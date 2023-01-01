佛說普賢菩薩陀羅尼經

爾時普賢菩薩摩訶薩說此陀羅尼已，佛即觀彼菩薩之身，是過去先佛，為悲慜一切眾生現變化身，滿於三界諸世間中。爾時諸大菩薩及天人、阿修羅等，從一切金剛峰起，離自金寶莊嚴大富貴座，來菩薩前而自唱言：「南無大慈大悲無邊大功德海最上成佛大陀羅尼法。善能饒益過去未來現在三界無數眾生，令得安住大法之位。」佛言：「若人聞此大陀羅尼法，經無邊劫所作之罪皆悉除滅，亦能枯竭煩惱大海、摧壞我見高山。譬如有人見百千佛，經無邊劫所作善根，亦不能及此真言功德。此大陀羅尼是一切如來心圓滿大功德海，而能出生菩提智種，成就一切智地，而諸佛法皆不能及。此大陀羅尼名號，假使百千那由他俱胝劫亦難得聞。若有人於此經典，受持讀誦恭敬供養，彼等眾生善解總持，能活慧命，住如來位，成就一切功德。若有人讀誦此經一遍二遍乃至三遍，彼人得最上功德，能滅一切罪、能斷一切煩惱，復得值遇諸佛如來，不受一切憂愁苦惱。若於寂靜之處獨樹之下一心持誦，彼人獲得一切成就之法，眾所愛敬。若有人於大林野結跏趺坐，誦此經典滿於七邊，彼人不久得大禪定，斷一切煩惱，復得普賢菩薩結跏趺坐而現於前。若人隨自力分以香華供養誦此陀羅尼，乃至困臥睡眠，於其夢中見普賢菩薩舒其右手，放法光明灌照身心，作如是言：『善哉善哉！佛子！如來大曼拏羅，轉身而得大菩薩位，身心安樂，具大福德智慧，常得見於普賢菩薩摩訶薩。』若人以慈悲心為一切眾生讀誦此經，彼人得十波羅蜜圓滿，滅除一切煩惱罪垢，復得天人衛護，如來讚言：『佛子！汝若依行，不久當入普賢之地。』」

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