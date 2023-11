金剛頂勝初瑜伽經中略出大樂金剛薩埵念誦儀

he ma hā su kha va jra sa tva ya ki śī ghraṃ ma hā su kha va jra mo gha sa ma ya ma ḍa pā la ya pra bu dhya bu dhya su ra ta stva ma ḍa ra kto ma bha va su ta ṣyo mu bha va su dṛ pho mo bha va su po ṣyo mo bha va bha ga vaṃ na na di ni dha naḥ sa rva sa rva si ddhi me pra ya ccha e ṣa tvā na kṛ ṣya pra ve śya sa ma ye rmva dhvā va śī ka ro mi me rmu drā ma tra pa deḥ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ

pa ra ma su khā śa ya sa la li ta vi lā sa na mi tai rna mā mi bha ga vaṃ taṃ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ hi hi hi hi pra tī ccha ku su māṃ ja li rnā thā