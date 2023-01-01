最上大乘金剛大教寶王經

最上大乘金剛大教寶王經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上大乘金剛大教寶王經卷下

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

爾時世尊復告印捺囉部帝大王言：「大王！汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前，日清淨光明如來法中已曾為王號精進授。汝於是時與諸學眾，於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要。汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所，又復求學如是金剛大乘。」時印捺囉部帝聞此語已，即復合掌白世尊言：「云何名為菩薩摩訶薩？」佛言：「若有樂行大慈大悲大喜大捨，是即名為菩薩摩訶薩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告印捺囉部帝大王言：「大王！汝於往昔過去無量阿僧祇大劫之前，日清淨光明如來法中已曾為王號精進授。汝於是時與諸學眾，於彼佛處已曾求學金剛大乘及諸法要。汝今於此娑訶世界我釋迦牟尼佛所，又復求學如是金剛大乘。」時印捺囉部帝聞此語已，即復合掌白世尊言：「云何名為菩薩摩訶薩？」佛言：「若有樂行大慈大悲大喜大捨，是即名為菩薩摩訶薩。」

爾時世尊說是語已，顧視左邊，告金剛手菩薩言：「汝可同彼過去劫前日清淨光明如來之時，為印捺囉部帝大王說金剛大乘，及說菩薩摩訶薩行，諸根境界等種種之法，方便令解使獲無生法忍。」時金剛手菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，頭面著地禮世尊足已，合掌當心而白佛言：「我今當承如來教勅而為演說。」印捺囉部帝聞是語已，身毛喜豎心大忻踊，即從座起禮世尊足已，復禮金剛手菩薩足，禮已白言：「唯願菩薩遵奉佛勅，往詣我宮，為我演說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是語已，顧視左邊，告金剛手菩薩言：「汝可同彼過去劫前日清淨光明如來之時，為印捺囉部帝大王說金剛大乘，及說菩薩摩訶薩行，諸根境界等種種之法，方便令解使獲無生法忍。」時金剛手菩薩摩訶薩即從座起，偏袒右肩，頭面著地禮世尊足已，合掌當心而白佛言：「我今當承如來教勅而為演說。」印捺囉部帝聞是語已，身毛喜豎心大忻踊，即從座起禮世尊足已，復禮金剛手菩薩足，禮已白言：「唯願菩薩遵奉佛勅，往詣我宮，為我演說。」

爾時金剛手菩薩承佛教勅，又復觀彼印捺囉部帝身心虔切，默然許之。印捺囉部帝知默許已，即禮金剛手菩薩足，歡喜踊躍禮佛而退。即整四兵前後導從，乃與菩薩同乘寶車，及張傘蓋動種種樂，尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城。於其城中菩薩所經之路，一切人民各以香華奉獻供養。既至宮已，時印捺囉部帝預嚴七寶大師子座，菩薩下車即昇彼座。王及中宮后妃眷屬，復設種種香華珍寶及殊妙衣作大供養，復以寶瓶盛滿閼伽香水奉上菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩承佛教勅，又復觀彼印捺囉部帝身心虔切，默然許之。印捺囉部帝知默許已，即禮金剛手菩薩足，歡喜踊躍禮佛而退。即整四兵前後導從，乃與菩薩同乘寶車，及張傘蓋動種種樂，尊敬供養還歸曼誐羅補囕大城。於其城中菩薩所經之路，一切人民各以香華奉獻供養。既至宮已，時印捺囉部帝預嚴七寶大師子座，菩薩下車即昇彼座。王及中宮后妃眷屬，復設種種香華珍寶及殊妙衣作大供養，復以寶瓶盛滿閼伽香水奉上菩薩。

爾時金剛手菩薩摩訶薩即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地、三摩鉢底、種種諸法廣為演說，欲令王等證無生忍盡涅槃界。是時復有眾多沙門、婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀等，亦來王宮，為欲聽聞金剛大乘及諸妙法。又有東印度摩羅嚩國法光大王，北印度無能勝王，西印度月光大王，摩伽陀國頻婆娑羅王，舍衛國波斯匿王，梨蹉尾國梵授王等。復有無數沙門、婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀，及無數發菩提心眾生，欲聞法故亦來王宮。如是人等各於菩薩信重歡喜來至王宮。如是人等各各深信歡喜踊銳，白金剛手菩薩言：「我等樂入金剛大乘，及欲聽聞種種妙法。」於是金剛手菩薩而於六年為於諸王及諸人眾演說金剛大乘諸菩薩行，及無數百千俱胝相應三摩地、三摩鉢底，乃至於諸境界所緣所作一切諸法，廣為演說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩即如從佛所聞金剛大乘祕密相應三摩地、三摩鉢底、種種諸法廣為演說，欲令王等證無生忍盡涅槃界。是時復有眾多沙門、婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀等，亦來王宮，為欲聽聞金剛大乘及諸妙法。又有東印度摩羅嚩國法光大王，北印度無能勝王，西印度月光大王，摩伽陀國頻婆娑羅王，舍衛國波斯匿王，梨蹉尾國梵授王等。復有無數沙門、婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀，及無數發菩提心眾生，欲聞法故亦來王宮。如是人等各於菩薩信重歡喜來至王宮。如是人等各各深信歡喜踊銳，白金剛手菩薩言：「我等樂入金剛大乘，及欲聽聞種種妙法。」於是金剛手菩薩而於六年為於諸王及諸人眾演說金剛大乘諸菩薩行，及無數百千俱胝相應三摩地、三摩鉢底，乃至於諸境界所緣所作一切諸法，廣為演說。

爾時印捺囉部帝得聞法故，於一切如來相應法中證三摩地、三摩鉢底，得無生忍盡涅槃界，及得隱沒自在。乃至中宮后妃眷屬國內民庶，得聞金剛大乘及諸法要，皆悉證得無生法忍。國中復有金剛阿闍梨所謂善龍、義龍、寶聲、戒聲、發光聲，復有婆羅門所謂法龍、力賢等，得於金剛大乘法中證無生忍盡涅槃界。彼東印度摩羅嚩國法光大王，於最上金剛大乘法中悟得最上根本相應法，得無生忍盡涅槃界，及得隱身自在。乃至中宮后妃眷屬國中士庶，得聞金剛大乘及諸妙法，皆悉證得無生法忍盡涅槃界。是印度中復有金剛阿闍梨名曰賢天、如來天、善天，又有剎帝利邪輸嚩哩摩、儞嚩嚩哩摩等，亦於金剛大乘法中得聞法故，悉皆證得無生法忍盡涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時印捺囉部帝得聞法故，於一切如來相應法中證三摩地、三摩鉢底，得無生忍盡涅槃界，及得隱沒自在。乃至中宮后妃眷屬國內民庶，得聞金剛大乘及諸法要，皆悉證得無生法忍。國中復有金剛阿闍梨所謂善龍、義龍、寶聲、戒聲、發光聲，復有婆羅門所謂法龍、力賢等，得於金剛大乘法中證無生忍盡涅槃界。彼東印度摩羅嚩國法光大王，於最上金剛大乘法中悟得最上根本相應法，得無生忍盡涅槃界，及得隱身自在。乃至中宮后妃眷屬國中士庶，得聞金剛大乘及諸妙法，皆悉證得無生法忍盡涅槃界。是印度中復有金剛阿闍梨名曰賢天、如來天、善天，又有剎帝利邪輸嚩哩摩、儞嚩嚩哩摩等，亦於金剛大乘法中得聞法故，悉皆證得無生法忍盡涅槃界。

復有北印度無能勝王，得聞金剛大乘及諸法要，乃於真實攝教中證得相應三摩地，得無生忍盡涅槃界，及得隱身自在。亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至士庶，得聞金剛大乘一切妙法，皆悉證得無生法忍。彼印度中亦有金剛阿闍梨名曰賢喜、蓮喜，又有剎帝利名曰烏那野嚩哩摩，及有毘舍名曰法密，如是等眾於金剛大乘得聞法故，皆悉證得無生法忍盡涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有北印度無能勝王，得聞金剛大乘及諸法要，乃於真實攝教中證得相應三摩地，得無生忍盡涅槃界，及得隱身自在。亦有中宮眷屬后妃嬪嬙乃至士庶，得聞金剛大乘一切妙法，皆悉證得無生法忍。彼印度中亦有金剛阿闍梨名曰賢喜、蓮喜，又有剎帝利名曰烏那野嚩哩摩，及有毘舍名曰法密，如是等眾於金剛大乘得聞法故，皆悉證得無生法忍盡涅槃界。

復有西印度月光大王，於金剛大乘聞諸法故，證得金剛口相應三摩地等，得無生忍盡涅槃界，及得隱身自在。亦有中宮后妃婇女乃至士庶等，又有金剛阿闍梨名曰不空成就、普成就、如來成就等，又有剎帝利名曰善密及穌哩野嚩哩摩，如是眾等於金剛大乘聞妙法故，皆悉證得無生法忍盡涅槃界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有西印度月光大王，於金剛大乘聞諸法故，證得金剛口相應三摩地等，得無生忍盡涅槃界，及得隱身自在。亦有中宮后妃婇女乃至士庶等，又有金剛阿闍梨名曰不空成就、普成就、如來成就等，又有剎帝利名曰善密及穌哩野嚩哩摩，如是眾等於金剛大乘聞妙法故，皆悉證得無生法忍盡涅槃界。

爾時金剛手菩薩摩訶薩為彼諸王及一切學眾演說金剛大乘一切諸法，又復演說八種成就之法，所謂聖藥、眼藥、革屣、劍、羂、索、金剛輪、金剛杵及寶瓶等成就之法，又復演說入地入修羅窟成就之法，又復演說菩薩摩訶薩依金剛大乘所行之行，諸根境界所緣所作種種之法，令彼學眾各各修習離於懈怠。時金剛手菩薩於六年中，為諸王等及求學金剛大乘一切學眾，以種種方便譬喻言辭，演說諸法各令證悟已，即告眾曰：「汝等當知今彼處有大名山號乞乞那，其山頂上平正廣闊，亦有林樹池沼適悅之地。我今先往，汝等入金剛大乘諸王、沙門、婆羅門、毘舍、首陀一切學眾，亦可於彼俱往集會。」是時學眾於彼山頂皆集會已，金剛手菩薩即復告言：「今者世尊釋迦牟尼將入涅槃。汝等今可與我同至佛所求受灌頂。」爾時學眾即與金剛手菩薩同離彼山。是時諸王將理四兵前後導從，及備種種諸大供養往世尊所。爾時世尊釋迦牟尼已在拘尸那城，金剛手菩薩摩訶薩與諸學眾至佛所已，設大供養奉獻世尊，右繞三匝禮拜讚歎於佛前坐。時金剛手菩薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，作金剛合掌白世尊言：「我奉佛勅，以菩薩摩訶薩行於金剛大乘法中，為學眾說於諸根境界所緣所作及種種諸法，各各證悟或得三摩地、三摩鉢底，或得法忍盡涅槃界，或得隱身自在。世尊！我已如是說法利益。今來佛所，欲為彼眾於如來處求受灌頂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩為彼諸王及一切學眾演說金剛大乘一切諸法，又復演說八種成就之法，所謂聖藥、眼藥、革屣、劍、羂、索、金剛輪、金剛杵及寶瓶等成就之法，又復演說入地入修羅窟成就之法，又復演說菩薩摩訶薩依金剛大乘所行之行，諸根境界所緣所作種種之法，令彼學眾各各修習離於懈怠。時金剛手菩薩於六年中，為諸王等及求學金剛大乘一切學眾，以種種方便譬喻言辭，演說諸法各令證悟已，即告眾曰：「汝等當知今彼處有大名山號乞乞那，其山頂上平正廣闊，亦有林樹池沼適悅之地。我今先往，汝等入金剛大乘諸王、沙門、婆羅門、毘舍、首陀一切學眾，亦可於彼俱往集會。」是時學眾於彼山頂皆集會已，金剛手菩薩即復告言：「今者世尊釋迦牟尼將入涅槃。汝等今可與我同至佛所求受灌頂。」爾時學眾即與金剛手菩薩同離彼山。是時諸王將理四兵前後導從，及備種種諸大供養往世尊所。爾時世尊釋迦牟尼已在拘尸那城，金剛手菩薩摩訶薩與諸學眾至佛所已，設大供養奉獻世尊，右繞三匝禮拜讚歎於佛前坐。時金剛手菩薩即從座起，偏袒右肩右膝著地，作金剛合掌白世尊言：「我奉佛勅，以菩薩摩訶薩行於金剛大乘法中，為學眾說於諸根境界所緣所作及種種諸法，各各證悟或得三摩地、三摩鉢底，或得法忍盡涅槃界，或得隱身自在。世尊！我已如是說法利益。今來佛所，欲為彼眾於如來處求受灌頂。」

爾時世尊左右顧視已，即於頂門放五色光，其光晃耀，於一剎那間照如恒沙佛剎上至梵世。如是照已，尋復旋還，却從世尊頂門而入。爾時十方光所照處，一切如來異口讚言：「金剛大乘即攝一切乘，乃至過去未來及與現在一切諸佛，皆說如是金剛大乘攝一切乘。」爾時世尊即以金剛水與一切金剛大乘學眾灌頂。諸學眾等得灌頂已，皆用頭面著地禮世尊足，及禮金剛手菩薩足。禮已讚歎踊躍，繞百千匝各還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊左右顧視已，即於頂門放五色光，其光晃耀，於一剎那間照如恒沙佛剎上至梵世。如是照已，尋復旋還，却從世尊頂門而入。爾時十方光所照處，一切如來異口讚言：「金剛大乘即攝一切乘，乃至過去未來及與現在一切諸佛，皆說如是金剛大乘攝一切乘。」爾時世尊即以金剛水與一切金剛大乘學眾灌頂。諸學眾等得灌頂已，皆用頭面著地禮世尊足，及禮金剛手菩薩足。禮已讚歎踊躍，繞百千匝各還本處。

爾時尊者阿難白佛言：「世尊！如是正法，當云何名？云何受持？」佛言：「阿難！今此正法，名為最上大乘寶王如是受持。」爾時如來應正等覺釋迦牟尼說是經已，即於俱尸那城入般涅槃。金剛手菩薩於後却還乞乞那山，亦有眾多菩薩聲聞同來山中。時金剛學眾互相謂言：「我等本師金剛手菩薩摩訶薩却復乞乞那山，我等宜應亦往彼山親近供養。」是諸學眾各持種種香花寶玩同往彼山。到彼山已，各以香花奉上供養，禮拜旋繞、恭敬讚歎，各一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難白佛言：「世尊！如是正法，當云何名？云何受持？」佛言：「阿難！今此正法，名為最上大乘寶王如是受持。」爾時如來應正等覺釋迦牟尼說是經已，即於俱尸那城入般涅槃。金剛手菩薩於後却還乞乞那山，亦有眾多菩薩聲聞同來山中。時金剛學眾互相謂言：「我等本師金剛手菩薩摩訶薩却復乞乞那山，我等宜應亦往彼山親近供養。」是諸學眾各持種種香花寶玩同往彼山。到彼山已，各以香花奉上供養，禮拜旋繞、恭敬讚歎，各一面坐。

爾時菩薩觀視會眾沙門、婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀等已，即復告言：「汝等學眾諦聽。汝已各各於此金剛大乘悉得證悟，皆是得金剛大乘法者。汝等當知，佛涅槃後，金剛阿闍梨是汝等師。亦如往昔無量劫前，日清淨光明如來出世之時，彼大妙香佛剎中有王名精進授，彼時我亦如是說承事金剛阿闍梨軌則。今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則，承事之則乃有八種。」時印捺囉部帝白金剛手菩薩言：「云何名為八種承事之則？」金剛手言：「一者不得呼師名字；二者常自稱師足；三者與師執持鞋履；四者掃灑房地；五者為師敷置床座；六者五體作禮；七者不侵害師；八者指授稟信。是名弟子承事金剛阿闍梨八法。彼阿闍梨以此八事觀察弟子，以日累月、積月成歲。若彼弟子於此八事，無有違背專心不退，阿闍梨然可攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時菩薩觀視會眾沙門、婆羅門、剎帝利、毘舍、首陀等已，即復告言：「汝等學眾諦聽。汝已各各於此金剛大乘悉得證悟，皆是得金剛大乘法者。汝等當知，佛涅槃後，金剛阿闍梨是汝等師。亦如往昔無量劫前，日清淨光明如來出世之時，彼大妙香佛剎中有王名精進授，彼時我亦如是說承事金剛阿闍梨軌則。今亦復說弟子承事金剛阿闍梨軌則，承事之則乃有八種。」時印捺囉部帝白金剛手菩薩言：「云何名為八種承事之則？」金剛手言：「一者不得呼師名字；二者常自稱師足；三者與師執持鞋履；四者掃灑房地；五者為師敷置床座；六者五體作禮；七者不侵害師；八者指授稟信。是名弟子承事金剛阿闍梨八法。彼阿闍梨以此八事觀察弟子，以日累月、積月成歲。若彼弟子於此八事，無有違背專心不退，阿闍梨然可攝受。」

爾時金剛手菩薩又復告言：「譬如世間蟲𦚭飛蛾之類，皆從緣生，墮斯惡趣何由出離？亦如世間輪迴眾生，云何轉業得無生滅？若不因從金剛阿闍梨攝受，為說種種妙法，何由能除一切煩惱，證於寂滅得不退轉？大王！彼金剛阿闍梨，先當觀察所攝弟子行相貴賤等，乃可付與二諦之法。」王言：「云何名為二諦？」菩薩告言：「一者真諦，二者俗諦。」王言：「何名真諦？」菩薩告言：「所謂內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無變異空、本性空、一切法空、無所有空、無性空、自性空、自相空、無性自性空。大王！是十八空者乃名真諦。」大王復言：「云何名諦？」菩薩告言：「若於此十八空，知非常非無常，是故名諦。何以故？謂不見內空、不見外空、不見內外空、不見空空、不見大空、不見勝義空、不見有為空、不見無為空、不見畢竟空、不見無際空、不見無變異空、不見本性空、不見一切法空、不見無性空、不見自性空、不見自相空、不見無所有空亦不見無性自性空。於如是空不見二相，中亦不可得，非生非滅、非縛非脫、非行非住、非明非暗、非實非虛、非輪迴非涅槃，亦不增亦不減。我說如是種種，皆離身口意，是則名為真諦。」大王復言：「云何名為俗諦？」「謂以四無量心，於威儀本相五蘊、四界、六入、五境，行住三界，是即名為俗諦。」王復問言：「更復何名真諦？」菩薩告言：「彼種種色相，如幻化、如陽焰、如水中月、如水上泡、如鏡中像、如夢、如電、如乾闥婆城，乃至虹霓等。若於色相得如是見，是則名為真諦。若於如是諸法受行不離苦行，乃能證佛得一切智。大王！乃至遍六俱胝文字之義，亦無二無分別。一切如來皆如是說。彼智金剛教汝已悉聞，是等皆名真諦。大王！若於二諦不能如實觀察了知，雖專修習經無量劫，唐捐其功，終不能到大智彼岸。而此二諦乃是一切如來之所歸命，為父為母、為寂靜住及為涅槃、為阿吠嚩哩帝迦、為正遍知覺一切三摩地、為精妙普門三摩地，乃有如是等種種功德。大王！彼一切金剛大乘學眾，必須專心揀選如法弟子，乃可為說如是二諦。是二諦法難可得聞，雖彼緣覺聲聞亦難得聞，何況外道等。」爾時印捺囉部帝與金剛大乘學眾得聞是說，悉以頭面禮謝菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩又復告言：「譬如世間蟲𦚭飛蛾之類，皆從緣生，墮斯惡趣何由出離？亦如世間輪迴眾生，云何轉業得無生滅？若不因從金剛阿闍梨攝受，為說種種妙法，何由能除一切煩惱，證於寂滅得不退轉？大王！彼金剛阿闍梨，先當觀察所攝弟子行相貴賤等，乃可付與二諦之法。」王言：「云何名為二諦？」菩薩告言：「一者真諦，二者俗諦。」王言：「何名真諦？」菩薩告言：「所謂內空、外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、無變異空、本性空、一切法空、無所有空、無性空、自性空、自相空、無性自性空。大王！是十八空者乃名真諦。」大王復言：「云何名諦？」菩薩告言：「若於此十八空，知非常非無常，是故名諦。何以故？謂不見內空、不見外空、不見內外空、不見空空、不見大空、不見勝義空、不見有為空、不見無為空、不見畢竟空、不見無際空、不見無變異空、不見本性空、不見一切法空、不見無性空、不見自性空、不見自相空、不見無所有空亦不見無性自性空。於如是空不見二相，中亦不可得，非生非滅、非縛非脫、非行非住、非明非暗、非實非虛、非輪迴非涅槃，亦不增亦不減。我說如是種種，皆離身口意，是則名為真諦。」大王復言：「云何名為俗諦？」「謂以四無量心，於威儀本相五蘊、四界、六入、五境，行住三界，是即名為俗諦。」王復問言：「更復何名真諦？」菩薩告言：「彼種種色相，如幻化、如陽焰、如水中月、如水上泡、如鏡中像、如夢、如電、如乾闥婆城，乃至虹霓等。若於色相得如是見，是則名為真諦。若於如是諸法受行不離苦行，乃能證佛得一切智。大王！乃至遍六俱胝文字之義，亦無二無分別。一切如來皆如是說。彼智金剛教汝已悉聞，是等皆名真諦。大王！若於二諦不能如實觀察了知，雖專修習經無量劫，唐捐其功，終不能到大智彼岸。而此二諦乃是一切如來之所歸命，為父為母、為寂靜住及為涅槃、為阿吠嚩哩帝迦、為正遍知覺一切三摩地、為精妙普門三摩地，乃有如是等種種功德。大王！彼一切金剛大乘學眾，必須專心揀選如法弟子，乃可為說如是二諦。是二諦法難可得聞，雖彼緣覺聲聞亦難得聞，何況外道等。」爾時印捺囉部帝與金剛大乘學眾得聞是說，悉以頭面禮謝菩薩。

時印捺囉部帝復白菩薩言：「揀選弟子當有何相？」菩薩告言：「有四種弟子，有五補特伽羅。」王言：「四種弟子當云何說？我今樂聞。」菩薩告言：「第一佛乘、第二初乘、第三初學菩薩行、第四諸菩薩摩訶薩行。此名弟子四種之相。」「云何分別如是之相？」菩薩告言：「彼得安然，非謗非信，於真言印相一一曉了，證於佛乘。於意云何？譬如盲者，得人引導。由得佛乘證解脫故，弟子初依師學得一俗諦，初相應法入三摩地，未能了知顯密二教，亦未知二諦十二因緣，亦未知般若波羅蜜，是名弟子初修習相。」王言：「云何菩薩五種補特伽羅？」菩薩言：「所謂囉怛曩補特伽羅、贊捺囉補特伽羅、鉢訥摩補特伽羅、奔拏哩迦補特伽羅、烏怛鉢攞補特伽羅。是等於聞、信、戒、施悉能具行為烏波薩迦。」王言：「菩薩此之名相云何分別？」菩薩告言：「於一切法雖得聽聞，而於少時皆悉忘失，此名烏怛鉢攞補特伽羅。若於祕密之法雖有所聞，不能為他分別演說，譬如軍尼內藏明珠而不顯現，此名奔拏哩迦補特伽羅。或得信心大悲心聞法開解，如竹無節受持通達，此名鉢訥摩補特伽羅。凡聞法義咸存我見，譬如擊鼓空有其聲，以有我見不能利他，此名贊捺囉補特伽羅。是四烏波薩迦，而能一向專心求一切法，信心受持住金剛乘，復次心性猛利、多聞持戒、一切能捨、了知真實，凡所說法能隨根機，是名囉怛曩補特伽羅。此一烏波薩迦，常能為諸弟子說種種法。時金剛阿闍梨如是選擇弟子，若得清淨殊勝如法弟子，乃可傳付祕密大乘一切勝義，當令修習不斷聖種。」印捺囉部帝又復問言：「云何分別祕密大乘？」菩薩告言：「彼瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種，皆悉得名祕密大乘。我今略說灌頂曼拏羅次第。彼灌頂阿闍梨欲作灌頂法，先自結淨，選揀勝處，安曼拏羅位。後令弟子結淨已，然阿闍梨加持五色線五色粉絣地結界作曼拏羅，安布賢聖位，復加持閼伽瓶安方位已，然請召賢聖依位坐畢，即獻香花閼伽等，然可引弟子入曼拏羅與授灌頂。弟子得灌頂已，即持種種香花珍寶奉獻阿闍梨。弟子此後即是入金剛大乘處灌頂位，當於自己身口意業深加省察，若能了達是名五燈，若不了達當名五闇。復次分布火壇次第，所有使用種種之物，先備播帝哩窣嚕嚩等，及所鋪座吉祥草及護摩柴，其柴當用青潤樹枝及五穀酥等。或作護摩，先燒祭火天，然作護摩。觀於火焰色相形像及聲香等，若得吉祥是法成就，若不吉祥是不成就。其請召賢聖入曼拏羅，及獻閼伽次第諸式，大略相同。凡所有法皆從金剛大乘祕密流出，所有三瑜伽、五烏補捺伽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時印捺囉部帝復白菩薩言：「揀選弟子當有何相？」菩薩告言：「有四種弟子，有五補特伽羅。」王言：「四種弟子當云何說？我今樂聞。」菩薩告言：「第一佛乘、第二初乘、第三初學菩薩行、第四諸菩薩摩訶薩行。此名弟子四種之相。」「云何分別如是之相？」菩薩告言：「彼得安然，非謗非信，於真言印相一一曉了，證於佛乘。於意云何？譬如盲者，得人引導。由得佛乘證解脫故，弟子初依師學得一俗諦，初相應法入三摩地，未能了知顯密二教，亦未知二諦十二因緣，亦未知般若波羅蜜，是名弟子初修習相。」王言：「云何菩薩五種補特伽羅？」菩薩言：「所謂囉怛曩補特伽羅、贊捺囉補特伽羅、鉢訥摩補特伽羅、奔拏哩迦補特伽羅、烏怛鉢攞補特伽羅。是等於聞、信、戒、施悉能具行為烏波薩迦。」王言：「菩薩此之名相云何分別？」菩薩告言：「於一切法雖得聽聞，而於少時皆悉忘失，此名烏怛鉢攞補特伽羅。若於祕密之法雖有所聞，不能為他分別演說，譬如軍尼內藏明珠而不顯現，此名奔拏哩迦補特伽羅。或得信心大悲心聞法開解，如竹無節受持通達，此名鉢訥摩補特伽羅。凡聞法義咸存我見，譬如擊鼓空有其聲，以有我見不能利他，此名贊捺囉補特伽羅。是四烏波薩迦，而能一向專心求一切法，信心受持住金剛乘，復次心性猛利、多聞持戒、一切能捨、了知真實，凡所說法能隨根機，是名囉怛曩補特伽羅。此一烏波薩迦，常能為諸弟子說種種法。時金剛阿闍梨如是選擇弟子，若得清淨殊勝如法弟子，乃可傳付祕密大乘一切勝義，當令修習不斷聖種。」印捺囉部帝又復問言：「云何分別祕密大乘？」菩薩告言：「彼瑜伽顯密二教曼拏羅有二十種，皆悉得名祕密大乘。我今略說灌頂曼拏羅次第。彼灌頂阿闍梨欲作灌頂法，先自結淨，選揀勝處，安曼拏羅位。後令弟子結淨已，然阿闍梨加持五色線五色粉絣地結界作曼拏羅，安布賢聖位，復加持閼伽瓶安方位已，然請召賢聖依位坐畢，即獻香花閼伽等，然可引弟子入曼拏羅與授灌頂。弟子得灌頂已，即持種種香花珍寶奉獻阿闍梨。弟子此後即是入金剛大乘處灌頂位，當於自己身口意業深加省察，若能了達是名五燈，若不了達當名五闇。復次分布火壇次第，所有使用種種之物，先備播帝哩窣嚕嚩等，及所鋪座吉祥草及護摩柴，其柴當用青潤樹枝及五穀酥等。或作護摩，先燒祭火天，然作護摩。觀於火焰色相形像及聲香等，若得吉祥是法成就，若不吉祥是不成就。其請召賢聖入曼拏羅，及獻閼伽次第諸式，大略相同。凡所有法皆從金剛大乘祕密流出，所有三瑜伽、五烏補捺伽

多，或六俱胝文字義、或說法成就義、或決定義，或說本行尼陀那方便因等，如是所說或四種或五種或七種或十二種，種種不定，皆不離二諦。復次說四密，所謂密教、密義、密語、密句。若於四密無差，所作成就。或遇九執大曜、諸惡星宿及諸毒等，持誦密句皆可大息。或求敬愛、或作增益、或作降伏，若為人及四足多足無足等，或降伏諸惡大部多夜叉，乃至惡人等並可降伏。若不降伏，必當破壞親愛分離。或有一切禁縛邪明，一切破壞。或有冤家興兵欲來侵害，自然退散。或為大旱，必能降雨。如是種種一切所求，持念密句悉得成就隨心如意。凡持誦密句，作金剛語音，無令斷絕，必滿所願。」王言：「云何名為菩薩禪定？」菩薩告言：「禪定有種種，持誦亦種種。若知祕密句，即是知禪定。祕密者，為所誦文句具足，及知印相。若如是者，有大威力，是則白法。知祕密者即攝真實理，由如虛空體寂靜故。解於世法能顯真理，乃於印相觀想密句文義，所作斷疑。此持誦者乃名為賢。如是行人凡有見者，皆如佛等。彼人禪者，不見密句、不見印相、不見賢聖，想諸字輪體同鏡像。」王復問言：「云何菩薩三摩地？」菩薩言：「彼菩提心及智慧方便，乃至三明及無等等，此皆是菩薩三摩地。又復觀自本身及真言印相、賢聖形像一切莊嚴，皆如虛空寂靜，是菩薩三摩地。菩薩入如是三摩地，是名安住二諦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多，或六俱胝文字義、或說法成就義、或決定義，或說本行尼陀那方便因等，如是所說或四種或五種或七種或十二種，種種不定，皆不離二諦。復次說四密，所謂密教、密義、密語、密句。若於四密無差，所作成就。或遇九執大曜、諸惡星宿及諸毒等，持誦密句皆可大息。或求敬愛、或作增益、或作降伏，若為人及四足多足無足等，或降伏諸惡大部多夜叉，乃至惡人等並可降伏。若不降伏，必當破壞親愛分離。或有一切禁縛邪明，一切破壞。或有冤家興兵欲來侵害，自然退散。或為大旱，必能降雨。如是種種一切所求，持念密句悉得成就隨心如意。凡持誦密句，作金剛語音，無令斷絕，必滿所願。」王言：「云何名為菩薩禪定？」菩薩告言：「禪定有種種，持誦亦種種。若知祕密句，即是知禪定。祕密者，為所誦文句具足，及知印相。若如是者，有大威力，是則白法。知祕密者即攝真實理，由如虛空體寂靜故。解於世法能顯真理，乃於印相觀想密句文義，所作斷疑。此持誦者乃名為賢。如是行人凡有見者，皆如佛等。彼人禪者，不見密句、不見印相、不見賢聖，想諸字輪體同鏡像。」王復問言：「云何菩薩三摩地？」菩薩言：「彼菩提心及智慧方便，乃至三明及無等等，此皆是菩薩三摩地。又復觀自本身及真言印相、賢聖形像一切莊嚴，皆如虛空寂靜，是菩薩三摩地。菩薩入如是三摩地，是名安住二諦。」

爾時金剛手菩薩摩訶薩為印捺囉部帝及諸剎帝利、一切入金剛大乘學眾，說如是種種法已，即依法作曼拏羅，與王等及諸學眾受於灌頂。彼諸學眾得灌頂已，異口同聲各各白菩薩言：「我等稟教奉事金剛阿闍梨，一如聖旨。」是學眾等於金剛手菩薩摩訶薩供養恭敬，種種言辭訷讚謝已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛手菩薩摩訶薩為印捺囉部帝及諸剎帝利、一切入金剛大乘學眾，說如是種種法已，即依法作曼拏羅，與王等及諸學眾受於灌頂。彼諸學眾得灌頂已，異口同聲各各白菩薩言：「我等稟教奉事金剛阿闍梨，一如聖旨。」是學眾等於金剛手菩薩摩訶薩供養恭敬，種種言辭訷讚謝已。

爾時會中諸大菩薩，及聲聞、天人、阿蘇囉、誐嚕拏、彥達嚩、緊曩囉、一切大眾，聞菩薩說是經已，歡喜信受作禮而退。金剛手菩薩即於山中隱沒不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中諸大菩薩，及聲聞、天人、阿蘇囉、誐嚕拏、彥達嚩、緊曩囉、一切大眾，聞菩薩說是經已，歡喜信受作禮而退。金剛手菩薩即於山中隱沒不現。