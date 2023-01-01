最上大乘金剛大教寶王經

最上大乘金剛大教寶王經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最上大乘金剛大教寶王經卷上

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時世尊在廣嚴城菴羅樹園，與大苾芻眾六十萬人俱，其名曰：尊者大迦葉、尊者優樓頻螺迦葉、尊者那提迦葉、尊者須菩提、尊者尊那、尊者大目乾連、尊者舍利弗、尊者劫賓那。尊者摩呬捺囉尊者優波梨。尊者阿難，如是等苾芻眾六十萬人俱。復有菩薩摩訶薩，其名曰：師子威德菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、寶星菩薩摩訶薩、鉢訥摩俱母那菩薩摩訶薩、常堅固身菩薩摩訶薩、寶嚴海慧菩薩摩訶薩、清淨妙音聲菩薩摩訶薩、燈光明菩薩摩訶薩、得妙音聲菩薩摩訶薩、如意光明菩薩摩訶薩、遍往世界如師子行菩薩摩訶薩、清淨無垢金光明菩薩摩訶薩、善威儀善行菩薩摩訶薩、從地踊持世王菩薩摩訶薩、天言說堅固音聲菩薩摩訶薩、得一切法自在菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩六百萬人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時世尊在廣嚴城菴羅樹園，與大苾芻眾六十萬人俱，其名曰：尊者大迦葉、尊者優樓頻螺迦葉、尊者那提迦葉、尊者須菩提、尊者尊那、尊者大目乾連、尊者舍利弗、尊者劫賓那。尊者摩呬捺囉尊者優波梨。尊者阿難，如是等苾芻眾六十萬人俱。復有菩薩摩訶薩，其名曰：師子威德菩薩摩訶薩、地藏菩薩摩訶薩、虛空藏菩薩摩訶薩、普賢菩薩摩訶薩、金剛手菩薩摩訶薩、除蓋障菩薩摩訶薩、觀自在菩薩摩訶薩、妙吉祥菩薩摩訶薩、寶星菩薩摩訶薩、鉢訥摩俱母那菩薩摩訶薩、常堅固身菩薩摩訶薩、寶嚴海慧菩薩摩訶薩、清淨妙音聲菩薩摩訶薩、燈光明菩薩摩訶薩、得妙音聲菩薩摩訶薩、如意光明菩薩摩訶薩、遍往世界如師子行菩薩摩訶薩、清淨無垢金光明菩薩摩訶薩、善威儀善行菩薩摩訶薩、從地踊持世王菩薩摩訶薩、天言說堅固音聲菩薩摩訶薩、得一切法自在菩薩摩訶薩、慈氏菩薩摩訶薩，如是等菩薩摩訶薩六百萬人俱。

爾時世尊從於口中放大光明，其光晃曜過於日月而有眾色，所謂青色、黃色、白色、紅色、綠色。有如是等無數種種色光，照於無量無邊世界乃至梵世。如是照已，還從世尊頂門而入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊從於口中放大光明，其光晃曜過於日月而有眾色，所謂青色、黃色、白色、紅色、綠色。有如是等無數種種色光，照於無量無邊世界乃至梵世。如是照已，還從世尊頂門而入。

爾時尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！如來放光非無因緣。世尊今日放大光明，何因何緣？唯願如來應正等覺大慈廣覆為我等說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬白佛言：「世尊！如來放光非無因緣。世尊今日放大光明，何因何緣？唯願如來應正等覺大慈廣覆為我等說。」

爾時世尊告阿難言：「如汝所說非無因緣。汝當諦聽，吾當為汝廣分別說。阿難！今有無量無邊眾生，得證無生法忍乃至得涅槃界。由是因緣，放斯光明。」說是語時，有一天子名印捺囉部帝，領四兵眾，及持種種供養之具來詣佛所。至佛所已，持諸供具恭敬供養，禮佛雙足住立一面，作是思惟：「我今欲聞甚深之法。」復以頭面禮世尊足，右膝著地合掌恭敬而白佛言：「如薄伽梵三界大師，乃至一切眾生之父。我如小兒愚癡無慧復無方便，又如盲人多於瞋恚。唯願世尊哀愍於我。云何方便令我諸根於諸境界，當使獲得無生法忍？」爾時世尊讚彼王言：「善哉善哉！知汝所問為於當來末法眾生，欲令彼等得無生忍。」於是世尊告大王言：「我有四種最上之法，若有聞者必當獲得無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：「如汝所說非無因緣。汝當諦聽，吾當為汝廣分別說。阿難！今有無量無邊眾生，得證無生法忍乃至得涅槃界。由是因緣，放斯光明。」說是語時，有一天子名印捺囉部帝，領四兵眾，及持種種供養之具來詣佛所。至佛所已，持諸供具恭敬供養，禮佛雙足住立一面，作是思惟：「我今欲聞甚深之法。」復以頭面禮世尊足，右膝著地合掌恭敬而白佛言：「如薄伽梵三界大師，乃至一切眾生之父。我如小兒愚癡無慧復無方便，又如盲人多於瞋恚。唯願世尊哀愍於我。云何方便令我諸根於諸境界，當使獲得無生法忍？」爾時世尊讚彼王言：「善哉善哉！知汝所問為於當來末法眾生，欲令彼等得無生忍。」於是世尊告大王言：「我有四種最上之法，若有聞者必當獲得無生法忍。」

爾時阿難在大眾中得聞是語，即前禮佛，合掌白言：「世尊！云何名為四種之法？」佛言：「四種法者，所謂聲聞乘、緣覺乘，此二乘者但能自利不能利他。復有二乘，謂方廣大乘及彼最上金剛大乘。是名為四。」爾時阿難又復問言：「是金剛大乘當云何性？」佛言：「阿難！若有菩薩發於最上大菩提心，是即名為金剛乘性。是菩提心能自利益復利於他。如是菩薩摩訶薩行解於方便，能於諸根各各境界所緣所作，當獲無生法忍。」爾時彼王印捺囉部帝，得聞世尊為於阿難說是四法，甚大歡喜，次白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩解於方便，能於諸根各各境界所緣所作得無生忍？」佛言：「大王！乃往過去無量無邊不可思議大劫之前，時世有佛出興於世，號日清淨光明如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛世界名大妙香。是日清淨光明如來，壽量住九萬劫。彼佛世界所有眾生智慧猛利，皆悉發於大菩提心。時世有王名精進授，力如輪王，領四兵眾，前後導從詣彼佛所，復持種種香華奉獻彼佛。伸供養已作禮旋遶，䠒跪合掌白言：『世尊！云何能令諸根境界所緣所作，當得無生法忍？』佛言：『大王！所有過去未來及與現在諸佛世尊皆亦說此方便，解於諸根各各境界所緣所作，而能獲得無生法忍。』時精進授復白佛言：『云何菩薩摩訶薩本性？』佛言：『菩薩性者，即是大慈大悲大喜大捨，而此四法是菩薩性。菩薩樂行如是四法，能為一切眾生使，獲無生法忍。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難在大眾中得聞是語，即前禮佛，合掌白言：「世尊！云何名為四種之法？」佛言：「四種法者，所謂聲聞乘、緣覺乘，此二乘者但能自利不能利他。復有二乘，謂方廣大乘及彼最上金剛大乘。是名為四。」爾時阿難又復問言：「是金剛大乘當云何性？」佛言：「阿難！若有菩薩發於最上大菩提心，是即名為金剛乘性。是菩提心能自利益復利於他。如是菩薩摩訶薩行解於方便，能於諸根各各境界所緣所作，當獲無生法忍。」爾時彼王印捺囉部帝，得聞世尊為於阿難說是四法，甚大歡喜，次白佛言：「世尊！云何菩薩摩訶薩解於方便，能於諸根各各境界所緣所作得無生忍？」佛言：「大王！乃往過去無量無邊不可思議大劫之前，時世有佛出興於世，號日清淨光明如來、應供、正等覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，彼佛世界名大妙香。是日清淨光明如來，壽量住九萬劫。彼佛世界所有眾生智慧猛利，皆悉發於大菩提心。時世有王名精進授，力如輪王，領四兵眾，前後導從詣彼佛所，復持種種香華奉獻彼佛。伸供養已作禮旋遶，䠒跪合掌白言：『世尊！云何能令諸根境界所緣所作，當得無生法忍？』佛言：『大王！所有過去未來及與現在諸佛世尊皆亦說此方便，解於諸根各各境界所緣所作，而能獲得無生法忍。』時精進授復白佛言：『云何菩薩摩訶薩本性？』佛言：『菩薩性者，即是大慈大悲大喜大捨，而此四法是菩薩性。菩薩樂行如是四法，能為一切眾生使，獲無生法忍。』

「爾時日清淨光明如來，顧視左邊諸大菩薩摩訶薩，告金剛手菩薩言：『金剛手！汝可往彼精進授王宮中，如王所問金剛大乘，汝當為王及隨眾生種種根性演說菩薩摩訶薩行於方便，使令獲得無生法忍。』金剛手菩薩聞佛告勅，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛作如是言：『我今當承如來聖旨，行往度脫。』時精進授王聞佛告語，即向金剛手菩薩前頭面作禮而伸請曰：『唯願菩薩遵奉佛勅，愍察志誠，往詣我宮，為我演說金剛大乘，使我開解證無生忍，亦令當來一切眾生獲大利益。』時金剛手默然。王知許已，即整四兵前後導從，即與菩薩同乘還宮，及設傘蓋幢幡、香華伎樂供養菩薩。是時王城名曰最上，城中人民聞菩薩來，於所經路競以香華供養。菩薩既至宮已，精進授王復設七寶師子之座請菩薩座，奉獻種種金銀珍寶，及以寶瓶盛滿閼伽上妙香水，及以五種供養奉上菩薩。復有眾多苾芻之眾為欲聞法，亦持香華來獻菩薩。時金剛手菩薩即如從佛所聞法式入大曼拏羅，以金剛淨水與王灌頂。精進授王得灌頂已，復有諸苾芻眾及諸剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀等，皆悉來詣王宮至菩薩所，為欲聞法，發菩提心入金剛乘。時金剛手菩薩便即為說菩薩摩訶薩行，及諸根法種相，及尼陀那方便等。乃至如來部、金剛部、寶部、蓮華部、羯磨部，依金剛乘相應及三摩地、三摩鉢底等方便，皆令得解盡涅槃界。爾時南印度王精進授，是王深信敬重樂求最上法入金剛大乘。又復樂求隨眾生根性相應三摩地、三摩鉢底，解於方便，獲無生忍盡涅槃界。復有北印度王名尾哩野嚩哩摩亦如是，東印度王名妙臂亦如是，西印度王名百臂亦如是。復有百千苾芻，共持眾寶上妙衣服，同時來詣菩薩之所，供養恭敬作禮旋繞。白菩薩言：『我等深心樂求最上金剛大乘，亦復樂求隨眾生性相應三摩地、三摩鉢底，解諸方便證無生忍盡涅槃界。』是時復有國中人民之眾見聞隨喜之者，亦皆發起大菩提心。時世復有眾多金剛阿闍梨，所謂覺龍、覺授、法龍、賢授、德授、海授如是等阿闍梨，得聞菩薩所說相應之法，皆悉證得無生法忍。爾時東印度王妙臂，與中宮后妃嬪嬙婇女，乃至城中人民樂法之眾，而於根本最上法中三摩地相應之法而得成就，隱沒自在。是印度中復有諸金剛阿闍梨，所謂賢軍、德軍、寂靜軍、烏多羅軍、無邊藏、天藏、善力藏等。復有諸婆羅門，所謂捺多婆羅門、訶哩三謨婆羅門、奔茶利迦婆羅門、鉢訥摩婆羅門，如是等阿闍梨婆羅門等，得聞菩薩所說金剛大乘及相應三摩地法，皆悉獲得無生法忍。時西印度王百臂，及彼中宮后妃婇女等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時日清淨光明如來，顧視左邊諸大菩薩摩訶薩，告金剛手菩薩言：『金剛手！汝可往彼精進授王宮中，如王所問金剛大乘，汝當為王及隨眾生種種根性演說菩薩摩訶薩行於方便，使令獲得無生法忍。』金剛手菩薩聞佛告勅，即從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌向佛作如是言：『我今當承如來聖旨，行往度脫。』時精進授王聞佛告語，即向金剛手菩薩前頭面作禮而伸請曰：『唯願菩薩遵奉佛勅，愍察志誠，往詣我宮，為我演說金剛大乘，使我開解證無生忍，亦令當來一切眾生獲大利益。』時金剛手默然。王知許已，即整四兵前後導從，即與菩薩同乘還宮，及設傘蓋幢幡、香華伎樂供養菩薩。是時王城名曰最上，城中人民聞菩薩來，於所經路競以香華供養。菩薩既至宮已，精進授王復設七寶師子之座請菩薩座，奉獻種種金銀珍寶，及以寶瓶盛滿閼伽上妙香水，及以五種供養奉上菩薩。復有眾多苾芻之眾為欲聞法，亦持香華來獻菩薩。時金剛手菩薩即如從佛所聞法式入大曼拏羅，以金剛淨水與王灌頂。精進授王得灌頂已，復有諸苾芻眾及諸剎帝利、婆羅門、吠舍、首陀等，皆悉來詣王宮至菩薩所，為欲聞法，發菩提心入金剛乘。時金剛手菩薩便即為說菩薩摩訶薩行，及諸根法種相，及尼陀那方便等。乃至如來部、金剛部、寶部、蓮華部、羯磨部，依金剛乘相應及三摩地、三摩鉢底等方便，皆令得解盡涅槃界。爾時南印度王精進授，是王深信敬重樂求最上法入金剛大乘。又復樂求隨眾生根性相應三摩地、三摩鉢底，解於方便，獲無生忍盡涅槃界。復有北印度王名尾哩野嚩哩摩亦如是，東印度王名妙臂亦如是，西印度王名百臂亦如是。復有百千苾芻，共持眾寶上妙衣服，同時來詣菩薩之所，供養恭敬作禮旋繞。白菩薩言：『我等深心樂求最上金剛大乘，亦復樂求隨眾生性相應三摩地、三摩鉢底，解諸方便證無生忍盡涅槃界。』是時復有國中人民之眾見聞隨喜之者，亦皆發起大菩提心。時世復有眾多金剛阿闍梨，所謂覺龍、覺授、法龍、賢授、德授、海授如是等阿闍梨，得聞菩薩所說相應之法，皆悉證得無生法忍。爾時東印度王妙臂，與中宮后妃嬪嬙婇女，乃至城中人民樂法之眾，而於根本最上法中三摩地相應之法而得成就，隱沒自在。是印度中復有諸金剛阿闍梨，所謂賢軍、德軍、寂靜軍、烏多羅軍、無邊藏、天藏、善力藏等。復有諸婆羅門，所謂捺多婆羅門、訶哩三謨婆羅門、奔茶利迦婆羅門、鉢訥摩婆羅門，如是等阿闍梨婆羅門等，得聞菩薩所說金剛大乘及相應三摩地法，皆悉獲得無生法忍。時西印度王百臂，及彼中宮后妃婇女等

，聞菩薩所說甚深金剛大乘及諸法要，皆悉證得金剛智所攝相應三摩地成就法，及隱沒自在。彼印度中復有眾多金剛阿闍梨，所謂智密、善密、賢密、慧密、慧賢、無垢賢等。亦有諸毘舍，所謂善意毘舍、印捺囉波毘舍、印捺囉囉毘舍、淨光毘舍等。是阿闍梨及毘舍等，得聞菩薩所說最上金剛大乘及諸妙法，皆悉證得無生法忍。北印度王尾哩野(二合)嚩哩摩，與中宮后妃婇女等，及諸人民沙門婆羅門等樂入金剛大乘者，於是法中得聞菩薩演說法要，亦於金剛智所攝真實相應三摩地成就，及隱沒自在。爾時金剛手菩薩。為彼諸王及沙門婆羅門乃至毘舍等，於六年中演說金剛大乘及諸法要，使彼諸王及樂法之眾悉獲利樂。又復演說諸成就法，謂八大聖藥，眼藥、劍、羂索、金剛輪、金剛杵、寶瓶、革屣等。及人修羅窟，乃至敬愛諸成就法。時諸王及一切沙門婆羅門等，而常隨逐聽受教導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，聞菩薩所說甚深金剛大乘及諸法要，皆悉證得金剛智所攝相應三摩地成就法，及隱沒自在。彼印度中復有眾多金剛阿闍梨，所謂智密、善密、賢密、慧密、慧賢、無垢賢等。亦有諸毘舍，所謂善意毘舍、印捺囉波毘舍、印捺囉囉毘舍、淨光毘舍等。是阿闍梨及毘舍等，得聞菩薩所說最上金剛大乘及諸妙法，皆悉證得無生法忍。北印度王尾哩野(二合)嚩哩摩，與中宮后妃婇女等，及諸人民沙門婆羅門等樂入金剛大乘者，於是法中得聞菩薩演說法要，亦於金剛智所攝真實相應三摩地成就，及隱沒自在。爾時金剛手菩薩。為彼諸王及沙門婆羅門乃至毘舍等，於六年中演說金剛大乘及諸法要，使彼諸王及樂法之眾悉獲利樂。又復演說諸成就法，謂八大聖藥，眼藥、劍、羂索、金剛輪、金剛杵、寶瓶、革屣等。及人修羅窟，乃至敬愛諸成就法。時諸王及一切沙門婆羅門等，而常隨逐聽受教導。

「爾時金剛手菩薩告彼眾言：『今彼處有大名山號摩呬捺囉，其山頂上平正廣闊，亦有園苑池沼適悅之所。汝等諸王及沙門、婆羅門、吠舍、首陀等所有修學金剛大乘，皆可同往彼山修習而住。』後於異時，忽告眾曰：『彼日清淨光明如來應正等覺將入涅槃。汝等今可與我同至佛所求受灌頂。』時修習金剛大乘諸會眾等，即與菩薩共持種種殊妙香華，往詣日清淨光明如來之所。既至彼已，奉上香華作大供養，旋繞讚歎，頭面著地禮佛雙足。修敬畢已，共坐佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時金剛手菩薩告彼眾言：『今彼處有大名山號摩呬捺囉，其山頂上平正廣闊，亦有園苑池沼適悅之所。汝等諸王及沙門、婆羅門、吠舍、首陀等所有修學金剛大乘，皆可同往彼山修習而住。』後於異時，忽告眾曰：『彼日清淨光明如來應正等覺將入涅槃。汝等今可與我同至佛所求受灌頂。』時修習金剛大乘諸會眾等，即與菩薩共持種種殊妙香華，往詣日清淨光明如來之所。既至彼已，奉上香華作大供養，旋繞讚歎，頭面著地禮佛雙足。修敬畢已，共坐佛前。

「爾時金剛手菩薩於眾會前，偏袒右肩右膝著地，金剛合掌安自心上，白世尊言：『我承如來教勅往彼王宮，為諸王等及沙門婆羅門乃至一切發菩提心求學金剛大乘者，即為演說金剛大乘，及於諸根境界所緣所作種種之法，皆令獲得無生法忍。世尊！我今欲於如來金剛大乘法中，與彼學眾求受灌頂。唯願如來慈悲聽許。』爾時日清淨光明如來左右顧視已，即於口中放大光明。其光五色，於剎那間照於恒河沙等諸佛剎土，上至梵世悉皆照耀。如是照已，尋復旋還，却從世尊口中而入。時彼光明所照佛剎一切如來，悉皆稱讚作如是言：『彼金剛大乘即攝一切乘，乃至過去未來現在亦復如是，彼金剛大乘即攝一切乘。』時彼學眾即於金剛大乘悉得灌頂。得灌頂已，咸以頭面禮世尊日清淨光明如來及金剛手菩薩足，復繞千匝歡喜讚歎，各還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時金剛手菩薩於眾會前，偏袒右肩右膝著地，金剛合掌安自心上，白世尊言：『我承如來教勅往彼王宮，為諸王等及沙門婆羅門乃至一切發菩提心求學金剛大乘者，即為演說金剛大乘，及於諸根境界所緣所作種種之法，皆令獲得無生法忍。世尊！我今欲於如來金剛大乘法中，與彼學眾求受灌頂。唯願如來慈悲聽許。』爾時日清淨光明如來左右顧視已，即於口中放大光明。其光五色，於剎那間照於恒河沙等諸佛剎土，上至梵世悉皆照耀。如是照已，尋復旋還，却從世尊口中而入。時彼光明所照佛剎一切如來，悉皆稱讚作如是言：『彼金剛大乘即攝一切乘，乃至過去未來現在亦復如是，彼金剛大乘即攝一切乘。』時彼學眾即於金剛大乘悉得灌頂。得灌頂已，咸以頭面禮世尊日清淨光明如來及金剛手菩薩足，復繞千匝歡喜讚歎，各還本處。

「爾時日清淨光明如來於後不久入般涅槃，佛涅槃後法住千歲。時金剛手菩薩復往摩呬捺囉山中安住。時一切金剛大乘學眾互相謂言：『我等本師菩薩還止彼山。我等宜應同往彼山奉事供養，及自修習金剛大乘一切事業。』時彼學眾一切沙門婆羅門等，各持香華及諸供具，即同往詣摩呬捺囉山金剛手菩薩所。至彼山已，各各奉上香華寶玩供養菩薩，旋繞禮拜瞻仰而住。於是菩薩見彼學眾咸來山中親近供養，修習事業志意堅固，即告眾曰：『汝等各各於我最上金剛大乘聞諸法要，悉皆證得無生法忍盡涅槃界。汝等諦聽，我師日清淨光明如來已入涅槃，眾生薄福無所恃怙，我所告汝汝善遵行。佛入滅後，彼金剛阿闍梨是汝等師。何以故？彼阿闍梨而能護持佛剎，復能護持金剛祕密法，故能說四字名，此即是如來相。汝等大眾當於彼師，常加尊重禮拜供養同於佛想，即感一切如來常加擁護，即是見前一切如來。汝等學眾常於彼師奉事供給，凡所受用坐臥等具、衣服湯藥、一切所須無令闕乏。雖常侍近，不得足蹋師影。所有同學，無分親疏一心平等。善男子！若有學人及諸人等，於金剛阿闍梨及金剛大乘諸學眾等生不信心，發起惡念復加毀謗，是人果報當墮地獄、畜生及諸惡趣。何以故？以一切諸法從彼生故。若有毀者是即毀法，故獲是報。若有眾生未斷輪迴來求學者，當隨根性為他演說金剛大乘，當令得入金剛三昧。』金剛手菩薩又復告言：『此金剛大乘即是一切如來，一切如來即是大智。汝等學眾若有不依三昧違我教者，令汝破壞由如灰燼。』於是菩薩即以金剛水與學眾等飲，復結大忿怒印安著學眾頂上。作加被已，又復告言：『佛子！汝今此身即為金剛三昧所持。若有違犯不依從者，以我金剛三昧印及忿怒印令彼破壞。』又復菩薩即如先佛法式，為諸學眾授於灌頂，復誦警覺真言令其覺悟。又復示與金剛杵，自稱己名，與諸弟子身分八處而作加被。時金剛大乘學眾於菩薩所受學一切法式畢已，即向菩薩種種稱讚恭敬供養，謝彼菩薩。又復白言：『我等各各如菩薩教。於金剛阿闍梨所，承事供養恭敬讚歎，一如聖旨。』爾時金剛手菩薩摩訶薩化事畢已，即於彼處隱沒不現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時日清淨光明如來於後不久入般涅槃，佛涅槃後法住千歲。時金剛手菩薩復往摩呬捺囉山中安住。時一切金剛大乘學眾互相謂言：『我等本師菩薩還止彼山。我等宜應同往彼山奉事供養，及自修習金剛大乘一切事業。』時彼學眾一切沙門婆羅門等，各持香華及諸供具，即同往詣摩呬捺囉山金剛手菩薩所。至彼山已，各各奉上香華寶玩供養菩薩，旋繞禮拜瞻仰而住。於是菩薩見彼學眾咸來山中親近供養，修習事業志意堅固，即告眾曰：『汝等各各於我最上金剛大乘聞諸法要，悉皆證得無生法忍盡涅槃界。汝等諦聽，我師日清淨光明如來已入涅槃，眾生薄福無所恃怙，我所告汝汝善遵行。佛入滅後，彼金剛阿闍梨是汝等師。何以故？彼阿闍梨而能護持佛剎，復能護持金剛祕密法，故能說四字名，此即是如來相。汝等大眾當於彼師，常加尊重禮拜供養同於佛想，即感一切如來常加擁護，即是見前一切如來。汝等學眾常於彼師奉事供給，凡所受用坐臥等具、衣服湯藥、一切所須無令闕乏。雖常侍近，不得足蹋師影。所有同學，無分親疏一心平等。善男子！若有學人及諸人等，於金剛阿闍梨及金剛大乘諸學眾等生不信心，發起惡念復加毀謗，是人果報當墮地獄、畜生及諸惡趣。何以故？以一切諸法從彼生故。若有毀者是即毀法，故獲是報。若有眾生未斷輪迴來求學者，當隨根性為他演說金剛大乘，當令得入金剛三昧。』金剛手菩薩又復告言：『此金剛大乘即是一切如來，一切如來即是大智。汝等學眾若有不依三昧違我教者，令汝破壞由如灰燼。』於是菩薩即以金剛水與學眾等飲，復結大忿怒印安著學眾頂上。作加被已，又復告言：『佛子！汝今此身即為金剛三昧所持。若有違犯不依從者，以我金剛三昧印及忿怒印令彼破壞。』又復菩薩即如先佛法式，為諸學眾授於灌頂，復誦警覺真言令其覺悟。又復示與金剛杵，自稱己名，與諸弟子身分八處而作加被。時金剛大乘學眾於菩薩所受學一切法式畢已，即向菩薩種種稱讚恭敬供養，謝彼菩薩。又復白言：『我等各各如菩薩教。於金剛阿闍梨所，承事供養恭敬讚歎，一如聖旨。』爾時金剛手菩薩摩訶薩化事畢已，即於彼處隱沒不現。」