑囉誐蹉誐蹉薩哩嚩(二合)儞(引)嚩旦(引)室哩(二合)嚩日囉(二合)馱囉薩摩(引)倪也(二合)波野帝娑嚩(二合)賀(引)」

「誦此真言已，即誦此偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，即誦此偈曰：

「一切成就大忿怒， 令得成就最上樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切成就大忿怒， 令得成就最上樂，

我今已得成就法， 唯願聖眾歸真寂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今已得成就法， 唯願聖眾歸真寂。」

爾時金剛手菩薩大忿怒主說如是言：「若復有人於此曼拏羅得見隨喜，是人不久成就三界之主。若復有人於此金剛手大教王受持供養，是人不久與金剛手菩薩神通威力悉皆齊等；設不齊等，即得受於轉輪王，領四天下。若復有人持誦金剛手菩薩之名，能令一切部多來為僕從承事供給。若誦忿怒明王真言，一切天、龍、夜叉、羅剎、諸惡鬼神皆令命終，一切天人恐怖避走。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩大忿怒主說如是言：「若復有人於此曼拏羅得見隨喜，是人不久成就三界之主。若復有人於此金剛手大教王受持供養，是人不久與金剛手菩薩神通威力悉皆齊等；設不齊等，即得受於轉輪王，領四天下。若復有人持誦金剛手菩薩之名，能令一切部多來為僕從承事供給。若誦忿怒明王真言，一切天、龍、夜叉、羅剎、諸惡鬼神皆令命終，一切天人恐怖避走。」

爾時金剛手菩薩復說成就法。「先於淨處精習法事，然後誦真言一洛叉，作自身擁護。復於每月一日誦真言一千遍，至十五日隨力供養。結忿怒印竟，夜持誦至明旦時，大地震動，印現光明熾盛照曜，於剎那間與金剛手菩薩威力齊等，如天人相不老不死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說成就法。「先於淨處精習法事，然後誦真言一洛叉，作自身擁護。復於每月一日誦真言一千遍，至十五日隨力供養。結忿怒印竟，夜持誦至明旦時，大地震動，印現光明熾盛照曜，於剎那間與金剛手菩薩威力齊等，如天人相不老不死。」

復次金剛手菩薩說作天女成就法。「先作天女形像，持誦者用左足踏天女像，即誦真言一阿庾多。時彼天女即來現身，與持誦者種種聖藥及地藏珍寶等，復與持誦者為其妻子。彼女不為成就，即用猪血塗天女像，復用左足踏之，誦此忿怒真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手菩薩說作天女成就法。「先作天女形像，持誦者用左足踏天女像，即誦真言一阿庾多。時彼天女即來現身，與持誦者種種聖藥及地藏珍寶等，復與持誦者為其妻子。彼女不為成就，即用猪血塗天女像，復用左足踏之，誦此忿怒真言曰：

「唵(引)賀曩嚩日囉(二合)摩(引)囉野阿母劍吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀曩嚩日囉(二合)摩(引)囉野阿母劍吽發吒(半音)」

「誦此真言八千遍，即時天女頭面破裂乾枯命終。此真言亦能殺一切部多及諸冤結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言八千遍，即時天女頭面破裂乾枯命終。此真言亦能殺一切部多及諸冤結。

「復次吉祥天女成就法。如前作天女像，時持誦者以左足踏之，亦誦真言一阿庾多。彼女速來即獻華座。告言：『善來善來！與我為妻。』女即隨意無所違礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次吉祥天女成就法。如前作天女像，時持誦者以左足踏之，亦誦真言一阿庾多。彼女速來即獻華座。告言：『善來善來！與我為妻。』女即隨意無所違礙。

「復次持誦者用左足踏陪囉嚩天女像，誦真言一阿庾多，彼女即來，一切所求無不成就。如前作法持誦，令七摩底哩天女彼亦速來，所求成就。如是名為降伏部多成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者用左足踏陪囉嚩天女像，誦真言一阿庾多，彼女即來，一切所求無不成就。如前作法持誦，令七摩底哩天女彼亦速來，所求成就。如是名為降伏部多成就之法。

「復次金剛手菩薩調伏最上難調大惡成就之法。持誦者往大自在天祠宮殿之內，以足踏自在天身，誦前真言八千遍，至七日內彼天即來；若不到來，即令命終。如是那羅延亦以足踏之，誦真言八千遍，至七日內彼即速來，降伏承事如僕從等。降伏梵王，亦以足踏梵王身，誦真言八千遍，彼即速來承事供給亦如僕從。降伏帝釋，亦以足踏帝釋身，誦真言八千遍，速來承事。若彼不來，頭面破裂作於百分，及彼眷屬皆悉命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次金剛手菩薩調伏最上難調大惡成就之法。持誦者往大自在天祠宮殿之內，以足踏自在天身，誦前真言八千遍，至七日內彼天即來；若不到來，即令命終。如是那羅延亦以足踏之，誦真言八千遍，至七日內彼即速來，降伏承事如僕從等。降伏梵王，亦以足踏梵王身，誦真言八千遍，彼即速來承事供給亦如僕從。降伏帝釋，亦以足踏帝釋身，誦真言八千遍，速來承事。若彼不來，頭面破裂作於百分，及彼眷屬皆悉命終。

「降伏迦哩帝計野天，亦以足踏之，誦真言八百遍，至七日內與諸眷屬速來供給亦如僕從。復次若彼持誦之者欲殺部多，如前作法稱彼名字，復令還命亦稱彼名，即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「降伏迦哩帝計野天，亦以足踏之，誦真言八百遍，至七日內與諸眷屬速來供給亦如僕從。復次若彼持誦之者欲殺部多，如前作法稱彼名字，復令還命亦稱彼名，即得成就。

「復次如前作法持誦之者，亦以足踏頻那夜迦身，誦真言八千遍，彼頻那夜迦并諸眷屬速來給侍如僕從等，若彼不來，即得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次如前作法持誦之者，亦以足踏頻那夜迦身，誦真言八千遍，彼頻那夜迦并諸眷屬速來給侍如僕從等，若彼不來，即得命終。

「復次持誦者亦以足踏日天身，誦真言八千遍，至七日內能令持誦者所作自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者亦以足踏日天身，誦真言八千遍，至七日內能令持誦者所作自在。

「復次持誦者亦以足踏月天身，誦真言八千遍，至七日後彼即速來，日留金一兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者亦以足踏月天身，誦真言八千遍，至七日後彼即速來，日留金一兩。

「復次持誦者亦以足踏陪囉嚩天身，誦真言八千遍，然後作廣大供養，即獻人肉食、燃人脂燈、燒人肉為香。時陪囉嚩天於夜分中作大惡聲而復大笑，告持誦者言：『我今食汝。』若聞此聲不得驚怖，如心怯懼但誦吽字即得無怖。時陪囉嚩天而自降伏，令彼行人為三界主。此之吽字若人持誦，一切世間人非人等皆生恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者亦以足踏陪囉嚩天身，誦真言八千遍，然後作廣大供養，即獻人肉食、燃人脂燈、燒人肉為香。時陪囉嚩天於夜分中作大惡聲而復大笑，告持誦者言：『我今食汝。』若聞此聲不得驚怖，如心怯懼但誦吽字即得無怖。時陪囉嚩天而自降伏，令彼行人為三界主。此之吽字若人持誦，一切世間人非人等皆生恐怖。

「復次持誦者以自足踏曩致濕嚩囉天身，誦真言八千遍，至七日內速來降伏，供給承事如僕從等。復次如前作法，足踏大黑神，誦真言八千遍，并諸眷屬速來現前供給承事；若不來時，即得命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者以自足踏曩致濕嚩囉天身，誦真言八千遍，至七日內速來降伏，供給承事如僕從等。復次如前作法，足踏大黑神，誦真言八千遍，并諸眷屬速來現前供給承事；若不來時，即得命終。

「復次往自在天祠四門殿內，亦以足踏自在天身，誦真言一阿庾多，至七日內，時自在天與其眷屬即來現前，凡有所須悉皆供給，即負背行人往詣諸天，復令烏哩摩尸天女承事供養及與種種聖藥。如是金剛手菩薩降伏諸部多僕從成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往自在天祠四門殿內，亦以足踏自在天身，誦真言一阿庾多，至七日內，時自在天與其眷屬即來現前，凡有所須悉皆供給，即負背行人往詣諸天，復令烏哩摩尸天女承事供養及與種種聖藥。如是金剛手菩薩降伏諸部多僕從成就之法。」

爾時三界無量無邊一切天人等皆悉歸命。是時金剛手菩薩為利益一切諸眾生故，說彼一切懈怠不信及造惡業種種有情亦得成就之法，令諸部多隨意承事利樂眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時三界無量無邊一切天人等皆悉歸命。是時金剛手菩薩為利益一切諸眾生故，說彼一切懈怠不信及造惡業種種有情亦得成就之法，令諸部多隨意承事利樂眾生。

「時持誦之人，先於淨室持法精熟，即得求於最上成就之法，或求持明天地下寶藏如意寶珠，及賢瓶瓔珞等皆得成就。若為利益一切眾生故，時阿闍梨依一切賢聖本尊持誦真言，所有一切部多女、夜叉女、龍女、緊曩囉女乃至一切諸惡鬼等，剎那中間速來成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時持誦之人，先於淨室持法精熟，即得求於最上成就之法，或求持明天地下寶藏如意寶珠，及賢瓶瓔珞等皆得成就。若為利益一切眾生故，時阿闍梨依一切賢聖本尊持誦真言，所有一切部多女、夜叉女、龍女、緊曩囉女乃至一切諸惡鬼等，剎那中間速來成就。」

時金剛手菩薩言：「若後末世，或有破戒眾生、不信佛法眾生、造諸惡業眾生乃至毀謗三寶，如是之人若欲依法持誦，亦得成就，一切所求皆得滿願。若復有人於金剛阿闍梨而行毀謗，所求之法定不成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手菩薩言：「若後末世，或有破戒眾生、不信佛法眾生、造諸惡業眾生乃至毀謗三寶，如是之人若欲依法持誦，亦得成就，一切所求皆得滿願。若復有人於金剛阿闍梨而行毀謗，所求之法定不成就。」

爾時金剛手菩薩復說降伏部多最上祕密真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說降伏部多最上祕密真言曰：

「唵(引)紇哩(二合)羯茶羯茶阿目劍吽吽吽𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合)羯茶羯茶阿目劍吽吽吽𠺁(入)」

「若持此真言八百遍，一切部多及其眷屬速來成就；或彼不來，令彼部多及其眷屬悉皆破壞，不久命終。復次持誦者用牛黃畫彼部多女及餓鬼女形像，以自左足踏彼畫像，誦真言八千遍，剎那之間彼女即來，作大怖之聲告言：『我欲命終。我欲命終。持誦者汝呼我何作？』持誦者言：『我要汝等為其僕從。』即時彼女承事供給以盡百年。復次用牛黃於樺皮上畫前部多等形，持誦者以左足踏之，誦真言一千遍，剎那之間彼女速來。如不速來，用白芥子加持打彼像口，時部多女高聲啼哭，身生惡病四體乾枯，即得命終。復用酥蜜加持打彼像口，速得還命，平復如故，承事行人如僕從等，日給飲食衣服可贍三人有餘。復次逐日於寺門內，夜分中持真言八千遍，時部多女名軍惹嚩帝速現人前。彼女言曰：『呼我何作？』持誦者言：『與我為母。』女即允之，如子養育至盡形壽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持此真言八百遍，一切部多及其眷屬速來成就；或彼不來，令彼部多及其眷屬悉皆破壞，不久命終。復次持誦者用牛黃畫彼部多女及餓鬼女形像，以自左足踏彼畫像，誦真言八千遍，剎那之間彼女即來，作大怖之聲告言：『我欲命終。我欲命終。持誦者汝呼我何作？』持誦者言：『我要汝等為其僕從。』即時彼女承事供給以盡百年。復次用牛黃於樺皮上畫前部多等形，持誦者以左足踏之，誦真言一千遍，剎那之間彼女速來。如不速來，用白芥子加持打彼像口，時部多女高聲啼哭，身生惡病四體乾枯，即得命終。復用酥蜜加持打彼像口，速得還命，平復如故，承事行人如僕從等，日給飲食衣服可贍三人有餘。復次逐日於寺門內，夜分中持真言八千遍，時部多女名軍惹嚩帝速現人前。彼女言曰：『呼我何作？』持誦者言：『與我為母。』女即允之，如子養育至盡形壽。」

復次金剛手大明王說彼降伏諸部多利益一切貧窮有情成就之法。「有八大部多女：一名部底、二名尾沙尼、三名星呬儞、四名訶悉儞、五名曩胝、六名囉帝、七名迦彌濕嚩(二合)哩、八名禰吠。此八部多女，能為持誦之者作成就故。若有行人於夜分中往其樹下，持誦真言至第三日滿八千遍，然後作大供養，燒安悉香，復誦真言至中夜時，尾部沙尼部多女即現人前，用白檀香水獻閼伽，令彼歡喜。若欲為母，彼即為母如子養育，日給衣服飲食可贍百人。若欲為妻，忻悅和合，日給金錢一千。若為姊妹，百由旬內所有端正女人即為將來，及與聖藥寶藏等悉充足。復次於夜分中往尸陀林中誦真言一阿庾多，時軍拏羅賀哩尼部多女即現人前，用血獻閼伽令彼歡喜。時持誦者求彼為母，女即允之如子養育，一切所須悉令豐足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手大明王說彼降伏諸部多利益一切貧窮有情成就之法。「有八大部多女：一名部底、二名尾沙尼、三名星呬儞、四名訶悉儞、五名曩胝、六名囉帝、七名迦彌濕嚩(二合)哩、八名禰吠。此八部多女，能為持誦之者作成就故。若有行人於夜分中往其樹下，持誦真言至第三日滿八千遍，然後作大供養，燒安悉香，復誦真言至中夜時，尾部沙尼部多女即現人前，用白檀香水獻閼伽，令彼歡喜。若欲為母，彼即為母如子養育，日給衣服飲食可贍百人。若欲為妻，忻悅和合，日給金錢一千。若為姊妹，百由旬內所有端正女人即為將來，及與聖藥寶藏等悉充足。復次於夜分中往尸陀林中誦真言一阿庾多，時軍拏羅賀哩尼部多女即現人前，用血獻閼伽令彼歡喜。時持誦者求彼為母，女即允之如子養育，一切所須悉令豐足。

「復次往空閑宮觀之內，誦真言一阿庾多，時賀哩尼部多女即來現身，與彼為妻同作歡樂，日給金錢二十五文、名衣百件，持誦人等一十二人豐足有餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往空閑宮觀之內，誦真言一阿庾多，時賀哩尼部多女即來現身，與彼為妻同作歡樂，日給金錢二十五文、名衣百件，持誦人等一十二人豐足有餘。

「復次往大自在天宮觀之內，誦真言一阿庾多，時星呬儞部多女即來現前。女云：『呼我何作？』持誦者曰：『求汝為妻。』女即相允，日給金錢八文、名衣一對及種種聖藥等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往大自在天宮觀之內，誦真言一阿庾多，時星呬儞部多女即來現前。女云：『呼我何作？』持誦者曰：『求汝為妻。』女即相允，日給金錢八文、名衣一對及種種聖藥等。

「復次於金剛手菩薩前畫部多女像，散迦囉尾囉花供養，誦真言至中夜。時訶悉儞部多女即來現身，以白檀香水獻閼伽令彼歡喜。女曰：『呼我何作？』行人言曰：『要為僕從。』女即聽允，衣服飲食須者給足。若畜積不使，女不復與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於金剛手菩薩前畫部多女像，散迦囉尾囉花供養，誦真言至中夜。時訶悉儞部多女即來現身，以白檀香水獻閼伽令彼歡喜。女曰：『呼我何作？』行人言曰：『要為僕從。』女即聽允，衣服飲食須者給足。若畜積不使，女不復與。

「復次曩致部多女僕從成就法。不作持誦不作護摩，亦不在先精熟法事，但念金剛手菩薩名號，一切所用皆悉成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次曩致部多女僕從成就法。不作持誦不作護摩，亦不在先精熟法事，但念金剛手菩薩名號，一切所用皆悉成就。

「復次持誦者夜分中於本舍門前，持誦真言至三日內，彼囉帝部多女即來現前，一切承事而為僕從，乃至修補房舍及耕種等常自營辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者夜分中於本舍門前，持誦真言至三日內，彼囉帝部多女即來現前，一切承事而為僕從，乃至修補房舍及耕種等常自營辦。

「復次持誦者往寂靜之處，於夜分用酒肉食而復出生，誦真言一千遍至第七日，彼迦彌濕嚩哩部多女即現人前，以血獻閼伽。告言：『呼我何作？』持誦者言：『汝為我妻。』女即允之，滿一切願令得自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往寂靜之處，於夜分用酒肉食而復出生，誦真言一千遍至第七日，彼迦彌濕嚩哩部多女即現人前，以血獻閼伽。告言：『呼我何作？』持誦者言：『汝為我妻。』女即允之，滿一切願令得自在。

「復次往詣宮觀之內安置宿臥，用白檀香、惹帝花等作供養，燒安悉香，彼部多女即來現身，作童女相金色，一切莊嚴。即為妻子同作歡樂，日給金錢八文、名衣一對及上味飲食等。又此部多女往毘沙門天王宮內，取彼珍寶而以與之。」如是金剛手說降伏八部多女成就之法已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往詣宮觀之內安置宿臥，用白檀香、惹帝花等作供養，燒安悉香，彼部多女即來現身，作童女相金色，一切莊嚴。即為妻子同作歡樂，日給金錢八文、名衣一對及上味飲食等。又此部多女往毘沙門天王宮內，取彼珍寶而以與之。」如是金剛手說降伏八部多女成就之法已。

歸命金剛手， 忿怒大威力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命金剛手， 忿怒大威力，

說此祕密言， 調此難調者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此祕密言， 調此難調者。

爾時金剛手菩薩復說殺一切天龍夜叉諸部多等真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說殺一切天龍夜叉諸部多等真言曰：

「唵(引)賀曩賀曩薩哩嚩(二合)摩(引)囉野嚩日囉(二合)入嚩(二合引)隷(引)吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)賀曩賀曩薩哩嚩(二合)摩(引)囉野嚩日囉(二合)入嚩(二合引)隷(引)吽發吒(半音)」

爾時菩薩說此真言之時，變為金剛熾焰，遍滿三千大千世界。復說此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩說此真言之時，變為金剛熾焰，遍滿三千大千世界。復說此真言曰：

「吽賀曩發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽賀曩發吒(半音)」

說此法時，所有梵天、那羅延天、大自在天，及無數持明天、龍神、夜叉、必隷多、必舍左、巘馱哩嚩、緊曩囉、摩護囉、誐誐嚕拏及一切天人，悉皆破壞俱獲命終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，所有梵天、那羅延天、大自在天，及無數持明天、龍神、夜叉、必隷多、必舍左、巘馱哩嚩、緊曩囉、摩護囉、誐誐嚕拏及一切天人，悉皆破壞俱獲命終。

爾時文殊師利菩薩摩訶薩覩斯神力，怪未曾有，而唱是言：「善哉善哉！金剛手大祕密主！能為末法眾生作大利益，降伏一切天龍鬼等，令於有情廣行饒益。」爾時會中彼諸天女即從座起，頭面禮金剛手足，各各說自根本心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩摩訶薩覩斯神力，怪未曾有，而唱是言：「善哉善哉！金剛手大祕密主！能為末法眾生作大利益，降伏一切天龍鬼等，令於有情廣行饒益。」爾時會中彼諸天女即從座起，頭面禮金剛手足，各各說自根本心真言曰：

「唵(引)室哩(二合引)舍始禰(引)麼也(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)舍始禰(引)麼也(二合引)」

「唵(引)室哩(二合引)底路(引)多摩(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)底路(引)多摩(引)」

「唵(引)室哩(二合引)建(引)左曩摩(引)攞(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)建(引)左曩摩(引)攞(引)」

「唵(引)室哩(二合引)紇哩(二合引)軍拏攞賀(引)哩(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)紇哩(二合引)軍拏攞賀(引)哩(引)」

「唵(引)吽囉怛曩(二合)摩(引)攞(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽囉怛曩(二合)摩(引)攞(引)」

「唵(引)酥嚕(二合)烏哩嚩(二合)細(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)酥嚕(二合)烏哩嚩(二合)細(引)」

「唵(引)鑁(引)悉哩(二合引)部沙尼(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鑁(引)悉哩(二合引)部沙尼(引)」

「復說天女成就法。時持誦者往山頂上結跏趺坐，誦真言一洛叉，必得成就。復次於十五日隨力作供養及燃酥燈，竟夜持誦至明旦，時彼女即來而現本身。用白檀香水獻閼伽，女即問云：『欲何所作？』行人言曰：『要汝為妻。』女即聽允，復與聖物聖藥等。食此藥者獲壽千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說天女成就法。時持誦者往山頂上結跏趺坐，誦真言一洛叉，必得成就。復次於十五日隨力作供養及燃酥燈，竟夜持誦至明旦，時彼女即來而現本身。用白檀香水獻閼伽，女即問云：『欲何所作？』行人言曰：『要汝為妻。』女即聽允，復與聖物聖藥等。食此藥者獲壽千歲。

「復次持誦者食白檀香并乳，然後誦真言一阿庾多，至第七日作廣大供養。時底路怛摩天女即來現身，所求成就。復次於初八日，往山頂上跏趺而坐，竟夜持誦至明旦，時彼女現端嚴相於面前立，與持誦者默作歡樂，復負行人往詣諸天，所為自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者食白檀香并乳，然後誦真言一阿庾多，至第七日作廣大供養。時底路怛摩天女即來現身，所求成就。復次於初八日，往山頂上跏趺而坐，竟夜持誦至明旦，時彼女現端嚴相於面前立，與持誦者默作歡樂，復負行人往詣諸天，所為自在。

「復次持誦者往二河合流之岸，誦真言八千遍，至第七日作廣大供養，燒安悉香，復持誦竟夜至旦。彼建左曩摩攞天女即來現前，所求成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往二河合流之岸，誦真言八千遍，至第七日作廣大供養，燒安悉香，復持誦竟夜至旦。彼建左曩摩攞天女即來現前，所求成就。

「復次持誦者不擇日月星辰，亦不持齋戒，即往山頂上誦真言一阿庾多，復誦真言至中夜，時彼軍拏攞賀哩尼天女即現人前，與彼為妻，日給金錢十萬，復負行人詣四大洲，及與聖藥聖物等，所須滿願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者不擇日月星辰，亦不持齋戒，即往山頂上誦真言一阿庾多，復誦真言至中夜，時彼軍拏攞賀哩尼天女即現人前，與彼為妻，日給金錢十萬，復負行人詣四大洲，及與聖藥聖物等，所須滿願。

「復次持誦之者往宮觀內，誦真言八千遍至一月。月盡日復誦至中夜，時囉怛曩摩攞天女即來現身，作鈴鐸聲即獻華座。持誦者曰：『善來天女。』彼女言曰：『呼我何作？』持誦者曰：『我要為妻。』女即聽允，盡心承事所求皆得，獲壽一千歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦之者往宮觀內，誦真言八千遍至一月。月盡日復誦至中夜，時囉怛曩摩攞天女即來現身，作鈴鐸聲即獻華座。持誦者曰：『善來天女。』彼女言曰：『呼我何作？』持誦者曰：『我要為妻。』女即聽允，盡心承事所求皆得，獲壽一千歲。

「復次持誦者於月一日，往寂靜處作供養，用白檀香作曼拏羅，燒安悉香，日日三時誦真言八千遍。至十五日作大供養，時㘕婆天女至明旦時現身而來，即得為妻同作歡樂，復與種種聖藥等；若彼不來，即得命終。復令行人壽命一萬歲，命終之後生於王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者於月一日，往寂靜處作供養，用白檀香作曼拏羅，燒安悉香，日日三時誦真言八千遍。至十五日作大供養，時㘕婆天女至明旦時現身而來，即得為妻同作歡樂，復與種種聖藥等；若彼不來，即得命終。復令行人壽命一萬歲，命終之後生於王宮。

「復次持誦者往宮觀內，燒白檀香，誦真言一阿庾多。至一月盡日，隨力作供養，復誦真言夜至明旦，彼烏哩嚩尸天女即現人前，與獻華座。告言：『善來。』女言：『呼我何作？』持誦者曰：『要汝為妻。』女即允之，及與種種聖藥等，壽命一千歲。復次於潔淨處，用樺皮上以恭俱摩香畫彼部沙尼天女形像，燒白檀香誦真言一月。至月盡日作廣大供養，復誦真言至中夜，時彼天女即現人前用作歡樂，復與金銀真珠及種種聖藥等，日給上妙飲食令其安隱。」如是金剛手菩薩說八天女成就之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次持誦者往宮觀內，燒白檀香，誦真言一阿庾多。至一月盡日，隨力作供養，復誦真言夜至明旦，彼烏哩嚩尸天女即現人前，與獻華座。告言：『善來。』女言：『呼我何作？』持誦者曰：『要汝為妻。』女即允之，及與種種聖藥等，壽命一千歲。復次於潔淨處，用樺皮上以恭俱摩香畫彼部沙尼天女形像，燒白檀香誦真言一月。至月盡日作廣大供養，復誦真言至中夜，時彼天女即現人前用作歡樂，復與金銀真珠及種種聖藥等，日給上妙飲食令其安隱。」如是金剛手菩薩說八天女成就之法。

爾時金剛手菩薩復說是言：「若諸天女不為行人成就所求，誦此忿怒明王真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說是言：「若諸天女不為行人成就所求，誦此忿怒明王真言曰：

「唵(引)紇哩(二合引)阿(引)羯茶阿母劍吽𠺁(入)發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)紇哩(二合引)阿(引)羯茶阿母劍吽𠺁(入)發吒(半音)」

「誦此真言之時，彼諸天女皆令破壞，身為百分。復誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言之時，彼諸天女皆令破壞，身為百分。復誦此真言曰：

「唵(引)滿馱滿馱賀賀吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)滿馱滿馱賀賀吽發吒(半音)」

「唵(引)左攞左攞嚩舍摩(引)曩野吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左攞左攞嚩舍摩(引)曩野吽發吒(半音)」

「誦此真言令諸天女深生敬愛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言令諸天女深生敬愛。」

爾時金剛手菩薩為利益眾生故，復說八天女成就之法。「若復有人於此法教，信重三寶受持讀誦，得最上快樂所求成就。彼部多女等，或為母、或為姊妹、或為妻子僕從等，皆現本身，令彼有情悉獲利樂。復說印相法。以二手作拳，以二手作旋舞，以二中指如針。此時八天女印，能除一切苦惱。復用二手如執劍，此印降伏一切天女，句召現前，成就一切事。復用二手作蓮華旋舞，此印能降一切天女令作僕從等。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩為利益眾生故，復說八天女成就之法。「若復有人於此法教，信重三寶受持讀誦，得最上快樂所求成就。彼部多女等，或為母、或為姊妹、或為妻子僕從等，皆現本身，令彼有情悉獲利樂。復說印相法。以二手作拳，以二手作旋舞，以二中指如針。此時八天女印，能除一切苦惱。復用二手如執劍，此印降伏一切天女，句召現前，成就一切事。復用二手作蓮華旋舞，此印能降一切天女令作僕從等。真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合引)鉢蹉(二合)囉娑(引)誐蹉吽𠺁(入)𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合引)鉢蹉(二合)囉娑(引)誐蹉吽𠺁(入)𠺁(入)」

「用此真言句召天女。復誦此真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用此真言句召天女。復誦此真言曰：

「唵(引)薩哩嚩(二合)薩哩嚩(二合)悉提部儗濕嚩(二合)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)薩哩嚩(二合)薩哩嚩(二合)悉提部儗濕嚩(二合)哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「此亦名句召真言。復說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此亦名句召真言。復說真言曰：

「唵(引)迦(引)摩必哩(二合)夜(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)迦(引)摩必哩(二合)夜(引)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「誦此真言，能令天女速得現前。復說真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，能令天女速得現前。復說真言曰：

「唵(引)鑁(引)暗(引)吽(引)吽(引)𠺁(引)𠺁(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鑁(引)暗(引)吽(引)吽(引)𠺁(引)𠺁(入)」

「誦此真言，能降伏一切天女作種種事，持誦之者必得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言，能降伏一切天女作種種事，持誦之者必得成就。」

爾時會中一切夜叉女即從座起，五體投地禮金剛手菩薩足，各各說自根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中一切夜叉女即從座起，五體投地禮金剛手菩薩足，各各說自根本真言曰：

「唵(引)阿(引)誐蹉酥囉遜那哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿(引)誐蹉酥囉遜那哩(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「此是羯諾羯嚩帝夜叉女真言。復說迦彌濕嚩(二合)哩夜叉女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是羯諾羯嚩帝夜叉女真言。復說迦彌濕嚩(二合)哩夜叉女真言曰：

「唵(引)阿(引)誐蹉迦(引)彌濕嚩(二合)哩(引)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)阿(引)誐蹉迦(引)彌濕嚩(二合)哩(引)娑嚩(二合)賀(引)」

「復說囉底夜叉女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說囉底夜叉女真言曰：

「唵(引)囉底必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)囉底必哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說鉢訥彌儞夜叉女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說鉢訥彌儞夜叉女真言曰：

「唵(引)鉢訥彌(二合)儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢訥彌(二合)儞(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說曩致夜叉女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說曩致夜叉女真言曰：

「唵(引)曩致(引)摩賀(引)曩致(引)酥嚕波曩致(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)曩致(引)摩賀(引)曩致(引)酥嚕波曩致(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「復說阿努囉儗儞夜叉女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說阿努囉儗儞夜叉女真言曰：

「唵(引)努囉(引)擬抳(引)每(引)度曩鉢哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)努囉(引)擬抳(引)每(引)度曩鉢哩(二合)曳(引)娑嚩(二合引)賀(引)」

「是名夜叉女真言祕密之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是名夜叉女真言祕密之法。」

復說八大夜叉女成就法。「持誦之人往金剛手菩薩宮殿之內，燒安悉香，每日三時誦真言三千遍，至一月內彼夜叉女即來現身。用白檀香水獻閼伽，時夜叉女或為母、或為姊妹、或為妻子等，隨行人之意。若令為妻，不得別行邪慾，彼即歡喜，日給金錢十萬，及與種種聖藥，所作自在。若為姊妹，亦與種種聖藥及聖物等，復取最上天女令其承事。又彼姊妹，所有過去未來現在之事一一宣說，令彼行人獲得種種快樂之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說八大夜叉女成就法。「持誦之人往金剛手菩薩宮殿之內，燒安悉香，每日三時誦真言三千遍，至一月內彼夜叉女即來現身。用白檀香水獻閼伽，時夜叉女或為母、或為姊妹、或為妻子等，隨行人之意。若令為妻，不得別行邪慾，彼即歡喜，日給金錢十萬，及與種種聖藥，所作自在。若為姊妹，亦與種種聖藥及聖物等，復取最上天女令其承事。又彼姊妹，所有過去未來現在之事一一宣說，令彼行人獲得種種快樂之事。」