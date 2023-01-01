佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經

佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

真實變化大勢身， 大身堅牢能破他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真實變化大勢身， 大身堅牢能破他，

如日壞劫大熾燃， 菩薩圓光亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日壞劫大熾燃， 菩薩圓光亦如是。

功德清淨大寶海， 善能安住佛剎中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德清淨大寶海， 善能安住佛剎中，

時我一心歸命禮， 降伏部多最上王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時我一心歸命禮， 降伏部多最上王。

爾時佛告三界主金剛手菩薩：「說降伏一切部多大教王成就之法。」時金剛手菩薩言：「若有持誦之者求成就法，於二河岸或尸陀林中，或大樹下或賢聖宮觀，或金剛手菩薩宮殿之內，如是等處所作之法必得成就。若諸部多經剎那間不令成就，我即往彼破壞部多。」爾時大自在天合掌向前，頭面禮足白菩薩言：「為我說此大金剛手忿怒主殺諸部多祕密神呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛告三界主金剛手菩薩：「說降伏一切部多大教王成就之法。」時金剛手菩薩言：「若有持誦之者求成就法，於二河岸或尸陀林中，或大樹下或賢聖宮觀，或金剛手菩薩宮殿之內，如是等處所作之法必得成就。若諸部多經剎那間不令成就，我即往彼破壞部多。」爾時大自在天合掌向前，頭面禮足白菩薩言：「為我說此大金剛手忿怒主殺諸部多祕密神呪。」

爾時金剛手菩薩讚言：「善哉善哉！汝能請我說彼降伏一切部多祕密之法。我今說之。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩讚言：「善哉善哉！汝能請我說彼降伏一切部多祕密之法。我今說之。真言曰：

「唵(引)嚩日羅入嚩(二合引)隷(去)賀曩賀曩薩哩嚩(二合)部旦(引)吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日羅入嚩(二合引)隷(去)賀曩賀曩薩哩嚩(二合)部旦(引)吽發吒(半音)」

爾時金剛手菩薩說此真言已，於身毛孔中出無數金剛熾焰。出彼焰時，一切部多及諸眷屬，於其身分悉皆乾枯而得命終，所有一切天人、帝釋、梵王、那羅延等亦復命終。一切如來悉皆驚怪，俱發聲言：「善哉善哉！大吉祥金剛手三界主！於如來法末之時，善能調伏一切部多及諸眷屬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩說此真言已，於身毛孔中出無數金剛熾焰。出彼焰時，一切部多及諸眷屬，於其身分悉皆乾枯而得命終，所有一切天人、帝釋、梵王、那羅延等亦復命終。一切如來悉皆驚怪，俱發聲言：「善哉善哉！大吉祥金剛手三界主！於如來法末之時，善能調伏一切部多及諸眷屬。」

爾時金剛手菩薩復說甘露祕密真言，令諸部多速得還命。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說甘露祕密真言，令諸部多速得還命。真言曰：

「唵(引)嚩日羅(二合引)喻試娑囉娑囉濕彌(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日羅(二合引)喻試娑囉娑囉濕彌(二合)」

時金剛手菩薩說此真言，於自手臂出大甘露風，入一切部多及彼眷屬身中，即得還命，從地而起驚怖顫掉，見大菩薩威德熾盛，告言：「菩薩救我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時金剛手菩薩說此真言，於自手臂出大甘露風，入一切部多及彼眷屬身中，即得還命，從地而起驚怖顫掉，見大菩薩威德熾盛，告言：「菩薩救我。」

爾時大部多主無能勝，亦起合掌，頭面禮足，告菩薩言：「願垂慈愍救護我等。」菩薩告言：「汝等部多及其眷屬，依我法教利益一切眾生，我即救汝。所有四大洲界閻浮提內一切眾生，作法持誦悉令成就。所求聖藥聖寶，或金銀真珠瑠璃、鉢訥摩囉誐寶、酥哩也建底寶、贊捺囉建底寶，及最上飲食衣服好香華等，悉令充足。」部多答言：「如是作法持誦之者，如上珍寶我令充足，亦復親近承事供養。」菩薩告言：「若持此一切如來教法，所須香華衣服及諸珍寶悉得受用。」部多復言：「所有王怖、冤敵怖乃至虎狼師子等怖，悉令解脫無諸障礙。」菩薩復言：「無能勝大部多主！汝等諦聽。於末世中所有懈怠有情，破戒之人、作惡業人、大妄語人等，如所作法悉令成就。若不成就，汝部多女、天女、龍女、夜叉女、阿修羅女、緊那羅女、摩睺羅伽女、迦樓那女、毘舍遮女、乾闥婆女等，我令不空大金剛破碎頭目，速得命終墮八大地獄。」爾時一切如來讚言：「善哉善哉！金剛手！為未來世一切眾生作大利益，善說大菩薩不空成就精進大威力，善轉一切法輪除一切苦種種廣大儀則印呪㡧像成就之法。」爾時金剛手菩薩復說還命真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大部多主無能勝，亦起合掌，頭面禮足，告菩薩言：「願垂慈愍救護我等。」菩薩告言：「汝等部多及其眷屬，依我法教利益一切眾生，我即救汝。所有四大洲界閻浮提內一切眾生，作法持誦悉令成就。所求聖藥聖寶，或金銀真珠瑠璃、鉢訥摩囉誐寶、酥哩也建底寶、贊捺囉建底寶，及最上飲食衣服好香華等，悉令充足。」部多答言：「如是作法持誦之者，如上珍寶我令充足，亦復親近承事供養。」菩薩告言：「若持此一切如來教法，所須香華衣服及諸珍寶悉得受用。」部多復言：「所有王怖、冤敵怖乃至虎狼師子等怖，悉令解脫無諸障礙。」菩薩復言：「無能勝大部多主！汝等諦聽。於末世中所有懈怠有情，破戒之人、作惡業人、大妄語人等，如所作法悉令成就。若不成就，汝部多女、天女、龍女、夜叉女、阿修羅女、緊那羅女、摩睺羅伽女、迦樓那女、毘舍遮女、乾闥婆女等，我令不空大金剛破碎頭目，速得命終墮八大地獄。」爾時一切如來讚言：「善哉善哉！金剛手！為未來世一切眾生作大利益，善說大菩薩不空成就精進大威力，善轉一切法輪除一切苦種種廣大儀則印呪㡧像成就之法。」爾時金剛手菩薩復說還命真言曰：

「唵(引)羯茶羯茶羯囉羯囉蜜哩(二合)旦𡁠(去)嚩(引)波野紇哩(二合)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)羯茶羯茶羯囉羯囉蜜哩(二合)旦𡁠(去)嚩(引)波野紇哩(二合)」

說此真言已，一切天人迷悶躄地大怖顫動從地起已。時大自在天白菩薩：「救我。」爾時金剛手菩薩安慰彼言：「莫怖莫怖。我為汝等降伏部多主故，令一切天人敬愛故。」爾時一切諸天天女亦作是言：「金剛手大忿怒主！救我救我。」菩薩告言：「汝等天女，若後有人受持我法，速令成就。當為承事，及與金銀瑠璃真珠珍寶、鉢訥摩囉誐寶等一切財物。」時諸天女、天童女、夜叉女等俱發聲言：「於未來世若有受持菩薩法者，我等當為承事，所求財寶一切給與。若違教旨不為給事，令我種族悉皆破壞。」菩薩復言：「若違我教，則謗一切如來，汝等及一切部多頭目破壞，即得命終墮八大地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此真言已，一切天人迷悶躄地大怖顫動從地起已。時大自在天白菩薩：「救我。」爾時金剛手菩薩安慰彼言：「莫怖莫怖。我為汝等降伏部多主故，令一切天人敬愛故。」爾時一切諸天天女亦作是言：「金剛手大忿怒主！救我救我。」菩薩告言：「汝等天女，若後有人受持我法，速令成就。當為承事，及與金銀瑠璃真珠珍寶、鉢訥摩囉誐寶等一切財物。」時諸天女、天童女、夜叉女等俱發聲言：「於未來世若有受持菩薩法者，我等當為承事，所求財寶一切給與。若違教旨不為給事，令我種族悉皆破壞。」菩薩復言：「若違我教，則謗一切如來，汝等及一切部多頭目破壞，即得命終墮八大地獄。」

爾時金剛手大忿怒主讚言：「善哉善哉！汝諸女等，於後末法之時若有受持之者，親自護衛承事供養。」爾時復有無能勝大部多主及彼眷屬，皆從座起合掌向前，禮彼金剛手大忿怒主足，說自本心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手大忿怒主讚言：「善哉善哉！汝諸女等，於後末法之時若有受持之者，親自護衛承事供養。」爾時復有無能勝大部多主及彼眷屬，皆從座起合掌向前，禮彼金剛手大忿怒主足，說自本心真言曰：

「唵(引)室哩(二合)摩賀(引)部多俱羅遜捺哩吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合)摩賀(引)部多俱羅遜捺哩吽」

「唵(引)室哩(二合)尾惹野遜那哩紇哩(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合)尾惹野遜那哩紇哩(二合引)」

「唵(引)室哩(二合引)尾摩攞遜那哩阿(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)尾摩攞遜那哩阿(引)」

「唵(引)室哩(二合引)囉底遜那哩嚩(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)囉底遜那哩嚩(引)」

「唵(引)室哩(二合引)摩努賀囉遜那哩尾(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)摩努賀囉遜那哩尾(引)」

「唵(引)室哩(二合引)馱嚩攞遜那哩莽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)馱嚩攞遜那哩莽」

「唵(引)室哩(二合引)作乞芻(二合)滿曩遜那哩帝(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)室哩(二合引)作乞芻(二合)滿曩遜那哩帝(引)」

「此真言攝如是大部多主，能施持誦之人富貴吉祥。」爾時復說緊那羅女成就之法：「若人持誦，須臾之間速得成就。復誦金剛手菩薩名號，一切部多及彼眷屬皆來承事如為婢從。」菩薩復言：「若汝等眷屬不依我三昧者，汝等眷屬皆令破壞。」時無能勝大部多主白菩薩言：「自今我等皆依菩薩三昧而住，所有世間一切持誦之者悉獲成就。若為障礙所作不成，我等種族速得破壞，復獲背一切如來三昧大罪，令忿怒金剛破碎我頭，命終之後墮八大地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言攝如是大部多主，能施持誦之人富貴吉祥。」爾時復說緊那羅女成就之法：「若人持誦，須臾之間速得成就。復誦金剛手菩薩名號，一切部多及彼眷屬皆來承事如為婢從。」菩薩復言：「若汝等眷屬不依我三昧者，汝等眷屬皆令破壞。」時無能勝大部多主白菩薩言：「自今我等皆依菩薩三昧而住，所有世間一切持誦之者悉獲成就。若為障礙所作不成，我等種族速得破壞，復獲背一切如來三昧大罪，令忿怒金剛破碎我頭，命終之後墮八大地獄。」

爾時金剛手菩薩復說八大部多主最上成就處所。「或河岸上或尸陀林，或金剛手菩薩宮殿內，於此作法，一切部多女等決定俱來，令得成就無復疑惑。」復說成就印法。「左手作堅固拳，舒出中指，此印用召請及供養，令最上部多速與成就。以二手合拳舒頭指，此印能令持三昧者，部多女速與成就。以左手作堅固拳竪小指，此印能令一切部多現前與作成就。復舒左手頭指如鉤捺大母指，此印能降伏一切部多。以左手頭指及無名指舒展，能鉤一切部多及除一切魔。以左手作拳竪大母指，此印能現前一切部多女。以右手作拳竪小指，此是部多女三昧印，能作一切事。以二手各舒，用右手安腰側，左手安右肩上，此是最上根本心一切部多女大印。結印之間得一切部多女速來現前，若不速來身分乾枯不久命終。」爾時金剛手忿怒主復言：「若有部多女不依我三昧者，以此忿怒真言與前真言同誦。真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩復說八大部多主最上成就處所。「或河岸上或尸陀林，或金剛手菩薩宮殿內，於此作法，一切部多女等決定俱來，令得成就無復疑惑。」復說成就印法。「左手作堅固拳，舒出中指，此印用召請及供養，令最上部多速與成就。以二手合拳舒頭指，此印能令持三昧者，部多女速與成就。以左手作堅固拳竪小指，此印能令一切部多現前與作成就。復舒左手頭指如鉤捺大母指，此印能降伏一切部多。以左手頭指及無名指舒展，能鉤一切部多及除一切魔。以左手作拳竪大母指，此印能現前一切部多女。以右手作拳竪小指，此是部多女三昧印，能作一切事。以二手各舒，用右手安腰側，左手安右肩上，此是最上根本心一切部多女大印。結印之間得一切部多女速來現前，若不速來身分乾枯不久命終。」爾時金剛手忿怒主復言：「若有部多女不依我三昧者，以此忿怒真言與前真言同誦。真言曰：

「唵(引)羯荼阿(引)羯荼窣𭍌(二合)紇哩(二合引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)羯荼阿(引)羯荼窣𭍌(二合)紇哩(二合引)」

誦已稱部多女名，復誦此呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誦已稱部多女名，復誦此呪：

「吽𠷑吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吽𠷑吒(半音)」

「如是誦八百遍，諸部多女悉皆速來。若彼不來，眼目頭面破壞乾枯，不久命終。若作法之處於二河岸上，用白檀香塗曼拏羅，即散香華燒安悉香，誦此真言八千遍，必得成就。若於夜分誦此真言一千遍，決定速來，隨意所求悉皆充足，至旦却迴復留黃金百兩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是誦八百遍，諸部多女悉皆速來。若彼不來，眼目頭面破壞乾枯，不久命終。若作法之處於二河岸上，用白檀香塗曼拏羅，即散香華燒安悉香，誦此真言八千遍，必得成就。若於夜分誦此真言一千遍，決定速來，隨意所求悉皆充足，至旦却迴復留黃金百兩。

「復次於河岸上，用白檀香塗曼拏羅，用酪飯出生加持八百遍，如是七日之內彼決定來。用閼伽水淨手令彼歡喜，彼女告言：『子呼我何作？』持誦者言：『我要求官，衣食豐足，世所崇重。』部多女言：『汝願我從。』復次往金剛手菩薩殿內，用迦囉尾囉華散上，燒安悉香誦真言八千遍，必得成就。復次於夜分寂靜之處，加持一千遍，部多女速來。即獻華座，問訊彼女：『汝今善來，與我為妻。』女即隨意，及與最上聖藥聖物等，能除一切冤家。女即背負其夫詣諸天宮，獲其壽命滿一萬歲。復次往彼河岸，用白華白香乳香焚燒，誦真言八千遍，即得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於河岸上，用白檀香塗曼拏羅，用酪飯出生加持八百遍，如是七日之內彼決定來。用閼伽水淨手令彼歡喜，彼女告言：『子呼我何作？』持誦者言：『我要求官，衣食豐足，世所崇重。』部多女言：『汝願我從。』復次往金剛手菩薩殿內，用迦囉尾囉華散上，燒安悉香誦真言八千遍，必得成就。復次於夜分寂靜之處，加持一千遍，部多女速來。即獻華座，問訊彼女：『汝今善來，與我為妻。』女即隨意，及與最上聖藥聖物等，能除一切冤家。女即背負其夫詣諸天宮，獲其壽命滿一萬歲。復次往彼河岸，用白華白香乳香焚燒，誦真言八千遍，即得成就。

「復次於夜分，誦真言一千遍，彼女定來。即以香華水淨手，然後告言：『與我為妹。』女即為妹，復與聖藥聖物等，所有千由旬內所要女人，即時取來。復於賢聖空閑殿內，依法出生志心供養，誦真言八千遍，速得成就。或誦一千遍，彼女定來，即以為妻，日與千錢。後背負於夫往詣遠處，夫得一切自在，獲壽五千歲，命終之後得生王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於夜分，誦真言一千遍，彼女定來。即以香華水淨手，然後告言：『與我為妹。』女即為妹，復與聖藥聖物等，所有千由旬內所要女人，即時取來。復於賢聖空閑殿內，依法出生志心供養，誦真言八千遍，速得成就。或誦一千遍，彼女定來，即以為妻，日與千錢。後背負於夫往詣遠處，夫得一切自在，獲壽五千歲，命終之後得生王宮。

「復次往二河合流之岸獻酒肉食，散迦囉尾囉華，燒安悉香，誦真言八千遍，速得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往二河合流之岸獻酒肉食，散迦囉尾囉華，燒安悉香，誦真言八千遍，速得成就。

「復次夜分中作廣大供養，復燃酥燈，誦真言一千遍，時部多女五女從來。持誦者曰：『與我為妻。』彼女默然許之。若彼不允，即得破壞。日日背負於夫往詣諸天，令得自在，壽五千歲，命終之後得生王宮。復次成就法，於河岸上用恭俱摩香作曼拏羅，燒沈香依法出生，誦真言八千遍，所作成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次夜分中作廣大供養，復燃酥燈，誦真言一千遍，時部多女五女從來。持誦者曰：『與我為妻。』彼女默然許之。若彼不允，即得破壞。日日背負於夫往詣諸天，令得自在，壽五千歲，命終之後得生王宮。復次成就法，於河岸上用恭俱摩香作曼拏羅，燒沈香依法出生，誦真言八千遍，所作成就。

「復次作廣大供養，誦真言一千遍，彼部多女放大光明，四遠照曜而來現前。以白檀香水灑淨，女即歡喜，而自問言：『呼我何作？』持誦者曰：『為我作母。』女遂許之，如法養育，日贍五百人供給所須，獲壽一萬歲，命終之後生婆羅門家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次作廣大供養，誦真言一千遍，彼部多女放大光明，四遠照曜而來現前。以白檀香水灑淨，女即歡喜，而自問言：『呼我何作？』持誦者曰：『為我作母。』女遂許之，如法養育，日贍五百人供給所須，獲壽一萬歲，命終之後生婆羅門家。

「復次成就之法，於二河合流之岸作廣大供養，燃於酥燈。於夜分誦真言八千遍，時部多女放大光明而來現前，問言：『呼我何作？』持誦者曰：『我欲自在受於快樂。』彼女即允，日與金錢十萬，獲壽一萬歲，命終之後生為人主。此是八大部多女主成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次成就之法，於二河合流之岸作廣大供養，燃於酥燈。於夜分誦真言八千遍，時部多女放大光明而來現前，問言：『呼我何作？』持誦者曰：『我欲自在受於快樂。』彼女即允，日與金錢十萬，獲壽一萬歲，命終之後生為人主。此是八大部多女主成就之法。」

爾時住尸陀林部多女從座而起，五體投地禮金剛手菩薩是，恭敬合掌說自根本真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時住尸陀林部多女從座而起，五體投地禮金剛手菩薩是，恭敬合掌說自根本真言曰：

「唵(引)訖哩(二合)吽賀(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)訖哩(二合)吽賀(入)」

復說住尸陀林部多女句召真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說住尸陀林部多女句召真言曰：

「唵(引)吽羯茶羯茶薩哩嚩(二合)部(引)多(引)喃薩摩野摩耨波(引)羅野賀囉賀囉滿馱滿馱阿(引)訖囉(二合)摩訶(引)迦哩沙(二合)野普摩賀(引)嘮捺哩(二合)尾濕摩(引)舍(引)曩嚩(引)悉儞阿(引)誐蹉尸伽朗(二合)度嚨發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽羯茶羯茶薩哩嚩(二合)部(引)多(引)喃薩摩野摩耨波(引)羅野賀囉賀囉滿馱滿馱阿(引)訖囉(二合)摩訶(引)迦哩沙(二合)野普摩賀(引)嘮捺哩(二合)尾濕摩(引)舍(引)曩嚩(引)悉儞阿(引)誐蹉尸伽朗(二合)度嚨發吒(半音)」

復說一切部多女三昧真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說一切部多女三昧真言曰：

「唵(引)度曩度曩左羅左羅左(引)羅野左羅野鉢囉(二合)尾舍鉢囉(二合)尾舍賀囉賀囉底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)三摩野摩耨波(引)羅野部濕摩(二合)舍(引)曩鉢囉(二合)吠(去)始儞吽吽𠷑吒(半音)𠷑吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)度曩度曩左羅左羅左(引)羅野左羅野鉢囉(二合)尾舍鉢囉(二合)尾舍賀囉賀囉底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)三摩野摩耨波(引)羅野部濕摩(二合)舍(引)曩鉢囉(二合)吠(去)始儞吽吽𠷑吒(半音)𠷑吒(半音)娑嚩(二合引)賀(引)」

復說難瑟吒囉(二合引)羯囉(引)梨部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說難瑟吒囉(二合引)羯囉(引)梨部多女真言曰：

「唵(引)左羅左羅達迦達迦摩賀(引)部底儞(去)娑(引)達迦(引)喃必哩(二合)夜(引)拽娑囉娑囉尾娑囉尾娑囉羯茶羯茶惹(仁左反)羅播(二合)波野惹羅播(二合)波野伴惹伴惹覽誐覽誐仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩恨拏(二合)吽吽𠷑吒𠷑吒(半音)紇哩(二合)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)左羅左羅達迦達迦摩賀(引)部底儞(去)娑(引)達迦(引)喃必哩(二合)夜(引)拽娑囉娑囉尾娑囉尾娑囉羯茶羯茶惹(仁左反)羅播(二合)波野惹羅播(二合)波野伴惹伴惹覽誐覽誐仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩恨拏(二合)吽吽𠷑吒𠷑吒(半音)紇哩(二合)娑嚩(二合)賀(引)」

復說具囉目契部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說具囉目契部多女真言曰：

「唵(引)具囉目契濕摩(二合)舍(引)曩嚩(引)始儞(引)娑達迦(引)耨俱隷(去)阿鉢囉(二合)底賀多唵(引)拏曩莫(入)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)具囉目契濕摩(二合)舍(引)曩嚩(引)始儞(引)娑達迦(引)耨俱隷(去)阿鉢囉(二合)底賀多唵(引)拏曩莫(入)娑嚩(二合引)賀(引)」

復說部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說部多女真言曰：

「唵(引)惹哩惹(二合)囉目契尾囉尾囉尾囉唧多(引)哩唧(二合)多薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)婆演迦哩(去)賀曩賀曩捺賀捺賀鉢左鉢左摩(引)囉野摩(引)囉野阿迦(引)羅蜜哩(二合)怛踰(二合)婆演迦哩薩哩嚩(二合)曩(引)誐婆演迦哩(引)阿吒吒賀西儞(引)薩哩嚩(二合)部帝濕嚩(二合)哩他(引)他(引)他(引)他(引)馱(引)馱(引)馱(引)馱(引)唵(引)唵(引)唵(引)唵(引)娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)迦摩羅路左儞」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)惹哩惹(二合)囉目契尾囉尾囉尾囉唧多(引)哩唧(二合)多薩哩嚩(二合)設咄嚕(二合)婆演迦哩(去)賀曩賀曩捺賀捺賀鉢左鉢左摩(引)囉野摩(引)囉野阿迦(引)羅蜜哩(二合)怛踰(二合)婆演迦哩薩哩嚩(二合)曩(引)誐婆演迦哩(引)阿吒吒賀西儞(引)薩哩嚩(二合)部帝濕嚩(二合)哩他(引)他(引)他(引)他(引)馱(引)馱(引)馱(引)馱(引)唵(引)唵(引)唵(引)唵(引)娑嚩(二合引)賀(引)唵(引)迦摩羅路左儞」

「如是真言，若人志心依法持誦，此部多女悉能愛護一切眾生，令離苦惱。彼持誦者若以酒食魚肉及種種美饌出生供養，即得歡喜，親近承事如婢從等，日與持誦者衣服一對、金錢一文，乃至百由旬內所須女人，即時將至承事供給，直至命終彼方捨離。如是金剛手大教王降伏毘舍遮女成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是真言，若人志心依法持誦，此部多女悉能愛護一切眾生，令離苦惱。彼持誦者若以酒食魚肉及種種美饌出生供養，即得歡喜，親近承事如婢從等，日與持誦者衣服一對、金錢一文，乃至百由旬內所須女人，即時將至承事供給，直至命終彼方捨離。如是金剛手大教王降伏毘舍遮女成就之法。」

爾時贊拏迦怛也野儞大惡部多女，於大會中即從座起，五體投地禮金剛手大忿怒主足，合掌恭敬說自根本心真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時贊拏迦怛也野儞大惡部多女，於大會中即從座起，五體投地禮金剛手大忿怒主足，合掌恭敬說自根本心真言曰：

「唵(引)骨嚨(二合)吽發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)骨嚨(二合)吽發吒(半音)」

復說酥囉迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說酥囉迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰：

「唵(引)吽入嚩(二合)羅吽𠷑吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)吽入嚩(二合)羅吽𠷑吒(半音)」

復說摩賀迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說摩賀迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰：

「唵(引)訖哩(二合引)紇哩(二合引)吽吽呬(引)呬(引)發吒(半音)發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)訖哩(二合引)紇哩(二合引)吽吽呬(引)呬(引)發吒(半音)發吒(半音)娑嚩(二合)賀(引)」

復說嘮捺羅迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說嘮捺羅迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰：

「唵(引)嚕捺囉(二合)婆演迦哩(去)阿吒吒賀(引)西儞(引)娑(引)馱迦必哩曳摩賀(引)尾進怛囉(二合)嚕閉囉怛曩(二合引)誐哩(引)酥嚩囉拏(二合)賀悉底(二合)野摩儞紇哩(二合)多儞薩哩嚩(二合)耨佉鉢囉(二合)舍摩儞唵(引)唵(引)唵(引)吽吽吽尸伽羅(二合)悉地鉢囉(二合)野蹉紇哩(二合引)𠺁(入)娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚕捺囉(二合)婆演迦哩(去)阿吒吒賀(引)西儞(引)娑(引)馱迦必哩曳摩賀(引)尾進怛囉(二合)嚕閉囉怛曩(二合引)誐哩(引)酥嚩囉拏(二合)賀悉底(二合)野摩儞紇哩(二合)多儞薩哩嚩(二合)耨佉鉢囉(二合)舍摩儞唵(引)唵(引)唵(引)吽吽吽尸伽羅(二合)悉地鉢囉(二合)野蹉紇哩(二合引)𠺁(入)娑嚩(二合引)賀(引)」

復說贊拏迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說贊拏迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰：

「摩賀(引)部帝(引)濕嚩(二合)哩(引)唵(引)野摩儞仡哩(二合)旦儞阿迦(引)羅蜜哩(二合)怛踰(二合)儞嚩(引)羅尼(引)朅(切身)捺誐(二合)輸羅賀悉帝(二合)尸伽覽(二合)悉地孕(二合)那那(引)覩旦娑(引)達迦摩(引)倪也(二合引)波野底紇哩(二合引)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「摩賀(引)部帝(引)濕嚩(二合)哩(引)唵(引)野摩儞仡哩(二合)旦儞阿迦(引)羅蜜哩(二合)怛踰(二合)儞嚩(引)羅尼(引)朅(切身)捺誐(二合)輸羅賀悉帝(二合)尸伽覽(二合)悉地孕(二合)那那(引)覩旦娑(引)達迦摩(引)倪也(二合引)波野底紇哩(二合引)娑嚩(二合)賀(引)」

復說嚕捺囉迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說嚕捺囉迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰：

「唵(引)呬(引)摩軍拏梨尾馱迦尾馱迦入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅禰麼也(二合)軍拏羅部始帝囉(引)嚩拏摩他儞(引)婆誐鑁曩(引)倪也(二合)波野底娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)呬(引)摩軍拏梨尾馱迦尾馱迦入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅禰麼也(二合)軍拏羅部始帝囉(引)嚩拏摩他儞(引)婆誐鑁曩(引)倪也(二合)波野底娑嚩(二合)賀(引)」

復說軍拏羅迦怛也(二合)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說軍拏羅迦怛也(二合)野儞部多女真言曰：

「勃哩(二合)俱胝目契(引)羯吒羯吒馱(引)嚩馱(引)嚩入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅虎多(引)設曩目契誐蹉誐蹉吠多(引)拏烏怛他(二合引)波儞(引)阿(引)尾舍阿(引)尾舍吽吽吽發吒(半音)婆誐鑁(引)曩(引)波野底紇哩(二合)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勃哩(二合)俱胝目契(引)羯吒羯吒馱(引)嚩馱(引)嚩入嚩(二合)羅入嚩(二合)羅虎多(引)設曩目契誐蹉誐蹉吠多(引)拏烏怛他(二合引)波儞(引)阿(引)尾舍阿(引)尾舍吽吽吽發吒(半音)婆誐鑁(引)曩(引)波野底紇哩(二合)娑嚩(二合)賀(引)」

復說惹野目契迦怛也(二合)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說惹野目契迦怛也(二合)野儞部多女真言曰：

「唵(引)必底哩(二合)摩他儞迦賀迦賀惹野薩哩嚩(二合引)酥囉布𡁠帝吽賀(入)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)必底哩(二合)摩他儞迦賀迦賀惹野薩哩嚩(二合引)酥囉布𡁠帝吽賀(入)娑嚩(二合)賀(引)」

復說戍婆迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復說戍婆迦怛也(二合引)野儞部多女真言曰：

「唵(引)輸婆必哩(二合)曳禰麼也(二合)路(引)左禰(二) 迦(引)彌(引)濕嚩(二合)哩惹誐謨賀儞酥婆儗建(引)左曩摩(引)羅尾部沙尼耨布囉娑沒提(二合)阿(引)尾舍阿(引)尾舍嚩西嚩西布囉娑(引)馱迦必哩(二合)曳紇哩(二合)娑嚩(二合)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)輸婆必哩(二合)曳禰麼也(二合)路(引)左禰(二) 迦(引)彌(引)濕嚩(二合)哩惹誐謨賀儞酥婆儗建(引)左曩摩(引)羅尾部沙尼耨布囉娑沒提(二合)阿(引)尾舍阿(引)尾舍嚩西嚩西布囉娑(引)馱迦必哩(二合)曳紇哩(二合)娑嚩(二合)賀(引)」

「此是八大迦怛也(二合)野儞部多女真言，若人依法持誦，必得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是八大迦怛也(二合)野儞部多女真言，若人依法持誦，必得成就。」

復次金剛手大祕密主降伏部多大教王，說八大迦怛也(二合)野儞部多女印相法。「以二手作拳，以小指相交，舒頭指復鉤，此是迦怛也(二合)野儞部多女印。復用二手合交，令頭指如鉤，此是摩賀迦怛也(二合)野儞部多女印。用前印以中指相捻，內入小指，此是破壞一切不信法者部多女印，信者令生敬愛。以前印各舒二頭指，此是跋捺羅迦怛也(二合)野儞部多女印。用香華塗香供養，復用酒食魚肉出生，剎那之間一切部多皆令成就。復用二手作堅固拳，以二頭指相交，此是贊拏迦怛也(二合)野儞部多女印。此印同用，能禁縛一切部多。復舒左手頭指，能降伏一切部多女。復用二手作拳，以二小指相交，舒二頭指復如鉤。此印能鉤召三界諸天，乃至大自在天、大梵王等悉皆降伏，速得成就。」如是金剛手大忿怒主大教王說八大迦怛也(二合引)野儞部多女印相之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手大祕密主降伏部多大教王，說八大迦怛也(二合)野儞部多女印相法。「以二手作拳，以小指相交，舒頭指復鉤，此是迦怛也(二合)野儞部多女印。復用二手合交，令頭指如鉤，此是摩賀迦怛也(二合)野儞部多女印。用前印以中指相捻，內入小指，此是破壞一切不信法者部多女印，信者令生敬愛。以前印各舒二頭指，此是跋捺羅迦怛也(二合)野儞部多女印。用香華塗香供養，復用酒食魚肉出生，剎那之間一切部多皆令成就。復用二手作堅固拳，以二頭指相交，此是贊拏迦怛也(二合)野儞部多女印。此印同用，能禁縛一切部多。復舒左手頭指，能降伏一切部多女。復用二手作拳，以二小指相交，舒二頭指復如鉤。此印能鉤召三界諸天，乃至大自在天、大梵王等悉皆降伏，速得成就。」如是金剛手大忿怒主大教王說八大迦怛也(二合引)野儞部多女印相之法。

復次金剛手大忿怒主說迦怛也(二合引)野儞部多女成就法。「於尸陀林中，誦前真言八百遍，至三日內令部多女速來。即用人髑髏滿盛其血以為閼伽，彼即歡喜而問之言：『呼我何作？』持誦者曰：『願為我母。』女即許之，如法養育，一切所須皆得圓滿，壽五百歲，命終之後生為人王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手大忿怒主說迦怛也(二合引)野儞部多女成就法。「於尸陀林中，誦前真言八百遍，至三日內令部多女速來。即用人髑髏滿盛其血以為閼伽，彼即歡喜而問之言：『呼我何作？』持誦者曰：『願為我母。』女即許之，如法養育，一切所須皆得圓滿，壽五百歲，命終之後生為人王。

「復次往金剛手菩薩宮殿內，於夜分中誦真言八千遍，時部多女速來現身如天女相，所求之事一切成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往金剛手菩薩宮殿內，於夜分中誦真言八千遍，時部多女速來現身如天女相，所求之事一切成就。

「復次於夜分中往大自在天宮殿中，誦真言一千遍，第一日聞鈴鐸聲，第二日部多女現天女相，第三日彼女言曰：『汝欲何求？』持誦者曰：『要汝承事。』女即承事，盡彼命壽。時背負持誦者，往須彌山、大海上，至毘沙門天王宮，取其財寶供給充足。如是閻浮提內端正童女，須者與之，令作歡娛。壽五百歲，命終之後得生王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於夜分中往大自在天宮殿中，誦真言一千遍，第一日聞鈴鐸聲，第二日部多女現天女相，第三日彼女言曰：『汝欲何求？』持誦者曰：『要汝承事。』女即承事，盡彼命壽。時背負持誦者，往須彌山、大海上，至毘沙門天王宮，取其財寶供給充足。如是閻浮提內端正童女，須者與之，令作歡娛。壽五百歲，命終之後得生王宮。

「復次往二河合流之岸，於夜分中誦真言八千遍，得最上部多女及彼眷屬速來現前，永為妻子，日與金錢五文、名衣一對令其受用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往二河合流之岸，於夜分中誦真言八千遍，得最上部多女及彼眷屬速來現前，永為妻子，日與金錢五文、名衣一對令其受用。

「復次於夜分中往於園林之內，誦真言八百遍，誦至第三日聞鈴鐸聲，第四日遙見彼女，第五日來至面前，第六日與金錢五文，第七日於自臥床頭邊。作曼拏羅燒安悉香，誦真言八百遍，復有最上部多女速來親近，同作歡樂當結為妻，復與最上真珠瓔珞留於床上，日與金錢二十五文、名衣一對，能除一切冤家，獲壽五千歲，命終之後生於王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於夜分中往於園林之內，誦真言八百遍，誦至第三日聞鈴鐸聲，第四日遙見彼女，第五日來至面前，第六日與金錢五文，第七日於自臥床頭邊。作曼拏羅燒安悉香，誦真言八百遍，復有最上部多女速來親近，同作歡樂當結為妻，復與最上真珠瓔珞留於床上，日與金錢二十五文、名衣一對，能除一切冤家，獲壽五千歲，命終之後生於王宮。

「復次往空閑賢聖宮殿，於夜分中誦真言八百遍。如是至三日後，時部多女與八百眷屬同來彼處，用白檀香水獻閼伽，彼即歡喜尋與為妻，復給衣服飲食供贍八百眷屬及聖藥等，獲壽五千歲，命終之後往生王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次往空閑賢聖宮殿，於夜分中誦真言八百遍。如是至三日後，時部多女與八百眷屬同來彼處，用白檀香水獻閼伽，彼即歡喜尋與為妻，復給衣服飲食供贍八百眷屬及聖藥等，獲壽五千歲，命終之後往生王宮。

「復次於王舍城內誦真言八百遍。已得精熟，後更五夜用迦囉尾囉木為柴，及摩羅帝華用作護摩八百遍。時大部多女與五百眷屬莊嚴其身速來彼處，即用華水獻閼伽令其歡喜，或求為母、或求為姊妹、或求為妻，隨持誦者意。若彼為妻，現童女相。若彼為母，如親子想，能滿誦人一切所願，壽一萬歲，命終之後生於王宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次於王舍城內誦真言八百遍。已得精熟，後更五夜用迦囉尾囉木為柴，及摩羅帝華用作護摩八百遍。時大部多女與五百眷屬莊嚴其身速來彼處，即用華水獻閼伽令其歡喜，或求為母、或求為姊妹、或求為妻，隨持誦者意。若彼為妻，現童女相。若彼為母，如親子想，能滿誦人一切所願，壽一萬歲，命終之後生於王宮。

「復次十五日，於夜分中往諸宮觀，誦真言一萬遍，即獻廣大供養。至明旦時彼女即來，用血為閼伽令得歡喜，即為婢從，日給金錢五文及上味飲食，壽命五百歲。如是八大迦怛也(二合引)野儞部多女成就之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次十五日，於夜分中往諸宮觀，誦真言一萬遍，即獻廣大供養。至明旦時彼女即來，用血為閼伽令得歡喜，即為婢從，日給金錢五文及上味飲食，壽命五百歲。如是八大迦怛也(二合引)野儞部多女成就之法。」

復次金剛手大教王降伏一切部多僕從成就之法真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次金剛手大教王降伏一切部多僕從成就之法真言曰：

「唵(引)囉(引)虎囉(引)虎摩賀(引)唧吒迦(引)喃捺哩捺囉(二合)赦呬多(引)囉他(二合引)野唵(引)虎虎虎虎虎仡哩(二合)恨拏(二合)曼娑悉地孕(二合)彌鉢囉(二合)野蹉娑嚩(二合引)賀(引)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)囉(引)虎囉(引)虎摩賀(引)唧吒迦(引)喃捺哩捺囉(二合)赦呬多(引)囉他(二合引)野唵(引)虎虎虎虎虎仡哩(二合)恨拏(二合)曼娑悉地孕(二合)彌鉢囉(二合)野蹉娑嚩(二合引)賀(引)」

「持誦者於夜分時，將黑羖羊肉八兩往尸陀林中，誦真言八百遍加持於肉，然後以眼視四方，高聲唱言：『我今賣肉。』即時尸陀林住部多女變身為婆羅門，告誦者曰：『汝大丈夫賣肉，欲要何物？』持誦者曰：『我要黃金。』女與金八兩，即收金與肉。女不授肉，違金剛手勅，女即命終。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持誦者於夜分時，將黑羖羊肉八兩往尸陀林中，誦真言八百遍加持於肉，然後以眼視四方，高聲唱言：『我今賣肉。』即時尸陀林住部多女變身為婆羅門，告誦者曰：『汝大丈夫賣肉，欲要何物？』持誦者曰：『我要黃金。』女與金八兩，即收金與肉。女不授肉，違金剛手勅，女即命終。」

爾時有大自在天，與無數俱胝天人圍繞。復有無數天女、龍神、緊曩羅、摩睺羅伽等在大會中。爾時大自在天即從座起，五體投地禮金剛手大忿怒主足，右繞三匝，白菩薩言：「復為我說調伏三界一切部多及天龍、藥叉、天人眾等，令生大怖，除諸魔障。能殺一切星曜及吠多拏布怛曩，成就祕密曼拏囉法。」爾時文殊師利菩薩讚言：「善哉善哉！大自在天！汝能利益未來法末之時閻浮提內一切眾生，能問菩薩調伏三界諸惡部多、天龍、夜叉、緊那羅等，成就祕密大曼拏羅法。」時金剛手菩薩即為說此曼拏羅成就法。「作四方曼拏羅，四方作於四門。上置樓閣具足十六分，外置金剛界，中安大忿怒明王，身有圓光遍體熾焰，作大青色。四臂，右第一手擲金剛杵，左第一手竪頭指禁伏一切部多，以二手結本印。面大惡相利牙，髑髏為冠。以八大龍王莊嚴其身，作降伏三界相，足踏無能勝部多王，立如舞踏勢，或時大笑大吼，光明焰赫如一俱胝日，為三界主。以二手作印，二無名指相交，令二頭指如鉤，小指中指以大母指壓之，此名最上祕密富貴印、能降三界印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時有大自在天，與無數俱胝天人圍繞。復有無數天女、龍神、緊曩羅、摩睺羅伽等在大會中。爾時大自在天即從座起，五體投地禮金剛手大忿怒主足，右繞三匝，白菩薩言：「復為我說調伏三界一切部多及天龍、藥叉、天人眾等，令生大怖，除諸魔障。能殺一切星曜及吠多拏布怛曩，成就祕密曼拏囉法。」爾時文殊師利菩薩讚言：「善哉善哉！大自在天！汝能利益未來法末之時閻浮提內一切眾生，能問菩薩調伏三界諸惡部多、天龍、夜叉、緊那羅等，成就祕密大曼拏羅法。」時金剛手菩薩即為說此曼拏羅成就法。「作四方曼拏羅，四方作於四門。上置樓閣具足十六分，外置金剛界，中安大忿怒明王，身有圓光遍體熾焰，作大青色。四臂，右第一手擲金剛杵，左第一手竪頭指禁伏一切部多，以二手結本印。面大惡相利牙，髑髏為冠。以八大龍王莊嚴其身，作降伏三界相，足踏無能勝部多王，立如舞踏勢，或時大笑大吼，光明焰赫如一俱胝日，為三界主。以二手作印，二無名指相交，令二頭指如鉤，小指中指以大母指壓之，此名最上祕密富貴印、能降三界印。

「復於明王前安大自在天明王，右邊安那羅延天明王，後安大梵天明王，左邊安迦哩帝迦天，東北隅安頻那野迦，東南隅安日天放千光明，西南隅安羅睺，西北隅安難禰計濕嚩(二合)囉。曼拏羅第二重，供養一切賢聖，身色如金，一切莊嚴，作歡喜相，顧視忿怒主明王。左邊復安烏摩女天。明王前安福女天，以手執華。明王右邊安底路怛摩女天，手執香鑪，一切莊嚴。明王後面安月女天，手執燈，莊嚴最上耳璫環釧。東南隅安寶莊嚴女天，手執塗香，一切莊嚴。西南隅安辯才女天，有無數音樂種種歌舞。西北隅安夜叉女主，手執寶鬘名酥囉遜那哩，是一切夜叉主。東北隅安部多女，名阿虎底儞。是一切部多，身相端正廣目少年，莊嚴具足，頭髻如大青色，敬愛修行者。復於曼拏羅第三重，東方安帝釋天，東南隅安火天，南方安閻魔王，西南隅安羅剎主，西方安水天，西北隅安風天，北方安毘沙門，東北隅安月天。如是曼拏羅各安本位儀則已，時阿闍梨頂戴青冠、身著青衣，以右手擲金剛杵，發是願言：『我為利益一切眾生故，剎那之間速得成就。此是金剛大忿怒主，依三昧位住諸賢聖。』時阿闍梨結大忿怒印，即入曼拏羅，誦此請召真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復於明王前安大自在天明王，右邊安那羅延天明王，後安大梵天明王，左邊安迦哩帝迦天，東北隅安頻那野迦，東南隅安日天放千光明，西南隅安羅睺，西北隅安難禰計濕嚩(二合)囉。曼拏羅第二重，供養一切賢聖，身色如金，一切莊嚴，作歡喜相，顧視忿怒主明王。左邊復安烏摩女天。明王前安福女天，以手執華。明王右邊安底路怛摩女天，手執香鑪，一切莊嚴。明王後面安月女天，手執燈，莊嚴最上耳璫環釧。東南隅安寶莊嚴女天，手執塗香，一切莊嚴。西南隅安辯才女天，有無數音樂種種歌舞。西北隅安夜叉女主，手執寶鬘名酥囉遜那哩，是一切夜叉主。東北隅安部多女，名阿虎底儞。是一切部多，身相端正廣目少年，莊嚴具足，頭髻如大青色，敬愛修行者。復於曼拏羅第三重，東方安帝釋天，東南隅安火天，南方安閻魔王，西南隅安羅剎主，西方安水天，西北隅安風天，北方安毘沙門，東北隅安月天。如是曼拏羅各安本位儀則已，時阿闍梨頂戴青冠、身著青衣，以右手擲金剛杵，發是願言：『我為利益一切眾生故，剎那之間速得成就。此是金剛大忿怒主，依三昧位住諸賢聖。』時阿闍梨結大忿怒印，即入曼拏羅，誦此請召真言曰：

「唵(引)嚩日囉(二合)發吒(半音)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)嚩日囉(二合)發吒(半音)」

「復誦安住三昧真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復誦安住三昧真言曰：

「唵(引)底瑟吒(二合)悉地孕(二合)吽」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)底瑟吒(二合)悉地孕(二合)吽」

「誦此真言已，引弟子入曼拏囉，用青帛蓋於頭面。時阿闍梨結忿怒明王印，安弟子頂上，即誦覺悟真言曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「誦此真言已，引弟子入曼拏囉，用青帛蓋於頭面。時阿闍梨結忿怒明王印，安弟子頂上，即誦覺悟真言曰：

「唵(引)鉢囉(二合)尾舍骨嚕(二合)馱吽吽惡(入)」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唵(引)鉢囉(二合)尾舍骨嚕(二合)馱吽吽惡(入)」

「此真言持誦之時，能令須彌山震動、海水傾搖。彼弟子能知三世之事，知已能說。即時與去蓋頭，散華供養，得見本尊。此名灌頂學法供養降伏一切部多曼拏羅儀軌已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此真言持誦之時，能令須彌山震動、海水傾搖。彼弟子能知三世之事，知已能說。即時與去蓋頭，散華供養，得見本尊。此名灌頂學法供養降伏一切部多曼拏羅儀軌已。」